Gratis mallar för försäljningshandböcker som effektiviserar din försäljningsprocess

Inga två säljsamtal är likadana. En potentiell kund kräver data. En annan vill ha en helhetsbild. Den tredje? Ignorerar dig efter tre e-postmeddelanden. Utan ett tydligt system slösar även de bästa säljarna tid på gissningar och förlorar affärer som de kunde ha vunnit.

En bra försäljningshandbok ger ditt team en repeterbar spelplan: vad man ska säga, när man ska säga det och hur man håller affärerna igång.

Och det fungerar. Företag med en stark försäljningsstrategi har nästan 49 % högre vinstprocent än företag utan en sådan strategi.

Men att skapa en försäljningshandbok från grunden kan kännas överväldigande.

För att hjälpa dig har vi sammanställt en lista med gratis mallar för försäljningshandböcker som förenklar din process och hjälper dig att avsluta affärer snabbare.

De bästa mallarna för försäljningshandböcker i korthet

Vad är mallar för försäljningshandböcker?

Mallar för försäljningshandböcker är färdiga ramverk som sammanfattar ditt företags försäljningsstrategi, processer och bästa praxis på ett och samma ställe. De fungerar som en guide för ditt säljteam och täcker allt från att hantera invändningar och kvalificera leads till att utforma vinnande säljargument och avsluta fler affärer.

Viktiga element i en effektiv mall för försäljningshandbok inkluderar vanligtvis:

Köparprofiler (vem du säljer till)

Försäljningsmetoder (hur du säljer)

Konkurrenskraftiga kampkort (varför du vinner)

Manus för hantering av invändningar (vad du ska säga när du möter motstånd)

CRM-processer (var du ska logga nästa steg)

Vad kännetecknar en bra mall för försäljningshandbok?

En bra mall för försäljningsmanual är mer än ett dokument; det är en strategisk plan som främjar konsekvens, påskyndar uppstartsfasen och hjälper ditt team att avsluta affärer med självförtroende.

Här är vad en bra mall kan göra för dig:

Tydlig, stegvis uppdelning: Delar upp försäljningsprocessen i väl definierade steg och guidar säljarna från prospektering till avslut med tydlighet och målmedvetenhet.

Taktisk, praktisk vägledning: Erbjuder specifika åtgärder att vidta, frågor att ställa, vad man ska lyssna efter och hur man ska svara (inte bara allmänna råd).

Inbyggd flexibilitet: Möjliggör enkel anpassning för olika team, produktlinjer, branscher eller köparprofiler utan att förlora kärnstrukturen.

Hantering av invändningar och situationsanpassade strategier: Innehåller verkliga svar på vanliga invändningar och utvalda strategier för unika scenarier, till exempel hur man återupptar kontakten med kalla leads.

CRM-integration: Integrerar försäljningshandboken direkt med ditt Integrerar försäljningshandboken direkt med ditt CRM-system för spårning , automatisering och datadriven uppföljning.

Skalbar för tillväxt: Gör försäljningshandboken till ett grundläggande verktyg för att introducera nyanställda, coacha befintliga säljare och samordna ledarskapet kring vad som är ”bra”.

Mallar för försäljningshandböcker

Vill du förenkla din försäljningsprocess utan att bli överväldigad? Dessa färdiga mallar för försäljningshandböcker täcker allt från onboarding och strategi till försäljningsuppföljning och uppföljningar.

1. ClickUp-mall för projektledningshandbok

Hämta gratis mall Förenkla din försäljningsprocess och avsluta affärer snabbare med ClickUps mall för projektledningshandbok.

Med ClickUps mall för projektledning kan du skapa en försäljningshandbok som hjälper dig att genomföra din process som ett välskött projekt.

Den delar upp ditt arbetsflöde för försäljningsprojektledning i fem faser: Initiera, planera, genomföra, övervaka och kontrollera samt avsluta. Under varje fas kan du skapa deluppgifter för specifika försäljningsaktiviteter, såsom upptäcktsamtal, granskning av förslag eller kontraktsundertecknande.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Visa dina definierade aktiviteter grupperade efter fas med hjälp av fasöversikten .

Flytta uppgifter mellan faser genom att helt enkelt dra och släppa dem över hela tavlan.

Clickps Gantt-diagramvy för att se alla faser och deras aktiviteter i ett tidslinjeformat. Byt tillför att se alla faser och deras aktiviteter i ett tidslinjeformat.

💡 Perfekt för: Försäljningschefer som vill hantera försäljningsinitiativ med tydliga milstolpar och smidigt teamsamarbete.

2. Mall för implementeringshandbok för ClickUp

Hämta gratis mall Mallen för implementeringshandbok från ClickUp hjälper dig att planera, genomföra och följa upp varje steg i din försäljningsstrategi med tydlighet och självförtroende.

Mallen för implementeringshandbok från ClickUp ger dina säljare och onboardingteam en plan för att komma igång smidigt och skala upp med självförtroende.

En ClickUp Docs- mall med avsnitt för förberedelse, processdokumentation, planering och åtgärder, som innehåller viktiga instruktioner för varje steg, till exempel vad du ska förbereda, vad du ska undvika och viktiga saker du ska och inte ska göra.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd checklistan Förutsatta krav för att säkerställa att viktiga steg, såsom ifyllande av formulär och bakgrundskontroller, inte hoppas över.

Skissera vad som ska tas upp i agendan för kickoff-mötet för att säkerställa att viktiga områden, såsom syfte, omfattning, intressenter och kommunikationsplaner, alltid behandlas.

Dokumentera lärdomar, prestationer jämfört med mål och resultat för att kontinuerligt förbättra din implementeringsprocess.

💡 Perfekt för: Försäljnings- och kundtjänstteam kan använda mallen för att samordna insatser, hantera beroenden och upprätthålla transparens under hela projektets livscykel.

3. Mall för ClickUp-försäljningsstrategiguide

Hämta gratis mall Skapa vinnande försäljningsstrategier med ClickUps mall för försäljningsstrategi.

Mallen för ClickUps försäljningsstrategiguide beskriver det väsentliga, från att definiera din ideala kundprofil (ICP) till att utforma försäljningsstrategier och säljargument som stämmer överens med ditt unika försäljningsargument (USP).

Den är fullspäckad med vägledande dokument och förifyllda frågor som hjälper dig att klargöra din företagsvision, köparprofiler, intäktsmål och utgifter. Avsnittet Budget har en inbyggd tabell för att spåra kostnader med anteckningar, så att din strategi alltid baseras på siffror.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera varje steg i din försäljningscykel, från prospektering till avslut, och säkerställ tydlighet och konsekvens i hela teamet.

Skissa upp beprövade taktiker och metoder för att standardisera tillvägagångssätt och förbättra prestandan.

Utvärdera effektiviteten i din strategi och gör justeringar baserat på prestationsdata.

För försäljningsprocesser som involverar flera sammankopplade steg som kräver tydlig samordning, spårning och automatisering, samlar ClickUps programvara för försäljningsprojektledning CRM, uppgiftshantering, kommunikation och rapportering på ett och samma ställe.

Dess automatiseringsfunktioner låter dig automatiskt tilldela leads, uppdatera affärsstadier och utlösa uppföljningar, vilket minskar manuella administrativa uppgifter och gör det möjligt för säljteamet att fokusera på att avsluta affärer. Dessutom hjälper ClickUps 15+ vyer till att visualisera pipelines med hjälp av list-, kanban- och tabellvyer för bättre spårning av leads och affärer genom olika stadier.

Centralisera och förenkla alla delar av din försäljningsprocess på ett ställe med ClickUps försäljningsprojektledning.

💡 Perfekt för: Försäljningschefer, grundare och strateger som vill bygga upp en repeterbar, målinriktad försäljningsprocess från grunden.

📖 Läs mer: Vill du att din försäljningshandbok ska träffa rätt? Kolla in vår kompletta guide till att beräkna försäljningsprognoser, eftersom smarta strategier börjar med korrekta förutsägelser. 📊📈

4. ClickUp B2B-försäljningsstrategimall

Hämta gratis mall ClickUp B2B-försäljningsstrategimall hjälper ditt team att rikta in sig på rätt kunder, optimera din pipeline och skala upp på ett smartare sätt.

En allmän försäljningshandbok passar sannolikt inte B2B-försäljning. Du behöver en strategi som är särskilt utformad för längre försäljningscykler, komplexa köpresor och affärer med höga insatser.

ClickUps mall för B2B-försäljningsstrategi går längre än ytliga taktiker och hjälper dig att definiera detaljerade försäljningsmål, skapa kundprofiler och kartlägga din marknadsanalys med diagram som TAM/SAM/SOM.

Låt oss säga att du vill skapa en persona som ”IT-beslutsfattare på ett medelstort SaaS-företag”. Du kan antingen göra din egen research och lägga till den, eller så kan du be ClickUp Brain, världens mest kompletta och kontextuella arbets-AI, att göra det åt dig med en enkel uppmaning som:

Använd ClickUp Brain för att skapa köparprofiler och skräddarsy din B2B-försäljningsstrategi.

Det genererar en detaljerad persona som denna på några sekunder. Och det bästa av allt? Du kan göra detta för varje avsnitt, från marknadsanalys till försäljningsmål, lika enkelt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Lägg till specifik bransch, företagsstorlek, plats och andra relevanta detaljer för att definiera din ideala kund.

Skapa fält som "Målmarknad", "Försäljningstrattens stadium" och "Leadkälla" för att samla in viktig information och anpassa din strategi därefter.

Be ClickUp Brain att brainstorma med dig och skapa övertygande värdeerbjudanden som lyfter fram de unika egenskaperna hos dina produkter och tjänster.

💡 Perfekt för: B2B-säljteam och intäktsansvariga som skapar datastödda, skalbara säljhandböcker som är anpassade efter långsiktiga affärsmål.

5. ClickUp-mall för onboarding av säljare

Hämta gratis mall Få igång dina nya säljare snabbare med ClickUps mall för säljintroduktion.

ClickUps mall för säljintroduktion förenklar säljintroduktionen med ett strukturerat, repeterbart system som snabbt rustar säljarna. Mallen täcker alla viktiga steg, från att beskriva företagets värderingar och exempel på säljhandböcker till att ge detaljerad produktutbildning och tilldela mentorer.

För att kunna erbjuda omfattande produktutbildning krävs det ofta att processen delas upp i deluppgifter för att säkerställa att alla områden täcks in ordentligt. Denna mall är utformad för att stödja just detta tillvägagångssätt. 👇

Dela upp onboarding-uppgifter i deluppgifter, tilldela prioriteringar och deadlines och se framstegen på ett ögonblick för effektiv uppgiftshantering.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Dela utbildningsmaterial, produktinformation och dokumentation om försäljningsprocessen med nyanställda.

Anpassa mallen efter ditt företags specifika onboardingprocess, inklusive tidsplaner, mål och resurser.

Tilldela uppgifter till relevanta teammedlemmar och sätt deadlines för att säkerställa att introduktionsaktiviteterna slutförs i tid.

💡 Perfekt för: Försäljningschefer, teamledare och HR-team som vill förenkla introduktionen av nyanställda.

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbete att göra, som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och effektivisera!

6. ClickUp-mall för kundintroduktion

Hämta gratis mall Leverera smidiga, personliga onboarding-upplevelser varje gång med ClickUps mall för kundonboarding.

Första intrycket är viktigt i försäljningscykeln, och ClickUps mall för kundintroduktion säkerställer att din introduktion blir smidig, effektiv och oförglömlig. Denna mall guidar nya kunder steg för steg och gör introduktionen till en strukturerad, skalbar process.

Det börjar med ett lättdelat kundintagsformulär, som övergår i organiserade uppgiftslistor, processkort med dra-och-släpp-funktion, vyer över servicepaket och en kalender för att spåra viktiga milstolpar.

Fånga upp alla viktiga detaljer från början och skapa förutsättningar för en smidig och effektiv onboarding-upplevelse.

Du hittar till och med en inbyggd onboarding-enkät för att anpassa upplevelsen. Resultatet? Smidigare överlämningar, nöjdare kunder och mindre belastning på ditt supportteam.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Centralisera kundinformation för bättre datahantering och rapportering

Erbjud en smidig onboarding-upplevelse för att förbättra kundnöjdheten och kundlojaliteten.

Granska onboardingprocessen, samla in feedback och gör justeringar för att förbättra kundupplevelsen.

💡 Perfekt för: Säljteam, kundansvariga och kundframgångsexperter som vill förbättra kundlojaliteten, effektivisera onboarding och leverera en femstjärnig kundupplevelse.

7. ClickUp Steg för att skapa en mall för försäljningstratt

Hämta gratis mall Bygg din perfekta försäljningstratt från grunden med ClickUp Steg för att skapa en mall för försäljningstratt

För att omvandla kalla leads till lojala kunder krävs en tydlig, strategisk försäljningstratt. ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template är ett kraftfullt verktyg som guidar ditt team genom varje fas i tratten, från initial medvetenhet till slutgiltigt beslut.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera trattens olika stadier med ClickUps tavelvy – medvetenhet, nyfikenhet, erbjudande, övervägande och beslut.

Skapa transkriberade demovideor för onboarding eller produktgenomgångar med ClickUp Clips.

Använd ClickUps uppgiftschecklistor för att guida ditt team genom viktiga steg som att presentera erbjudandet och följa upp med potentiella kunder.

Skapa checklistor för ditt team och tilldela uppgifter till rätt personer för att säkerställa att allt avslutas i tid.

💡 Perfekt för: Säljteam, nystartade företag och tillväxtmarknadsförare som vill bygga skalbara trattar, anpassa köparens resa och öka avslutsfrekvensen med hjälp av automatisering och AI.

8. ClickUp-mall för försäljningsplan

Hämta gratis mall Sätt upp tydliga försäljningsmål och planera din vinnande strategi med ClickUps mall för försäljningsplan.

ClickUps mall för försäljningsplan hjälper dig att skapa en plan som flyter utan att du hela tiden behöver fråga dig: ”Vad är det som fortfarande är kvar att göra?” 🤔

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Börja med projektöversikten för att fastställa viktiga försäljningsmål.

Gå över till strukturerade vyer som Försäljningsplanens komponenter , Tidslinje och Gantt-diagram för att visualisera deadlines, teamansvar och resursfördelning.

Sätt upp SMART-mål med ClickUp Goals , planera effektiva marknadsföringsstrategier och granska försäljningsresultaten med ClickUp Dashboards

💡 Perfekt för: Försäljningschefer, affärsutvecklingsteam och grundare som vill skapa fokuserade försäljningsverktyg och strategier, samordna teamets insatser och konsekvent nå intäktsmål.

📖 Läs mer: Vill du omvandla strategi till resultat? Missa inte vår guide om hur du kan förbättra planeringen av försäljningskapaciteten för att öka intäkterna 💼📈

9. ClickUp-mall för säljargument

Hämta gratis mall Skapa övertygande, konverteringsstarka säljargument med ClickUps mall för säljargument.

ClickUps mall för säljargument ger ditt team en repeterbar, beprövad struktur för att omvandla samtal till konverteringar.

Den bryter ner och täcker olika scenarier för att ge ditt team ett försprång när det gäller att närma sig dina blivande kunder. Oavsett om det är en LinkedIn-kontakt de kontaktar eller leder med en milstolpe som den potentiella kunden just uppnått, finns det något för varje situation.

Varje presentation börjar med en stark inledning följt av sammanhanget, där du kopplar samman produktens funktioner med kundens problem med ett tydligt värdeerbjudande. Avsluta med en stark uppmaning till handling: en inbjudan till chatt, boka en demo eller något annat steg.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Gör det möjligt för flera teammedlemmar att bidra och ge feedback på försäljningspresentationer.

Få en standardiserad struktur för varje försäljningspresentation, vilket möjliggör snabbare förberedelser och leverans.

Använd ClickUp Docs för att skapa och lagra stöddokument och presentationer som kompletterar din försäljningspresentation.

💡 Perfekt för: Säljteam, BDR:er, SDR:er och kundansvariga som vill skala upp personlig marknadsföring och förbättra framgångsgraden för sina säljargument.

10. ClickUp-mall för försäljnings- och marknadsföringsplan

Hämta gratis mall ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan ger dig en färdplan för smidigt samarbete och tillväxt.

Försäljning och marknadsföring är två sidor av samma mynt, och med ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan kan du äntligen samordna båda insatserna under ett och samma tak.

Denna samarbetsmall hjälper dina försäljnings- och marknadsföringsteam att samordna gemensamma mål, organisera kampanjer, spåra KPI:er och visualisera alla uppgifter från planering till resultat.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Låt sälj- och marknadsföringsteamen arbeta mot gemensamma mål med hjälp av funktioner för samarbete i realtid.

Få en visuell layout i Kanban-stil av dina aktiviteter grupperade efter marknadsföringsstadium med marknadsföringspipeline-vyn .

Få mer information genom att öppna valfri kort eller uppdatera enkelt stadiet för en aktivitet genom att dra och släppa den till en annan kolumn på tavlan.

Se uppgifter individuellt eller grupperade efter status på en Kanban-tavla.

💡 Perfekt för: Marknadsföringsteam och nystartade företag som vill samordna försäljnings- och marknadsföringsbudskap, driva kampanjer i samarbete och hålla fokus på målen över avdelningsgränserna.

🌟 Bonus: När du har valt en mall för säljhandbok kan du ta anpassningen ett steg längre med ClickUp Brain MAX. Som din AI-superapp för datorn hjälper den dig att förfina dina meddelanden till olika köparprofiler och till och med automatiskt generera uppföljningsuppgifter eller e-postmeddelanden. Det kan också hämta försäljningsdata från anslutna verktyg, tolka din försäljningshandbok, rekommendera nästa steg och generera försäljningsdokument och strategier. Sök efter allt, fråga vad som helst: Den nya ClickUp Brain MAX ger dig tillgång till allt ditt arbete, alla dina appar och AI-modeller.

11. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Hämta gratis mall Spåra framsteg, nå mål och håll ordning med ClickUps mall för försäljningsspårning.

Synlighet är mycket viktigt för att driva ett högpresterande säljteam. Med ClickUps mall för säljspårning får du full kontroll över din pipeline, från att spåra teamets prestationer till att analysera försäljningstrender på ett och samma ställe.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Övervaka affärer, följ upp leads och utvärdera säljarnas prestationer mot målen med hjälp av försäljningsdashboards i realtid.

Skapa standardiserade arbetsflöden med fokus på att spåra viktiga mått som vinstsannolikhet, genomsnittlig affärsstorlek och befintliga kunders livstidsvärde.

Granska försäljningspipelinens hälsa eller förfina uppföljningsstrategier för att hålla leads i rörelse och avsluta fler affärer.

💡 Perfekt för: Försäljningschefer, teamledare och intäktsansvariga som vill effektivisera försäljningsuppföljningen, få praktiska insikter och hantera säljprocesser med tydlighet och självförtroende.

12. ClickUp-mall för uppföljningsmejl

Hämta gratis mall Förenkla kommunikationen, vårda leads och öka konverteringarna utan ansträngning med ClickUp-mallen för uppföljningsmejl.

Det första säljargumentet kan kanske så ett frö, men det är den konsekventa, genomtänkta uppföljningen som bygger förtroende och driver affären framåt. ClickUps mall för uppföljningsmejl hanterar denna utmaning genom att erbjuda en central plats där alla dina uppföljningsmejl kan organiseras, anpassas och återanvändas på ett effektivt sätt.

Den innehåller en detaljerad beskrivning, en checklista, relevanta deluppgifter och anpassningsbara fält för att säkerställa att varje e-postmall är uppdaterad och korrekt tillskriven. De anpassningsbara fälten som finns tillgängliga är: Bidragsgivare, ett personfält för att spåra vem som skapade eller uppdaterade mallen; Användbarhet, ett betygsfält för att bedöma hur effektiv varje mall är; och Aktiv status, ett rullgardinsfält för att ange om mallen fortfarande är i aktiv användning.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Automatisera påminnelser och uppföljningsmejl för att säkerställa snabb kommunikation utan manuellt arbete.

Använd olika vyer som ClickUps listvy och kalendervy för att visualisera och hantera dina uppföljningsuppgifter på ett effektivt sätt.

Få deluppgifter för en rad olika uppföljningsscenarier, till exempel att klargöra diskussioner efter ett möte, kontrollera väntande åtgärder eller ta kontakt efter evenemang eller röstmeddelanden.

💡 Perfekt för: Säljteam, kundansvariga, kundtjänstmedarbetare och egenföretagare som vill ha ett smartare och effektivare sätt att följa upp kunder.

🧠 Visste du att? Det första uppföljningsmejlet i försäljningen ökar svarsfrekvensen med 49 %!

13. ClickUp-mall för standardrutiner

Hämta gratis mall Säkerställ konsekvens, förbättra effektiviteten och håll ditt säljteam samordnat med ClickUps mall för standardrutiner.

ClickUps mall för standardrutiner (SOP) ger dig ett färdigt ramverk för att dokumentera varje processdetalj, från att introducera nya säljare till att förfina outreach-processer och samordna tvärfunktionella team. Med inbyggda checklistor, dokument och anpassningsbara arbetsflöden kan du kartlägga varje steg i din försäljningsprocess på ett och samma ställe.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma och ClickUp Tasks för att tilldela ansvar och tidsplaner.

Ställ in återkommande påminnelser för att regelbundet granska och uppdatera dina rutiner i takt med att din strategi utvecklas.

Håll koll på alla ändringar med versionshistorik, så att du kan se vem som har gjort ändringar och när.

💡 Proffstips: Om du är trött på att skapa SOP:er för olika processer från grunden kan du överväga att använda gratis SOP-mallar och format!

💡 Perfekt för: Försäljningschefer som bygger skalbara arbetsflöden, RevOps-team som standardiserar processer eller alla team som vill dokumentera och optimera sin försäljningsstrategi från början till slut.

📖 Läs mer: Vill du effektivisera dina processer ännu mer? Kolla in vår lista över de bästa SOP-generatorverktygen för effektiva affärsprocedurer, eftersom tydliga säljhandböcker förtjänar lika smarta SOP:er. ✅📋

14. SaaS-varumärkesförsäljningshandbokmall från Visme

via Visme

Vismes SaaS-mall för försäljningshandbok är en 10-sidig mall som låter dig presentera beprövade tekniker för framgångsrik försäljning på ett både professionellt och engagerande sätt.

Du kan visualisera data med hjälp av diagram och widgets, tillämpa ditt varumärkes utseende och känsla och publicera din säljhandbok online eller ladda ner den i flera format, till exempel PDF eller HTML5.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Anpassa mallen till ditt varumärke genom att redigera innehåll, bilder, färger och sidor.

Inkorporera interaktiva funktioner som klickbara länkar och inbäddade videor för att öka engagemanget.

Ladda ner din säljhandbok som en högkvalitativ PDF-fil för utskrift eller dela den online med hjälp av en länk.

💡 Perfekt för: SaaS-startups, säljledare och marknadsföringsteam som vill ha en snyggt designad, interaktiv säljhandbok som passar perfekt för deras varumärke.

💡 Proffstips: Automatisera delar av ditt säljhandboksflöde med ClickUp Agents . Dessa AI-drivna assistenter kan självständigt uppdatera affärsstadier, tilldela uppgifter baserat på utlösande villkor, generera sammanfattningar eller till och med skicka påminnelser när det är dags för uppföljning.

15. Mall för försäljningshandbok för mediebyråer av Visme

via Visme

Vismes mall för försäljningshandbok för mediebyråer erbjuder ett elegant och professionellt sätt att presentera dina försäljningsstrategier, produktutbud och bästa praxis i ett interaktivt dokument.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa en försäljningshandbok som enkelt kan uppdateras och delas mellan teamen.

Anpassa färger, typsnitt, bilder och layouter så att de matchar din byrås varumärkesidentitet.

Lägg till animationer, video, interaktivitet och mycket mer för en dynamisk utbildningsupplevelse.

💡 Perfekt för: Försäljningschefer, kreativa direktörer och utbildningskoordinatorer på medie- eller reklambyråer som vill introducera nya säljare, standardisera försäljningsbudskap och samordna teamstrategier.

16. Mall för e-handelsförsäljningshandbok från Visme

via Visme

Vismes mall för e-handelsförsäljning hjälper ditt team att ligga steget före de nya e-handelstrenderna och nå sina intäktsmål med självförtroende. Denna redigeringsklara mall innehåller fördesignade sidor för att lyfta fram ditt företags historia, produktkategorier, prisstrategier och ideala kundprofiler.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Använd den som en guide för att snabbt och konsekvent utbilda nya säljare.

Definiera steg-för-steg-procedurer för hantering av leads, presentationer, uppföljningar och avslut av affärer.

Inkludera avsnitt för mål och mätvärden för att övervaka försäljningseffektiviteten.

💡 Perfekt för: e-handelschefer, produktchefer och företagare som vill introducera säljare, samordna budskap och uppnå konsekventa resultat.

📚 Läs mer: Verktyg du måste ha i din försäljningsteknikstack

17. PowerPoint-mall för försäljningsmanual från SlideModel

via SlideModel

SlideModels PowerPoint-mall för försäljningshandbok gör det enkelt att visualisera alla viktiga aspekter av din försäljningsstrategi.

Med professionellt utformade bilder och en sammanhängande layout ger denna mall ditt team en tydlig färdplan. Varje avsnitt, såsom företagsöversikt, produktinformation, försäljningsprocess, tidshantering och meddelanden, har fullt redigerbara bilder som är lätta att anpassa till ditt varumärke och ditt arbetsflöde.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Anpassa för olika försäljningspresentationer, såsom interna utbildningar och strategiska planeringsdiskussioner.

Använd infografik och processdiagram för att förklara komplex information på ett tydligt sätt.

Få fördefinierade avsnitt för företagsinformation, produkt- och tjänsteöversikt, kundprofiler, försäljningsprocess etc.

💡 Perfekt för: Försäljningschefer, B2B-team och affärsutvecklingsledare som vill presentera ett omfattande försäljningsramverk i ett professionellt, anpassningsbart PowerPoint-format.

18. Mall för försäljningshandbok från Dialpad

via Dialpad

Dialpads mall för försäljningshandbok är ett smart, AI-förbättrat verktyg som effektiviserar onboarding, förstärker bästa praxis och håller säljteamet samordnat i alla kontaktpunkter.

Denna presentationsliknande försäljningshandbok täcker alla viktiga komponenter, från företagets bakgrund och köparprofiler till detaljerade försäljningsprocesser och resurser för att underlätta försäljningen.

Varje avsnitt är utformat för att stödja verkliga försäljningsaktiviteter. Det innehåller till exempel operativa tips som att använda Dialpads röstmeddelandefunktion eller Salesforce-integrationen för klick-för-att-ringa, och utnyttjar Dialpad AI Playbooks för att spåra efterlevnaden av flera försäljningsramverk.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Beskriv ditt företags mission, vision, produkt-/tjänstevärdeerbjudanden och kärnvärden.

Lägg till exempel på effektiv hantering av invändningar och svar på vanliga kundfrågor.

Definiera mätbara mål såsom antal samtal per dag, bokade möten, konverteringsfrekvenser eller intäktsmål.

💡 Perfekt för: Säljteam, intäktsansvariga och chefer som söker en intelligent, presentationsklar säljhandbok.

19. Mall för strategisk försäljningsplan från Zendesk

via Zendesk

Mallen för strategisk försäljningsplan från Zendesk hjälper dig att kartlägga dina försäljningsmål, strategier och målmarknader för det kommande året.

Denna mall för försäljningsplan är utformad för att samordna team och skapa tydlighet. Den guidar dig genom det väsentliga, från att utforma en inspirerande mission och vision till att definiera din ideala kund och förfina dina försäljningsprocesser.

Detta hjälper dig att omvandla övergripande strategier till konkreta åtgärder som är lämpliga för att skapa en ny försäljningsplan från grunden eller förfina en befintlig plan.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Förstå hur kunderna går från medvetenhet till köp, inklusive kontaktpunkter och hinder.

Använd kartläggning av kundresan för att upptäcka svaga punkter där potentiella kunder hoppar av, och skapa sedan uppföljningar.

Klargör vem i ditt team som ansvarar för vad (leadgenerering, kontakter, affärsavslut, uppföljningar osv. )

💡 Perfekt för: Försäljningschefer, start-up-grundare och intäktsteam som är överens om att bygga en strategisk försäljningsgrund och tydligt definiera sina mål, processer och målmarknad för långsiktig framgång.

20. Mall för försäljningsstrategi från Pipedrive

via Pipedrive

Mallen för försäljningsstrategi från Pipedrive delar upp hela din försäljningsmotor i fokuserade avsnitt, såsom att definiera din vision, positionering och målgrupper, beskriva detaljerade försäljningsstrategier, pipeline-stadier, nyckeltal (KPI) och budgetering.

Med vägledande fält som missionsbeskrivningar, konkurrensanalys, försäljningsmetoder (som SPIN och Challenger) och teamstruktur förenklar denna mall komplexa strategier med ett lättanvänt format.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen:

Hjälp ditt team att förstå hur din försäljningsstrategi är anpassad till bredare affärsmål.

Skissera olika försäljningsstrategier eller metoder för att säkerställa konsekvens.

Granska regelbundet och anpassa utifrån feedback och förändrade marknadsförhållanden.

💡 Perfekt för: B2B-försäljningschefer, intäktsdrivande team och grundare av växande företag som behöver en detaljerad, färdig försäljningshandbok för att stödja skalbarhet, teamkoordinering och konsekvent prestationsuppföljning.

Din vinnande försäljningsstrategi börjar med ClickUp

För att skapa din egen försäljningshandbok krävs tydliga riktlinjer, strukturerade strategier och rätt verktyg för att alla ska vara samordnade och hålla sig på rätt kurs. Men den verkliga magin uppstår när du samlar allt på ett och samma ställe.

ClickUp ger dig en kraftfull, anpassningsbar arbetsyta och omfattande mallar för försäljningsstrategier som hjälper dig att omvandla dina försäljningsstrategier till praktiska arbetsflöden.

Prova ClickUp gratis idag och börja bygga ett smartare försäljningsflöde som ger verkliga resultat. 💼