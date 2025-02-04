10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Webflow สำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยม

ไม่นานมานี้ หากคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ และไม่รู้วิธีเขียนโค้ด เอาเป็นว่า คุณมีปัญหา! ?
การสร้างเว็บไซต์เคยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JavaScript แต่เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปัจจุบัน ภูมิทัศน์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้สร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดสมัยใหม่เช่น Webflow ได้ทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นประชาธิปไตย ทำให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ทรงพลังและความสามารถในการออกแบบ Webflow ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึง ทางเลือกของ Webflow ที่มีประโยชน์มากที่สุด 10 ตัวเลือกในปัจจุบัน โดยสำรวจความสามารถ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัวเลือก
แต่นั่นยังไม่หมด! ติดตามต่อไปจนถึงตอนจบ เพราะเราจะนำเสนอเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถทำให้กระบวนการสร้างเว็บไซต์ที่มักจะวุ่นวายเป็นระเบียบได้! ?
เว็บฟลูว์คืออะไร?
Webflow มีโครงสร้างหลักเป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ซึ่งทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์แบบลากและวางทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Webflow อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ตรงกลาง มันผสมผสานความสามารถในการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งที่พบได้ทั่วไปในแพลตฟอร์ม CMS แบบดั้งเดิม เช่น WordPress กับคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งมักพบในเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทันสมัย
ส่วนผสมนี้มอบระดับการควบคุมที่อาจเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์และนักพัฒนา แต่อาจท่วมท้นสำหรับมือใหม่
Webflow โดดเด่นในด้าน การออกแบบและ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา)ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดดิจิทัล แต่เมื่อพูดถึงอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนี้อาจไม่ได้เสนอโซลูชันที่สามารถขยายได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อจำกัดหลักของผู้สร้างเว็บไซต์
วิธีเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Webflow
แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยคุณค้นหาทางเลือกของ Webflow ที่ไม่เพียงแต่ตรงตาม แต่ยังอาจเกินความต้องการในการสร้างเว็บไซต์ของคุณได้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับผู้ที่มีระดับทักษะเช่นคุณ
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบและการปรับแต่ง: มองหาความหลากหลายในตัวเลือกการออกแบบและการปรับแต่ง คุณอาจต้องการเทมเพลตสำหรับรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจ, พอร์ตโฟลิโอ, และบล็อก
- การตอบสนองต่อมือถือ: เนื่องจากจำนวนผู้ใช้เครื่องมือพกพาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณต้องการผู้สร้างเว็บไซต์ที่สามารถปรับตัวให้เหมาะกับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย
- คุณสมบัติ SEO: ความสามารถ SEO ที่ติดตั้งไว้ในตัวสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในเครื่องมือค้นหาได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニック
- คุณสมบัติของอีคอมเมิร์ซ: หากคุณกำลังดำเนินร้านค้าออนไลน์ คุณอาจต้องการตรวจสอบการจัดการสินค้าคงคลัง, ฟังก์ชันการสั่งซื้อที่เน้นผู้ใช้, และการตั้งค่าตัวเลือกการจัดส่ง
- การวิเคราะห์ในตัว:การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ตามข้อมูล (เช่น การเชื่อมต่อกับ Google Analytics)
- ความสามารถในการขยายขนาด: ธุรกิจที่กำลังเติบโตอาจต้องการสำรวจการสนับสนุนที่มีอยู่สำหรับการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์หรือแบนด์วิดท์
สร้างเว็บไซต์ในฝันของคุณ: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Webflow
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างเว็บไซต์ประเภทใด คุณสามารถมั่นใจได้ว่า มีเว็บไซต์บิลเดอร์ที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน
กำลังจะเปิดร้านค้าออนไลน์?หรือบล็อกที่มีผู้เข้าชมหลายล้านคน?หรือต้องการรักษาเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณด้วยคู่มือสไตล์? เราอาจมีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ—ลองดู 10 แพลตฟอร์มชั้นนำที่จะทำให้ความฝันในการสร้างเว็บไซต์ของคุณเป็นจริง! ?
1. WordPress
หากคุณกำลังมองหาตัวจัดการเนื้อหาเพื่อปรับแต่งทุกรายละเอียดของเว็บไซต์โฮสต์เองของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า WordPress ด้วย การเข้าถึงโค้ดอย่างเต็มที่ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการออกแบบและปลั๊กอิน SEO ให้ตรงกับเป้าหมายเฉพาะของคุณได้ ?️
แพลตฟอร์มรองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงโพสต์แบบยาวและบทสัมภาษณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้มือถือได้อีกด้วย
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ WordPress คือเวอร์ชันพื้นฐานของมัน ฟรีอย่างสิ้นเชิง! ในฐานะแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส มันเชิญชวนทุกคนให้มีส่วนร่วมในการสร้างธีมและปลั๊กอิน—บางผู้สร้างเสนอให้ฟรี ในขณะที่บางรายคิดค่าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา โปรดทราบว่าคุณยังคงต้องจ่ายค่าบริการโฮสติ้งหากคุณเลือกใช้แผนฟรีของ WordPress
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPress
- แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ใช้ในตัวสร้างเว็บไซต์ยอดนิยม
- ควบคุมโค้ดเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่
- ปลั๊กอินมากกว่า 59,000 รายการ และธีมมากกว่า 11,000 แบบ
- ความยืดหยุ่นในการผสานรวมบริการจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ WordPress
- อาจเกิดปัญหาความไม่เข้ากันได้กับการอัปเดต
- เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สร้างเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่มีบริการลูกค้าที่มอบให้โดยเฉพาะ เนื่องจากดำเนินการโดยอาสาสมัคร
ราคา WordPress
- ฟรี
- ส่วนตัว: 4 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน
- การค้า: $45/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $25,000/ปี
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน WordPress
- G2: 4. 4/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,500+ รีวิว)
2. Shopify
Shopify เป็น ศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ที่รองรับผู้ขายหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ คุณสามารถซื้อชื่อโดเมนผ่าน Shopify หรือเชื่อมต่อกับโดเมนที่มีอยู่แล้วก็ได้ บริการโฮสติ้งรวมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้ว
ด้วย พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, แบนด์วิดท์ไม่จำกัด, และการลงรายการสินค้าไม่จำกัด, Shopify เป็นโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้สูงสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต. เป็นเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่เหมาะอย่างยิ่งด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย. ใช้ประโยชน์จากธีมที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Shopify และการสร้างข้อความด้วย AI เพื่อตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ที่ทำงานเต็มรูปแบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง! ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AIแบบลากและวาง
- ธีมฟรีและพรีเมียมมากกว่า 100 แบบ
- ระบบประมวลผลการชำระเงินในตัว
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- แบนด์วิดท์ไม่จำกัด ซึ่งทำให้สิ่งนี้โดดเด่นในรายการทางเลือกของ Webflow ของเรา
ข้อจำกัดของ Shopify
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเนื่องจากค่าใช้จ่ายของปลั๊กอินที่สะสมหรือแอปพลิเคชันเว็บ
- ตัวเลือกการโฆษณาที่จำกัด เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างตัวแปรสินค้าได้หลายแบบ
ราคาของ Shopify
- เริ่มต้น: $5/เดือน
- พื้นฐาน: $24/เดือน
- Shopify: $69/เดือน
- ค้าปลีก: $79/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
3. Wix
ด้วยตัวแก้ไขเว็บไซต์สามแบบที่ตอบสนองความต้องการด้านความซับซ้อนที่แตกต่างกัน Wix รับประกันว่าทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ โดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพวกเขา เพิ่มเข้าไปด้วยคอลเลกชันเทมเพลตการออกแบบกว่า 800 แบบ—พร้อมตัวเลือกที่รองรับมือถือ! ?
แม้ว่า Wix จะมีฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซบางอย่าง เช่น การชำระเงินออนไลน์และการจัดการสินค้าคงคลัง แต่เหมาะสำหรับการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวหรือธุรกิจและบล็อกมากกว่า
Wix SEO Wiz มีเครื่องมือต่างๆ เช่น แท็กเมตาและแท็กแคนนอนิคอล รวมถึงการดัชนี Google แบบทันที ช่วยให้คุณทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix
- เครื่องมือแก้ไขเว็บไซต์แบบง่ายสามแบบ
- แม่แบบการออกแบบมากกว่า 800 แบบ เพื่อสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น
- เครื่องมือ SEO ขั้นสูง
- การผสานแอปมากกว่า 500 รายการ (การวิเคราะห์, เครื่องมือการตลาดขั้นสูง, เป็นต้น)
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการเว็บไซต์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Wix
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับนักพัฒนาขั้นสูง
- ระบบนำทางอาจดีขึ้นได้
ราคาของ Wix
- แสง: 16 ดอลลาร์/เดือน
- คอร์: $27/เดือน
- ธุรกิจ: $32/เดือน
- ธุรกิจระดับเอลีท: 159 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิว Wix
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
4. สแควร์สเปซ
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอกลางที่สวยงามสะดุดตา, เผยแพร่คู่มือสไตล์เพื่อ ช่วยจัดการสินทรัพย์แบรนด์ของคุณ, หรือเปิดตัวเว็บไซต์ค้าปลีก, Squarespace ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ. Squarespace เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Webflow เนื่องจากเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการใช้งานได้หลากหลาย เช่น การจัดจำหน่ายสินค้า, การจองนัดหมาย, และการชำระเงินเมื่อคุณสร้างเว็บไซต์.
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือ การปรับให้เหมาะกับมือถือ เทมเพลตของ Squarespace ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดูและทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณยังได้รับการสนับสนุนสำหรับ Accelerated Mobile Pages (AMP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สร้างเวอร์ชันเบาของหน้าเว็บเพื่อเร่งเวลาในการโหลดบนอุปกรณ์มือถือ ⚡
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Squarespace
- เทมเพลตการออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับมือถือ
- คุณสมบัติอีคอมเมิร์ซแบบบูรณาการ
- การรองรับ AMP
- เครื่องมือ SEO ในตัว (ไม่ต้องเขียนโค้ดหรือแก้ไขมาร์กอัป)
ข้อจำกัดของ Squarespace
- ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเว็บไซต์ขนาดใหญ่
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาของ Squarespace
- ส่วนตัว: $16/เดือน
- ธุรกิจ: $23/เดือน
- พาณิชย์ (พื้นฐาน): $27/เดือน
- พาณิชย์ (ขั้นสูง): $49/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Squarespace
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
5. SITE123
SITE123 เป็นประตูสู่โลกของการสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเป็นครั้งแรก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันมี 16 แบบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ สำหรับการใช้งานเช่น ธุรกิจ, บล็อก, และ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ของคุณให้พร้อมใช้งานได้ในสามขั้นตอน:
- เลือกประเภทเว็บไซต์ของคุณ
- อัปโหลดหรือคัดสรรเนื้อหาของคุณโดยใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง
- เผยแพร่
SITE123 ช่วยให้คุณสร้างโดเมนย่อยแบบกำหนดเองได้ฟรี หรือเชื่อมต่อโดเมนของคุณในราคาที่กำหนด
SITE123 มีตัวเลือกอีคอมเมิร์ซหลากหลาย แต่โซลูชันการชำระเงินขั้นสูง เช่น PayPal และ Stripe สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SITE123
- 16 แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย
- การสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ยืดหยุ่นพร้อมการปรับแต่งหมวดหมู่และสินค้า
- โดเมนย่อยชั่วคราวฟรี
- รองรับโครงสร้างเว็บไซต์แบบหน้าเดียว
ข้อจำกัดของ SITE123
- ข้อจำกัดของรหัสที่กำหนดเองที่จำกัดจำนวนอักขระและจำนวนหน้าสูงสุด
- ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์
ราคาของ SITE123
- ฟรี
- พรีเมียม: $12.80/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SITE123
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
6. วีบลี
Weebly (ปัจจุบันเป็นของ Square, Inc.) นำเสนอฟีเจอร์การสร้างเว็บไซต์ที่จำเป็นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถออกแบบเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว หรือ เปลี่ยนไปใช้ตัวแก้ไข HTML/CSS เพื่อควบคุมรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ของคุณได้มากขึ้น ?
แพลตฟอร์มนี้มีธีมให้เลือกมากกว่า 40 แบบสำหรับเว็บไซต์ทั่วไป และ 15 แบบสำหรับร้านค้าออนไลน์—ทั้งหมดรองรับการใช้งานบนมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถส่งอีเมลไปยังรายชื่อผู้ติดตามของคุณได้อีกด้วย
ในด้าน SEO, Weebly ช่วยให้คุณสามารถผสานรวมเมตาแท็ก, อัลต์แท็ก, และคำอธิบายเฉพาะหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weebly
- รองรับทั้งการลากและวาง และการแก้ไข HTML/CSS
- เว็บไซต์และธีมร้านค้าออนไลน์ที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลและ SEO ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ได้รับการสนับสนุนโดย Square สำหรับการประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Weebly
- ตัวเลือกการปรับแต่งโค้ดที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแง่มุมด้านการพัฒนาถูกละเลยหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Square
ราคาของ Weebly
- ฟรี
- ส่วนตัว: 10 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $12/เดือน
- ประสิทธิภาพ: $26/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Weebly
- G2: 4. 1/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
7. HubSpot CMS Hub
CMS Hub โดย HubSpotช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหา โดยโดดเด่นที่สุดในด้านฟีเจอร์ที่เน้นการตลาด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูแลบัญชีโซเชียลมีเดียและกำหนดเวลาโพสต์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จากแดชบอร์ดเดียว
HubSpot ช่วยติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักแบบเรียลไทม์เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ การมีส่วนร่วมของลูกค้า และระดับความพึงพอใจของลูกค้า ความสามารถในการทดสอบ A/B ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณได้อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง อีกจุดขายหนึ่งคือการสร้างบล็อกที่ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือเขียน AI ฟรีของ Hubspot ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ของ OpenAI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CMS Hub
- คุณสมบัติที่เน้นการตลาด เช่น การทดสอบ A/B และการส่งอีเมลแคมเปญ
- การจัดการสื่อสังคมออนไลน์จากแดชบอร์ดศูนย์กลาง
- การวิเคราะห์ในตัว
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- SSL แบบบูรณาการเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ HubSpot CMS Hub
- ควรใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน
- คุณลักษณะการรายงานอาจใช้งานยาก
ราคาของ HubSpot CMS Hub
- ฟรี
- เริ่มต้น: $23/เดือน
- มืออาชีพ: 360 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $1,200/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
HubSpot CMS Hub ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. โฮสตินเจอร์
เดิมทีเป็นบริการเว็บโฮสติ้ง Hostinger ได้ขยายขอบเขตการให้บริการโดยเปิดตัว แผนสร้างเว็บไซต์และโฮสติ้งแบบครบวงจร แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตที่ทันสมัยให้เลือกมากกว่า 140 แบบ พร้อมปรับแต่งได้ง่ายด้วยเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย
มุ่งเน้นสำหรับผู้เริ่มต้น เครื่องมือสร้าง AI ของแพลตฟอร์ม จะวางรากฐานสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ทำให้งานของคุณง่ายขึ้น นอกเหนือจากการสร้างเว็บไซต์แล้ว แพลตฟอร์มยังขยายบริการไปยังการสร้างเนื้อหาด้วย AI โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างโลโก้และความสามารถในการเขียนเนื้อหา
สำหรับอีคอมเมิร์ซ Hostinger รองรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางด้วยการสนับสนุนการขายสินค้าได้สูงสุดถึง 500 รายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hostinger
- 140+ แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์และสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การสนับสนุนอีคอมเมิร์ซ
- โดเมนฟรีสำหรับปีแรก
ข้อจำกัดของ Hostinger
- การตอบกลับจากแชทสนับสนุนอาจช้า
- ไม่มีตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์สำหรับลูกค้าของตนได้
ราคาของ Hostinger
- พรีเมียม: $2.99/เดือน ($6.99/เดือน เมื่อต่ออายุ)
- ธุรกิจ: $3. 99/เดือน ($8. 99/เดือน เมื่อต่ออายุ)
- สตาร์ทอัพคลาวด์: $8.99/เดือน ($19.99/เดือน เมื่อต่ออายุ)
คะแนนและรีวิวของ Hostinger
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
9. ซอฟต์
Softr คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์โดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูป—ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่น้อย ประกอบแอปของคุณเสร็จภายในไม่กี่นาทีด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมบล็อกสำเร็จรูป เช่น รายการ แผนภูมิ และแบบฟอร์ม ?
Softr ช่วยให้คุณ เชื่อมต่อแอปพลิเคชันของคุณกับฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เช่นAirtables หรือ Google Sheets เพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูลอัตโนมัติ สมาชิกในทีมของคุณสามารถดู แก้ไข หรือโต้ตอบกับแอปพลิเคชันได้ ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการสร้างอินทราเน็ตส่วนตัวสำหรับทีม ระบบ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ของคุณเอง หรือพอร์ทัลลูกค้าที่กำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Softr
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวางพร้อมบล็อกที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- การผสานฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานผ่าน Zapier หรือ Make
- สิทธิ์ผู้ใช้และระดับการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Softr
- เทมเพลตแดชบอร์ดที่มีจำกัด
- การตอบสนองบนมือถือสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Softr
- ฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $139/เดือน
- ธุรกิจ: 269 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Softr
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. บิ๊ก คาร์เทล
เป็นที่รู้จักในด้านความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และการเน้นความเรียบง่าย Big Cartel เป็นโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชุมชนสร้างสรรค์ คุณสามารถเลือกจากธีมที่รองรับมือถือได้ฟรี 16 แบบ จากนั้นกรอกข้อมูลเฉพาะธุรกิจลงในหน้าต่างๆ ได้ตามต้องการ ?️
แม้ว่า Big Cartel จะไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากมาย แต่ก็สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น:
- Stripe หรือ PayPal สำหรับการประมวลผลการชำระเงิน
- ฟังก์ชันการขนส่งพื้นฐาน
- เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์
มันให้บริการ การผสานระบบที่สำคัญ เช่น Mailchimp และ Instagram สำหรับการตลาดและการส่งเสริมการขาย. คุณยังสามารถเชื่อมต่อร้านค้าของคุณกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้มากมายผ่าน Zapier.
คุณสมบัติเด่นของ Big Cartel
- แดชบอร์ดผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- 16 ธีมที่รองรับการใช้งานบนมือถือฟรี
- โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการชำระเงิน การจัดส่ง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Mailchimp และ Instagram
- ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Big Cartel
- มีคุณสมบัติน้อยกว่าที่คู่แข่งนำเสนอ
- การผสานรวมกับ Instagram อาจดีขึ้นได้
การกำหนดราคาของ Big Cartel
- ทอง: ฟรี
- แพลทินัม: $9.99/เดือน
- เพชร: $19.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Big Cartel
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
เครื่องมืออื่น ๆ
เว็บไซต์บิลเดอร์เป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนาที่เรียกว่าการสร้างตัวตนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญมากมาย เช่น คุณภาพของเนื้อหา ที่คุณผลิต และ การจัดการเว็บไซต์ของคุณได้ดีเพียงใด นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่น ClickUp ร่วมกับเว็บไซต์บิลเดอร์! ?
คลิกอัพ
เว็บไซต์ที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้ แต่เพียงเนื้อหาที่น่าสนใจ ให้ข้อมูล และถูกสร้างสรรค์อย่างดีเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาอยู่กับคุณได้ ข่าวดี:ClickUp AIสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาเช่นนี้ได้รวดเร็วกว่าที่เคย!
ClickUp AI คือบรรณาธิการส่วนตัวของคุณที่จะ ขัดเกลาการเขียนของคุณ ให้คมชัดและน่าสนใจตามผู้อ่านที่คุณต้องการ ด้วยฟังก์ชันสรุปทันที การตรวจสอบไวยากรณ์ และคำแนะนำที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะ คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การเขียนเนื้อหาไปจนถึงการจัดโครงสร้างด้วยหัวข้อและตารางที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า
ดึงดูดลูกค้าด้วยเนื้อหาเว็บไซต์ที่มีระดับและน่าเชื่อถือ หรือรักษาฐานลูกค้าด้วยอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล—ClickUp AI พร้อมช่วยคุณเสมอ ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้นด้วยการช่วยวางแผนและระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย—สร้างบรีฟเนื้อหาใหม่ ๆ ฝังแบบสำรวจที่ให้ความรู้ หรือเปิดตัวสโลแกนการตลาดที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ?
จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp
ชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยคุณจัดการเว็บไซต์ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือในทีมขนาดใหญ่ คุณสามารถสร้างรายการงานเฉพาะสำหรับการพัฒนาและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ได้
ติดตามความคืบหน้าและปริมาณงานบนแดชบอร์ดของ ClickUp. รวมตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นความคืบหน้าของทีม, สถานะของงาน, และการติดตามเวลาเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการเว็บไซต์ของคุณ.การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ก็เป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสมบัติเช่น:
- ClickUp Whiteboardsสำหรับทีมออกแบบและพัฒนาของคุณ
- มอบหมายความคิดเห็น
- แชททันทีพร้อมรองรับอีโมจิ
- การแจ้งเตือนที่สามารถดำเนินการได้
ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ—รายการ, แผนงาน, กระดาน, และอื่น ๆ—ที่ทำให้การมองเห็นกระบวนการทำงานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ สร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการสร้างเว็บไซต์ สำหรับผู้นำทีมที่มีงานยุ่ง เราขอแนะนำให้ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำและรายการตรวจสอบของแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้หนึ่งในเทมเพลตกว่า 1,000 แบบบน ClickUp เพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับโครงการของคุณ ตัวเลือกยอดนิยมบางรายการได้แก่:
ClickUp ยังโดดเด่นในการสนับสนุนวงจร การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการติดตามข้อบกพร่องอย่างละเอียด ลองใช้แผนที่เส้นทางแบบภาพเพื่อดูแล ความก้าวหน้า ความพึ่งพา และอุปสรรคที่ขัดขวาง พร้อมชี้แจงลำดับความสำคัญให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน
สำหรับผู้ที่พึ่งพาเครื่องมือ Git, ClickUp นำเสนอ pipeline Git ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วย release trains ที่สามารถปรับแต่งได้และรายการตรวจสอบการเปิดใช้งาน ระบบเหล่านี้จะซิงค์โดยอัตโนมัติภายใน ClickUp เพื่อช่วยให้การจัดการการปล่อยเวอร์ชันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Docsพร้อมการสนับสนุน AI สำหรับการสร้างและจัดการเนื้อหา
- 15+ มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนพัฒนาเว็บไซต์
- การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์
- หมุดหมายโครงการเพื่อระบุขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์
- คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบระยะเวลาการจัดส่ง
- การสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว
- แผนที่เส้นทางเชิงภาพเพื่อปรับให้สอดคล้องระหว่างทีมออกแบบ ทีมเนื้อหา และทีมพัฒนา
- เครื่องมือ Git แบบบูรณาการเพื่อการจัดการการปล่อยเวอร์ชันที่ง่ายขึ้น
- การติดตามข้อบกพร่องและปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติของ AI ที่มีให้เฉพาะในแผนชำระเงิน
- คุณสมบัติขั้นสูงมีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
เลือกทางเลือก Webflow ของคุณและเริ่มสร้างด้วย ClickUp!
การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การสร้าง เว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยม เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง และนี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ?
ด้วยระบบช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่มีใครเทียบได้และคุณสมบัติการจัดการโครงการเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มคุณจะมีเครื่องมือทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อนำทางผ่านความซับซ้อนของการสร้างเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น ให้คุณตั้งเป้าหมายสู่สิ่งที่ไม่ธรรมดา –เริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ ClickUp ด้วยบัญชีฟรีในวันนี้!