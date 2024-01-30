แนวทางเชิงรุกในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง: 10 กลยุทธ์สำหรับผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่

บทบาทของผู้นำองค์กรนั้นคล้ายคลึงกับบทบาทของชาวสวนเป็นอย่างมาก ในฐานะผู้นำ คุณต้องรับมือกับผู้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และส่วนใหญ่ของงานของคุณต้องการการนำพาผู้คนผ่านการเปลี่ยนแปลง การดูแลเอาใจใส่ และการส่งเสริมให้พวกเขาเติบโต
การนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรเป็นหัวข้อที่พบได้เสมอในบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ลองดูที่ไมโครซอฟต์, แอปเปิล, หรือเทสลา—พวกเขาล้วนเป็นองค์กรที่นำโดยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งปฏิเสธสภาพเดิมและยอมรับการเติบโตผ่านความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
ปัญหาเดียวคือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แนวคิดที่ตรงไปตรงมา โดยเฉลี่ยแล้ว70% ของโครงการเปลี่ยนแปลงล้มเหลวเนื่องจากความท้าทาย เช่น การต่อต้านจากพนักงานและการขาดความเข้าใจในภาพรวมที่กว้างขึ้น
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจความซับซ้อนของ การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ โดยครอบคลุม:
- โมเดลการนำการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
- 10 กลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
- เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขณะนำการเปลี่ยนแปลง
อะไรคือการนำการเปลี่ยนแปลง?
การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น การนำกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่หรือรูปแบบการดำเนินงานมาใช้ ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก คุณจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์แบบทีละขั้นตอน โมดูลการฝึกอบรม และระบบสนับสนุนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
การเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางในการจัดการกับความขัดแย้งและภาวะที่ขัดแย้งในตัวเองที่มีอยู่ พร้อมกับการอำนวยความสะดวกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร มันชี้นำผู้นำให้ใช้พลังของตนเพื่อสร้างอิทธิพลและกระตุ้นให้เกิดการกระทำในผู้อื่น
นักวิจัยด้านการนำที่โดดเด่น มัลคอล์ม ฮิกส์ และเดborah โรแลนด์ ได้เน้นย้ำว่าการนำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับการนำผู้คนด้วยความเอาใจใส่และมองการณ์ไกล นี่คือวิธีที่พวกเขานิยามแนวคิดนี้ในงานวิจัยที่ได้รับความนิยมของพวกเขา:
การเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำคือความสามารถในการโน้มน้าวและกระตุ้นผู้อื่นผ่านการสนับสนุนส่วนตัว วิสัยทัศน์ และแรงผลักดันในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ แนวทางการนำการเปลี่ยนแปลงยังกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องภายในองค์กร ไม่ใช่โครงการที่มีระยะเวลาสิ้นสุด ผู้นำต้องเตรียมความพร้อมสำหรับงานต่างๆ เช่น:
- การระบุโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตขององค์กร
- คาดการณ์แรงกดดันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจนำไปสู่การต่อต้านจากพนักงาน
- กำกับดูแลการดำเนินการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงในแง่ของขอบเขต ความเร็ว และความรับผิดชอบ
เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการกรอบการทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อวางแผนและนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือไม่? ใช้เทมเพลตเช็กลิสต์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpเพื่อกำหนดกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง จัดการค่าใช้จ่าย และเตรียมทีมของคุณสำหรับโครงการที่เสนอ ?
การเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงผู้นำ และ การจัดการการเปลี่ยนแปลง มักถูกใช้แทนกัน แต่ความแตกต่างของทั้งสองนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ความหมายของคำเท่านั้น
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการใช้ชุดเครื่องมือหรือโครงสร้างเพื่อ รักษาการควบคุม เหนือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงใดๆ—เป้าหมายในที่นี้คือการแนะนำการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นที่กระบวนการที่ทำซ้ำและการบังคับใช้จากบนลงล่าง คุณอนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่วัดได้ ทำให้โครงการมีความคุ้มค่าและลดการหยุดชะงักและความเสี่ยงในการล้มเหลว
ในทางกลับกัน การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะนำมุมมองที่พลิกโฉมและระยะยาวมาใช้ เป็น พลังและวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนการกระทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ มันเสริมพลังให้ทุกคนในบริษัทเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันมากกว่าการบังคับจากบนลงล่าง
ตามการวิจัยของ Gartner เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร พบว่า 80% ของบริษัทต่างๆ ใช้วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบบนลงล่าง โดยนำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีอัตราความสำเร็จเพียง 34% เท่านั้น ซึ่งมักถูกซ้ำเติมโดยช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงานระดับเริ่มต้น
เมื่อตระหนักถึงอุปสรรคเหล่านี้ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHRO) ทั่วโลกจึงนิยมรูปแบบการนำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นความเป็นสังคมมากกว่า โดยใช้ปัจจัยเชิงนามธรรม เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ความฉลาดทางอารมณ์ และความมุ่งมั่นของทีม เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
ใครคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพวกเขาแตกต่างจากผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินงานไม่ใช่ในฐานะผู้บังคับบัญชา แต่เป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยร่วมมือกับผู้จัดการและสมาชิกในทีมในการนำการเปลี่ยนแปลงไปบูรณาการ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นที่การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว แทนที่จะบังคับใช้คำสั่งใหม่ พวกเขาจะเสริมพลังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
ในระดับมหภาค ความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างความเชื่อมั่นในหมู่พนักงานและสร้างความศรัทธาร่วมกันในความเปลี่ยนแปลงที่เสนอ นี่คือทักษะสำคัญที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จแสดงให้เห็น:
- การสื่อสารอย่างเปิดเผย
- จิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ
- ความมุ่งมั่นในการช่วยให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย
- ทัศนคติที่พร้อมทำ
- ความอยากรู้อยากเห็นในการสำรวจกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ
- ความฉลาดทางอารมณ์
- การคิดเชิงกลยุทธ์
- ความสามารถในการปรับตัว
บริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก (GE) ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาผลกระทบของผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดผ่านการใช้ทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน บริษัทได้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 25% จากการผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในบทบาทผู้นำ
4 โมเดลภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
โมเดลภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมอบโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมกันและช่วยให้บริษัทพัฒนา มาพูดคุยกัน เกี่ยวกับกรอบการเปลี่ยนแปลงยอดนิยมสี่แบบที่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จใช้
1. แบบจำลอง 7-S ของ McKinsey
พัฒนาโดย โรเบิร์ต เอช. วอเตอร์แมน จูเนียร์ และ ทอม ปีเตอร์ส ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 โมเดลนี้ระบุองค์ประกอบเจ็ดประการที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ:
- คุณค่าที่แบ่งปันร่วมกัน
- โครงสร้าง
- สไตล์
- ทักษะ
- พนักงาน
- ระบบ
- กลยุทธ์
แนวคิดคือการใช้ส่วนประกอบทั้งเจ็ดนี้เพื่อฟื้นฟูความมั่นคงในขณะที่ดำเนินการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง คุณสร้างสายการบังคับบัญชาและกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ โดยคำนึงถึงทั้งปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยทางอารมณ์
โมเดล McKinsey 7-S มักใช้ได้ผลสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เช่นแมคโดนัลด์แต่มีอัตราความสำเร็จโดยรวมต่ำกว่าเนื่องจากความซับซ้อนของมัน
2. แบบจำลอง 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์
ศาสตราจารย์เกษียณจากโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ดและที่ปรึกษาด้านการจัดการชั้นนำ จอห์น คอตเตอร์ ได้พัฒนา วิธีการแปดขั้นตอน เพื่อรักษาแรงผลักดันสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ยั่งยืน โมเดลของเขาประกอบด้วย:
- การสร้างความรู้สึกเร่งด่วนที่ทำให้พนักงานมองเห็นปัญหาของสถานการณ์ปัจจุบันและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
- การสร้างทีมการเปลี่ยนแปลงจากผู้นำแผนกและบุคลากรทรัพยากรหลัก
- การกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อระบุ: การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมาย
- การเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ
- ขั้นตอนในการไปถึงที่นั่น
- การสื่อสารวิสัยทัศน์กับทั้งองค์กร
- การขจัดอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงผ่านการกระทำ เช่น: การแนะนำคู่มือการฝึกอบรม การรักษาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
- แนะนำคู่มือการฝึกอบรม
- การรักษาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนาความมั่นใจและการยอมรับของพนักงานผ่านความสำเร็จระยะสั้น
- การใช้ชัยชนะเล็กๆ เพื่อรักษาแรงผลักดัน
- การฝังการเปลี่ยนแปลงไว้ในวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ
- ขั้นตอนในการไปถึงที่นั่น
- แนะนำคู่มือการฝึกอบรม
- การรักษาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
โมเดลนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มากที่สุด แต่ถูกวิจารณ์บ่อยครั้งว่าไม่รวมความคิดเห็นของพนักงาน
3. วิธีการของ Bacharach
วิธีการนี้ ซึ่งพัฒนาโดยศาสตราจารย์ Samuel Bacharach จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ส่งเสริมให้ผู้นำเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบ และให้แผนการนั้นซึมซับเข้าไปในองค์กรอย่างเป็นธรรมชาติ
แนวทางของ Bacharach มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากปรัชญาแบบบนลงล่าง—คุณไม่ควรประกาศการเปลี่ยนแปลงแล้วปล่อยให้พนักงานรับมือเอง แต่ควรเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีความพร้อมทางจิตใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนั้น จุดเน้นอยู่ที่:
- การจัดทำวาระเพื่อการเปลี่ยนแปลง
- การวางแผนผังภูมิทัศน์การดำเนินงานและวัฒนธรรมขององค์กร
- วิธีการระดมความคิดเพื่อให้ทีมของคุณสนับสนุนวาระการประชุม
- การเปิดพื้นที่ให้ทีมของคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง
4. แบบจำลอง ADKAR
พัฒนาโดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เจฟฟรี ฮีตต์แบบจำลอง ADKARมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพนักงานเกี่ยวกับคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของพวกเขา ในฐานะผู้นำ คุณให้การสนับสนุนพวกเขาผ่าน 5 ขั้นตอน: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, และ Reinforcement.
โมเดลนี้นำเสนอแนวทางที่มั่นคงและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการจัดการ ด้านมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ พนักงานที่มีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือและมีประสิทธิผลมากขึ้นในระหว่างกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
10 กลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบการนำการเปลี่ยนแปลงแบบใดก็ตาม แนวทางปฏิบัติบางประการก็มักพบได้ในกรอบการทำงานส่วนใหญ่ เราได้รวบรวม 10 กลยุทธ์ที่ต้องใช้ ที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าที่สุดในทุกระดับ นอกจากนี้เราจะสำรวจโซลูชันภายในชุดการจัดการโครงการของ ClickUpที่ทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราบรื่นยิ่งขึ้น ?
1. กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนพร้อม OKR ที่กำหนดไว้
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จสามารถคาดการณ์ความกังวลของพนักงานและผนวกแนวทางแก้ไขเข้าไปในวิสัยทัศน์ของตนได้ วิสัยทัศน์ควรอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอสอดคล้องกับคุณค่าหลักของบริษัทอย่างไร และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรอย่างไร ซึ่งจะช่วยพนักงานในการเอาชนะความกลัวและยังคงมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
หนึ่งในวิธีในการกำหนดเป้าหมายของทีมสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คือการใช้เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) บทบาทของ OKRs ในการเป็นผู้นำที่เปลี่ยนแปลงได้กลายเป็นที่สนใจเมื่อแลร์รี เพจ ซีอีโอของ Alphabet และผู้ร่วมก่อตั้ง Googleได้ยืนยันถึงอิทธิพลของ OKRs ต่อการเติบโตของ Google:
OKRs ได้ช่วยนำพาเราไปสู่การเติบโตถึง 10 เท่า หลายครั้งแล้ว พวกมันได้ช่วยทำให้ภารกิจที่บ้าบิ่นอย่าง "การจัดระเบียบข้อมูลของโลก" ของเราเป็นไปได้มากขึ้น พวกมันได้ช่วยให้ทั้งบริษัทและตัวผมเองอยู่ในเวลาและเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อมันสำคัญที่สุด
การสร้าง OKRs ที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่างClickUp ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Goals คุณสามารถพัฒนาเป้าหมายที่วัดผลได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนซึ่งสามารถติดตามได้ในแต่ละขั้นตอนของโครงการเปลี่ยนแปลงของคุณ—ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกความสำเร็จเล็กๆ และรักษาแรงจูงใจของทีมของคุณไว้ได้
โบนัส: เขียนวิสัยทัศน์ที่น่าประทับใจและชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทมเพลตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนที่เสนอทั้งหมด, OKRs, และทรัพยากร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
2. สร้างแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการหารืออย่างละเอียด และสร้างแผนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุม ตั้งเป้าหมายในการใช้ความโปร่งใสเพื่อสร้างความไว้วางใจ และรักษาแรงจูงใจของพนักงาน ทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับวิสัยทัศน์ของคุณ และเข้าใจบทบาทของตนในการทำให้ประสบความสำเร็จ
ก้าวแรกสู่การระดมความคิดด้วยClickUp Whiteboards ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก G2 ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดในปี2023 ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบใด ๆ บนกระดานให้กลายเป็นงานได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินงานจากไอเดียที่ได้รับการอนุมัติได้ทันที
สิ้นสุดกระบวนการคิดสร้างสรรค์โดยการมองเห็นทุกส่วนของแผนการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้สร้างขึ้น—รวมถึงลำดับความสำคัญ โครงสร้าง พฤติกรรม และทรัพยากรที่จำเป็น—ด้วยความช่วยเหลือของClickUp Mind Maps คุณสมบัตินี้ช่วยเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของแผนกับกระบวนการบนผืนผ้าใบที่มองเห็นได้ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสามารถเข้าใจภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว
3. สร้างเอกสารรายละเอียดครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้รู้สึกกลัวเพราะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนต่อตารางการทำงานของพนักงาน. ทางแก้ไข? กำจัดความกลัวนี้ผ่านการจัดทำเอกสารอย่างละเอียดที่สามารถนำทางเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ทุกขั้นตอน.
ClickUp Docsคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณที่นี่! ฟีเจอร์นี้มอบแพลตฟอร์มที่เป็นระเบียบสำหรับการสร้างเอกสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นฐานความรู้ คู่มือผู้ใช้ การปรับปรุงกระบวนการ และ SOP ด้วยหน้าเอกสารไม่จำกัดและฟังก์ชันการทำงาน เช่น การแก้ไขแบบร่วมมือกันและหัวข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถสร้างศูนย์ทรัพยากรที่สมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติความสัมพันธ์ภายในเอกสารช่วยให้การจัดการไฟล์ง่ายขึ้นโดยให้คุณเชื่อมโยงงานและหน้าที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย คุณยังสามารถติดแท็กเอกสารเพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมทีมค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเอกสารของคุณด้วยClickUp AI ซึ่งมีคำสั่งมากกว่า 100 คำสั่งที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน ใช้เพื่อสร้างเอกสารกระบวนการที่มีรูปแบบสำเร็จ, เขียนการสื่อสารกับพนักงาน, และระดมความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการและแดชบอร์ดต่างๆ
4. ทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับการสร้างช่องทางการสื่อสารที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มการยอมรับในข้อความของพวกเขา แนวคิดคือการส่งเสริมให้พนักงานประเมินโครงการริเริ่มโดยไม่รู้สึกเครียด แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของพวกเขา และเข้าร่วมในการสนทนาอย่างกระตือรือร้นก่อนที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการข้ามอีเมลที่น่าเบื่อและจัดการสนทนาที่มีความหมายหรือการประชุมแบบตัวต่อตัวกับพนักงานหลักเพื่อส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นมนุษย์นั้นเกี่ยวกับการตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับ ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง, ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง, และ สิ่งที่ทีมจะได้รับ
มุมมองแชทของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเข้าถึงทีมของคุณได้มากขึ้น มันช่วยให้คุณฝังสเปรดชีต, หน้าเว็บ, วิดีโอ และอื่น ๆ ลงในการสนทนาของคุณ ทำให้การสื่อสารของคุณรวดเร็วและเป็นประโยชน์
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับพนักงานของ ClickUpเพื่อสร้างบรรยากาศสำหรับการสนทนาที่ผ่อนคลายมากขึ้นกับสมาชิกในทีมแต่ละคน
5. จัดตั้งระบบสนับสนุนสำหรับพนักงาน
เมื่อคุณเริ่มดำเนินการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ให้สนับสนุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อบ่มเพาะทีมของคุณและส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเติบโต กลยุทธ์นี้จำเป็นต้องจัดการกับข้อร้องเรียนและติดตามทีมของคุณเพื่อรับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ประสบมา
โปรดทราบว่าแม้แต่สัญญาณเล็กน้อยของความไม่พอใจก็ควรได้รับความสนใจทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอมีขอบเขตกว้าง หากคุณสังเกตเห็นความไม่พอใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ให้แสดงมุมมองที่กว้างขึ้นแก่ทีมของคุณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของพวกเขา ?
ด้วย ClickUp คุณสามารถส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงผ่านเธรดความคิดเห็นและการกล่าวถึง (Mentions) พนักงานของคุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่มอบหมาย (Assigned Comments) เพื่อขอคำชี้แจงในประเด็นเฉพาะ ซึ่งทั้งหมดสามารถติดตามได้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
6. ระบุและจัดการกับการต่อต้านของทีม
ความขัดแย้งภายในและระหว่างทีมอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรดำเนินการประเมินพื้นฐานเพื่อ:
- เข้าใจว่าทำไมพนักงานมองการเปลี่ยนแปลงเป็นภัยคุกคาม
- แก้ไขสาเหตุที่แท้จริงที่ค้นพบ
- แสวงหาทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอและการฝึกอบรมการเข้าร่วมงานช่วยลดการต่อต้านของทีมในระหว่างความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง ClickUp นำเสนอเทมเพลตมากมายเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือหลักของคุณสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุม มันมาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองและมุมมอง ClickUpที่เป็นเอกลักษณ์สี่แบบเพื่อติดตามงาน
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—หากคุณต้องเผชิญกับการต่อต้านจากทีมในรูปแบบใด ๆ คุณสามารถวางแผนปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไขได้โดยใช้เทมเพลตการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp
7. กำหนดความรับผิดชอบในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ และกระตุ้นให้พนักงานยอมรับความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ คุณสามารถทำได้ดังนี้:
- ติดตามความคืบหน้าของข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบตามความซับซ้อนของโครงการ
- กำหนดเส้นตายและเป้าหมายสำคัญสำหรับความสำเร็จที่สำคัญ
วิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าคือการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงโชคดีที่เครื่องมือการจัดการโครงการ ส่วนใหญ่รองรับการจัดการงาน รวมถึง ClickUp
ด้วยClickUp Tasks คุณจะได้รับชุดฟังก์ชันการจัดการงานที่ครบถ้วน เช่น การสร้างการพึ่งพา การติดตามวันที่ครบกำหนด และกำหนดเวลาการส่งมอบ คุณยังสามารถใช้การติดตามเวลาโครงการแบบเนทีฟเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความซับซ้อนของกิจกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างความรับผิดชอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้
8. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหากการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในปัจจุบัน หลายโครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงต้องการให้พนักงานพัฒนาทักษะของตนเอง หากเป็นกรณีของบริษัทคุณ ควรเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้
ออกแบบหลักสูตรและเซสชันการฝึกอบรมใหม่สำหรับทีมที่ได้รับผลกระทบ หรือชี้แนะให้พวกเขาเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อรับมือกับการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถให้สิ่งจูงใจแก่พนักงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมได้เช่นกัน
9. ส่งเสริมความครอบคลุม
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงองค์กรหลายโปรแกรมเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการดึงดูดแรงงานที่หลากหลายมากขึ้นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรสอดแทรกวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเข้าไปในแผนของพวกเขาโดยพิจารณาถึงมิติต่างๆ ของความหลากหลาย เช่น เชื้อชาติ ความพิการ หรือระดับการศึกษา
ในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม ความคิดริเริ่มนี้อาจเกี่ยวข้องกับการบันทึกช่องว่างในการรับรู้ตามอัตลักษณ์ของพนักงาน และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
กำลังมองหาวิธีให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตแผนกลยุทธ์ด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของ ClickUp
10. อาศัยรายงานความคืบหน้าเพื่อกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จมักใช้วิธีการตัดสินใจที่สร้างสรรค์เพื่อรักษาความตื่นตัวต่อความท้าทายในการดำเนินงานประจำวัน การเผชิญกับอุปสรรค เช่น การพลาดกำหนดเวลาหรือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ลดลงในช่วงสูงสุดของกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องปกติทีมผู้นำต้องคาดการณ์และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับอุปสรรคเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายสุดท้ายสามารถบรรลุได้
สรุปแล้วคุณจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้เข้ากับการปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดอุปสรรคเล็กน้อย และวางแผนการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามการยอมรับของทีมของคุณ
ClickUp มีเครื่องมือหลากหลาย เช่นแดชบอร์ด แผนภูมิแกนต์ และปฏิทินที่ปรับแต่งได้ สำหรับการติดตามความคืบหน้า เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณรักษาความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในกระบวนการเปลี่ยนแปลง แม้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
ประโยชน์ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มาดูประโยชน์สำคัญบางประการของการนำกลยุทธ์การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาใช้
ผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไร
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไม่ดีอาจนำไปสู่การสูญเสียพนักงานและลูกค้าได้ อัตราการลาออกที่สูงมากนี้จะทำให้ยอดขายและกำไรลดลงในที่สุด
เนื่องจากการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการปรับการเปลี่ยนแปลงในระดับจุลภาคและมหภาคให้สอดคล้องกันทั้งในระดับธุรกิจและระดับพนักงาน ความเสี่ยงในการสูญเสียธุรกิจจึงต่ำมาก
แผนที่นำทางการเติบโตที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทที่มีทีมผู้นำที่มีความสามารถไม่เพียงแต่สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้ได้อย่างชาญฉลาดเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งทำให้การแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ และการพิชิตตลาดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นไปได้โดยง่าย
วัฒนธรรมองค์กรที่สมดุล
ผู้นำธุรกิจที่มีชื่อเสียง Simon Sinek ได้เสนอกรอบแนวคิดวงกลมทองคำเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กร—กรอบแนวคิดนี้เน้นย้ำว่าผู้คนมักถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมากกว่าการกระทำ โชคดีที่ภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบายเหตุผลของทั้ง "อะไร" และ "อย่างไร" ของการกระทำที่เสนอ แต่ยังรวมถึง "ทำไม" ของการกระทำนั้นด้วย
กลยุทธ์การนำการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากความมองโลกในแง่ดีและความโปร่งใส ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความพึงพอใจในงาน และมุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเติบโตอย่างขยันขันแข็ง
ทำไมการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจึงล้มเหลว: ความท้าทายที่พบบ่อย
แม้ว่าการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะเป็นหนึ่งในรูปแบบการบริหารจัดการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด แต่ก็ควรคาดการณ์และเตรียมรับมือกับความท้าทายทั่วไปบางประการ
การต่อต้านของพนักงานและความขัดแย้งในที่ทำงาน
ความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงาน ระหว่างพนักงานกับผู้จัดการ หรือแม้แต่ระหว่างแผนก สามารถรบกวนการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณ การแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้ทันทีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความต่อเนื่อง
กำหนดเวลาล่าช้า
ความล่าช้าเนื่องจากอุปสรรคทางจิตใจ การประชุมฉุกเฉิน และการสื่อสารที่ไม่ดี เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ในฐานะผู้นำ คุณควรร่างตารางเวลาที่ยืดหยุ่นครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่การเบี่ยงเบนเหล่านี้จะไม่ทำให้ระยะเวลาการเสร็จสิ้นโครงการเกินระดับที่ยอมรับได้
การจัดการการเลิกจ้าง
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม บริษัทอาจเสนอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรโดยการลดจำนวนพนักงานหรือการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานที่มีอยู่เดิม ผู้นำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับการดำเนินการอย่างมีไหวพริบและอ่อนไหวเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยภาวะผู้นำกับ ClickUp
การจัดการการเปลี่ยนแปลงต้องการมากกว่าแนวทางผู้นำแบบดั้งเดิม กลยุทธ์ที่เราได้หารือกันจะช่วยให้คุณสร้างเส้นทางที่สมดุลสู่ความก้าวหน้าสำหรับทีมของคุณและรับประกันความสำเร็จขององค์กร
การปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดในการนำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำจะง่ายขึ้นด้วย ClickUp และชุดเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ลงทะเบียนฟรีวันนี้และกลายเป็นผู้นำที่ทีมของคุณต้องการ!