Hur man skriver release notes (med mallar och exempel)

Produkter förändras ständigt, oavsett om det handlar om att fixa ett fel, uppdatera en funktion eller introducera en helt ny. Utan release notes är det svårt för kunderna att veta vad som händer.

Release notes är det bästa sättet för utvecklings- och produktteam att dela med sig av nyheter, uppdatera kunder om korrigeringar och förbättringar samt berätta om produktutvecklingen.

I den här guiden går vi igenom vad release notes är, varför de är värdefulla och hur man skriver release notes som är tydliga, användbara och värda att dela. Vi ger dig också några av våra favoritexempel och presenterar ett verktyg för produktrelease notes som gör det ännu enklare att skriva och publicera dina notes. ✔️

Vad är release notes?

Release notes är en sammanställning av vad som har ändrats i en produkt sedan den senaste versionen. De fungerar som ett sätt för utvecklingsteamen att informera slutanvändarna om vad som är nytt, vad som nu är fixat och vad de kan se fram emot att använda för första gången.

Release notes omfattar en rad olika uppdateringar, bland annat:

Nya funktioner

Produktändringar

Buggfixar

Appuppdateringar

API-ändringar

Förbättringar av användarupplevelsen

Säkerhetsuppdateringar

Det är vanligt att hitta release notes i SaaS-produkter och digitala verktyg, eftersom dessa produkter ändras ofta för att ta hänsyn till buggar, säkerhet och innovation. Du kan också hitta release notes som beskrivs som en ändringslogg eller produktuppdateringar, beroende på vilket företag som publicerar dem.

Varför är bra release notes viktiga?

Release notes är nödvändiga för att hålla kommunikationen öppen och förbättra kundupplevelsen. 🌻

Bra release notes ger inte bara en uppdatering om vad som är nytt. De gör också följande:

Minska antalet supportärenden som handlar om hur man använder en ny eller ändrad funktion.

Förbättra kundlojaliteten

Presentera nya eller bättre sätt för dina kunder att använda din produkt

Gör det möjligt för dig att lyfta fram specifika funktioner eller planera uppgraderingar

Signalera att du aktivt arbetar med att förbättra din produkt

Hjälp dina teammedlemmar att skapa vanor kring innovation, förbättring och förändring

Efter att ha arbetat så länge med en produktrelease eller buggfix är det inte alltid det första ditt team tänker på att skriva om det – men det är ett viktigt steg för att behålla din lojala publik.

Vem ska skriva release notes?

Release notes skiljer sig från andra typer av företagskommunikation eftersom de hanteras av teamet som arbetat med själva produkten – inte av ditt marknadsförings- eller kommunikationsteam.

Effektivisera din utvecklingsprocess med ClickUps allt-i-ett-arbetshub för planering, utveckling och leverans.

Om du är en del av ett litet team är det ofta den ledande utvecklaren som skriver release notes. Produktchefen tar ledningen i ett större produkt- eller mjukvaruutvecklingsteam. Ditt marknadsföringsteam kan komma med idéer om var release notes ska delas, men i stort sett är detta en typ av innehåll som kommer direkt från produktutvecklingsteamet. 💻

Release notes är inte bara en trevlig bonus, de är också viktiga för att hålla dina användare informerade och engagerade i din produkt. Lär dig hur du skriver bättre release notes med denna steg-för-steg-guide. Du kan också titta på videon för en snabb sammanfattning!

1. Förstå din målgrupp

För att skriva bättre måste du känna din målgrupp bättre. Ägna tid åt att tänka på dina slutanvändare, vad de värdesätter och vilken information de behöver från dina release notes eller produktändringslogg. ✨

Undvik alltför teknisk jargong – förutom när det är nödvändigt för att beskriva en funktion eller om din målgrupp kräver det. I övrigt bör du välja ett enkelt språk.

Finjustera dina resultat för att nå bättre innehåll snabbare med hjälp av reprompting i ClickUp AI.

2. Använd en mall för release notes

Med så många mallar för teknisk dokumentation behöver du inte börja från scratch. Ta en genväg till framgång med en specialutvecklad mall för release notes som ser till att du inte missar något viktigt. 📄

Istället för att börja från scratch kan du skriva dina ändringar och uppdateringar snabbare med ClickUps mall för release notes.

Den bästa mallen för detta är Release Notes Template från ClickUp. Denna mall har allt du behöver för att börja skriva bättre uppdateringar av ändringsloggen – inklusive utrymme för ditt releasedatum, versionsnummer, rubrik, kategorier och skärmdumpar.

3. Gör din rubrik tydlig

Varje uppdatering i din ändringslogg ska vara tydlig utan att slutanvändaren behöver klicka sig igenom och läsa alla. Ge varje uppdatering en tydlig titel eller rubrik som förklarar vad som är nytt.

Det är helt okej att börja dina uppdateringar med "Ny release" eller "Funktionsrelease", men titeln bör också ge lite mer information. Förklara att du lanserar en uppdatering för din app, buggfixar för din desktopversion eller en ny integration med ett populärt verktyg.

4. Lägg till en kategori eller ett ämne

Med så många produktuppdateringar över tid kan det vara svårt för användare att granska relaterade anteckningar utan något organisationssystem. Förenkla upplevelsen genom att lägga till taggar, kategorier eller ämnen.

Gruppera dina release notes efter typ så att de blir lätta att filtrera. Skapa och använd kategorier som "uppdatering av användarupplevelsen", "integrationsuppdatering" eller "ny produktfunktion" så att du kan hålla release notes organiserade och lätta att hitta.

5. Identifiera produktens huvudfunktion

Dina produktreleaser kan innehålla mer än en uppdatering eller buggfix. Du bör nämna alla ändringar, men det är också bra att lyfta fram de viktigaste ändringarna i funktionaliteten eller nya funktioner för att väcka uppmärksamhet och sätta fokus på spännande nyheter. 💡

Nämn den viktigaste funktionen eller förändringen i rubriken till din nya uppdatering och använd bilder för att presentera den nya produktfunktionen eller den förbättrade funktionaliteten för användarna. Detta är ett utmärkt sätt att öka produktanvändningen och uppmuntra användarna att utforska din produkt ytterligare.

Om du ägnar en uppdatering åt en ny funktion kan du prova att använda en mall för produktlansering för att effektivisera processen.

Dela upp din produktlansering efter kategori med denna specifika ClickUp-vy.

6. Var koncis

Produktreleasenoteringar bör inte vara alltför långa. Det är frestande att skriva utförligt om en funktion som du är entusiastisk över, men spara det till ett kompletterande blogginlägg. Håll dina releasenoteringar koncisa så att de är lätta att läsa. ✍️

Håll rubrikerna korta, använd ett tydligt språk i korta stycken och använd punktlistor där det är möjligt. Målet är att kommunicera vad som har ändrats och dess inverkan – för allt annat kan du alltid lägga till en länk till mer information.

7. Lägg till stödjande bilder

Vissa företag föredrar en "no-frills"-strategi när det gäller release notes för programvara, men det är nästan alltid bra att inkludera några bilder – särskilt om man introducerar en ny funktion eller produkt. 🖼️

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Skärmdumpar, animerade genomgångar, GIF-bilder och korta videoklipp är alla perfekta sätt att dela din nya funktion eller funktionalitet med slutanvändarna. Samarbeta med ditt designteam för att skapa material som förklarar din nya funktion och uppmuntrar användarna att prova den själva.

8. Länk till stödjande resurser

Dina release notes bör vara korta, men ibland vill du kanske förklara ett begrepp mer detaljerat eller hänvisa till en tidigare release. Då är det praktiskt att länka till stödjande resurser. 🔗

Använd interna länkar på ett genomtänkt sätt i release notes för att hänvisa användarna till hjälp artiklar, blogginlägg och tidigare release notes som ger mer kontext eller praktiska tips om hur man använder en funktion. Du kan också länka till din produktplan eller projektets milstolpar för ökad transparens. Du kan inkludera information om hur man kontaktar ditt supportteam om man har frågor.

9. Be om feedback från kunderna

Även om du regelbundet åtgärdar buggar och introducerar uppdateringar baserade på önskemål om funktioner, kommer du inte alltid att lyckas. Att be om feedback från kunderna är en viktig del av cykeln, och det finns inget bättre ställe att göra det än i dina produktreleasenoter. 🎉

Lägg till en rad i slutet av din ändringslogg där du ber användarna att skicka in feedback, felrapporter eller önskemål om nya funktioner. Gör processen ännu enklare genom att använda ClickUps formulärvy för att skapa ett feedbackformulär eller en av mallarna för felrapporter.

Villkorlig logik i ClickUp-formulär Exempel på produktfeedback

Du kan också öppna kommentarer och svara på användare i flödet – detta är ett utmärkt sätt att skapa transparens och bygga en starkare relation med din community.

Hur man distribuerar release notes

När du har skrivit dina release notes måste du publicera och distribuera dem. Release notes och ändringsloggar publiceras vanligtvis i bloggformat på ditt företags webbplats, men det är också värt att distribuera dem vidare. 📧

Vilka kanaler du använder beror på din marknadsförings- och kommunikationsstrategi, men populära platser för att dela release notes och nyheter är bland annat:

Uppdateringar via e-post

Inlägg på sociala medier

Meddelanden i appen

Blogginlägg

Uppdateringar för intressenter

Pressmeddelanden

Community- eller produktforum

Samarbeta med ditt marknadsföringsteam för att komma överens om ett distributionsschema och mönster för dina release notes som täcker din målgrupp och håller dem informerade på bästa möjliga sätt. Du bör också distribuera release notes internt eller göra dem tillgängliga centralt, till exempel i en specialbyggd wiki inom ClickUp.

5 exempel på fantastiska release notes

Det är bra att veta hur man skriver en release note, men hur ser det ut i verkligheten? För att ge dig några idéer och inspiration kan du titta på några av våra favoritexempel på release notes.

1. ClickUp

Ett exempel på ClickUps release notes

ClickUps release notes är ett utmärkt exempel på vad du kan uppnå med vår produkt, eftersom de alla är skrivna och publicerade inom ClickUp själv – inklusive detta exempel från december 2023. 🎄

ClickUps release notes är organiserade i kvartal, vilket gör det enkelt att navigera till en specifik releaseuppdatering. Enskilda release notes innehåller textuppdateringar med tydliga rubriker, animerade skärmdumpar eller GIF-bilder och länkar till ytterligare resurser. Ägaren och bidragsgivarna till release notes listas också, vilket är en fin gest för ansvarsskyldighet, ägarskap och transparens.

2. Notion

via Notion

Notions tillvägagångssätt för produktreleasenoter är mer i bloggformat, där den senaste uppdateringen visas i sin helhet före en lista över tidigare uppdateringar. 📝

Varje release note från Notion innehåller en användbar titel, skärmdumpar eller bilder och buggfixar som gjorts under den senaste uppdateringen. Även om deras release notes är korta, ger de slutanvändarna tillräckligt med information för att utforska nya funktioner eller använda produkten mer fullt ut.

3. Slack

via Slack

Med så många användare i flera appar har Slack delat upp sina produktreleasenoteringar i kategorier baserat på plattformen. 📱

Låt oss ta en titt på deras Windows-release notes som exempel. Landningssidan är tydlig och koncis, med en uppmaning om att du bör uppdatera för säkerhetsförbättringar. Varje produktrelease note innehåller en tabell i slutet som översätter de viktigaste uttalandena till vad det innebär för slutanvändarna. Detta är ett utmärkt sätt att kommunicera en teknisk uppdatering på ett mer användarvänligt sätt.

4. Google Chrome

via Google Chrome

Googles release notes för Chrome är tydliga, enkla och lätta att förstå. Varje uppdatering uppmuntrar också användarna att rapportera buggar eller problem om de upptäcker några. 🐞

Det vi gillar med Google Chromes release notes är att en teammedlem godkänner varje uppdatering. Det är bra för personlig ansvarskänsla, transparens och förtroende. Du kan se att uppdateringen kommer direkt från produktteamet.

5. Zoho

via Zoho

Teamet på Zoho har en mer visuell approach till hur de delar sina release notes – de är ordnade i en tidslinjevy. 📅

Genom att bläddra igenom Zohos release notes får du en tydlig översikt över hur produkten har förändrats över tid, tack vare den roliga och praktiska tidslinjevyn. Release notes har en tydlig titel och sammanfattning; du kan klicka dig vidare för att få ännu mer information.

Gör publiceringen enklare med ett verktyg för release notes

Du kan visserligen skriva dina release notes i vilket ordbehandlingsprogram som helst och publicera dem manuellt på din webbplats, men det kan vara tidskrävande. Det är också svårare att hantera effektivt i stor skala, med många möjligheter för arbetsflödet att avbrytas.

Det du behöver är ett verktyg som är utformat för att förbättra releasehanteringsprocessen.

Vad du ska leta efter i ett verktyg för release notes

När du letar efter ett releasehanteringsverktyg som kommer att göra ditt liv mycket enklare finns det några saker att tänka på:

Funktioner: Har verktyget de funktioner jag behöver för att publicera release notes?

Integration : Fungerar det här verktyget eller den här appen med de jag redan använder?

Användarvänlighet: Är appen lätt att använda? Kan hela mitt team utbildas i den?

Pris: Är verktyget prisvärt? Finns det ett gratisabonnemang?

Med hjälp av dessa frågor kan du avgöra vad du behöver mest och vilka element som är mindre viktiga för dig. På så sätt kan du hitta det release notes-verktyg som passar bäst för dina mål.

Använd ClickUp för att skriva och publicera dina egna release notes.

Till skillnad från andra programvarukategorier finns det få verktyg som är specifikt utformade för att skapa och publicera ändringsloggar eller releaseuppdateringar. Förutom dessa specialverktyg finns det ett som vi tycker att du bör överväga – ClickUp. Här är varför.

Om du redan använder ClickUp för produkt- och uppgiftshantering är det självklart att det också blir ditt viktigaste verktyg för hantering av release notes.

Samla in data, kommunicera med dina teammedlemmar och skaffa allt du behöver som en del av ett arbetsflöde i ett enda verktyg. När du har den data och de insikter du behöver kan du använda ClickUp Docs för att börja skriva en tydlig och koncis uppdatering av ändringsloggen.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Få tillgång till ClickUp AI direkt i ditt ClickUp Doc. Denna funktion introducerar en personlig AI-assistent som hjälper dig att brainstorma idéer, skriva eller skriva om texter och bli en del av ditt arbetsflöde för att skriva release notes.

För team som ännu inte använder ClickUp kommer det att bli er produktivitetsplattform. Använd ClickUp för att skriva, redigera och publicera release notes och som en allt-i-ett-plats för att hantera allt ert arbete. ✅

Prova att skriva release notes med ClickUp idag

Det viktigaste för att skriva bättre release notes är enkelhet. Håll dina uppdateringar korta, tydliga och insiktsfulla – med endast de detaljer som din slutanvändare behöver.

För ett ännu bättre sätt att hantera hela ditt produktledningsflöde, prova ClickUp gratis. ClickUp gör det enklare att samarbeta med ditt produktteam, skriva release notes och publicera dem i en användarvänlig ändringslogg, allt från ett och samma ställe. 🧰