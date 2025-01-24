Hur man använder ChatGPT för att skapa innehåll

Engagerande innehåll kan marknadsföra din produkt/tjänst, locka läsare att köpa och göra dig till deras favoritvarumärke. Men är det lika roligt att skapa innehåll som resultatet låter? JA!

Tekniken är till för att hjälpa dig, och ChatGPT är din nya bästa vän. Oavsett om du kämpar med skrivkramp, brainstormar idéer eller finslipar en knepig paragraf har vi de bästa tipsen och knepen som hjälper dig att sätta upp din process för att skapa innehåll med hjälp av artificiell intelligens.

Lär dig hur du använder ChatGPT för att skapa innehåll, upptäck dess potential och låt oss presentera en annan, ännu kraftfullare AI-innehållsgenerator.

⏰60-sekunders sammanfattning ChatGPT är en chattbot baserad på en modell för naturlig språkbehandling som skapats av OpenAI.

Den svarar på användarnas frågor baserat på data som matas in av människor.

Vill du att ChatGPT ska skapa innehåll? Skriv detaljerade, kontextfyllda uppmaningar och definiera alla krav för den typ av innehåll som behövs som indata.

ClickUp är ett alternativ till ChatGPT som använder AI i form av ClickUp Brain för att automatisera innehållsgenerering.

ClickUp integreras med din arbetsyta för att förstå processen och kräver inte att du matar in allt från grunden i dina promptar för att generera text.

ClickUp Brain kan inte bara skriva innehåll åt dig från grunden, utan fungerar också som din projektledare och kunskapshanterare med funktioner som frågor och svar på naturligt språk, sammanfattningar och automatiska uppdateringar om framsteg.

Hur fungerar ChatGPT?

ChatGPT, skapat av OpenAI, är en stor språkmodell för konversationschattbot som svarar på användarnas frågor genom att svara på skrivuppmaningar. Verktyget lär sig från enorma mängder träningsdata och använder naturlig språkbehandling för att generera kontextuella svar.

via ChatGPT

Här är de senaste versionerna av ChatGPT som hjälper dig med dina olika behov av innehållsskapande:

GPT-4o mini och GPT-4o för att generera text och förstå bilder

o1-mini och o1-preview för att svara på frågor eller frågor som kräver avancerade resonemangsfärdigheter.

DALL·E 3 för att skapa bilder

En röstmodell (som använder GPT-4o) för att svara på ljudfrågor i realtid

En sökmodell för att söka på webben, sammanfatta och citera viktig information.

🧠 Rolig fakta: År 2023 sparade amerikanska företag mellan 50 000 och 70 000 dollar genom att använda ChatGPT.

Priser för ChatGPT

Det är bra att veta hur mycket du kommer att spendera på din naturliga språkbearbetningsmodell innan du bestämmer hur du ska använda ChatGPT för innehåll. De flesta av dina behov kan tillgodoses med en gratisversion, men betalda versioner kan ge bättre resultat för specialiserat innehåll.

ChatGPT 3. 5: Gratisversion

ChatGPT Plus: 20 $/månad

ChatGPT Team: 25 USD/användare per månad (minst 2 användare krävs)

ChatGPT Enterprise: Anpassad prissättning

👀 Visste du att? KPMG Indias VD, Yezdi Nagporewalla, ifrågasatte den välkända uppfattningen att AI-verktyg kommer att ersätta människor. Istället uppmuntrade han till en hybridstrategi mellan människa och AI för att öka produktiviteten och delade med sig av att VD:ar kommer att fortsätta anställa år efter år.

Hur man använder ChatGPT för att skapa innehåll

Från kreativt skrivande till optimering av befintliga tillgångar för prestanda – här är sex sätt att använda ChatGPT för att skapa innehåll:

1. Skriv ett utkast till ett blogginlägg

ChatGPT kan ta dina idéer och skapa strukturerade utkast till en blogg eller produktbeskrivningar, så att du slipper stirra på en tom sida i evigheter.

Oavsett om du behöver utveckla en unik introduktion, skapa detaljerade förklaringar av begrepp eller skriva vettiga slutsatser kan du anpassa verktyget efter dina behov och skriva långa texter på några sekunder.

📌 Exempel: Om du är marknadsförare och skriver ett blogginlägg om trender inom miljövänliga förpackningar kan du be ChatGPT att skriva ett informativt och engagerande utkast.

Uppgift: ” Skriv ett blogginlägg på [ordbegränsning] om [ämne] för [definiera din målgrupp]. ”

Svar:

via ChatGPT

👀 Visste du att? ChatGPT samlade 57 miljoner aktiva användare under sin första månad. Det tog Google Translate sex och ett halvt år att nå denna milstolpe.

2. Skapa rubriker och metabeskrivningar

Rubriker och metabeskrivningar är nödvändiga för att rankas i sökmotorer. De är också ibland de svåraste att skriva.

ChatGPT kan hjälpa dig att vara kreativ genom att föreslå rubrikidéer och SEO-vänliga metabeskrivningar. Det kan vara svårt att uppnå den perfekta balansen mellan kreativitet och optimering, men AI-verktyget gör det enklare.

Glöm dock inte att lägga till ett ordbegränsning i uppmaningarna.

📌 Exempel: När du skapar en rubrik och metabeskrivning för ett blogginlägg om fördelarna med prompt engineering, kom ihåg att ange hur många förslag du behöver för varje och deras teckenbegränsning.

Uppmaning för rubriken: ” Skriv [antal rubriker] för ett blogginlägg om [bloggens ämne]. Innehållet riktar sig till [din målgrupp]. Håll rubrikerna inom [teckenbegränsningen]. ”

Svar:

💡Proffstips: Vill du upptäcka luckor i befintligt innehåll på sökmotorer så att du kan fylla dem med ditt eget innehåll? Klistra in det befintliga, ofullständiga innehållet i ChatGPT och be det ställa frågor, identifiera luckor och föreslå sätt att tillföra värde.

Upprepa samma process för metabeskrivningar med följande prompt:

Uppmaning för metabeskrivningen: Skriv [antal beskrivningar] för ett blogginlägg om [bloggtema]. Innehållet riktar sig till [målgrupp]. Håll metabeskrivningarna inom [teckenbegränsningen].

Svar:

3. Innehållsoptimering

ChatGPT kan till och med hantera innehållsoptimering. Använd det för att väva in relevanta nyckelord utan att det låter påtvingat, för att förbättra din ranking och läsbarhet. Det förenklar komplexa meningar utan att förlora djupet eller skriver om avsnitt för att engagera olika målgrupper. Dessutom kan det generera övertygande CTA:er och till och med identifiera möjligheter för interna och externa länkar för att ytterligare förbättra SEO.

📌 Exempel: När du skriver ett blogginlägg om strategier för innehållsmarknadsföring kan du be ChatGPT att föreslå sätt att på ett naturligt sätt inkludera relaterade nyckelord som ”SEO-innehållsstrategier”.

Det är ett enkelt sätt att se till att ditt innehåll uppmärksammas utan att kvaliteten försämras.

Uppmaning: ” Skriv om denna paragraf så att nyckelorden [nyckelordsidéer] ingår på ett naturligt sätt. ”

Svar:

Läs också: En guide till användning av AI i innehållsmarknadsföring

4. Skriv inlägg på sociala medier

Inlägg på sociala medier är originella, konversationsinriktade, informativa och minnesvärda – allt på en gång. Det är en milstolpe att uppnå när du först börjar skriva eller har en mycket specifik agenda med kortfattat innehåll.

AI-skrivverktyg kan skapa annonstexter (som Google-annonser), utforma hela inlägg och till och med skriva bildtexter för sociala medier samtidigt som de experimenterar med olika skrivstilar.

⚠️ Kom ihåg: Dina uppmaningar måste vara specifika och beskrivande för att förhindra att ChatGPT levererar generiska resultat.

📌 Exempel: Du vill starta en tråd på Twitter (eller X) för att diskutera utmaningarna med att skapa innehåll. Du kan använda ChatGPT för att generera innehåll om samma ämne genom att ge det en relevant uppmaning, instruktioner för tonfall och ett ordbegränsning.

Uppgift: ” Skriv ett relaterat inlägg på [ange social medieplattform] om [ämne]. Fokusera på [definiera dina viktigaste frågor/diskussionspunkter]. Ge praktiska tips för [krav för ämnet]. Dela upp tweetsen i [antal tweets du vill ha i tråden]. De ska vara inom [ordgräns] och ha en vänlig, konverserande ton. Strukturera tråden med en stark inledning, detaljerade punkter och en uppmaning till handling i slutet. Kom ihåg att tråden är avsedd för [målgrupp]. ”

Svar:

5. Skapa videoskript

Manusskrivning är en annan skola inom innehållsskapande. Att skriva videomanus kan kännas som att utföra en riskfylld jongleringsakt – att balansera kreativitet och timing samtidigt som man håller publiken vaken (och underhållen).

Använd AI-verktyg för att skapa innehåll, dina medhjälpare för manusskrivning! Oavsett om du behöver en snärtig intro, en cliffhanger för mitten eller en mic-drop-outro, så finns de där för dig.

De kan till och med fungera med en uppmaning som ”Skriv ett roligt 2-minuters videoskript för ett varumärke som marknadsför en kaffeprenumerationsbox”.

📌 Exempel:

Uppgift: ” Agera som en kreativ manusförfattare. Skriv ett roligt och engagerande videomanus för [ämnet för videomanuset]. Tonen ska vara kvick och konverserande och tilltala [definiera din målgrupp]. Inkludera en fängslande inledningsfras, en humoristisk mittdel som belyser problemet och lösningen, och en minnesvärd avslutande uppmaning som uppmuntrar tittarna att [din CTA]. ”

Svar:

💡Proffstips: Du kan kontrollera datadelningen i ChatGPT. Öppna AI-verktyget och klicka på din profilikon i det övre högra hörnet. Gå till Inställningar och välj Datakontroller i menyn. Ställ in den första inställningen, "Förbättra modellen för alla", på Av. Detta förhindrar att modellen använder dina inmatningar som träningsdata.

6. Brainstorma idéer till ämnen

Brainstorma bloggämnen, skapa en innehållsstrategi eller upptäck ett kampanjtema genom att ge en ledtråd, så levererar ChatGPT.

Det är brainstorming utan tomma blickar och pinsamma tystnader – perfekt när du behöver idéer, snabbt och roligt!

📌 Exempel: Om du säger ”Föreslå 10 bloggidéer om personlig ekonomi för millennials” kommer ChatGPT att skapa ämnen som ”Hur man betalar av studielån utan att gråta” eller ”Extrajobb som faktiskt betalar räkningarna”.

Uppmaning: ” Agera som en kreativ innehållsstrateg. Jag behöver [antal idéer] om [ämne] specifikt för [TA]. Fokusera på relaterbara, engagerande och praktiska teman som tar upp vanliga utmaningar som [grundläggande innehållskoncept]. Tonen ska vara avslappnad, kvick och tilltalande. ”

Svar:

👀Visste du att? ChatGPT är aktivt i 161 länder över hela världen, men vissa länder har ännu inte antagit modellen för naturlig språkbehandling. Några av dessa länder är Kina, Ryssland, Venezuela och Afghanistan.

Begränsningar vid användning av ChatGPT för att skapa innehåll

ChatGPT har potential att bli ditt favoritverktyg för att skapa högkvalitativt innehåll, men utan detaljerad information i uppmaningarna kan det vara svårt att arbeta med det.

Ju mer kontext du kan ge ChatGPT, desto bättre innehåll kan det leverera. Men då finns det ett annat hinder – det upprepar sina skrivmönster för olika ämnen, vilket gör att författare måste lära sig att redigera AI-innehåll.

Att använda ChatGPT utan att känna till dess begränsningar kan därför leda till undermåligt AI-genererat innehåll. Om du inte vill att det ska bli så, tänk på dessa begränsningar:

Den kostnadsfria versionen av ChatGPT har en teckenbegränsning på 2048 per prompt, så du måste dela upp en lång prompt i mindre avsnitt.

ChatGPT genererar innehåll baserat på data som matas in av människor. Därför är det benäget att göra misstag som att ge missvisande faktauppgifter och citera felaktiga källor.

Copyleaks avslöjade att nästan 60 % av ChatGPT:s output är plagierad. Denna praxis kan försätta ditt företag i ett moraliskt dilemma. Därför måste användarna också lära sig att humanisera AI-innehåll

Om du störs av att ständigt behöva redigera AI-text eller av det begränsade teckenantalet i gratisversionen av den stora språkmodellen, kan du leta efter alternativ till ChatGPT, till exempel ClickUp.

Använda ClickUp Brain för att skapa och skala innehåll

ChatGPT är utmärkt för brainstorming, men ibland behöver det för mycket information för att kunna svara. Eftersom det inte känner till ditt arbets sammanhang måste du mata in varje detalj i prompten, vilket gör det till en tidskrävande övning.

ClickUp, å andra sidan, är din allvetande följeslagare. Som den ultimata appen för arbete centraliserar den alla dina projekt- och arbetsplatsdata och förbättrar åtgärder med AI, så att du alltid kan prestera på topp!

Låt oss ta en dag i livet för en innehållsmarknadsförare som exempel. De börjar sin morgon med att brainstorma bloggidéer med ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain. Sedan skapar de separata uppgifter i ClickUp för varje blogginlägg och tilldelar dem till rätt skribenter. De använder ClickUp Docs för att granska utkastet till inlägg och samarbeta smidigt med feedback med inbyggda kommentarer, omnämnanden och redigering i realtid. På eftermiddagen spårar de kampanjens tidslinjer i ClickUps kalendervy, och innan de loggar ut granskar de de automatiska uppdateringarna av uppgifterna för att hålla sig uppdaterade utan att lyfta ett finger.

ClickUp kan enkelt bli din programvara för innehållsflödet, särskilt med dess AI- och automatiseringsfunktioner som arbetar till din fördel.

En intern AI-assistent

ClickUp Brain är utformat för att vara din kompanjon för att koppla samman uppgifter, dokument, människor och ditt företags kunskapsbas. Det är som att ha en superorganiserad, ultrasmart kollega som aldrig tar semester!

Brain’s AI Writer for Work är ditt självklara val för att skapa snabbt och förstklassigt innehåll inom verktyget. Det hämtar insikter från alla dina anslutna appar, så det kommer inte att föreslå att du skriver om hundar när ditt företag säljer kattmat.

Börja använda ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att påskynda arbetsflödet för innehållsskapande.

Det har några smarta knep i rockärmen:

Oavbruten skrivhjälp: Skriv utkast till blogginlägg och produktbeskrivningar eller skapa innehåll för sociala medier med hjälp av AI Writer. Det integreras smidigt i ditt arbetsflöde och ger förslag som passar din stil.

Börja använda ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skapa ett blogginlägg

Inbyggd stavningskontroll, redigerare och sammanfattningsverktyg: Gå igenom stavningen i dokument och uppgifter, redigera med AI och sammanfatta innehållet på några minuter utan manuella ingrepp. Inga fler pinsamma stavfel eller grammatiska fel!

Börja använda ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för redigering och sammanfattning av innehåll i Docs.

E-postcopywriting: Be AI-författaren att skapa innehåll för kallkontakt-e-post, varma svar, enradiga meddelanden osv. Med ClickUp Brain behöver du inte gå någon masterkurs i Be AI-författaren att skapa innehåll för kallkontakt-e-post, varma svar, enradiga meddelanden osv. Med ClickUp Brain behöver du inte gå någon masterkurs i att använda AI för copywriting – ja, det är så intuitivt.

Börja använda ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Mallgenerering: Generera mallar för uppgifter, dokument och projekt direkt, anpassade efter alla användningsfall.

Börja använda ClickUp Brain Skapa mallar på några sekunder med ClickUp Brain

Släpp tanken på långa sidor med instruktioner: Glöm att oroa dig för detaljerade instruktioner med ClickUp AI-skrivverktyget. Det förstår enkelt språk och skapar högkvalitativt innehåll baserat på hur väl det förstår din organisation utan att du behöver förklara varje detalj i minsta detalj.

Börja använda ClickUp Brain Upprepa frågan utan att förklara för mycket med hjälp av ClickUp Brain.

Översätt utan att kunna språket: Använd verktyget för att översätta AI-genererat innehåll eller text skriven av människor inom ClickUp-ekosystemet.

Börja använda ClickUp Brain Översätt din text på några sekunder med ClickUp Brain

Effektiv dokumenthantering

ClickUp Docs är en mångsidig funktion som låter dig skapa, redigera och dela dokument inom ditt arbetsflöde. Din digitala anteckningsbok är alltid organiserad och integrerad med dina projekt.

Så, hur förbättrar ClickUp Docs skapandet av innehåll?

Tänk dig att du tillsammans med ditt team skriver ett blogginlägg, länkar det till ditt innehållskalender, tilldelar grafik- och SEO-optimeringsuppgifter och spårar framstegen – allt på samma plattform. ClickUp Docs gör detta möjligt, vilket minskar behovet av att växla mellan flera verktyg och håller allt samlat.

ClickUp Docs erbjuder flera fördelar:

Centraliserad dokumentation : Förvara allt ditt innehåll, från bloggutkast till marknadsföringsstrategier, på ett och samma ställe så att du slipper leta igenom oändliga mappar eller appar.

Samarbete i realtid: Arbeta samtidigt med ditt team på dokument, gör ändringar och dela feedback direkt för bättre innehållsskapande.

Samarbeta med live-redigering i ClickUp Docs med ClickUps Instant och Live Collaboration.

Integration med arbetsflöden: Länka dina dokument direkt till uppgifter, projekt och andra arbetsflöden i ClickUp och se till att ditt innehållsskapande är anpassat till din övergripande projektledning.

Anslut ClickUp Docs till dina arbetsflöden för att effektivisera dokumenthanteringen.

Anpassning och formatering : Använd avancerade formateringsalternativ, mallar och stilar för att göra dina dokument informativa och visuellt tilltalande.

Säker delning: Kontrollera vem som kan visa eller redigera dina dokument med sekretessinställningar.

Dela ClickUp Docs med en offentlig eller privat länk

Marknadsföringsprogramvara

ClickUp är också en allt-i-ett-plattform för produktivitet som marknadsföringsteam kan använda för att brainstorma, planera och genomföra sina program. Från multikanalkampanjer till globala evenemang – ClickUp Marketing Project Management Software erbjuder en flexibel arbetsyta som anpassar sig efter ditt teams behov.

Så här kan ClickUps marknadsföring hjälpa dig:

Kampanjplanering och genomförande: Snabba upp dina marknadsföringskampanjer och innehållsskapande med ClickUp Brain. Generera kampanjidéer, innehållsbriefingar, bloggar, fallstudier, e-postmeddelanden och mycket mer.

Skriv en marknadsföringsfallstudie med ClickUp Brain

Samarbete mellan flera team: Se till att ditt team är på samma sida med hjälp av ClickUp Docs, Whiteboards och Proofing-verktyg för samarbete inom marknadsföring, så att alla teammedlemmar är synkroniserade i varje steg.

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela användare och uppgifter

Visuell projektledning: Visualisera framstegen mot målen med hjälp av : Visualisera framstegen mot målen med hjälp av ClickUp Gantt-diagram , tidslinjer och kalendrar som ger hela teamet insyn, så att du kan se tidslinjerna och genomföra projektet med självförtroende, vilket förbättrar produktiviteten och eliminerar flaskhalsar.

Använd ClickUp Gantt View för att visualisera uppgifter och beroenden

Dataanalys och rapportering: Spåra och analysera framstegen mot dina marknadsföringsmål i detalj med : Spåra och analysera framstegen mot dina marknadsföringsmål i detalj med ClickUp Dashboards , som sätter in uppgifter kopplade till din roadmap och dina marknadsföringsplaner i sitt sammanhang.

Spåra framstegen i dina projekt med ClickUp Dashboards

Integration med favoritverktyg: Förbättra ditt marknadsföringsteams prestanda genom att ansluta ClickUp till över 1000 inbyggda tvåvägsintegrationer, inklusive HubSpot, Zoom, G Suite, Slack och mer.

Utöver dessa verktyg kan du också använda innehållskalendermallar från ClickUp för att slippa börja från scratch. Låt oss utforska några av dem!

ClickUp Content Calendar Template är en färdig, helt anpassningsbar mall som hjälper dig att planera, organisera och spåra ditt innehåll under hela året. Använd den för att upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema och samarbeta med ditt team.

Ladda ner den här mallen Spåra, organisera och tilldela uppgifter med ClickUp-mallen för innehållskalender.

Med den här mallen kan du:

Visualisera din innehållsplan på ditt sätt – se deadlines i kalendern, hantera arbetsflöden med en Kanban-tavla eller spåra framsteg genom en detaljerad tidslinje för att snabbt upptäcka luckor eller flaskhalsar i ditt schema.

Spåra var varje innehållsdel befinner sig i produktionsprocessen för att se om något har fastnat i godkännandeprocessen eller är klart att publiceras.

Tilldela uppgifter till ditt team, få feedback direkt på uppgiften och se till att alla är samordnade utan ändlösa e-posttrådar.

Automatisera påminnelser så att allt fungerar som ett urverk

Övervaka viktiga mätvärden som publiceringstider och engagemangsnivåer på ett och samma ställe.

En annan fantastisk planerare är ClickUp Content Production Scaling Template. Den erbjuder ett strukturerat arbetsflöde som speglar ClickUps interna innehållsskalningsprocess, vilket gör att du kan öka din innehållsproduktion utan att kompromissa med kvaliteten.

Genom att implementera denna mall kan du förbättra din innehållsproduktion, minska publiceringstiden och upprätthålla höga kvalitetsstandarder, vilket är avgörande för effektiva strategier för innehållsmarknadsföring.

Ladda ner denna mall Öka din innehållsproduktion med ClickUp Content Production Scaling Template.

De viktigaste funktionerna i denna mall är:

Håll ordning på din innehållspipeline och säkerställ ett stadigt flöde av idéer som är redo att utvecklas.

Ger tydlig insyn i arbetsflödet, vilket hjälper dig att identifiera flaskhalsar och hantera deadlines.

Möjliggör skräddarsydda arbetsflöden som passar ditt teams unika processer och bidrar till ökad produktivitet och tydlighet.

Förbättra teamkommunikationen och se till att alla intressenter är samordnade under hela processen för att skapa innehåll.

Låt ditt team utöka sitt innehållsarbete och driva på tillväxten av organisk trafik och engagemang.

Dessutom underlättar följande mallar din process för att skapa innehåll.

Mallen för innehållskalender från ClickUp

Skapa veckovisa innehållsplaner och säkerställ distributionen med ClickUps mall för innehållskalender. Den är idealisk för att bestämma exakt var, när och hur ditt innehåll ska visas för din målgrupp. Och det bästa av allt? Den låter dig samla kundgodkännanden och innehållstillgångar på ett ställe för att minimera fram- och återgångar och få ut innehållet snabbare.

Mallen för innehållsplanering i ClickUp

Förbättra din innehållsstrategi med ClickUps mall för innehållsplanering, som erbjuder en strukturerad metod för att organisera dina innehållsinitiativ. Den innehåller anpassade statusar för att övervaka framsteg i olika stadier, anpassade fält för att samla in viktig information (som innehållstyp, syfte och mer) och dynamiska vyer (tavla, kalender) för omfattande översikt. Mallen främjar samarbete mellan teammedlemmarna och säkerställer att alla uppgifter tilldelas tydligt och att deadlines uppfylls effektivt.

ClickUp-mallen för innehållshantering

Effektivisera ditt innehållsarbete med ClickUps mall för innehållshantering, som är skräddarsydd för team som vill optimera sitt arbetsflöde. Mallen har anpassade statusar för att spåra innehåll från idé till publicering. Du får också projektledningsfunktioner som tidsspårning och uppgiftsberoenden för att enkelt hantera stora mängder innehåll.

ClickUps kund, Sid B abla, koordinator för välbefinnandeprogrammet vid Dartmouth College – Student Wellness Center, delade med sig av sina tankar om att använda ClickUp för att skapa innehåll:

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, planerad osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehållsdel (pågående, behöver redigeras, planerad osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsfältet för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

Läs också: 7 gratis mallar för snabbare innehållsskapande

Skapa innehåll utan ansträngning med ClickUp

ChatGPT är snabbt, kreativt och kan hjälpa dig att brainstorma.

Men låt oss vara ärliga: det är inte perfekt.

Den kostnadsfria versionen har ett teckenbegränsning, så du skriver hela tiden korta promptar som inte är de bästa för att leverera rätt resultat. Den kan också blanda ihop fakta och har potentiella fallgropar när det gäller plagiering. Du måste vara extremt försiktig när du använder den och verifiera varje sak. Dessutom är det mycket tidskrävande att skriva detaljerade promptar för att ge sammanhang.

ClickUp Brain löser dessa utmaningar med sin kontextuella förståelse för din roll, ditt projekt och ditt teams krav. Det behövs inga långa instruktioner eftersom det kan hämta rätt information från ditt ClickUp-arbetsområde och enkelt anpassa sin skrivstil efter din.

Den kompletteras med mallar, automatiseringar och dokumenthantering som låter dig hantera hela din innehållsproduktionspipeline och ditt arbetsflöde på ett och samma ställe.

Oavsett om du behöver hjälp med att hålla koll på deadlines, samarbeta med ditt team eller se till att din innehållsstrategi är på rätt spår, hjälper ClickUp dig att med självförtroende producera arbete som du kan vara stolt över.

Registrera dig gratis på ClickUp och prova själv!