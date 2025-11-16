12 bästa Smartsheet-mallar för att effektivisera ditt arbete

I början av varje nytt projekt lägger teamen ofta mer tid på att leta efter data, skapa kalkylblad och finslipa arbetsflöden än på att faktiskt utföra arbetet. Det är vad man kallar arbetspridning, och det kostar dig otaliga timmar i förlorad produktivitet. Smartsheet-mallar kan ändra på det till viss del. Tänk dig att öppna en projektplan som redan är organiserad – med tidsplaner på plats, uppgiftslistor redo att användas och instrumentpaneler som är skapade för enkel uppföljning.

För projektledare, driftsteam och företagsledare erbjuder dessa mallar ett enkelt sätt att standardisera processer, förbättra översikten och spara timmar av installationstid.

I den här artikeln går vi igenom de bästa Smartsheet-mallarna för att effektivisera dina processer och förbättra synligheten mellan teamen.

Smartsheet-mallar i korthet

Här är en snabb överblick över de bästa Smartsheet-mallarna Och om du letar efter något mer flexibelt och vill spara tid har vi också tagit med de bästa ClickUp-mallarna som kanske passar ditt arbetsflöde ännu bättre.

Vad kännetecknar en bra Smartsheet-mall?

De bästa Smartsheet-mallarna organiserar inte bara data – de hjälper dig aktivt att fatta beslut. Här är vad som skiljer en användbar mall från en som bara samlar damm:

Löser ett specifikt problem och avlastar dig, till exempel genom att hjälpa dig att spåra framsteg, hantera tidsplaner eller automatisera återkommande uppgifter.

Kan anpassas efter ditt teams arbetsflöde , så att du kan justera kolumner, lägga till automatisering eller anpassa vyer utan att behöva börja om från början.

Innehåller inbyggda formler eller automatiseringar för grundläggande matematik, statusuppdateringar, påminnelser etc.

Skalbar långt bortom ett enda projekt och växer med dina projekt, team och rapporteringsbehov över tid.

Ger översikt över uppgifter, ansvariga och deadlines så att teamets ansvar tydligt framgår med ett ögonkast.

👀 Visste du att? Projektledning är ett av de snabbast växande yrkena globalt. World Economic Forum rankar det som det 12:e snabbast växande yrket, med en efterfrågan som förväntas öka med 16 miljoner nya projektledare under det kommande decenniet. Samtidigt har nästan 40 miljoner människor redan projektfokuserade roller inom över 170 olika yrken, från Agile-coacher och produktägare till portföljförvaltare.

📚 Läs mer: Hur man exporterar från Smartsheet

Smartsheet-mallar

Dessa Smartsheet-mallar har valts ut för sin praktiska användbarhet, automatisering och verkliga användningsfall. Galleriet är utformat för att effektivisera arbetsflöden och förbättra projektets effektivitet.

1. Mall för arbetsfördelningsstruktur (WBS)

via Smartsheet

När du hanterar ett stort projekt är det sista du behöver en rörig uppgiftslista som döljer mer än den hjälper. Det är där du kan använda WBS, en metod för att visuellt dela upp arbetet i flera komponenter. Denna WBS-mall ger dig en kristallklar bild av hela projektets hierarki, från övergripande leveranser till enskilda åtgärdspunkter. Den låter dig planera arbetet i hanterbara delar och kartlägga vem som gör vad och när.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela uppgiftsägare, deadlines och status redan från början.

Upptäck fördröjningar tidigt med inbyggda visuella indikatorer

Koppla samman uppgifter med beroenden för att hålla alla faser synkroniserade.

✅ Perfekt för: Projektledare som hanterar flerfasiga eller tvärfunktionella projekt och behöver tydlighet på alla nivåer.

2. Roadmap med Waterline-mall

via Smartsheet

Försöker du balansera intressenternas förväntningar med begränsade resurser? Funktionen "vattenlinje" i Smartsheet Roadmap med Waterline Template låter dig dra en tydlig gräns mellan vad som för närvarande prioriteras och vad som är på vänt. Detta hjälper dig att kommunicera avvägningar visuellt.

Det är särskilt användbart under planeringsmöten när allt känns som ett ”måste” och hjälper till att hålla saker och ting på jorden.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Samordna intressenter genom att göra svåra beslut transparenta och datastödda.

Uppdatera tidslinjer och leveranser snabbt med dra-och-släpp-funktionen.

Använd färgkodade staplar för att kategorisera arbetet efter team, funktion eller påverkan.

✅ Perfekt för: Operativa team och produktteam som planerar roadmaps under pressade tidsramar och skiftande prioriteringar.

🔍 Visste du att? MoSCoW-metoden (Must, Should, Could, Won’t) utvecklades 1994 av mjukvaruexperten Dai Clegg när han arbetade på Oracle. Metoden skapades för att hjälpa team att förenkla prioriteringar under snabb applikationsutveckling (RAD) genom att kategorisera vad som verkligen måste göras och vad som kan vänta.

3. Mall för projektplan för e-postkampanj

via Smartsheet

Att lansera e-postkampanjer innebär en rad uppgifter, deadlines, beroenden och godkännanden. Denna mall hjälper dig att organisera alla rörliga delar av din kampanj, från skapande av innehåll och segmentering av målgruppen till testning och slutlig distribution. Den innehåller avsnitt för varje steg i din e-postkampanj, så att du inte glömmer något viktigt (som det avgörande A/B-testet eller godkännandesteget!).

Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela ansvar till skribenter, designers och godkännare på ett och samma ställe.

Spåra tidslinjer, beroenden och statusuppdateringar utan att byta verktyg.

Håll alla uppgifter på rätt spår med automatiska förfallodatum och påminnelser i rätt tid.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam som driver återkommande e-postkampanjer som involverar flera teammedlemmar eller intressenter.

📮 ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen kontaktar sex viktiga kontakter för att samla in viktig information, samordna prioriteringar och driva projekten framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring versioner och bristande insyn försämrar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Enterprise Search och A I Knowledge Manager, löser detta genom att göra sammanhanget omedelbart tillgängligt.

4. Integrerad mall för digital marknadsföringsplan

via Smartsheet

Digital marknadsföring kan snabbt bli komplicerat med annonser, SEO, innehåll, e-post och sociala medier, som alla körs på olika tidslinjer. Smartsheets integrerade mall för digital marknadsföringsplan hjälper dig att samla allt under ett tak med en centraliserad plan.

Du kan kartlägga mål över olika kanaler, spåra kampanjstatus, hantera budgetar och hålla koll på deadlines utan det vanliga kaoset.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Anpassa kampanjer efter strategiska mål i betalda, förtjänade och egna medier

Övervaka framstegen i olika team med tydliga KPI:er och statusfält.

Hantera tidslinjer och utgifter utan att behöva hoppa mellan dokument eller ark.

✅ Perfekt för: Marknadsföringschefer som hanterar flera digitala kampanjer över olika plattformar och team

⭐ Bonus: Effektivisera din projektplanering med ClickUp Brain: ClickUp Brain är en komplett AI-arbetsassistent som förstår dina projekt, prioriteringar och verktyg. Istället för att växla mellan fristående AI-verktyg, vilket leder till verktygsspridning, centraliserar ClickUp Brain ditt arbetsflöde (uppgifter, dokument, kalendrar, chattar och till och med anslutna appar) i ett smart system som fungerar inom ditt arbetsflöde, med dina data, och levererar det du behöver precis när du behöver det. Så här hjälper det dig att arbeta smartare: Eliminerar manuellt arbete som att skriva standups, tilldela uppgifter eller skapa rapporter.

Fyller kommunikationsluckor genom att tillhandahålla omedelbara sammanfattningar, uppdateringar och sammanhang för uppgifter.

Minskar överbelastningen av verktyg genom att samordna AI, sökning och automatisering i alla arbetsappar du använder. Normalt skulle du spendera en timme på att gräva igenom uppgifter, skriva en statusuppdatering och dubbelkolla deadlines i olika verktyg. Men med ClickUp Brain får du omedelbara uppdateringar från hela din arbetsyta.

5. Mall för sociala medier

via Smartsheet

Om din planering för sociala medier fortfarande finns i spridda dokument och sista minuten-trådar på Slack, är denna mall för sociala medier en betydande uppgradering. Den ger dig en strukturerad kalender för att planera inlägg, tilldela ägarskap, spåra kampanjmål och hålla innehållet konsekvent över plattformar med en tydlig vecko-/månadslayout.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela uppgifter till skribenter, designers och godkännare med tydliga deadlines.

Spåra kampanjmål, engagemangsmätvärden och plattformens prestanda

Håll enhetligheten mellan olika kanaler med kategoritaggar och färgkodade teman.

✅ Perfekt för: Sociala medieansvariga och innehållsteam som hanterar kalendrar för flera plattformar och kundgodkännanden

🎥 Tips: Om du tror att du kan AI-projektledning, tänk om. Lär dig hemligheterna som ingen berättar om – från smart schemaläggning till automatiserad rapportering. 🎯 I den här videon avslöjar vi insiderstrategier och förbisedda tips för att effektivisera ditt arbetsflöde.

6. Mall för marknadsföringskampanjplan

via Smartsheet

Smartsheets mall för marknadsföringskampanjer delar upp din kampanj i viktiga faser, såsom planering, genomförande och analys efter kampanjen, och spårar alla uppgifter inom varje fas.

Med särskilda utrymmen för tidslinjer, leveranser och ansvarsområden säkerställer mallen också att alla aspekter av kampanjen beaktas, från den inledande brainstormingen till det slutliga resultatet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera kampanjens syfte och samordna ditt team kring gemensamma mål.

Centralisera kreativa filer, briefs och feedbackloopar för att undvika fram-och-tillbaka-kommunikation.

Visualisera hela kampanjens livscykel för att upptäcka luckor eller överlappningar i ett tidigt skede.

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam som driver kampanjer med höga insatser där timing, tydlighet och samarbete avgör resultatet.

7. Mall för marknadsföringsbudget

via Smartsheet

Du kan inte skala upp marknadsföringen utan att veta vart pengarna går. Denna budgetmall är utformad för marknadsförare som behöver spåra utgifter för kampanjer, kanaler och leverantörer.

Med kategorier för olika utgiftstyper (som reklam, innehållsskapande, evenemang osv.) får du en tydlig bild av hur din marknadsföringsbudget används och var du behöver göra förändringar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra planerade och faktiska utgifter över olika kategorier och kanaler

Organisera återkommande, engångskostnader och leverantörsspecifika kostnader för bättre kontroll.

Upptäck överförbrukning tidigt med inbyggda avvikelseformler

Fatta beslut snabbare med budgetöversikter och kvartalsvisa uppdelningar.

✅ Perfekt för: Marknadschefer som vill ha realtidsinsyn i kampanjutgifter och finansiella resultat.

8. Mall för veckolista med uppgifter

via Smartsheet

När din vecka är fullspäckad med möten, uppgifter och skiftande prioriteringar hjälper den här mallen dig att sakta ner och få klarhet. Det är en enkel uppgiftspårare som hjälper dig att planera vad som behöver göras varje dag. Den är utmärkt för att registrera uppgifter, deadlines och prioriteringar med kryssrutor, anteckningar och förfallodatum, vilket ger dig en översikt över din arbetsbelastning under veckan.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera din vecka med en tydlig daglig uppdelning från måndag till fredag.

Prioritera viktiga uppgifter samtidigt som du håller koll på sekundära uppgifter.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och spåra deras framsteg på ett och samma ställe.

✅ Perfekt för: Teamledare och yrkesverksamma som bara vill ha en tydlig, stressfri överblick över sin vecka.

📊 Fakta: Över två tredjedelar av de anställda (68 %) uppger att de lägger en betydande del av sin arbetstid på uppgifter med lågt värde, såsom e-post, administration eller repetitiva aktiviteter. Genom att granska dina uppgifter varje vecka kan du identifiera återkommande ineffektiviteter och eliminera dem. Ta 10–15 minuter varje vecka för att granska vad som fyller din kalender och fokusera din produktivitet på det som verkligen är viktigt.

9. Veckovis schema, söndag–lördag, 30-minutersintervallmall

via Smartsheet

För dig som lever efter din kalender ger mallen Veckoschema (söndag–lördag, 30-minutersintervall) dig en veckokalender i Smartsheet-format, uppdelad i 30-minutersintervall för varje dag. Detta är perfekt för tidsplanering, energihantering och för att skapa struktur i hektiska dagar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera din vecka för alla sju dagar med fullständig översikt över hela dagen.

Färgkodera aktiviteter efter typ för att omedelbart upptäcka överlappningar eller ledig tid.

Minska stressen genom att planera din vecka innan den börjar.

✅ Perfekt för: Professionella som hanterar fullspäckade kalendrar, coachningssessioner eller kundmöten med snäva tidsramar.

10. Mall för uppgiftskort för teamprojekt

via Smartsheet

När flera personer arbetar med samma projekt blir överskådlighet avgörande. Denna uppgiftstavla-mall ger ditt team ett gemensamt utrymme för att spåra vad som är på gång, vad som är blockerat och vad som är klart, utan att behöva ständigt fråga ”hur är läget?”.

Det är en ren layout i kanban-stil som hjälper teamen att hålla sig synkroniserade utan mikrostyrning.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera uppgifter efter status i en visuell tavla för bättre överskådlighet.

Identifiera hinder tidigt genom att visa uppstoppade uppgifter med ett enda klick.

Anpassa tavlan för alla arbetsflöden, till exempel Agile, vattenfall eller hybrid.

✅ Perfekt för: Team som hanterar samarbetsprojekt där transparens och arbetsflöde är viktigare än långa rapporter.

👀 Visste du att? Det sätt på vilket ditt teams uppgiftstavla fungerar är ett verkligt exempel på stigmergi. Det är ett begrepp som introducerades 1959 av biologen Pierre-Paul Grassé, där indirekta signaler håller grupper synkroniserade. Varje uppgiftsförflyttning, kommentar eller statusändring fungerar som en signal som hjälper teammedlemmarna att samordna sig smidigt utan ständiga avstämningar.

11. Evenemangsstart och budget med Gantt-tidslinjemall

via Smartsheet

Att genomföra ett evenemang eller en stor lansering kräver både precis timing och noggrann budgetering, och mallen Event Launch & Budget with Gantt Timeline hjälper dig att hantera båda delarna. Med en inbyggd Gantt-vy kan du spåra varje detalj från förberedelserna inför lanseringen till sammanfattningen efter evenemanget, samtidigt som du håller budgeten i balans.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra budgetposter tillsammans med viktiga leveranser i ett enda ark.

Tilldela uppgifter och deadlines till interna team och externa leverantörer

Var flexibel med enkla drag-och-släpp-justeringar när saker och ting förändras.

✅ Perfekt för: Evenemangschefer som samordnar flera leverantörer, deadlines och team under pressade tidsramar.

12. Mall för sprintplaneringstavla

via Smartsheet

Alla som har genomfört sprintar vet att det inte bara handlar om att flytta uppgifter mellan kolumner, utan om att skapa fokus, momentum och samordning i teamet varje vecka. Denna mall gör mer än bara spårar pågående arbete.

Det hjälper dig att dela upp funktioner, buggar och backlog-poster i hanterbara, synliga delar som hela teamet kan agera på. Det är perfekt för att hålla produkt-, teknik- och QA-avdelningarna på samma sida utan att det blir kaos redan på tredje dagen.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera sprintar med anpassningsbara swimlanes för uppgifter, buggar eller funktioner.

Spåra framsteg med drag-och-släpp-kort och statuskolumner

Tilldela teammedlemmar, story points och förfallodatum utan problem.

Reflektera efter sprint med inbyggt utrymme för anteckningar och retrospektiva synpunkter.

✅ Perfekt för: Agila team eller mjukvaruutvecklingsteam som hanterar två veckors sprintar och snabba utvecklingscykler.

💡 Proffstips: Organisera alla sprintuppgifter i en enda strukturerad vy med ClickUp Lists. Tilldela ägare, ange förfallodatum, bifoga filer och gruppera uppgifter i sprintspecifika mappar för snabb referens. Sortera eller filtrera enkelt efter prioritet, status eller ansvarig person, och dra och släpp uppgifter när framstegen förändras. Uppdateringar i realtid säkerställer att din sprinttavla alltid återspeglar den senaste planen, så att ditt team kan hålla sig samstämt och gå framåt.

Smartsheet-begränsningar

Om du just har börjat använda Smartsheet för projektledning finns det några begränsningar du behöver känna till. Dessa baseras på vad verkliga användare har märkt när de har använt Smartsheet för mer avancerade projekt än enklare projekt:

Känns överväldigande för nya användare eftersom gränssnittet, inklusive navigering och avancerade funktioner, har en brant inlärningskurva.

Saknar viktiga alternativ , såsom avancerad formatering och kraftfulla kalendervyer.

Blir långsammare vid stor skala , med stora ark eller ark som är fyllda med tunga formler blir det trögt.

Bristande flexibilitet eftersom automatiseringar endast utlöses i nedåtgående ordning, utan minutprecis schemaläggning eller prioritering.

Erbjuder inte synlighet med helskärmsvy för uppgifter, vilket gör det svårt att se långa diskussionstrådar eller uppdateringar på ett ögonblick.

Alternativa Smartsheet-mallar

När arbetsflödena blir mer komplexa och verktygen blir fler, räcker inte ens de bästa mallarna till. Team behöver mer än struktur – de behöver sammanhang. Så om Smartsheet känns begränsande eller lite för rigidt är det dags att leta efter alternativ till Smartsheet.

Det är där ClickUp omdefinierar hur arbete utförs. ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden på ett och samma ställe.

Med funktioner som går långt utöver statiska mallar är ClickUp en mycket anpassningsbar plattform som hjälper team av alla storlekar att planera, spåra och hantera sitt arbete utan att behöva hoppa mellan appar eller skapa komplexa lösningar.

På så sätt eliminerar ClickUp alla former av arbetsutbredning för att ge 100 % kontext och en enda plats där människor och AI-agenter kan arbeta tillsammans.

För att göra det ännu enklare erbjuder ClickUp också ett brett utbud av färdiga mallar som är anpassade efter verkliga arbetsflöden. Låt oss ta en titt på de mallar som verkligen kan effektivisera dina processer.

1. ClickUp-mall för projektledning

Hämta gratis mall Se till att varje projekt når sitt mål med ClickUp-mallen för projektledning.

ClickUp-projektledningsmallen fungerar som din projektcockpit. Den visar faser, uppgifter, beroenden och roller på ett överskådligt sätt. Från listor till tavlor till Gantt-vyer kan du och ditt team växla mellan den vy som passar bäst.

Och det bästa är att du har uppgiftsägare, förfallodatum, beroenden, tidsspårning och e-postintegration inbyggt i arbetsflödet utan extra inställningar eller dyra uppgraderingar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Växla smidigt mellan list-, tavel- eller Gantt-vyer, beroende på vad som hjälper dig att tänka bäst.

Spåra tid, tillämpa anpassade statusar och hantera flera uppdragstagare utan att lämna uppgiftsskärmen.

Synkronisera via taggar, prioriteringar, ClickApps och e-post så att ingenting förbises.

✅ Perfekt för: Team som vill ha ett projektsystem som är strukturerat men ändå flexibelt, perfekt för komplexa initiativ där du behöver tydlighet, samordning och verktyg som fungerar bra tillsammans.

💡 Proffstips: Att hantera projekt idag innebär att jonglera med otaliga filer, konversationer och verktyg – vilket ofta leder till förlorad kontext och slösad tid. Det är där Brain MAX kommer in och förvandlar projektledning med AI-driven enkelhet och snabbhet: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar, plus webben, för att hitta filer, dokument och bilagor.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera uppdateringar eller styra ditt arbete med rösten – var som helst, när som helst. Denna funktion är perfekt för upptagna projektledare som vill fånga upp idéer, tilldela uppgifter eller kontrollera projektstatus utan att behöva avbryta sitt arbete för att skriva.

Med hjälp av premium externa AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini erbjuder Brain MAX en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Sluta med alla olika AI-verktyg och få relevanta svar, smarta förslag och smidig automatisering, allt på ett och samma ställe.

2. ClickUp enkel Gantt-mall

Hämta gratis mall Se hur uppgifter hänger ihop och upptäck problem tidigt med ClickUp Enkel Gantt-mall

Om tidslinjerna känns splittrade och du ständigt måste gå tillbaka för att se vem som har ansvar för vad, är ClickUp Simple Gantt Template något för dig.

Från synkronisering av beroenden till att dra runt uppgifter utan att bryta tidslinjerna hjälper denna mall dig att undvika kaos med deadlines innan det börjar. Du kommer också att uppskatta hur snabbt den hämtar uppgifter från dina listor och låter dig visualisera framstegen med hjälp av färgkodade staplar för öppna, pågående eller slutförda uppgifter.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visa hela projektets tidslinje och uppdatera uppgifter med ett enda klick.

Länka beroende uppgifter för att visualisera arbetsflöden och undvika förseningar.

Färgkodade anpassade fält för att snabbt se vad som går enligt plan (och vad som inte gör det)

Justera varaktighet, ägare och startdatum genom att dra uppgifterna direkt i diagrammet.

✅ Perfekt för: Team som hanterar långsiktiga projekt, lanseringsplaner, innehållskalendrar eller alla som behöver ett överskådligt, flexibelt Gantt-diagram utan onödiga detaljer.

👀 Visste du att: Enligt Forrester Research uppnådde organisationer som använde ClickUp under en treårsperiod en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 % . Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

3. ClickUp-mall för projektuppföljning

Hämta gratis mall Spåra dina projekt enkelt med ClickUp Project Tracker Template.

Om ditt teams arbete är utspritt över kalkylblad, e-posttrådar och för många möten, samlar ClickUp Project Tracker Template allt på ett ställe. Det hjälper dig att övervaka flera projekt från start till slut med full kontroll över tidsplaner, resurser och uppgiftsstatus. Det är idealiskt för chefer som behöver snabba svar på "vad som är gjort", "vad som är i riskzonen" och "vem som ligger bakom det".

Du kan växla mellan list-, tavel- och Gantt-vyer för att anpassa dem efter hur ditt team arbetar. Lägg till RAG-statusindikatorer (röd, gul, grön), visa arbetsbelastningsfördelningen per ansvarig och anpassa den in i minsta detalj.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra flera projekt och etapper på ett och samma ställe utan röriga dubbletter.

Använd visuella signaler som RAG-indikatorer och anpassade taggar för att snabbt upptäcka risker.

Tilldela ägare, deadlines och beroenden mellan projekt från en enda instrumentpanel.

✅ Perfekt för: Projektledare, teamledare eller avdelningschefer som hanterar flera samtidiga projekt och behöver kristallklar översikt hela tiden.

⚡ Mallarkiv: De bästa mallarna för projektuppföljning hjälper dig inte bara att logga uppgifter, utan också att hantera momentum. Genom att använda funktioner som statusuppdateringar, deadlines, uppgiftsägare och färgkodade framstegsindikatorer kan du upptäcka förseningar innan de skapar stora problem.

4. ClickUp-mall för resurshantering av personal

Hämta gratis mall Optimera ditt team och dina resurser med ClickUp Resource Management People Template.

Att genomföra en komplex marknadsföringsplan innebär att samordna de personer som står bakom den, och ClickUp Resource Management (People) Template fokuserar just på det. Den ger dig flera inbyggda vyer för att spåra vem som gör vad, vem som är överbelastad och var resurserna är för knappa, utan att du behöver ett separat HR-verktyg.

Det är särskilt praktiskt när du skal upp projekt eller introducerar nya teammedlemmar. Från tidslinjevyn till rollbaserade översikter och live-uppgiftshantering håller denna mall alla samordnade, synliga och stödda.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera teamets arbetsbelastning i realtid för att förhindra utbrändhet och flaskhalsar.

Spåra granskningsstadier, onboardingstatus och rolltilldelningar mellan team.

Organisera resurser på ett ställe med särskilda fält för personal och verktyg.

Övervaka uppgiftsflödet med liveuppdateringar, framstegsetiketter och granskningsspårning.

✅ Perfekt för: Personalavdelningar, HR-chefer eller projektledare som ansvarar för att fördela personalresurser mellan flera arbetsflöden.

5. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Hämta gratis mall Håll koll på din dag med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Om din dag flyger förbi och dina uppgifter är utspridda på post-it-lappar kan ClickUps mall för daglig att göra-lista bli din nya bästa vän. Den hjälper dig att dela upp din dag i morgon-, eftermiddags- och kvällsrutiner, tilldela tidsblock och faktiskt hålla dig till schemat.

Det är inte bara en checklista utan ett lättviktigt system som hjälper dig att skapa konsekvens. Och ja, det är helt anpassningsbart. Vill du lägga till en lyckospårare? En streckräknare? En kategori för "lättvinster"? Du kan göra allt det, så att din lista speglar det sätt du arbetar bäst på.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Prioritera och hantera dina personliga uppgifter efter brådskandehet, vikt eller till och med vanor.

Anpassa med fält som plats, kategori, anteckningar eller personliga KPI:er.

Växla mellan list-, Kanban- eller tabellvyer för att passa din stil.

✅ Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma, kreatörer eller team som vill ha mer kontroll över sin dag utan stressen med ett komplext produktivitetssystem.

🎁 Bonus: Att-göra-listor är kraftfulla verktyg för beslutsfattande när de används på rätt sätt. Genom att studera genomtänkta exempel på att göra-listor kommer du att märka följande: De bästa listorna filtrerar bort det som inte är viktigt och hjälper dig att säga nej till det som inte spelar någon roll.

Bra listor grupperar uppgifter efter energinivå, prioritet eller fokusområde, inte bara efter kategori.

Smarta format visar mönster, till exempel återkommande oavslutade uppgifter som signalerar djupare problem. Titta inte bara på exempel på att göra-listor för att få struktur, utan se hur de hjälper dig att tänka bättre. Det är där det verkliga värdet ligger.

6. ClickUp-mall för agil projektledning

Hämta gratis mall Kör sprintar, samla in feedback och automatisera uppgifter med ClickUp Agile Project Management Template.

ClickUp Agile Project Management Template ger dig allt på ett ställe, inklusive tavlor, sprints, standups, backlogs och granskningar utan krånglig installation.

Det bästa är att du inte behöver slösa timmar på att bygga ett system från grunden. Mallen levereras med fördefinierade mappar som Scrum Management, Epics, Roadmaps och Backlog, så att du bara kan lägga in dina uppgifter och börja springa.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Hantera din backlog, sprinttavla och granskningar med hjälp av ClickUp-formulär och anpassade fält.

Håll möten (standups, demos, retros) direkt i arbetsytan

Visualisera framstegen med realtidsvyer i listor, tavlor, kalendrar och Gantt-diagram.

✅ Perfekt för: Agila team som vill ha ett färdigt system som hanterar sprintar, planering och iterativ leverans utan att behöva bygga strukturen själva.

📚 Läs mer: Hur man skapar en agil projektplan

7. ClickUp-mall för projektets tidslinje på whiteboard

Hämta gratis mall Visualisera tidslinjer, lösa hinder och samordna team med ClickUp Project Timeline Whiteboard Template.

Om din projektplan fortfarande är fast i tråkiga Gantt-diagram eller slumpmässiga klisterlappar är detta lösningen för dig. ClickUp Project Timeline Whiteboard Template ger dig en tydlig, visuell layout för planering av sprintar, marknadsföringskampanjer eller tvärfunktionella lanseringar.

Denna mall för projektets tidsplan ger ditt team ett gemensamt visuellt utrymme för att kartlägga milstolpar, tilldela ansvariga, spåra beroenden och övervaka deadlines i realtid.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera varje fas i ditt projekt med färgkodade simbanor.

Förenkla intressenternas incheckningar med en översiktlig vy som är lätt att förstå för alla.

Samordna teamets insatser över avdelningsgränserna genom att samla alla i samma visuella färdplan.

✅ Perfekt för: Teamledare och projektledare som hanterar flera tidslinjer och vill ha visuella planer som är samarbetsinriktade och alltid uppdaterade.

Proffstips: Utöver att spåra tidslinjer är ClickUp Whiteboards din allt-i-ett-plats för brainstorming, strategikartläggning och live-samarbete. Du kan länka befintliga uppgifter, skapa nya direkt från tavlan och rita kopplingar för att visa beroenden visuellt. Detta gör dem perfekta för planering inför projekt, kundworkshops och sprintretrospektiv. Här är vad du kan göra i ClickUp Whiteboards:

8. ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Hämta gratis mall Planera smartare kampanjer från dag ett med ClickUp Marketing Plan Template.

ClickUp-mallen för marknadsföringsplaner är ett strukturerat system som hjälper dig att planera övergripande kampanjer samtidigt som du håller koll på de små detaljerna. Du kan gruppera marknadsföringsinsatser efter mål, målgrupp eller kanal och dela upp dem i genomförbara tidsplaner med ansvariga, briefs och deadlines.

Från brainstorming till resultatuppföljning – den här mallen stöder alla steg i genomförandet så att ditt team kan arbeta snabbare, samarbeta bättre och nå verkliga mål.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera multikanalkampanjer med uppgifter grupperade efter mål, team eller tidsplan.

Tilldela ägare, bifoga briefs och ange prioriteringar för varje enskild marknadsföringsuppgift.

Spåra status i realtid med tydliga anpassade fält, taggar och visuella vyer.

Centralisera kampanjplanering, innehåll och prestanda i ett arbetsutrymme

✅ Perfekt för: Marknadsföringsteam som vill ha en central plats för att organisera kampanjer, innehåll, evenemang och resultat utan kaos.

📚 Läs mer: Hur man skapar en plan för hantering av innehållsmarknadsföring

9. ClickUp-mall för innehållskalender

Hämta gratis mall Planera, schemalägg och hantera innehåll enkelt med ClickUp Content Calendar Template.

ClickUp Content Calendar Template är ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att schemalägga bloggar, videor, inlägg på sociala medier eller annat innehåll i en kalender så att du kan se din publiceringspipeline.

Du kan planera veckor (eller månader) av innehåll, tilldela varje del ett publiceringsdatum, hantera skapandeprocessen, se till att du aldrig missar en publiceringsdeadline och upprätthålla en jämn innehållsrytm.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dra och släpp uppgifter i din kalender för att planera innehåll över olika plattformar.

Ställ in anpassade fält för inläggstyper, kanaler och innehållsägare

Visualisera deadlines, framsteg och arbetsbelastning med färgkodade vyer.

Bifoga sammanfattningar, bilder, länkar och feedback direkt i uppgiften.

✅ Perfekt för: Innehålls- och sociala medieteam som behöver ett organiserat system för att planera och spåra innehållsproduktion, så att allt i kön publiceras enligt schemat.

🎁 Bonus: Vill du lära dig hur du kan använda AI i innehållsmarknadsföring? Du kan brainstorma bloggidéer, skapa dispositioner, återanvända innehåll i olika format, skriva utkast till annonstexter och analysera prestationsdata. Det påskyndar processen så att du kan fokusera mer på kreativ strategi och varumärkets röst.

10. ClickUp CRM-mall

Hämta gratis mall Hantera dina leads, kunder och försäljningspipeline från en enda instrumentpanel med hjälp av ClickUp CRM-mallen.

ClickUp CRM-mallen förvandlar dina spridda leaddata till en tydlig, visuell pipeline som du faktiskt kan agera på. Från kalla leads till avslutade affärer, varje steg kartläggs visuellt med smarta statusar som "Försök att engagera" och "Okvalificerad – uppföljning".

Du får en tydlig överblick över varje leads status med flera vyer (tavla, lista, kalender, dokument). Det finns till och med ett inbyggt dokument med försäljningsstrategier för att hålla dina mål, din marknadsföringsplan och din uppföljningsfrekvens på rätt spår.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera alla dina leads, kontakter och affärer på ett och samma ställe.

Spåra engagemangsstadier tydligt så att du aldrig tappar bort uppföljningar.

Automatisera repetitiva CRM-uppgifter så att du kan fokusera på att avsluta affärer.

✅ Perfekt för: Säljteam, företagare och kundorienterade team som vill ha ett smartare, renare och mer visuellt sätt att hantera kundrelationer.

11. ClickUp-mall för personlig budget

Hämta gratis mall Spåra enkelt dina besparingar, utgifter och mål med ClickUp Personal Budget Template.

ClickUp Personal Budget Template fungerar som en finansiell kompis som håller dig ansvarig, visar dig exakt vart dina pengar går och gör det enklare att följa upp dina mål.

Det bästa är att det kommer med fördefinierade instrumentpaneler och vyer för att spåra allt från månatliga prenumerationer till sparandets framsteg och inkomstkällor. Du kan tagga och kategorisera transaktioner, granska ditt saldo med ett ögonkast och till och med reflektera över ditt utgiftsbeteende. Det är enkelt, superanpassningsbart och gör pengahantering ganska roligt.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra inkomster, utgifter, besparingar och skulder i flera kategorier

Anpassa budgetkategorier utifrån dina personliga mål eller din livsstil.

Visualisera dina utgiftsmönster med förinställda ClickUp-instrumentpaneler och diagram.

Sätt upp månatliga mål och håll dig ansvarig med tydliga, färgkodade vyer.

✅ Perfekt för: Projektledare och affärsproffs som vill ta kontroll över sin personliga ekonomi på ett strukturerat men flexibelt sätt.

🎉 Kul fakta: Amerikaner spenderar nästan fyra timmar om dagen på att tänka på pengar, med generation Z och millenniegenerationen i täten med 4,8 respektive 4,7 timmar.

12. ClickUp OKR-ramverksmall

Hämta gratis mall Håll ditt team samordnat och spåra framstegen med ClickUp OKR Framework Template.

ClickUps OKR-ramverksmall är ditt självklara system för att anpassa övergripande mål till det dagliga arbetet. Den är uppbyggd kring den populära OKR-metoden (Objectives & Key Results), så att du med självförtroende kan sätta upp ambitiösa mål och lära dig att implementera OKR på ett sätt som ger mätbara resultat.

Och eftersom allt är visuellt, från översikter på instrumentpanelen till anpassade fält och filter, får du omedelbar insikt i vad som går enligt plan, vad som ligger efter och vad som behöver uppmärksammas idag.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela upp övergripande mål i spårbara, mätbara nyckelresultat.

Övervaka måluppfyllelsen med färgkodade vyer, filter och tidslinjer.

Samla alla målsrelaterade uppgifter och uppdateringar på en dynamisk instrumentpanel.

Gruppera mål efter team, kvartal eller framsteg med filtrerade vyer och automatisk sortering.

✅ Perfekt för: Teamledare, produktchefer, företagsledare eller alla som implementerar OKR för att sätta upp och följa upp mål för sitt team eller företag.

Nå dina mål snabbare med ClickUp

Missade deadlines, spridda verktyg, otydliga prioriteringar och för mycket manuell uppföljning kan bromsa även de bästa teamen.

Med kraftfulla projektledningsfunktioner och lättanvända mallar hjälper ClickUp dig att planera, organisera och spåra allt från ett och samma ställe. Du får anpassningsbara vyer, smart automatisering och inbyggda dokument som är utformade för verkliga arbetsflöden.

Om du är redo att förenkla din arbetsdag och fokusera på produktivitet är ClickUp ett utmärkt ställe att börja på.

Registrera dig på ClickUp idag!