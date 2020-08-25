คู่มือการฝึกอบรมแบบอไจล์ (หลักสูตร + กระบวนการ)

กำลังมองหา คู่มือการฝึกอบรมแบบ Agile อยู่หรือไม่?
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการแบบ Agile คุณจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง:
วิธีการแบบอไจล์ แนวคิด บทบาท ความรับผิดชอบ... รายการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด!
แต่คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร?
ด้วยการฝึกอบรม Agile!
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการฝึกอบรมแบบ Agile คืออะไร และประโยชน์หลัก ๆ ของมันคืออะไร
เราจะครอบคลุม เจ็ด หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีที่คุณสามารถใช้การฝึกอบรม Agile ของคุณเพื่อกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการ Agile ที่ยอดเยี่ยมในปี 2022
มาเริ่มกันเลย!
การฝึกอบรมแบบอไจล์คืออะไร?
การฝึกอบรม Agile สอนแนวคิดของวิธีการ Agile เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการและทีม Agile ได้อย่างถูกต้อง
แต่ วิธีการแบบ Agile คืออะไร?
Agileเป็นวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่ที่ช่วยให้คุณแบ่งโครงการขนาดใหญ่เป็นระยะการพัฒนาที่เล็กกว่า ซึ่งเรียกว่า สปรินท์
ในวิธีการแบบ Agile คุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสปรินท์ รับ ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าเมื่อสิ้นสุดแต่ละเฟส และดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งถัดไป
ผลลัพธ์คืออะไร?
เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการพัฒนาแบบ Agile คุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้พวกเขาเต้นด้วยความยินดี!
3 ประโยชน์หลักของการฝึกอบรมแบบ Agile
แน่นอน, กรอบการทำงานแบบ Agile เป็นวิธีการจัดการโครงการที่ทันสมัย. แต่มันก็มาพร้อมกับแนวคิดใหม่ ๆ, บทบาท, และความรับผิดชอบมากมาย.
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ในอุดมคติ คุณจึงควรมีหลักสูตรฝึกอบรมแบบ Agile สำหรับเรื่องนี้
นี่คือเพียงไม่กี่ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการอบรมหลักสูตร Agile:
1. เรียนรู้พื้นฐาน
การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมจะสอนให้คุณทราบถึงพื้นฐานและแนวคิดเชิงลึกของวิธีการ Agile
แต่นั่นยังไม่หมด!
การฝึกอบรมแบบอไจล์ยังช่วยให้คุณ:
- เข้าใจว่ากระบวนการ Agile ใช้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการทดสอบเป็นประจำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
- ดำเนินการพิธีกรรมแบบ Agileอย่างราบรื่น เช่น การประชุมวางแผนและการทบทวนงาน
- เรียนรู้วิธีการนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปปรับใช้ในแนวทาง Agile
2. อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัว
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับใด การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ท้ายที่สุดแล้ว การนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่องค์ประกอบพื้นฐานขององค์กรย่อมเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอ
แต่นี่หมายความว่าคุณกำลังเรียกหาปัญหาหรือเปล่า?
การเปลี่ยนแปลงแบบ Agile มักเกี่ยวข้องกับ:
- วิเคราะห์จุดยืนปัจจุบันขององค์กรของคุณในทุกด้าน
- การเข้าใจวิสัยทัศน์และพันธกิจของการเปลี่ยนแปลง
- การกำหนดกฎการสื่อสารสำหรับสมาชิกในทีม
- การสร้างแผนเพื่อฝึกสอนพนักงานที่ไม่คุ้นเคยกับ Agile
และเมื่อหลักสูตรฝึกอบรม Agile สอนคุณเกี่ยวกับแง่มุมเหล่านี้แล้ว คุณจะรู้วิธีดำเนินการเปลี่ยนแปลง Agile อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเริ่มต้นที่ง่ายขึ้นสำหรับคุณและองค์กรของคุณ
3. รับประกาศนียบัตร
ในขณะที่หลักสูตรการฝึกอบรมมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับกรอบการทำงานแบบ Agile แต่ยังมีสิ่งอื่นที่มอบให้มากกว่านั้น
หลักสูตรการฝึกอบรมแบบ Agile ยังสามารถช่วยให้คุณได้รับจำนวนหน่วยกิตหรือชั่วโมงติดต่อที่จำเป็นสำหรับการสอบรับรองได้อีกด้วย
ประโยชน์คืออะไร?
การได้รับการรับรองจะทำให้คุณกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญ การบริหารโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานของคุณและช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานนี้ได้อีกขั้น
ดูใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agileและใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำเหล่านี้
7 อันดับหลักสูตรฝึกอบรม Agile ที่ดีที่สุดในปี 2022
การค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมของคุณทำให้คุณสับสนหรือไม่?
อย่ากังวล!
นี่คือการแยกแยะอย่างละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมเจ็ดหลักสูตรเพื่อให้คุณทราบถึงตัวเลือกของคุณ
สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม Agile แต่ละหลักสูตร เราจะเน้น:
- โดเมนที่หลักสูตรครอบคลุม
- การรับรอง Agileที่คุณสามารถได้รับ
- สถาบันการจัดการโครงการใดที่เสนอสิ่งนี้
- ค่าใช้จ่ายเท่าไร
1. การฝึกอบรมพื้นฐานของ Agile
หลักสูตรการฝึกอบรม Agile นี้สอนพื้นฐานของวิธีการ Agile คุณจะเรียนรู้กรอบการทำงาน Agile ที่แตกต่างกัน เช่นScrum,Kanban,Lean และ XP (Extreme Programming) อย่างละเอียด
หลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน Agile ครอบคลุม:
- การจัดการโครงการแบบอไจล์
- การทดสอบแบบアジล
- หลักการและค่านิยมของ Agile
- การฝึกอบรม Agile Scrum Master ที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีให้บริการในสามรูปแบบ:
- ถ่ายทอดสดโดยผู้สอน
- ตามความต้องการ
- รูปแบบผสมผสานระหว่างออนดีมานด์/การเรียนแบบมีผู้สอน
ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน Agile แบบสดและตามความต้องการ คุณจะได้รับ:
- 17 หน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDU)
- 17 หน่วยการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ (CPE) ของ NASBA
แต่ PDU และ NASBA CPE คืออะไร?
- PDU: หน่วยที่จัดตั้งโดยสถาบันการจัดการโครงการเพื่อวัดการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล
- CPE: หน่วยที่ใช้ในการวัดจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อรักษาสถานะการรับรอง หนึ่งหน่วย CPE ของ NASBA (สมาคมแห่งชาติของคณะกรรมการบัญชีแห่งรัฐ) เทียบเท่ากับ 50 นาทีของการฝึกอบรม
ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ
ICAgile Certified Professional (ICP) Certification โดย The International Consortium for Agile
ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้
ใช่ครับ/ค่ะ
สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าร่วมชั้นเรียนที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile และเมื่อสำเร็จการเรียนแล้ว คุณจะได้รับคำเชิญให้ขอรับใบรับรองของคุณ
เสนอโดย
เลิร์นนิง ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคาหลักสูตร
- สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน: $1090/ปี
- สำหรับแบบสด มีผู้สอน: $1795
- สำหรับการฝึกอบรมระดับพรีเมียม: $2250/ปี
2. การฝึกอบรม Certified Scrum Master
การฝึกอบรม Certified Scrum Master เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสด 2 วัน โดยมีผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรอง (Certified Scrum Trainer) หลักสูตรนี้สอนกรอบการทำงานของ Scrum โดยเน้นเป็นพิเศษที่การติดตามงานในระดับงาน แผนภูมิการลดภาระงาน และการประชุม Scrum ประจำวัน
ด้วยหลักสูตร Scrum นี้ คุณยังได้รับสมาชิกภาพ 2 ปีกับ Scrum Alliance
หลักสูตรการฝึกอบรม Certified Scrum Master ครอบคลุม:
- พื้นฐานของกรอบการทำงาน Scrum
- ค่านิยมและหลักการของ Agile
- บทบาทในสครัม
- การประชุมสครัม
- เอกสารหรือผลลัพธ์ของสกรัม
การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม Scrum Master นี้จะช่วยให้คุณได้รับ:
- 16 หน่วยพัฒนาวิชาชีพ
- 16 หน่วยการศึกษา Scrum (SEU)
SEU คืออะไร?
ได้รับจากการสำเร็จการฝึกอบรม SEU คือหน่วยกิตที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคุณในฐานะผู้ปฏิบัติ Scrum
ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ
ได้รับการรับรองเป็น Scrum Master โดย Scrum Alliance
เพื่อรับการรับรอง Scrum นี้ คุณต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Scrum Master ทั้งหมด
หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้ว ลิงก์สำหรับการสอบพร้อมสิทธิ์การเข้าถึง 90 วันจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ คุณมีโอกาสสอบเพื่อผ่านข้อสอบรับรอง Agile นี้ 2 ครั้ง โดยข้อสอบประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 50 ข้อ มีเวลาจำกัด 60 นาที
เสนอโดย
ซีไพรม์
ราคาหลักสูตร
895 ดอลลาร์
3. การฝึกอบรมเพื่อรับรองคุณวุฒิ PMI-ACP
มันสอนหลักการและวิธีการของกรอบการทำงานแบบ Agile ครอบคลุม Scrum, Extreme Programming, และ Lean หลักสูตรนี้รวมถึงเอกสารเตรียมสอบ, เครื่องมือฝึกอบรม, และคำถามฝึกหัด
คุณยังได้รับการเข้าถึงพอร์ทัลการฝึกอบรมออนไลน์ของ Project Management Academy เป็นเวลา 6 เดือน
หลักสูตรการฝึกอบรม Agile Practitioner ครอบคลุม:
- พื้นฐานของวิธีการแบบ Agile
- การปฏิบัติแบบอไจล์สำหรับการประมาณการโครงการ
- การสื่อสารและการเป็นผู้นำแบบคล่องตัว
- สัญญาแบบคล่องตัวและหลักการบัญชี
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน Agile นี้มีให้เลือก 4 รูปแบบ:
- ห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด
- ห้องเรียนแบบมีผู้สอนสด
- วิดีโอออนดีมานด์
- ภายในองค์กร
ด้วยหลักสูตรฝึกอบรม Agile Practitioner คุณจะได้รับ 21 PDUs
ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ
ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแบบอไจล์โดยสถาบันการจัดการโครงการ
ในการรับใบรับรองนี้ คุณต้องสอบผ่านการสอบรับรอง Agile ซึ่งประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 120 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 3 ชั่วโมง
เสนอโดย
สถาบันการจัดการโครงการ
ราคาหลักสูตร
- สำหรับการฝึกอบรมในห้องเรียนเสมือนจริง: $1,195
- สำหรับวิดีโอออนดีมานด์: $995
4. ผู้นำ SAFe 5.0 (Scaled Agile)
หลักสูตรการฝึกอบรม Leading Scaled Agile Framework เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2-3 วัน ที่สอนวิธีการปรับใช้หลักการ Agile ให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ โดยนำแนวคิด Lean และการไหลของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาใช้
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ครอบคลุม:
- การแนะนำกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้
- การคิดแบบลีน
- การพัฒนาแบบアジล
- การเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์
- กรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดในระดับทีม
หลักสูตรการฝึกอบรม Scaled Agile ชั้นนำมีให้บริการในสองรูปแบบ:
- การเรียนการสอนในห้องเรียนแบบสด 2 วัน
- ห้องเรียนเสมือนจริงสด 3 วัน
ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ
การรับรอง SAFe 4 Agilist โดย Scaled Agile
ในการรับใบรับรองนี้ คุณต้องสอบผ่านการสอบรับรอง Agile ซึ่งมีคำถามทั้งหมด 45 ข้อ และจำกัดเวลา 90 นาที
เสนอโดย
ความรู้ระดับโลก
ราคาหลักสูตร
- สำหรับห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด: $995
- สำหรับการถ่ายทอดสดในห้องเรียน: $995
5. พื้นฐาน Agile และ Scrum
หลักสูตรฝึกอบรม Agile และ Scrum ระยะเวลา 2 วัน ครอบคลุมพื้นฐานของหลักการ Agile และกรอบการทำงาน Scrum
หลักสูตรการฝึกอบรม Scrum นี้ครอบคลุม:
- วิธีคิดแบบアジล
- การปฏิบัติ Scrum
- กิจกรรม Scrum
- ความสำคัญของงานค้าง
- คำจำกัดความของงานที่เสร็จสมบูรณ์
หลักสูตรการฝึกอบรม Agile และ Scrum มีให้บริการในสองรูปแบบ:
- ห้องเรียนสด
- ห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด
ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ
การรับรองความรู้พื้นฐาน Agile Scrum โดย EXIN
ในการรับใบรับรอง Agile นี้ คุณต้องสอบผ่านข้อสอบที่มีคำถามแบบปรนัย 40 ข้อภายในเวลา 1 ชั่วโมง
เสนอโดย
ความรู้ระดับโลก
ราคาหลักสูตร
สำหรับห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด: $1595
6. การฝึกอบรม Certified Scrum Product Owner
นี่คือหลักสูตรอบรม 2 วัน ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ (Product Owner)ในทีม Scrum
คุณจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและเทคนิคต่าง ๆ การอภิปรายเชิงลึก และการศึกษาจากกรณีศึกษา การฝึกอบรมการรับรอง Scrum นี้สอนโดยผู้ฝึกสอน Scrum ที่ได้รับการรับรองจาก Scrum Alliance
หลักสูตรการฝึกอบรม Certified Scrum Product Owner ครอบคลุม:
- พื้นฐานของบทบาทเจ้าของผลิตภัณฑ์
- รายการงานที่ต้องทำ
- การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเข้าใจลูกค้าและผู้ใช้งาน
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีให้บริการในสองรูปแบบ:
- ถ่ายทอดสดออนไลน์
- หลักสูตรออนไลน์แบบมีผู้สอนสด
การเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมการรับรอง Scrum นี้จะช่วยให้คุณได้รับ:
- 16 หน่วยพัฒนาวิชาชีพ
- 16 SEUs
ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ
ได้รับการรับรอง Scrum Product Owner โดย Scrum Alliance
ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้
แต่อย่าขี้เกียจนะ!
คุณต้องเข้าร่วมทั้งสองวันของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้เพื่อรับประกาศนียบัตร
เสนอโดย
ซีไพรม์
ราคาหลักสูตร
- สำหรับออนไลน์สด: ฿895
- สำหรับหลักสูตรที่มีการสอนสดโดยผู้สอน: $895
7. เวิร์กช็อปการโค้ชแบบอไจล์ (ICP-ACC)
เวิร์กช็อปการโค้ชแบบ Agile เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2-3 วัน ที่สอนโดยผู้ฝึกสอน Agile โดยตรง เนื้อหาครอบคลุมสมรรถนะหลักในการโค้ชของโค้ช Agile
หลักสูตรการฝึกอบรม Agile นี้ครอบคลุม:
- โค้ช Agile คืออะไร
- โค้ช Agile ในบทบาทผู้อำนวยความสะดวกและที่ปรึกษา
- แนวคิดแบบアジล
- โค้ชทีม
เวิร์กช็อปการโค้ชแบบ Agile มีให้บริการในสองรูปแบบ:
- การอบรมในห้องเรียน 3 วัน
- เรียนสดออนไลน์ 4 วัน
การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการรับรอง Agile นี้จะช่วยให้คุณได้รับ 21 PMI PDUs
ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile ในด้านการโค้ชแบบ Agile (ICP-ACC) โดย The International Consortium of Agile
ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้ เมื่อคุณสำเร็จการเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile นี้แล้ว คุณจะได้รับใบรับรอง
เสนอโดย
ASPE
ราคาหลักสูตร
- สำหรับการลงทะเบียนห้องเรียนรายบุคคล: $1595
- สำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม: $1495
- สำหรับออนไลน์สด: $1595
วิธีนำการฝึกอบรมแบบ Agile ไปใช้
คุณได้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมของคุณแล้ว และยังได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย
คุณใช้ความรู้และทักษะนี้ในการบริหารโครงการอย่างไร?
ง่ายมาก: ด้วย เครื่องมือการจัดการโครงการ!
เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้คุณจัดการงานแบบ Agile และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการ เพียงหนึ่งเดียว ที่คุณต้องการเพื่อใช้การฝึกอบรม Agile ของคุณให้เกิดประโยชน์!
แต่ ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการวิเคราะห์ระดับกิจกรรมของทีมระยะไกลของคุณ ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการ!
นี่คือวิธีที่ ClickUp นำความคล่องตัวมาสู่กระบวนการนำ Agile มาใช้:
1.มุมมองหลากหลายเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้ในทุกวิธีที่คุณต้องการ
ไม่ว่าจะเป็น Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming หรือ วิธีการโครงการใด ๆ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ:
ก. มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการ Agile ของคุณ:
1.มุมมองรายการ
มุมมองรายการ ของ ClickUp จะแสดงรายการงานเรียงลำดับต่อกันในรูปแบบของรายการตรวจสอบ
เมื่อคุณดำเนินโครงการแบบ Agile ไปเรื่อยๆ คุณสามารถจัดการแต่ละงานตามลำดับและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว
อะไรอีก?
คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ!
2.มุมมองบอร์ด
หากคุณชอบกระดานคัมบัง (Kanban) แล้วล่ะก็ มุมมองกระดาน ของ ClickUp นั้นเหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง
คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ Agile ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และลากและวางงานต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้!
B.มุมมองกล่อง
เคยนั่งหลับในระหว่างการประชุมทบทวนงานบ้างไหม?
ไม่แล้ว!
มุมมองกล่อง ของ ClickUp ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและโครงการของทีมคุณ คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือสครัมมาสเตอร์สามารถดูได้อย่างรวดเร็ว:
- สมาชิกทีม Scrum ของพวกเขากำลังทำงานอะไรอยู่
- สิ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้
- ใครมีงานมากเกินไป
มุมมองแบบกล่องยังช่วยให้คุณระบุได้ว่าสมาชิกในทีมมีภาระงานมากเกินไปหรือไม่ คุณสามารถจัดสรรงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการหมดไฟของพนักงาน
ค.มุมมองปฏิทิน
ด้วย มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp คุณสามารถติดตามตารางงานที่ยุ่งของคุณได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการวางแผนและจัดการตารางเวลาโครงการ Agile ของคุณโดยไม่พลาดงานใด ๆ
คุณสามารถสลับมุมมองปฏิทินของคุณระหว่าง:
- วัน: ดูงานทั้งหมดสำหรับวันที่เลือก
- 4 วัน: ดูตารางงานของคุณในช่วงสี่วัน
- สัปดาห์: ดูงานที่กำหนดไว้สำหรับทั้งสัปดาห์
- รายเดือน: แสดงภาพรวมของงานสำหรับทั้งเดือน
D.โหมดฉัน
ต้องการดูเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้นหรือไม่?
ใช้ โหมด Me ของ ClickUp!
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานของคุณได้ดีขึ้น และยังหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากภาระงานของสมาชิกทีม Scrum คนอื่น ๆ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งรายการที่คุณต้องการเห็นในโหมด Me ของคุณได้อย่างง่ายดาย — เพียงเลือกคุณสมบัติตามความต้องการของคุณ
2.รายการสปรินต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณ
Sprint Lists ของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของวงจรสปรินต์ของคุณได้ — โดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ คุณสามารถทำเครื่องหมายรายการในเช็กลิสต์แต่ละรายการได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณดำเนินผ่านวงจรสปรินต์ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มคะแนน Scrum ลงในรายการ Sprint ของ ClickUp เพื่อประมาณเวลาที่คุณจะใช้ในการทำรายการ backlog ของผลิตภัณฑ์ให้เสร็จได้
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Sprint Lists และเครื่องมือการทบทวนย้อนหลังเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในระหว่างกิจกรรม Scrum เช่น การวางแผน Sprint, การทบทวน Sprint, การทบทวนย้อนหลัง Sprint หรือการประชุม Scrum รายวัน
3. ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ
เสียเวลาไปกับงานที่ทำซ้ำๆ อยู่หรือไม่?
ไม่แล้ว!
ClickUp นำการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมากมายมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากและให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้มากขึ้น คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพื่อเร่งความเร็วของงาน
โครงสร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp มีลักษณะดังนี้:
เมื่อมีการ กระตุ้น และ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ จะมีการ ดำเนินการ อย่างเฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ
สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานอัตโนมัติอาจเป็น:
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา เขาสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ทีมของเขาทราบได้
ที่นี่:
- ตัวกระตุ้น: ใกล้ถึงกำหนด
- เงื่อนไข: สมาชิกทีมที่ระบุเป็นผู้รับมอบหมาย
- การดำเนินการ: โพสต์ความคิดเห็น "สถานะของโครงการเป็นอย่างไรบ้าง?"
อะไรอีก?
ในขณะที่ ClickUp มี 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองได้อีกด้วย
บางส่วนของระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าคือ:
- โพสต์ความคิดเห็นเมื่อทุกงานย่อยภายในงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- กำหนดงานใหม่ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มแท็กหรือย้ายงานไปยังรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
- ย้ายงานไปยังรายการเฉพาะเมื่อมีการกำหนดผู้ติดตามใหม่
- ใช้เทมเพลตแบบคล่องตัวเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
สำหรับระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม คลิกที่นี่
4.แดชบอร์ดแบบAgile สำหรับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ
ด้วยทีมและโครงการหลายทีม คุณจะติดตามทั้งหมดได้อย่างไร?
โดยใช้ แดชบอร์ด ของ ClickUp!
แดชบอร์ดให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงการ Agile ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มรายการ Sprintและงานของคุณลงในแดชบอร์ดเหล่านี้เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือภาพรวมที่ละเอียดขึ้นของกราฟต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้:
- แผนภูมิความเร็ว: กำหนดอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- แผนภูมิการเผาไหม้: เน้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- แผนภูมิการเผาไหม้: แสดงผลการปฏิบัติงานของทีมคุณเทียบกับเส้นเป้าหมาย
- แผนภูมิการไหลสะสม: แสดงภาพและติดตามความคืบหน้าของโครงการตลอดเวลา
5.สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่มาพร้อมกับสถานะโครงการเริ่มต้นที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการของคุณ
ฉันหมายถึง ไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์จะเหมือนกันหมดหรอก ใช่ไหม?
สถานะเช่น "กำลังทดสอบ" จะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ไม่มากนักสำหรับโครงการบรรณาธิการ
ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องติดอยู่กับสถานะที่ไม่สะท้อนถึงขั้นตอนของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง
มันช่วยให้คุณ ปรับแต่ง ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการที่หลากหลาย
คุณสามารถใช้ "การแก้ไข", "ไอเดียเนื้อหา", "ตรวจสอบคุณภาพ", "การเจรจาต่อรอง": ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ!
แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp!
เครื่องมือ Agileที่ทรงพลังนี้ยังมอบคุณสมบัติอื่น ๆ ให้คุณด้วย เช่น:
- ลำดับความสำคัญ: ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทราบว่างานใดควรทำก่อน
- Notepad: สมุดบันทึกเสมือนสำหรับจดบันทึกสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว
- พัลส์: ดูระดับกิจกรรมของทีม Scrum ของคุณตลอดทั้งวัน
- การพึ่งพา: ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณพยายามทำงานตามลำดับที่ถูกต้อง
- โปรไฟล์: รู้จักภารกิจของสมาชิกทีม Agile ทุกคน
- การติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ติดตามเวลาที่งานและโครงการ Agile ของคุณใช้ไป
- การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: รู้เมื่อผู้อื่นกำลังทำงานในภารกิจเดียวกับคุณ
- รายงานทีม: วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม Scrum หรือ Agile ของคุณด้วยรายงานแบบเรียลไทม์
- แอปพลิเคชันมือถือ: จัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอป iOS และ Android ที่ทรงพลังของ ClickUp
สรุป
ในขณะที่หลักสูตรการฝึกอบรม Agile สอนแนวคิดต่างๆ ของ Agile ให้คุณ มันยังสามารถช่วยให้คุณได้รับใบรับรอง Agile ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การเลือกหลักสูตรฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องท้าทายเท่ากับการเลือกซีรีส์ Netflix เรื่องต่อไปที่จะดูแบบรวดเดียวจบ
เพียงผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่เราได้ระบุไว้ที่นี่เพื่อเลือกหลักสูตรการฝึกอบรม Agile ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
และเมื่อการมีซอฟต์แวร์ Agile ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการฝึกอบรมของคุณ ทำไมไม่สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลยล่ะ?
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการโครงการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile!