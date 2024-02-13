Vad är MoSCoW-metoden för prioritering?

När det gäller minnesregler är MoSCoW-prioritering en av de mest effektiva akronymerna inom agil scrum-mjukvaruutveckling. Namnet sammanfattar kortfattat en viktig och ofta upprepad metod för att prioritera olika moment under produktplaneringen.

Så, vad är det? Varför behöver du det? Hur använder du det? Låt oss ta reda på det.

Vad är MoSCoW-prioritering?

MoSCoW-prioritering är en kraftfull teknik som används i agil projektledning för att fastställa prioriteringar för uppgifter och initiativ. MoSCoW är en akronym som står för

Måste ha

Bör ha

Kunde ha

Won’t-have

Var och en av dessa är en prioriteringskategori som styr vad teamet kommer att utveckla i kommande sprintar. MoSCoW-prioritering kan tillämpas på allt inom det agila ramverket, inklusive krav, testfall, användarberättelser, buggar/fel, acceptanskriterier eller uppgifter.

Även utanför agil produktutveckling kan MoSCoW-modellen hjälpa till att prioritera arbetet. MoSCoW-metoden ingår i verksamhetshanteringsprogramvara inom olika branscher för att hjälpa projektteam att fatta bättre beslut.

När det finns flera andra prioriteringsmetoder, inklusive den mest enkla hög-medel-låg-skalan, varför behöver vi då en till? Låt oss se hur den uppstod och utvecklades.

MoSCoW-prioriteringens ursprung och historia

MoSCoW-prioriteringstekniken utvecklades av Dai Clegg på Oracle 1994 för att hjälpa hans team att sortera projektuppgifter i kritiska och icke-kritiska i snabba applikationsutvecklingsprocesser (RAD). Han använde den specifikt i tidsbegränsade projekt för att prioritera projektets krav.

Under årens lopp har denna metod blivit en stapelvara inom agil projektledning. Den har antagits och uppskattats för sin enkelhet och vägledning om vad ett team behöver prioritera när det driver hela projektet.

Fördelarna med MoSCoW-metoden för prioritering

Trots att MoSCoW-prioriteringstekniken är två decennier gammal är den fortfarande populär bland team som använder Dynamic Systems Development Method (DSDM). Här är varför.

Enkelhet

MoSCoW-tekniken är otroligt enkel att förstå. Den hjälper till att klargöra de alternativ som finns tillgängliga för att eliminera distraktioner. (Den är inte så enkel att använda, eftersom det kan finnas olika åsikter om vad som är måste-ha och vad som är bör-ha, till exempel. Vi kommer till det lite senare. )

Tydlighet

Kategorierna ger tydlighet och minskar förvirringen. Om det inte är ett måste, ingår det inte i nästa sprint. Detta säkerställer att teamet är stressfritt och kan fokusera på att göra sitt bästa arbete.

Fokus

MoSCoW-metoden hjälper chefer och team att se vad som är viktigt och behöver omedelbar uppmärksamhet. Genom att klassificera en högprioriterad uppgift som ett ”måste” kan cheferna säkerställa att de har allt de behöver för att slutföra den. De kan också diskutera konkurrerande prioriteringar som ett team.

Tillämplighet

MoSCoW-metoden är nästan universellt tillämplig. Den kan användas för att prioritera vad som helst. Till exempel kan en teamledare markera tio utvecklare som måste-ha och ytterligare tre som kan-ha för att låta sina överordnade veta hur många personer de behöver.

Kommunikation

Att tilldela prioritetsnivåer i denna metod är en utmärkt utgångspunkt för diskussioner i projektplanering och sprintplaneringssessioner. Att definiera något som måste finnas eller inte måste finnas uppmuntrar människor att uttryckligen hålla med eller inte hålla med.

Gränser

MoSCoW-prioritering är mycket effektivt för att förhindra att projektets omfattning växer okontrollerat. De tydliga prioriteringarna säkerställer att alla ny tillagda funktioner genomgår prioriteringsprocessen, vilket hjälper projektledare att hantera förväntningarna.

Nackdelar med MoSCoW-metoden

Trots sina fördelar är MoSCoW-metoden för prioritering inte utan utmaningar. Vi diskuterar dem nedan.

Tvetydighet: Det är lätt att enas om vad som är måste-ha och inte-ha. Men vad som är bör-ha och kan-ha kan vara mer tvetydigt. Även om ramverket ger tydliga definitioner kan det bli komplicerat i praktiken. Dessutom är teamen ofta oense om definitionen av inte-ha – ska de uteslutas från denna sprint eller från hela produkten?

Överförenkling: Denna metod riskerar att förenkla komplexa agila projekt, där uppgifter inte enkelt kan kategoriseras i separata grupper och kanske inte på ett adekvat sätt tar hänsyn till beroendeförhållanden mellan uppgifter.

Subjektivitet: Liksom alla metoder är även MoSCoW-prioritering subjektiv. Teamet måste samlas för att fatta beslut om prioritering av uppgifter. Nackdelen är att det inte bidrar särskilt mycket till att göra processen objektiv.

Krävande: För att prioritera en uppgift i MoSCoW-ramverket måste varje uppgift ha detaljerade beskrivningar och sammanhang. Till exempel kan en "taggningsfunktion" i ett agilt projektledningsverktyg vara ett måste för specifika användningsfall, även om den inte verkar vara kritisk. Produktägare måste investera tid och energi i definitioner för att kunna kategorisera korrekt.

En nivå: Inom de fyra kategorierna finns det inget sätt att prioritera punkterna ytterligare. Detta förutsätter att alla nödvändiga punkter har samma prioritet, vilket gör metoden ineffektiv vid planering.

Kategorier i MoSCoW-prioriteringsmetoden

MoSCoW-prioriteringsmetoden har fyra kategorier: måste ha, bör ha, kan ha och kommer inte att ha.

#1 Måste ha

”Must-have”-uppgifter är kritiska moment under den aktuella sprinten. ”Must” i must-have-kategorin definieras ibland som ”minsta användbara delmängd”. Detta säkerställer att iterationen möjliggör en minsta nivå av användbarhet för funktionerna.

En måste-ha-funktion är vanligtvis avgörande för kunderna, ett krav för att uppfylla lagstiftning eller en säkerhets-/tillgänglighetsfördel. Utan dessa funktioner skulle produkten i sig vara meningslös att lansera på marknaden.

#2 Bör ha

Uppgifter som anses vara ”bör-ha” har andra prioritet. Dessa uppgifter är viktiga men inte kritiska för den aktuella tidsramen och kan skjutas upp om det behövs.

En "kunde ha funktionen" är vanligtvis en mindre buggfix eller prestandaförbättring, utan vilken produkten fungerar, även om det inte är optimalt. Team använder ofta någon form av tillfällig lösning för att hantera dessa ärenden.

#3 Kunde ha

Den tredje kategorin är ”kunde ha”-uppgifter, dvs. önskvärda men inte nödvändiga. Den avgörande skillnaden mellan ”bör ha” och ”kunde ha” är att det förstnämnda är viktigt och kan ha stor inverkan på produktens framgång (kundnöjdhet, intäkter, lönsamhet etc.), medan det sistnämnda utan problem kan utelämnas utan större skada.

Teamen prioriterar uppgifter som kan utföras endast om de kan levereras utan att påverka utvecklingsgruppens kostnader eller arbetsinsats. Allteftersom situationen utvecklas prioriteras och utvecklas uppgifter som kan utföras ofta om.

#4 Kommer inte att ha (den här gången)

”Won’t-have”-uppgifter anses inte vara nödvändiga för projektets nuvarande omfattning. Dessa uppgifter eller funktioner har lägst prioritet och utelämnas vid första tecken på motstånd.

Funktioner som inte kommer att finnas med har en mycket liten inverkan på projektets framgång. De varken skadar resultatet eller skapar något mervärde.

Även om denna teknik kan vara till stor hjälp är den inte universellt effektiv. Här är de situationer där den fungerar bäst.

När ska man använda MoSCoW-metoden för prioritering?

MoSCoW-prioritering är ett utmärkt verktyg för beslutsfattande i flera personliga och professionella situationer. När du rensar hemma kan du, istället för att fråga dig om en sak ”väcker glädje”, fråga dig om den är ”nödvändig”.

För en agil projektledare kan det vara mycket mer värdefullt än så. Här är hur.

Tid: Den viktigaste faktorn för MoSCoW-analysen är tid. Kategoriseringen gäller för den aktuella sprinten eller tidsramen. Den är mycket effektiv för tidspressade projekt med snäva deadlines.

Resurser: Vad gör du om du har ett begränsat team av utvecklare? Använd MoSCoW, eftersom det hjälper dig att maximera resultaten inom ramen för tillgängliga resurser.

Produktinitiering: I början av projektet måste du bestämma vad du ska fokusera på först och vad som utgör din minimalt fungerande produkt (MVP). MoSCoW-prioritering kan vara otroligt användbart för att styra dessa diskussioner.

Det är dock viktigt att notera att MoSCoW kanske inte passar alla projekt, särskilt inte sådana med komplexa beroenden eller där alla uppgifter är lika kritiska.

Hur man implementerar MoSCoW-metoden för prioritering

För att lyckas med MoSCoW-prioritering krävs tydliga och effektiva processer. Här är en översikt över processen och tips på hur du prioriterar ditt arbete med valfri gratis projektledningsprogramvara, till exempel ClickUp, för att få det rätt.

1. Skapa din produktbacklogg

Innan du prioriterar uppgifter för den kommande lanseringen är det viktigt att skapa en lista med möjligheter. Vanligtvis beskrivs detta i produktbackloggen. Baserat på forskning och input från tvärfunktionella team, välj ut några få från backloggen.

I ClickUp kan du ställa in dessa som uppgifter, milstolpar, funktioner, fel och mer för att underlätta prioriteringen.

Uppgiftstyper för att skapa en välorganiserad produktbacklogg på ClickUp

2. Lägg till detaljer i produktbackloggen

Som vi nämnde tidigare är en av de icke-förhandlingsbara faktorerna i MoSCoW-prioriteringen adekvat information om uppgiften. Utan vad, varför, hur, när och vem skulle det vara omöjligt att prioritera rätt. Lägg därför till all information du kan samla in. Det kan vara:

Beskrivning av användarberättelsen

Affärspåverkan

Teknisk påverkan, såsom uppskattning av tid/insats

Mått på framgång

Beroenden för andra uppgifter

Med ClickUp-uppgifter kan du lägga till deluppgifter, checklistor, tidsuppskattningar, användare, taggar, anpassade fält och mycket mer. Använd ClickUps hierarkiguide för att organisera information på ett effektivt sätt.

3. Fastställ definitioner för prioriteringskategorier

Vad betyder måste-ha? Vilka parametrar måste en uppgift ha för att betraktas som ett måste? Måste hela teamet vara överens om att kategorisera något som inte-måste-ha?

De vanligaste metoderna är viktad poängsättning, Kano-modellen eller buy-a-feature. Om det känns som ytterligare ett lager av ramverk/modeller, här är några mallar för projektprioritering som du kan använda.

Välj noggrant. Det är viktigt att fastställa dessa definitioner innan du börjar prioritera uppgifter. Detta underlättar standardiseringen av processen för korrekt prioriteringshantering. Placera också en eskaleringsmatris så att någon kan fatta ett beslut i händelse av oenighet.

För att säkerställa att alla förstår och följer dina prioriteringsdefinitioner, dokumentera och publicera dem på ClickUp Docs. Samarbeta kring dem för att säkerställa att teamet är överens om dem. Du kan också använda ClickUp AI i Docs för att sammanfatta längre definitioner för enkel referens.

4. Bestäm prioriteringarna gemensamt

När allt grundläggande arbete är klart är det dags att prioritera. Samla teamet för att utvärdera alla alternativ och fastställa prioriteringar.

Välj mellan ClickUps olika vyer för att se den information som passar dina behov. De flesta agila team använder till exempel vanligtvis Kanban-tavlan för att samla alla okategoriserade objekt i en kolumn och sedan dra och släppa dem till relevanta prioriteringar. Du kan också filtrera objekt på Kanban-tavlan utifrån vad du vill se.

ClickUp Kanban-tavla

Diskutera affärskraven öppet. Här är några saker att tänka på.

Ställ in alla uppgifter som "won't-have" och diskutera sedan varför du måste ha dem.

För nödvändiga krav, fråga: ”Utan denna punkt, är ökningen lika bra som inställd?”

Om det finns en lösning, även om den är manuell, ska du inte kategorisera den som ett måste.

Om ett måste-ha är beroende av något annat än ett annat måste-ha, omvärdera det.

Kom ihåg att något du kategoriserade som ett "kunde ha" i föregående inkrement kan bli ett "måste ha" för nästa. När du till exempel bygger MVP kan du ha kategoriserat vissa objekt som "kunde ha" eftersom de inte är avgörande för den aktuella sprinten. När MVP har lanserats kan dessa funktioner nu bli ett "måste ha".

5. Sätt prioriteringar

När du har kommit överens, ställ in dem i dina prioriteringsverktyg. ClickUp-prioriteringar ger dig fyra alternativ: Brådskande, hög, normal och låg. Du kan göra dessa till MoSCoW-prioriteringar.

Alternativt kan du använda MoSCoW-metoden med anpassade statusar. När du anger uppgiftsprioriteringar i ClickUp kan du lägga till en eller två rader i kommentarerna om varför du fattade beslutet. Detta kommer att underlätta framtida prioriteringssessioner.

Anpassade statusar på ClickUp

Prioriteringar handlar inte bara om vad som är viktigt, utan lika mycket om vad som kan byggas inom den tidsramen. Du vill inte ta på dig för mycket och leverera för lite bara för att du tycker att allt är nödvändigt.

Innan du fastställer en plan, ta reda på varje teammedlems aktuella arbetsbelastning och kapacitet. Använd tidsuppskattningarna för varje uppgift för att simulera kapaciteten. Använd vyn Arbetsbelastning för att säkerställa att ingen har för mycket att göra.

Kapacitetsplanering på ClickUp

Prioritera rätt saker med ClickUp

Produktteam måste vara helt fokuserade på vad som är bra för verksamheten och kunden. De måste eliminera distraktioner. Därför är projektprioritering en superkraft. God prioritering handlar lika mycket om vad man ska göra som om vad man inte ska göra.

ClickUps projektledningsverktyg är utformat för att möjliggöra just detta. Hierarkin, uppgiftshanteringen, prioriteringarna och anpassade statusar hjälper teamen att effektivt förstå och prioritera sitt arbete.

Vyerna för arbetsbelastning hjälper till att säkerställa att de prioriterade uppgifterna kan levereras, och ClickUp-instrumentpanelerna hjälper till att hålla prioriteringarna på rätt spår. Prova ClickUp gratis idag och bygg rätt sak.