Hur man marknadsför sig mot millenniegenerationen

Millennials – de som är födda mellan 1981 och 1996 och som har gått från fasta telefoner till smartphones och från VHS-band till streamingtjänster. Denna generation är nu en viktig målgrupp, och det finns goda skäl till det: deras köpkraft och varumärkeslojalitet får inte underskattas.

Till skillnad från generation Z (födda mellan 1997 och 2012), som har vuxit upp helt omgivna av internetkulturen, befinner sig millennials i gränslandet mellan det analoga förflutna och den digitala nutiden, vilket ger dem en unik syn på teknik och konsumtion.

För att lära dig hur man marknadsför sig mot millennials måste du först förstå deras värderingar, såsom äkthet, hållbarhet och meningsfulla upplevelser. Varumärken som Chipotle, Netflix och Uber har lyckats fånga millennials intresse, och med rätt strategi kan du också göra det!

Förstå målgruppen millenniegenerationen

Millennials (även kallade Gen Y) har upplevt många upp- och nedgångar under sina formativa år – 9/11, den stora recessionen, flera allvarliga marknadskrascher och, senast, COVID-19-pandemin och krisen med höga levnadskostnader. Denna generation har verkligen sett allt. De kan också ha stora studielån som gör det svårt att upprätthålla ekonomisk stabilitet under stigande inflation.

Dessa erfarenheter har format dem på ett annat sätt. Deras köpvanor, syn på pengar och livssyn skiljer sig mycket från deras föregångares. De är socialt medvetna och söker varumärken som stämmer överens med deras värderingar. De stöder företag som är hållbara, etiska och ger tillbaka till samhället. De letar efter värdeorienterade köp och söker meningsfulla upplevelser.

Låt oss nu utforska vad som gör millennials till, tja, millennials.

Varför är de viktiga för marknadsförare? Millennials hade redan 2016 blivit den största generationen på arbetsmarknaden i USA, och 2022 blev de den största delen av den amerikanska befolkningen . När babyboomers går i pension kommer millennials andel att fortsätta öka. Denna enorma demografiska storlek gör dem till ett viktigt marknadssegment att utnyttja.

Millennials är mer benägna att ha ett jobb, egna pengar och inte vara beroende av någon annan för att göra större inköp . De kan fatta snabba köpbeslut om varumärket lyckas imponera på dem.

Allteftersom millenniegenerationen avancerar i sina karriärer och ackumulerar förmögenhet fortsätter deras köpkraft att växa . Att rikta in sig på denna demografiska grupp och vinna deras lojalitet ger betydande avkastning när de går in i sina bästa år.

Millennials är digitala infödingar. De är tidiga användare av ny teknik och använder aktivt sociala medieplattformar, vilket gör det enkelt för marknadsförare att nå dem via digitala marknadsföringskanaler.

Millennials shopping- och konsumtionsvanor

Låt oss nu ta reda på vilka shopping- och konsumtionsvanor denna generation har:

1. Upplevelser före materiella ägodelar

Enligt en undersökning från Eventbrite för nästan tio år sedan föredrog 78 % av millenniegenerationen att spendera pengar på evenemang (konserter, komedishower) eller upplevelser (resor, äventyrssporter) framför att köpa något önskvärt.

Detta beror på två möjliga orsaker:

Millenniegenerationen har vuxit upp i en kultur där materiella ägodelar användes för att visa upp rikedom, och de har blivit avog mot den praxisen.

Den ekonomiska turbulensen och studielånsskulderna har gjort det svårt att äga ett hus eller en ny bil, vilket har fått dem att investera i något de har råd med och kan njuta av, dvs. meningsfulla upplevelser.

2. Preferens för online-shopping

Rapporten CouponFollow Millennial Shopping Habits Report visar att 80 % av millenniegenerationen gör de flesta av sina inköp online.

Tack vare sin tekniska kunnighet och erfarenheten av att ha överlevt en pandemi dras millennials naturligt till e-handelswebbplatser. Här fattar de beslut baserat på tillgängliga erbjudanden och kundrecensioner.

En benägenhet för prenumerationer: Från Netflix, Amazon Prime och Spotify Premium till B2B-produkter är millennials djupt inne i den digitala prenumerationsmodellen, eftersom de gillar den flexibilitet den ger dem. Men de är också medvetna om var de spenderar sina pengar under hög inflation. Enligt en undersökning från Deloitte från 2023 har Från Netflix, Amazon Prime och Spotify Premium till B2B-produkter är millennials djupt inne i den digitala prenumerationsmodellen, eftersom de gillar den flexibilitet den ger dem. Men de är också medvetna om var de spenderar sina pengar under hög inflation. Enligt en undersökning från Deloitte från 2023 har 32 % av millennials sagt upp en betald underhållningstjänst för att spara pengar.

En preferens för hållbarhet: Millenniegenerationens kunder söker etiskt producerade, miljövänliga produkter av oro för klimatförändringarna. Enligt en kohortundersökning från McKinsey US 2020 Millenniegenerationens kunder söker etiskt producerade, miljövänliga produkter av oro för klimatförändringarna. Enligt en kohortundersökning från McKinsey US 2020 säger 75 % av millenniegenerationens respondenter att de tar hänsyn till hållbarhet när de gör lyxköp.

Millennials medievanor

Millennials intressen och värderingar

Målmedvetna: Millennials drivs av målmedvetenhet i sina personliga och professionella liv. En undersökning från Deloitte från 2024 visade att för Millennials drivs av målmedvetenhet i sina personliga och professionella liv. En undersökning från Deloitte från 2024 visade att för majoriteten (89 %) av de millennials som svarade är målmedvetenhet en viktig faktor för arbetsglädje och välbefinnande. De bryr sig om sociala och miljömässiga frågor och är intresserade av varumärken som är förändringsaktörer som medvetet strävar efter att ge tillbaka.

Öppenhet om värderingar: Som en generation som har sett sociala medier växa fram vet millennials hur de ska uttrycka sina åsikter om saker som är viktiga för dem. De är positiva till öppna samtal om mental hälsa, inkludering och jämställdhet och föredrar att handla från varumärken vars visioner stämmer överens med dessa värderingar.

Hålla kontakten: Millennials tillbringar mycket tid med sina mobiltelefoner, har aktiva profiler på sociala medier och föredrar onlinekommunikation framför personliga möten. Denna förändring minskar antalet personliga möten, men gör det lättare att kommunicera snabbare och oftare. För att effektivt sälja till millennials måste företag interagera med dem på deras favoritplattformar.

Ekonomiskt medvetna: Millennials får ofta dåligt rykte för att vara oansvariga med sina pengar, men verkligheten är långt ifrån så. Undersökningar visar att : Millennials får ofta dåligt rykte för att vara oansvariga med sina pengar, men verkligheten är långt ifrån så. Undersökningar visar att 78 % av millennials skapar en budget för sina utgifter och håller sig till den (jämfört med 59 % av babyboomers). Millennials börjar också spara till sin pension ganska tidigt, vid 23 års ålder, medan genomsnittsåldern för babyboomers är 40 år.

Rikta dig mot millenniegenerationens användarprofil

För att accepteras och älskas av millennials måste företag först förstå deras preferenser och vad som formar dem. Eftersom millennial-åldersgruppen är mycket stor kan det finnas skillnader mellan önskemål och behov hos 28-åringar och personer i slutet av 30-årsåldern eller början av 40-årsåldern.

Om du är företagare eller marknadsförare och vill attrahera millennials, skapa en tydlig användarprofil.

Varför är detta viktigt?

Det hjälper dig att bättre förstå din målgrupp och fatta välgrundade affärsbeslut baserade på deras behov, mål, beteenden och köpvanor. När du utformar din ideala kundprofil (ICP) kan du få värdefulla insikter om deras demografi som du annars skulle ha missat.

ClickUp, ett verktyg för projekt- och marknadsföringshantering, kan vara användbart här. Du kan använda ClickUps mall för användarpersonlighet för att samla in information, utforma produkter som tillgodoser dina ICP:s behov och visualisera verkliga användarscenarier.

Ladda ner den här mallen Kom med idéer tillsammans med ditt team och utveckla exakta användarprofiler med hjälp av ClickUps mall för användarprofiler.

Här är en steg-för-steg-guide till hur du använder den här mallen för att skapa användarpersonligheter för millennials:

Brainstorma med ditt team för att definiera målgruppen – deras ålder, egenskaper, intressen och motivationer med ClickUps Whiteboard. Fyll i mallen med ICP-uppgifter såsom ålder, plats, kön, yrkestitel och inkomstprofil. Samla in feedback från teamet och använd ClickUps Board View för att granska och justera användarprofilerna. Slutför personprofilerna och integrera dem i din produktdesignprocess och dina marknadsföringskampanjer. Använd ClickUp Dashboards för att se alla personprofiler på ett ställe och jämföra dem sida vid sida.

Mallen säkerställer att dina insatser når rätt målgrupp bland millenniegenerationen och att du vinner deras förtroende genom att tala deras språk.

Marknadsföringsstrategier för att nå millenniegenerationen

För att lyckas med marknadsföring riktad till millenniegenerationen krävs specifika marknadsföringsstrategier som tilltalar dem. Här är några beprövade strategier:

1. Sociala medier i millenniegenerationens marknadsföring

95 % av millenniegenerationen använder sociala medier, och 86 % använder dem dagligen. Det behöver inte sägas att sociala medier är den bästa digitala kanalen för att marknadsföra sig mot dem. Frågan är nu vilka plattformar de föredrar. En färsk studie från HubSpot visar att flest millennials (68 %) väljer YouTube som sin favoritplattform, följt av Facebook, Instagram, TikTok och X.

via HubSpot

Sociala medier är inte längre begränsade till att hålla kontakten med vänner och familj. De har utvecklats till ett sätt att lära sig informellt, underhålla sig, träffa likasinnade och hålla sig uppdaterad om aktuella nyheter och händelser. Som medium har de stor makt att forma millennials sätt att tänka, agera och fatta beslut.

Följ dessa tips för att bli mer målmedveten med din marknadsföringsstrategi på sociala medier: Erbjud värde utan villkor (t.ex. när du marknadsför en hårvårdsprodukt kan du dela med dig av enkla hårvårdsrutiner, eller erbjuda gratis mallar för innehållskalendrar när du marknadsför en app för schemaläggning av sociala medier).

Skapa korta videoklipp som är hjälpsamma och humoristiska.

Bevara äktheten och enhetligheten i varumärkets röst

Skapa visuellt tilltalande inlägg som omedelbart fångar uppmärksamheten.

Samarbeta med mikroinfluencers för att utöka ditt varumärkes räckvidd och bygga trovärdighet via influencer-marknadsföring.

Mailchimps strategi för sociala medier kan vara ett bra exempel. Om du tittar på deras LinkedIn- eller X-konton ser du fantastiska, välkomnande bilder, skarpa videoklipp och massor av gratis och hjälpsamma resurser.

Använd mallar för hantering av sociala medier

Vill du skapa engagerande innehåll för sociala medier i stor skala? Använd ClickUps mall för sociala medier för att planera ditt innehåll i omgångar, upprätthålla en konsekvent varumärkesidentitet över olika plattformar när det gäller visuella element och budskap, och hålla ordning på dina inlägg.

Ladda ner den här mallen Skapa idéer, planera och organisera inlägg på sociala medier och upprätthåll ett enhetligt budskap på alla plattformar med hjälp av ClickUps mall för sociala medier.

Med hjälp av det inbäddade formuläret kan du samla in idéer från teammedlemmar, samarbeta om nya kampanjer och övervaka kampanjernas resultat på ett och samma ställe. Med insyn i tidigare och kommande inlägg kan du enkelt upptäcka inlägg som avviker från varumärkets riktlinjer och göra ändringar för att säkerställa enhetlighet.

Den här är idealisk för upptagna marknadsförare på sociala medier som hanterar flera kanaler och kampanjer. Den färdiga mallen sparar tid och ger samtidigt tillräckligt med frihet att anpassa den efter ditt varumärke så att den passar ditt arbetsflöde.

Du kan också använda ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier, en annan användbar gratisresurs från ClickUps bibliotek.

Ladda ner den här mallen Planera och organisera en innehållskalender för olika sociala mediekanaler med hjälp av ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

Den här passar bättre för enmanssociala medieteam där en marknadsförare måste ha många roller.

Så här kan du förenkla projektledningen för sociala medier med mallen:

Idé, planera, skapa och prioritera inlägg för flera sociala medieplattformar

Återanvänd innehåll från en plattform till en annan i ett lämpligt format.

Ange förfallodatum så att du aldrig missar att publicera tidsbegränsade uppdateringar.

Tilldela uppgifter till kreativa medarbetare (om du har teammedlemmar som kan hjälpa dig) för att få innehållet klart i tid, eller tilldela uppgifter till dig själv för att få påminnelser i rätt tid.

2. Mobilförst-marknadsföring

Vid millennieskiftet, när mobiltelefonerna först kom ut på marknaden, hade de äldsta millennials just blivit vuxna, medan resten var tonåringar eller yngre. Tack vare denna exponering blev de naturligt förtrogna med mobil teknik, och denna affinitet blev bara starkare med tiden.

I genomsnitt tillbringar millennials 3,53 timmar om dagen med sin telefon, jämfört med 2,5 timmar med en PC, bärbar dator eller surfplatta. Därför bör du som marknadsförare anta en mobilförst-strategi för att möta dina kunder på samma villkor.

Här är några snabba tips för att göra din mobila marknadsföringsstrategi effektiv:

Skapa innehåll som är visuellt tilltalande och lätt att konsumera på mobila skärmar.

Optimera ditt innehåll för vertikal visning – det tar upp mer plats på skärmen och är mer engagerande för mobilanvändare.

Se till att din webbplats och dina målsidor laddas snabbt på mobila enheter för att hålla avvisningsfrekvensen låg.

Skapa annonser som är särskilt anpassade för mobilanvändare (du kan till exempel överväga Facebooks och Instagrams karusellannonser, som gör det möjligt för användarna att bläddra igenom flera bilder eller videor i en enda annons).

Använd platsbaserade målgruppsalternativ för att nå mobilanvändare i specifika geografiska områden.

Inför meddelandeappar som WhatsApp och Facebook Messenger i din marknadsföringsstrategi och använd dem för kundservice, support och personlig kommunikation.

Ett bra exempel på mobilförst-marknadsföring är IKEA:s användning av augmented reality (AR) i sin mobilapp. Köpare kan med hjälp av AR se hur en möbel skulle se ut i deras rum och fatta snabba köpbeslut utan att behöva åka till butiken.

3. Inbound-marknadsföring och distribution av innehåll

Skapa innehåll som lockar millennials istället för att tvinga på dem reklam. Innehållet bör spegla deras intressen, ambitioner och utmaningar. Om du till exempel säljer miljövänliga produkter kan ditt innehåll innehålla tips för ett hållbart liv, DIY-återvinningsprojekt eller guider för att minska koldioxidavtrycket.

Försök att öka engagemanget i egna, förtjänade och betalda mediekanaler för att nå en större publik som kan vara intresserad av vad du erbjuder.

HubSpot, ett ledande företag inom inbound-marknadsföring och försäljningsprogramvara, praktiserar vad det predikar när det gäller inbound-marknadsföring. Genom sin blogg, e-böcker, webbseminarier och gratisverktyg tillhandahåller HubSpot värdefullt innehåll om ämnen relaterade till marknadsföring, försäljning och kundservice. Deras innehåll är pedagogiskt och tar upp de problem och utmaningar som deras målgrupp står inför, som till stor del består av marknadsförare, säljare och företagare.

4. Varumärkesvärdens inflytande

Kommunicera ditt varumärkes värderingar och mission. Oavsett om det handlar om hållbarhet, mångfald eller socialt ansvar kan att anpassa ditt varumärke efter frågor som är viktiga för millenniegenerationen ha en betydande inverkan på deras uppfattning om ditt varumärke.

Det räcker dock inte med att bara prata. Du måste stödja dina värderingar med meningsfulla handlingar. Om din kärnvärdering till exempel är hållbarhet bör du använda hållbara inköpsmetoder, säkerställa etiska arbetsförhållanden i hela din leveranskedja och engagera dig i välgörenhetsinitiativ.

Patagonia, ett ledande företag inom friluftskläder och -utrustning, har byggt sitt varumärke kring miljö- och socialt ansvar. De främjar aktivt hållbarhet genom att använda återvunna material, minska sitt koldioxidavtryck och donera en del av sina vinster till miljöändamål.

5. Kraften i användargenererat innehåll (UGC)

Uppmuntra millennials att skapa och dela innehåll relaterat till ditt varumärke. Du kan till exempel anordna UGC-tävlingar, utmaningar eller kampanjer som uppmuntrar användare att dela foton, videor eller omdömen om dina produkter eller varumärkesupplevelser i utbyte mot en belöning.

Genom att visa upp UGC på din webbplats och i dina sociala mediekanaler kan du öka ditt varumärkes räckvidd och visa upp verkliga exempel på hur dina produkter eller tjänster används och uppskattas av riktiga människor. Denna sociala bevisföring kan vara otroligt övertygande för millenniegenerationens konsumenter som står fast vid uttrycket ”bilder, annars har det inte hänt!”.

Det populära actionkameramärket GoPro har framgångsrikt utnyttjat användargenererat innehåll för att marknadsföra sina produkter. GoPros sociala mediekanaler, webbplats och marknadsföringskampanjer är fyllda med användargenererade foton och videor av hisnande landskap, adrenalinfyllda aktiviteter och hjärtevärmande ögonblick.

6. Omnikanalens och e-handelns roll i marknadsföringen riktad mot millenniegenerationen

Använd e-handelsplattformar eller dedikerade mobilappar för att erbjuda en smidig shoppingupplevelse med personliga produktrekommendationer baserade på surf- och köphistorik och smidig betalning.

Det är en vinn-vinn-situation för både varumärken och millennials. Millennials älskar bekvämligheten och den personliga upplevelsen som dessa medier erbjuder, och som varumärke får du värdefull information om deras preferenser och beteenden.

Du bör också återskapa samma upplevelse i fysiska butiker. Butikerna bör fungera som upplevelsecentra där kunderna kan interagera med varumärket genom interaktiva displayer, produktprovningar och evenemang. När shoppingupplevelsen är lika smidig i alla kanaler kan millennials snabbt växla mellan digitala och fysiska kontaktpunkter.

Nike har framgångsrikt implementerat dessa strategier genom att erbjuda en enhetlig shoppingupplevelse över flera kanaler, inklusive sin e-handelsplattform, mobilapp och fysiska butiker.

Förbättra din marknadsföringsstrategi för millenniegenerationen med ClickUp.

För att skapa en effektiv marknadsföringsstrategi för millennials måste du anstränga dig lite extra och sätta dig in i målgruppens situation. Använd ett omfattande verktyg som ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning för att bättre förstå din millennialpublik och se till att dina varumärkesinsatser tilltalar dem.

Skapa en omfattande plan för millenniegenerationen med ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

Så här kan du utnyttja ClickUps funktioner:

Samarbeta med teammedlemmar på distans (särskilt millennials) i realtid för att definiera ditt varumärkes användarprofil, skapa arbeta med olika marknadsföringsmaterial (såsom push-meddelanden, broschyrer, e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier, blogginlägg, landningssidor och fallstudier), samla all relevant marknadsundersökningsdata och projektdokumentation på ett ställe och dela/ta emot feedback med hjälp av (särskilt millennials) i realtid för att definiera ditt varumärkes användarprofil, skapa marknadsföringsplaner , förfina marknadsföringsstrategier,(såsom push-meddelanden, broschyrer, e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier, blogginlägg, landningssidor och fallstudier),på ett ställe och dela/ta emot feedback med hjälp av ClickUp Docs

Arbeta med ditt team i realtid, gör ändringar och ge feedback med hjälp av tilldelade kommentarer i ClickUp Docs.

Brainstorma om nya marknadsföringsstrategier, riktade kampanjer, innehållsidéer och mycket mer med med ClickUp Whiteboards , en virtuell canvas som omvandlar idéer och diskussioner till åtgärder.

Gör dina brainstorming-sessioner handlingsinriktade på ClickUp Whiteboards.

Hantera komplexa, långdragna strategiprojekt med med ClickUp Tasks . Dela upp ditt arbete i mindre och hanterbara delar, lägg till deluppgifter, tilldela en eller flera teammedlemmar, prioritera det som kräver omedelbar uppmärksamhet (t.ex. tidsbegränsade kampanjer, såsom en försäljningskampanj inför den amerikanska nationaldagen) och lägg till anpassade taggar till dina uppgifter för snabb kategorisering.

Ställ in uppgiftsberoenden för att identifiera hinder tidigt i ClickUp Tasks.

sätta upp kort- och långsiktiga marknadsföringsmål som du vill uppnå. Lägg till tydliga tidsplaner, dela upp dina mål i sprintmål, veckomål eller månadsmål, skapa KPI:er och medarbetarpoängkort för att mäta prestanda, och gruppera dina mål i mappar för att få en snabb överblick över var du står. Använd ClickUp Goals för attsom du vill uppnå.och medarbetarpoängkort för att mäta prestanda, och gruppera dina mål i mappar för att få en snabb överblick över var du står.

Sätt upp mål och följ upp framstegen mot dina mål med ClickUp Goals.

Visualisera dina marknadsföringskampanjer precis som du vill med över 15 anpassningsbara Spåra framstegen och konverteringen av marknadsföringsinitiativ med precis som du vill med över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer med ClickUp Dashboards , mät räckvidden och engagemanget för innehåll du publicerar online, ta reda på antalet MQL:er du genererar och utvärdera hur väl dessa konverteras till försäljning.

Få begripliga insikter från marknadsföringskampanjer med ClickUp Dashboards.

Genomför primärforskning och samla in data från kunder, potentiella kunder, anställda eller externa intressenter, be om synpunkter och feedback för att förbättra dina marknadsföringskampanjer och omvandla svaren till spårbara uppgifter med hjälp av , be om synpunkter och feedback för att förbättra dina marknadsföringskampanjer och omvandla svaren till spårbara uppgifter med hjälp av ClickUp Forms.

Samla in data och få värdefulla insikter från svaren med hjälp av ClickUp Forms.

Engagera millenniegenerationen genom upplevelser och värderingar

Låt oss utforska hur du kan engagera millenniegenerationen genom olika upplevelser och värderingar:

Främja fantastiska digitala upplevelser framför underhållning

Millennials söker digitala interaktioner som går utöver ren underhållning; de längtar efter meningsfulla upplevelser som tillför värde till deras liv. Företag bör prioritera att skapa digitala plattformar, appar och innehåll som utbildar, inspirerar eller stärker användarna samtidigt som det är underhållande.

Låt oss ta Duolingo som exempel. Dess spelifierade konsol och visuellt tilltalande användargränssnitt gör att eleverna gärna fortsätter sin resa mot att lära sig ett nytt språk. Dessutom finns varumärkets maskot Owl Duo, som bombarderar användarna med passivt aggressiva (och ofta roliga) påminnelser på sociala medier om att fortsätta sina lektioner. Verkligen minnesvärt!

Prioritera äkthet och en genuin varumärkesimage

Millennials dras till varumärken som inte drar sig för att visa upp sitt sanna jag. Företag bör sträva efter att bygga förtroende genom att vara transparenta om sina värderingar, rutiner och ursprung. De kan förmedla äkthet genom berättelser, innehåll från kulisserna, användargenererade vittnesmål eller genom att göra grundare, VD:ar och anställda till varumärkesambassadörer med hjälp av sociala medier.

Det kan kännas överväldigande att utforma en varumärkesstrategi från grunden, eftersom det finns många rörliga delar och du vill få alla rätt. Du kan använda anpassningsbara varumärkesmallar för att strukturera det budskap och den historia du vill lyfta fram.

ClickUps mall för varumärkesprofilering är ett sådant ramverk. Med denna mall kan företag skapa en enhetlig visuell identitet i alla marknadsföringsmaterial och distributionskanaler.

Ladda ner den här mallen Håll koll på utvecklingen av visuella element, budskap och tonfall i ditt företag och skapa en konsekvent varumärkesupplevelse med ClickUps mall för varumärkesprofilering.

Du kan definiera ditt varumärkes stil, ton, logotyp, färger, språk, känsla och mycket mer och ge det en personlighet. Med mallen kan du spåra olika aspekter av varumärkesprocessen på en enda plattform, där du och andra beslutsfattare kan följa framstegen, lägga till förslag och ge godkännanden.

Det är lätt att tappa fokus när man utvecklar ett varumärkesimage eftersom det finns så mycket att göra, men den här mallen hjälper dig att hålla ordning.

Lyft fram sociala frågor och värderingar som millenniegenerationen kan relatera till.

Millennials är socialt medvetna och dras till varumärken som stöder frågor som de brinner för. Företag kan engagera denna målgrupp genom att koppla sociala frågor (som miljömässig hållbarhet, mångfald och inkludering eller samhällsengagemang) till konkreta åtgärder, såsom donationer, volontärarbete eller miljövänliga initiativ. Dessa insatser visar att företaget bryr sig om att göra skillnad utöver att tjäna pengar.

Inkorporera humor i marknadsföringen

Millennials uppskattar när du får dem att le – humor fångar deras uppmärksamhet och gör varumärket relaterbart. Företag kan använda humor i sina marknadsföringskampanjer, inlägg på sociala medier och reklam för att skapa minnesvärda upplevelser och uppmuntra engagemang.

Den populära SEO-programvaran Semrush har bemästrat denna strategi. Här är ett av många inlägg på sociala medier från Semrush som fick oss att skratta:

via Semrush

Var tillgänglig och erbjud bra kundsupport

Millennials förväntar sig snabb och skräddarsydd kundhantering. Företag måste diversifiera sina kommunikationskanaler, inklusive livechatt, sociala medier, e-post och telefonsupport, för att tillgodose olika preferenser. Att svara snabbt, bemöta frågor med empati och erbjuda värdeskapande lösningar förbättrar den övergripande kundupplevelsen. Allt detta gör millennials till lojala förespråkare för varumärket.

Använd AI

Det kan dock bli överväldigande att hantera förfrågningar i stor skala utan att det påverkar servicekvaliteten. Det är här ClickUp Brain kommer till undsättning.

Skapa en kunskapsbas för dina projekt för att nå ut till din millenniegeneration med ClickUp Brain.

Kundtjänstteam kan använda denna AI-copilot för att:

Skapa en kunskapsbas med uppdaterad information så att kunderna själva kan hitta lösningar på sina frågor.

Rekommendera relevanta kunskapsbaserade resurser till agenter under en chatt eller ett samtal

Få omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget från alla arbeten inom och kopplade till ClickUp med hjälp av ClickUp Brain.

Analysera kundinteraktioner för att skapa utkast till användarhandböcker, felsökningsmaterial och vanliga frågor.

Spåra statusen för serviceförfrågningar

Automatisera repetitiva uppgifter, såsom att schemalägga uppföljningar, spåra lösningstider för ärenden , svara på vanliga frågor och begära feedback.

Anpassa chattmeddelanden och e-postsvar med hjälp av kunddata.

Översätt frågor/svar till olika språk för att tillgodose kundernas behov över hela världen.

Använda mallar för kundservice

Förutom att snabba upp din kundservice med AI kan du göra deras arbetsflöde smidigare och mer strukturerat med färdiga mallar för kundservice.

Ladda ner den här mallen Ge kundtjänstteamet möjlighet att erbjuda kvalitativa lösningar snabbare med hjälp av ClickUps mall för kundtjänsthantering.

ClickUps mall för kundtjänsthantering hjälper dig till exempel att övervaka inkommande supportärenden, samarbeta med team för att hitta lösningar och erbjuda snabba lösningar.

Med fyra anpassningsbara vyer (lista, tavla, dokument och formulär) kan du enkelt spåra nya, väntande, pågående och lösta supportförfrågningar och se till att inget faller mellan stolarna.

De fördefinierade anpassade fälten gör att du kan lägga till viktiga detaljer till en biljett, såsom typ av problem, slutförandestatus, kontakt-e-postadress för den som gjort förfrågan och kundnöjdhetsbetyg.

Underlätta kundservicen med den här mallen och få pluspoäng från kunderna!

Var kreativ och lös större problem

Millennials dras till företag som tar itu med större samhälls- eller miljöutmaningar på ett kreativt sätt. Att prioritera innovation och komma med effektiva lösningar på verkliga problem tilltalar millennials önskan om meningsfull konsumtion.

Hudvårdsmärket Dove använde denna strategi för sin kampanj Project #ShowUs 2019. Målet var att ta itu med bristen på representation av vanliga kvinnor i mainstream-reklam. De initierade en kampanj för att skapa mångsidiga stockbilder med riktiga kvinnor. Denna samling, som nu är världens största, omfattar över 10 000 foton som finns tillgängliga på Getty Images, och 10 % av intäkterna från bildförsäljningen återinvesteras för att upprätthålla projektet #ShowUs. Projektet blev en enorm framgång och resulterade i en stor uppskattning för varumärket.

Värdesätt empati och personalisering

Generation Y uppskattar varumärken som visar empati för deras unika situation och förstår deras individuella behov och preferenser. Personaliseringstekniker, såsom riktade kampanjer, skräddarsydda rekommendationer och anpassad kommunikation, gör marknadsföringsinsatserna mer tilltalande och sänker försäljningen för millennials.

Här är ett exempel: Hoxton Hotels riktar sig till resenärer med relevanta annonser.

via The Hoxton

Innehållsmarknadsföring för millenniegenerationen

Utifrån det vi har diskuterat hittills kan vi dra slutsatsen att innehåll som tilltalar millenniegenerationen måste uppfylla följande kriterier:

Underhållande: Denna typ av innehåll syftar till att fängsla och roa millennials, ofta genom humor, kvickhet eller engagerande berättande. Exempel: Denna typ av innehåll syftar till att fängsla och roa millennials, ofta genom humor, kvickhet eller engagerande berättande. Exempel: Buzzfeeds listor och frågesporter.

Emotionellt: Emotionellt innehåll väcker känslor av empati, nostalgi eller inspiration och tar upp ämnen som millennials omedelbart kan relatera till. Exempel: Emotionellt innehåll väcker känslor av empati, nostalgi eller inspiration och tar upp ämnen som millennials omedelbart kan relatera till. Exempel: Upworthys videor som delar inspirerande berättelser eller hjärtevärmande ögonblick.

Äkta: Det känns genuint, relaterbart och transparent; det visar ofta riktiga människor, riktiga upplevelser och ofiltrerade perspektiv. Exempel: Det känns genuint, relaterbart och transparent; det visar ofta riktiga människor, riktiga upplevelser och ofiltrerade perspektiv. Exempel: Glossier s marknadsföringskampanjer med riktiga kunder och oretuscherade bilder.

Visuellt: Visuellt innehåll förlitar sig i hög grad på bilder, korta videoklipp och infografik för att förmedla budskap snabbt och effektivt. Exempel: Visuellt innehåll förlitar sig i hög grad på bilder, korta videoklipp och infografik för att förmedla budskap snabbt och effektivt. Exempel: Tasty's matlagningsvideor på Facebook och Instagram med fängslande overheadbilder och medryckande musik.

Om du har dessa fyra faktorer i åtanke kommer du att kunna skilja dig från konkurrenterna och nå fram till din målgrupp, dvs. millenniegenerationen.

ClickUp-mallar

Du kan också utforska färdiga mallar för att ytterligare effektivisera hanteringen av innehållsmarknadsföring:

1. ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan

Ladda ner den här mallen Spåra framstegen och resultatet av dina innehållsmarknadsföringsinitiativ med ClickUps mall för innehållsmarknadsföringsplan.

Definiera din målgrupp och dina mål och utveckla en omfattande plan som vägledning för skapandet och distributionen av ditt innehåll i olika kanaler. Samla teammedlemmarna för att samarbeta och brainstorma idéer med hjälp av den här mallen. Den gör det möjligt för dig att:

Prioritera uppgifter, sätt deadlines och lägg till ansvariga

Få insyn i framsteg eller flaskhalsar

Spåra innehållets prestationsmått (visningar, webbplatstrafik och kvalificerade leads) över olika kanaler

Utvärdera och förbättra din innehållsplan

Oavsett om det är första gången du skapar en innehållsstrategi eller om du vill införa en mer strukturerad approach i dina befintliga processer, är detta ramverk en fantastisk resurs som du måste prova.

2. ClickUps mall för innehållshantering

Ladda ner den här mallen Hantera stora mängder innehåll och håll koll på framstegen med hjälp av ClickUps mall för innehållshantering.

Här hittar du allt du behöver för att planera och hantera omnikanal-innehåll, från webbinnehåll, bloggar och inlägg på sociala medier till nyhetsbrev. Detta ramverk är särskilt användbart för stora innehållsteam med flera intressenter och flera kanaler att tillgodose.

Använd mallen för att begära kreativa bidrag från teammedlemmar, planera och samarbeta i realtid, upprätthålla en redaktionell kalender och publicera/leverera innehåll i tid.

Organisera stora mängder innehåll

Håll en konsekvent formatering och stil för allt innehåll

Uppdatera och revidera innehållet enkelt

Konfigurera mallen med anpassade statusar, vyer och fält, och håll dig uppdaterad med din innehållskalender.

Gå bortom manuella insatser

Som marknadsföringsstrateg hamnar du ofta i en kamp mot klockan. Och under stressiga perioder kan du drabbas av den fruktade kreativa blockeringen. Under sådana dagar (och alla andra dagar när du multitaskar som ett proffs) är ClickUp Brain till stor hjälp. Det kan hjälpa dig att:

Generera idéer och skapa innehåll för blogginlägg, inlägg på sociala medier, e-postmeddelanden, riktade kampanjer och annonser.

Har du slut på nya idéer? Låt ClickUp Brain ta fram något som passar dina behov inom innehållsmarknadsföring.

Förfina AI:s svar genom att tillhandahålla ytterligare information och sammanhang.

Redigera texter eller innehåll för marknadsföringskampanjer och se till att de är felfria.

Sammanfatta blogginlägg till korta inlägg för LinkedIn, X eller Instagram.

Med AI som sköter dessa uppgifter kan du fokusera mer på strategiarbete.

Hur man gör marknadsföringsinnehåll delbart Uppmuntra användargenererat innehåll (UGC) genom att anordna tävlingar, utmaningar eller kampanjer som uppmuntrar millennials att skapa och dela sitt eget innehåll. Utveckla berättelser som väcker emotionella och intellektuella reaktioner, oavsett om det handlar om att övervinna utmaningar, följa sina passioner eller göra skillnad i världen. Håll dig uppdaterad om aktuella trender, memes och kulturella referenser som millennials kan relatera till. Skapa en känsla av brådska eller exklusivitet för att utnyttja millennials rädsla för att missa något (FOMO) med hjälp av tidsbegränsade erbjudanden eller exklusiva deals.

Vikten av SEO och optimering av landningssidor

Med tanke på deras preferenser för digitala sökningar är det inte förvånande att en hög SEO-ranking (sökmotoroptimering) skapar förtroende hos millennials, som ser det som ett tecken på legitimitet. SEO med relevanta sökord kan placera ditt varumärke i framkant när millennials söker efter lösningar på sina problem.

I takt med att konversationssökning blir allt populärare kan optimering för långa sökord som efterliknar naturligt tal hjälpa varumärken att fånga millenniegenerationens röstsökningar.

Landningssidor som direkt adresserar sökintentionen (anledningen till sökningen) tilltalar också millennials som värdesätter sin tid. Tydlig, koncis information och enkla konverteringsalternativ är avgörande. Millennials är misstänksamma mot försäljningstaktiker och uppskattar öppen kommunikation, som vi redan har fastställt.

Genom att fokusera på SEO och optimering av landningssidor kan du säkerställa att dina marknadsföringsinsatser överensstämmer med millenniegenerationens sökvanor och beslutsprocesser.

Förbättra ditt resultat med en framgångsrik marknadsföringsstrategi riktad mot millenniegenerationen

Generation Y älskar äkthet, bryr sig om sociala och miljömässiga frågor och längtar efter personliga upplevelser.

För att nå ut till dem måste du vara aktiv på digitala kanaler, särskilt sociala medier, och hålla dem intresserade med värdefullt, visuellt tilltalande innehåll. Visa dem att ditt varumärke står för något meningsfullt och att du är transparent i dina metoder. Håll koll på trender och var beredd att anpassa dig.

Genom att följa dessa strategier bygger du upp en varaktig lojalitet bland den största demografiska gruppen och skapar förutsättningar för långsiktig framgång för ditt varumärke. Och med ett verktyg som ClickUp vid din sida kan du göra allt detta på ett organiserat sätt.

Registrera dig för ClickUp idag och använd dess omfattande funktioner för att marknadsföra dina affärsstrategier till millenniegenerationen.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är det bästa sättet att nå millenniegenerationen?

För att effektivt nå millennials bör varumärken prioritera digitala plattformar och sociala mediekanaler som Instagram, TikTok och YouTube, där millennials tillbringar en betydande del av sin tid. Genom att använda engagerande innehållsformat som videor, memes och interaktiva inlägg kan du fånga deras uppmärksamhet.

2. Vad är millennials mest intresserade av?

Millennials är kända för sina värdedrivna konsumtionsvanor. De prioriterar äkthet och söker genuina relationer med varumärken och produkter. Hållbarhet är en viktig fråga, och många millennials väljer miljövänliga och etiskt framställda produkter.

De är också tidiga användare av ny teknik och söker ständigt efter innovativa produkter och upplevelser. Upplevelsebaserade köp, som resor och evenemang, prioriteras ofta framför materiella ägodelar.

3. Hur ser millenniegenerationens demografi ut?

Millennials är personer födda mellan 1981 och 1996, även om den exakta definitionen kan variera. År 2024 är de äldsta millennials i början av 40-årsåldern, medan de yngsta är i slutet av 20-årsåldern.

4. Vilken typ av reklam föredrar millenniegenerationen?

Millennials reagerar positivt på reklam som känns personlig och äkta. De uppskattar innehåll som direkt tilltalar deras intressen och värderingar, oavsett om det är genom riktade annonser på sociala medier, samarbeten med influencers eller användargenererat innehåll.

5. Varför riktar sig varumärken till millennials?

Varumärken riktar sig till millennials eftersom de utgör en betydande del av konsumentmarknaden med stor köpkraft. Millennials har ett starkt inflytande på konsumenttrender och påverkar ofta både äldre och yngre generationers preferenser. Genom att vinna millennials lojalitet kan varumärken etablera långsiktiga relationer och säkra sin position på marknaden.

6. Är jag en millennial om jag är 26 år?

Om du är 26 år gammal 2024 tillhör du förmodligen generation Z. Men du kan fortfarande relatera till millennials eller betrakta dig själv som en av dem, eftersom åldersgränserna för att definiera dessa generationer är ganska flexibla.