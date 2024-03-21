Grammarly vs ChatGPT: Vilket AI-skrivverktyg är bäst 2025?

Det är en kamp mellan några av de bästa AI-verktygen på marknaden. Det ena är ett kraftfullt skrivassistans- och grammatikverktyg som utnyttjar AI-automatiseringar för att förbättra skapandet av korta och långa texter. Det andra är ett AI-verktyg som på många sätt har populariserat AI-tekniken för den breda massan.

Men när man jämför de båda AI-verktygen specifikt för att skapa bra innehåll, vilket är bäst? Vilket är mest lämpligt för din marknadsföringsbudget?

Är en jämförelse mellan Grammarly och ChatGPT det slutgiltiga svaret på frågan om vilket verktyg som är bäst? Låt oss ta reda på det.

Vad är Grammarly?

Via Grammarly

I grunden är Grammarly en mjukvaruplattform för skrivassistans. Dess grammatikgranskare hjälper dig att snabbt hitta grammatiska fel och dålig meningsbyggnad och ger förslag på hur du kan åtgärda dem.

Men detta skrivhjälpverktyg går utöver grundläggande stavfel – särskilt Grammarly Premium, som innehåller funktioner som en plagieringskontroll, en AI-innehållsgenerator och en avancerad skrivassistent som kan omskriva hela meningar.

Det är inte den enda skrivassistenten som finns online, men den har definitivt vissa fördelar, även bland de bästa alternativen till Grammarly.

Grammarly-funktioner

Grammarly har många kraftfulla funktioner. Alla handlar naturligtvis om skriftligt innehåll. Här lyfter vi endast fram de funktioner som är relevanta för en direkt jämförelse mellan Grammarly och ChatGPT.

1. Korrekturläsning

Via Grammarly

Grammarly utmärker sig utöver grammatik-, stavfel- och interpunktionskontroller. Att skapa korta eller långa texter är en barnlek när du har denna programvara som smidigt upptäcker fel för att effektivisera redigeringsprocessen.

Verktyget arbetar bokstavligen tillsammans med dig. Eventuella problem understryks omedelbart, och med ett enkelt musklick eller muspekning visas alternativa lösningar. Grammarly berättar till och med varför specifika fel markeras, och fungerar nästan som en onlinekurs i skrivande som förbättrar ditt skrivande över tid.

2. Innehållsskapande

Premiumversionen erbjuder avancerade skrivförslag, inklusive tonfall. När du konfigurerar Grammarly får du alternativ för att ställa in ditt varumärkes röst och tonfall. Om ditt varumärke till exempel har ett konversationsinriktat och lekfullt tonfall jämför Grammarly det innehåll du skapar med det tonfall du har ställt in. Om din text avviker från varumärket markerar Grammarly det omedelbart.

Även om funktionen fortfarande är i betaversion är den ett användbart hjälpmedel för skrivande. Detta är särskilt användbart för team inom företaget som skapar innehåll – det hjälper till att hålla allt innehåll konsekvent och i linje med varumärket.

3. Integration av skrivverktyg

Via Grammarly

Grammarlys desktop-app är en fristående plattform, men den integreras också direkt i Google Docs och Microsoft Word för att effektivisera din redigeringsprocess. Denna integration omfattar även Grammarlys gratisversion, vilket innebär att dess användarvänliga gränssnitt kan överföras till alla appar eller fönster som du använder för ditt skriftliga innehåll.

4. Integrering av arbetsflöden

Arbetsflödesintegrationer för Grammarly är främst kopplade till dess skrivfunktioner. Tack vare dess förmåga att köras i dina favoritappar och dess smidiga redigeringsförslag kan du förbättra ditt skrivande i allt från e-post till Microsoft PowerPoint-presentationer. Det fungerar dock inte som en uppgiftshanterare, utan fokuserar på att förbättra dina befintliga processer snarare än att göra anspråk på att vara ett verktyg för arbetsflödeshantering.

Grammarlys prissättning

Gratis

Premium: 12 $/månad

Företag: 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Vad är ChatGPT?

Via ChatGPT

Möt ChatGPT, den snabbast växande appen sedan dess explosiva debut i slutet av 2022. Denna AI-pärla, som utvecklats av Microsoft-stödda OpenAI, har många funktioner – den är inte bara en chattbot utan också en extraordinär innehållsgenerator för alla frågor du ställer.

När ChatGPT snabbt blev populärt följde en rad ChatGPT-alternativ efter. Ingen av dem nådde dock samma framgång. Du anger en enkel prompt, vilket resulterar i relevant innehåll som kan förfinas genom uppföljande prompts. Och här är det bästa – ChatGPT är inte längre begränsat till bara text – i sin senaste version fungerar det även som en bildigenkänningsapp som svarar på visuella prompts.

ChatGPT-funktioner

Eftersom ChatGPT har blivit det självklara verktyget för nästan alla som skriver professionellt, från copywriters till frilansskribenter, är det värt att fördjupa sig i dess gemensamma funktioner med Grammarly. Detta inkluderar deras förmåga att identifiera grammatiska fel, hantera kod och annat innehåll, integreras med olika skrivverktyg och smidigt passa in i ett större arbetsflöde.

1. Korrekturläsning

Med uppmaningen "Korrekturläs detta:" kan ChatGPT snabbt förvandlas till en grammatikgranskare. Den upptäcker allt från interpunktionsfel till stavfel, dålig meningsbyggnad och till och med plagiering.

Det fina med denna apps plagieringskontroll är dess enkelhet. Med hjälp av en snabb uppmaning producerar ChatGPT en förbättrad version av samma text och förklaringar till varje ändring. Det ger inte bara förslag i det aktuella sammanhanget, utan kan också hjälpa dig att förbättra ditt skrivande över tid.

2. Skapande av innehåll

Via ChatGPT

ChatGPT har gjort sig ett namn som en pålitlig innehållspartner av goda skäl. Det är här verktyget verkligen glänser, eftersom det gör det möjligt för vem som helst att skapa högkvalitativt, långformat innehåll med en enkel uppmaning.

Men där ChatGPT verkligen utmärker sig är i detaljerna. Du kan be verktyget att skriva vilken typ av text eller skrivstil som helst, till och med ett pressmeddelande i stil med en poet från 1700-talet. Sedan kan du finslipa texten genom uppföljningsfrågor, som "förenkla meningarna" eller "lägg till fler detaljer i tredje stycket", för att få rätt text för dina behov.

3. Integration av skrivverktyg

ChatGPT erbjuder inga inbyggda integrationer med de mest populära skrivprogrammen. Istället erbjuder vissa av de tjänster som du kan behöva verktyget för, till exempel Microsoft Office 365, egna integrationsappar baserade på verktyget.

4. Arbetsflödesintegration

Via ChatGPT

Eftersom ChatGPT fungerar som ett fristående AI-skrivverktyg erbjuder det inte en naturlig integration i ditt arbetsflöde. Du måste öppna verktyget varje gång du vill använda det. Istället för dessa mer inbyggda skriv- och arbetsflödesintegrationer kan du förenkla processen genom AI-promptmallar som gör det enklare att generera innehåll varje gång.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad per användare

Team: 25 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Grammarly vs ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Om de används korrekt kan både ChatGPT och Grammarly bli viktiga skrivverktyg. Deras verktyg för grammatik- och korrekturläsning, alternativ för att generera innehåll för att övervinna skrivkramp och integrationer för skrivande/arbetsflöde kan alla vara fördelaktiga. Skillnaderna i dessa funktioner kan dock hjälpa dig att avgöra ”ChatGPT eller Grammarly?” och fatta ett välgrundat beslut.

Grammarly vs ChatGPT: Grammatikkontroll

Via Grammarly

ChatGPT har nyligen kommit ikapp med sin grammatikgranskning, men Grammarly är fortfarande den klara vinnaren.

ChatGPT:s redigeringar är ytliga och erbjuder inte mycket utrymme för anpassning. Grammarly, å andra sidan, kan anpassas efter din skrivstil. Korrigeringarna kan till och med anpassas efter dina varumärkesstandarder, vilket är en avgörande faktor, särskilt för stora organisationer som vill effektivisera sitt skrivande.

Grammarly vs ChatGPT: Innehållsgenerering

Sedan Grammarly förra året introducerade en alternativ för innehållsgenerering som en del av sin premiumprenumeration, är både ChatGPT och Grammarly nu till hjälp om din kreativitet sinar. Men ChatGPT ligger fortfarande i täten tack vare möjligheten att anpassa dina uppmaningar och göra det genererade innehållet mer relevant för dina behov.

Grammarly vs ChatGPT: Integration av skrivverktyg

Via Grammarly

Till skillnad från ChatGPT är Grammarlys inbyggda integration med de vanligaste skrivverktygen en avgörande fördel. Oavsett om du arbetar i Microsoft Word, Gmail eller något annat verktyg kan du enkelt göra alla ändringar du behöver utan att lämna fönstret du arbetar i.

Grammarly vs ChatGPT: Arbetsflödesintegration

Trots sina grundläggande skillnader är Grammarly och ChatGPT förvånansvärt lika i detta avseende. Ingen av dem gör någon extra ansträngning för att koppla sina kärnfunktioner till ditt större arbetsflöde, så ingen av dem bör betraktas som vinnare i denna kategori.

Grammarly vs ChatGPT på Reddit

Hittills har vår jämförelse mellan Grammarly och ChatGPT främst baserats på deras funktioner. Låt oss kolla in hur verkliga användare av verktygen ser på dem genom att kolla in Reddit.

Sök på ChatGPT vs Grammarly på Reddit så kommer du att upptäcka att de flesta användare föredrar ChatGPT för dess verktyg för innehållsgenerering. Som en användare uttryckte det:

”ChatGPT:s kontextuella förståelse överträffar Grammarlys med råge, vilket alltid bidrar till mer exakt korrekturläsning.”

Grammarly vinner dock fortfarande när det gäller direkt korrekturläsning:

”Grammarly korrigerar inte bara din grammatik, interpunktion och användning av prepositioner och verb, utan kan också hjälpa dig att skriva om hela stycken utan att förändra styckets integritet och innebörd.”

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till ChatGPT och Grammarly

Skapa integrerade sidor, kontrollera din grammatik och skapa engagerande innehåll – allt i ClickUp.

Vem har sagt att du måste välja mellan Grammarly och ChatGPT som enda alternativ? Det finns ju många alternativa AI-verktyg som klarar både funktionell och kvalitativ mänsklig utvärdering. Prova ClickUp – som har egna AI-funktioner som kan förbättra ditt skrivande, ditt arbetsflöde och mycket mer.

Vi presenterar ClickUp AI

Skapa, redigera och sammanfatta innehåll med ClickUp AI

Tänk inte bara på ClickUp som ett projektledningsverktyg. Se det istället som en produktivitetsmotor som blir ännu bättre när du lägger till ClickUp AI i ekvationen.

Det är en inbyggd stavningskontroll, en automatiserad svargenerator för meddelanden och en dynamisk skrivassistent. Lägg till möjligheten för AI att generera mallar, skapa tabeller och till och med generera uppgifter, så har du kanske det perfekta AI-aktiverade produktivitetsverktyget.

Men i den här guiden fokuserar vi förstås på att direkt jämföra ChatGPT och Grammarly. Låt oss därför titta närmare på de funktioner där ClickUp direkt konkurrerar med, och på många sätt överträffar, vad dessa två verktyg erbjuder.

Förbättra ditt innehåll med ClickUp AI

Med ClickUp kan du enkelt och snabbt kontrollera stavningen i allt ditt innehåll, från dokument till uppgifter. Men flera fördefinierade frågor kan också hjälpa dig att gå längre:

Redigera med AI baserat på en anpassad prompt

Förbättra ditt skrivande

Gör längre eller gör kortare

Förenkla skrivandet

Skapa åtgärdspunkter för att skapa en checklista över nästa steg

Fortsätt skriva för att fortsätta med ett ämne du har påbörjat.

Explain This och Summarize This för att generera sammanfattningar av långa eller komplexa texter.

Översätt till engelska, franska, spanska, portugisiska, tyska, italienska, svenska, nederländska, koreanska, japanska, kinesiska och arabiska.

ClickUp AI-skrivassistenten

Både ChatGPT och Grammarly har fantastiska verktyg för att generera originella texter som inte innehåller några plagiatfel. Det gör även ClickUp, vilket gör det till ett av de bästa AI-verktygen för copywriting, utöver dess projektledningsfunktioner.

Du kan använda ClickUps AI-skrivare för att skriva allt från bloggar till e-postmeddelanden, webbtexter och tekniska texter. Innehållet är välformaterat, vilket garanterar att du får paragrafer eller punktlistor som är redo att användas i sin slutliga destination.

Integrera AI-funktioner i ClickUp Docs

Skapa, ändra och dela dokument i ClickUp

En del av det som gör ClickUp-programvaran till ett så kraftfullt produktivitetsverktyg är ClickUp Docs – en funktion som lägger till dokument- och kunskapshantering till din vanliga projektledningsfunktionalitet. Och naturligtvis integreras dessa AI-funktioner direkt i Docs för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.

Tack vare denna integration är möjligheterna oändliga. Använd AI för att generera innehåll som teamet kan granska eller svara på för din kunskapsbas. Du kan till och med använda det som ett AI-verktyg för sökordsforskning, generera relaterade sökordsidéer och skapa sökordskluster för att gå vidare till dina mer betydande sökmotoranalysprocesser.

Arbetsflödeshantering med AI-genererade uppgifter

Slutligen, och mest unikt bland AI-verktyg, kan ClickUp AI ta vilket innehåll som helst och dynamiskt bygga ett arbetsflöde. Från automatiserad generering av ClickUp-uppgifter direkt från dina dokument till dynamiska projektsammanfattningar och processuppdateringar kan du se till att alla i teamet vet vilka steg som ska tas och vad alla arbetar med vid varje given tidpunkt.

Och det är bara början. Samma verktyg kan generera projektplaner, briefs och RACI-diagram baserat på befintlig information. Du kan till och med skapa dynamiska mötesagendor för att spara tid för mer produktiva uppgifter samtidigt som du håller ditt team på rätt spår.

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Lägg till i valfri plan för 5 $/månad per användare

Använd ClickUp för att höja nivån på ditt AI-skrivande

I slutändan bör valet av det bästa AI-verktyget för dina behov inte avgöras av frågan om ChatGPT eller Grammarly. Istället är det värt att titta på ClickUp för att hitta det som kanske är det bästa alternativet som finns.

Från ett användarvänligt gränssnitt till avancerade funktioner och ett AI-aktiverat alternativ till Google Docs som aktivt förbättrar dina skrivkunskaper, för att inte tala om en av de bästa gratisplattformarna för projektledning på marknaden – det är dags att prova ClickUp.

Börja med gratisversionen, som hjälper dig att identifiera viktiga funktioner som kan göra ett premiumkonto värt din investering. Redo att komma igång? Skapa ditt gratis konto idag!