10 หนังสือออกแบบ UX ที่ดีที่สุดที่นักออกแบบทุกคนควรอ่านในปี 2025

การออกแบบ UX ได้กลายเป็นจุดสนใจหลักในธุรกิจเทคโนโลยี และมักถูกใช้แทนกันกับธุรกิจที่ดี ตัวอย่างเช่น Airbnbให้เครดิตกับการออกแบบ UX ที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากสตาร์ทอัพที่ล้มเหลวไปสู่ธุรกิจมูลค่าพันล้านดอลลาร์
ด้วยหน้าที่การงานที่เต็มไปด้วยตำแหน่งว่างสำหรับนักออกแบบ UX ทำให้เห็นได้ชัดว่าบริษัทต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกำไรของตนกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ได้
ในฐานะนักออกแบบ UX คุณต้องอัปเดตตัวเองกับเทรนด์ใหม่ ๆ และแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อสร้างกำแพงป้องกันของคุณ หนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นในด้านการออกแบบ UX คือการอ่านหนังสือที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ การลงทุนในหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ UX จะมอบความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ให้คุณ และทำให้คุณมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจต่อเป้าหมายอาชีพของคุณ
ที่นี่ เราจะพูดถึง 10 หนังสือ UX ที่คุณต้องอ่านเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบที่กำลังเริ่มต้นหรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ หลักการที่กล่าวถึงในที่นี้จะช่วยในการเรียนรู้ของคุณ
10 อันดับหนังสือ UX Design ที่นักออกแบบต้องอ่าน
1. ลีน UX: การนำหลักการลีนมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: Josh Seiden และ Jeff Gothelf
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, และระดับสูง
- จำนวนหน้า: 148
- คะแนน 4. 3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมสามด้านหลัก: บทนำสู่ Lean UX และหลักการพื้นฐาน, กระบวนการออกแบบ Lean UX, และการบูรณาการ Lean UX เข้ากับองค์กร
เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการสร้างการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เช่น การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน การเรียนรู้มากกว่าการเติบโต และการอนุญาตให้ล้มเหลว หนังสือเล่มนี้เจาะลึกกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้โดยอิงตามหลักการแบบアジลและคิดเชิงออกแบบในส่วนต่อไปนี้
หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบ UX ผ่านมุมมองแบบ 'ลีน' โดยระบุสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สามารถลบออกหรือแทนที่ได้
โดยรวมแล้ว Lean UX เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้จริงสำหรับนักออกแบบ UX นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ และทุกคนที่สนใจในการสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ
"เป้าหมายของเราไม่ใช่การสร้างสิ่งที่ส่งมอบได้ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในโลก — เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง บ่อยครั้งที่ทีมที่ทำงานในกระบวนการแบบ Agile ไม่ได้กลับไปปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ของซอฟต์แวร์จริง ๆ " – Josh Seiden
ประเด็นสำคัญ
- การจัดแนวหลักการออกแบบ UX เข้ากับกระบวนการออกแบบผ่านการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องแทนการวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลานาน
- ทีมออกแบบควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ การออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานเหล่านี้ และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสมมติของตน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"โดยปกติแล้ว ฉันพบว่าหนังสือออกแบบ UX ประเภทนี้มักไม่มีตัวอย่างเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเฉพาะจากประสบการณ์การทำงานของตนเอง"
2. UX สำหรับผู้เริ่มต้น: หลักสูตรเร่งรัดใน 100 บทเรียนสั้น
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: โจเอล มาร์ช
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง 15 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นและระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 255
- คะแนน 4. 4/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
'UX สำหรับผู้เริ่มต้น: คอร์สเร่งรัดใน 100 บทเรียนสั้น' โดย โจเอล มาร์ช เป็นคู่มือที่ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายในการออกแบบ UX สำหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นในสาขานี้
ผ่านบทเรียนที่กระชับ 100 บทในทรัพยากร UX Marsh มอบภาพรวมที่ใช้งานได้จริงและน่าสนใจของหลักการสากลที่สำคัญของ UX สำหรับผู้เริ่มต้น
หนังสือเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ UX และสิ่งที่นักออกแบบทุกคนจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ให้ประสบความสำเร็จ
หัวข้ออื่น ๆ ได้แก่ จิตวิทยาของผู้ใช้, การวิจัยผู้ใช้, บุคลิกภาพของผู้ใช้, และความสำคัญของการเข้าใจผู้ใช้ผ่านตัวอย่างในชีวิตจริง.
"ทุกสิ่งมีประสบการณ์ของผู้ใช้ งานของคุณไม่ใช่การสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ งานของคุณคือการทำให้มันดี" – โจเอล มาร์ช
ประเด็นสำคัญ
- การออกแบบ UX เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างโครงการ UX ในชีวิตจริงที่กำลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของผู้ใช้ กระบวนการที่ทำซ้ำนี้สอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของประสบการณ์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีความยืดหยุ่นและการตอบสนองที่รวดเร็วในการออกแบบ UX
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ทุกวันนี้ การหาหนังสือออกแบบ UX ที่ตรงประเด็นและไม่ยัดเยียดเรื่องราวชีวิตของผู้เขียนหรือเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องยาก หนังสือ UX เล่มนี้ยอดเยี่ยมมากสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกของการออกแบบอินเทอร์เฟซ"
3. ทีมประสบการณ์ผู้ใช้หนึ่งเดียว: คู่มือการอยู่รอดสำหรับการวิจัยและการออกแบบ
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เลอาห์ บูเลย์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง 20 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 246
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
ในหนังสือ "The User Experience Team of One" บูเลย์กล่าวถึงความท้าทายที่นักออกแบบ UX ต้องเผชิญเมื่อทำงานอย่างอิสระภายในองค์กรที่ไม่มีทีม UX โดยเฉพาะ
ผู้เขียนแนะนำให้นักออกแบบ UX ที่ทำงานคนเดียวควรมีกรอบความคิดเชิงกลยุทธ์ และวิธีการที่จะกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถในการหาทรัพยากร มีความกระตือรือร้น และมีความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน
หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในสายอาชีพ UX สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเชิงปฏิบัติในการสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่น แม้จะต้องทำงานด้วยทรัพยากรหรือการสนับสนุนจากทีมที่จำกัด
"ในยุคดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงผู้คนจริง ๆ ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีจะผสานเข้ากับชีวิตของเราในแบบที่เป็นมนุษย์อย่างแท้จริง นี่คือเสียงแห่งเหตุผลที่โต้แย้งว่าผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนและแม้กระทั่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์พื้นฐานของเราได้" – เลอาห์ บูลีย์
ประเด็นสำคัญ
- ปรับความพยายามในการออกแบบ UX ของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อสร้างเหตุผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณค่าของประสบการณ์ผู้ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และเริ่มต้นกระบวนการออกแบบของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"ในฐานะคนที่กำลังพยายามเริ่มต้นอาชีพในด้านการวิจัย UX และ/หรือการออกแบบ ฉันชอบส่วน "ถ้าคุณทำได้เพียงสิ่งเดียว" ที่อยู่ตอนท้ายของแต่ละบทมาก!"
4. การปรับปรุงโครงสร้าง UI โดย Adam Wathan และ Steve Schoger
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: อดัม วาธาน และ สตีฟ ชอกเกอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2018
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง 11 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 252
การปรับโครงสร้าง UI ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงการออกแบบ UI แม้จะมีพื้นฐานทางเทคนิคที่จำกัด หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของการออกแบบ UI รวมถึงโทนสี การจัดวางตัวอักษร การเว้นระยะ และเลย์เอาต์
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือนักออกแบบ UX หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหลักการเขียน UX และพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ ผู้เขียนจะนำผู้อ่านผ่านตัวอย่างก่อนและหลัง แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่ตั้งใจทำสามารถเพิ่มเสน่ห์ทางสายตาและความสามารถในการใช้งานของอินเตอร์เฟซผู้ใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการออกแบบ UX พื้นฐาน เช่น การทดสอบผู้ใช้ การจัดการผลิตภัณฑ์ แง่มุมทางภาพพื้นฐาน และวิธีการออกแบบที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ประเด็นสำคัญ
- มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบที่โดดเด่น การจัดแนวที่สอดคล้อง ความแม่นยำ และความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จะยกระดับการออกแบบของคุณและช่วยให้ดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"คู่มือเบื้องต้นที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจออกแบบอย่างง่ายที่สามารถปรับปรุงการออกแบบของคุณได้อย่างมาก ไม่มีเนื้อหาที่ไม่จำเป็น 100% เป็นสาระล้วนๆ ไม่มีสิ่งรบกวน"
5. การสัมภาษณ์ผู้ใช้: วิธีค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สตีฟ พอร์ติเกล
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง 55 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 176
- คะแนน 4. 4/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
โปรดพิจารณาหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับโครงการออกแบบของคุณ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำคุณในการสัมภาษณ์ผู้ใช้เพื่อขยายมุมมองของนักออกแบบ
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนและการเตรียมตัว ไปจนถึงการดำเนินการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ควรเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์ในการสัมภาษณ์ ความสำคัญของการมีความเห็นอกเห็นใจและการฟังอย่างตั้งใจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายสำหรับผู้เข้าร่วม
ในที่สุด ผู้เขียนอธิบายว่า นักออกแบบ UX ส่วนใหญ่ต้องพัฒนาความสามารถในการแปลงข้อมูลสัมภาษณ์ดิบให้กลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้น
"เรื่องราวคือที่ที่ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำค่าที่สุดซ่อนอยู่ และเป้าหมายของคุณคือการไปถึงจุดนี้ในทุกการสัมภาษณ์" – สตีฟ พอร์ติเกล
ประเด็นสำคัญ
- นักออกแบบ UX ยุคใหม่ควรเชี่ยวชาญหลักการสากลของความเห็นอกเห็นใจ การฟังอย่างตั้งใจขณะทำการวิจัยผู้ใช้ และการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มันทั้งใช้งานได้จริง สร้างแรงบันดาลใจ และฉันจะส่งต่อให้กับทุกคนที่ฉันพูดคุยด้วยระหว่างการเดินทางของฉัน แค่อยากจะบอกต่อเพราะฉันได้อ่านหนังสือ "UX" "วิจัย" มาหลายเล่มแล้ว และเล่มนี้ติดอันดับต้นๆ ในรายการของฉันตอนนี้"
6. อย่าทำให้ฉันต้องคิด (ทบทวนใหม่)
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สตีฟ ครั๊ก
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 19 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางและระดับสูง
- จำนวนหน้า: 216
- คะแนน 4. 4/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
หนังสือออกแบบ UX เล่มนี้เป็นคู่มือที่ยังคงความทันสมัยอยู่เสมอเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ ในฉบับปรับปรุงนี้ Krug ได้อัปเดตและขยายเนื้อหาจากผลงานคลาสสิกของเขา พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย โดยให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความชัดเจน
ผู้เขียนเชื่อว่าเว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดีควรมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย โดยผู้ใช้ต้องใช้ความพยายามทางความคิดให้น้อยที่สุด Krug เน้นย้ำถึงการกำจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นออกจากอินเทอร์เฟซดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
หัวข้อเพิ่มเติมรวมถึงการออกแบบการนำทาง, การจัดวางหน้า, และความสำคัญของสัญญาณภาพที่ชัดเจน ผู้เขียนแนะนำแนวคิด 'แฮปปี้ทอล์ค'—คำแนะนำและข้อมูลที่ไม่จำเป็นซึ่งผู้ใช้มักมองข้าม—และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเนื้อหาให้กระชับเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ให้สูงสุด
แง่มุมที่สำคัญของหลักการ UX คือการประเมินว่าผู้ชมของคุณสามารถมองเห็นวัตถุประสงค์ของหน้าเว็บได้ภายในห้าวินาทีหลังจากที่พวกเขาเห็นมัน
"ไม่สำคัญว่าฉันต้องคลิกกี่ครั้ง ตราบใดที่แต่ละคลิกเป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องคิดมากและชัดเจน" – สตีฟ ครั๊ก
ประเด็นสำคัญ
- สร้างการออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบเพื่อลดภาระทางความคิดของผู้ใช้ให้น้อยที่สุด ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติเพื่อให้ผู้ใช้เรียนรู้วิธีการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยปราศจากความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มันเป็นหนังสือที่สามารถทนต่อการทดสอบของเวลาได้จริง ๆ แม้ว่าจะมีการตีพิมพ์ถึงสามครั้งก็ตาม มันยังคงรักษาโทนและข้อความไว้: การออกแบบเว็บที่ดีเริ่มต้นจากสัญชาตญาณของผู้ใช้"
7. การออกแบบสิ่งของในชีวิตประจำวัน: ฉบับปรับปรุงและขยายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ดอน นอร์แมน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2013
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 5 ชั่วโมง 30 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 368
- คะแนน 4. 6/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
ในฐานะนักออกแบบ UX คุณทราบดีว่าหลักการด้านการใช้งานบางอย่างมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้เขียนได้เจาะลึกถึงจิตวิทยาการรับรู้ของประสบการณ์ผู้ใช้ ความท้าทายในการออกแบบร่วมสมัย และวิธีที่การออกแบบ UX ที่ประสบความสำเร็จให้สัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงาน
สิ่งที่ทำให้ดีไซเนอร์ที่มีประสบการณ์แตกต่างจากผู้เริ่มต้นคือความสามารถในการแยกแยะระหว่าง 'ความผิดพลาดของผู้ใช้' และ 'ความผิดพลาดของการออกแบบ' กุญแจสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้คือ การลดความผิดพลาดของผู้ใช้ให้น้อยที่สุดและลดโอกาสของการออกแบบการโต้ตอบที่ไม่ดี
"การออกแบบคือการสื่อสารอย่างแท้จริง ซึ่งหมายถึงการมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบุคคลที่นักออกแบบกำลังสื่อสารด้วย" – ดอน นอร์แมน
ประเด็นสำคัญ
- เมื่อผู้ใช้ทำผิดพลาด มักเป็นผลมาจากการออกแบบที่ไม่ดีมากกว่าความไม่มีความสามารถของผู้ใช้ นักออกแบบมีความรับผิดชอบในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแบบจำลองทางจิตใจและความคาดหวังของผู้ใช้ ซึ่งช่วยลดความน่าจะเป็นของการเกิดข้อผิดพลาด
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"มองไปรอบๆ ตัวคุณสิ น่าเศร้าที่อุปกรณ์ที่คุณกำลังอ่านรีวิวนี้อยู่นี้ อาจมีร่องรอยความบกพร่องจากนักออกแบบรุ่นหนึ่งที่ไม่เคยได้อ่านหนังสือเล่มนี้ หรือแม้แต่ฉบับดั้งเดิมของมันเลย หากข้าเป็นกษัตริย์เพียงวันเดียว ข้าจะบังคับให้นักออกแบบทุกคนวางดินสอและปากกาสไตลัสลง จนกว่าจะได้อ่านผลงานชิ้นเอกของมิสเตอร์นอร์แมนตั้งแต่ต้นจนจบ จากนั้นพวกเขาจึงค่อยกลับไปทำงานของตน และจะเกิดความยินดีปรีดาอย่างยิ่ง"
8. เหนี่ยวใจ: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัย
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: นีร์ เอียล
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง 30 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางและระดับสูง
- จำนวนหน้า: 256
- คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
ผ่าน Amazon
Hooked โดย Nir Eyal เป็นคัมภีร์ UX ที่สำรวจจิตวิทยาเบื้องหลังการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดนิสัย Eyal แนะนำ 'Hook Model' ซึ่งเป็นกระบวนการสี่ขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมซ้ำๆ โมเดลนี้ประกอบด้วย ตัวกระตุ้น การกระทำ รางวัลที่แปรผัน และการลงทุน เพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ผู้เขียนสนับสนุนแบบจำลองของตนด้วยตัวอย่างเชิงปฏิบัติและกรณีศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทอย่าง Facebook และ Instagram ใช้ประโยชน์จากแบบจำลองดังกล่าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ไม่อาจต้านทานได้ หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ UX และผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัยที่ยั่งยืน
"มนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจในการแสวงหาความสุข หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แสวงหาความหวัง หลีกเลี่ยงความกลัว และสุดท้าย แสวงหาการยอมรับจากสังคม หลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธ" – นีร์ เอียล
ประเด็นสำคัญ
- แทนที่จะให้รางวัลแบบเดิมอย่างต่อเนื่อง ให้เพิ่มความหลากหลายเพื่อรักษาความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของผู้ใช้ ความหลากหลายนี้จะกระตุ้นศูนย์ความสุขในสมองและเสริมสร้างวงจรนิสัย ทำให้ผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดที่ฉันได้อ่านในช่วงนี้เกี่ยวกับวิธีที่บริษัทเทคโนโลยีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนติด นิรได้สร้างโมเดลที่จะช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดผู้ใช้และทำให้คุณรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อรักษาพวกเขาไว้"
9. การผ่าตัดจรวดที่ง่ายขึ้น
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สตีฟ ครั๊ก
- ปีที่ตีพิมพ์: 2009
- เวลาอ่านที่ประมาณการ: 2 ชั่วโมง 40 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 161
- คะแนน 4. 5/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
Rocket Surgery Made Easy เป็นคู่มือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบและนักพัฒนาสามารถผสานการทดสอบการใช้งานสำหรับเว็บและอินเทอร์เฟซมือถือเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
ผู้เขียนได้ขยายความเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นในการทดสอบการใช้งาน การวางแผนและการดำเนินการทดสอบ รวมถึงการเอาชนะอุปสรรคที่พบบ่อย
"ใช่ มีบางสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตผู้ชมเป้าหมายใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น แต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกตแทบทุกคนใช้งานเว็บไซต์นั้น เมื่อคุณเริ่มทำการทดสอบการใช้งาน เว็บไซต์ของคุณอาจมีปัญหาที่ร้ายแรงมากมายที่ "แทบทุกคน" จะพบเจอ ดังนั้นคุณสามารถคัดเลือกผู้ทดสอบได้อย่างกว้างขวางในช่วงเริ่มต้น" – สตีฟ ครั๊ก
ประเด็นสำคัญ
- กำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่อวางแผนและดำเนินการทดสอบการใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมให้นักออกแบบ UX ทุกคนในทีมของคุณทำการทดสอบขนาดเล็กเป็นประจำกับผู้ใช้จริงเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"เช่นเดียวกับ "Don't Make Me Think" นี่คือหนังสือที่กระชับ อ่านง่าย และมีคุณค่าที่ทุกคนในสายงานบริหารผลิตภัณฑ์และพัฒนาซอฟต์แวร์ควรอ่าน ฉันวางไม่ลงเลยจนอ่านจบก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเที่ยวบิน 6 ชั่วโมง"
10. ความขัดแย้งของการเลือก: ทำไมมากขึ้นจึงน้อยลง
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แบร์รี ชวาร์ตซ์ และ เคน คลิบัน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2010
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง 41 นาที
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, และระดับสูง
- จำนวนหน้า: 265
- คะแนน 4. 3/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)
หนังสือ UX เล่มนี้สำรวจผลกระทบทางจิตวิทยาของการมีตัวเลือกมากมายต่อการตัดสินใจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ชวาร์ตซ์ให้เหตุผลว่า แม้ว่าการมีตัวเลือกจะเป็นที่มองว่าเป็นแง่มุมเชิงบวกของชีวิตสมัยใหม่โดยทั่วไป แต่การมีตัวเลือกมากเกินไปกลับนำไปสู่ภาวะอัมพาตในการตัดสินใจ ความวิตกกังวล และความไม่พึงพอใจ
ความขัดแย้งของการเลือกจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ ความเสียใจ และการแสวงหาตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้ของคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจและเผชิญกับทางเลือกที่หลากหลาย
การจำกัดตัวเลือกและการยอมรับแนวคิดที่ว่า "ดีพอแล้ว" สามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากตัวเลือกที่มากเกินไปได้
ปริศนาแห่งการเลือกท้าทายแนวคิดที่ว่าการมีตัวเลือกมากขึ้นนำไปสู่ความสุขที่เพิ่มขึ้น และมอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของการตัดสินใจในโลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
"การเรียนรู้ที่จะเลือกนั้นยาก การเรียนรู้ที่จะเลือกให้ดีนั้นยากยิ่งกว่า และการเรียนรู้ที่จะเลือกให้ดีในโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่จำกัดนั้นยากยิ่งกว่าอีก บางทีอาจจะยากเกินไป" – แบร์รี ชวาร์ตซ์
ประเด็นสำคัญ
- เมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ลดตัวเลือกและจำนวนทางเลือกให้น้อยลง ยอมรับว่าไม่มีทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว และผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"ต้องอ่านสำหรับทุกคนที่สนใจในเรื่อง "การตัดสินใจ" หนังสือที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเหตุผลที่มากขึ้นกลับน้อยลง (หรือน้อยลงกลับมากขึ้น)"
ClickUp: เครื่องมือออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ UX
การอ่านหนังสือออกแบบ UX ที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของการเดินทางในเส้นทางออกแบบ UX, ปรับการออกแบบ UX ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้ใช้, และมอบความมั่นใจในการสร้างสรรค์เพื่อทดลองทฤษฎีใหม่ๆ
ในขณะเดียวกันเครื่องมือออกแบบ UXที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นและไร้รอยต่อตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวิจัยและการทดสอบผู้ใช้ ไปจนถึงการสร้างโครงร่าง การทดสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีองค์ประกอบทั้งหมดที่จำเป็นในการไปถึงเส้นชัย
ClickUp เป็นเครื่องมือออกแบบ UX ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบและสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณสมบัติหลักที่ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดได้แก่:
ไวท์บอร์ด
กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถระดมความคิด วางแผน และสร้างไวร์เฟรม แผนผังขั้นตอน ต้นแบบ และการทบทวนผลงานได้ สามารถฝังความคิดเห็น โน้ตติด และไฟล์สื่อต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันไอเดีย
สิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดนี้ดีที่สุดคือความง่ายในการใช้งานและการทำงานร่วมกันด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย นักออกแบบของคุณสามารถเพิ่มรูปภาพและลิงก์สำหรับการอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว และย้ายโครงการจากขั้นตอนการคิดไอเดียไปสู่รายการที่ต้องดำเนินการ
ดูว่าใครกำลังแก้ไขแบบเรียลไทม์และวางแผนโครงการพร้อมกันได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน
เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการแสดงภาพขั้นตอนการทำงานและการสร้างบรีฟการออกแบบ
เทมเพลต UX ที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การปรับปรุง หรือการออกแบบใหม่ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูดีและทำงานได้อย่างราบรื่น
ClickUp มีเทมเพลตการออกแบบ UX ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการแสดงภาพขั้นตอนการทำงานระหว่างการพัฒนา การสร้างแผนงานเพื่อช่วยนักออกแบบวางแผนไทม์ไลน์ และเอกสารสรุปการออกแบบเพื่อให้ทุกคนในแผนกต่างๆ มีความเข้าใจตรงกัน
เทมเพลตแผนโครงการ UX ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ สร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับทีมและผู้ใช้แต่ละคน รวมถึงประสานทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นักออกแบบ UX ของคุณสามารถเน้นการกำหนดขอบเขต พัฒนาบุคลิกภาพผู้ใช้ สร้างโครงร่างและต้นแบบ และนำไปทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องได้
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับการออกแบบแบบวนซ้ำและแบบเพิ่มพูน และมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก เช่นเครื่องมือคิดค้นการออกแบบและเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เทมเพลตแผนที่เส้นทาง UX ของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญ และจัดลำดับความสำคัญของไอเดียตามความต้องการทางธุรกิจและพฤติกรรมของผู้ใช้
เทมเพลตนี้ผสานรวมกับบอร์ดไอเดียและเครื่องมือแผนผังกระบวนการของคุณ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าทึ่ง
นักออกแบบ UX ใช้เทมเพลตแผนที่นำทางเพื่อติดตามประสบการณ์ของผู้ใช้และแสดงภาพไทม์ไลน์การส่งมอบตลอดกระบวนการพัฒนาฟีเจอร์
ออกแบบให้ดีขึ้นและร่วมมือกันด้วยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจรของ ClickUp
แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp สำหรับทีมออกแบบช่วยให้คุณทำงานร่วมกัน จัดระเบียบ และส่งมอบการออกแบบ UX ที่ยอดเยี่ยม
นักออกแบบ UX และทีมสร้างสรรค์ใช้ ClickUp เพื่อจัดการโครงการออกแบบ การวางแผนทรัพยากร การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ
ก่อนที่จะสร้างไวร์เฟรมและต้นแบบการทำงาน ให้ใช้ไวท์บอร์ดในการระดมความคิดและพัฒนาแผนงานผลิตภัณฑ์
เทมเพลตการออกแบบ UX ช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดแผนงานโครงการ มอบหมายงานให้กับทีม และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
รวมศูนย์ทุกความต้องการของทีมออกแบบของคุณ แตกงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเป้าหมายที่จัดการได้ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ของคุณด้วย ClickUp
หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการ UX และ UI ของคุณให้ราบรื่นทุกด้านลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี