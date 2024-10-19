Hur man skapar en försäljningsdashboard (exempel och mallar)

Oavsett om du håller veckomöten med teamet eller planerar långsiktiga strategier, ger en bra försäljningsdashboard dig kontroll över de data som är viktigast.

Med rätt instrumentpanel kan du spåra hela försäljningsprocessen, inklusive viktiga försäljningsmått, övervaka dina leads och till och med prognostisera framtida försäljning. Det sparar tid och ger dig den information du behöver för att snabbt fatta smartare beslut.

Låt oss ta en titt på vad som kännetecknar en effektiv försäljningsdashboard och hur du kan använda en sådan för att öka siffrorna för ditt team.

Viktiga element i en försäljningsdashboard

Väl utformade försäljningsprestandadashboards hjälper dig att fokusera på de mätvärden som är viktiga. Även om försäljningschefer kan ha olika behov finns det vissa nyckelelement som är gemensamma för nästan alla försäljningsdashboards.

Låt oss bryta ner dem:

Mätvärden för försäljningsresultat

Prestationsmått är kärnan i alla försäljningsdashboards. Dessa siffror visar hur väl dina säljare presterar. Ta hänsyn till den totala försäljningsintäkten, antalet avslutade affärer eller till och med den genomsnittliga affärsstorleken.

Försäljningsprestationsmått hjälper till att besvara de stora frågorna: Når vi våra försäljningsmål? Vad är vår konverteringsgrad?

Dessa mätvärden ger en övergripande bild av säljarnas prestationer och om de är på väg att uppnå sina mål.

Med alla siffror samlade på ett ställe blir det enkelt att hantera hela projektet, vilket inkluderar att upptäcka trender, fira framgångar eller ta itu med förbättringsområden.

Spårning av leads och affärsmöjligheter

Denna funktion är avgörande för att övervaka var dina leads befinner sig i försäljningsprocessen.

Går dina leads framåt eller har de fastnat? Hur många leads har blivit affärsmöjligheter?

En instrumentpanel som visar denna information kan hjälpa ditt team att hålla koll på alla potentiella affärer.

Med dessa data till hands kan du vidta omedelbara åtgärder. Oavsett om det handlar om att följa upp en lead som har kallnat eller prioritera en het affärsmöjlighet, säkerställer leadspårning att ingenting faller mellan stolarna.

Intäkts- och försäljningsprognoser

Intäkts- och försäljningsprognoser spelar en viktig roll i alla försäljningsdashboards. Prognoser hjälper dig att förutsäga framtida försäljning baserat på historiska data, aktuella möjligheter och marknadstrender. Detta är särskilt viktigt för långsiktig planering och målsättning.

Med hjälp av noggranna prognoser kan du fördela resurser effektivt, fatta välgrundade beslut och justera strategier vid behov. Det är som att ha en färdplan för vart din försäljning är på väg, vilket ger dig större självförtroende när du planerar för framtiden.

Faktorer att tänka på när du skapar en försäljningsdashboard

När du skapar försäljningsdashboards är det viktigt att strukturera dem efter ditt teams unika behov. En generisk dashboard ger dig inte alltid de praktiska insikter du letar efter, och det kan göra stor skillnad att ta sig tid att ställa in den rätt.

Här är några viktiga faktorer att tänka på när du skapar en försäljningsdashboard.

Vem kommer att använda instrumentpanelen?🔍

Den första frågan du bör ställa dig själv innan du skapar en försäljningsprestandadashboard är: vem kommer att använda den? Denna faktor avgör vilka nyckeltal som ska fokuseras på i dashboarden.

Vilka är ditt teams mål?🔍

Innan du dyker in i mätvärden och datapunkter måste du definiera vad som är framgång för dina säljare. Fokusera du på att öka intäkterna, förkorta säljcykeln eller öka konverteringsgraden för leads?

Dina mål kommer att direkt påverka de mätvärden du spårar i din instrumentpanel.

Hur användarvänligt är det?🔍

En försäljningsprestandadashboard ska göra ditt liv enklare, inte mer komplicerat. Se till att gränssnittet är användarvänligt och att data presenteras tydligt.

Instrumentpanelen förlorar sitt värde om ditt säljteam har svårt att tolka informationen. Din instrumentpanel måste vara intuitiv och tillgänglig för alla, från teammedlemmar till ledningen.

Ger den tillgång till data i realtid?🔍

Säljteam måste kunna fatta snabba beslut. Informationen på denna dashboard måste alltid vara uppdaterad. Därför är det bäst att leta efter en dashboard-lösning som erbjuder uppdateringar i realtid.

Detta gör att du kan reagera snabbt på förändringar i försäljningslandskapet, oavsett om det gäller att hoppa på en het lead eller justera prognoser baserat på de senaste siffrorna.

Vilka anpassningsfunktioner erbjuder den?🔍

Alla team behöver inte samma uppsättning försäljningsmått. En anpassningsbar instrumentpanel säkerställer att du spårar det som är viktigt för dig.

Flexibilitet i utformningen av din instrumentpanel är avgörande, oavsett om du behöver lägga till specifika mål och nyckelresultat, filtrera data efter region eller skapa olika vyer för olika teammedlemmar.

Dina försäljningsprestandadashboards bör fungera smidigt tillsammans med de andra verktyg som ditt team använder.

Detta inkluderar CRM-programvara, plattformar för marknadsföringsautomatisering och till och med redovisningsverktyg. Integration hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och ger en fullständig översikt över dina försäljningsdata.

Tänk på dessa faktorer när du skapar din försäljningsprestandadashboard, så får du en helhetslösning för att övervaka ditt teams prestanda.

Hur man skapar en försäljningsdashboard

Det är enkelt att skapa en försäljningsdashboard, men bara om du har rätt verktyg. ClickUp, ett verktyg för produkt- och marknadsföringshantering, erbjuder allt du behöver. Börja med att definiera dina försäljningsmål – vill du spåra dina intäkter, avsluta affärer eller förbättra konverteringen av leads?

ClickUps instrumentpaneler ger en centraliserad översikt över viktiga prestationsindikatorer (KPI) och mätvärden.

Visualisera dina försäljningsdashboards med anpassningsbara ClickUp-dashboards.

De kan anpassas för att visa en mängd olika data, inklusive:

Översikt över försäljningspipeline: Visualisera antalet affärer i varje steg och deras totala värde.

Försäljningsresultat: Spåra mätvärden som genererade intäkter, konverteringsfrekvenser och genomsnittlig affärsstorlek.

Teamets prestanda : Övervaka enskilda säljares prestanda, inklusive antalet avslutade affärer och genererade intäkter.

Kundnöjdhet: Spåra mått på kundnöjdhet som Net Promoter Score (NPS) och kundomsättningshastighet.

Kärnan i ClickUps försäljningsfunktioner är dess projektledningsprogramvara. Genom att skapa dedikerade försäljningsprojekt med ClickUps lösning för försäljningsprojektledning kan team organisera affärer, spåra pipelines och hantera uppgifter relaterade till försäljningsprocessen.

Spåra leads, försäljning och nya kunder med ClickUps lösning för försäljningsprojektledning.

Viktiga funktioner inkluderar:

Uppgiftshantering: Tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange deadlines och följ upp framstegen.

Automatisering: Effektivisera datainmatningen och säkerställ att leads flyter smidigt genom din pipeline med hjälp av automatisering.

Anpassade fält: Skapa anpassade fält för att samla in specifika data som är relevanta för din försäljningsprocess.

Därefter erbjuder ClickUps CRM-projektledningslösning en omfattande plattform för att hantera försäljningsaktiviteter och bygga starka kundrelationer.

Öka kundtillväxten och kundnöjdheten med ClickUps CRM-projektledningslösning.

ClickUps CRM erbjuder funktioner som:

Kontaktadministration: Lagra kundinformation, inklusive kontaktuppgifter, företagsinformation och kommunikationshistorik.

Möjlighetshantering: Spåra försäljningsmöjligheter, inklusive affärsvärde, sannolikhet och förväntat slutdatum.

Aktivitetsuppföljning: Logga samtal, e-postmeddelanden och möten för att hålla reda på interaktioner med kunder.

Pipelinehantering: Visualisera försäljningstratten, spåra affärsstadier och ange sannolikhetspoäng.

Ett viktigt ideal för Shopmonkey är att hjälpa alla butiker att blomstra. Med ClickUp har vårt marknadsföringsteam kunnat skapa dynamiskt marknadsföringsinnehåll som visar på vårt ledarskap inom branschen för att uppnå just det målet.

Sedan Shopmonkey började använda ClickUp har de lanserat tre nya produkter på tre månader, och de planerar att utöka användningen ännu mer.

Bästa praxis och tips för att skapa en instrumentpanel

Här är några bästa praxis och tips som du kan följa när du skapar eller anpassar dina försäljningsdashboards:

1. Börja enkelt, sedan bygg vidare

Om du är nybörjare på att skapa instrumentpaneler bör du börja med grunderna. Lägg till några viktiga mätvärden som total försäljning, leads och affärsmöjligheter.

När du känner dig bekväm med detta kan du utöka genom att lägga till fler widgets och anpassa layouten. ClickUps dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att lägga till och omorganisera widgets efterhand som dina behov förändras.

2. Använd visuella hjälpmedel för att förenkla data

Diagram, grafer och färgkodade statusuppdateringar hjälper till att förenkla komplexa data. ClickUp låter dig använda olika visuella program, vilket gör det lättare att förstå prestanda.

Ett cirkeldiagram som visar intäktsfördelningen eller ett stapeldiagram som jämför månadsförsäljningen kan snabbt kommunicera trender till ditt team.

3. Håll ditt team informerat

Med ClickUp kan du enkelt dela din försäljningsdashboard med teammedlemmar, kunder eller intressenter. Plattformen låter dig också ställa in behörigheter för att kontrollera vem som kan visa eller redigera dashboarden.

Detta säkerställer att alla är på samma sida, oavsett om det gäller att övervaka framsteg eller diskutera strategi.

4. Automatisera där det är möjligt

Säljteam har ofta ont om tid, och genom att automatisera repetitiva uppgifter kan du frigöra resurser för viktigare arbete. Med ClickUp kan du automatisera åtgärder som att uppdatera status eller meddela teammedlemmar när en uppgift går vidare till ett nytt steg.

Detta minskar det manuella arbetet och håller din instrumentpanel uppdaterad i realtid.

Med ClickUp skapar du inte bara en statisk instrumentpanel – du bygger ett dynamiskt, anpassningsbart verktyg som växer med ditt säljteam och anpassar sig efter dina föränderliga behov.

Du kan använda gratis försäljningsmallar för att skapa en anpassad ClickUp-dashboard med widgets som visualiserar viktiga mätvärden som försäljningsresultat och affärsutveckling.

Mallar och exempel för försäljningsdashboards

Att skapa en försäljningsdashboard från grunden kan ta tid, men mallar kan påskynda processen. De ger dig en solid utgångspunkt med inbyggda mätvärden och layouter, vilket gör det enklare att visualisera dina data.

Här är några av de bästa mallarna för dig, beroende på vad du behöver:

1. ClickUp-mall för försäljningspipeline (nybörjare)

Ladda ner den här mallen Hantera dina försäljningspipelines på en anpassad försäljningsdashboard med ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUp Sales Pipeline Template är bäst för dig om du är en ny försäljningschef som skapar en försäljningsdashboard för att övervaka ditt försäljningsteam.

I den här mallen hittar du färdiga och helt anpassningsbara mappar. Du får också automatiseringsfunktioner och sju anpassningsbara fältalternativ som "Namn", "E-post", "Jobbtitel" och mycket mer.

Med flera visningsalternativ, såsom whiteboardvy, listvy och upp till 14 anpassade statusar, är denna mall ett komplett paket för att övervaka din försäljningsprestanda.

2. ClickUp-mall för försäljningspipeline (medelavancerad)

Ladda ner den här mallen Håll koll på kunder och leads på en anpassad försäljningsdashboard med ClickUps mall för försäljningspipeline.

Om du är en erfaren försäljningschef kan du ha större nytta av ClickUps mall för försäljningspipeline.

Den här mallen ger dig fler funktioner för att skapa försäljningsdashboards. Den är funktionsrik, lättanpassad och har ett helt anpassningsbart arbetsområde. Här är några saker du kan göra med den här mallen:

Se hela din försäljningstratt i en enda vy

Prioritera leads utifrån brådskande behov, värde och potential

Dra och släpp objekt för att anpassa gränssnittet

Spara in på utbildnings- och utvecklingskostnader eftersom mallen är enkel att använda.

Förbättra kommunikationen mellan teammedlemmarna

Prognosera ditt teams prestanda mer exakt

Dessutom erbjuder denna mall 30 anpassade statusar och fyra anpassade vyer för att säkerställa enkel åtkomst.

3. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Ladda ner den här mallen Visualisera alla dina mätvärden på ett ställe med ClickUps mall för försäljningsrapporter.

Är du en mer visuell chef som föredrar grafer och diagram framför rader och kolumner med siffror? Försäljningsrapportmallen från ClickUp hjälper dig att sammanställa detaljerade försäljningsrapporter på ett visuellt tilltalande sätt.

På så sätt kan du snabbt analysera teamets prestationer genom att spåra viktiga försäljningsmått som intäkter, avslutade affärer och pipeline-värde över tid. Med hjälp av denna information kan du se till att dina säljare håller sig på rätt spår mot sina mål.

Du kan också ställa in anpassade statusar som "Öppen" och "Slutförd" för att spåra din försäljningsprocess. Den har tio anpassade attribut och fem anpassade vyer för att du ska få all försäljningsinformation du behöver.

4. ClickUp-mall för försäljnings-KPI

Ladda ner den här mallen Visualisera alla ditt teams KPI:er i en försäljningsdashboard med ClickUps mall för försäljnings-KPI:er.

ClickUp Sales KPI Tracking Template är ditt verktyg för att övervaka alla dina viktiga mätvärden. Det är enkelt att spåra och analysera nyckeltal (KPI) som kvalificerade leads, konverteringsfrekvenser och intäktstillväxt.

Den erbjuder anpassningsbara fält där du kan mata in data för varje KPI för att hålla koll på mål, faktiska resultat och skillnaderna mellan dem. Med hjälp av ClickUps robusta rapporterings- och dashboardfunktioner kan du visualisera ditt teams prestationer i realtid, vilket hjälper dig att identifiera områden som behöver förbättras och sådana som överträffar förväntningarna.

Denna mall är utformad för att hjälpa ditt team att hålla sig fokuserat på målen. Du kan organisera KPI:er efter avdelning eller enskilda teammedlemmar, så att alla arbetar mot samma mål. Med anpassade statusar som "På rätt spår", "I riskzonen" eller "Slutfört" kan ditt team enkelt se framstegen för varje KPI med ett ögonkast.

5. ClickUp-mall för säljsamtal

Ladda ner den här mallen Spåra alla dina säljsamtal, deras resultat och ytterligare åtgärder enkelt med ClickUps mall för säljsamtal.

Om din försäljningsprocess är starkt beroende av telefonsamtal är denna mall för försäljningssamtal från ClickUp perfekt för dig. Den låter dig kategorisera samtalsresultat, ställa in påminnelser om uppföljning och få värdefulla insikter från varje interaktion.

Du kan anpassa den för att spåra viktiga mätvärden som antalet gjorda samtal, konverteringsgraden för dessa samtal och uppföljningsstatus. Detta ger dig en tydlig bild av dina outreach-insatser och hjälper dig att prioritera, vilket leder till ökad fokus.

Förutom att spåra siffrorna främjar denna mall bättre kommunikation inom teamet genom att teammedlemmarna kan lämna anteckningar om varje samtal. Detta hjälper alla att hålla sig uppdaterade om vad som har diskuterats och vilka nästa steg är.

6. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Ladda ner den här mallen Spåra alla dina försäljningsaktiviteter samtidigt på en försäljningsprestandadashboard med ClickUps mall för försäljningsspårning.

ClickUp Sales Tracker Template erbjuder ett omfattande sätt att hantera hela din försäljningspipeline. Med den här mallen kan du anpassa fält för att spåra varje steg i försäljningsprocessen, inklusive leads, affärer och intäktsprognoser.

Du kan spåra framstegen för varje affär genom olika steg – som leadgenerering, kvalificering, förhandling och avslut – vilket gör det enklare att övervaka pipelineprestandan. Det är ett utmärkt verktyg för att säkerställa att ingenting går förlorat när du går från ett steg till nästa.

Förutom att den är visuellt tilltalande integreras denna mall för försäljningsuppföljning smidigt med andra verktyg som du redan använder, till exempel CRM-instrumentpaneler. Du kan hämta data från olika källor, vilket ger en samlad bild av din försäljningsprestanda.

Med funktioner som automatiska uppdateringar och uppgiftsfördelning kan du hålla ditt team på rätt spår och se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas i varje steg av försäljningsprocessen.

7. ClickUp-mall för försäljningsprocess

Ladda ner den här mallen Du kan planera varje steg i din försäljningsprocess med ClickUp-mallen för försäljningsprocesser.

Har din försäljningsprocess fasta steg eller protokoll som alla teammedlemmar måste följa?

ClickUps mall för försäljningsprocessen är perfekt för att skapa en standardiserad och repeterbar process.

Det låter dig kartlägga varje steg i ditt försäljningsflöde, från den första kontakten till att avsluta en affär. Det erbjuder också automatiseringsfunktioner för att minimera manuella uppgifter och förbättra konsekvensen. Du kan ställa in fördefinierade steg för leadkvalificering, förslagsinlämning, förhandlingar och uppföljningar, så att ditt team alltid följer bästa praxis.

En av de mest framträdande egenskaperna hos denna mall är dess anpassningsförmåga. När ditt företag växer eller marknadsförhållandena förändras kan du enkelt justera processen för att möta nya krav.

Mallen främjar också samarbetet mellan dina teammedlemmar genom att låta dem se varje leads framsteg i realtid. Med hjälp av denna strukturerade metod kan du optimera ditt teams effektivitet, minska antalet fel och avsluta affärer snabbare.

8. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är lätt att komma igång med och kan anpassas efterhand som ditt företag växer. Dess instrumentpaneler är ganska intuitiva och kan hjälpa dig att spåra affärer, leads och prestationsmått i realtid.

Att använda HubSpot-dashboards är ett bra alternativ för säljchefer som redan använder sina CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för leadhantering och kunduppföljning.

9. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho:s försäljningsdashboard möjliggör realtidsuppföljning av hur mycket intäkter du genererar, dina aktuella leads och alla dina pipeline-stadier.

Den är anpassningsbar, integreras väl med andra verktyg och erbjuder en robust lösning för både små och stora säljteam. Du kan också skapa prognoser för att hålla dina säljare på rätt spår hela tiden.

Huruvida detta är en bra försäljningsdashboard beror på din försäljningsstrategi – är den starkt beroende av CRM-verktyg och mätvärden?

10. Salesforce

via Salesforce

Salesforce är känt för sina mycket anpassningsbara instrumentpaneler, som kan skräddarsys för att spåra alla försäljningsmått du behöver.

Med dra-och-släpp-funktionen kan du designa en perfekt instrumentpanel för ditt team. Salesforce-instrumentpanelen kan också enkelt integreras med flera verktyg för att ge dig en heltäckande process.

Det är en bra försäljningsrepresentantdashboard om du behöver försäljningslösningar mer än CRM- eller projektledningslösningar. Den kan spåra funktioner i hela ditt försäljningsteam och kan anpassas för att passa alla försäljningsstrategier.

Det kan också främja datadrivna beslut eftersom all din försäljningsanalys finns tillgänglig på ett och samma ställe.

Öka försäljningsintäkterna med ClickUp

Försäljningsdashboards är inte bara trevliga verktyg – de är nödvändiga för alla team som vill ligga i framkant. Oavsett om du spårar prestationsmått, följer upp leads eller prognostiserar framtida intäkter, hjälper en välbyggd dashboard dig att fatta datadrivna beslut med större självförtroende.

Med verktyg som ClickUp kan du skapa en anpassad försäljningsdashboard som är skräddarsydd efter ditt teams behov och effektivisera allt från leadspårning till intäktsprognoser. En av de mest framstående funktionerna är deras omfattande bibliotek med färdiga försäljningsmallar, som gör det otroligt snabbt att konfigurera din dashboard.

När ditt säljteam utvecklas kan din instrumentpanel anpassas, vilket hjälper dig att förbli flexibel, effektiv och fokuserad på det som är viktigast: att avsluta affärer och driva tillväxt.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och se dina försäljningssiffror skjuta i höjden!