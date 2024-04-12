Hur man bygger en framgångsrik marknadsföringsteknologiplattform (med exempel)

Så, du har äntligen byggt upp ditt företag. Det står starkt och växer till och med. Du har lagt ner år av hårt arbete för att skala upp det, och resultaten syns.

Vad händer härnäst? För att upprätthålla den nuvarande tillväxten måste ditt marknadsföringsteam hålla jämna steg. De kommer att behöva hantera stora mängder data, skapa processkartor och navigera i komplexa köparlivscykler, vilket kräver en pålitlig uppsättning verktyg, även kallad en marknadsföringsteknisk stack.

Tänk dig din marknadsföringsteknikstack (eller MarTech-stack) som källan till ditt varumärke – en kombination av kraftfulla verktyg, vart och ett med unika förmågor som hjälper dig att skala upp din verksamhet samtidigt som du övervinner utmaningar.

Om du undrar hur du bygger ett MarTech-arsenal som drivs av data, automatisering och kreativitet, är vi här för att guida dig. Vi visar dig hur du bygger den bästa marknadsföringsteknikstacken för ditt företag och ger några exempel som underlättar arbetet.

Vad är en marknadsföringsteknologiplattform?

En marknadsföringsteknologiplattform är en strategisk kombination av verktyg som gör det möjligt för företag att planera, genomföra och analysera sina marknadsföringsaktiviteter på ett effektivt sätt.

En kraftfull marknadsföringsstack främjar din affärstillväxt på flera sätt:

Strategisk grund: Den fungerar som en grund för att anpassa dina marknadsföringsmål till tekniska möjligheter. MarTech-stacken ger en tydlig färdplan för att integrera verktyg som hjälper dig att uppnå specifika affärsmål.

Effektivitet och automatisering: En marknadsföringsteknologi-stack En marknadsföringsteknologi-stack effektiviserar dina marknadsföringsarbetsflöden genom automatisering. Den minskar repetitiva och manuella uppgifter, ökar effektiviteten och gör det möjligt för ditt team att fokusera på det viktiga, dvs. de strategiska aspekterna av marknadsföringskampanjer.

Dataintegration och analys: En MarTech-stack integrerar data från olika kontaktpunkter, vilket gör det möjligt för dig att få användbara insikter om företagets prestanda. Med ett datadrivet tillvägagångssätt kan marknadsförare fatta bättre beslut, förstå kundbeteende och noggrant mäta KPI:er för sina marknadsföringskampanjer.

Samordning mellan olika kanaler: Med en MarTech-stack kan du säkerställa smidig samordning mellan olika marknadsföringskanaler, från sociala medier och e-post till betalda annonser och mycket mer. Det hjälper till att upprätthålla konsekvens i varumärkets budskap och erbjuder en enhetlig kundupplevelse.

Konkurrensfördel: Marknadsföringsvärlden är i ständig förändring, och att vara flexibel är det enda sättet att gå framåt. Med en kraftfull marknadsföringsteknologi kan företag hålla jämna steg med kundernas förändrade beteende, innovera med ny teknik och ligga steget före konkurrenterna.

Utvecklingen av marknadsföringsteknikstackar: en snabb översikt

1999 skakade Salesforce om marknaden när de introducerade Software-as-a-Service-modellen (SaaS) och gav MarTech-branschen en makeover. Det finns inte längre någon exklusiv klubb för stora företag med specialutvecklade CRM-system – mjukvara har blivit mycket demokratiserad. Detta startade en rörelse för andra verktyg att anamma SaaS-modellen.

Företag kan nu gå från enkla teknikstackar med grundläggande verktyg till omfattande, sofistikerade plattformar för marknadsföringsautomatisering för att automatisera processer som lead nurturing, kampanjhantering och kundresor.

Med tillväxten av digitala kanaler och datakällor började specialiserade punktlösningar att sprida sig. Verktyg för SEO, hantering av sociala medier, innehållsmarknadsföring, reklam och analys lades till stacken.

I takt med att antalet verktyg ökade blev integrationen en stor utmaning. Marknadsförare kämpade för att koppla samman olika system och skapa en enhetlig bild av kunddata och kampanjresultat.

Som svar på detta introducerade stora leverantörer som Adobe, Oracle, Salesforce och andra integrerade ”marknadsföringsmolnlösningar” med målet att tillhandahålla en omfattande verktygssvit under ett och samma tak. Kunddataplattformar (CDP) uppstod också som ett sätt att samla kunddata från flera källor.

På senare tid har fokus skiftat mot att utnyttja AI och maskininlärning för uppgifter som prediktiv analys, personalisering av innehåll och automatiserad kampanjoptimering.

Många organisationer väljer en hybridlösning där de kombinerar de bästa punktlösningarna med en central marknadsföringsautomatisering eller kunddataplattform, samtidigt som de prioriterar integration och dataintegration i hela stacken.

Idag finns det över 11 000 MarTech-lösningar! Med så många alternativ är det svårare än någonsin att skapa den perfekta teknikstacken som fungerar för dig. Om du planerar att göra om din MarTech-stack eller bygga en från grunden måste du först förstå de väsentliga delarna av en marknadsföringsteknikmiljö och sedan bestämma vilka verktyg som passar bäst.

Komponenter i en framgångsrik marknadsföringsteknologiplattform

Vad krävs för att bygga en kraftfull marknadsföringsstack? En som styr din marknadsföringsverksamhet mot framgång och lämnar konkurrenterna bakom sig?

Låt oss ta en titt på dess viktigaste komponenter:

Kundrelationshantering (CRM)

Ett CRM-system är en centraliserad plattform som hanterar kunddata och hjälper dig att personalisera kundinteraktioner. Det underlättar samordningen mellan försäljning och marknadsföring, integreras med automatiseringsverktyg och ger datadrivna insikter för effektivare beslutsfattande.

Varför du behöver det i din teknikstack: Med ett CRM-system kan du övervaka och förbättra kundupplevelsen under hela livscykeln, vilket i slutändan leder till ökad försäljning genom effektiv användning av kunddata.

Marknadsföringsautomatisering

Marknadsföringsautomatiseringsverktyg automatiserar repetitiva uppgifter i marknadsföringsprocesser så att du kan fokusera på strategiskt, kreativt arbete. De hjälper till att vårda leads, förbättra effektiviteten och förbättra leadscoring, segmentering och personaliserad kommunikation för att spara tid och förbättra konverteringar.

Varför du behöver det i din teknikstack: Programvara för marknadsföringsautomatisering hjälper dig att behålla fokus på befintliga kunder samtidigt som du upprätthåller marknadsföringsinsatser för att utöka din kundbas.

E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföringsverktyg syftar till riktad kommunikation och att vårda leads genom strategiska e-postkampanjer. De är direkta och effektiva kommunikationsverktyg.

Varför du behöver det i din teknikstack: Dessa verktyg stärker Dessa verktyg stärker inbound-marknadsföring , driver engagemang och främjar kundlojalitet genom att leverera skräddarsytt innehåll till specifika kundsegment och spåra engagemangsmätvärden.

Sökmotoroptimering (SEO)

SEO-verktyg förbättrar ditt företags sökmotorranking och synlighet online. De förbättrar organisk sökordsinriktning, optimering av webbsidor och hantering av bakåtlänkar.

Varför du behöver det i din teknikstack: Dessa verktyg hjälper dig att utforma en effektiv strategi för innehållsmarknadsföring och förbättra webbplatsens trovärdighet så att din webbplats kan locka fler besökare (organisk trafik) som kan omvandlas till potentiella kunder.

Onlineannonsering

Dessa marknadsföringsverktyg driver riktad trafik och konverteringar genom betalda kanaler. Det mest populära verktyget för onlineannonsering är Google Ads, som levererar riktade annonser till en specifik målgrupp.

Varför du behöver det i din teknikstack: Verktygen erbjuder precisionsinriktning och datadrivna annonskampanjer, ger mätbara resultat och, med optimerade annonsutgifter, ger dig en hög avkastning på investeringen.

Webbplats- och landningssideskapare

Verktyg för webbplatsbyggande skapar snabbt funktionella webbsidor och landningssidor från grunden. De låter dig anpassa och testa sidorna. Du kan till och med köra A/B-tester för att se vilken version som fungerar bäst.

Varför du behöver det i din teknikstack: Dessa verktyg hjälper dig att bygga kampanjspecifika landningssidor, erbjuda anpassningar för att hålla webbplatsen i linje med varumärket och säkerställa en smidig och responsiv sidupplevelse.

Innehållshanteringsprogramvara (CMS)

Verktyg för innehållshantering hjälper till att skapa, publicera och uppdatera digitalt innehåll på ett smidigt sätt. De hanterar innehåll från skapande till publicering.

Varför du behöver det i din teknikstack: Verktygen erbjuder samarbetsbaserad innehållsskapande, gör det möjligt att publicera webbplatsinnehåll utan teknisk expertis och tillhandahåller robusta analyser för att spåra resultaten av ditt publicerade innehåll.

Dashboards och datavisualisering

Sådana verktyg ger insikter om webbplatsens och kampanjens prestanda. De flesta marknadsförare är fans av Google Analytics och Google Data Studio. Det förstnämnda ger insikter om webbplatsens prestanda, medan det senare visualiserar data för rapportering.

Varför du behöver det i din teknikstack: Dashboard- och datavisualiseringsverktyg främjar välgrundade, datastödda beslut och visar KPI:er visuellt för snabb analys.

Dessa verktyg syftar till att förbättra kundinteraktioner och kundupplevelser. Några exempel på verktyg för kundengagemang och kundupplevelser är chatbots, undersökningar och feedbackmekanismer.

Varför du behöver det i din teknikstack: Verktyg för kundupplevelse och engagemang skapar en positiv varumärkesupplevelse och hjälper dig att bättre förstå kundernas beteende. De främjar engagemang i realtid, kundnöjdhet och lojalitet.

Dessa verktyg skapar samordning mellan marknadsförings- och säljteam. Verktyg som Outreach optimerar säljkommunikationen och, ja, outreach.

Varför du behöver det i din teknikstack: Verktyg för marknadsföring och försäljning ger dig möjlighet att göra personlig prospektering, främja en smidig övergång av leads genom försäljningstratten, samordna mål mellan team, hjälpa tvärfunktionella team att kommunicera bättre, automatisera uppföljningar, öka försäljningseffektiviteten och förbättra intäktsgenereringen.

Förutom dessa marknadsföringsspecifika verktyg kan du också behöva allmän programvara för att effektivisera marknadsförarnas arbete och hantering av uppgifter. Och vad kan vara ett bättre alternativ än en pålitlig programvara för projektledning?

Det kommer att ge ditt marknadsföringsteam möjlighet att planera, organisera och hålla koll på uppgifter på ett effektivt sätt och bana väg för smidig samverkan med interna och externa intressenter.

Vad du bör inkludera i din marknadsföringsteknikstack (exempel på teknikstack)

Din teknikstack kan avgöra framgången för dina marknadsföringsinsatser. När du väljer enskilda digitala marknadsföringsverktyg för att bygga din stack, se därför till att de uppfyller dina unika affärsbehov och tillför mervärde till ditt team.

Här är ett exempel på en teknikstack som du kan använda som guide:

CRM: ClickUp

ClickUp, som rankas som världens bästa CRM-system av G2, hjälper dig att hantera all din kunddata på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt att analysera försäljningsmöjligheter och utforma en marknadsföringskampanj därefter.

Så här kan du effektivisera kundflödet och bygga varaktiga kundrelationer med hjälp av ClickUp CRM:

Håll koll på dina försäljningspipelines och kundengagemang med ClickUps 15+ vyer (lista, Kanban och tabellvy, för att nämna några).

Visualisera alla kundinsikter med ClickUps dashboards , från kundens livstidsvärde till genomsnittlig affärsstorlek.

Integrera e-postmeddelanden med ClickUp och samarbeta kring affärer, skicka uppdateringar till intressenter och välkomna kunder utan att lämna plattformen.

Bygg ett kunddataregister med kundkontakter och projektdetaljer. Ställ upp uppgifter och mål för varje kund, med uppföljning av framstegen.

Hantera konton smidigt i ClickUp CRM och visualisera dem med över 10 anpassade vyer.

När du använder ClickUp CRM som en del av din teknikstack kan du hålla koll på kontohanteringen, hålla kunderna uppdaterade om projektets framsteg, leverera en smidig kundupplevelse och i slutändan öka försäljningen.

Det är den perfekta programvaran för marknadsföringsprojektledning som omfattar alla marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, inklusive hantering av kampanjer, onlineinnehåll, cross-marketing-arbetsflöden och samarbete mellan team.

Alternativ: Salesforce, monday.com

Marknadsföringsautomatisering: HubSpot

via HubSpot

Du behöver ett verktyg för marknadsföringsautomatisering som HubSpot för att skapa effektiva marknadsföringskampanjer i stor skala.

Med denna programvara för marknadsföringsbyråer kan du, med hjälp av dina CRM-data, automatisera en stor del av repetitiva marknadsföringsuppgifter, såsom lead nurturing med e-postkampanjer, lead scoring och uppföljning. Du får också detaljerade analyser för att fatta datadrivna beslut och göra framtida kampanjer mer effektiva.

Alternativ: ClickUp, Marketo

E-postmarknadsföring: Mailchimp

via Mailchimp

Med Mailchimp kan du skapa och skicka professionella e-postmeddelanden som en del av din e-postmarknadsföringskampanj.

Du behöver ingen designkunskap för att använda denna programvara. Med dess dra-och-släpp-redigerare kan du direkt lägga till bilder och personliga meddelanden och skapa anpassade e-postmeddelanden.

Den har också en pålitlig analys- och rapporteringsfunktion. Använd den för att spåra dina KPI:er för e-postmarknadsföring, såsom öppningsfrekvens, klickfrekvens (CTR) och prenumerantengagemang.

Alternativ: Drip, Zoho Campaigns

SEO: Semrush

via Semrush

Semrush är ett populärt SEO-verktyg som hjälper dig att mäta dina marknadsföringsinsatser.

Denna produktmarknadsföringsprogramvara erbjuder djupgående insikter om hur du kan optimera ditt företags synlighet online, från sökordsforskning, webbplatsgranskning och bakåtlänksanalys till konkurrentbevakning.

Utöver SEO är Semrush också användbart för hantering av pay-per-click-annonser (PPC) och marknadsföring i sociala medier.

Alternativ: Ahrefs, Moz

Onlineannonsering: Google Ads

via Google Ads

Google Ads är ett kraftfullt verktyg för onlineannonsering som gör det möjligt för annonsörer att skapa och visa annonser i Googles sökresultat och på andra partnerwebbplatser.

Du kan skräddarsy dina annonskampanjer baserat på sökordsanalys, demografi och användarbeteende, så att annonserna når din målgrupp.

Pay-per-click-modellen (PPC) gör detta verktyg kostnadseffektivt. Du kan använda analys- och spårningsverktygen som tillhandahålls av Google Ads för att mäta resultatet av marknadsföringskampanjerna och förbättra dina strategier.

Alternativ: Bing Ads, Apple Search Ads

Bonus: PPC-rapporteringsmallar!

Webbplats- och landningssideskapare: WordPress

WordPress ger dig möjlighet att bygga en fullfjädrad webbplats eller en landningssida anpassad till en specifik kampanj, även om du inte är en kodningsexpert.

Ett användarvänligt gränssnitt, ett omfattande bibliotek med teman och hundratals plugins gör WordPress till ett populärt verktyg för att skapa visuellt tilltalande webbsidor som speglar ditt varumärkes identitet.

Ett verktyg som detta är viktigt i din MarTech-stack eftersom det sparar tid, ger tillgång till webbplatsanalyser och hjälper dig att upprätthålla en polerad online-närvaro.

Alternativ: Wix, Squarespace, Webflow

Programvara för innehållshantering: ClickUp

ClickUp dyker upp igen som ett mångsidigt projektledningsverktyg. Du kan konfigurera det efter dina affärsbehov och använda det som ett innehållshanteringssystem.

Så här kan ClickUp hjälpa dig att hantera allt som har med innehåll att göra:

Brainstorma, lägg till anteckningar och samarbeta kring idéer och arbetsflöden med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Om du är en innehållsmarknadsförare som vill vara organiserad och effektiv är ClickUp ett måste i din marknadsföringsteknikstack.

Alternativ: WordPress, Drupal

Dashboards och datavisualisering: Google Analytics och Google Data Studio

via Google Demo Account

Google Analytics är ett kraftfullt dataverktyg. Det håller dig uppdaterad om din webbplats och apps prestanda, inklusive användarbeteende, trafikkällor och konverteringsstatistik.

Å andra sidan hjälper Google Data Studio dig att visualisera dessa rådata med hjälp av engagerande instrumentpaneler. Använd dra-och-släpp-funktionen för att skapa anpassade rapporter och införliva diagram, tabeller och grafer för enkel tolkning.

Genom att integrera Google Data Studio med Google Analytics kan du förstå data och presentera den på ett visuellt tilltalande sätt.

Alternativ: Semrush, Clicky

Kundengagemang och kundupplevelse: Zendesk

Zendesk erbjuder smidig kommunikation mellan olika team, såsom support, försäljning och kundinteraktioner.

Med funktioner som ett ärendesystem, livechatt och analysverktyg gör verktyget det möjligt för företag att snabbt svara kunder via olika kontaktpunkter och lösa problem med korta svarstider. Analys- och rapporteringsfunktionerna hjälper till att extrahera värdefulla insikter från kundinteraktioner.

Alternativ: ConvertKit, Intercom

Marknadsföring och försäljning i samklang: ClickUp

Sälj- och marknadsföringsteam kan inte fungera isolerat från varandra. För att skala upp din verksamhet snabbare behöver du ett verktyg som samordnar båda teamen.

Dagens marknadsföringsteam hanterar många datapunkter, KPI:er och komplexa arbetsflöden, vilket gör det svårt att överföra all information till säljteamet.

Med ClickUp kan du sätta upp gemensamma mål för dina marknadsförings- och säljteam, få en samlad bild av kundinteraktioner, främja smidig kommunikation mellan teamen och hålla båda teamen samordnade.

Alternativ: HubSpot, Salesforce

Samla din MarTech-stack med ett allt-i-ett-verktyg för marknadsföringsprojektledning

Det viktigaste när du bygger en marknadsföringsteknisk stack är att välja verktyg som är bäst på det de gör och som uppfyller ditt teams unika behov.

Men låt oss vara realistiska. Med för många verktyg kan ditt arbetsflöde bli komplicerat och du kan förlora värdefull data när du överför den från en plattform till en annan.

För att undvika dessa utmaningar behöver du ett omfattande verktyg för marknadsföringsprojektledning som ClickUp, som samlar allt ditt marknadsföringsarbete under ett och samma tak.

Låt oss förstå hur marknadsförare kan dra nytta av ClickUp Marketing Project Management Software:

Snabba upp kampanjer och innehållsskapande: Med ClickUp Brain kan marknadsföringsteam brainstorma kampanjidéer och skapa innehållsbriefar, bloggar, e-postmeddelanden och fallstudier snabbare.

Använd ClickUp Brain för att effektivisera idé- och skrivprocesser.

Erbjud samarbete mellan teammedlemmarna: Med ClickUp Whiteboards och ClickUp Docs kan ditt team brainstorma, visualisera och samarbeta kring uppgifter som driver din marknadsföringsstrategi framåt och håller hela teamet på samma sida.

Samarbeta med ditt marknadsföringsteam i realtid, tagga andra med kommentarer och omvandla texter till spårbara uppgifter, allt inom ClickUp Docs.

Identifiera flaskhalsar: Använd ClickUp Goals och ClickUp Views för att hålla koll på framstegen mot ett visst mål, se tidslinjer och identifiera flaskhalsar som kan påverka ditt arbetsflöde.

Få en tydlig bild av marknadsföringsprojektets framsteg och upptäck flaskhalsar med ClickUp.

Analysera framsteg: Analysera projektets framsteg med ClickUps smidiga instrumentpanel och omvandla dem till visuella indikatorer så att alla teammedlemmar hålls uppdaterade om uppgifternas status.

Omvandla projektets framsteg till visuella indikatorer med ClickUps flexibla instrumentpanel.

Kom igång med mallar: Maximera ditt marknadsföringsteams effektivitet med ClickUp Marketing Team Operations Template . De färdiga, anpassningsbara mallarna kan hjälpa dig att skapa mål och nyckelresultat (OKR), stödja teammedlemmarnas karriärutveckling, sätta upp processer för introduktion av nya medarbetare och skapa standardiserade arbetsrutiner (SOP).

Ladda ner denna mall Definiera och spåra dina OKR, utforma en karriärmatris, skapa introduktionsuppgifter och skapa SOP:er med ClickUp Marketing Team Operations Template.

Om du letar efter fler resurser har ClickUp flera gratis mallar för marknadsundersökningar och marknadsföringsplaner. Dessa anpassningsbara mallar underlättar ditt arbete och hjälper dig att uppnå dina marknadsförings-KPI:er snabbare.

Fördelar och nackdelar med en marknadsföringsteknologiplattform

En välbyggd marknadsföringsteknologiplattform erbjuder en rad fördelar:

Förbättrad kundupplevelse och kundnöjdhet: Rätt MarTech-stack hjälper dig att utforma riktade marknadsföringsstrategier som kunderna tycker är relevanta, levererar personaliserade interaktioner baserade på data och stöder integration med verktyg från tredje part för att erbjuda en smidig kundupplevelse över olika kanaler.

Ökad affärsflexibilitet och innovation: Med nya tekniker på plats kan ditt företag snabbt anpassa sig till förändringar inom marknadsföring. När verktygen blir mer precisa i sina analytiska förmågor kan du fatta snabba och meningsfulla beslut och bygga relevanta kampanjer baserade på exakta data.

Som alla bra saker har även uppbyggnaden av en teknikstack vissa nackdelar:

Inlärningskurva: Vissa verktyg har en inlärningskurva. Det kan ta tid för icke-tekniska team att vänja sig vid den nya teknikstacken och utnyttja dess fulla potential.

Initiala kostnader: Att bygga en teknikstack kräver höga initiala kostnader. Du måste också bära de löpande kostnaderna, såsom prenumerations- och licenskostnader.

Dessa nackdelar är dock inte avgörande. Betrakta dem som mindre olägenheter som du måste stå ut med för att få något värdefullt i gengäld.

Anamma ny teknik med ClickUp

Automatisering har blivit en viktig del av dagens MarTech-stackar, även om vi för några år sedan inte kände till dess möjligheter. Integrationen av marknadsföringsverktyg med nya tekniker, såsom röstsökning, är också ett relativt nytt tillskott. Tekniken kommer att fortsätta utvecklas, och företag som är öppna för förändring och anpassningsbara kommer att ligga steget före.

Det är uppenbart att det är nu det är dags att utmärka sig med teknik! Du kan börja din MarTech-stack-resa med ClickUp och bygga vidare därifrån. Verktyget integreras med över 1000 moderna verktyg, inklusive HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa och många fler. Du kan också skapa anpassade integrationer med ClickUp API.

Gör en lista över de verktyg du vill ha, integrera dem med ClickUp, och din teknikstack är redo att användas. Du kan hantera ditt marknadsföringsflöde från en enda plattform – du behöver inte längre slösa tid på att växla mellan olika appar.

Kom igång med ClickUp och bygg en vinnande marknadsföringsteknologiplattform!

Vanliga frågor

1. Vad är marknadsföringstekniska stackar?

Marknadsföringsteknikstackar är en kombination av digitala verktyg som hjälper marknadsförare att effektivisera processen att förstå kundbeteende, skapa marknadsföringskampanjer och analysera effekten av sina marknadsföringsinsatser.

2. Vad är en teknikstack för en digital marknadsförare?

En teknikstack för en digital marknadsförare är en pålitlig uppsättning verktyg som tillgodoser olika delar av marknadsföringen, inklusive CRM, marknadsföringsautomatisering, e-postmarknadsföring, SEO, webbplatsbyggande och marknadsföringsprojektledning.

Dessa verktyg förenklar det dagliga marknadsföringsarbetet, främjar samarbetet mellan teammedlemmarna och hjälper till att mäta KPI:er för marknadsföringskampanjer.

3. Vad är en marknadsföringsstack med ett exempel?

En marknadsföringsteknologiplattform är en samling programvaror som hjälper dig att hantera relationer med kunder, utforma marknadsföringskampanjer, spåra kampanjernas resultat och fatta datadrivna beslut för att förbättra KPI:er.

Här är ett exempel på en marknadsföringsteknisk stack:

CRM: ClickUp

Marknadsföringsautomatisering: HubSpot

E-postmarknadsföring: ClickUp/MailChimp

Innehållshantering: ClickUp/ WordPress

Webbplatsbyggare: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

Betalda annonser: Google Ads

Datavisualisering: Google Data Studio

Kundupplevelse: Zendesk

Marknadsföringsprojektledning: ClickUp