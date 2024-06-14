15 bästa exempel på att göra-listor för maximal produktivitet på jobbet

En att göra-lista är det första steget mot att hålla ordning. Låt oss vara ärliga – det är tillfredsställande att göra en lista och stryka saker när man är klar med dem.

Oavsett om det gäller arbetsrelaterade aktiviteter eller hushållssysslor kan en väl genomtänkt att göra-lista hjälpa dig att hålla koll på saker och ting och hantera din tid effektivt. Att skapa en egen att göra-lista är dock också en färdighet.

Om det inte görs på rätt sätt kan det förvirra dig ytterligare, vilket kan leda till förseningar eller till och med missade deadlines. I den här artikeln kommer vi att diskutera några effektiva exempel på att göra-listor och dela mallar som gör det möjligt för dig att organisera och prioritera uppgifter bättre. Låt oss börja! 🙌

⏰ 60-sekunders sammanfattning Håll ordning och maximera produktiviteten genom att utnyttja kraften i effektiva att göra-listor! Fördelar med att göra-listor: De hjälper dig att hålla ordning på livet, ger en känsla av tillfredsställelse, minskar stress och ökar produktiviteten genom att ge en tydlig plan för uppgifterna.

Typer av att göra-listor: Personliga, marknadsföring, projektledning, design, evenemangsplanering, ekonomi, fastigheter, HR, affärsverksamhet, resurshantering, webbplatshantering, studenter, kundservice, byggledning och distansarbete är alla användbara inom olika områden.

Skapa en effektiv att göra-lista: Sätt upp tydliga, uppnåbara mål, välj lämpliga format, dela upp större uppgifter i mindre steg och prioritera effektivt.

Använd mallar: Utnyttja anpassningsbara mallar för specifika uppgifter, som att söka lägenhet eller planera evenemang, för att spara tid och energi.

Utnyttja tekniken: Använd Använd ClickUp för att hantera uppgifter, automatisera processer och samarbeta med team för att förbättra organisationen och produktiviteten.

Kontinuerlig förbättring: Uppdatera dina att göra-listor regelbundet och granska uppgifternas framsteg för att säkerställa effektivitet och anpassningsförmåga i personliga och professionella uppgifter.

Hur är att göra-listor effektiva?

En att göra-lista är en lista över uppgifter som fortfarande behöver slutföras, organiserade efter brådskande eller prioriterade. Några exempel på dagliga att göra-listor kan vara en lista över hushållssysslor, en lista för ett kommande jobbevenemang eller en daglig check-in-lista för dina teammedlemmar.

På det personliga och professionella planet har en att göra-lista flera fördelar.

Håller livet organiserat: En att göra-lista gör dig mer organiserad och hjälper dig att uppnå dina dagliga/veckovisa mål genom att hålla koll på dem. Det är en översikt över uppgifter du behöver slutföra, hur du fortskrider och vad du ska göra härnäst. Detta hjälper dig En att göra-lista gör dig mer organiserad och hjälper dig att uppnå dina dagliga/veckovisa mål genom att hålla koll på dem. Det är en översikt över uppgifter du behöver slutföra, hur du fortskrider och vad du ska göra härnäst. Detta hjälper dig att hålla fokus och uppfylla deadlines regelbundet.

Ger en känsla av tillfredsställelse: När du har slutfört uppgifterna på din att göra-lista känner du en tillfredsställelse som motiverar dig att fortsätta framåt, ta itu med nästa stora uppgift och fortsätta. En att göra-lista är det perfekta exemplet på hur små framgångar varje dag hjälper dig att uppnå dina stora mål.

Minskar stress: Om du inte är medveten om hur många saker du behöver göra, följer ångest och stress. Att ha en att göra-lista säkerställer att du har en färdplan, vilket minskar distraktioner, överväldigande känslor eller stress. Att sammanställa dina kommande uppgifter på ett ställe hjälper dig att bedöma hur mycket du kan göra på en dag och därmed sätta upp realistiska mål att uppnå.

Ger kontroll över din planering: En att göra-lista ger dig betydande kontroll över hur din dag kommer att se ut. När du vet allt som står på ditt schema för dagen är det lättare att planera och hantera arbetsbelastningen. Det hjälper dig att sätta prioriteringar och bestämma tidsplaner så att ingen uppgift missas.

Ökar produktiviteten: Att hålla koll på dagliga aktiviteter kan öka produktiviteten och därmed minska ångesten. Det hjälper dig att fokusera mer på de viktigaste uppgifterna och ta ett steg i taget för att nå dina mål.

För att din att göra-lista ska ge alla ovanstående fördelar måste du dock ta hänsyn till många faktorer, såsom ditt arbetsschema, uppgifters prioritet, andra åtaganden etc.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

Det räcker inte att bara skriva ner en papperslista med uppgifter som ska göras. Om din lista är slumpmässig kommer du att känna dig mer oorganiserad och vilsen på arbetsplatsen. Dessutom kommer du att lägga mer tid på din arbetsdag på att skapa och underhålla en meningslös lista som gör mer skada än nytta.

Det finns en enkel lösning på detta: rätt verktyg och mallar.

Att använda ClickUps projektledningsfunktioner för effektiv och tydlig projektplanering kan till exempel hjälpa dig att skapa effektiva att göra-listor och spåra tid för optimal arbetsorganisation.

Följande exempel på att göra-listor täcker olika användningsfall på arbetsplatsen och mallar som du kan behöva för att skapa funktionella uppgiftslistor anpassade efter dina behov.

Läs också: Hur man skapar en prioriteringslista

15 typer av att göra-listor för olika användningsområden (med exempel)

Du kan skapa många typer av uppgiftslistor i ClickUp med olika användningsområden som rör din professionella och personliga sfär.

Du kan använda lämpliga mallar för att göra-listor för att skapa din egen unika lista efter dina behov. Här är några exempel på att göra-listor:

1. Personlig att göra-lista

En personlig att göra-lista kan innehålla alla möjliga saker, som läkarbesök, yogapass och även mål för det kommande året. Några exempel kan vara:

En årlig lista med resolutioner för hela året

Att göra-lista innan du åker på semester

En lista för renovering av ett rum i ditt hus

Personliga att göra-listor har flera fördelar. De:

Hjälper dig att hålla ordning och fokusera

Sätt upp rätt mål och förväntningar för din dag och ditt år

Organisera uppgifter som träning, att höra av sig till familjen, skriva dagbok osv.

Förbättra minnet och skapa goda vanor

Ge motivation för att uppnå dina livsmål

Om du vill få ut mer av din dag och enkelt hantera dina uppgifter är ClickUp för personligt bruk svaret. Få en överblick över dina dagliga uppgifter i olika visningsformat, såsom lista, tavla, kalender etc. ClickUp har mer än 15 anpassningsbara vyer, från enkla uppgiftslistor till avancerade aktivitetstavlor.

Sätt tidsgränser för uppgifter så att försenade uppgifter markeras. Automatisera dina rutiner och lägg till påminnelser för viktiga uppgifter så att du håller dig på rätt spår för att slutföra dem.

Håll koll på kommande, pågående och försenade uppgifter, och lägg till resursinformation med ClickUp To Do Lists

Slipp skapa planer från grunden med ett brett utbud av användarvänliga personliga mallar.

Oavsett om du fokuserar på hälsorelaterade uppgifter som att andas djupt och meditera eller på livshändelser som att hitta en lägenhet inom en viss tid, har ClickUp Personal Templates allt du behöver.

Ladda ner den här mallen Organisera din lägenhetssökning med ClickUps omfattande mall

ClickUps mall för lägenhetssökning hjälper dig att söka lägenhet på ett så organiserat sätt som möjligt. Mallen är utformad för att hjälpa dig att:

Håll koll på platser, bekvämligheter och priser

Prioritera de funktioner som är viktigast för dig

Utvärdera lägenheter snabbt och noggrant

Områdeskartan hjälper dig att snabbt identifiera vilka områden du vill utforska vidare, medan frågevyn hjälper dig att hålla reda på alla frågor du vill ställa under en rundtur.

Här är ett exempel på en personlig att göra-lista inför en kommande semester:

Saker att göra före semestern:

Tvätta kläder

Avbeställa mjölkleverans

Rengör kylskåpet

Kontrollera passet

Gör webbincheckning

Ladda ner en film för flyget

Ladda mobilen

Packa badkläder

2. Att göra-lista för marknadsföring

Marknadsföringsprojekt kräver mycket planering, prioritering och organisering. Du måste hantera flera aspekter, såsom budgetering, marknadsundersökningar, SEO-granskningar, kampanjer i sociala medier, affiliate-marknadsföringskampanjer och så vidare.

Det kan bli ganska förvirrande utan ett organiserat sätt att hålla ordning på ditt arbetsschema.

Marknadsföringsuppgiftslistor hjälper till att:

Sortera uppgifter i kategorier, till exempel analys, forskning, copywriting, kampanjuppföljning etc.

Dela upp ett stort projekt i mindre, genomförbara aktiviteter som känns lättare att stryka från listan.

Organisera dina idéer om marknadsföringsplaner i konkreta åtgärder

Planera och driv marknadsföringsprojekt med ClickUp Teams marknadsföringsfunktioner

ClickUp for Marketing erbjuder en flexibel, allt-i-ett-arbetsyta för marknadsföring där du enkelt kan brainstorma, planera och genomföra marknadsföringsprogram. Organisera multikanalkampanjer, genomföra globala evenemang och samarbeta med flera team på denna produktivitetsplattform.

Ladda ner den här mallen Förbered en omfattande att göra-lista för produkten, från koncept till lansering, med mallen ClickUp Digital Products Checklist.

Mallen ClickUp Digital Products Checklist hjälper dig att skapa att göra-listor som är strikt relaterade till marknadsföringsuppgifter. Du kan välja mallens kompetensnivå och lägga till element för att anpassa vyn.

De färdiga ClickUp Docs är helt modifierbara och nybörjarvänliga. Med dem kan du skapa automatiserade checklistor för dagliga uppgifter, planera komplexa aktiviteter med samarbetsverktyg och granska pågående uppgifter med din smarta marknadsföringsatt göra-lista.

Här är ett exempel på hur en AI-att-göra-lista för en innehållsmarknadsförare kan se ut:

Marknadsföringsatt göra-lista via ClickUp Brain

Kolla in hur ClickUp Brain kan bli din bästa vän på din produktivitetsresa.

Sätt upp mål med hjälp av ClickUps SMART Goals Template. Med dess många funktioner, som anpassade statusar, kan du få en nyanserad bild av hur dina mål utvecklas. Det låter dig definiera anpassade framstegsstatusar för dina mål utöver ”På rätt spår” och ”Inte på rätt spår”.

Ladda ner den här mallen Uppnå dina mål med tydlighet och håll dig på rätt spår med dina mål genom ClickUp SMART Goals Template.

Denna mall är ett färdigt strukturerat tillvägagångssätt för att sätta upp SMART-mål, tillsammans med inbyggda funktioner som underlättar uppföljning och hantering av dessa mål. Målinsatsvyn hjälper dig att mäta den insats som krävs för varje mål.

3. Att göra-lista för projektledning

En holistisk att göra-lista för projektledning innehåller projektdetaljer, från design till utveckling till förpackning och försäljning av en produkt. Den kan vara så övergripande eller omfattande som du behöver.

ClickUp Project Management-plattformen erbjuder en allt-i-ett -programvara för uppgiftshantering som för teamen närmare varandra, kopplar samman arbetsflöden, delar dokument, skapar realtidsdashboards och sätter upp kommunikationskanaler mellan involverade team.

Med denna instrumentpanel kan du få en skräddarsydd översikt över tvärfunktionella projekt, automatisera uppgifter, generera rapporter och implementera bästa praxis för projektledning. Du kan också lägga till checklistor för olika aktiviteter relaterade till dina uppgifter.

Hantera projekt och upprätthåll uppgiftslistor med ClickUp Dashboards

En att göra-lista för projektledning kan innehålla dina checklistuppgifter relaterade till ett projekt, såsom att fastställa projektbudgetar, skapa utbildningsmaterial etc.

Att spåra allt manuellt kan dock vara utmattande för komplexa listor. En detaljerad mall för projektledning kan vara din räddning. Dessa mallar förenklar organisering och prioritering av uppgifter, vilket garanterar en smidig väg till utmärkt projektledning.

Ladda ner den här mallen Håll koll på alla viktiga uppgifter, deadlines, lager och kostnader med ClickUps mall för projektledningsuppgifter.

Använd mallen ClickUp Project Management Tasks Plan för att lägga till, spåra och hantera uppgifter och deluppgifter. Denna mall gör stora projekt genomförbara genom att dela upp dem i mindre uppgifter. Detta underlättar ytterligare tilldelningen av uppgifter till teammedlemmar, övervakningen av deras framsteg och säkerställandet av att deadlines hålls.

Här är ett exempel på en att göra-lista för projektledning relaterad till deluppgifter:

Att göra-lista för projektledning via ClickUp Brain

Proffstips: Integrera ClickUp Brain med din projektledningsatt göra-lista för avancerade funktioner, inklusive innehållsgenerering, formaterade mallar, evenemangsplanering, tidslinjehantering, samarbetsverktyg etc. , för effektiv projektgenomförande.

4. Utforma en att göra-lista

Designprojekt kräver rätt balans mellan kreativitet och noggrannhet. Därför behövs ett organiserat tillvägagångssätt och detaljerade uppgiftslistor för att fördela arbetsuppgifterna. En detaljerad att göra-lista ger struktur åt en annars kreativ process, så att ditt arbete blir mätbart och du kan sätta upp nödvändiga tidsramar.

ClickUp Teams Design-verktyget hjälper dig att samarbeta smartare genom att samla alla relaterade uppgifter under samma tak. Med ClickUp kan du hantera kreativt samarbete, kapacitetsplanering, feedback- och godkännandekanaler och mycket mer. Få tillgång till gratis mallar för uppgiftslistor, brainstorming-dashboards, format för designbriefar och mycket mer med denna plattform.

ClickUps designbrief-skapare hjälper dig att skapa enkla lösningar för alla designprojekt

ClickUp har ett arkiv med mallar som är utvalda för kreativa team. Utforska ClickUps mallar för kreativitet och design för att:

Använd automatiserade checklistor för att planera, spåra och hantera alla uppgifter som ingår i skapandet av din digitala produkt.

Utnyttja samarbetsverktyg för att organisera komplexa uppgifter och effektivisera kommunikationen mellan olika team

Identifiera potentiella problem tidigt och säkerställ en smidig utvecklingsprocess

Ladda ner den här mallen Dokumentera tydligt ditt varumärkes utseende och känsla med denna heltäckande mall för varumärkesriktlinjer från ClickUp.

Mallen för ClickUp-varumärkesriktlinjer är en anpassningsbar Docs-mall som hjälper dig att snabbt och enkelt skapa varumärkesriktlinjer. Den hjälper dig att

Definiera de viktigaste elementen i ditt varumärke

Organisera allt ditt varumärkesmaterial på ett ställe

Skapa tydliga instruktioner för hur dina bilder, logotyper och annat ska användas

Här är ett exempel på en att göra-lista för ett designteam:

Designa en att göra-lista via ClickUp Brain

5. Att göra-lista för evenemangsplanering

Nästa exempel är att planera ett evenemang för ditt hem eller arbete. Alla former av evenemangsplanering innebär för många uppgifter och variabler. Du måste kontakta kunder och leverantörer, samordna flera avdelningar och hantera ständigt föränderliga budgetar.

Koordinera evenemangshanteringsuppgifter på ClickUp med en delbar kalender

Att göra detta utan ordentlig planering är nästan omöjligt. Med verktyget ClickUp for Events kan du organisera evenemang smidigt, med funktioner som evenemangs- och tidslinjehantering, offentligt delbara dokument, anpassningsbara evenemangsmallar, flera vyer och delbara kalendrar.

På så sätt kan du tilldela uppgifter, följa upp och hålla strikta tidsplaner i hela ditt evenemangshanteringsteam.

Skapa en att göra-lista för evenemang i ClickUp Task View

ClickUps Task View hjälper dig att organisera händelser i ett samarbetsutrymme. Den har tillhörande mallar för att-göra-listor, chattar och funktioner för att tilldela uppgifter, så att du kan bocka av saker på din lista samtidigt som du får uppdateringar i realtid från dina team.

Ladda ner den här mallen Planera framgångsrika evenemang med smidig genomförande med ClickUp-mallen för evenemangsplanering

Vill du få en flygande start på din evenemangshanteringsplan? Använd denna ClickUp-mall för evenemangsplanering, som innehåller allt från att hitta en plats till att få in anbud. Organisera dina resurser och ditt team så att ni kan samarbeta smidigt och slutföra uppgiften. Mallen säkerställer också att dina evenemang blir aktuella och prisvärda genom att hjälpa dig att hålla koll på din budget.

Här är ett exempel på en att göra-lista för ett seminarium:

Förberedelser:

Definiera seminariets mål och syften.

Bestäm seminariets målgrupp.

Välj ett tema eller ämne för seminariet.

Logistik:

Välj datum och tid för seminariet.

Boka en lokal och bekräfta tillgänglighet.

Ordna med nödvändiga tillstånd eller försäkringar.

Talare och innehåll:

Identifiera och bjud in talare eller presentatörer.

Samordna med talarna om ämnen och presentationsmaterial.

Utarbeta ett schema/en agenda för seminariet.

Marknadsföring och reklam:

Skapa reklammaterial (flyers, affischer, e-postkampanjer).

Skapa ett online-registreringssystem.

Använd sociala medier och professionella nätverk för att marknadsföra seminariet.

Material och utrustning:

Förbered material till deltagarna (utdelningsmaterial, namnskyltar, feedbackformulär).

Se till att nödvändig utrustning (projektor, mikrofon etc.) finns tillgänglig.

Planera för catering eller förfriskningar.

På dagen:

Förbered lokalen (sittplatser, skyltar, registreringsdisk).

Gör en genomgång med talare och volontärer.

Hantera registrering och välkomna deltagarna.

Kom ihåg att tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar, sätta deadlines och regelbundet följa upp framstegen. Lycka till med din seminarieplanering!

6. Att göra-lista för ekonomi

Finansiella uppgifter kräver lite mer än grundläggande listor. För att hålla koll på dina finansiella mål, hantera dina konton och beräkna dina intäkter behöver du ett mer avancerat finansiellt verktyg som fungerar som ett proffs.

Du kan integrera din ekonomiska att göra-lista med anpassade instrumentpaneler i avancerad rapporteringsprogramvara som spårar dina budgetallokeringar, faktiska utgifter och kommande skulder. ClickUp for Finance Teams låter dig göra allt detta och mer med sin kraftfulla beräkningsfunktion, betalningspåminnelser, automatiserad uppgiftsskapande och mycket mer.

Ladda ner den här mallen Organisera dina finansiella konton med ClickUps mall för bokföring

Förutom personlig ekonomi finns det skräddarsydda lösningar för att hantera en organisations ekonomi. Med ClickUp Accounting Template kan du skapa en holistisk att göra-lista för att hantera dina officiella ekonomiska uppgifter, såsom hantering av försäljningsregister, inkomster, fakturor, intäktsprognoser och mycket mer.

Ordna dina utestående finansiella uppgifter i termer av leverantörsskulder och kundfordringar så att du inte missar några betalningar och alltid har koll på läget.

Här är ett exempel på en att göra-lista för ekonomisk förvaltning:

Förbered budget Spåra utgifter Hantera fakturor Planera skatter Utföra finansiell rapportering Granska investeringar och skulder Utföra lönehantering Bidra till en nödfond Uppdatera ekonomiprogrammet

7. Att göra-lista för fastighetsmäklare

Fastighetsprojekt kräver att du slutför arbetet enligt tidsplanen och inom budgeten. En fastighetsmäklare har flera saker att hålla reda på, och om man tappar bort något av dem kan det leda till missade deadlines, budgetfel och till och med säkerhetsproblem.

ClickUps fastighetshanteringsverktyg erbjuder en komplett projektledningssvit med anpassade statusar för uppgifter och anpassade fält som beräknad varaktighet, avvikelsedagar, beräknad kostnad och avvikelsekostnad etc., tillsammans med anpassningsbara vyer och andra funktioner som kapslade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsstrukturer.

Planera uppgifter och tilldela resurser i ditt fastighetsprojekt med ClickUp

Att planera ett fastighetsprojekt från grunden kan vara skrämmande – med fördefinierade och anpassningsbara mallar kan du komma igång utan att slösa tid.

Ladda ner den här mallen Starta ditt fastighetsprojekt med denna helt anpassade mall för projektledning inom fastighetsbranschen från ClickUp.

Till exempel säkerställer ClickUps mall för fastighetsprojektledning att du täcker alla grunder och aldrig förbiser några krav i ditt projekt. Med den här mallen kan du:

Spåra uppgifter och deras framstegsstatus

Definiera kategorier och specifika attribut för enskilda uppgifter

Lägg till prioritetsgrader, ansvariga och deadlines

Använd grafer och diagram för hantering av slutförda och pågående uppgifter

Här är ett enkelt exempel på en att göra-lista för en ny fastighetsmäklare:

Ny checklista för fastighetsmäklare:

Kontrollera lokala avtal

Håll licensen uppdaterad

Gör en plan för din presentation

Förbered din onlineprofil

Kontrollera källorna

Avsätt tid för att generera leads

Följ upp med kunder

Förbered årsbudget

Teckna avtal med en mäklare

Slutför din första affär

Bonus: Viktiga tekniker för tidshantering som ökar produktiviteten ✨

8. Att göra-lista för personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för rekrytering, introduktion, utbildning i efterlevnad och medarbetarutveckling. För att lyckas med detta måste du skapa och följa upp lediga tjänster, spåra ansökningar, motivera medarbetare, skapa engagemang och centralisera all HR-data på samma plattform.

Du kan hantera HR-uppgifter med ClickUps HR-hanteringsplattform, en allt-i-ett-lösning för all information om anställda, inklusive konfidentiell kommunikation mellan chefer och deras direktunderställda. Du får obegränsad tillgång till anpassade statusar, mallar och automatisering för alla steg i din kandidat- och medarbetarpipeline. Därför kan din att göra-lista innehålla allt från att hantera entreprenörer till att introducera nya medarbetare och skapa planer för nästa år.

Hantera dina rekryteringsprocesser som ett proffs med ClickUp

Du kan börja med en relevant HR-mall för en att göra-lista och anpassa den efter antalet uppgifter som din organisation behöver.

Ladda ner den här mallen Hantera alla uppgifter för nyanställda effektivt med ClickUps mall för 30–60–90 dagar

Du kan till exempel använda ClickUp 30-60-90 Day-mallen för att hantera anställdas introduktionsprocess och följa deras framsteg under de första tre månaderna. Använd den för att skapa detaljerade arbetslistor för dina anställda, guida dem med nya arbetsuppgifter och uppdatera dem med all nödvändig information.

Här är ett exempel på en enkel att göra-lista för HR:

HR-att-göra-lista via ClickUp Brain

9. Att göra-lista för affärsverksamhet

Affärsverksamhet omfattar alla dagliga uppgifter och processer som en organisation utför för att generera intäkter. Det omfattar allt från produktionsuppgifter till finansiella transaktioner, administrativa uppgifter till HR-processer och mycket mer.

Att-göra-listor för verksamheten behöver stöd från en holistisk plattform för företagsledning som möjliggör centralisering av kunskap, arbetsflöden, verktyg, processer och skalbarhet för maximal tillväxt.

Du kan också hantera affärsverksamheten med ClickUp Operations-plattformen, som erbjuder ett helhetsverktyg för att effektivisera alla funktioner, samarbeta effektivt, eliminera silos och automatisera repetitiva uppgifter.

Att driva ett företag kräver också att man anpassar sig efter företagets mål. Du kan planera i förväg för varje kvartal och följa upp aktiviteterna, helst på en OKR-att-göra-lista (Objectives and Key Results).

Ladda ner den här mallen Planera i förväg för affärsverksamheten med ClickUp OKR-mallar

ClickUp förenklar planeringen av din verksamhet med sin mallbank för drift. Oavsett om det gäller personalplanering eller analysrapporter, så ser ClickUps färdiga och helt anpassningsbara mallar till att din verksamhet flyter smidigt.

Här är ett exempel på en att göra-lista för en affärsverksamhet:

Att göra-lista för affärsverksamhet via ClickUp Brain

10. Att göra-lista för resurshantering

Resurshantering är när du planerar, schemalägger och fördelar resurser för olika organisatoriska uppgifter. Detta kräver ordentlig planering så att du utnyttjar resurserna effektivt och får ut det mesta av den tillgängliga tiden för att öka vinsten.

En att göra-lista för resurshantering säkerställer att du:

Optimera resursplaneringen

Rikta resurser till rätt initiativ

Minska kostnader och ineffektivitet

Öka produktiviteten

Här är ett exempel på en att göra-lista för resurshantering:

Resurshantering – att göra-lista via ClickUp Brain

Denna typ av att göra-lista kategoriserar olika uppgifter som är kopplade till resursplanering och resursfördelning. Du kan lägga till deluppgifter under varje punkt för bättre organisation.

ClickUp Resource Management-verktyget ser till att du centraliserar alla dina företagstillgångar och hanterar tid och resurser effektivt. Du kan välja mellan vyerna Lista, Tabell, Tidslinje, Arbetsbelastning och Box för att spåra tillgångar och lägga in uppgifter. Du kan också spåra tid med automatiska timers eller lägga till manuella deadlines för smartare resursplanering.

Detta gör det mycket enklare att tilldela uppgifter till olika medarbetare och följa upp dem.

Ladda ner den här mallen Förbättra din resurshanteringsprocess med ClickUps mall för resursplanering

Mallar för resurshantering måste innehålla anteckningar om problem och flaskhalsar samt de personer som de har tilldelats. Med ClickUps mall för resursplanering kan du uppnå allt detta och mer, inklusive uppdateringar av uppgiftsstatus, etapper, prioritet och förfallodatum. Denna mall säkerställer att du inte överbelastar och maximerar dina resurser, vilket resulterar i effektivitet och ändamålsenlighet.

11. Att göra-lista för webbplatshantering

Planera, skapa och underhåll ditt webbplatshanteringsprojekt på ett och samma ställe med en solid plattform för webbplatsprojektledning som gör det enkelt att samordna med intressenter, lansera och spåra webbplatsinnehåll samt uppnå deadlines och mål.

Din att göra-lista för detta projekt måste innehålla arbetsflöden, scheman, uppgiftslistor, ansvariga, kommunikation etc.

Organisera webbplatsbyggnadsuppgifter i ClickUp Board View

ClickUp för webbplatshantering är en idealisk lösning för att visa och spåra webbplatshanteringsuppgifter i list- eller tavelvy, från design till driftsättning. Hantera uppgifter och resurser, granska eller kommentera filer, bädda in designkopior och tilldela uppgifter till teammedlemmar, allt i realtid.

Ladda ner den här mallen Gör det enkelt att bygga webbplatser med ClickUp-webbsidemallar

ClickUp-webbsidemallar är funktionsrika och anpassningsbara, med sektioner för olika webbsidor där du kan notera uppgifter och kontrollera deras framsteg under utvecklingsperioden. Du kan också lägga till anteckningar och tilldela status för utveckling, granskning och design.

Här är ett enkelt exempel på en checklista för webbdesign:

Uppgiftslista för webbdesign för Q1:

Designa hemsida

Ge feedback om omdesignen

Granska blogganmälan

Skapa ett veckovis nyhetsbrev med uppdateringar

Tilldela ikon designuppgifter

Sätt deadlines för varje sida

12. Att göra-lista för studenter

Att vara student är inget mindre än att genomföra ett stort ledningsprojekt. Du måste hantera lektioner och kursarbete, organisera ditt schema, hålla koll på uppgifter och se till att du inte missar några viktiga deadlines. Därför måste din att göra-lista vara omfattande.

ClickUp for Students är en allt-i-ett-plattform för alla utbildningsaktiviteter. Separera slutförda och pågående uppgifter, integrera med din kalender och lägg till anteckningar och kommentarer till uppgifterna för bättre uppföljning.

Ladda ner den här mallen Organisera kurser efter terminer med ClickUp Education Template

Digitala att göra-listor för studenter bör innehålla spårbara uppgifter, förfallodatum, bilagor och anpassade fält för ytterligare detaljer. Med ClickUp Student Education-mallen kan du lägga till allt detta och planera hela årets läroplan i förväg så att du enkelt kan navigera i dina studier. Se till att du har koll på läget med uppgiftsstatus, påminnelser om förfallodatum, prioriteringslistor, anteckningar och mycket mer.

Här är ett exempel på en students att göra-lista:

Studentens att göra-lista via ClickUp Brain

13. Att göra-lista för kundservice

Kundtjänstteam måste hålla ordning på produkt- eller tjänsteinformation, tillsammans med kundlistor och detaljer.

Tilldela kundtjänstuppgifter med ClickUp To Do-listor

ClickUps kundtjänstverktyg uppfyller alla krav på din checklista, med anpassningsbara vyer för schemalagda uppgifter, flera ansvariga, fördelning av ärenden och samarbete, anpassade fält baserade på ärenden eller ärendetyper och mycket mer.

Organisera dina uppgifter med resursplatser, chattar och uppföljningskanaler.

Ladda ner den här mallen Lista kundtjänstuppgifter med allt som hör till mallen för kundtjänsthantering

ClickUps mall för kundtjänsthantering hjälper dig att effektivt sätta upp dina kundsupportprocesser och uppgifter. Du kan minimera röran och fokusera på kundernas problem genom att:

Övervaka inkommande ärenden, spåra och hantera deras lösning,

Organisera uppgifter, kunder, prioriteringar och feedback

Spåra kunder och partners

Kontrollera nöjdhetsbetyg

Samarbeta med team och avdelningar i olika frågor

Denna mall hjälper kundtjänstmedarbetare och agenter att effektivisera sina supportaktiviteter genom anpassade fält och formulär samt användarvänliga vyer för bättre organisation.

Här är ett exempel på en att göra-lista för kundsupport:

Dagliga kundsupportuppgifter:

Granska dagens plan

Prioritera ärenden

Kontrollera att kundkanalerna fungerar

Registrera tekniska problem

Skapa veckorapport

Svara på väntande meddelanden

14. Att göra-lista för byggledning

Byggledningsprojekt kräver ordentlig planering, uppgiftsfördelning och uppföljning från idé till färdigställande. En att göra-lista för byggledning hjälper till att effektivisera teamarbetet, hantera framstegen och centralisera dina team och verktyg.

Organisera och hantera alla dina byggprojekt på ClickUp

Med ClickUp Construction Management-plattformen kan du hantera resurser i olika vyer, schemalägga viktiga uppgifter i en kalender och följa framstegen med Gantt-diagram. Med verktyg som ClickUp Docs kan du samarbeta i realtid från din arbetsplats med ditt team på kontoret. Hantera hela ditt byggprojekt med detta verktyg från din mobila enhet med ClickUp-appen.

Du kan också skapa dina egna arbetsflöden för byggbranschen eller använda färdiga ClickUp-mallar.

Ladda ner den här mallen Planera, följ upp och hantera hela ditt byggprojekt med ClickUps mall för byggledning.

Med ClickUps mall för byggledning kan du till exempel lägga till kommentarer, tagga teammedlemmar, visa deras uppgifter och framsteg samt chatta i realtid för effektivt samarbete. Du kan också hålla dig uppdaterad om kommentarer och ändringar i uppgiftsstatus, tillsammans med filter för aktivitetsdetaljer.

Här är ett exempel på hur en att göra-lista för byggledning kan se ut:

Saker att göra före måndag:

Godkänn planen Prata med leverantören Källa byggmaterial Slutför avtalet med en entreprenör Prioritera nästa veckas uppgifter Håll koll på budget och utgifter Besök webbplatsen för regelbundna uppdateringar

15. Att göra-lista för distansarbetare

Distansarbetare måste hålla sig uppdaterade om sina regelbundna uppgifter och fortsätta samarbeta med teammedlemmarna för att få arbetet gjort i tid. En distansarbetares att göra-lista kan innehålla allt från dagliga avstämningsmöten till övervakning av arbetet i realtid, tilldelning av uppgifter och deluppgifter, till uppföljning av företagets nyckeltal.

Hantera ditt dagliga arbete, spåra tid och håll koll på alla dina uppgifter med ClickUp

Verktyget ClickUp Remote Work gör det möjligt för distribuerade team att samordna gemensamma mål, samarbeta effektivt och visualisera projekt. Du kan ställa in prioriteringar, hantera arbetsbelastningar, spåra framsteg och kommunicera i realtid så att alla i teamet är på samma sida, även om de inte befinner sig i samma byggnad, stad eller land.

Ladda ner den här mallen Organisera din distansarbetsdag för att uppnå maximal produktivitet med hjälp av ClickUps mall för hemarbete.

Distansarbete kräver en ordentlig daglig arbetsplan, och ClickUps mall för hemarbete är utformad för att hjälpa dig med just det. Med den här mallen kan du:

Skapa en regelbunden rutin och tidsplan för att öka produktiviteten

Upprätta tydliga riktlinjer för teamarbete och kommunikation

Skapa en speciell arbetsplats som främjar koncentration och minskar distraktioner

Här är ett exempel på hur en att göra-lista för distansarbete kan se ut:

Skapa en dedikerad arbetsplats Skapa en daglig rutin med tidsgränser Prioritera uppgifter utifrån målen Kontrollera och svara på e-post Planera in regelbundna pauser Använd ett verktyg för uppgiftshantering Kommunicera med teammedlemmarna om uppgifterna Granska slutförda uppgifter Kolla schemat för nästa dag Säkerhetskopiera alla filer

Läs mer: Produktivitetssystem som hjälper dig att nå dina mål ⚽

Hur man skapar en att göra-lista

Nu när vi har gått igenom olika typer av att göra-listor och mallar för arbetshantering återstår den viktigaste frågan: hur man skapar en effektiv att göra-lista. Målet är att förbereda sig för framgång och fokusera på högprioriterade uppgifter för att säkerställa att man har koll på läget. Här är några steg du kan följa för att skapa en bättre att göra-lista som garanterar framgång: 🏆

Sätt upp tydliga och uppnåbara mål

Ställ inte orealistiska förväntningar och öka inte stressen i ditt arbete

Välj ett format och en vy för din att göra-lista-app som passar dig bäst

Gör separata listor för uppgifter och deluppgifter

Dela upp stora och långa uppgifter i mindre, mer överskådliga delar

Skriv ner nya uppgifter när de dyker upp

Kryssa av saker på din lista

Håll koll på uppgifters status och håll dig uppdaterad

Tilldela prioritet och förfallodatum till allt

Inkludera viktiga detaljer om varje uppgift

Med ClickUp-mallar kan du hantera alla typer av projekt. Oavsett om du är student och vill göra att göra-listor för uppgifterna eller byggledare som letar efter en plattform för hantering, är ClickUp rätt val.

Några nybörjarvänliga mallar som hjälper dig att komma igång:

1. Mall för arbete som ska göras

Ladda ner den här mallen ClickUp Work To Do-mall för att organisera dagliga uppgifter och följa upp framsteg

Denna nybörjarvänliga ClickUp-mall för arbetsuppgifter hjälper dig att:

Prioritera uppgifter utifrån hur brådskande de är

Organisera projekt i listor och deluppgifter med förfallodatum

Följ framstegen visuellt med Kanban-tavlor och Gantt-diagram

Dela upp komplexa och stora uppgifter i mindre delar

Öka effektiviteten med anpassade statusar, fält och vyer

2. Mall för dagliga uppgifter

Ladda ner den här mallen Skapa enkla checklistor för dagliga uppgifter med mallen ClickUp Daily Things to Do.

Den enkla mallen ClickUp Daily Things To Do är ett utmärkt sätt att komma igång med mallar för att-göra-listor. Den håller reda på dina dagliga uppgifter i form av checklistor och anpassade fält så att du kan hålla reda på allt du måste göra under en dag.

3. Mall för att göra-lista i kalendern

Ladda ner den här mallen Kategorisera och spåra uppgifter med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista

Mallen ClickUp Calendar To Do List används för att spåra dina arbetstimmar och mål. Du kan använda den som en översikt över din vecko- eller månadsplanering för att planera framåt. Med den här mallen får du en samlad bild av alla dina uppgifter så att du kan schemalägga kommande uppgifter, organisera aktiviteter i kategorier, lägga till detaljer för snabba framstegskontroller och utöva effektiv tidshantering.

4. Mall för daglig att göra-lista

Ladda ner den här mallen Skapa enkla dagliga rutiner med ClickUps mall för daglig att göra-lista

Ett annat nybörjarvänligt alternativ är mallen ClickUp Daily To-Do List. Det är en enkel rutinplanerare och spårare som hjälper dig att bygga upp vanor. Du kan spåra dina dagliga uppgifter i form av tidsuppdelningar, till exempel morgon-, eftermiddags- och kvällsuppgifter. Detta säkerställer att du sätter upp uppnåeliga mål som hjälper dig att känna dig nöjd och förbli motiverad.

Gå bortom enkla att göra-listor med ClickUp-mallar, som innehåller alla användbara och robusta funktioner som ClickUp erbjuder.

Använd avancerade samarbetsfunktioner, integrerade chattar, kalendrar, dokument och många fler alternativ som hjälper dig att skapa perfekta checklistor anpassade efter dina behov.

AI-verktyg gör din arbetsdag enklare och smidigare. ClickUp Brain ger dig den välbehövliga AI-boosten till dina projektledningsaktiviteter med omedelbara och korrekta svar, tillsammans med effektivt innehållsskapande för att göra dina dokument och uppgifter mer organiserade.

Vet du inte var du ska börja med din att göra-lista? Fråga ClickUp Brain.

När du arbetar inom ClickUp-ekosystemet blir Brain din virtuella assistent.

Sammanfatta dina dokument på några sekunder med ClickUp Brain

Låt oss säga att du arbetar i ClickUp Docs för att skapa protokollet från ett nyligen hållet teammöte, där du har skrivit sidor om vad som hände. Med ClickUp Brain kan du skapa en korrekt och tydlig sammanfattning på några sekunder!

Nu kan du skapa en ny uppgift från valfri text i dokumentet och tilldela den till vem du vill. Uppgiftshantering med ClickUp Tasks gör ditt liv enklare – du har fullständig flexibilitet att navigera till valfri uppgift eller deluppgift i ditt projekt och se ditt arbete från flera vyer. Dessutom kan du använda dina egna namngivningskonventioner och bestämma vilka uppgiftskategorier som är mest lämpliga för din grupp.

Organisera dina projekt smidigt och se till att varje detalj spåras och hanteras effektivt med ClickUp Tasks

Proffstips: Aktivera funktionen Flera uppdragstagare i ClickApp för att lägga till fler uppdragstagare.

Håll ordning och effektivitet med ClickUp!

Vi hoppas att våra exempel på att göra-listor har hjälpt dig att komma igång med din egen lista! ✏️

Att hålla ordning är nyckeln till framgång i privatlivet och yrkeslivet. Produktivitetsappar kan hjälpa dig oavsett vilket område du arbetar inom. Att göra-appar spårar dina framsteg, hjälper dig att optimera din schemaläggning och hjälper dig att få mer gjort med mindre ansträngning.

Med ClickUp kan du hålla dig produktiv genom att skapa samarbets- och AI-drivna att göra-listor för alla dina projekt i några enkla steg. Dessutom hjälper dess uppgiftshanterings- och kommunikationsfunktioner dig med tidsplanering, tar hand om en hel del administrativt arbete och hjälper dig att känna dig mer produktiv under dagen.

Registrera dig gratis för att se magin börja!