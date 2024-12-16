Hur man skapar en innehållsbrief (mall + exempel)

Hemligheten bakom att få en artikel uppmärksammad av Google ligger ofta i välskrivna, detaljerade innehållsbeskrivningar.

En effektiv innehållsbrief passar perfekt ihop med dina ToFu- (top of the funnel), MoFu- (middle of the funnel) och BoFu- (bottom of the funnel) mål.

Med Googles algoritmer i ständig utveckling (tack vare AI!) säkerställer skapandet av innehållsbeskrivningar att sökmotorerna får rätt signaler och driver trafik till din sida samtidigt som de guidar läsarna genom tratten och förvandlar dem till lojala kunder.

Det är ju trots allt det verkliga syftet med kvalitetsinnehåll, eller hur?

I den här artikeln undersöker vi vad som kännetecknar en idealisk innehållsbrief och delar med oss av exempel och tips som du kan följa.

⏱️60 sekunders sammanfattning Definition av innehållsbrief : En guide med viktig information (målgrupp, nyckelord, struktur) för att anpassa innehållet till marknadsföringsmålen.

Komponenter i en idealisk innehållsbrief :

Konkreta exempel på innehållsbeskrivningar: B2B-försäljningsstrategier, inkluderande arbetsplatskultur, ROI för e-postmarknadsföring och finansiell planering för småföretag.

Verktyg för att skapa innehållsbeskrivningar : ClickUp Brain, Docs och Automations för SEO-översikter, forskning och automatisering av arbetsflöden.

Fördelar med innehållsbeskrivningar : Spara tid och pengar, förbättra SEO-rankningen och ge tydliga riktlinjer för snabbare godkännanden.

Vanliga misstag: Att hoppa över research, vaga mål och inkonsekvent stil eller SEO-fokus.

Vad är en innehållsbrief?

En innehållsbrief är i grunden en vägkarta för skribenter, fylld med riktlinjer och viktig information för att skapa målinriktat skriftligt innehåll såsom bloggartiklar, vitböcker eller inlägg på sociala medier.

Syftet? Att beskriva viktiga element som skribenter behöver, så att varje artikel bidrar till att uppfylla din övergripande strategi för innehållsmarknadsföring.

Här är vad du vanligtvis hittar i en väl utformad innehållsbrief:

Målgrupp: Detta inkluderar demografi, intressen och problemområden för att hjälpa skribenterna att förstå vem de vänder sig till. Men överraskande nog är det inte alla som gör detta!

📜 Obs: Enligt SEMrush inkluderar 67,45 % av marknadsförarna ett ämne och 64,71 % lägger till nyckelord, men endast ungefär hälften (50,29 %) inkluderar information om målgruppen och bara 49,71 % specificerar innehållsmål.

Primära och sekundära nyckelord : Dessa guidar författarna om vilka nyckelord de ska fokusera på, och ibland föreslår de även placering och frekvens för nyckelorden för att optimera SEO.

Idealisk artikelstruktur : Rekommendationer för hur du organiserar inledningar, rubriker och underrubriker för att tillgodose både användarnas och sökmotorernas avsikter.

Analys av befintliga sökresultat : Insikter om de högst rankade sidorna för ditt sökord, vilket hjälper skribenter att identifiera luckor i innehållet och tillföra mervärde.

Föreslagna metataggar: Utkast till titeltaggar och metabeskrivningar, som ger sökmotorerna en snabb överblick över vad sidan handlar om och ökar klickfrekvensen från sökmotorernas resultatsidor (SERP).

För att ge dig en tydligare bild tittar vi på några exempel.

Men först ska vi klargöra en sak som förvirrar många innehållsskapare – skillnaden mellan innehållsbriefar och kreativa briefar.

Är innehållsbriefar samma sak som kreativa briefar?

Nej! Innehålls- och kreativa briefs kan låta liknande, men de har olika funktioner.

Innehållsbriefar styr skapandet av skriftligt innehåll som blogginlägg, videoskript och inlägg på sociala medier. Kreativa briefar fokuserar däremot på visuella produkter som videor, landningssidor, omslag och infografik.

Även om de kan låta som två sidor av samma mynt, har innehålls- och kreativa briefs olika syften.

Aspekt Exempel på innehållsbrief Exempel på kreativ brief Exempel SEO-blogginlägg: ”Hur man skapar en innehållsbrief”Innehåller: Innehållsansvariga som riktar sig till målgruppen, sökord som ”innehållsbrief”, ”hur man skriver en innehållsbrief”; rekommenderad struktur med avsnitt om definition, betydelse och exempel på innehållsbriefs Nike-reklamkampanj: ”Feel the Energy”Innehåller projektets mål att marknadsföra Nikes nya löparskor, målgruppen aktiva 18–34-åringar, nyckelbudskapet ”släpp loss din kraft” och föreslagna bilder som visar dynamiska löpningsscener Komponenter Målgrupp, SEO-nyckelord, analys av sökresultat och metataggar för att säkerställa SEO-fokuserat innehåll. Projektmål, målgrupp, varumärkesröst och visuell stil som överensstämmer med Nikes aktiva, djärva varumärkestona. Fokus SEO-optimering, placering av nyckelord och innehållsstruktur för att attrahera organisk trafik. Engagerande visuella element och varumärkesbudskap utformade för att fängsla och inspirera en sportintresserad publik. Exempel på resultat Ett blogginlägg optimerat för sökmotorer med värdefulla tips och underavsnitt som förklarar innehållsbeskrivningar. En 30 sekunder lång videoannons som visar energiska scener av människor som springer med närbilder av Nikes senaste skokollektion.

Vikten av innehållsbeskrivningar

Visste du att? Endast 66 % av företagen mäter innehållets prestanda på något sätt.

Slutsatsen? Innehållsmål är ett måste, och innehållsbeskrivningar är den ultimata guiden för att uppnå dem.

📌 Exempel: Anta att du lanserar en miljövänlig förpackningsserie och vill öka medvetenheten om produkten. En gedigen innehållsbrief skulle innehålla: Rikta in dig på nyckelord för att öka den organiska räckvidden och locka miljömedvetna kunder.

En lista över hållbarhetsfunktioner att lyfta fram, som visar varför denna förpackning är ett bättre val.

Interna länkar till relaterat innehåll, till exempel artiklar om miljövänliga tips, så att läsarna fortsätter att utforska ditt varumärke.

Här är åtta skäl till varför innehållsbriefar gör skillnad:

Spara tid och pengar : Tydliga briefs gör att skribenterna förstår omfattningen och inriktningen, vilket gör att de snabbt kan producera kvalitetsinnehåll.

Minska omskrivningar och revideringar : En bra brief gör att skribenterna kan få till det redan i första utkastet, vilket minskar slöseri med tid och ansträngning.

Samla in viktig information : Genom att inkludera viktiga statistikuppgifter, fakta och insikter kan du skapa informativt och relevant innehåll.

Central källa för teamet : Alla, från redaktörer till kundansvariga, kan använda briefen som referens för tydlig innehållsriktning.

Öka konsekvensen : Standardiserade briefs säkerställer att varje del överensstämmer med varumärkets röst, ton och riktlinjer för budskap.

Förbättra sökrankningen : Genom att anpassa nyckelord, struktur och avsikt säkerställer innehållsbeskrivningar att ditt innehåll rankas högt i sökmotorerna.

Ge tydliga riktlinjer och påskynda godkännandeprocessen : Skribenterna producerar innehåll som uppfyller de initiala målen, vilket minskar behovet av upprepade godkännanden.

Säkerställ leverans i tid: Färre revideringar och tydliga mål innebär att innehållet levereras enligt schemat.

Komponenter i en innehållsbrief

En gedigen innehållsbeskrivning innehåller alla nödvändiga uppgifter för att vägleda skribenterna. Här är vad du bör inkludera:

Målgrupp : Beskriv vilka läsarna är, deras kunskapsnivå och huvudsakliga problemområden för att hjälpa skribenterna att skapa innehåll som tilltalar dem.

Ton och röst : Definiera : Definiera varumärkets ton och röst , oavsett om den är kvick, formell eller något däremellan, för att hålla innehållet konsekvent.

Innehållsmål : Identifiera huvudmålet, till exempel att öka den organiska trafiken, utbilda läsarna eller driva konverteringar, så att varje del har ett syfte.

Primära nyckelord : Lista de viktigaste målnyckelorden för att styra SEO och säkerställa att innehållet överensstämmer med målgruppens sökintention.

Sekundära sökord : Inkludera relaterade sökord för att bredda räckvidden och berika innehållet, vilket hjälper till att fånga upp sökintentionen.

Interna länkar : Föreslå interna länkar för att öka engagemanget på webbplatsen och guida läsarna till relaterade resurser.

Innehållsstruktur och preliminär disposition: Ge en grov disposition med rubriker och underrubriker för att ge skribenterna en tydlig struktur.

En bra innehållsbrief kan också innehålla: En arbetsrubrik som ger författarna riktlinjer

Föreslaget antal ord för att underlätta planeringen

Externa länkar för trovärdighet (om relevant)

En länk till stilguide för enhetlig formatering

ClickUp erbjuder många mallar för innehållsskrivning för att upprätthålla riktlinjer för enhetlig formatering och ton

Ett annat bra råd är att tillhandahålla det väsentliga utan att begränsa skribenten. Lite vägledning räcker långt, så låt skribenterna förverkliga dina innehållsmål!

💡 Proffstips: När du lägger till interna länkar rekommenderar experter att du siktar på 3–5 länkar per 800 ord eller 5–10 för en artikel på 2 000 ord. Men kom ihåg att kvantitet inte är allt! Anpassa dina länkar efter sidtypen – oavsett om det är en landningssida, en pelarsida eller en artikel med hög konkurrens. Fokusera framför allt på relevansen och värdet som varje länk ger dina läsare.

Skapa en SEO-innehållsbrief

Som Maya Angelou sa: ”Tanken är att skriva så att människor hör det, och det glider genom hjärnan och går rakt till hjärtat. ”

Låter det lite intensivt för, säg, en produktrecension?

Kanske – men här är sanningen: med rätt mix av nyckelord, struktur och insikter gör en SEO-fokuserad innehållsbrief mer än bara hjälper en artikel att rankas – den hjälper den att nå ut till läsarna.

Låt oss då gå igenom en steg-för-steg-guide för att skapa en SEO-driven innehållsbrief som gör just det.

1. Välja rätt målnyckelord

När det gäller att generera organisk trafik är SEO en game changer. Men låt oss vara ärliga – inte alla skribenter är SEO-experter.

Därför är det viktigt att lyfta fram ditt målnyckelord direkt i innehållsbeskrivningen.

Målnyckelordet (eller primärt nyckelord) är det huvudsakliga begreppet som ditt innehåll kommer att kretsa kring och det som det syftar till att rankas för på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Här är en inte så rolig faktauppgift: 94,74 % av sökorden får 10 sökningar per månad eller färre, så att välja rätt kräver lite strategi.

När målnyckelordet väl har valts ut formar det viktiga delar av innehållsbeskrivningen, såsom sekundära nyckelord, underämnen och möjligheter till interna länkar.

Så, hur väljer du rätt målnyckelord?

Anpassa den efter dina innehållsmål och marknadsföringsstrategi: Målnyckelordet bör återspegla inläggets syfte och bredare marknadsföringsmål.

Använd verktyg för sökordsanalys för att samla in följande viktiga insikter:

Volym : Det genomsnittliga antalet sökningar som ett sökord får varje månad. Högre volymer innebär mer potentiell trafik, så sikta på sökord med stabil volym.

Sökords svårighetsgrad (KD) : Detta visar hur konkurrenskraftigt det är att rankas bland de 10 bästa sökresultaten för det sökordet. Lägre KD innebär en enklare väg till rankning – särskilt viktigt om resurserna är begränsade.

Sökintention: Fråga dig själv varför människor söker efter detta begrepp. Letar de efter information, jämför de produkter eller är de redo att köpa? Om du vill fånga organisk trafik bör du prioritera informativa sökord som matchar sökintentionen.

💡 Proffstips: Leta efter sökord som balanserar sökvolym och svårighetsgrad. Sikta på en månatlig sökvolym på minst 100, en sökords svårighetsgrad under 50–70 % och en informativ sökintention för att locka organiska, engagerade läsare. Om KD är för hög kan även det bästa innehållet ha svårt att rankas.

2. Skapa en lista med sekundära sökord

Sekundära sökord är som sidekicks till ditt primära sökord, som hjälper till att förtydliga sammanhanget och utöka räckvidden för ditt innehåll.

Sekundära sökord blev viktiga efter Googles Hummingbird-uppdatering, som gjorde det möjligt för sökalgoritmer att förstå innebörden bakom ett sökord istället för att bara matcha ord.

📌 Exempel: Tänk på ordet ”jaguar” – pratar vi om djuret eller bilen? Sekundära nyckelord som ”stor katt” eller ”vilda djur” klargör att det handlar om djuret, medan ”lyxbil” eller ”sportbil” pekar mot bilen.

Dessa begreppsmässigt relaterade termer kallas ofta LSI-nyckelord (Latent Semantic Indexing). De är inte alltid synonymer, men hjälper sökmotorer att förstå innehållets sammanhang.

Obs! Även om det inte är någon SEO-mirakelkur är det en bra idé att inkludera sekundära sökord.

3. Genomföra en SERP-analys

I en SERP-analys gräver du i vad som gör de högst rankade sidorna för ditt målnyckelord framgångsrika och använder dessa insikter för att ge ditt inlägg en konkurrensfördel.

När du analyserar varje topprankad sida, håll utkik efter viktiga element:

SERP-funktioner: Det här är ”extrafunktioner” i sökresultaten som ökar synligheten. Ett exempel är det utvalda utdraget, som är den ruta som fångar uppmärksamheten högst upp på sidan.

Andra vanliga SERP-funktioner att notera:

Rich snippets : Visuella förbättringar i sökresultaten, till exempel stjärnbetyg från produktrecensioner.

People Also Ask (PAA) : Frågerutor som expanderar med svar på relaterade frågor, särskilt sådana som börjar med "vad", "varför", "när" etc.

Kunskapspaneler: Informationsblock om specifika ämnen, varumärken eller företag.

Att hålla reda på all denna SERP-data kan snabbt bli överväldigande. Det är där ClickUp Docs kommer till nytta.

Skapa en välorganiserad arbetsyta med ClickUps hierarkiska struktur

Med det här verktyget kan du hantera all din forskning på ett ställe, strukturerat på ett överskådligt sätt med ClickUps projekthierarki, så att du kan kategorisera arbetsytor, mappar och listor för enkel åtkomst.

Här kommer ClickUps magi till sin rätt: du kan enkelt gå från planering till handling. Du kan till exempel omvandla diskussionspunkter från en ClickUp Docs-fil till uppgifter eller bifoga dokument till uppgifter för att ge mer kontext.

Förenkla din projektledning genom att konvertera åtgärdspunkter till uppgifter i ClickUp Docs

Och med ClickUps Connected Search kan du hitta alla data i ClickUp, anslutna appar eller till och med din lokala enhet med bara en sökning!

4. Utarbeta en preliminär disposition

Ge din skribent en flygande start med en preliminär disposition. Denna disposition bör innehålla:

Ett förslag på titel

Huvudrubriker

Viktiga H3-rubriker

Beskrivningar för varje avsnitt

För att skapa din översikt, samla all den research du har gjort:

Använd primära och sekundära nyckelord som rubriker där det är möjligt.

Lägg till vanliga frågor som du hittat i PAA-rutorna.

Täck de viktigaste ämnena från de främsta konkurrenternas inlägg för att säkerställa ett heltäckande innehåll.

När allt detta är på plats är din brief nästan klar – nu behöver du bara samla allt på ett ställe.

Cirka 23 % av marknadsförare använder AI för att skapa innehåll. Du kan också använda ClickUp Brain.

Detta verktyg kan hjälpa dig att skapa kvalitativa SEO-översikter genom att generera idéer, förenkla jargong och till och med skapa en sammanfattning från grunden.

Skapa omedelbara innehållsöversikter och justera tonen och stilen i ditt innehåll med ClickUp Brain

När du har skissat på din översikt kan du förverkliga den med ClickUp Whiteboards. Whiteboards ger en visuell översikt som är särskilt användbar för kunder och intressenter som snabbt vill få en helhetsbild.

Dessutom kan du samarbeta med teamet i realtid – utan överlappningar och förvirring.

En populär funktion? Du kan bädda in ett live-dokument direkt i whiteboardtavlan.

Detta gör att du kan redigera text, uppdatera uppgiftsstatus och komma åt viktiga projektdokument på ett och samma ställe. När det är klart för granskning skickar du bara en offentlig länk till din chef eller kund för visning – inga extra steg behövs!

Bädda in viktiga dokument direkt på dina whiteboards för enkel referens

5. Förenkla arbetsflöden för innehållsskapande med ClickUp Automation

Bra – du har utkastet klart och din skribent är på väg mot mållinjen.

Men det är här innehållsteamen ofta stöter på problem: att samordna alla nästa steg, från godkännanden till marknadsföring, kan bromsa arbetsflödet.

Det är här ClickUp Automation kan rädda situationen. Så här hjälper automatisering av innehållsskapande:

Möt Stacy, innehållsansvarig på ett växande teknikföretag. Hon använder ClickUp Automations för att hålla sin innehållspipeline igång så att hon inte behöver påminna alla om deras nästa steg.

Skapa anpassade triggers, villkor och åtgärder för att automatisera ditt arbetsflöde med ClickUp Automation

När ett blogginlägg når statusen "Redo för granskning" tilldelar ClickUp det automatiskt till redaktören. När redaktören flyttar det till statusen "Godkänt" meddelar automatiseringen designteamet att skapa grafik för sociala medier.

När inlägget slutligen markeras som "Publicerat" startar Automation aviseringar till teamen för sociala medier och e-postmarknadsföring så att de kan börja med marknadsföringen.

💡 Proffstips: Automatisering kan också hjälpa dig att hålla ditt innehåll aktuellt och optimerat. Till exempel använder teamet här på ClickUp automatisering för att starta ett optimeringsflöde för alla publicerade bloggar som inte rankas 30 dagar efter publiceringsdatumet.

6. ClickUp SEO-innehållsbriefmall

För att komma igång rekommenderar vi att du använder ClickUps mall för SEO-innehållsbeskrivning.

Ladda ner denna mall Skissera din innehållsstrategi, målord och viktiga punkter för att säkerställa maximal effekt.

Detta färdiga, helt anpassningsbara dokument innehåller allt du behöver för att beskriva målnyckelord, identifiera målgruppens behov och säkerställa att ditt innehåll är optimerat för sökmotorer.

Du kommer att täcka alla väsentliga delar – målnyckelord, innehållsmål, textstil och till och med SEO-krav. Det är din självklara resurs för att skapa innehåll som driver organisk trafik samtidigt som alla SEO-krav uppfylls.

Samtidigt kan du med ClickUp Content Writing Template förenkla hela skrivprocessen – från planering och prioritering av uppgifter till organisering av projektdetaljer i ett samarbetsutrymme.

Samtidigt planerar, schemalägger och hanterar ClickUp Content Calendar Template distributionen av innehållet.

Exempel på innehållsbeskrivningar

Här är fyra framgångsrika exempel på innehållsbeskrivningar skapade av ClickUp Brain som kan ge dig en uppfattning om hur en effektiv översikt ser ut.

Exempel 1:

Titel: Hur man skapar en vinnande B2B-försäljningsstrategi

Mål: Vägleda försäljningschefer och ledande befattningshavare genom att utveckla en strategisk B2B-försäljningsplan för att öka konverteringar och intäkter.

Målgrupp:

Försäljningschefer

Säljchefer

Affärsutvecklingsspecialister

B2B-marknadsförare

Översikt:

Introduktion till B2B-försäljningsstrategi Definition och betydelse av en B2B-försäljningsstrategi Översikt över fördelarna med att ha en strukturerad försäljningsplan Definition och betydelse av en B2B-försäljningsstrategi Översikt över fördelarna med att ha en strukturerad försäljningsplan Förstå din marknad och dina kunder Genomföra marknadsundersökningar för att identifiera målkunder Analysera kundernas behov och problemområden Segmentera marknaden för skräddarsydda strategier Genomföra marknadsundersökningar för att identifiera målkunder Analysera kundernas behov och problem Segmentera marknaden för skräddarsydda strategier Sätta upp tydliga försäljningsmål Vikten av att sätta upp SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta, tidsbundna) Anpassa försäljningsmålen till de övergripande affärsmålen Vikten av att sätta upp SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta, tidsbundna) Anpassa försäljningsmålen till de övergripande affärsmålen Utveckla ett värdeerbjudande Skapa ett övertygande värdeerbjudande som tilltalar B2B-köpare Differentiera dina erbjudanden från konkurrenternas Skapa ett övertygande värdeerbjudande som tilltalar B2B-köpare Differentiera dina erbjudanden från konkurrenternas Bygga ett starkt säljteam Rekrytera och utbilda säljtalarna Främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring Rekrytera och utbilda säljtalarna Främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring Skapa en försäljningsprocess och pipeline Utforma en steg-för-steg-försäljningsprocess Hantera och optimera försäljningspipeline för effektivitet Utforma en steg-för-steg-försäljningsprocess Hantera och optimera försäljningspipeline för effektivitet Utnyttja teknik och verktyg Använd CRM-system och verktyg för försäljningsautomatisering Analysera data för att driva försäljningsbeslut Använda CRM-system och verktyg för försäljningsautomatisering Analysera data för att driva försäljningsbeslut Implementera strategier för säljstöd Förse säljteamet med de resurser och den utbildning de behöver Samordna sälj- och marknadsföringsinsatser för bättre resultat Förse säljteam med de resurser och den utbildning de behöver Samordna försäljnings- och marknadsföringsinsatser för bättre resultat Mäta och analysera försäljningsresultat Viktiga mått för att följa upp försäljningsresultat Använda analyser för att förfina och förbättra försäljningsstrategin Viktiga mått för att mäta försäljningsresultat Använda analysverktyg för att förfina och förbättra försäljningsstrategin Anpassa dig till marknadsförändringar Var flexibel och lyhörd för marknadstrender Uppdatera kontinuerligt försäljningsstrategin utifrån feedback och resultat Förbli flexibel och lyhörd för marknadstrender Kontinuerligt uppdatera försäljningsstrategin baserat på feedback och resultat.

Definition och betydelse av en B2B-försäljningsstrategi

Översikt över fördelarna med att ha en strukturerad försäljningsplan

Genomföra marknadsundersökningar för att identifiera målkunder

Analysera kundernas behov och problem

Segmentera marknaden för skräddarsydda strategier

Vikten av att sätta upp SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta, tidsbundna)

Anpassa försäljningsmålen till de övergripande affärsmålen

Skapa ett övertygande värdeerbjudande som tilltalar B2B-köpare

Differentiera dina erbjudanden från konkurrenternas

Rekrytera och utbilda säljtalarna

Främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring

Utforma en steg-för-steg-försäljningsprocess

Hantera och optimera försäljningsprocessen för ökad effektivitet

Använda CRM-system och verktyg för försäljningsautomatisering

Analysera data för att driva försäljningsbeslut

Förse säljteamet med de resurser och den utbildning de behöver

Samordna försäljnings- och marknadsföringsinsatser för bättre resultat

Viktiga mått för att följa upp försäljningsresultat

Använda analyser för att förfina och förbättra försäljningsstrategin

Förbli flexibel och lyhörd för marknadstrender

Kontinuerligt uppdatera försäljningsstrategin baserat på feedback och resultat.

Uppmaning till handling:

Uppmuntra läsarna att utvärdera sin nuvarande försäljningsstrategi och överväga att implementera de beskrivna stegen för att öka sin framgång inom B2B-försäljning.

Ton och stil:

Professionell och informativ

Engagerande och motiverande

Användning av verkliga exempel och fallstudier

Längd:

Cirka 1 500–2 000 ord

Nyckelord:

B2B-försäljningsstrategi, försäljningsplan, försäljningsmål, försäljningsprocess, försäljningsstöd, CRM, försäljningsresultat

📜 Obs: Det bästa är de automatiska förslagen som finns tillgängliga via ClickUp Brain, som kan generera användbara uppföljningar såsom:

ClickUp Brain förbättrar din innehållsproduktionsprocess med strategiska uppföljningar

Dessa uppföljningar effektiviserar processen för att skapa innehåll, hjälper dig att förfina din brief för maximal effekt och säkerställer att ditt team har all den vägledning de behöver!

Exempel 2:

Titel: Skapa en inkluderande arbetsplatskultur: bästa praxis för HR-team

Mål: Ge HR-personal praktiska steg för att främja en inkluderande och välkomnande arbetsplats.

Inledning:

Presentera kortfattat vikten av inkludering på arbetsplatsen.

Lyft fram fördelarna med en inkluderande kultur, såsom ökad medarbetarnöjdhet, förbättrad personalomsättning och ökad innovation.

Översikt:

a. Förstå inkludering

Definiera vad inkludering innebär i arbetsmiljön.

Diskutera skillnaden mellan mångfald och inkludering, och betona att inkludering handlar om att skapa en miljö där olika individer känner sig välkomna och uppskattade.

b. Utvärdera den nuvarande arbetsplatskulturen

Ge tips om hur HR-team kan utvärdera sin nuvarande arbetsplatskultur.

Föreslå att man genomför enkäter, fokusgrupper och intervjuer för att samla in feedback från medarbetarna.

Betona vikten av att identifiera områden där inkludering kan förbättras.

c. Utveckla en inkluderande strategi

Beskriv stegen för att skapa en omfattande inkluderingsstrategi.

Betona vikten av att sätta upp tydliga mål och målsättningar.

Diskutera vikten av att få ledningens stöd och engagemang.

d. Implementera inkluderande metoder

Ge praktiska steg för att implementera inkluderande metoder, till exempel: Skapa resursgrupper för anställda (ERG) Erbjuda utbildningsprogram om mångfald och inkludering Skapa mentorskap och sponsringsmöjligheter för underrepresenterade grupper Säkerställa rättvisa anställnings- och befordringsmetoder

Upprätta resursgrupper för anställda (ERG)

Erbjuder utbildningsprogram om mångfald och inkludering

Skapa mentorskap och sponsringsmöjligheter för underrepresenterade grupper

Säkerställa rättvisa anställnings- och befordringsrutiner

Upprätta resursgrupper för anställda (ERG)

Erbjuder utbildningsprogram om mångfald och inkludering

Skapa mentorskap och sponsringsmöjligheter för underrepresenterade grupper

Säkerställa rättvisa anställnings- och befordringsrutiner

e. Främja en inkluderande miljö

Diskutera sätt att skapa en välkomnande miljö, till exempel: Uppmuntra öppen kommunikation och feedback. Hylla olika kulturer och traditioner. Erbjuda flexibla arbetsformer för att tillgodose olika behov.

Uppmuntra öppen kommunikation och feedback

Hylla olika kulturer och traditioner

Erbjuda flexibla arbetsformer för att tillgodose olika behov

Uppmuntra öppen kommunikation och feedback

Hylla olika kulturer och traditioner

Erbjuda flexibla arbetsformer för att tillgodose olika behov

f. Mäta och upprätthålla inkludering

Förklara hur man mäter framgången för initiativ för inkludering.

Föreslå att använda mätvärden som medarbetarnas engagemang, personalomsättning och mångfald.

Betona vikten av kontinuerlig förbättring och anpassning av strategier efter behov.

Slutsats:

Förstärk vikten av inkludering på arbetsplatsen

Uppmuntra HR-personal att vidta proaktiva åtgärder för att främja en inkluderande kultur.

Uppmana HR-team att börja implementera dessa bästa praxis redan idag.

Skapa enkelt briefs med ClickUp Brain och ClickUp Docs och omvandla dem till uppgifter med ett enda tryck

Exempel 3:

Titel: Maximera avkastningen på investeringar med e-postmarknadsföringskampanjer: Strategier för framgång

Mål: Att ge företag praktiska insikter och strategier för att skapa e-postmarknadsföringskampanjer med hög konverteringsgrad som effektivt engagerar potentiella kunder och behåller befintliga kunder, vilket i slutändan maximerar deras avkastning på investeringen (ROI).

Målgrupp:

Företagare, marknadsförare och digitala marknadsförare som vill förbättra sina e-postmarknadsföringsinsatser och öka kampanjernas effektivitet.

Ton och stil:

Informativ, professionell och engagerande. Använd ett tydligt och koncist språk med praktiska exempel och tips.

Översikt:

Inledning Presentera kortfattat vikten av e-postmarknadsföring i dagens digitala landskap. Lyft fram de potentiella ROI-fördelarna med väl genomförda e-postkampanjer. Ange syftet med blogginlägget: att tillhandahålla strategier för att maximera ROI. Presentera kortfattat vikten av e-postmarknadsföring i dagens digitala landskap. Framhäv de potentiella ROI-fördelarna med väl genomförda e-postkampanjer. Ange syftet med blogginlägget: att tillhandahålla strategier för att maximera avkastningen på investeringen. Förstå din målgrupp Diskutera vikten av målgruppssegmentering. Förklara hur man skapar köparprofiler för riktade budskap. Ge tips om hur man samlar in och analyserar kunddata. Diskutera vikten av målgruppssegmentering. Förklara hur man skapar köparpersonligheter för riktade meddelanden. Ge tips om hur man samlar in och analyserar kunddata. Skapa övertygande innehåll Förklara elementen i ett e-postmeddelande med hög konverteringsgrad (ämnesrader, innehåll, CTA). Dela med dig av bästa praxis för att skriva engagerande och personligt innehåll. Inkludera exempel på framgångsrika e-postkampanjer. Förklara elementen i ett e-postmeddelande med hög konverteringsgrad (ämnesrader, innehåll, CTA:er). Dela med dig av bästa praxis för att skriva engagerande och personaliserat innehåll. Inkludera exempel på framgångsrika e-postkampanjer. Design och användarupplevelse Diskutera e-postdesignens roll för att fånga uppmärksamhet och driva handling. Ge tips om mobiloptimering och responsiv design. Betona vikten av A/B-testning för designelement. Diskutera e-postdesignens roll när det gäller att fånga uppmärksamhet och driva på handling. Ge tips om mobiloptimering och responsiv design. Betona vikten av A/B-testning för designelement. Automatisering och personalisering Förklara fördelarna med att använda automatiseringsverktyg för e-postmarknadsföring. Diskutera strategier för att personalisera e-postmeddelanden i stor skala. Ge exempel på automatiserade e-postarbetsflöden (t.ex. välkomstserier, övergivna kundvagnar). Förklara fördelarna med att använda automatiseringsverktyg för e-postmarknadsföring. Diskutera strategier för att personalisera e-postmeddelanden i stor skala. Ge exempel på automatiserade e-postflöden (t.ex. välkomstserier, övergivna kundvagnar). Mäta framgång och optimera kampanjer Beskriv viktiga mätvärden att spåra för framgångsrik e-postmarknadsföring (öppningsfrekvens, klickfrekvens, konverteringsfrekvens). Diskutera hur man analyserar kampanjens resultat och identifierar områden som kan förbättras. Ge tips om testning och iteration för kontinuerlig optimering. Skissera viktiga mätvärden att spåra för framgångsrik e-postmarknadsföring (öppningsfrekvens, klickfrekvens, konverteringsfrekvens). Diskutera hur man analyserar kampanjens resultat och identifierar områden som kan förbättras. Ge tips om testning och iteration för kontinuerlig optimering.

Presentera kortfattat vikten av e-postmarknadsföring i dagens digitala landskap.

Framhäv de potentiella ROI-fördelarna med väl genomförda e-postkampanjer.

Ange syftet med blogginlägget: att tillhandahålla strategier för att maximera avkastningen på investeringen.

Diskutera vikten av målgruppssegmentering.

Förklara hur man skapar köparpersonligheter för riktade meddelanden.

Ge tips om hur man samlar in och analyserar kunddata.

Förklara elementen i ett e-postmeddelande med hög konverteringsgrad (ämnesrader, innehåll, CTA:er).

Dela med dig av bästa praxis för att skriva engagerande och personaliserat innehåll.

Inkludera exempel på framgångsrika e-postkampanjer.

Diskutera e-postdesignens roll när det gäller att fånga uppmärksamhet och driva på handling.

Ge tips om mobiloptimering och responsiv design.

Betona vikten av A/B-testning för designelement.

Förklara fördelarna med att använda automatiseringsverktyg för e-postmarknadsföring.

Diskutera strategier för att personalisera e-postmeddelanden i stor skala.

Ge exempel på automatiserade e-postflöden (t.ex. välkomstserier, övergivna kundvagnar).

Skissera viktiga mätvärden att spåra för framgångsrik e-postmarknadsföring (öppningsfrekvens, klickfrekvens, konverteringsfrekvens).

Diskutera hur man analyserar kampanjresultat och identifierar områden som kan förbättras.

Ge tips om testning och iteration för kontinuerlig optimering.

Slutsats

Sammanfatta de viktigaste punkterna som diskuteras i inlägget.

Förstärk vikten av strategisk planering och genomförande för att maximera avkastningen på investeringen.

Uppmuntra läsarna att implementera de strategier som delas och övervaka deras resultat.

Uppmaning till handling:

Uppmuntra läsarna att dela med sig av sina erfarenheter eller frågor i kommentarerna.

Uppmuntra läsarna att prenumerera på bloggen för att få fler marknadsföringsinsikter.

Förvandla dina innehållsbeskrivningar till mallar för senare användning med ClickUp

Exempel 4:

Titel: Budgetering för tillväxt: En guide till finansiell planering för småföretag

Mål: Att ge småföretagare strategier och insikter om effektiv finansiell planering och budgetering för att stödja företagets tillväxt och hållbarhet.

Målgrupp: Småföretagare, entreprenörer och ekonomichefer som vill förbättra sina processer för budgetering och finansiell planering.

Ton och stil: Informativ, praktisk och stödjande. Använd ett tydligt språk med praktiska råd och exempel från verkligheten.

Översikt:

Inledning Presentera vikten av finansiell planering för småföretag. Lyft fram fördelarna med effektiv budgetering för att uppnå tillväxt i företaget. Ange syftet med guiden: att erbjuda praktiska budgeteringsstrategier. Presentera vikten av finansiell planering för småföretag. Framhäv fördelarna med effektiv budgetering för att uppnå tillväxt i verksamheten. Ange syftet med guiden: att erbjuda praktiska budgeteringsstrategier. Förstå finansiell planering Definiera finansiell planering och dess roll för företagets framgång Diskutera de viktigaste komponenterna i en finansiell plan Förklara vikten av att sätta upp finansiella mål Definiera finansiell planering och dess roll för företagets framgång Diskutera de viktigaste komponenterna i en finansiell plan. Förklara vikten av att sätta upp finansiella mål. Skapa en budget Beskriv stegen för att skapa en omfattande affärsbudget. Diskutera olika budgeteringsmetoder (t.ex. nollbaserad, inkrementell). Ge tips om hur man prognostiserar intäkter och kostnader. Skissa upp stegen för att skapa en omfattande affärsbudget. Diskutera olika budgeteringsmetoder (t.ex. nollbaserad, inkrementell). Ge tips om hur man prognostiserar intäkter och kostnader. Hantera kassaflödet Förklara vikten av kassaflödeshantering. Erbjud strategier för att upprätthålla ett positivt kassaflöde. Diskutera verktyg och tekniker för kassaflödesanalys. Förklara betydelsen av kassaflödeshantering. Erbjud strategier för att upprätthålla ett positivt kassaflöde. Diskutera verktyg och tekniker för kassaflödesanalys. Övervaka och justera budgeten Betona vikten av regelbundna budgetöversyner. Ge tips om hur man justerar budgeten utifrån resultatet. Diskutera hur man hanterar oväntade ekonomiska utmaningar. Betona vikten av regelbundna budgetgenomgångar. Ge tips om hur man justerar budgeten utifrån prestanda. Diskutera hur man hanterar oväntade ekonomiska utmaningar. Slutsats Sammanfatta de viktigaste punkterna som diskuterats. Betona vikten av strategisk finansiell planering. Uppmuntra läsarna att implementera de strategier som presenterats och följa upp resultaten. Sammanfatta de viktigaste punkterna som diskuterats. Förstärk vikten av strategisk finansiell planering. Uppmuntra läsarna att implementera de strategier som delas och övervaka deras resultat. Uppmaning till handling: Uppmana läsarna att dela med sig av sina erfarenheter av budgetering eller ställa frågor i kommentarerna. Uppmuntra läsarna att prenumerera på bloggen för att få mer finansiell information. Uppmana läsarna att dela med sig av sina erfarenheter av budgetering eller ställa frågor i kommentarerna. Uppmuntra läsarna att prenumerera på bloggen för att få mer finansiell information.

Presentera vikten av finansiell planering för småföretag.

Framhäv fördelarna med effektiv budgetering för att uppnå tillväxt i verksamheten.

Ange syftet med guiden: att erbjuda praktiska budgeteringsstrategier.

Definiera finansiell planering och dess roll för företagets framgång

Diskutera de viktigaste komponenterna i en finansiell plan.

Förklara vikten av att sätta upp finansiella mål.

Skissa upp stegen för att skapa en omfattande affärsbudget.

Diskutera olika budgeteringsmetoder (t.ex. nollbaserad, inkrementell).

Ge tips om hur man prognostiserar intäkter och kostnader.

Förklara betydelsen av kassaflödeshantering.

Erbjud strategier för att upprätthålla ett positivt kassaflöde.

Diskutera verktyg och tekniker för kassaflödesanalys.

Betona vikten av regelbundna budgetgenomgångar.

Ge tips om hur man justerar budgeten utifrån prestanda.

Diskutera hur man hanterar oväntade ekonomiska utmaningar.

Sammanfatta de viktigaste punkterna som diskuterats.

Förstärk vikten av strategisk finansiell planering.

Uppmuntra läsarna att implementera de strategier som delas och övervaka deras resultat.

Uppmuntra läsarna att dela med sig av sina erfarenheter av budgetering eller ställa frågor i kommentarerna.

Uppmuntra läsarna att prenumerera på bloggen för att få mer finansiell information.

Tips för att skriva en effektiv innehållsbrief

Här är fem bästa metoder för att säkerställa att dina briefs är så effektiva som möjligt:

Ge en detaljerad översikt : Inkludera väsentliga uppgifter som en preliminär titel, en kort beskrivning, en översikt med huvudrubriker, målgrupp och önskat antal ord för att vägleda skribenterna redan från början.

Specificera målgruppen : Skapa en tydlig målgruppsprofil så att skribenten vet exakt vem hen vänder sig till. Inkludera demografiska detaljer, problemområden och intressen för att bättre anpassa budskapet.

Ange tydliga förväntningar på ordantal : Ange ett rekommenderat ordantal baserat på konkurrentanalys och den djup som krävs för att täcka ämnet utan onödiga utfyllnader. Detta hjälper till att balansera kvalitet och SEO-behov.

Inkludera SEO-grunder : Ange primära och sekundära nyckelord, föreslagna interna länkar och riktlinjer för innehållsstruktur för att hjälpa skribenter att enkelt uppfylla SEO-kraven.

Använd en stilguide: Använd en stilguide eller ge instruktioner om ton och röst för att upprätthålla konsekvensen med ditt varumärkes röst i allt innehåll.

Vanliga misstag att undvika i innehållsbeskrivningar

Undvik dessa fallgropar för att hålla dina innehållsbeskrivningar på rätt spår:

Att hoppa över målgruppsundersökningar : Att skapa innehåll utan en tydlig målgrupp i åtanke resulterar i generiska eller felaktiga budskap.

Vaga mål : Om målet med innehållet inte klargörs kan det leda till förvirring hos skribenterna och påverka innehållets effektivitet.

Bristande konkurrentanalys : Om du inte kontrollerar konkurrenterna kan ditt innehåll sakna viktiga insikter eller misslyckas med att rankas bra.

Glömma SEO-riktlinjer : Utan specifika SEO-anvisningar riskerar du att missa optimering och potentiella rankningar.

Inkonsekventa stilriktlinjer: Innehåll utan en definierad stil kan kännas främmande för varumärket eller störande för läsarna.

💡 Proffstips: Med ClickUp Chat är det enkelt att samla in feedback. Använd @mention för att kontakta specifika teammedlemmar för snabba svar och tilldela kommentarer till teammedlemmar för att säkerställa att all feedback spåras och följs upp inom uppgiften.

Kortfattat: ClickUps innehållsbriefar vinner varje gång

Det finns för närvarande 600 miljoner bloggar som konkurrerar på 1,9 miljarder webbplatser globalt.

Med 7,5 miljoner blogginlägg som publiceras dagligen är innehållsutrymmet överfullt – och det är en underdrift!

För att hålla ditt innehåll aktuellt, högkvalitativt och i synk med sökintentionen är innehållsbeskrivningar din gyllene biljett, särskilt när de skapas med ClickUp.

ClickUps funktioner säkerställer att varje brief skapas med läsarens behov, SEO och användarvärde i åtanke.

Dessutom kan ClickUps AI enkelt koppla upp sig mot andra pågående arbetsytor för att säkerställa att tonen och stilen överensstämmer med ditt varumärkes röst i allt innehåll.

Är du redo att skapa innehåll med stor genomslagskraft enklare än någonsin? Skapa ett konto på ClickUp gratis!