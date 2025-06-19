Hur vi gick från att skapa innehåll till att producera innehåll med ClickUp

Som Senior Content Manager på ClickUp har jag tillbringat flera år med att navigera i den ständigt föränderliga världen av innehållsproduktion. Jag har haft alla möjliga roller – från bloggförfattare till kampanjstrateg – och har med egna ögon sett hur rätt processer och verktyg kan avgöra ett innehållsteams framgång.

Idag vill jag dela med mig av min syn på de största utmaningarna inom innehållsproduktion, hur vi övervann dem och varför ClickUp har blivit vår enda källa till sanning för innehållsdrift och innehållsproduktionsprocessen.

Utmaningen med innehållsproduktion: Mer än bara ord

Innehållsproduktion handlar inte bara om att skriva bloggar eller lansera kampanjer. Det handlar om att samordna strategier, hantera arbetsflöden, samarbeta mellan team och se till att alla tillgångar ger mätbara resultat.

Men låt oss vara ärliga: de flesta innehållsteam kämpar med tre centrala problem:

Bristande målinriktning: Alltför ofta skapar team innehåll för innehållets skull – utan tydliga mål, en klar förståelse för målgruppens behov eller mätbara KPI:er. Detta leder till slöseri med resurser och förlorade möjligheter. Fragmenterade verktyg och processer: Den moderna digitala innehållsstacken är ett lapptäcke av dokument, chattar, projektpaneler och granskningsverktyg. Att hoppa mellan olika plattformar minskar effektiviteten och gör samarbetet till en huvudvärk. Kaos i innehållshanteringen: Efter publicering försvinner innehållet ofta i tomma intet. Team tappar bort tillgångar, missar möjligheter att återanvända innehåll, ignorerar värdefullt användargenererat innehåll och slösar tid på att återskapa något som redan finns.

Låter det bekant? Jag har varit där. Men det behöver inte vara så här.

Vår vändpunkt: Att bygga en enhetlig innehållsmotor

På ClickUp bestämde vi oss för att ta itu med dessa utmaningar direkt. Så här gjorde vi:

1. Dokumentera strategi och mål

Allt börjar med tydlighet. Vi använder ClickUp Docs för att beskriva vår innehållsstrategi, kampanjmål och projektbeskrivningar. Denna dokumentation hamnar inte i någons inkorg – den är tillgänglig för alla, så att varje teammedlem vet vad vi arbetar mot och varför.

Målen är tydliga, genomförbara och direkt kopplade till våra marknadsföringsmål.

2. Effektivisering av skapande och samarbete

Tidigare innebar innehållsskapande att man hoppade mellan Google Docs, Slack, projektledningsverktyg och oändliga e-posttrådar. Nu sker 90 % av vårt arbete i ClickUp. Dokument, uppgifter och chatt är alla sammankopplade. Jag kan skriva ett blogginlägg, tilldela uppgifter och samarbeta med intressenter – allt utan att lämna plattformen.

Automatiska triggers håller våra granskningscykler strama, och alla vet exakt var de kan hitta den senaste versionen.

3. Hantera och återanvända innehåll

När innehållet väl är publicerat är resan inte över. ClickUp fungerar som vår innehållsdatabas, vilket gör det enkelt att spåra, uppdatera och omfördela tillgångar. Behöver du landningssidan från förra kvartalet? Den är bara ett sök bort. Vill du återanvända en fallstudie för en ny kampanj?

Planera din kampanj på en tidslinje, samarbeta med team och visualisera alla dina mål för innehållsmarknadsföring med ClickUps mall för kampanjkalender.

Inget mer uppfinande av hjulet.

Verklig arbetsflöde: Kampanjer för hela försäljningstratten – bara genom att prata med ClickUp

Nyligen producerade jag en hel innehållskampanj för hela försäljningstratten – bokstavligen bara genom att prata med ClickUp och ClickUp Brain.

Så här gick processen till, vilket visar hur en enskild marknadsförare kan arbeta i samma tempo som ett team på tio eller tjugo personer:

Kampanjplanering med whiteboardtavlor:

Jag började med att planera kampanjen på ClickUp Whiteboards. Det är det enklaste sättet att visualisera tratten, samordna intressenterna och se till att allt ser snyggt ut inför godkännandet.

Skapa kopior med ClickUp Brain:

Med vår rapport om tankeledarskap som utgångspunkt bad jag ClickUp Brain att analysera rapporten, extrahera viktiga teman och skapa tre metaannonser som fångar läsarens uppmärksamhet och riktar sig till vår målgrupp. ClickUp Brain citerade statistik från rapporten och skrev om annonserna med hjälp av våra bästa metoder – utan att någon manuell formatering behövdes.

Sömlös dokumenthantering och samarbete:

De genererade annonserna placerades omedelbart i ett ClickUp Doc, som jag bäddade in direkt i whiteboardtavlan. Dokumentet är helt interaktivt – mitt team kan bläddra, redigera och kommentera i realtid, allt inom ClickUp.

Annonsskapande och tillgångshantering:

Efter att ha skapat annonsbilder laddade jag upp dem till dokumentet och bäddade in allt i whiteboardtavlan. Det är enkelt att hitta och hantera kreativa tillgångar när allt finns på ett och samma ställe.

Kampanj för att vårda kunder i slutet av köpprocessen:

Därefter bad jag ClickUp Brain att skriva en e-postsekvens för leads som laddar ner rapporten, enligt våra bästa praxis för e-postcopywriting. AI:n hämtade fakta från rapporten, formaterade e-postmeddelandena och säkerställde att allt överensstämde med vår stilguide.

Automatiserad innehållsgranskning:

Jag skickade uppföljningsmejlen till vår innehållsgranskare i ClickUp Chat. Granskaren gick igenom texten i realtid, gav praktiska förslag baserade på vår stilguide och jag uppdaterade snabbt dokumentet med den förbättrade versionen – utan att behöva kopiera och klistra in.

Resultatet:

I ett enda arbetsflöde planerade, skapade, granskade och slutförde jag en fullständig kampanj – utan att någonsin lämna ClickUp eller byta verktyg. Allt var röststyrt, AI-drivet och helt samarbetsbaserat.

Hantera din innehållsdatabas: återanvänd och omfördela med lätthet

En av de mest kraftfulla aspekterna av ClickUp är hur enkelt det är att hantera hela din innehållsdatabas:

Listvy: Organisera alla dina innehållstillgångar i en enda anpassningsbar vy. Filtrera, gruppera och sortera efter valfria kriterier – status, ägare, kampanj eller publiceringsdatum.

Uppgifter i flera listor: Tilldela en enskild innehållstillgång till flera listor (t.ex. ”Blogginlägg”, ”Fallstudier” och ”Kampanjer”) för maximal synlighet och samarbete mellan team – utan dubbelarbete.

Anpassade fält och AI-anpassade fält: Spåra varje detalj, från innehållstyp och trattstadium till SEO-nyckelord och prestationsmått. AI-anpassade fält kan automatiskt extrahera och uppdatera metadata, vilket sparar tid och förbättrar noggrannheten.

Connected Search: Hitta omedelbart alla tillgångar, oavsett var de finns i ditt arbetsområde. Connected Search visar relaterat innehåll, vilket gör det enkelt att identifiera möjligheter till återanvändning och omfördelning.

Med dessa funktioner kan du maximera livslängden och effekten av varje enskilt innehåll – så att inget går förlorat och alla tillgångar kan utnyttjas i dina marknadsföringsprogram.

ClickUps fördelar: AI och automatisering

Det som verkligen skiljer ClickUp från andra är hur djupt AI integreras i våra arbetsflöden. ClickUp AI är inte bara en skrivassistent – den är tränad på vårt varumärke, våra budskap och våra bästa metoder. När jag skriver utkast till innehåll förstår AI redan vår röst och våra mål, vilket sparar timmar av omarbetning och säkerställer konsekvens.

Vi har till och med byggt en anpassad Content Review Agent i ClickUp Chat.

Lämna in ditt utkast så ger agenten omedelbar feedback, betyg och förslag på förbättringar – baserat på vår stilguide och kampanjens mål. Detta har dramatiskt minskat granskningscyklerna och ökat vårt förtroende för alla tillgångar vi levererar.

Slutsats: Innehållsproduktion, omprövat

Innehållsproduktion kommer alltid att vara komplex, men det behöver inte vara kaotiskt. Genom att centralisera vår strategi, effektivisera samarbetet och utnyttja AI-drivna verktyg har ClickUp förändrat hur vi skapar, hanterar och mäter innehåll.

Om du är redo att skapa tydlighet och effektivitet i ditt innehållsarbete är det dags att prova ClickUp. Börja din resa idag och se hur mycket mer ditt team kan uppnå – tillsammans.

Är du redo att ta din innehållsproduktion till nästa nivå? Kom igång med ClickUp nu!