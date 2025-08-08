Över 20 mallar för innehållskartläggning som förbättrar din innehållsstrategi

En mall för innehållskartläggning är din biljett till att uppnå faktiska resultat, istället för att bara genomföra idéer.

Marknadsförare, innehållsstrateger och företagare använder dem för att anpassa sitt innehåll till målgruppen, köparprofiler och kundresan, så att varje del fyller ett syfte.

Genom att använda rätt mall för att skapa en innehållskarta kan du optimera din innehållsskapandeprocess och guida dina potentiella kunder genom flera steg i köpprocessen med hög relevans.

I den här bloggen utforskar vi de bästa mallarna för innehållskartläggning som hjälper dig att organisera idéer, strukturera din strategi och skapa engagerande innehåll som driver konverteringar.

Oavsett om du behöver en mall för innehållskartläggning för webbplatsen eller en innehållskalender kommer dessa kostnadsfria alternativ att förenkla ditt arbetsflöde.

Vad är mallar för innehållskartläggning?

Mallar för innehållskartläggning är visuella verktyg som hjälper innehållsskapare och marknadsförare att anpassa sin innehållsstrategi efter köparens resa och målgruppen.

De ger ett strukturerat ramverk för att organisera och planera innehåll baserat på olika stadier i kundens köpprocess, såsom medvetenhet, övervägande och beslut.

Mallar för innehållskartläggning hjälper dig att säkerställa att ditt innehåll är relevant, aktuellt och tillgodoser de specifika behoven och problemområdena hos din målgrupp i varje steg av deras interaktion med ditt varumärke. En strategisk approach som denna hjälper dig att förbättra engagemanget, driva konverteringar och i slutändan bygga starkare relationer med dina kunder.

I grund och botten fungerar dessa mallar som en vägkarta för din innehållsmarknadsföring och guidar dig genom processen att skapa innehåll för att leverera rätt budskap till rätt personer vid rätt tidpunkt.

💡 Proffstips: Din innehållsstrategi är bara så bra som de resultat den ger. Att lära sig vilka KPI:er som är viktigast och hur man mäter dem är ett måste för långsiktig framgång.

De bästa mallarna för innehållskartläggning i korthet

Här är din omarbetade tabell med mallar för innehållskartläggning, som nu använder exakta direktlänkar för registrering (med spårningsparametrar) för alla ClickUp-mallar och korrekta länkar för landning/nedladdning för alla andra:

🧠 Rolig fakta: Netflix rekommenderar inte bara program – de anpassar utseendet på varje program med hjälp av A/B-testade bilder baserade på ditt tittarbeteende. Det innebär att två personer kan se helt olika miniatyrbilder för samma titel, var och en anpassad efter deras innehållspreferenser, oavsett om du är en actionfan, en romantisk komedifantast eller en dokumentärfantast.

Vad kännetecknar en bra mall för innehållskartläggning?

En effektiv mall för innehållskartläggning ger ett strukturerat ramverk för att anpassa din innehållsmarknadsföringsstrategi efter målgruppens behov och köparens resa. För att säkerställa att din mall tillför värde till dina innehållskartläggningsinsatser finns här några parametrar att kontrollera:

Anpassa efter köparprofiler : Leta efter mallar för innehållskartläggning som hjälper dig att anpassa innehållet efter specifika kundprofiler, så att det direkt tilltalar deras problem och intressen.

Kundresans olika steg : Sök efter en mall som du kan använda för att kartlägga ditt innehåll i köparens resa och hjälpa dem med den information de behöver i rätt skede.

Sökordsanalys och SEO-integration : Välj en bra mall för innehållskartläggning som innehåller ett avsnitt för målord för att förbättra sökrankningen och öka den organiska trafiken.

Innehållstyper och format : Välj mallar för innehållskartläggning som beskriver olika innehållsformat (bloggar, videor, produktsidor osv.) för att skapa variation och öka effektiviteten.

Distributionskanaler: Välj mallar som anger var och hur varje innehåll ska delas (sociala medier, e-post, webbplats etc.).

📚 Läs också: En guide till användning av AI i innehållsmarknadsföring

23 mallar för innehållskartläggning som stimulerar innehållsskapande

Innehållskartläggning handlar om att leverera rätt innehåll till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. För att kunna kartlägga relevant innehåll för din köpares resa behöver du ha ett arbetsflöde för innehållsskapande och kartläggning.

Detta inkluderar alla processer, såsom planering av blogginlägg, kampanjer i sociala medier eller e-postmarknadsföringssekvenser, för att maximera engagemanget.

Här är en noggrant utvald lista över de bästa mallarna för innehållskartläggning från ClickUp, den dagliga appen för arbete, och andra som hjälper dig att planera, organisera och genomföra dina innehållsmarknadsföringsinsatser med lätthet.

1. ClickUp-mall för innehållsplanering

Hämta gratis mall Skapa ett organiserat arbetsflöde för att enkelt hantera dina livscykelstadier och innehållsstrategier med ClickUp Content Plan Template.

Att hantera en innehållsstrategi kan snabbt bli överväldigande utan en tydlig plan. ClickUp Content Plan Template förenklar processen genom att ge dig ett strukturerat utrymme för att kartlägga dina idéer, tilldela uppgifter och sätta deadlines.

Oavsett om du brainstormar bloggteman eller planerar en fullskalig marknadsföringskampanj, säkerställer denna mall att varje del av innehållet har ett syfte och stämmer överens med dina affärsmål. Dessutom gör inbyggd automatisering och integrationer samarbetet smidigt, vilket hjälper teamen att hålla sig samordnade och arbeta effektivt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera innehållsinitiativ med tydligt märkta avsnitt för ämnesidéer, målgrupper, format, deadlines och ägarskap.

Samarbeta enkelt med hjälp av delade vyer och anpassade taggar som är skräddarsydda för olika innehållstyper eller kampanjer.

Färdig struktur för innehållsplanering, från idé till publicering.

Flera visningsalternativ (lista, kalender, tavla) för olika typer av innehållsplanering.

Perfekt för: Innehållsstrateger, marknadsföringsteam och redaktionschefer som söker ett pålitligt ramverk för att planera, hantera och genomföra sina innehållsinitiativ på ett effektivt sätt.

Här är vad Cristina Willson, innehållsansvarig på Graphite, hade att säga om att använda ClickUp:

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

Vi började inte bara skriva artiklar, utan bestämde oss för att göra det i stor skala, så vi behövde en robust plattform som enkelt kunde anpassas till vårt ökande antal leveranser. ClickUp var det bästa valet.

2. ClickUp-mall för innehållsmarknadsföringsplan

Hämta gratis mall Brainstorma, planera och genomför innehållsinitiativ samtidigt som du säkerställer att de är i linje med affärsmålen med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

Överbrygga klyftan mellan strategiska mål och innehållsgenomförande med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan. Den hjälper marknadsförare att kartlägga kvartals- eller årsbaserade innehållsmål, definiera målgrupper, fördela resurser och utforma distributionsstrategier.

Mallen skapar tydlighet i kampanjstrukturerna och säkerställer att alla skapade tillgångar är i linje med mätbara KPI:er och bidrar till större varumärkesmål. Med utrymme för att definiera innehållspilar, kampanjtidslinjer, teamansvar och marknadsföringskanaler eliminerar denna mall gissningar och håller marknadsföringsinitiativen på rätt spår.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Koppla innehåll till marknadsföringsmål och kampanjmål

Identifiera möjligheter att återanvända befintligt innehåll och förbättra avkastningen på olika format och kanaler.

Övervaka kampanjens resultat enkelt med spårbara KPI:er.

Säkerställ enhetlighet i budskapet över olika kanaler med ClickUp Chat.

Perfekt för: Marknadsföringsteam och marknadsföringschefer som ansvarar för innehållsstrategier på flera plattformar.

Vad händer efter din brainstorming-session? Låt AI-drivna automatiseringar ta hand om att tilldela, spåra och hantera uppgifter! 👇🏼

3. ClickUp-mall för innehållskalender

Hämta gratis mall Hantera din innehållskalender med ett strukturerat innehållsschema med uppgifter, deadlines och arbetsflödessteg genom ClickUp Content Calendar Template.

ClickUp Content Calendar Template är utformad för att hålla ordning på ditt publiceringsschema och erbjuder en central plats för att kartlägga innehåll över veckor eller månader. Den ger ett strukturerat arbetsflöde för att tilldela uppgifter, sätta deadlines och samarbeta med teammedlemmar, vilket säkerställer att allt ditt innehåll planeras ordentligt och organiseras för att leverera resultat.

Denna mall är idealisk för att undvika stress i sista minuten och säkerställa att alla intressenter är överens om tidsplaner. Dessutom hjälper den visuella dra-och-släpp-kalendern teamen att hålla koll på deadlines, kommande inlägg och eftersläpande uppgifter.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Integrera med arbetsflöden för uppgiftshantering för att enkelt uppdatera publiceringsstatus eller omfördela innehåll baserat på arbetsbelastning eller förändrade prioriteringar.

Använd färgkodade uppgiftskategorier för att organisera innehållet på ett bättre sätt.

Få tillgång till automatiseringsverktyg för att effektivisera godkännande och publicering av innehåll.

Använd anpassade vyer för att planera per vecka, kampanj eller plattform.

Perfekt för: Redaktionsteam som behöver en tydlig, visuell innehållskalender för att hålla koll på deadlines och publiceringstider.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

4. ClickUp-mall för innehållsskapande

Hämta gratis mall Skapa högkvalitativt innehåll för att säkerställa konsekvens och tydlighet med ClickUps mall för innehållsskapande.

ClickUp Content Writing Template är en kommandocentral för skribenter i ClickUp, utvecklad för att hjälpa dig att hålla fokus och ordning under hela skrivprocessen. Avsnitt för brainstorming, disposition, utkast och revidering skapar ett system som gör det möjligt att ta fram kvalitetsinnehåll på ett mer effektivt sätt.

Med den här mallen kan du organisera innehåll, spåra revideringar och hantera deadlines med hjälp av fördefinierade uppgiftslistor, statusuppdateringar och dokumentsamarbete. Dessutom säkerställer integrationen med ClickUp Docs smidig skrivning och redigering inom plattformen, medan anpassade fält hjälper till att kategorisera innehåll efter typ, målnyckelord och publiceringsdatum.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Använd den färdiga strukturen för innehållsskrivning för att upprätthålla tydlighet och konsekvens i varje artikel.

Inkludera verktyg för uppgiftshantering för att spåra skrivprocessen, revideringar och godkännanden.

Lagra källor och tillgångar tillsammans med skriftligt innehåll och spåra revideringar med versionshistorik.

Lämna kommentarer och redigeringar för gemensamma granskningar med hjälp av inbyggda samarbetsfunktioner.

Perfekt för: Författare, redaktörer, innehållsansvariga och innehållsbyråer som producerar stora mängder skriftligt innehåll.

5. ClickUp-mall för innehållshantering

Hämta gratis mall Håll koll på innehållsskapande, godkännanden och publicering med ClickUp Content Management Template.

Innehållsproduktion innebär ofta att man måste jonglera med format, team och tidsplaner. ClickUps mall för innehållshantering samlar alla dessa rörliga delar i ett tydligt operativt ramverk som spårar livscykeln för varje del, från idé till distribution.

Mallen är särskilt effektiv för tvärfunktionella team som hanterar bloggar, e-postsekvenser, inlägg på sociala medier eller gated assets. Anpassade fält hjälper dig att spåra innehållstyp, godkännandestatus, målgruppssegment och slutresultat, samtidigt som din innehållspipeline förblir flexibel och tillgänglig.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla uppgifter, briefs och filer på en central arbetsplats.

Övervaka innehållets framsteg genom olika livscykelstadier med anpassningsbara vyer och instrumentpaneler.

Förenkla godkännanden från intressenter med anpassade statusar

Använd inbyggda statusuppdateringar, anpassade fält och automatisering för att tilldela uppgifter.

Perfekt för: Innehållsansvariga och marknadsföringsteam som vill förbättra sin produktion och distribution av innehåll i flera olika format på olika plattformar.

💡 Proffstips: Förmågan att upptäcka nya trender på marknaden är en strategisk kompetens som gör det möjligt för organisationer att förutse och reagera på viktiga förändringar innan de blir allmänt kända. Men du behöver inte lägga till ytterligare ett verktyg för att hålla reda på allt. Utnyttja flera LLM:er och realtidswebbsökning i ClickUp för att hitta och sammanställa marknadsinformation. Om du vill boosta ditt AI-arbetsflöde kan du prova Brain MAX, AI-desktopkompanjonen från ClickUp, med talk-to-text, kraftfull sökfunktion och mycket mer! Hitta svar inte bara från din ClickUp-arbetsyta utan också från webben med hjälp av ClickUp Brain.

6. ClickUp-mall för produktion av webbinnehåll

Hämta gratis mall Effektivisera ditt arbetsflöde för webbinnehåll från idé till publicering med ClickUps mall för produktion av webbinnehåll.

Att producera högkvalitativt webbinnehåll kräver ett strukturerat arbetsflöde för att säkerställa konsekvens och effektivitet, eftersom det ofta involverar flera bidragsgivare. ClickUp-mallen för produktion av webbinnehåll är utformad för att hålla processen optimerad och problemfri genom ett ramverk för wireframing, utkast, granskning, optimering och publicering av enskilda webbsidor eller hela webbplatssektioner.

Mallen innehåller uppgiftslistor för SEO-taggning, bildplacering, innehållsmigrering och juridiska godkännanden, vilket säkerställer att alla krav är uppfyllda före lanseringen. Dessutom gör integrerad automatisering och beroenden den tvärfunktionella samordningen smidig, även i stora webbplatsprojekt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Samordna skribenter, designers och utvecklare på ett och samma ställe.

Håll produktionscykeln igång med anpassningsbara statusar, förfallodatum och teamuppdrag.

Spåra SEO-implementering och metadatauppdateringar

Använd list-, tavel- och kalendervyer för att spåra innehållets framsteg och sätta tydliga deadlines.

Perfekt för: Innehållsstrateger och webbplatsansvariga som behöver ett effektivt sätt att hantera skapandet eller omdesignen av webbplatser med detaljerade innehållsutrullningar.

➡️ Läs mer: Bästa programvara och verktyg för innehållshantering

7. Mall för skrivriktlinjer från ClickUp

Hämta gratis mall Säkerställa enhetlighet i alla innehållsdelar med ClickUps mall för skrivriktlinjer.

Konsekvens i skrivandet är nyckeln till att bygga en stark varumärkesröst och leverera tydligt, engagerande innehåll. ClickUps mall för skrivriktlinjer ger teamen en central plats att dokumentera skrivregler, tonfall, formateringspreferenser och stilriktlinjer. Att ha en stilguide i din arbetsmiljö minskar oklarheter och hjälper interna och externa bidragsgivare att alltid producera varumärkesanpassade budskap.

De är särskilt användbara under uppstartsfaser eller när du arbetar med frilansande eller distansarbetande skribenter som behöver tydliga riktlinjer. Mallen hjälper till att minimera redaktionella revideringar och upprätthålla en konsekvent identitet på webbsidor, inlägg i sociala medier, nyhetsbrev via e-post och längre innehåll.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Använd visuella och textuella exempel för ökad tydlighet och acceptans.

Skapa ansvarskänsla hos bidragsgivarna genom att se till att alla följer samma redaktionella regler.

Uppdatera enkelt riktlinjerna för att återspegla varumärkets föränderliga röst eller kampanjens mål.

Beskriv grammatiska standarder, röst- och tonriktning, önskat ordförråd, formateringspreferenser och till och med exempel på vad man ska och inte ska göra.

Perfekt för: Innehållsansvariga, marknadsföringschefer och varumärkesteam som vill upprätthålla enhetlighet i all skriftlig kommunikation.

8. ClickUp Content Matrix Whiteboard Template

Hämta gratis mall Visualisera din innehållsstrategi och identifiera luckor med ClickUp Content Matrix Whiteboard Template.

ClickUp Content Matrix Whiteboard Template är ett dynamiskt och kollaborativt verktyg som hjälper team att kategorisera innehåll utifrån köparens resa, format och målgruppssegment. Genom att organisera din strategi i en flexibel matrislayout blir det enklare att upptäcka möjligheter, identifiera luckor och utveckla kampanjer med större precision och målmedvetenhet.

Matrisens visuella karaktär säkerställer att alla intressenter – från strateger till kreatörer – kan samarbeta i realtid och skapa en gemensam förståelse för innehållsprioriteringar och beroenden. Den fungerar också som ett levande dokument som utvecklas i takt med förändrade kampanjer eller marknadsföringsmål.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera din innehållsstrategi på ett ögonblick med hjälp av denna matris i whiteboard-stil.

Koppla innehållstyper till trattstadier, personas och värdeerbjudanden för tydlighetens skull.

Identifiera redundanser, luckor och högpresterande kluster visuellt.

Samordna teamen med en central visuell plan som utvecklas i takt med din strategi.

Perfekt för: Marknadsföringsstrateger och yrkesverksamma i workshopmiljöer, redaktionella planeringsmöten eller brainstorming-sessioner där teamets input är avgörande.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsgenerering och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela arbetsytan.

9. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Hämta gratis mall Hantera alla aspekter av dina marknadsföringskampanjer och kundprofiler på ett och samma ställe med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

Planera komplexa marknadsföringskampanjer med precision med hjälp av ClickUp-mallen för hantering av marknadsföringskampanjer. Denna mall hjälper team att samordna meddelanden, tillgångar, tidslinjer och prestationsmått över flera kanaler, inklusive betalda medier, e-post och organiskt innehåll.

Varje uppgift och leverans kopplas till bredare kampanjmål, vilket säkerställer samstämmighet från start till lansering. Mallen är särskilt effektiv för kampanjer som involverar flera team – design, copywriting, strategi och analys – och erbjuder ett gemensamt utrymme för att spåra godkännanden, deadlines, tillgångar och avkastning på investeringar (ROI).

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Driv kampanjer framåt utan flaskhalsar genom inbyggda automatiseringar som meddelar intressenter om uppdateringar eller förseningar.

Anpassa alla tillgångar efter tydliga kampanjmål och KPI:er.

Hantera tvärfunktionella kampanjuppgifter med delade tidsplaner och ansvarsområden.

Centralisera kreativa briefs, resultatuppföljning och distributionsplaner.

Perfekt för: Marknadschefer, kampanjstrateger och digitala team som hanterar multikanalkampanjer som kräver hög synlighet och samordning inom hela teamet.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för innehållsstrategi för marknadsföring

10. ClickUp SEO Content Brief Template

Hämta gratis mall Skapa SEO-optimerade innehållsbriefar utan ansträngning med ClickUp SEO Content Brief Template.

För att skapa innehåll som rankas högt i sökmotorerna krävs en välstrukturerad SEO-innehållsbrief. ClickUps mall för SEO-innehållsbrief förenklar processen genom att hjälpa innehållsteamen att sammanställa viktiga SEO-element, såsom målnyckelord, sökintention, konkurrentinsikter, rekommendationer för interna länkar och innehållsstruktur, innan skrivandet påbörjas.

Genom att lägga fram denna information i förväg undviker teamen missförstånd och revideringar samtidigt som de ökar sannolikheten för starka sökresultat. Det möjliggör också standardiserade briefingar mellan flera skribenter, vilket säkerställer att varje sida optimeras med konsistens och strategi i åtanke.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Inkludera primära och sekundära sökord, SERP-snapshots och vägledning om avsikt.

Standardisera briefs för snabbare onboarding och färre revisioner

Säkerställ samstämmighet mellan SEO-strategin och den slutliga texten genom att hjälpa skribenterna att strukturera innehållet för läsbarhet och ranking.

Få tillgång till nyckelordsspårning och optimering med särskilda avsnitt för målnyckelord och metadata.

Perfekt för: Innehållsmarknadsförare, SEO-specialister, byråer och skribenter som producerar slagkraftigt, sökordsoptimerat innehåll.

11. ClickUp Social Media Advanced Template

Hämta gratis mall Spåra inlägg, engagemang och prestationsinsikter med ClickUp Social Media Advanced Template.

ClickUp Social Media Advanced Template är ett kraftfullt planeringsverktyg för att schemalägga, organisera och analysera innehåll för din strategi för sociala medier på alla större plattformar. Mallen stöder kategorisering av innehåll efter typ, plattform, kampanj och målgruppssegment, vilket gör det enklare att skala innehållet samtidigt som budskapets konsistens bibehålls.

Denna mall har anpassade vyer för innehållskalendrar, kampanjspårning och prestationsanalys, vilket säkerställer att teamen kan samarbeta smidigt samtidigt som de upprätthåller en konsekvent varumärkesnärvaro i alla kanaler. Dess funktioner för automatisering av arbetsflöden och projektledning för sociala medier eliminerar manuella uppföljningar och förbättrar effektiviteten.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Använd anpassade fält för att spåra visuella tillgångar, bildtexter, hashtags, mål och engagemangsmätvärden.

Fokusera på att publicera aktuellt och engagerande innehåll med prestationsdashboards och automatiserade arbetsflöden.

Planera, schemalägg och spåra innehåll på flera plattformar på ett och samma ställe.

Optimera strategin genom insikter om engagemangstrender och publiceringstidpunkter.

Perfekt för: Sociala medieansvariga, digitala marknadsförare och innehållsstrateger som vill optimera sin verksamhet på sociala medier och öka engagemanget.

12. ClickUp-mall för innehållsplanering för sociala medier

Hämta gratis mall Håll dig före dina mål för marknadsföring i sociala medier med ClickUps mall för innehållsplanering i sociala medier.

En framgångsrik strategi för sociala medier börjar med en välstrukturerad innehållsplan. Med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier kan teamen skapa översikter över publiceringsscheman, innehållsteman, målplattformar och marknadsföringsmål i en centraliserad arbetsyta. Det är särskilt användbart för att hantera återkommande kampanjer eller säsongsbetonade erbjudanden i olika kanaler.

Den strukturerade layouten underlättar schemaläggning, samarbete och granskningsarbetsflöden. Inbyggda tagg- och filtreringsfunktioner gör det möjligt för team att hantera innehåll efter plattform, ämne eller stadium, vilket håller din sociala mediekalender tydlig, samordnad och anpassningsbar till förändringar i realtid.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Utveckla en repeterbar publiceringsplan med konsekventa teman och mål.

Schemalägg inlägg på flera plattformar utan ansträngning med innehållskalendervyn.

Samarbeta med intressenter genom kommentarer, recensioner och uppdrag.

Få tillgång till analysintegration för att spåra engagemanget för inlägg och kampanjresultat.

Perfekt för: Sociala mediestrateger, innehållsskapare och marknadsföringsteam som samordnar löpande organiska och marknadsföringsrelaterade sociala insatser över flera konton.

➡️ Läs mer: De bästa apparna för digital marknadsföring för digitala marknadsförare

13. ClickUp-mall för konceptkarta

Hämta gratis mall Organisera komplexa idéer visuellt med ClickUp Concept Map Template för bättre tydlighet och beslutsfattande.

ClickUp Concept Map Template är ett visuellt tänkandeverktyg som hjälper team och individer att organisera och koppla samman abstrakta idéer eller processer. Oavsett om du planerar produktmeddelanden, utbildningsresurser eller innehållsstruktur, gör denna mall det lättare att se hur begrepp hänger ihop och bygger på varandra på ett logiskt sätt.

De innehåller flexibla verktyg för mind mapping, som gör att du kan dra och släppa element, skapa hierarkiska strukturer och länka idéer på ett smidigt sätt. På så sätt kan du dela upp breda ämnen i mindre, sammankopplade idéer, vilket gör det enklare att planera innehåll, kartlägga strategier med din köparprofil eller utveckla nya kampanjer riktade mot dina potentiella kunder.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Koppla ihop idéer genom märkta relationer och förgrenade strukturer.

Skapa strategier eller berättelser tillsammans med teamen i en gemensam arbetsyta.

Dra-och-släpp-funktionalitet för enkel strukturering och organisering

Anpassa kategorierna för att skräddarsy konceptkartorna efter specifika projekt.

Perfekt för: Projektledare, innehållsstrateger, pedagoger och kreativa team som kartlägger stora idéer i strukturerade format.

Här är en sammanfattning av de bästa brainstormingteknikerna för nya idéer:

14. ClickUp-mall för användarprofil på whiteboard

Hämta gratis mall Definiera detaljerade köparprofiler och kartlägg befintligt innehåll med hjälp av ClickUp User Persona Whiteboard Template.

ClickUp User Persona Whiteboard Template ger en visuell och samarbetsinriktad twist till skapandet av personlighetstyper. Den gör det möjligt för tvärfunktionella team att skissa upp användarsegment i ett flexibelt utrymme med hjälp av klisterlappar, taggar och färgkodade sektioner för demografi, beteenden, behov och mål.

Denna whiteboardlayout är idealisk för brainstorming, live-workshops eller samordning av distansarbetande team. Bjud in flera intressenter – produkt, försäljning, marknadsföring och UX – att bidra med insikter samtidigt, vilket främjar en enhetlig förståelse av målgruppen.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa flexibla användarprofiler i realtid under workshops eller fjärrsessioner.

Samarbeta mellan avdelningar i ett interaktivt whiteboardformat.

Kartlägg enkelt motivationer, utmaningar och preferenser visuellt.

Utveckla personas i takt med att nya insikter eller kunddata blir tillgängliga.

Perfekt för: Marknadsförare, UX-designers, produktteam och affärsstrateger som behöver skapa djupgående visuella insikter för bättre engagemang och konvertering.

📚 Läs också: Hur man marknadsför sig mot millenniegenerationen

15. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Hämta gratis mall Spåra och hantera försäljningsmöjligheter, affärer och framsteg med ClickUp Sales Pipeline Template.

Att hantera försäljningsmöjligheter effektivt är nyckeln till att avsluta affärer snabbare och öka intäkterna. ClickUp Sales Pipeline Template erbjuder en strukturerad översikt över hela försäljningstratten, vilket gör det enkelt att spåra affärer, leadstadier, kontaktpunkter och konverteringar.

De gör det möjligt för säljteam att visualisera sin pipeline i flera vyer (lista, tavla eller kalender), spåra leadstatus och se till att inga möjligheter går förlorade. Mallen integreras också med CRM-verktyg, vilket gör att all kunddata samlas på ett ställe, vilket underlättar prioriteringen av högvärdiga prospekt och effektiviserar arbetsflödena.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Ge ditt team full insyn i varje potentiell kunds resa samtidigt som du lyfter fram förbättringsmöjligheterna för innehåll och kommunikation.

Identifiera vilka försäljningsstadier som saknar stödjande innehåll eller material.

Hantera utåtriktade aktiviteter, uppföljningar och anpassade arbetsflöden genom att integrera ClickUp Tasks ClickUp Forms och ClickUp Dashboards

Spåra säljares uppdrag, affärsvärden och pipeline-status med filter.

Perfekt för: Säljteam, affärsutvecklare och intäktsansvariga som hanterar affärer och leadprogression samtidigt som de samordnar med marknadsföringen för att möjliggöra innehåll.

16. ClickUp-mall för kundresekarta

Hämta gratis mall Visualisera och kartlägg innehåll för din köparprofil med ClickUps mall för kundresekarta.

Att förstå hur kunderna interagerar med ditt varumärke är avgörande för att kunna leverera bättre upplevelser. ClickUp Customer Journey Map Template är ett strategiskt verktyg för att visualisera hur kunderna interagerar med ditt varumärke i varje steg, från upptäckt och övervägande till köp och rekommendation.

Dessa insikter hjälper sedan marknadsförings-, försäljnings- och produktteam att skräddarsy innehåll och budskap på ett mer effektivt sätt. Det bidrar till bättre användarupplevelser och riktade kampanjer baserade på verkliga beteendemönster.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Dokumentera problemområden, motivationer, känslor och önskade innehållstyper i varje steg.

Få tillgång till datadrivna insikter för att förfina kundinteraktioner och öka kundnöjdheten.

Uppmuntra tvärfunktionellt samarbete för att samordna marknadsförings-, försäljnings- och supportteam.

Informera innehåll, UX och supportstrategier med användarorienterade insikter

Perfekt för: Kundupplevelsechefer, marknadsföringsteam och affärsstrateger som vill optimera kundinteraktioner och förbättra varumärkeslojaliteten baserat på en helhetsupplevelse för kunden.

17. ClickUp-mall för projektkartläggning

Hämta gratis mall Dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter med ClickUp-mallen för projektkartläggning.

ClickUp Project Mapping Template hjälper team att dela upp stora initiativ i hanterbara delar med tydliga kopplingar genom att organisera uppgifter, beroenden och arbetsflöden på ett effektivt sätt. Den erbjuder en visuell struktur för att definiera projektmål, deluppgifter, teamansvar och viktiga milstolpar.

Med funktioner som anpassade statusar, visuella tidslinjer och samarbetsdashboards gör den här mallen det enkelt att följa framsteg, fördela resurser och justera tidslinjer efter behov. Oavsett om du hanterar en produktlansering eller ett långsiktigt marknadsföringsinitiativ håller den här mallen alla på samma sida.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Använd mallen effektivt för tvärfunktionellt samarbete eller lanseringar med flera rörliga delar.

Tilldela ägarskap och tidsplaner till uppgifter inom varje projektgren.

Anpassa uppgiftsberoenden för att hålla projekten på rätt spår och undvika flaskhalsar.

Använd integrerade tidslinjer och Gantt-diagram för att följa framstegen och enkelt justera planerna.

Perfekt för: Projektledare, marknadsföringschefer och driftsspecialister som behöver samordna uppgifter, tidsplaner och mål för ett projekt på ett effektivt sätt.

18. ClickUp-mall för videoproduktion

Hämta gratis mall Spåra varje steg i din videoproduktionsprocess med den detaljerade ClickUp-mallen för videoproduktion.

Från brainstorming till slutredigering – videoproduktion involverar många olika delar. ClickUps mall för videoproduktion förenklar processen genom att tillhandahålla ett strukturerat arbetsflöde för hantering av manus, tagningslistor, redigeringsscheman och godkännanden. Den guidar teamen genom alla steg, från planering och manusskrivning inför produktionen till casting, filmning och redigering efter produktionen.

Mallen stöder samarbete mellan olika team – författare, redaktörer, designers och producenter – genom att tillhandahålla en gemensam struktur för granskningar, tillgångar och deadlines. Den är idealisk för att upprätthålla kreativa standarder och hålla release-scheman.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Använd den centraliserade arbetsflödeshanteringen för förproduktion, filmning och redigering.

Håll koll på deadlines med inbyggda kalendervyer för leverans i tid.

Länka filmklipp, ljudfiler och godkännanden direkt till uppgifter.

Minska missförstånd genom definierade arbetsflöden och kontrollpunkter.

Perfekt för: Videoproducenter, innehållsskapare och marknadsföringsteam som hanterar skapandet av videoinnehåll för varumärkesberättande, annonser eller sociala medier.

💡 Proffstips: Det grundläggande elementet som ligger till grund för alla online-marknadsföringsinitiativ är innehåll. En omfattande plan för innehållsmarknadsföring kan göra hela skillnaden när det gäller att vinna mark i detta område.

19. Mall för användarprofil i Clickup

Hämta gratis mall Anpassa innehållsstrategin efter köparens resa med hjälp av ClickUp User Persona Template.

Att förstå din målgrupp är grunden för en framgångsrik marknadsföringsstrategi. ClickUp User Persona Template hjälper team att definiera detaljerade köparprofiler genom att organisera viktiga insikter, inklusive demografi, intressen, smärtpunkter och beteendemönster.

Med den här mallen kan marknadsförare, produktteam och innehållsstrateger skapa strukturerade användarprofiler som stämmer överens med kundresan. Dessa personas hjälper teamen att utveckla riktat innehåll, produkter och kampanjer som tilltalar specifika användartyper.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Lägg till viktiga detaljer, visualisera målgruppssegment och förfina dina marknadsföringsinsatser med anpassningsbara sektioner.

Skapa tydliga, forskningsbaserade profiler för dina målgruppssegment.

Samordna marknadsföring, produkt och försäljning utifrån en gemensam förståelse av målgruppen.

Koppla innehålls- och produktstrategier till verkliga användarbehov

Perfekt för: Produktchefer och UX-designers som vill skapa målinriktade strategier genom att bättre förstå sin kundbas.

20. Mall för innehållskartläggning av användarprofiler från Miro

via Miro

Om du är en visuell tänkare kommer mallen Content Mapping Board från Miro att förändra ditt sätt att arbeta. Denna interaktiva mall i whiteboard-stil gör det möjligt för team att brainstorma, strukturera och visualisera innehållsidéer på ett dynamiskt och flexibelt sätt.

Mallen innehåller förinställda kategorier för köparprofiler, innehållstyper och marknadsföringstrattens olika steg, vilket hjälper dig att se helheten i din innehållsstrategi. Oavsett om du kartlägger bloggämnen, planerar e-postsekvenser eller utformar en kalender för sociala medier, håller den här mallen allt organiserat och lättnavigerat.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Säkerställ relevans och engagemang genom personadrivna innehållsplaner.

Få en tydlig översikt över innehållsstrategin med hjälp av visuella kartläggningsverktyg.

Rikta dig till användare i olika faser av resan med innehållsanpassning baserad på olika stadier.

Samarbeta smidigt för att förfina innehållsidéer mellan teamen.

Perfekt för: Marknadsföringsstrateger, innehållsskapare och UX-proffs som vill optimera innehållet för olika målgrupper och förbättra engagemanget.

21. Mall för innehållskarta i Google Sheets från Ahrefs

via Ahrefs

För datadrivna marknadsförare erbjuder Ahrefs Google Sheets Content Map Template ett organiserat sätt att planera sin innehållsstrategi. Denna kalkylbladsbaserade mall hjälper dig att skapa din egen innehållskarta baserat på flera faktorer, såsom målnyckelord, köparpersonligheter och trattstadier.

Med inbyggda kolumner för sökintention, innehållsformat och målgrupp gör denna mall det enkelt att kartlägga befintligt innehåll med olika stadier i köpresan. Dessutom gör det enkla kalkylbladsformatet det möjligt för hela teamet att få tillgång till mallen, samtidigt som den är utmärkt för att kartlägga nya artiklar, uppdatera gamla och prioritera utifrån sökpotential.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Få smidig innehållsspårning i ett lättanvänt kalkylbladsformat.

Använd SEO och nyckelordsintegration för att anpassa innehållet efter sökbehovet.

Se till att innehållet når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt med hjälp av kartläggning av köparens resa.

Få insikter för att mäta innehållets effektivitet och avkastning på investeringen med hjälp av verktyg för prestationsspårning.

Perfekt för: SEO-specialister, innehållsmarknadsförare och digitala strateger som använder sökdata för att driva planering och prioritering.

✨ Bonustips: Skapa skarpare, forskningsbaserade personas snabbare med ClickUp Brain. Denna intelligenta AI-assistent, som är inbyggd i ClickUp, ger ditt team möjlighet att: Skapa automatiskt utkast till användarprofiler utifrån enkätsvar, intervjuer eller kundfeedback.

Sammanfatta kundundersökningsdokument för att extrahera viktiga demografiska uppgifter, problemområden och beteenden.

Föreslå innehållsidéer som är anpassade efter varje persons mål, invändningar och resans olika etapper.

Rekommendera nästa steg eller uppgifter för att förfina personprofiler inom marknadsföring, produktutveckling och försäljning.

Analysera och gruppera kvalitativ feedback för att upptäcka nya målgruppssegment. Analysera data från formulärinlämningar i realtid och få AI-insikter med ClickUp.

22. PDF-mall för innehållskartläggning från HubSpot

via HubSpot

PDF-mallen för innehållskartläggning från HubSpot erbjuder en nedladdningsbar, utskriftsklar layout som hjälper team att anpassa innehållsformat till olika stadier i köpresan. Den är särskilt användbar för workshops, kundpresentationer eller gemensamma planeringsmöten.

Mallen täcker viktiga aspekter av innehållskartläggning, inklusive att definiera målgrupper, identifiera luckor i innehållet och skapa en plan för varje steg i kundresan. De strukturerade frågorna utvärderar målgruppens behov och kontaktpunkter för att driva rätt innehåll framåt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Utvärdera innehållsidéer inom ett vägledande ramverk baserat på kundresan.

Uppmuntra djupare strategidiskussioner som går utöver enkla innehållskalendrar.

Öka samordningen mellan flera team med tydliga visuella instruktioner.

Identifiera underutnyttjade stadier eller målgruppssegment med strategiska insikter.

Perfekt för: Marknadsföringsstrateger, innehållsansvariga och företagare som genomför revisioner eller planerar kampanjer.

23. Mall för innehållskarta från SEOClarity

via seoClarity

Mallen för innehållskartläggning från seoClarity använder data från analysplattformar och verktyg för sökordsanalys för att ta fram en prioriterad innehållsstrategi. Den innehåller kolumner för sidprestanda, rankningsdata, innehållstyp, målgruppsstadium och uppdateringsfrekvens.

Mallen gör det möjligt för team att anpassa innehållets prestanda efter affärsmålen och kontinuerligt förfina sin strategi baserat på resultaten. Det gör den perfekt för att identifiera både möjligheter och underpresterande innehåll i stor skala.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Granska befintligt innehåll och markera delar som behöver uppdateras, tas bort eller återanvändas.

Korrelera ranking- och trafikdata med avsikt och livscykelstadier

Upprätthåll en levande strategi som utvecklas i takt med prestandatrenderna.

Koppla analysresultat till konkreta redaktionella åtgärder

Perfekt för: SEO-specialister, innehållsmarknadsförare och digitala strateger som hanterar stora mängder innehåll och vill använda prestationsdata för att driva kontinuerlig innehållsoptimering.

Förvandla ditt innehållskaos till klarhet

Innehållskartläggning är mer än bara en strategi! Det är ryggraden i en effektiv plan för innehållsmarknadsföring.

Men den verkliga utmaningen i processen ligger i genomförandet – att samarbeta smidigt, följa upp framstegen och anpassa sig till förändrade prioriteringar.

Det är där ClickUp gör skillnad. Denna app för vardagsarbetet hjälper dig att förenkla arbetsflöden, centralisera innehållstillgångar och hålla alla på samma sida.

Oavsett om du planerar innehållskalendrar, spårar innehållets prestanda eller hanterar feedback från intressenter, ger ClickUp dig den flexibilitet och struktur du behöver för att omsätta din innehållsmarknadsföringsstrategi i handling.

Är du redo att organisera, optimera och skala upp dina innehållsinsatser? Prova ClickUp idag!

Vanliga frågor

Hur skapar man innehållskartläggning?

Att skapa innehållskartläggning innebär att du visuellt organiserar dina innehållsidéer, ämnen och format så att de stämmer överens med din målgrupps behov och de olika stadierna i deras resa. Börja med att identifiera dina målpersoner och kartlägga köparens resa (medvetenhet, övervägande, beslut). Brainstorma sedan innehållsämnen som passar varje steg och tilldela dem till rätt målgrupp och fas i resan. Använd en mall för innehållskartläggning eller ett verktyg som ClickUps mall för innehållsplanering för att strukturera dina idéer, tilldela ansvar och sätta deadlines.

Finns det en mall för konceptkartor i Word?

Microsoft Word har ingen inbyggd mall för konceptkartor, men du kan enkelt skapa en med hjälp av funktionerna "Former" och "SmartArt". Infoga ett tomt dokument, gå till "Infoga" och välj "SmartArt" eller "Former" för att rita noder och anslutningslinjer. Det finns också mallar för konceptkartor som kan laddas ner online och som du kan öppna och redigera i Word.

Vad är en innehållskarta?

En innehållskarta är ett visuellt ramverk som kopplar samman dina innehållsämnen, format och distributionskanaler med specifika målgruppssegment och stadier i köparens resa. Syftet är att säkerställa att varje del av innehållet du skapar tjänar ett strategiskt mål – oavsett om det handlar om att öka medvetenheten, vårda leads eller driva konverteringar. Innehållskartor hjälper marknadsförare och innehållsskapare att identifiera luckor, undvika dubbelarbete och leverera rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.