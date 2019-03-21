รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสำหรับคุณ? 7 ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้นำ

คนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดว่าจะอธิบายสไตล์การเป็นผู้นำหรือการบริหารจัดการของตนเองอย่างไร
มันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพมากกว่าสิ่งอื่นใด อย่างไรก็ตาม สังคมมีมานานแล้ว เราได้เห็นผู้นำมากมายมาแล้ว บางคนก็ยอดเยี่ยม บางคนก็แย่มาก และหลายครั้งคุณค่าของผู้นำก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้มอง
ฉันหมายความว่าอย่างไร? เราแต่ละคนชอบผู้นำที่แตกต่างกันตามบุคลิกของเราเอง บ่อยครั้งสิ่งที่ถือว่าเป็นผู้นำที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่ดึงดูดใจสำหรับอีกคนหนึ่งเลย
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า คาแรกเตอร์, สไตล์, ความเชี่ยวชาญ และความคิดที่ยอดเยี่ยม ทำให้บางคนโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่น
ในโพสต์นี้ เราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดของผู้นำประเภทต่าง ๆ และดูว่าผู้นำประเภทใดที่ทำงานได้ดีที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
รูปแบบการจัดการที่แตกต่างกัน
1. รูปแบบการบริหารจัดการแบบโค้ช
ไม่หรอกครับ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาเท่านั้น แต่เป็นการค้นหาทักษะที่ดีที่สุดในตัวผู้คน และส่งเสริมให้พวกเขาลงมือทำ ผู้นำที่เป็นโค้ชจะมองไปข้างหน้า คิดถึงความต้องการในอนาคตขององค์กร และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนั้น บางครั้งพวกเขาอาจต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากตามสถานการณ์ที่อาจดูเหมือนขัดแย้งกับการให้คำปรึกษาส่วนตัวที่พวกเขาได้ให้กับพนักงาน
แต่ในท้ายที่สุด ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำสไตล์การโค้ชการจัดการมาใช้ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคน ไม่ว่าพวกเขาจะไปทางไหนต่อก็ตาม การเปรียบเทียบที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชที่ยอดเยี่ยมมาจากกีฬาแน่นอน แต่ไม่ใช่ทุกโค้ชกีฬาจะเก่งในสไตล์การโค้ชการจัดการ
ฉันมีปัญหาในการหาผู้นำการโค้ชที่มีชื่อเสียง เพราะพวกเขามักจะวางตัวเองไว้เบื้องหลังผู้อื่น คล้ายกับการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ พวกเขามักจะพัฒนาและมอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งบ่อยครั้งทำให้งานนี้ดูเหมือนไม่ได้รับการขอบคุณ เพื่อพัฒนาวิธีการโค้ชพนักงานของคุณลองอ่านหนังสือเล่มนี้ที่แนะนำโดยซีอีโอของ ClickUp, Zeb Evans
ผู้นำโค้ชที่มีชื่อเสียง:
โจ แมดดอน, ผู้จัดการทีมชิคาโก คับส์: โจ แมดดอน นำทีมชิคาโก คับส์ คว้าชัยชนะในเวิลด์ซีรีส์ครั้งแรกในรอบกว่า 80 ปี ทำลายคำสาปที่มีชื่อเสียง แต่ทำไมเขาถึงเป็นโค้ชผู้นำที่ยอดเยี่ยม? เขาชนะด้วยผู้เล่นหนุ่มที่เขาช่วยฝึกฝน
เชอรีล แซนด์เบิร์ก, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Facebook:เธอได้รับการยกย่องว่ามีส่วนช่วยให้มาร์กซักเคอร์เบิร์กเติบโตขึ้นที่ Facebook พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
2. รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ
ผู้นำเผด็จการต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของตนเอง มิฉะนั้นก็ให้ออกไป ทำให้พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะสูงมักรู้สึกอึดอัดภายใต้การนำของพวกเขา
ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาเก่งในการทำให้ได้ตามที่ต้องการ—ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
นี่คือผู้นำเผด็จการที่เรียกว่า "เรียกร้อง" และ "ไม่ยืดหยุ่น" การร่วมมือไม่ใช่จุดแข็งของพวกเขา
แต่ผู้นำเหล่านี้ที่ต้องการอำนาจสามารถเป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่ชอบความสม่ำเสมอและการได้รับคำสั่ง; ผู้นำที่มีอำนาจเด็ดขาดยังเก่งในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ผู้นำเผด็จการยังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจกลายเป็นพฤติกรรมที่คุกคามได้ สิ่งนี้จึงสร้างปัญหาการสื่อสารมากเกินไปซึ่งอาจทำลายขวัญและกำลังใจของทีมได้
ผู้จัดการเผด็จการที่มีชื่อเสียง:
มาร์ธา สจ๊วต: มหาเศรษฐีชื่อดังด้านการใช้ชีวิตในบ้านมีความฉลาดและมุ่งมั่น เธอเป็นผู้นำที่เข้มงวดและคาดหวังให้พนักงานปฏิบัติตาม เธอเป็นที่รู้จักในเรื่องความกระหายในการแข่งขันและไม่รับมือกับคำวิจารณ์ได้ดีนัก
3. รูปแบบการบริหารจัดการเชิงบริหารและระบบราชการ
ผู้บังคับบัญชาเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กระบวนการมีความสำคัญ พวกเขาปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และไม่ค่อยสนใจความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา กฎหมายที่เขียนไว้จะมีความสำคัญเหนือเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกครั้งเมื่อใช้สไตล์การบริหารจัดการเช่นนี้
ความเข้าใจผิดคือการคิดว่าภาวะผู้นำในรูปแบบนี้ไม่ยืดหยุ่น ความจริงแล้ว มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำในภาวะวิกฤตและการนำตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมกระบวนการต่างๆ จึงประสบความสำเร็จในกองทัพหรือกับตำรวจ มันเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งเดียวตามกระบวนการที่กำหนดไว้ เมื่อมีการตัดสินใจแล้ว
และยอมรับว่า รูปแบบการนำเช่นนี้อาจไม่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรม และไม่จำเป็นต้องเหมาะกับทุกอุตสาหกรรมด้วย ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตหรือความตาย และมันไม่ยุติธรรมที่ผู้จัดการจะปฏิบัติต่อทุกสถานการณ์เหมือนกับว่ามันเป็นเช่นนั้นเมื่อคุณกำลังจัดการกับสินค้าหรืออะไรก็ตาม
ผู้นำด้านการบริหารและระบบราชการที่มีชื่อเสียง:
โคลิน พาวเวลล์:เป็นทหารอย่างแท้จริง พาวเวลล์ยังทำงานข้ามเส้นแบ่งทางการเมืองเพื่อรับใช้และสนับสนุนประธานาธิบดีหลากหลายแนวคิด ในขณะเดียวกัน เขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นพวกสายเหยี่ยวหรือปฏิวัติ โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการและนโยบายที่กำหนดโดยผู้บังคับบัญชาของเขา
4. รูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย
ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงใช่ไหม? ผู้ที่ยอมรับสไตล์ประชาธิปไตยมักยินดีที่จะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของบริษัท หากคุณเลือกแนวทางนี้ คุณกำลังแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณไว้วางใจพวกเขาและชื่นชมความคิดเห็นและประสบการณ์ของพวกเขา
ผู้นำประชาธิปไตยเชื่อว่าพนักงานสามารถบริหารจัดการตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ และคุณมีหน้าที่เพียงคอยดูแลให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเท่านั้น
ผู้นำที่มีชื่อเสียงในสไตล์ประชาธิปไตย (ไม่เกี่ยวกับการเมือง!)
โทนี่ เชีย แห่ง Zappos: นี่เป็นหนึ่งในรูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงที่สุด เพราะใช้รูปแบบการบริหารแบบเรียบง่ายสำหรับทีมและพนักงาน โดยไม่มีผู้จัดการเลยจริงๆ เรียกว่า โฮลาคราซี (holacracy) และถึงแม้หลายคนจะถกเถียงกันระหว่างโฮลาคราซีกับประชาธิปไตย แต่มันก็เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างกว้างๆ Zappos เป็นการทดลองครั้งใหญ่ในระบบโฮลาคราซี และคุณควรศึกษาแนวทางของพวกเขาด้วยตัวเองอย่างแน่นอน
5. รูปแบบการบริหารที่สร้างแรงบันดาลใจและเปี่ยมด้วยเสน่ห์:
คนเหล่านี้มีเสน่ห์ เป็นคนเปิดเผย และเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พวกเขาดูใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่เบื้องหลังอาจดูเย็นชาอยู่บ้าง ทักษะการสื่อสารแบบตัวต่อตัวอาจยังไม่ค่อยดีนัก
ผู้นำที่เหมาะกับรูปแบบนี้มักจะเป็นผู้นำที่อยู่หน้าและกลางเวที พร้อมด้วยบุคลิกที่ทรงอำนาจ ผู้นำเหล่านี้บางครั้ง (ไม่ใช่ทุกครั้ง) ใช้รางวัลที่ใหญ่โตเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมาย โดยใช้คาแรกเตอร์ที่ดึงดูดใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มเติม
ผู้นำที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์:
อีลอน มัสก์: เขาสร้างเทสลาและสเปซเอ็กซ์ขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งจากเสน่ห์และความเข้าถึงง่ายของเขา รวมถึงการเป็นนักคิดที่วิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมไม่ใช่ผู้นำที่มีเสน่ห์ทุกคนจะมีสิ่งนี้ เขาเป็นบุคลิกที่หลายคนในโลกธุรกิจต้องการเลียนแบบ และส่วนหนึ่งของเหตุผลนั้นคือสไตล์ที่เปิดเผย (แต่ประสบความสำเร็จ) ของเขา
6. รูปแบบการบริหารจัดการแบบส่งเสริมความสัมพันธ์
ผู้นำเหล่านี้พยายามสร้างความสัมพันธ์กับทีมที่สร้างความรู้สึกปลอดภัย ทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและสามารถมีส่วนร่วมได้ นี่คือสไตล์การมีส่วนร่วม พวกเขาเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมและเสนอคำถามเชิงกลยุทธ์ที่กระตุ้นความคิดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่จำเป็นต้องเป็นของพวกเขาเสมอไป – พวกเขาเปิดรับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร ผู้นำเชิงความสัมพันธ์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลควบคู่ไปกับการระดมความคิดและการสร้างแนวคิดแบบมีส่วนร่วม พวกเขาเก่งในการสะท้อนคิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการสื่อสารแบบสองทาง
ผู้นำที่มีชื่อเสียงในการส่งเสริมความสัมพันธ์:
เจมส์ พาร์คเกอร์,อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินเซาท์เวสต์: การให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้าก่อนนั้นอาจฟังดูเป็นคำพูดซ้ำซาก แต่จากทุกแหล่งข้อมูล พาร์คเกอร์ได้ทำเช่นนั้นจริง ๆ ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งที่เซาท์เวสต์ ซึ่งช่วยสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกที่พวกเขามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้
7. แนวทางการบริหารแบบปล่อยอิสระ (Laissez-Faire Management Style)
ผู้นำที่มีสไตล์นี้ให้คำแนะนำน้อยและต้องการให้พนักงานตอบสนองและตัดสินใจด้วยตนเอง เครื่องมือและทรัพยากรจะถูกมอบให้ และจากนั้นพวกเขาคาดหวังผลลัพธ์จากทรัพยากรเหล่านั้น ปัญหาไม่จำเป็นต้องถูกนำเสนอต่อผู้นำ แต่จะถูกตัดสินใจในกลุ่มตราบใดที่ปัญหาได้รับการแก้ไข
สไตล์นี้ไม่เหมาะกับทุกคนหรือทุกทีม และต้องการความไว้วางใจในระดับสูงในประสบการณ์และความรู้ของบุคลากร
ตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของการบริหารแบบปล่อยเสรี
วอร์เรน บัฟเฟตต์: อย่างน่าประหลาดใจ บัฟเฟตต์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสไตล์การบริหารแบบปล่อยให้อิสระแก่บริษัทที่เขาซื้อและถือครอง หลายครั้ง การซื้อของเขาเป็นการรับรองในสิ่งที่บริษัทกำลังทำอยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซง แน่นอนว่าบัฟเฟตต์คาดหวังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม มิฉะนั้นเขาคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องและน่าทึ่งเช่นนี้
บทสรุป
สิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้คือ—บ่อยครั้งที่ผู้นำที่ดีที่สุดจะปรับตัวเมื่อทีม สถานการณ์ และเป้าหมายของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป การจะบอกว่าหัวหน้าแผนกควรใช้สไตล์การบริหารแบบใดและเมื่อใดนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะแต่ละแบบล้วนมีข้อดีข้อเสีย คุณจำเป็นต้องรู้จักบุคลิกของตัวเอง บุคลิกของทีม ตลอดจนงานและโครงการที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ
บางครั้งอาจหมายถึงการมีบทบาทที่เข้มงวด ในขณะที่บางครั้งอาจหมายถึงการปล่อยให้อิสระในการทำงาน ผู้จัดการระดับกลางหลายคนถูกขับเคลื่อนด้วยความกังวลจากทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้พวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แทนที่จะยึดติดกับรูปแบบการบริหารเพียงอย่างเดียว คุณอาจต้องเลือกสไตล์การบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้นๆ ในขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ามีสไตล์ใดบ้างที่มีอยู่และคุ้นเคย เพื่อให้คุณพร้อมที่จะนำไปใช้เมื่อถึงเวลา
รูปแบบการบริหารจัดการใดที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ?