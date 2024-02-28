10 การประชุมด้านการออกแบบ UX ที่ดีที่สุดที่คุณไม่ควรพลาด [ฉบับปี 2025]

ในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นี้ นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และนักออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) กำลังเป็นที่ต้องการสูงในทุกอุตสาหกรรม ที่จริงแล้ว สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าการจ้างงานในสายงานออกแบบส่วนต่อประสานดิจิทัลและเว็บจะเพิ่มขึ้นถึง 15%ระหว่างปี 2022 ถึง 2032 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียง 3% เท่านั้น!
อย่างไรก็ตาม ธีมการออกแบบ UX/UI มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยผู้ใช้เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ หรือแผนผังสถาปัตยกรรมสารสนเทศ (IA) นั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญด้าน UX ต่างจับตามองการประชุมด้านการออกแบบ UX ที่โดดเด่นที่สุดในทุกๆ ปี
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้ออกแบบ UX สามารถติดตามการวิจัยและแนวโน้มล่าสุดในด้าน UX ได้ ค้นพบเครื่องมือใหม่ ๆ และเทคโนโลยีล้ำสมัย และเรียนรู้จากผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง
ดูรายชื่อ 10 อันดับแรกของการประชุมด้านการออกแบบ UX ที่ดีที่สุด ในปี 2024 และใช้ประโยชน์จากตัวเลือกที่คุณชื่นชอบ เราจะนำเสนอด้วย:
- ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมเวิร์กช็อปและการประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้
- เคล็ดลับและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับหนึ่ง
ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุม UX
การเข้าร่วมงานประชุม UX คุ้มค่าหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านราคาและตารางเวลา? ประโยชน์ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้: ?
การตามให้ทันกับเทรนด์ล่าสุด
ภูมิทัศน์ของการวิจัยและการออกแบบ UX กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความรู้ที่คุณรวบรวมเมื่อหลายเดือนก่อนอาจไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX ควรอ่านเกี่ยวกับแนวโน้มและการวิจัยด้านการออกแบบตลอดทั้งปี เนื้อหาที่มีอยู่ค่อนข้างเป็นเชิงทฤษฎี การประชุมสัมมนาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยตรงจากผู้นำทางความคิด ประสบการณ์ และกรณีศึกษาของพวกเขา
การค้นหาแรงบันดาลใจ
แม้ว่าคุณจะพบว่าการออกแบบ UX นั้นให้รางวัลและน่าตื่นเต้น คุณก็ต้องยอมรับว่าความซ้ำซากจำเจในแต่ละวันอาจทำให้ความกระตือรือร้นของคุณลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การได้ฟังเรื่องราวความสำเร็จในงานประชุมเหล่านี้และการได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นการพักผ่อนที่ดี ช่วยจุดประกายความหลงใหลและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
โอกาสในการสร้างเครือข่าย
การประชุมด้านการออกแบบ UX สามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับนักออกแบบ UX ที่มีประสบการณ์ นักวิจัย และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาผู้ร่วมงานสำหรับโครงการใหม่
การประชุมส่วนใหญ่จะมีช่วงผ่อนคลายหลังจากวันที่ยาวนานของการฟังอย่างตั้งใจและการจดบันทึก คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ระบายเกี่ยวกับความท้าทายที่พบเจอร่วมกัน และรวมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
การพบปะกับบุคคลต้นแบบของคุณ
หากนักออกแบบ UX ที่คุณชื่นชอบกำลังพูดในงานประชุม อย่าพลาดโอกาสที่จะได้ฟังประสบการณ์ตรงและเคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขา บางครั้งคุณยังสามารถพบปะและพูดคุยกับพวกเขาได้อีกด้วย ?
ไม่รู้จักวิทยากรเลยใช่ไหม? ยังคุ้มค่าที่จะไป เพราะคุณอาจค้นพบมุมมองที่หลากหลายซึ่งคุณไม่เคยรู้มาก่อน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเชิงออกแบบและรูปแบบการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
การพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรม
เวิร์กช็อปเสมือนจริงและเวิร์กช็อปแบบพบปะที่งานประชุมด้าน UX และการออกแบบได้รับการแนะนำโดยผู้นำทางความคิดระดับโลก พวกเขามุ่งเน้นไปที่ความรู้เชิงปฏิบัติที่คุณมักไม่สามารถหาได้จากหลักสูตรและหนังสือ คุณสามารถเจาะลึกเข้าไปในวิธีการวิจัย เทคนิคการโต้ตอบ และสาขาเฉพาะทางอื่น ๆ ที่คุณสนใจได้
ประสบการณ์นี้อาจเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของคุณ คุณสามารถโชว์การเข้าร่วมของคุณและได้รับการสังเกตเห็น—และอาจกลายเป็นผู้บรรยายในวันหนึ่ง! ?
การตัดสินใจเลือกการประชุม UX ที่จะเข้าร่วม
มีการจัดงานประชุมด้าน UX หลายสิบงานทุกปี และมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าร่วมทุกงาน ควรทำการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อหาว่างานใดคุ้มค่ากับเวลาและเงินของคุณ พิจารณาปัจจัยด้านล่างเพื่อตัดสินใจ:
- สถานที่: เลือกงานที่อยู่ใกล้คุณเพื่อให้การเดินทางไม่หนักเกินไป แม้ว่างานประชุมส่วนใหญ่จะเป็นแบบผสมผสานและมีบันทึกการประชุมหรืออนุญาตให้เข้าร่วมทางออนไลน์ได้ แต่คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมด้วยตนเองเพื่อสัมผัสประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายอย่างเต็มที่
- ผู้บรรยาย: แม้ว่าความรู้ใด ๆ จะมีคุณค่า แต่คุณควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน UX จากอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง
- หัวข้อ: เลือกการประชุมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในสาขาที่คุณสนใจ การประชุมเหล่านี้จะน่าสนใจมากขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางอาชีพของคุณเพื่อดึงดูดโอกาสที่ดีกว่า
- ค่าใช้จ่าย: การประชุมด้าน UX อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นควรมองหาบัตรราคาพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือการจองเป็นกลุ่ม คุณสามารถโน้มน้าวให้นายจ้างของคุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้หากงานนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะ สำหรับการประชุมระดับนานาชาติ ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และอาหาร
หากคุณรู้สึกขัดแย้ง ให้ใช้เทมเพลตเปรียบเทียบในตารางของ ClickUpเพื่อจัดวางตัวเลือกและเกณฑ์การประเมินของคุณในหน้าต่างเดียวและดำเนินการทุกอย่างได้เร็วขึ้น
การประชุมสุดยอดด้าน UX ที่นักปฏิบัติ UX ควรเข้าร่วม
นี่คือกิจกรรม UX ที่น่าสนใจที่สุดในปี 2024 ที่นักออกแบบให้ความสนใจ—เรามีตัวเลือกสำหรับทั้งนักออกแบบ UX มือใหม่และมืออาชีพ ?
1. ConveyUX
การเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เปิดทางให้เกิดข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ConveyUX ได้จัดงานสัมมนาสามวันครั้งต่อไปโดยมุ่งเน้นไปที่แนวคิดใหม่ ๆ ของ AI ในด้านการออกแบบ UX, การวิจัย, และการวางแผนกลยุทธ์
คุณจะได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 30 ท่าน และวิธีที่พวกเขา ปรับกระบวนการ UX ของพวกเขาในยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คาดว่าจะได้ฟังจากผู้นำทางความคิดระดับโลกที่ดีที่สุด รวมถึง:
- โดนา ซาร์คาร์ หัวหน้าผู้สร้างปัญหาสำหรับโปรแกรมการขยายความสามารถของ AI และ Copilot ของไมโครซอฟท์
- ดร. นาตาลี เปตูฮอฟฟ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Competitive Consulting Advantage
- ลุค วโรเบลสกี, กรรมการผู้จัดการ ที่ Sutter Hill Ventures
- แอนดรูว์ โฮแกน, หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกที่ Figma
- เอลิซาเบธ ชัลล์คิวร์, ผู้อำนวยการประสบการณ์ผู้ใช้ที่กูเกิล
ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ใช่ไหม? โชคดีที่คุณสามารถเข้าถึงการบันทึกการบรรยายและเวิร์กช็อป, สไลด์, และเนื้อหาอื่น ๆ ได้จากบ้านของคุณแบบเรียลไทม์
|วันที่
|27–29 กุมภาพันธ์
|สถานที่ตั้ง
|ซีแอตเทิล, วอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|ปัญญาประดิษฐ์
|เว็บไซต์
|https://conveyux.com/
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอ!
2. การประชุม UXTH
การประชุม UXTH Conference Thailand 2024 สัญญาว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย งานนี้จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด กำหนดจัดขึ้นในสองสุดสัปดาห์ และจะประกอบด้วยสามส่วน:
- การประชุมออนไลน์สองวัน (เหมาะสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้อย)
- การประชุมแบบพบปะกันหนึ่งวัน
- เวิร์กช็อปหนึ่งวัน
ผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกบางท่านที่จะกล่าวสุนทรพจน์ในงานนี้ ได้แก่:
- คริสโตเฟอร์ โนเซล, หลักการออกแบบสำหรับปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ที่ IBM
- จอนนี่ ชไนเดอร์, เจ้าของและผู้อำนวยการของฮัมเบิล เวนเจอร์ส
- พีท เฉมศรีพงศ์, ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ที่ ThoughtWorks
งานนี้ยังจัดกิจกรรมชุมชนก่อนการประชุมมากมาย เช่น พอดแคสต์สดประจำสัปดาห์ LabMeet และการพบปะประจำเดือน
กิจกรรมจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ และจะมีผู้แปลให้บริการในเวิร์กช็อป การบันทึกวิดีโอของการประชุมจะพร้อมให้รับชมเป็นเวลาสามเดือน
|วันที่
|16–24 มีนาคม
|สถานที่ตั้ง
|กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|ก้าวสู่โลกกว้างไปกับกระแส
|เว็บไซต์
|https://uxth.co/
3. UX Copenhagen
การประชุมนานาชาติ Copenhagen Human Experience ครั้งที่ 10 จะมีการอภิปรายในหัวข้อ การลดการเติบโตและบริโภคนิยมในพื้นที่ UX คาดหวังผู้เชี่ยวชาญด้าน UX หลากหลายที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการบริโภคเกินความจำเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะ และการเรียนรู้ที่จะละทิ้งกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายที่จำเป็นอย่างยิ่ง?
ผู้บรรยายจะนำเสนอผลงานที่พวกเขาได้ทำไปแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และหารือเกี่ยวกับสิ่งที่นักออกแบบหนุ่มสาวสามารถทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น
UX Copenhagen ได้เตรียมกิจกรรมหลากหลายไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น เวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติจริง เซสชันถาม-ตอบสด การจับรางวัลของพิเศษ และการแจกลายเซ็นหนังสือ
คุณสามารถตั้งตารอคอยการประชุมโต๊ะกลมของงานนี้ได้ ซึ่งผู้บรรยายจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักออกแบบมืออาชีพในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานขนาดเล็ก
|วันที่
|20–21 มีนาคม
|สถานที่ตั้ง
|โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|การลดขนาดเศรษฐกิจและการบริโภคนิยม
|เว็บไซต์
|https://uxcopenhagen.com/
4. UXDX
UXDX เป็นงานประชุมที่มุ่งเน้นการนำเสนอแนวปฏิบัติและความท้าทายใหม่ ๆ ในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) สู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่
งานในเดือนพฤษภาคมจะจัดขึ้นที่นิวยอร์กและมีเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงการบรรยาย การอภิปรายแบบโต้ตอบ ฟอรั่ม และเวิร์กช็อป
คุณจะได้ฟังผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่มีชื่อเสียงเช่น Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana, และ NASA. การหารือที่สำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมวิจัย UX ได้แก่:
- การลดขนาดทีม
- การจัดลำดับความสำคัญ
- การออกแบบบริการ
- การยอมรับความไม่แน่นอน
- แนวปฏิบัติด้านประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยั่งยืน
คุณยังจะได้ฟังจากผู้ก่อตั้ง UXDX ด้วยตัวเอง คือ รอรี่ แมดเดน ซึ่งจะหารือเกี่ยวกับ AI, การกระจายอำนาจ (decentralization), และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิธีการทำงาน
หากคุณไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถตรวจสอบกิจกรรมอื่น ๆ ของ UXDX ในปี 2024 ได้ที่: UXDX APAC สิงหาคม (ออนไลน์) และ Dublin UXDX EMEA ตุลาคม (กิจกรรมแบบผสมผสาน)
|วันที่
|15–17 พฤษภาคม
|สถานที่ตั้ง
|นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|เปลี่ยนจากทีมโครงการเป็นทีมผลิตภัณฑ์
|เว็บไซต์
|https://www.uxdx.com/
5. การประชุมสุดยอดการวิจัย UX360 ประจำปี 2024, ยุโรป
แม้ว่างานในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเพียงการจัดขึ้นครั้งที่สี่ แต่ UX360 Research Summit ก็เป็นหนึ่งในงานประชุมด้าน UX ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก งานที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นการจัด พบปะกันแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรก ดังนั้นคุณไม่ควรพลาดโอกาสนี้
นี่คือการประชุมที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการประเมินผู้ใช้ล่าสุดและการวิจัย ตลอดจนการนำข้อมูลเชิงลึกของ UX ไปใช้ผ่านการวางแผนและการวิเคราะห์ ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันเมอร์เลียน ผู้จัดงาน B2B ที่น่าจับตามอง คุณสามารถคาดหวังโอกาสในการติดต่อสื่อสารอย่างมากมายกับนักวิจัย UX และผู้ปฏิบัติการมากกว่า 1,000 คนที่คาดว่าจะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
การประชุมสุดยอดการวิจัย UX360 ประจำปี 2024โดดเด่นด้วยกรณีศึกษาและการอภิปรายที่นำเสนอโดยนักวิจัยUX จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เช่น:
- เมตา
- ดรอปบ็อกซ์
- จริงๆ
- เซลส์ฟอร์ซ
- สกายสแกนเนอร์
กิจกรรมที่เสนออื่น ๆ ได้แก่ การเสวนาแบบโต้ตอบ, การประชุมแบบตัวต่อตัว, และการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายสังคม.
|วันที่
|16–17 พฤษภาคม
|สถานที่ตั้ง
|เบอร์ลิน, เยอรมนี
|หัวข้อหลัก
|การวิจัยในด้านการออกแบบ UX
|เว็บไซต์
|https://www.ux360summit.com/
6. นานาชาติด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI)
HCI International ไม่ใช่เพียงแค่การประชุมเดียว แต่เป็นชุดของการประชุมวิชาการมากกว่า 21 รายการที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ด้วยการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว!
งานในปีนี้จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเตรียมตัวให้พร้อมเพราะมันจะเป็นงานใหญ่—HCI กำลังฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้ง
ในฐานะนักออกแบบ UX นี่คือบางส่วนของการประชุมที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศ HCI:
- HCI: หัวข้อการวิจัยการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (งานประชุมชั้นนำ)
- DUXU: การประชุมด้านการออกแบบ ประสบการณ์ผู้ใช้ และการใช้งาน
- UAHCI: การประชุมว่าด้วยการเข้าถึงสากลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
- มือถือ: การประชุมเกี่ยวกับการออกแบบ การดำเนินงาน และการประเมินผลที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการสื่อสารเคลื่อนที่
- HCI-Games: เน้น HCI ในเกม
หากคุณเป็นนักเรียน คุณสามารถส่งผลงานออกแบบของคุณเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสำหรับนักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนมากมายได้ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การจัดงานสังคม UX สำหรับการสร้างเครือข่าย และแม้กระทั่งงานบาร์บีคิว! ?
|วันที่
|29 มิถุนายน–4 กรกฎาคม
|สถานที่ตั้ง
|วอชิงตัน ดีซี, สหรัฐอเมริกา (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|หัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
|เว็บไซต์
|https://www.hci.international/
7. UX Nordic
หนึ่งในงานประชุม UX ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป, UX Nordic นำเสนอเนื้อหาคุณภาพสูง ง่ายต่อการติดตาม ที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
งานในปีนี้ก็ไม่ต่างกัน. จะมีผู้บรรยายจากนานาชาติจากผู้นำในอุตสาหกรรมเช่น BMW, Philips, และ IKEA.
ในวันประชุมหลัก คุณสามารถเข้าร่วมเซสชันเชิงโต้ตอบในหัวข้อต่างๆ เช่น อนาคตของ UX, อิทธิพลของ AI ต่อการวิจัยและระบบออกแบบ และ UX สำหรับอีคอมเมิร์ซ อีกสองวันถัดไปจะมีกิจกรรมที่ผ่อนคลายมากขึ้น วันสุดท้ายคือ Xperience Day ซึ่งประกอบด้วยการเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการวิจัย UX ล่าสุดและการออกแบบที่กระตุ้นประสาทสัมผัสหลายด้าน
ทั้งบัตรเข้าร่วมแบบออนไลน์และบัตรเข้าร่วมที่สถานที่จัดงานมีให้บริการ แต่หากคุณมาด้วยตนเอง คุณสามารถพบปะกับผู้ที่มีความสนใจเหมือนกัน และเพลิดเพลินกับการแสดงรางวัล การแสดงตลก และแม้กระทั่งเซ็ตเพลงจากดีเจ ?
|วันที่
|28–30 สิงหาคม
|สถานที่ตั้ง
|ออร์ฮูส, เดนมาร์ก (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|หลากหลาย
|เว็บไซต์
|https://www.uxnordic.com/
8. UX Conf ลอนดอน
หากคุณเป็นมือใหม่ในระบบออกแบบ UX, งานประชุมนี้เหมาะสำหรับคุณ.
UX Conf London ได้จัดกิจกรรมที่สนุกสนานแต่ให้ความรู้มาตั้งแต่ปี 2017 งานในปี 2024 จะมีการบรรยายจากผู้บรรยายจาก Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor และบริษัทที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีกมากมาย
แทนที่จะถล่มคุณด้วยความรู้เชิงทฤษฎี งานสัมมนาหนึ่งวันนี้จะเน้นไปที่ด้านปฏิบัติของอุตสาหกรรมนี้ วิทยากรมักจะสาธิตเครื่องมือออกแบบ UI และUX ชั้นนำ เช่น:
นอกเหนือจากการบรรยายแล้ว คุณยังสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์, ถามตอบสด, และเซสชั่นสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับแง่มุมที่กำลังเป็นที่นิยมของจิตวิทยา UX และการนำทีมออกแบบได้อีกด้วย สำหรับการผ่อนคลาย คุณสามารถเพลิดเพลินกับโยคะ, กาแฟ, และแบบทดสอบพิเศษ นักออกแบบ vs. AI ได้
|วันที่
|13 กันยายน
|สถานที่ตั้ง
|เซาท์แบงก์เซ็นเตอร์ ในลอนดอน (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|การใช้เครื่องมือออกแบบ UX และ UI ที่ได้รับความนิยม
|เว็บไซต์
|https://theuxconf.com/
9. การประชุมนานาชาติว่าด้วยความสามารถในการใช้งาน
การประชุม World Usability Congress เป็นงานประชุมด้าน UX แบบสหวิทยาการที่ครอบคลุมหัวข้อย่อยต่างๆ ของ UX และการออกแบบ เช่น การโต้ตอบแบบสัมผัสและการออกแบบบริการแบบหลายรูปแบบ
ด้วย รูปแบบถาม-ตอบ การประชุมนานาชาติครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกว่า 50 ท่าน
งานในเดือนตุลาคมนี้ประกอบด้วยสองส่วน การประชุมหลักจะมีการบรรยายหลัก, การพูดคุย, และมาสเตอร์คลาส ในขณะที่วันโฟกัสจะเน้นไปที่เวิร์กช็อป UX ในอุตสาหกรรม คาดว่าจะได้เรียนรู้หัวข้อต่างๆ เช่น:
- กลยุทธ์ด้านประสบการณ์ผู้ใช้
- การดำเนินงานด้านการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
- ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบ
- ประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับองค์กร
- การเข้าถึง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน UX ของคุณ โปรดเข้าร่วมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ AI การทดสอบการใช้งานและการวัดผลการทำแผนที่ประสบการณ์ลูกค้า และการคิดเชิงออกแบบและการตัดสินใจ
|วันที่
|15–17 ตุลาคม
|สถานที่ตั้ง
|กราซ, ออสเตรีย (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|หลากหลาย
|เว็บไซต์
|https://worldusabilitycongress.com/
10. PushUX
ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา การประชุม PushUX ได้ปรับปรุงรูปแบบการประชุมให้สมบูรณ์แบบ และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นมืออาชีพไปพร้อม ๆ กัน การประชุมนี้รวบรวมผู้รักการออกแบบ UX มากกว่า 650 คนจากทั่วโลก ให้พวกเขาได้หารืออย่างเป็นมิตรในขณะที่ได้รับความรู้ที่มีค่าจากเพื่อนร่วมวงการ
การประชุมส่วนใหญ่ต้องการให้คุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการจะดู ดังนั้นคุณต้องเดินไปมาและพลาดการบรรยายบางส่วน PushUX แตกต่างออกไป
มีโปรแกรมแบบเส้นทางเดียวที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ประกอบด้วย 18 การนำเสนอ พร้อมเนื้อหาที่เชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล คุณยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ โดยเลือกเข้าร่วมเซสชันกลุ่มย่อยของแต่ละชุมชนที่สนใจ
โปรแกรมการประชุมประกอบด้วยส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์หลายส่วน รวมถึงนิทรรศการที่มีโครงการออกแบบมากกว่า 20โครงการ ผู้จัดงานยังสัญญาว่าจะนำสิ่งที่ผู้เข้าร่วมชื่นชอบกลับมาอีกครั้ง—การสนทนาแบบ Lean Coffee และ Failure Slam
|วันที่
|7–8 พฤศจิกายน
|สถานที่ตั้ง
|มิวนิก, เยอรมนี (+ออนไลน์)
|หัวข้อหลัก
|ข้อมูลยังไม่พร้อม
|เว็บไซต์
|https://push-conference.com/
วิธีเตรียมตัวสำหรับการประชุม UX: 5 เคล็ดลับ
การเลือกเข้าร่วมกิจกรรม UX ที่คุณจะเข้าร่วมในปีนี้ถือเป็นก้าวที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาอาชีพของคุณ—แต่คุณจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดในการประชุมเหล่านี้ได้อย่างไร? เราช่วยคุณได้!
ทำตามคำแนะนำ 5 ข้อนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประชุม UX ชั้นนำ และให้การเดินทางของคุณราบรื่น. เราจะแสดงให้คุณเห็นถึง เครื่องมือและฟังก์ชันภายใน ClickUp, โซลูชันการจัดการโครงการแบบภาพที่ฟรีซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสบการณ์การประชุมของคุณได้. ⭐
1. วางแผนอย่างละเอียด
ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX ส่วนใหญ่มีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบและมักต้องพลาดการเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรักษาภาระงานอื่น ๆ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวคือการวางแผนล่วงหน้าให้เพียงพอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางงานของคุณมีช่องว่างเพียงพอที่จะรองรับประสบการณ์อันมีค่าจากการเข้าร่วมงานสัมมนา
หากสถานที่จัดประชุมต้องการให้คุณเดินทางให้เริ่มวางแผนขั้นตอนการทำงานล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องจัดการงานสำคัญระหว่างงานประชุม
ขั้นตอนแรกคือการซื้อตั๋วล่วงหน้าเมื่อราคาถูกกว่า. จัดเตรียมการเดินทางและจองห้องพักโรงแรมใกล้สถานที่จัดงานเพื่อลดการเดินทาง.
วิธีที่ดีที่สุดในการปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมที่สุดคือผ่าน ClickUp Tasks และ ปฏิทินในตัว.
ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานในอนาคตพร้อมการเชื่อมโยงที่ปรับได้, แท็ก, และป้ายกำกับความสำคัญ. มองเห็นทุกงานและกิจกรรมของคุณผ่านมุมมองปฏิทิน—ด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณปรับช่วงเวลาได้อย่างราบรื่นและรักษาตารางเวลาของคุณให้ยืดหยุ่น.
ClickUp ซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการประชุม งาน และกิจกรรมที่คุณต้องทำในที่เดียว นอกจากนี้ ด้วยCustom Fields คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญให้กับช่วงเวลาการประชุมของคุณได้ เช่น:
- หัวข้อการประชุม
- ผู้พูด
- วิทยากรประจำเวิร์กช็อป
2. เตรียมสัมภาระให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
คุณควรเตรียมเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแต่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับงานนี้ การประชุมส่วนใหญ่กำหนดให้แต่งกายแบบธุรกิจหรือกึ่งทางการ โดยควรเลือกสีที่สุภาพหรือสีพื้นเรียบ หลีกเลี่ยงสีฉูดฉาด สำหรับงานที่ใช้เวลานาน ควรเลือกผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
อย่าลืมนำอุปกรณ์เทคโนโลยีและที่ชาร์จทั้งหมดไปด้วย หากคุณมีนามบัตร ให้พกติดตัวไปด้วยเพื่อช่วยในการสร้างเครือข่าย
เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับงานอีเวนต์ที่ต้องเข้าร่วมด้วยตัวเอง ให้เพิ่มที่อยู่ของโรงแรม สถานที่จัดงาน และสถานที่อื่น ๆ ที่คุณต้องการไปเยี่ยมชมลงใน ClickUp ด้วย ด้วยมุมมองแผนที่ ClickUp แบบโต้ตอบ คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การนำทางง่ายขึ้น และยังแชร์ผ่านลิงก์ที่ปลอดภัยได้อีกด้วย ?
3. กำหนดลำดับความสำคัญภายในตารางการประชุมของคุณ
การประชุมสัมมนาอาจยาวนาน รวดเร็ว และทำให้เหนื่อยล้าได้บ่อยครั้ง การนอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหาร และดื่มน้ำให้มากพอเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณมีพลังงานในการอดทนกับการประชุมสัมมนาได้ ?
ผู้จัดงานส่วนใหญ่จะเผยแพร่กำหนดการประชุมทั้งหมดล่วงหน้า เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของงานนำเสนอและเวิร์กช็อปในแต่ละชั่วโมง หลายกิจกรรมย่อยเหล่านี้เป็นกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ดังนั้นคุณควรศึกษาตารางเวลาอย่างละเอียดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมและวางแผนเวลาให้เหมาะสม
เพื่อดูตารางเวลาสุดท้ายของคุณ คุณสามารถใช้ ClickUp Gantt Chart หรือ Timeline view. ทั้งสองตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดวันของคุณเป็นรายชั่วโมงได้ คุณสามารถเพิ่มส่วนที่มีสีต่างกันสำหรับแต่ละกิจกรรมย่อย และเพิ่มธงความสำคัญให้กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการพลาดได้
4. ยกระดับการจดบันทึกของคุณ
อย่ากลัวที่จะถามคำถามในช่วงถาม-ตอบและโต๊ะกลม และตั้งใจฟังเมื่อผู้อื่นแบ่งปันปัญหาเฉพาะทางธุรกิจและค้นหาวิธีแก้ไข จดบันทึกอย่างละเอียดระหว่างการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกด้าน UX ที่คุณได้รับจะอยู่กับคุณไปอีกนาน
ปัญหาที่นี่คือเหตุการณ์เหล่านี้กระตุ้นทั้งทางสายตาและจิตใจ ทำให้ง่ายที่จะล้าหลังในการจดบันทึก การทำให้เป็นนิสัยในการใช้ ClickUp Notepad เพื่อจดบันทึกไอเดียสำคัญและประเด็นการสนทนาอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ชาญฉลาด มันสามารถใช้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดระเบียบบันทึกจากการประชุมต่างๆ ที่คุณเข้าร่วมได้อีกด้วย สร้างโฟลเดอร์สำหรับแต่ละการประชุมและเก็บบันทึก ตารางเวลา และเอกสารความรู้ของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจะชื่นชอบตัวเลือกในการสรุปด้วย AIเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทบทวนบันทึกอย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการแปลของเครื่องมือเพื่อทำให้บันทึก, การนำเสนอ, และการหารือของคุณเป็นท้องถิ่นในงานประชุมระหว่างประเทศได้ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการแปล, เปิดเมนูแบบเลื่อนลงการแปล, และเลือกภาษาที่คุณต้องการ
5. ให้แม่แบบเป็นเพื่อนคู่ใจในเวิร์กช็อปของคุณ
เวิร์กช็อปภายในงานประชุมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้าน UX/UI แต่การเข้าร่วมในเซสชันเหล่านี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และมักเป็นเรื่องยากที่จะทุ่มเทได้เต็มที่ 100% ในระยะเวลาที่จำกัด
นั่นคือจุดที่แม่แบบ UX เข้ามาช่วย แม่แบบเหล่านี้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างล่วงหน้าและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นในสถานการณ์ที่เร่งด่วน
ClickUp มี 1,000+ แม่แบบ เพื่อสนับสนุนคุณในระหว่างการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หากผู้ดำเนินเวิร์กช็อปขอให้คุณเตรียมแผนที่เส้นทางประสบการณ์ผู้ใช้ตัวอย่าง คุณสามารถเข้าไปใช้แม่แบบแผนที่เส้นทาง UX ของ ClickUpได้อย่างรวดเร็ว และใช้แผนที่สีสันสดใสเพื่อตั้งค่าตัวอย่างของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณอาจสนใจเทมเพลตสำหรับการสร้างปฏิทินการตลาด การประเมินแบบฮิวริสติก และการทดสอบการใช้งานหากการประชุมของคุณมีธีมเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้
นำความรู้ UX ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับโครงการในอนาคตด้วย ClickUp
การนำข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจากงานใด ๆ ไปใช้จริงนั้นง่ายขึ้นด้วย ClickUp สำหรับผู้เริ่มต้น คุณมี ClickUp Docs สำหรับจัดระเบียบการวิจัย UX ใหม่และปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณให้ราบรื่นในพื้นที่เดียว ประโยชน์อื่น ๆ ของแพลตฟอร์มนี้ ได้แก่:
- รวบรวมคำขอออกแบบด้วยClickUp Forms
- การประเมินศักยภาพของทีมในมุมมองปริมาณงาน
- ติดตามความคืบหน้าบนแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
ขอบคุณClickUp AI คุณสามารถสร้างบุคลิกผู้ใช้, เส้นทางผู้ใช้,และบรีฟสร้างสรรค์ได้ในเวลาไม่นาน!
นอกจากจะช่วยให้คุณวางแผนการทำงานแล้วClickUp ยังเป็นเครื่องมือออกแบบที่ทรงพลังอีกด้วย คุณสามารถและทีมของคุณใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและสร้างโครงร่างร่วมกันแบบเรียลไทม์
เมื่อโมคอัพพร้อมแล้ว ให้ส่งไปเพื่อขออนุมัติโดยแท็กผู้ร่วมงานที่ต้องการ ซึ่งสามารถตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มหมายเหตุ และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะได้
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือที่นักออกแบบชื่นชอบอย่าง Figma,ซอฟต์แวร์วิจัยผู้ใช้เช่นHotjar และแม้กระทั่งปฏิทินเนื้อหาและเครื่องมือการตลาดอย่าง Hootsuite และ Hubspot
ยกระดับทักษะของคุณด้วยการประชุมด้านการออกแบบ UX และ ClickUp
การประชุมด้านการออกแบบ UX เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามพัฒนาการใหม่ๆ ขยายทักษะของคุณผ่านเวิร์กช็อปที่หลากหลายสาขา และเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ผู้ใช้คนอื่นๆ
ด้วยเคล็ดลับการเตรียมตัวอย่างรอบคอบของเรา และเครื่องมือและเทมเพลตจาก ClickUp คุณสามารถทำให้การเข้าร่วมงานประชุม UX ของคุณคุ้มค่าที่สุดได้
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และปรับแต่งให้กลายเป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้สำหรับงานประชุมและงานประจำวันของคุณ ?