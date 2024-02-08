สรุปคลับ 5AM: วิธีบรรลุระดับประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการตื่นเช้า

โรบิน ชาร์มา นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้เป็นที่รู้จักจากนิทานธุรกิจขายดี พระภิกษุผู้ขายเฟอร์รารี มีเรื่องราวใหม่สำหรับเราใน The 5AM Club นี่ไม่ใช่แค่หนังสือพัฒนาตนเองเล่มหนึ่ง—มันอัดแน่นไปด้วยบทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางความคิดที่มีอยู่ของเราเพื่อบรรลุสิ่งที่ยอดเยี่ยม
ตอนนี้ เราได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่า 5 โมงเช้าคือ ช่วงเวลาทองสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มันคุ้มค่าจริงหรือ—โดยเฉพาะเมื่อทางเลือกคือการนอนหลับอันแสนหวาน?
เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่ผู้มีวิจารณญาณจะสงสัยว่าการตื่นเช้าจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงกระแสชั่วคราวของเหล่าเศรษฐีเท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่ สรุปหนังสือ The 5AM Club ของเราจะมาตอบให้กระจ่าง 🕔
เราจะสำรวจว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงปกป้องช่วงเวลาเช้า โดยสรุปปรัชญา คำคมที่ทรงพลัง และข้อคิดสำคัญสำหรับคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ชมรม 5 โมงเช้า โดย โรบิน ชาร์มา สอนพลังของการเริ่มต้นวันใหม่ให้เช้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สมาธิ และการเติบโตส่วนบุคคล หนังสือเล่มนี้มี สูตร 20/20/20 ซึ่งแบ่งชั่วโมงแรกออกเป็น:
- เคลื่อนไหว: ออกกำลังกายเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อตื่นตัวและมีพลัง
- สะท้อน: ทำสมาธิ, เขียนบันทึก, หรือวางแผนวันของคุณเพื่อความชัดเจน
- เติบโต: อ่าน, เรียนรู้, หรือพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาตนเอง
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรยามเช้าที่สมบูรณ์แบบด้วย:
- งานและตัวเตือนใน ClickUp: ตั้งเป้าหมายประจำวันและกิจวัตรยามเช้า
- มุมมองปฏิทิน ClickUp: วางแผนและติดตามกิจวัตรตอนตี 5 ของคุณ
- ClickUp Docs: บันทึก, สะท้อน, และจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึก
- เป้าหมาย ClickUp: ติดตามความก้าวหน้าและรักษาแรงจูงใจของคุณ
สรุปหนังสือ The 5AM Club แบบกระชับ
ผู้แต่ง: โรบิน ชาร์มา
จำนวนหน้า: 336 (ความยาวฉบับพิมพ์)
ปีที่ตีพิมพ์: 2018
เวลาอ่านโดยประมาณ: 7–12 ชั่วโมง
คลับ 5AM ใช้เรื่องราวที่น่าเอ็นดูเพื่อสร้างพื้นฐานว่าคนทั่วไปสามารถทำอะไรได้มากขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาโดยการเริ่มต้นวันของพวกเขาในเวลา 5 โมงเช้า มันหมุนรอบตัวละครหลักสามตัว:
- ผู้ประกอบการที่หมดความหวัง
- ศิลปินที่กำลังดิ้นรน
- มหาเศรษฐีผู้อบอุ่นและต้อนรับ (ที่ปรึกษา)
ทั้งสามคนได้พบกันโดยบังเอิญในงานประชุม และมหาเศรษฐีได้เชิญสองคนให้ใช้เวลาอยู่กับเขาที่บ้านพักตากอากาศที่เกาะมอริเชียส แต่มีเงื่อนไขเดียวคือ พวกเขาต้องมาถึงตอนตีห้า 😅
อย่างไรก็ตาม มหาเศรษฐีจะเปิดเผยคำแนะนำของกูรูของเขาให้กับทั้งคู่ฟัง ซึ่งคุณอาจเดาได้ว่าคำแนะนำนั้นเกี่ยวกับการตื่นนอนตอนตี 5 และสร้างตารางเวลาเพื่อทำงานประจำวันให้เสร็จโดยไม่มีสิ่งรบกวน
เหตุผลของชาร์มาคือการตื่นเช้าช่วยให้คุณมีทรัพยากรทางปัญญาที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมเพื่อการสะท้อนตนเอง สุขภาพกาย และการเติบโตส่วนบุคคล และมันได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์—เราทำลายความพยายามในการพัฒนาตนเองมากมายเพราะ สมองโบราณ ของเรา ซึ่งคาดการณ์อันตรายและทำให้เราอยู่ในสภาวะหวาดกลัว ผลักดันให้เราหันไปหาสิ่งรบกวนและหลีกเลี่ยงการกระทำ
อย่างไรก็ตาม บริเวณเปลือกสมองส่วนหน้าของสมองของเรา ซึ่งรับผิดชอบในการแก้ปัญหาและการประมวลผลอารมณ์ ช่วยให้เราต่อสู้กับพฤติกรรมนี้ผ่านการกระทำอย่างมีเหตุผล ในเวลา 5 โมงเช้า สมองของเราถูกตั้งโปรแกรมให้อยู่ในสภาวะที่สงบกว่า ทำให้เราสามารถเอาชนะความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดจากความกลัว และก้าวไปสู่การสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อหนังสือดำเนินต่อไป ชาร์มาได้สำรวจประเด็นต่าง ๆ มากมายเพื่อเน้นย้ำประเด็นของเขา มาสำรวจการอภิปรายที่โดดเด่นบางประเด็นกัน:
สี่จักรวรรดิภายใน
ชาร์มาส่งเสริมการฝึกฝนความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลโดยการดูแลอาณาจักรภายในสี่ประการของเรา ได้แก่:
- กรอบความคิด: ความคิดและความเชื่อของเรา คุณภาพของการพูดกับตัวเอง และทัศนคติต่อความท้าทาย ล้วนหล่อหลอมความเป็นจริงของเรา
- ตั้งจิต: ฝึกความกตัญญูเพื่อบ่มเพาะการเติบโตส่วนบุคคล เพราะพื้นที่ในใจที่หนักอึ้งด้วยอารมณ์เจ็บปวดจะพาเราไปไม่ถึงไหน
- สุขภาพ: สุขภาพกายที่สมบูรณ์สูงสุดมอบพลังชีวิตและความอิสระให้คุณสามารถแสวงหาโอกาสเติบโตได้
- จิตวิญญาณ: เราดูแลจิตวิญญาณของเราด้วยการมีความเป็นจิตวิญญาณในสิ่งที่เราทำ มักจะผ่านการนั่งสมาธิและการใคร่ครวญ
กฎ 20/20/20
ชมรม 5AM หยิบยกประเด็นสำคัญที่ทุกคนต่างรู้แต่ไม่ค่อยพูดถึง: หลังจากตื่นนอนตอนตีห้าแล้ว เราควรทำอะไรดี? มันคงไม่ใช่เรื่องที่จะเอาแต่ก้มหน้าก้มตาดูหน้าจอตั้งแต่เช้าขนาดนั้นใช่ไหม?
นี่คือจุดที่ชาร์มาจะพูดถึงแนวคิดท้องถิ่นของเขาต่อไป—กฎ 20/20/20 สำหรับกิจวัตรยามเช้าที่พลิกโฉมชีวิต คุณแบ่งชั่วโมงแรก—ช่วงเวลา 5 ถึง 6 โมงเช้า หรือที่เรียกว่า ชั่วโมงแห่งชัยชนะ—ออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน
- 20 นาทีแรก: การออกกำลังกายอย่างหนักช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความกลัว ใช้เวลานี้ในการออกกำลังกายจนเหงื่อออก—มันช่วยปล่อย BDNF (ปัจจัยที่ช่วยบำรุงเซลล์ประสาทที่เกิดจากสมอง) ซึ่งช่วยให้สมองสร้างเส้นทางประสาทใหม่และสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของสมอง
- 20 นาทีถัดไป: เมื่อคุณเสร็จสิ้นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเบา ๆ แล้ว ให้เปลี่ยนกิจกรรมและพักผ่อนเพื่อทำสมาธิ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทบทวนวันข้างหน้าของคุณ
- 20 นาทีสุดท้าย: สำหรับช่วงสุดท้ายนี้ ให้ซึมซับความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล เช่นอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ
แนวคิดคือการสร้างกิจวัตรยามเช้าที่เตรียมความพร้อมให้คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดทั้งวัน
การรักษาวงจรประสิทธิภาพสูง
การมีวงจรประสิทธิภาพสูงต้องการให้ร่างกายของคุณได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถได้รับผ่านการนอนหลับที่ดีในยามค่ำคืนเท่านั้น หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่ไม่ดีของการขาดการนอนหลับ และส่งเสริมให้ผู้อ่านได้รับการนอนหลับที่มีคุณภาพซึ่งช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองและเพิ่มการเชื่อมต่อของระบบประสาท โดยทั่วไป คุณมีแนวโน้มที่จะเพลิดเพลินกับวงจรการฟื้นตัวอย่างลึกในระหว่างการนอนหลับโดย:
- หลีกเลี่ยงการใช้เวลาหน้าจอในชั่วโมงสุดท้ายของวันก่อนนอน
- นอนในห้องมืด
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ The 5AM Club โดย โรบิน ชาร์มา
หากคุณเป็นคนที่ชอบความเข้าใจที่ลึกซึ้ง นี่คือห้าข้อสรุปสำคัญจากหนังสือที่คุณอาจต้องการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ ลองดูสิ!
1. การสร้างกิจวัตรตอนเช้าตรู่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ก็คุ้มค่า
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการทำกิจกรรมในช่วงเช้าคืออะไร? สมองของเราต่อต้าน
ลองจินตนาการว่าคุณถูกบอกว่าห้ามแตะโทรศัพท์ของคุณเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คุณอาจจะเริ่มมีอาการถอนตัว! สมองของคุณไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงนี้และจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายในทุกๆ ด้าน เนื่องจากเส้นทางประสาทใหม่ แต่ความเจ็บปวดนั้นคือสิ่งที่จะช่วยคุณในระยะยาว
ตามที่ชาร์มาได้กล่าวไว้ โปรโตคอลการติดตั้งนิสัย สามารถช่วยคุณได้—คุณต้องสมมติว่าคุณจะต้องใช้เวลาประมาณ 66 วันเพื่อสร้างนิสัยให้ติดตัวคุณเอง ⚓
ในช่วงสองสามวันแรก คุณต้องบังคับตัวเองให้ทำตามกิจวัตรตอนเช้าของคุณ ในช่วงกลาง (ประมาณ 20 วัน) คุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณถึงขีดจำกัดแล้วและไม่มีอะไรจะช่วยได้ แต่ Sharma เรียกช่วงนี้ว่าเป็นเวลาที่คุณกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงๆ เมื่อใกล้จะสิ้นสุด คุณจะพบกับ จุดอัตโนมัติ ซึ่งสมองของคุณจะปรับตัวเข้ากับตารางเวลาใหม่ได้สำเร็จ
โปรโตคอลนี้สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใด ๆ ได้ และคุณจะมีความสุขที่คุณได้พยายามผ่านมันไป 💪
2. อยากมีชีวิตเหมือนคน 5% บนสุดหรือไม่? ทำในสิ่งที่คน 95% ไม่ทำ!
เคล็ดลับที่ง่ายที่สุดแต่ถูกมองข้ามในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยง
ความคิดที่จะตื่นนอนตอนตี 5 ฟังดูเหนื่อยไหม?
ไม่ใช่ในกลุ่ม 5% ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด
ชาร์มาเชื่อว่าเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตแตกต่างออกไป ในแบบที่คนอื่นส่วนใหญ่ไม่ทำ คนอาจเรียกคุณว่าบ้า อย่างไรก็ตาม ป้ายกำกับนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่า "ราคา" ของความยิ่งใหญ่
หากคุณมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องทำโดยไม่คำนึงถึงความคาดหวังของสังคม สมมติว่าคุณใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ในการสร้างธุรกิจเสริมแทนที่จะไปผ่อนคลายที่บาร์ นี่เป็นเส้นทางที่ไม่ธรรมดา แต่แสดงให้เห็นว่าคุณเต็มใจที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สบายใจเพื่อปรับปรุงการเงินของคุณ
3. ให้ความสนใจกับความเป็นอยู่ทางอารมณ์ของคุณ
จุดที่น่าทึ่งซึ่งถูกเน้นไว้ในหนังสือ "The 5AM Club" คือวิธีที่อัตตาของมนุษย์และสังคมทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราอายต่อหน้าผู้คน ใจของเราจะถูกครอบงำโดยอัตตา และทำให้ใจเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ดี เช่น ความขมขื่น ความอาย และความโกรธ
ชาร์มาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีจิตใจที่เบาสบาย เราต้องพยายามอย่างมีสติในการควบคุมอีโก้ของตัวเอง และตระหนักรู้ถึงปัจจัยกระตุ้นความเครียด นิสัยที่ไม่ดี และกลไกการรับมือของแต่ละคน การควบคุมตนเองช่วยให้เราลงทุนในการพัฒนาตนเองจากจุดที่จริงใจ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย
จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในโลก แค่แสดงตัวตนที่ดีที่สุดของคุณออกมาทุกวันก็พอ!
4. แสดงความสามารถของคุณ
ในหนังสือ มหาเศรษฐีได้ให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมแก่ตัวละครเอกอีกสองคน: หากคุณมีความสามารถ ให้แสดงมันออกมา แม้ว่าจะมีความสามารถที่จะต่อต้านคุณก็ตาม
อย่ามองข้ามพรสวรรค์ของคุณเป็นอันขาด มันคือสกุลเงินตามธรรมชาติของคุณในโลกนี้และเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จงเรียนรู้และสำรวจความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ หนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติมในการเป็นอัจฉริยะตลอดชีวิต เช่น:
- การใช้ประโยชน์จาก Traffic University หรือก็คือการใช้เวลาเดินทางประจำวันของคุณในการค้นหาหนังสือหรือพอดแคสต์ใหม่ๆ
- การอุทิศเวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อพัฒนาทักษะของคุณให้ดียิ่งขึ้น
5. สร้างเครือข่ายสนับสนุนของคุณ
ทุกคนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพื่อพัฒนาสมาธิทางจิตใจและนำไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ แต่จะเป็นอย่างไรหากพวกเขาถูกล้อมรอบด้วยคนที่คอยดึงพวกเขาลง?
ตัวอย่างที่ดีในที่นี้คือศิลปินในหนังสือเล่มนี้ เพื่อนๆ ของเขาล้อเลียนงานศิลปะของเขาและเรียกเขาด้วยคำหยาบคาย ความล้มเหลวของเขาเป็นผลพลอยได้จากการคบหากับกลุ่มคนที่ไม่เหมาะสม
คุณกลายเป็นคนเดียวกับคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วย ดังนั้นควรพิจารณาใหม่ว่าคุณกำลังเปิดรับใครเข้ามาในชีวิต การใช้เวลาอยู่กับคนที่มีความคิดคล้ายกันและให้คุณค่ากับคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เรียนรู้การสร้างเครือข่ายและค้นหาผู้คนและชุมชนที่สามารถเป็นระบบสนับสนุนของคุณได้ 🌻
คำคม The 5AM Club ที่สร้างแรงบันดาลใจ
มีคำคมที่น่าจดจำมากมายในหนังสือ The 5AM Club ลองดูคำโปรดของเรา:
ตอนที่ 1
วัฒนธรรมของเราสอนให้เราไล่ตามตำแหน่งและเครื่องประดับ เสียงปรบมือและการยกย่อง เงินทองและคฤหาสน์ ทั้งหมดนั้นก็ไม่ผิด—มันจริงๆ—ตราบใดที่คุณไม่ถูกล้างสมองให้กำหนดคุณค่าของคุณในฐานะมนุษย์จากสิ่งเหล่านี้ สนุกกับมัน; แต่อย่าผูกพันกับมัน มีมัน; แต่อย่าสร้างตัวตนของคุณรอบมัน ชื่นชมมัน; แต่อย่าต้องการมัน
ในหนังสือ มหาเศรษฐีได้พูดถึงบรรทัดฐานทางวัตถุในสังคมยุคปัจจุบัน ทุกคนต่างแข่งขันกันเพื่อซื้อสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่เพื่อเป็นคนที่ดีที่สุด
เขาบอกว่า การต้องการของขวัญทางโลกไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ตราบใดที่คุณไม่ปล่อยให้มันมาเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของคุณ
เมื่อคุณเปลี่ยน ความต้องการ ให้กลายเป็น ความจำเป็น สิ่งของภายนอกจะกลายเป็นแหล่งพลังชั่วคราวของคุณ คุณจะรู้สึกอ่อนแอทันทีที่สูญเสียสมบัติทางโลกไป แทนที่จะพึ่งพาสิ่งของเพื่อกำหนดตัวตนของเรา เราควรให้ความสำคัญกับการสร้างพลังทางจิตใจและความซื่อสัตย์ในตัวตนของเรา
ตอนที่ 2
หากคุณต้องการเป็นผู้นำในสาขาของคุณ... จงเป็นนักแสดงและบุคคลที่มีความลึกซึ้ง จงมุ่งมั่นที่จะเป็นมนุษย์ที่แตกต่างอย่างโดดเด่น แทนที่จะเป็นหนึ่งในคนขี้ขลาดที่ประพฤติตัวเหมือนคนอื่น ๆ ใช้ชีวิตอย่างสะเพร่าแทนที่จะเป็นชีวิตที่งดงาม เป็นชีวิตที่ลอกเลียนแบบแทนที่จะเป็นชีวิตที่สร้างสรรค์
มหาเศรษฐีกล่าวอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานสมัยใหม่และวิธีที่ทุกคนให้ความสำคัญกับปริมาณมากกว่าคุณภาพ คนทำงานหลายคนไม่มีความหลงใหลหรือความมุ่งมั่นที่จะนำพาความก้าวหน้าครั้งสำคัญ และเพียงแค่หาทางออกที่ง่ายที่สุดในชีวิต
ตอนที่ 3
เพราะพวกเราส่วนใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ต่างปรารถนาที่จะมีเวลามากกว่านี้ แต่เรากลับปล่อยให้เวลาที่มีสูญเปล่าไป การคิดถึงความตายทำให้สิ่งที่สำคัญที่สุดชัดเจนขึ้น คุณจะหยุดปล่อยให้สิ่งรบกวนทางดิจิทัล ความบันเทิงในโลกไซเบอร์ และสิ่งรบกวนออนไลน์มาขโมยชั่วโมงอันล้ำค่าของพรที่เรียกว่าชีวิตของคุณไป คุณรู้ไหมว่าคุณจะไม่มีวันได้วันคืนเหล่านั้นกลับคืนมาอีก?
คุณไรลีย์ มหาเศรษฐี ได้กล่าวถ้อยแถลงที่หนักแน่นที่สุดครั้งหนึ่งในบทที่ 10: 4 มุมมองของผู้สร้างประวัติศาสตร์ เขาอธิบายอย่างละเอียดว่าเพียงแค่ความคิดเรื่องความตายสามารถช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนดิจิทัลที่ไม่สำคัญและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้อย่างไร 🌷
