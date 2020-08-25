บล็อก ClickUp
คู่มือการฝึกอบรมแบบอไจล์ (หลักสูตร + กระบวนการ)

Erica Chappell
Erica Chappell
25 สิงหาคม 2563

กำลังมองหา คู่มือการฝึกอบรมแบบ Agile อยู่หรือไม่?

เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการแบบ Agile คุณจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง:

วิธีการแบบอไจล์ แนวคิด บทบาท ความรับผิดชอบ... รายการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด!

แต่คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร?

ด้วยการฝึกอบรม Agile!

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการฝึกอบรมแบบ Agile คืออะไร และประโยชน์หลัก ๆ ของมันคืออะไร

เราจะครอบคลุม เจ็ด หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีที่คุณสามารถใช้การฝึกอบรม Agile ของคุณเพื่อกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการ Agile ที่ยอดเยี่ยมในปี 2022

มาเริ่มกันเลย!

การฝึกอบรมแบบอไจล์คืออะไร?

การฝึกอบรม Agile สอนแนวคิดของวิธีการ Agile เพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการและทีม Agile ได้อย่างถูกต้อง

แต่ วิธีการแบบ Agile คืออะไร?

Agileเป็นวิธีการบริหารโครงการสมัยใหม่ที่ช่วยให้คุณแบ่งโครงการขนาดใหญ่เป็นระยะการพัฒนาที่เล็กกว่า ซึ่งเรียกว่า สปรินท์

ในวิธีการแบบ Agile คุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสปรินท์ รับ ข้อเสนอแนะ จากลูกค้าเมื่อสิ้นสุดแต่ละเฟส และดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งถัดไป

ผลลัพธ์คืออะไร?

เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการพัฒนาแบบ Agile คุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้พวกเขาเต้นด้วยความยินดี!

3 ประโยชน์หลักของการฝึกอบรมแบบ Agile

แน่นอน, กรอบการทำงานแบบ Agile เป็นวิธีการจัดการโครงการที่ทันสมัย. แต่มันก็มาพร้อมกับแนวคิดใหม่ ๆ, บทบาท, และความรับผิดชอบมากมาย.

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ในอุดมคติ คุณจึงควรมีหลักสูตรฝึกอบรมแบบ Agile สำหรับเรื่องนี้

นี่คือเพียงไม่กี่ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการอบรมหลักสูตร Agile:

1. เรียนรู้พื้นฐาน

การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมจะสอนให้คุณทราบถึงพื้นฐานและแนวคิดเชิงลึกของวิธีการ Agile

แต่นั่นยังไม่หมด!

การฝึกอบรมแบบอไจล์ยังช่วยให้คุณ:

  • เข้าใจว่ากระบวนการ Agile ใช้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการทดสอบเป็นประจำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
  • ดำเนินการพิธีกรรมแบบ Agileอย่างราบรื่น เช่น การประชุมวางแผนและการทบทวนงาน
  • เรียนรู้วิธีการนำข้อเสนอแนะของลูกค้าไปปรับใช้ในแนวทาง Agile

2. อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัว

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับใด การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ท้ายที่สุดแล้ว การนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่องค์ประกอบพื้นฐานขององค์กรย่อมเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอ

แต่นี่หมายความว่าคุณกำลังเรียกหาปัญหาหรือเปล่า?

ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงแบบ Agile มักเกี่ยวข้องกับ:

  • วิเคราะห์จุดยืนปัจจุบันขององค์กรของคุณในทุกด้าน
  • การเข้าใจวิสัยทัศน์และพันธกิจของการเปลี่ยนแปลง
  • การกำหนดกฎการสื่อสารสำหรับสมาชิกในทีม
  • การสร้างแผนเพื่อฝึกสอนพนักงานที่ไม่คุ้นเคยกับ Agile

และเมื่อหลักสูตรฝึกอบรม Agile สอนคุณเกี่ยวกับแง่มุมเหล่านี้แล้ว คุณจะรู้วิธีดำเนินการเปลี่ยนแปลง Agile อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเริ่มต้นที่ง่ายขึ้นสำหรับคุณและองค์กรของคุณ

3. รับประกาศนียบัตร

ในขณะที่หลักสูตรการฝึกอบรมมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับกรอบการทำงานแบบ Agile แต่ยังมีสิ่งอื่นที่มอบให้มากกว่านั้น

หลักสูตรการฝึกอบรมแบบ Agile ยังสามารถช่วยให้คุณได้รับจำนวนหน่วยกิตหรือชั่วโมงติดต่อที่จำเป็นสำหรับการสอบรับรองได้อีกด้วย

ประโยชน์คืออะไร?

การได้รับการรับรองจะทำให้คุณกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญ การบริหารโครงการแบบ Agile ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับประวัติการทำงานของคุณและช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานนี้ได้อีกขั้น

ดูใบรับรองการจัดการโครงการแบบ Agileและใบรับรองการจัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำเหล่านี้

7 อันดับหลักสูตรฝึกอบรม Agile ที่ดีที่สุดในปี 2022

การค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมของคุณทำให้คุณสับสนหรือไม่?

อย่ากังวล!

นี่คือการแยกแยะอย่างละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมเจ็ดหลักสูตรเพื่อให้คุณทราบถึงตัวเลือกของคุณ

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม Agile แต่ละหลักสูตร เราจะเน้น:

  • โดเมนที่หลักสูตรครอบคลุม
  • การรับรอง Agileที่คุณสามารถได้รับ
  • สถาบันการจัดการโครงการใดที่เสนอสิ่งนี้
  • ค่าใช้จ่ายเท่าไร

1. การฝึกอบรมพื้นฐานของ Agile

หลักสูตรการฝึกอบรม Agile นี้สอนพื้นฐานของวิธีการ Agile คุณจะเรียนรู้กรอบการทำงาน Agile ที่แตกต่างกัน เช่นScrum,Kanban,Lean และ XP (Extreme Programming) อย่างละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน Agile ครอบคลุม:

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีให้บริการในสามรูปแบบ:

  • ถ่ายทอดสดโดยผู้สอน
  • ตามความต้องการ
  • รูปแบบผสมผสานระหว่างออนดีมานด์/การเรียนแบบมีผู้สอน

ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐาน Agile แบบสดและตามความต้องการ คุณจะได้รับ:

  • 17 หน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDU)
  • 17 หน่วยการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพ (CPE) ของ NASBA

แต่ PDU และ NASBA CPE คืออะไร?

  • PDU: หน่วยที่จัดตั้งโดยสถาบันการจัดการโครงการเพื่อวัดการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล
  • CPE: หน่วยที่ใช้ในการวัดจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อรักษาสถานะการรับรอง หนึ่งหน่วย CPE ของ NASBA (สมาคมแห่งชาติของคณะกรรมการบัญชีแห่งรัฐ) เทียบเท่ากับ 50 นาทีของการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ

ICAgile Certified Professional (ICP) Certification โดย The International Consortium for Agile

ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้

จริงๆ

ใช่ครับ/ค่ะ

สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าร่วมชั้นเรียนที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile และเมื่อสำเร็จการเรียนแล้ว คุณจะได้รับคำเชิญให้ขอรับใบรับรองของคุณ

เสนอโดย

เลิร์นนิง ทรี อินเตอร์เนชั่นแนล

ราคาหลักสูตร

  • สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน: $1090/ปี
  • สำหรับแบบสด มีผู้สอน: $1795
  • สำหรับการฝึกอบรมระดับพรีเมียม: $2250/ปี

2. การฝึกอบรม Certified Scrum Master

การฝึกอบรม Certified Scrum Master เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสด 2 วัน โดยมีผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรอง (Certified Scrum Trainer) หลักสูตรนี้สอนกรอบการทำงานของ Scrum โดยเน้นเป็นพิเศษที่การติดตามงานในระดับงาน แผนภูมิการลดภาระงาน และการประชุม Scrum ประจำวัน

ด้วยหลักสูตร Scrum นี้ คุณยังได้รับสมาชิกภาพ 2 ปีกับ Scrum Alliance

หลักสูตรการฝึกอบรม Certified Scrum Master ครอบคลุม:

การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม Scrum Master นี้จะช่วยให้คุณได้รับ:

  • 16 หน่วยพัฒนาวิชาชีพ
  • 16 หน่วยการศึกษา Scrum (SEU)

SEU คืออะไร?

ได้รับจากการสำเร็จการฝึกอบรม SEU คือหน่วยกิตที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ของคุณในฐานะผู้ปฏิบัติ Scrum

ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ

ได้รับการรับรองเป็น Scrum Master โดย Scrum Alliance

เพื่อรับการรับรอง Scrum นี้ คุณต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Scrum Master ทั้งหมด

หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้ว ลิงก์สำหรับการสอบพร้อมสิทธิ์การเข้าถึง 90 วันจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ คุณมีโอกาสสอบเพื่อผ่านข้อสอบรับรอง Agile นี้ 2 ครั้ง โดยข้อสอบประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 50 ข้อ มีเวลาจำกัด 60 นาที

เสนอโดย

ซีไพรม์

ราคาหลักสูตร

895 ดอลลาร์

3. การฝึกอบรมเพื่อรับรองคุณวุฒิ PMI-ACP

มันสอนหลักการและวิธีการของกรอบการทำงานแบบ Agile ครอบคลุม Scrum, Extreme Programming, และ Lean หลักสูตรนี้รวมถึงเอกสารเตรียมสอบ, เครื่องมือฝึกอบรม, และคำถามฝึกหัด

คุณยังได้รับการเข้าถึงพอร์ทัลการฝึกอบรมออนไลน์ของ Project Management Academy เป็นเวลา 6 เดือน

หลักสูตรการฝึกอบรม Agile Practitioner ครอบคลุม:

  • พื้นฐานของวิธีการแบบ Agile
  • การปฏิบัติแบบอไจล์สำหรับการประมาณการโครงการ
  • การสื่อสารและการเป็นผู้นำแบบคล่องตัว
  • สัญญาแบบคล่องตัวและหลักการบัญชี

หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน Agile นี้มีให้เลือก 4 รูปแบบ:

  • ห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด
  • ห้องเรียนแบบมีผู้สอนสด
  • วิดีโอออนดีมานด์
  • ภายในองค์กร

ด้วยหลักสูตรฝึกอบรม Agile Practitioner คุณจะได้รับ 21 PDUs

ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ

ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแบบอไจล์โดยสถาบันการจัดการโครงการ

ในการรับใบรับรองนี้ คุณต้องสอบผ่านการสอบรับรอง Agile ซึ่งประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 120 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 3 ชั่วโมง

เสนอโดย

สถาบันการจัดการโครงการ

ราคาหลักสูตร

  • สำหรับการฝึกอบรมในห้องเรียนเสมือนจริง: $1,195
  • สำหรับวิดีโอออนดีมานด์: $995

4. ผู้นำ SAFe 5.0 (Scaled Agile)

หลักสูตรการฝึกอบรม Leading Scaled Agile Framework เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2-3 วัน ที่สอนวิธีการปรับใช้หลักการ Agile ให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ โดยนำแนวคิด Lean และการไหลของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาใช้

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ครอบคลุม:

หลักสูตรการฝึกอบรม Scaled Agile ชั้นนำมีให้บริการในสองรูปแบบ:

  • การเรียนการสอนในห้องเรียนแบบสด 2 วัน
  • ห้องเรียนเสมือนจริงสด 3 วัน

ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ

การรับรอง SAFe 4 Agilist โดย Scaled Agile

ในการรับใบรับรองนี้ คุณต้องสอบผ่านการสอบรับรอง Agile ซึ่งมีคำถามทั้งหมด 45 ข้อ และจำกัดเวลา 90 นาที

เสนอโดย

ความรู้ระดับโลก

ราคาหลักสูตร

  • สำหรับห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด: $995
  • สำหรับการถ่ายทอดสดในห้องเรียน: $995

5. พื้นฐาน Agile และ Scrum

หลักสูตรฝึกอบรม Agile และ Scrum ระยะเวลา 2 วัน ครอบคลุมพื้นฐานของหลักการ Agile และกรอบการทำงาน Scrum

หลักสูตรการฝึกอบรม Scrum นี้ครอบคลุม:

  • วิธีคิดแบบアジล
  • การปฏิบัติ Scrum
  • กิจกรรม Scrum
  • ความสำคัญของงานค้าง
  • คำจำกัดความของงานที่เสร็จสมบูรณ์

หลักสูตรการฝึกอบรม Agile และ Scrum มีให้บริการในสองรูปแบบ:

  • ห้องเรียนสด
  • ห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด

ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ

การรับรองความรู้พื้นฐาน Agile Scrum โดย EXIN

ในการรับใบรับรอง Agile นี้ คุณต้องสอบผ่านข้อสอบที่มีคำถามแบบปรนัย 40 ข้อภายในเวลา 1 ชั่วโมง

เสนอโดย

ความรู้ระดับโลก

ราคาหลักสูตร

สำหรับห้องเรียนเสมือนจริงแบบสด: $1595

6. การฝึกอบรม Certified Scrum Product Owner

นี่คือหลักสูตรอบรม 2 วัน ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ (Product Owner)ในทีม Scrum

คุณจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและเทคนิคต่าง ๆ การอภิปรายเชิงลึก และการศึกษาจากกรณีศึกษา การฝึกอบรมการรับรอง Scrum นี้สอนโดยผู้ฝึกสอน Scrum ที่ได้รับการรับรองจาก Scrum Alliance

หลักสูตรการฝึกอบรม Certified Scrum Product Owner ครอบคลุม:

  • พื้นฐานของบทบาทเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • รายการงานที่ต้องทำ
  • การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การเข้าใจลูกค้าและผู้ใช้งาน

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้มีให้บริการในสองรูปแบบ:

  • ถ่ายทอดสดออนไลน์
  • หลักสูตรออนไลน์แบบมีผู้สอนสด

การเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมการรับรอง Scrum นี้จะช่วยให้คุณได้รับ:

  • 16 หน่วยพัฒนาวิชาชีพ
  • 16 SEUs

ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ

ได้รับการรับรอง Scrum Product Owner โดย Scrum Alliance

ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้

แต่อย่าขี้เกียจนะ!

คุณต้องเข้าร่วมทั้งสองวันของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้เพื่อรับประกาศนียบัตร

เสนอโดย

ซีไพรม์

ราคาหลักสูตร

  • สำหรับออนไลน์สด: ฿895
  • สำหรับหลักสูตรที่มีการสอนสดโดยผู้สอน: $895

7. เวิร์กช็อปการโค้ชแบบอไจล์ (ICP-ACC)

เวิร์กช็อปการโค้ชแบบ Agile เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2-3 วัน ที่สอนโดยผู้ฝึกสอน Agile โดยตรง เนื้อหาครอบคลุมสมรรถนะหลักในการโค้ชของโค้ช Agile

หลักสูตรการฝึกอบรม Agile นี้ครอบคลุม:

  • โค้ช Agile คืออะไร
  • โค้ช Agile ในบทบาทผู้อำนวยความสะดวกและที่ปรึกษา
  • แนวคิดแบบアジล
  • โค้ชทีม

เวิร์กช็อปการโค้ชแบบ Agile มีให้บริการในสองรูปแบบ:

  • การอบรมในห้องเรียน 3 วัน
  • เรียนสดออนไลน์ 4 วัน

การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการรับรอง Agile นี้จะช่วยให้คุณได้รับ 21 PMI PDUs

ประกาศนียบัตรที่คุณสามารถได้รับ

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile ในด้านการโค้ชแบบ Agile (ICP-ACC) โดย The International Consortium of Agile

ไม่มีข้อสอบรับรองเฉพาะสำหรับการได้รับใบรับรองนี้ เมื่อคุณสำเร็จการเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ICAgile นี้แล้ว คุณจะได้รับใบรับรอง

เสนอโดย

ASPE

ราคาหลักสูตร

  • สำหรับการลงทะเบียนห้องเรียนรายบุคคล: $1595
  • สำหรับการลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม: $1495
  • สำหรับออนไลน์สด: $1595

วิธีนำการฝึกอบรมแบบ Agile ไปใช้

คุณได้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมของคุณแล้ว และยังได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย

แล้วตอนนี้ล่ะ

คุณใช้ความรู้และทักษะนี้ในการบริหารโครงการอย่างไร?

ง่ายมาก: ด้วย เครื่องมือการจัดการโครงการ!

เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้คุณจัดการงานแบบ Agile และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการ เพียงหนึ่งเดียว ที่คุณต้องการเพื่อใช้การฝึกอบรม Agile ของคุณให้เกิดประโยชน์!

แต่ ClickUp คืออะไร?

ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก

ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการวิเคราะห์ระดับกิจกรรมของทีมระยะไกลของคุณ ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการ!

นี่คือวิธีที่ ClickUp นำความคล่องตัวมาสู่กระบวนการนำ Agile มาใช้:

1.มุมมองหลากหลายเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน

ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ มุมมองหลายแบบ ของ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้ในทุกวิธีที่คุณต้องการ

ไม่ว่าจะเป็น Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming หรือ วิธีการโครงการใด ๆ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย

นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ:

ก. มุมมองงานที่จำเป็น

ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการ Agile ของคุณ:

1.มุมมองรายการ

มุมมองรายการ ของ ClickUp จะแสดงรายการงานเรียงลำดับต่อกันในรูปแบบของรายการตรวจสอบ

เมื่อคุณดำเนินโครงการแบบ Agile ไปเรื่อยๆ คุณสามารถจัดการแต่ละงานตามลำดับและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว

อะไรอีก?

คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้ตามที่คุณต้องการ!

มุมมองรายการ
2.มุมมองบอร์ด

หากคุณชอบกระดานคัมบัง (Kanban) แล้วล่ะก็ มุมมองกระดาน ของ ClickUp นั้นเหมาะสำหรับคุณอย่างยิ่ง

คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ Agile ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และลากและวางงานต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้!

B.มุมมองกล่อง

เคยนั่งหลับในระหว่างการประชุมทบทวนงานบ้างไหม?

ไม่แล้ว!

มุมมองกล่อง ของ ClickUp ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและโครงการของทีมคุณ คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือสครัมมาสเตอร์สามารถดูได้อย่างรวดเร็ว:

  • สมาชิกทีม Scrum ของพวกเขากำลังทำงานอะไรอยู่
  • สิ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้
  • ใครมีงานมากเกินไป

มุมมองแบบกล่องยังช่วยให้คุณระบุได้ว่าสมาชิกในทีมมีภาระงานมากเกินไปหรือไม่ คุณสามารถจัดสรรงานใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการหมดไฟของพนักงาน

มุมมองกล่อง

ค.มุมมองปฏิทิน

ด้วย มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp คุณสามารถติดตามตารางงานที่ยุ่งของคุณได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการวางแผนและจัดการตารางเวลาโครงการ Agile ของคุณโดยไม่พลาดงานใด ๆ

คุณสามารถสลับมุมมองปฏิทินของคุณระหว่าง:

  • วัน: ดูงานทั้งหมดสำหรับวันที่เลือก
  • 4 วัน: ดูตารางงานของคุณในช่วงสี่วัน
  • สัปดาห์: ดูงานที่กำหนดไว้สำหรับทั้งสัปดาห์
  • รายเดือน: แสดงภาพรวมของงานสำหรับทั้งเดือน
มุมมองปฏิทิน

D.โหมดฉัน

ต้องการดูเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณเท่านั้นหรือไม่?

ใช้ โหมด Me ของ ClickUp!

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานของคุณได้ดีขึ้น และยังหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากภาระงานของสมาชิกทีม Scrum คนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งรายการที่คุณต้องการเห็นในโหมด Me ของคุณได้อย่างง่ายดาย — เพียงเลือกคุณสมบัติตามความต้องการของคุณ

โหมดของฉัน

2.รายการสปรินต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณ

Sprint Lists ของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของวงจรสปรินต์ของคุณได้ — โดยการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ คุณสามารถทำเครื่องหมายรายการในเช็กลิสต์แต่ละรายการได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณดำเนินผ่านวงจรสปรินต์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มคะแนน Scrum ลงในรายการ Sprint ของ ClickUp เพื่อประมาณเวลาที่คุณจะใช้ในการทำรายการ backlog ของผลิตภัณฑ์ให้เสร็จได้

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ Sprint Lists และเครื่องมือการทบทวนย้อนหลังเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในระหว่างกิจกรรม Scrum เช่น การวางแผน Sprint, การทบทวน Sprint, การทบทวนย้อนหลัง Sprint หรือการประชุม Scrum รายวัน

รายการสปรินต์

3. ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ

เสียเวลาไปกับงานที่ทำซ้ำๆ อยู่หรือไม่?

ไม่แล้ว!

ClickUp นำการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมากมายมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากและให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้มากขึ้น คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพื่อเร่งความเร็วของงาน

โครงสร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp มีลักษณะดังนี้:

เมื่อมีการ กระตุ้น และ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ จะมีการ ดำเนินการ อย่างเฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ

สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานอัตโนมัติอาจเป็น:

เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา เขาสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ทีมของเขาทราบได้

ที่นี่:

  • ตัวกระตุ้น: ใกล้ถึงกำหนด
  • เงื่อนไข: สมาชิกทีมที่ระบุเป็นผู้รับมอบหมาย
  • การดำเนินการ: โพสต์ความคิดเห็น "สถานะของโครงการเป็นอย่างไรบ้าง?"

อะไรอีก?

ในขณะที่ ClickUp มี 50+ ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองได้อีกด้วย

ว้าว

บางส่วนของระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าคือ:

  • โพสต์ความคิดเห็นเมื่อทุกงานย่อยภายในงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
  • กำหนดงานใหม่ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะโดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มแท็กหรือย้ายงานไปยังรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
  • ย้ายงานไปยังรายการเฉพาะเมื่อมีการกำหนดผู้ติดตามใหม่
  • ใช้เทมเพลตแบบคล่องตัวเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง

สำหรับระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ระบบอัตโนมัติ

4.แดชบอร์ดแบบAgile สำหรับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ

ด้วยทีมและโครงการหลายทีม คุณจะติดตามทั้งหมดได้อย่างไร?

โดยใช้ แดชบอร์ด ของ ClickUp!

แดชบอร์ดให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงการ Agile ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรายการ Sprintและงานของคุณลงในแดชบอร์ดเหล่านี้เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือภาพรวมที่ละเอียดขึ้นของกราฟต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้:

แผนภูมิการไหลสะสม

5.สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ

เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่มาพร้อมกับสถานะโครงการเริ่มต้นที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการของคุณ

ฉันหมายถึง ไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์จะเหมือนกันหมดหรอก ใช่ไหม?

สถานะเช่น "กำลังทดสอบ" จะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ไม่มากนักสำหรับโครงการบรรณาธิการ

ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องติดอยู่กับสถานะที่ไม่สะท้อนถึงขั้นตอนของโครงการของคุณอย่างถูกต้อง

มันช่วยให้คุณ ปรับแต่ง ได้อย่างง่ายดายตามความต้องการที่หลากหลาย

คุณสามารถใช้ "การแก้ไข", "ไอเดียเนื้อหา", "ตรวจสอบคุณภาพ", "การเจรจาต่อรอง": ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ!

มุมมองบอร์ด

แต่นั่นไม่ใช่คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp!

เครื่องมือ Agileที่ทรงพลังนี้ยังมอบคุณสมบัติอื่น ๆ ให้คุณด้วย เช่น:

สรุป

ในขณะที่หลักสูตรการฝึกอบรม Agile สอนแนวคิดต่างๆ ของ Agile ให้คุณ มันยังสามารถช่วยให้คุณได้รับใบรับรอง Agile ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเลือกหลักสูตรฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องท้าทายเท่ากับการเลือกซีรีส์ Netflix เรื่องต่อไปที่จะดูแบบรวดเดียวจบ

เพียงผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่เราได้ระบุไว้ที่นี่เพื่อเลือกหลักสูตรการฝึกอบรม Agile ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

และเมื่อการมีซอฟต์แวร์ Agile ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการฝึกอบรมของคุณ ทำไมไม่สมัครใช้ ClickUp วันนี้เลยล่ะ?

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการโครงการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบ Agile!

