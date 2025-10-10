Hur man väljer AI-skrivassistenter för innehållsskapande

De flesta innehållsteam slösar bort sin budget för AI-skrivverktyg på verktyg som de slutar använda inom tre månader.

Fråga oss, så säger vi att det är detaljerna som avgör.

En start-up-grundare behöver inte samma AI-skrivverktyg som ett marknadsföringsteam på 50 personer. En frilansande copywriter har andra prioriteringar än en byrå som hanterar 12 kunder. Ändå väljer de flesta AI-verktyg på samma sätt som de väljer Netflix-serier – utifrån vad alla andra pratar om.

Denna guide beskriver hur du väljer AI-skrivassistenter baserat på din arbetsbelastning, teamstorlek och innehållsmål. Vi går också igenom prismodeller som passar olika scenarier och lyfter fram de bästa alternativen (som ClickUp!). 🤩

Vad är AI-skrivassistenter?

AI-skrivassistenter är smarta verktyg som hjälper dig att skriva bättre och snabbare. De kan kontrollera din grammatik, föreslå ordval, hjälpa dig att brainstorma idéer och till och med skriva hela meningar eller stycken baserat på vad du säger till dem.

Dessa verktyg använder artificiell intelligens för att förstå vad du försöker säga och ger dig hjälpsamma förslag för att förbättra ditt skrivande. De fungerar med alla typer av innehåll, oavsett om du skriver e-postmeddelanden för jobbet, blogginlägg eller uppdateringar på sociala medier.

De flesta AI-skrivassistenter lär sig av din skrivstil över tid, vilket gör att de ger mer användbara förslag ju mer du använder dem.

🔍 Visste du att? Ett experiment med över 5 000 kundsupportmedarbetare visade att när människor hade tillgång till en AI-skrivassistent ökade deras produktivitet med i genomsnitt cirka 14 %. Intressant nog var det de minst erfarna medarbetarna som uppnådde de största vinsterna, eftersom AI hjälpte dem att låta mer professionella och självsäkra.

Varför det är viktigt att välja rätt AI-skrivassistent

Ditt val av AI-skrivverktyg påverkar direkt ditt arbetsflöde för innehållsskapande och dina skrivresultat. Här är vad du behöver tänka på:

Olika verktyg är bra på olika saker: Vissa är utmärkta för att kontrollera grammatik, medan andra är bäst på att skapa innehåll från grunden.

Priserna varierar mycket: Du vill inte betala för mycket för funktioner du inte kommer att använda eller fastna med ett budgetvänligt verktyg som inte uppfyller dina behov.

Integration är viktigt: Den bästa Den bästa skrivassistansprogramvaran är den som fungerar smidigt med de appar och plattformar du redan använder.

Noggrannhetsnivån varierar: Vissa AI-verktyg ger bättre förslag och gör färre misstag än andra.

🧠 Kul fakta: Idén om maskiner som hjälper till med text går tillbaka till 1950-talet. Ett av de första stora genombrotten var Georgetown-IBM-experimentet 1954, där en IBM-dator översatte 60 ryska meningar till engelska.

Viktiga faktorer att tänka på när du väljer en AI-skrivassistent

Innan du bestämmer dig för ett AI-verktyg för innehållsskapande bör du utvärdera följande faktorer:

Kvalitet på resultatet och flexibilitet i tonen: Testa hur verktyget hanterar din skrivprocess och om det kan växla mellan att skriva ett informellt e-postmeddelande och ett formellt förslag utan att låta robotaktigt.

Funktioner för samarbete i realtid: Kontrollera om teammedlemmar kan lämna kommentarer, föreslå ändringar och spåra ändringar utan att skapa mardrömmar med versionskontroll.

Anpassade utbildningsalternativ: Leta efter verktyg som lär sig av dina tidigare skrivprov för att matcha ditt företags ton och branschspecifik terminologi.

Export- och säkerhetskopieringsalternativ: Se till att du enkelt kan flytta ditt innehåll till ett Se till att du enkelt kan flytta ditt innehåll till ett dokumenthanteringsprogram , WordPress eller andra CMS-plattformar utan att förlora formateringen.

💡 Proffstips: Utvärdera hur AI-verktyget för skrivande hanterar sammanhanget i längre texter. Kan det upprätthålla ett konsekvent budskap och en konsekvent stil i en artikel på 3 000 ord eller i flera sammanlänkade artiklar? Detta är avgörande för kampanjer eller guider där kontinuitet är viktigt.

Hur mycket ska du betala för en AI-skrivassistent?

Din budget bör matcha hur mycket innehåll du skapar och hur mycket dåligt skrivande kostar ditt företag.

Börja här för att testa olika AI-modeller och hitta den skrivstil som passar ditt varumärke. Gratisversionerna tillåter vanligtvis 2 000–10 000 ord per månad, vilket täcker sporadiska inlägg på sociala medier, utkast till e-postmeddelanden och grundläggande innehållsexperiment utan någon ekonomisk åtagande.

💡 Proffstips: Analysera AI-skrivassistentens redigeringsavtryck. Vissa verktyg gör det enkelt att spåra vilka förslag som kommer från AI respektive människor. Denna transparens hjälper teamen att förfina innehållet utan att förlora överblicken.

10–20 dollar per månad

Betala detta belopp när du behöver skapa innehåll dagligen.

Du får obegränsat antal ord, AI-modeller som bättre förstår sammanhanget och grundläggande träning i varumärkets röst. Detta fungerar för ensamstående marknadsförare som skapar 2–3 blogginlägg per vecka eller små team som hanterar flera sociala konton.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock oftast att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

30–50 dollar per månad

Investera detta belopp när innehållsskapandet direkt driver dina intäkter. Du får vanligtvis tillgång till funktioner för teamsamarbete, massproduktion av innehåll för kampanjlanseringar, avancerade redigeringsverktyg och integrationer med din befintliga marknadsföringsstack. Det är perfekt för byråer eller växande marknadsföringsteam.

100+ dollar per månad

Lägg bara ut denna kostnad om du hanterar en storskalig innehållsproduktionsprocess eller behöver white label-lösningar för kunder. Den extra kostnaden ger dig anpassad AI-utbildning, prioriterad teknisk support och avancerade teamhanteringsfunktioner.

Populära AI-skrivassistenter på marknaden

Låt oss utforska några av de mest populära AI-verktygen för innehållsskapande som finns tillgängliga idag, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

1. ClickUp (bäst för AI-skrivande och omfattande arbetsflöden för innehållsskapande)

Skapa kampanjtexter direkt där samarbetet sker med ClickUp Brain i Chat

När kampanjerna hopar sig och deadlines känns för nära för att vara bekväma vill du inte behöva hantera AI-spridning över ett dussin appar. ClickUp samlar allt på ett ställe så att du kan brainstorma, skriva utkast och finslipa innehåll utan att tappa fart.

Skriv i arbetsflödet

ClickUp Brain fungerar oavsett var ditt team kommunicerar och planerar. Det innebär att du kan skapa innehåll samtidigt som du diskuterar kampanjer, granskar briefs eller brainstormar idéer.

Anta att din chef skickar ett meddelande i ClickUp Chat och ber om idéer till bildtexter på Instagram för lanseringen av en ny produkt. Du kan använda ClickUp Brain direkt i konversationen och få flera alternativ på bildtexter som du kan dela på några sekunder.

📌 Prova denna uppmaning: Skriv fem Instagram-bildtexter för en kampanj för lansering av en finansiell SaaS-produkt. Håll dem under 15 ord vardera, lägg till en lekfull ton och inkludera en tydlig CTA.

Skriv och redigera felfritt på ett och samma ställe

Planera din innehållsstrategi med ClickUp Brain i Docs för samarbete i realtid

ClickUp Docs ger dig ett samarbetsutrymme där du kan skapa bloggar, vitböcker eller landningssidor med hjälp av ClickUp Brains kraftfulla skrivverktyg.

Ditt team kan arbeta tillsammans i realtid, lämna kommentarer och förfina innehållet i samma dokument. Varje ändring spåras med versionshistorik, så att du kan se tidigare utkast, jämföra redigeringar eller återställa innehåll när det behövs.

AI Writer ger dig flexibilitet i varje steg av innehållsskapandet. Du kan:

Utöka ett kort utkast till en fullständig blogg

Förenkla komplexa avsnitt för en bredare publik

Sammanfatta långa forskningsrapporter till en kort sammanfattning

Översätt kampanjmaterial för globala marknader

Skapa åtgärdspunkter direkt från en innehållsplan

📌 Prova denna uppmaning: Skriv en landningssida för ett webbinarium för marknadsföringschefer som vill förstå AI-verktygens roll i marknadsföring. Håll dig under 200 ord, lyft fram vad de kommer att få ut av att delta och använd en konversationell ton.

Få tillgång till flera AI-modeller på ett och samma ställe

ClickUp Brain MAX lägger till ytterligare ett lager med sin dedikerade AI-kompanjon för stationära datorer. Du kan använda ChatGPT, Gemini och Claude parallellt och hålla forskning och skrivande kopplat till dina projekt.

Välj mellan flera AI-modeller i ClickUp Brain MAX

Om du till exempel undersöker SEO-trender kan du ställa samma fråga till ClickUp Brain MAX i olika modeller och hämta de bästa punkterna direkt till ett dokument, så att du kan utforma din strategi snabbare och med bättre input.

📌 Prova denna uppmaning: Sammanfatta de fem viktigaste SEO-trenderna för B2B SaaS. Ge en stödjande statistik för varje trend och föreslå två praktiska innehållsidéer för marknadsföringsteam.

ClickUps bästa funktioner

Spara uppmaningar för återanvändning: Spara dina favorituppmaningar i ClickUp Brain så att du snabbt kan använda dem igen för blogginledningar, bildtexter på sociala medier eller metabeskrivningar.

Anpassa dina AI-resultat: Lägg till namn, produkttermer och branschord i ditt Brain MAX-ordbok för att generera korrekta texter som återspeglar ditt varumärkes röst.

Automatisera skrivarbetsflöden: Använd Använd ClickUp Automations för att vidarebefordra granskningar av utkast, automatiskt tilldela redaktörer när en uppgift flyttas till "Redo för granskning" eller meddela berörda parter när den slutgiltiga texten har godkänts.

Hitta referenser direkt: Hitta tidigare utkast, stilguider eller kampanjbeskrivningar i hela ditt arbetsutrymme och anslutna appar med Hitta tidigare utkast, stilguider eller kampanjbeskrivningar i hela ditt arbetsutrymme och anslutna appar med ClickUp Enterprise Search.

Skapa bilder tillsammans med texten: Skapa stödjande grafik för blogginlägg eller sociala medier inom din arbetsyta med hjälp av ClickUp Brains bildgenereringsfunktioner.

Förvandla möten till användbara anteckningar: Låt Låt ClickUps AI Notetaker fånga redaktionella synkroniseringar, generera en transkription och skapa uppföljningsuppgifter som "revidera introduktionen".

Använd smarta agenter som agerar åt dig: Övervaka förändringar, extrahera insikter, skapa uppgifter eller publicera rapporter autonomt baserat på konfigurerade triggers med Övervaka förändringar, extrahera insikter, skapa uppgifter eller publicera rapporter autonomt baserat på konfigurerade triggers med ClickUp Autopilot Agents

Begränsningar i ClickUp

Innehållsskapare kan behöva tid för att lära sig ClickUps omfattande funktioner, vilket initialt kan bromsa innehållsproduktionen.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (10 555+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🔍 Visste du att? I ett experiment förbättrades personer som använde AI för att öva på att skriva mer i uppföljande tester än de som skrev utan AI, trots att de spenderade mindre tid på att skriva.

2. Jasper (Bäst för marknadsföringsteam som arbetar i stor skala)

via Jasper

Jasper använder intelligenta agenter för att hantera arbetsflöden som kampanjer i sociala medier och e-postsekvenser. Du tränar verktyget i din varumärkesröst, och det kommer att behålla den tonen i olika typer av innehåll.

Dess Canvas fungerar som en delad arbetsyta där team kan samarbeta kring innehållsskapande och kampanjplanering. AI-skrivaren innehåller även mallar för innehållsskapande för olika marknadsföringsbehov, såsom beskrivningar för YouTube-videor och rubriker för Google Ads.

Jaspers bästa funktioner

Be Research Agent att analysera konkurrenter och automatiskt omvandla resultaten till kampanjbeskrivningar och innehållsidéer.

Kör Optimization Agent för att förbättra dina rubriker, metabeskrivningar och interna länkar med hjälp av data från Semrush.

Konfigurera Personalization Agent för att skapa riktade e-postkampanjer och annonser med hjälp av dina kunddata.

Skapa anpassade marknadsföringsflöden i appbyggaren utan kod och utan teknisk expertis.

Jasper-begränsningar

Användare rapporterar om trial-and-error med mallar och inkonsekvent flöde i utökat innehåll.

Marknadsföringsfokus begränsar funktionaliteten för allmän affärsskrivning utanför kampanj- och innehållsskapande.

Trots SEO-integrationer varnar användare för att det kan skada synligheten i sökmotorer.

Jasper-priser

Gratis provperiod

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 260 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1 845+ recensioner)

3. Copy. ai (Bäst för marknadsintroduktion och automatisering av innehåll)

Copy. ai är en GTM Agent Platform som kopplar samman försäljning, marknadsföring och drift. Du kan skapa arbetsflöden som kopplar samman uppgifter, till exempel att omvandla prospektforskning till personliga kontakter och uppföljningssekvenser.

Infobase lagrar din företagsinformation så att den artificiella intelligensen kan referera till konsekventa detaljer i olika projekt. Plattformen är också kopplad till över 2 000 verktyg, inklusive Salesforce, HubSpot och Gong.

Copy. ai bästa funktioner

Gör djupgående research om potentiella kunder genom att hämta data från företagswebbplatser, LinkedIn-profiler och aktuella nyheter för att anpassa din marknadsföring.

Skriv hela e-postsekvenser som följer upp automatiskt baserat på potentiella kunders beteende och engagemangsnivåer.

Omvandla blogginlägg till innehåll för sociala medier, nyhetsbrev via e-post och annonstexter genom arbetsflöden för innehåll i flera format.

Skapa kontobaserade marknadsföringskampanjer med personliga landningssidor och e-postmeddelanden för specifika målföretag.

Begränsningar för Copy.ai

Resultaten varierar kraftigt; medan korta texter fungerar utmärkt kan långa eller komplexa uppgifter ge irrelevanta eller felaktiga resultat.

Copy. ai:s gratispaket och lägre prenumerationsnivåer har begränsade användningsgränser (t.ex. begränsat antal ord eller projekt).

Begränsat antal mallar för format som vitböcker eller tekniska rapporter, vilket kan kräva mer manuell utformning av uppmaningar.

Copy. ai-prissättning

Självbetjäning ( chatt): 29 $/månad (med fem platser)

Självbetjäning (agenter): 249 USD/månad (med upp till 10 platser)

Företag: Anpassad prissättning

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 65 recensioner)

4. ChatGPT (bäst för konversationsbaserad skrivhjälp)

via ChatGPT

ChatGPT hanterar skrivandet genom naturliga konversationer snarare än mallar eller arbetsflöden. Du kan brainstorma idéer, iterera innehåll och förfina utkast genom dialog fram och tillbaka.

Ställ in anpassade instruktioner för att överföra preferenser mellan konversationer, medan anpassade GPT:er skapar specialiserade versioner för specifika uppgifter. Funktionen Memory kommer ihåg detaljer från dina chattar för att anpassa framtida svar.

Dessutom kan du använda ChatGPT för innehållsskapande för att organisera konversationer, filer och sammanhang kring specifika mål.

ChatGPT:s bästa funktioner

Be ChatGPT att söka efter aktuell information på webben och införliva nya data i dina skrivprojekt.

Röstchatta med AI:n för att brainstorma idéer handsfree medan du går, kör bil eller är borta från din dator.

Lägg in filer och bilder för att få analyser, sammanfattningar eller innehåll baserat på det visuella material eller dokumentmaterial du tillhandahåller.

Skapa avancerade datavisualiseringar och diagram genom att beskriva vad du vill ha och låta ChatGPT generera det.

ChatGPT:s begränsningar

Användare kan nå en gräns för lagrade chattar, vilket kräver manuell radering av äldre konversationer för att frigöra utrymme och upprätthålla organisationen.

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med ChatGPT-alternativ som är utformade för teamarbetsflöden och samarbete.

I längre konversationer kan ChatGPT ha svårt att behålla tidigare detaljer, vilket med tiden kan leda till mindre personliga svar.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 010 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

5. Grammarly (bäst för förbättring av skrivandet i realtid)

via Grammarly

Grammarly fungerar i över 500 000 appar och webbplatser och ger förslag i realtid oavsett var du skriver.

Utöver grammatik- och stavningskontroll erbjuder Grammarly omskrivning av hela stycken, tonjusteringar och personliga förslag baserade på din målgrupp och dina mål.

Funktionen Docs skapar en skrivarbetsplats som stöder dig från första utkast till slutlig version. Dessutom förklarar Knowledge Share automatiskt företagets jargong när teammedlemmarna håller muspekaren över termerna.

Grammarlys bästa funktioner

Träna AI-korrekturläsningsverktyget på ditt varumärkes röst så att alla i ditt team skriver i samma stil.

Få e-postsammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter från långa meddelanden så att du kan svara snabbt utan att missa viktiga detaljer.

Skanna dina texter mot miljarder webbsidor och akademiska artiklar för att upptäcka plagiering innan du publicerar dem.

Skillnad mellan innehåll skrivet av människor och innehåll genererat av AI med en inbyggd AI-detektor.

Grammarlys begränsningar

Avancerade funktioner som tonavkänning, plagieringskontroll och Brand Voice kräver ett betalt abonnemang.

AI-förslag kan förändra din avsedda innebörd eller personliga skrivstil under redigeringsprocessen.

Vissa användare rapporterar att Grammarly ibland markerar korrekta formuleringar som fel.

Grammarlys prissättning

Gratis

Pro: 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 12 050 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7 190+ recensioner)

🧠 Kul fakta: 2014 släppte forskare SciGen, ett program som automatiskt genererade meningslösa forskningsrapporter. Det lurade vissa konferenser att acceptera rapporterna för presentation, vilket utlöste globala debatter om peer review och automatisering inom akademin.

Populära användningsfall för AI-skrivassistenter

Varje team har olika utmaningar när det gäller skrivande.

För vissa handlar det om att producera forskningsintensivt innehåll som rankas högt. För andra handlar det om att skriva snabba kampanjtexter som konverterar. AI-skrivassistansverktyg kan påskynda vart och ett av dessa arbetsflöden. Låt oss förstå detta bättre. 🎯

Team för långformat innehåll

Författare och redaktörer som arbetar med långa texter har två krav: djup och sökbarhet. Bloggar och vitböcker kräver tillförlitlig research, strukturerade dispositioner och SEO inbyggt från början. Att göra detta manuellt tar timmar – att hitta statistik, forma ett flöde och placera nyckelord på rätt ställen.

AI-skrivassistenter gör detta snabbare genom att generera dispositioner, hämta exempel och föreslå placeringar av nyckelord som stärker rankningspotentialen.

📌 Prova dessa tips: Skapa en detaljerad SEO-bloggplan för ”AI-anpassning i B2B-marknadsföring”. Inkludera H2- och H3-rubriker med förslag på nyckelord och mål för antal ord.

Jämför modellresultaten med frågan: Hur reagerar B2B-köpare på AI-driven innehållspersonalisering? Sammanfatta överlappningarna i 250 ord.

Ta fram fem aktuella statistikuppgifter om B2B-marknadsförare som använder AI för personalisering. Länka till källan och föreslå ett stödjande exempel för varje statistikuppgift som kan passa in i en vitbok.

ClickUp Brain MAX gör detta ännu effektivare genom att låta innehållsteamen jämföra svar från flera AI-modeller i sin desktop-app. När du till exempel förbereder en vitbok om AI i B2B-marknadsföring kan du:

Be ClickUp Brain MAX om sökordsförslag kring personalisering inom B2B.

Jämför hur olika modeller förklarar nya trender

Sammanställ dessa i en strukturerad disposition i ClickUp Docs innan du skickar den till en skribent.

Samla in research och skapa SEO-anpassade dispositioner för bloggar och whitepapers med ClickUp Brain MAX

Marknadsföringsteam

Marknadsföringsteam lever med snäva tidsramar.

När en produktlansering närmar sig behöver du plötsligt en landningssida, tre olika e-postvarianter och annonstexter. Det svåraste är att få alla tillgångar att kännas skarpa och relevanta utan att spendera timmar på att finslipa texterna.

AI-skrivassistenter hjälper till genom att snabbt generera flera variationer, så att teamen kan testa olika vinklar och fokusera på strategin.

📌 Prova dessa tips: Skriv fem rubriker till en landningssida för en SaaS-lansering riktad till marknadschefer på medelstora företag. Varje rubrik ska innehålla högst 12 ord och vara fördelaktig.

Förfina detta utkast till ett 100 ord långt marknadsföringsmejl med en starkare hook, en tydlig CTA och en ämnesrad på mindre än 40 tecken.

Skriv om texten på denna landningssida till tre LinkedIn-annonsvarianter med högst 25 ord vardera.

ClickUp Brain och Docs integrerar detta direkt i kampanjens arbetsflöde. Utkast kan finslipas i realtid och teamen kan skapa rubriker, e-postmeddelanden och annonsutdrag från samma plats där de granskar kreativa innehåll.

Anta att du lanserar en ny SaaS-funktion. Du kan:

Skriv en rubrik till en landningssida och be sedan ClickUp Brain om fem varianter med starkare CTA:er.

Klistra in din grova e-posttext i dokumentet och låt ClickUp Brain förfina den till en polerad version.

Markera texten på målsidan och skapa kortare annonsversioner som kan användas i olika kanaler.

Skapa och förfina kampanjmaterial på ett och samma ställe med ClickUp Brain i Docs

Sociala medier-ansvariga

Sociala medieansvariga behöver en konstant ström av engagerande innehåll: bildtexter som känns fräscha, trådar som berättar en historia och snabba svar för att hålla communityn aktiv. Tempot är högt och skrivkramp kan vara en daglig verklighet.

AI-skrivassistenter underlättar arbetet genom att föreslå nya idéer, återanvända kampanjinnehåll i sociala format och skapa färdiga variationer.

För en produktlansering kan du till exempel: Be ClickUp Brain om tio Instagram-bildtexter i olika tonfall

Skissa på en femdelad X-tråd som lyfter fram tre produktfördelar.

Skapa exempel på svar för att hantera vanliga kommentarer från följare

Be ClickUp Brain att skriva engagerande texter och bildtexter från var som helst i din arbetsmiljö

🧠 Kul fakta: Alison Knowles använde programmeringsspråket FORTRAN för att skriva dikter, vilket var ett av de tidigaste exemplen på AI-genererat kreativt skrivande.

Produktteam

Produktuppdateringar börjar ofta som råa tekniska specifikationer – fyllda med detaljer, men oläsliga för kunderna. Utmaningen är att omvandla dem till tydliga kunskapsbasartiklar, release notes och steg-för-steg-guider.

Att göra detta manuellt kan resultera i komplicerade texter som förvirrar användarna istället för att hjälpa dem. AI-skrivassistenter förenklar och formaterar tekniskt material till tydligt innehåll som är anpassat för kunderna.

ClickUp Docs gör denna process enkel. Du klistrar in det tekniska utkastet och ber sedan ClickUp Brain att förenkla, strukturera och finslipa det till release notes eller en bruksanvisning.

Alternativt kan du öppna relevant uppgift i ClickUp och be ClickUp Brain att skriva release notes med fullständig kontext.

Omvandla tekniska specifikationer till tydlig, kundinriktad dokumentation med ClickUp Brain

📌 Prova dessa tips: Skriv om denna tekniska specifikation till release notes för kunderna. Håll dig under 150 ord, använd ett enkelt språk och lyft fram tre fördelar.

Skriv ett utkast till en kunskapsbasartikel på 500 ord som förklarar hur man konfigurerar [FUNKTION]. Inkludera numrerade steg och en kort FAQ.

Förenkla denna 400 ord långa produktguide för nya användare. Dela upp den i korta stycken och lägg till underrubriker.

Säljteam

Utmaningen för säljteam är att balansera personalisering med snabbhet. Att skapa skräddarsydda budskap tar ofta för lång tid, och om man skyndar sig riskerar man att det låter generiskt.

AI-skrivassistenter hjälper till genom att generera utkast till e-postmeddelanden, samtalsskript och sammanfattningar av förslag som säljarna snabbt kan anpassa för varje potentiell kund.

Skapa personliga utskick, manus och förslag direkt i ditt säljflöde med ClickUp Brain

ClickUp Brain gör detta arbetsflöde smidigt inom dina säljuppgifter. Du kan skapa utskick, manus eller sammanfattningar direkt på samma plats där du spårar pipeline-aktivitet.

📌 Prova dessa tips: Skriv ett uppföljningsmejl till en potentiell kund som deltog i en produktdemonstration. Håll det under 120 ord, lyft fram tidsbesparingen som en fördel och föreslå ett 30-minuterssamtal nästa vecka.

Skriv ett tredelat samtalsskript som bemöter invändningar: budget, integration och teamets acceptans. Håll varje svar under 50 ord.

Skapa en sammanfattning på en sida för ett försäljningsförslag riktat till en marknadschef. Fokusera på avkastning, enkel implementering och support.

Vanliga misstag att undvika när du skriver med AI

Marknadsföringsteam använder ofta AI-skrivverktyg som trollspön – de ger dem vaga instruktioner och förväntar sig perfektion. Här är vad de gör fel:

Be om att få en bloggpost om X skriven: Då får du alltid generiska, intetsägande texter. Berätta istället för AI:n vilken specifik vinkel du har, vilken målgrupp du riktar dig till och vilka unika insikter du delar med dig av.

Acceptera det första utkastet som slutgiltigt: Se AI som din skrivpartner, inte som en ersättning. Använd resultatet som utgångspunkt och lägg sedan till dina personliga erfarenheter och din expertis.

Glömmer att kontrollera fakta: AI hittar ofta på saker med stor självklarhet. Kontrollera alltid statistik, citat och påståenden innan du publicerar dem.

Ignorera ordräkningen: Be om 500 ord, få 800. Be om 200, få 400. Ange alltid dina exakta behov i Be om 500 ord, få 800. Be om 200, få 400. Ange alltid dina exakta behov i AI-skrivprompten : "Skriv exakt 300 ord, varken mer eller mindre".

Använda AI för känsliga ämnen: Låt en människa hantera allt som är kontroversiellt, personligt eller kräver emotionell intelligens. AI saknar nyanserna här.

🔍 Visste du att? En artikel med titeln Value, Benefits, and Concerns of Generative AI-Powered Assistance in Writing visade att människor föredrar att använda AI-hjälp så länge uppgiften är kreativ och AI hjälper till att generera innehåll. Den visade också att AI hjälper till att öka självförtroendet i skrivandet.

📣 Kund i fokus: Marknadsföringsbyrån Hawke Media minskade projektledningstiden med 30 % med ClickUp, vilket frigjorde mer tid att fokusera på att leverera resultat till sina kunder. Jag provade ClickUp och blev förälskad i det. Plattformen har blivit en favoritdel av min arbetsdag. Jag är en obotlig evangelist – jag berättar för alla om ClickUp. Jag provade ClickUp och blev förälskad i det. Plattformen har blivit en favoritdel av min arbetsdag. Jag är en obotlig evangelist – jag berättar för alla om ClickUp. Titta på den här videon för att förstå hur deras team använde ClickUp:

Bonustips för att få ut mesta möjliga av AI-skrivassistenter

Använd dessa tips för att använda AI-skrivassistenter på ett effektivt sätt. 👇

Börja med en detaljerad brief

AI-marknadsföringsverktyg behöver sammanhang för att undvika generisk skrivning.

📌 Prova detta: Skriv en artikel på 500 ord för utbrända marknadsföringschefer om produktivitetshack som inte kräver nya appar eller system. Använd en sympatisk men praktisk ton och inkludera minst två specifika exempel som de kan prova imorgon bitti.

Detta fungerar eftersom du har definierat målgruppen (utbrända marknadsföringschefer), begränsningarna (inga nya verktyg), tonen (sympatisk men praktisk) och angett specifika krav (två praktiska exempel).

AI-innehållsgeneratorn har nu skyddsräcken som förhindrar att den hamnar i generiska rådgivningsområden.

Använd AI som din partner för forskning och brainstorming

Utveckla ett systematiskt arbetsflöde för att komma på idéer till innehåll. Börja med att fråga: ”Vilka är de tio unika vinklarna på [ämne] som inte har behandlats utförligt?”

Välj den mest övertygande vinkeln och fråga sedan: ”Vilka är de fem specifika exemplen eller fallstudierna som stöder denna synvinkel?” Avsluta med att fråga: ”Vilka invändningar kan skeptiker komma med, och hur skulle du bemöta dem?”

Denna process förvandlar timmar av research och brainstorming till en fokuserad 10-minuterssession i ett program för innehållshantering.

🧠 Kul fakta: En forskningsrapport om ”samskrivning mellan människa och AI” visade att AI-assistenter som föreslog nästa stycke istället för bara nästa mening hjälpte människor att skriva både snabbare och bättre. Personer som inte skriver varje dag upplevde särskilt stora vinster.

Ge specifik feedback och iterera inom konversationer

När resultaten inte uppfyller förväntningarna, fortsätt samma konversation och ge precisa anvisningar.

📌 Prova detta: ”Tonen är för formell för vår målgrupp. Justera den så att den låter mer konversationsliknande samtidigt som den behåller sin professionalism, eller ”Lägg till konkreta exempel med specifika mått eller företagsnamn för att stödja varje huvudpunkt.”

AI:n lär sig av din feedback under konversationen, så efterföljande iterationer kommer att visa förbättringar jämfört med de första försöken.

Fokusera AI på tidskrävande, rutinmässiga uppgifter

Använd AI för forskningssyntes, skapande av dispositioner och omformatering av innehåll snarare än för kreativt arbete.

📌 Prova detta: ”Omvandla denna artikel på 2000 ord till fem plattformsspecifika inlägg på sociala medier, där varje inlägg lyfter fram olika viktiga insikter” eller ”Omvandla dessa kundutlåtanden till en sammanhängande fallstudie som visar hur vår lösning hanterar en specifik affärsutmaning. ”

Du kan maximera effektiviteten genom att låta AI hantera systematiska uppgifter och samtidigt spara din kreativa energi till strategi och originellt tänkande.

🚀 Fördel med ClickUp: Talk to Text i ClickUp hjälper dig att få ner dina idéer på papper så fort de dyker upp i huvudet. Håll ned kortkommandot, börja prata och se dina ord dyka upp i realtid. Fånga upp och förfina kampanjidéer utan att använda händerna med ClickUp Talk to Text Efter ett kundsamtal kan du till exempel säga upp tio rubrikidéer för en ny annonskampanj. ClickUp Brain MAX fångar upp dem direkt i ett dokument. Därifrån kan du förfina de bästa till en polerad text och dela dem med ditt team för feedback. Läs mer här:

Det finns otaliga appar som erbjuder sig att skriva dina bloggar, finslipa dina e-postmeddelanden eller brainstorma bildtexter. Tricket ligger i att veta hur man väljer AI-skrivassistenter som underlättar ditt arbete utan att lägga till ytterligare en komplexitetsnivå.

Nu med ClickUp får du ClickUp Brain och Brain MAX direkt i plattformen där dina projekt, kampanjer och dokument redan finns. Marknadsföringsteam kan förfina landningssidor på några sekunder, sociala medier-ansvariga kan skriva utkast till bildtexter utan att lämna sin arbetsplats, och produkt- eller säljteam kan förvandla torra anteckningar till innehåll som engagerar.

Om du är redo att slippa appöverflödet och samla all din skrivning på ett ställe, registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

A. ClickUp Brain är det bästa valet för långa texter, särskilt om du redan hanterar projekt i ClickUp. Det integreras sömlöst med ditt arbetsflöde, så att du kan skapa och redigera långa artiklar direkt i ditt projektledningssystem.

A. Nej, AI-skrivassistenter kan inte helt ersätta mänskliga skribenter. AI är utmärkt för research, första utkast och rutinmässigt innehåll, men saknar genuin kreativitet, personlig erfarenhet och emotionell intelligens. Den kan inte heller genomföra originella intervjuer, utveckla unika insikter eller förstå komplexa nyanser i varumärken.

A. ClickUp erbjuder AI-skrivning som en del av sina betalda abonnemang, vilket gör det extremt kostnadseffektivt jämfört med fristående verktyg. ChatGPT Plus kostar 20 dollar/månad, Jasper kostar från 69 dollar/månad och Copy.ai kostar från 29 dollar/månad.

A. För att säkerställa kvaliteten på innehållet med AI-skrivning, kontrollera statistik och påståenden. Ge detaljerade instruktioner med specifikationer om sammanhang, målgrupp och ton. Använd AI-resultatet som ett första utkast, redigera sedan för att anpassa det till ditt varumärkes röst och lägg till personliga insikter.

A. ClickUp är det bästa valet för marknadsföringsteam eftersom det kombinerar AI-skrivande med projektledning, så att alla dina kampanjer hålls organiserade på ett och samma ställe. Du kan skapa innehållsbriefingar, generera texter och hantera godkännandeprocesser utan att behöva växla mellan olika verktyg.