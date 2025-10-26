De 15 bästa planeringsverktygen för att organisera projekt, mål och arbetsflöden (2025)

Har du någonsin känt att din att göra-lista stirrar på dig? Eller att din projektplan har fått ett eget liv – någonstans mellan kaos och kaffedriven optimism?

Det är här moderna planeringsverktyg kommer in – tänk på samarbetsplattformar som ClickUp, Asana och monday.com. Det här är inte bara digitala att göra-listor. De hjälper dig att kartlägga mål, spåra uppgifter, skapa tidslinjer och hantera arbetsflöden, allt med hjälp av AI.

Oavsett om du leder en produktlansering eller omstrukturerar interna processer kan rätt verktyg eliminera arbetsbelastning och skapa tydlighet och kontroll.

I det här blogginlägget utforskar vi 15 planeringsverktyg som hjälper projektledare, teamledare och operativa proffs att planera smartare, samordna bättre och nå sina mål. 🎯

Här är en förhandsvisning av alla dessa projektledningsprogram. 📊

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Anpassningsbara mål, uppgifter, tidslinjer, mallar och AI-förslag i ett samarbetsutrymme Teamstorlek: Perfekt för enskilda personer, medelstora företag och stora företag ClickUp Views, AI-driven assistent (ClickUp Brain), instrumentpaneler, mål, avancerad rapportering, färdiga mallar, whiteboards, dokument Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Wrike Visuell arbetsflödeshantering för kreativa team och operativa team Teamstorlek: Perfekt för marknadsföringsteam och PMO:er Begäran om formulär, dynamiska instrumentpaneler, arbetsbelastningsdiagram, korrekturläsning i realtid och planering av marknadsföringsprojekt. Gratis; från 10 USD/månad per användare Jira Agil projektplanering och problemspårning för mjukvaruteam Teamstorlek: Perfekt för teknik- och DevOps-team Avancerade färdplaner, sprintspårning, problemkoppling och releasehantering för välgrundade beslut. Gratis; från 7,53 $/månad per användare Trello Kortbaserad uppgiftsorganisation för enkla personliga projekt eller teamprojekt Teamstorlek: Perfekt för frilansare och små team Kanban-tavlor, e-post till uppgift, Power-Ups, checklista för att spåra framsteg Gratis; från 6 $/månad per användare Microsoft Project Strukturerad schemaläggning och resurshantering i Microsofts ekosystem Teamstorlek: Perfekt för projektledare och medelstora byråer Gantt-diagram, resursutjämning, kostnadsuppföljning, MS 365-integration Gratis; från 10 USD/månad per användare Teamwork Leverans av kundprojekt med fakturering och resursprecision Teamstorlek: Perfekt för byråer och professionella tjänsteföretag Tidrapportering, kundportal, arbetsbelastningsplanerare och lönsamhetsdashboards Gratis; från 13,99 $/månad per användare Toggl Plan Lättviktig visuell planering för snabbrörliga projektmiljöer Teamstorlek: Perfekt för små team och kreativa studior Teamets scheman, färgkodade milstolpar, dra-och-släpp-planerare och realtidsvy över tillgänglighet. Gratis; från 6 $/månad per användare Todoist Personlig produktivitet och grundläggande samarbete med minimalistisk användarupplevelse Teamstorlek: Perfekt för ensamföretagare och små arbetsgrupper Naturligt språk, kapslade uppgifter, etiketter och filter, plattformsoberoende påminnelser Gratis; från 2,50 USD/månad per användare MindMeister Visuell brainstorming och planering med hjälp av kollaborativa tankekartor Teamstorlek: Perfekt för innovationsteam och produktdesigners Samarbetsinriktade tankekartor, uppgiftsfördelning, presentationsläge, MeisterTask-integration Gratis; från 4,50 $/månad per användare Asana Arbetskoordinering och målanpassning mellan olika affärsfunktioner Teamstorlek: Perfekt för medelstora till stora distribuerade team Tidslinjevy, måluppföljning, anpassade regler, projektmallar Gratis; från 13,49 $/månad per användare Måndag Automatisering av arbetsflöden och projektuppföljning i ett modulärt visuellt format Teamstorlek: Perfekt för tvärfunktionella företagsteam Automatiseringsverktyg, anpassningsbara tavlor, projektdatadashboards Gratis; från 12 USD/månad per användare Zoho Projects Heltäckande projektgenomförande med anpassningsbar uppgiftslogik Teamstorlek: Perfekt för IT-, bygg- och driftsteam Gantt-diagram, uppgiftsplaner, tidsspårning, Zoho-ekosystemintegration Gratis; från 5 $/månad per användare TeamGantt Intuitiv Gantt-planering och samarbete i realtid Teamstorlek: Perfekt för små till medelstora projektteam Beroenden, baslinjer, resursplanering, kalender/lista/Kanban-växling Gratis; från 59 $/månad per användare Airtable Strukturerad projektplanering med flexibla databaser och vyer Teamstorlek: Perfekt för innehållsteam och produktplanerare Anpassade tabeller, gränssnitt, fälttyper, Airtable-appar Gratis; från 20 USD/månad per användare Miro Realtidswhiteboard och planering för brainstorming och samordning Teamstorlek: Perfekt för produktteam och facilitatorer Oändlig arbetsyta, klisterlappar, omröstningar, agila planeringsmallar Gratis; från 10 USD/månad per användare

Att välja ett planeringsverktyg handlar inte bara om att välja den snyggaste instrumentpanelen – det handlar om att hitta ditt teams andra hjärna. Den som kommer ihåg deadlines, spårar mål och inte försvinner mitt i projektet. Här är vad du ska leta efter innan du väljer ett projektplaneringsverktyg:

Flexibla schemaläggningsalternativ: Planera arbetet över dagar, veckor eller kvartal med hjälp av tidslinjer, kalendrar eller Gantt-diagram som justeras när saker och ting förändras.

Tydliga och strukturerade uppgifter: Stöder kapslade uppgifter, beroenden, milstolpar och förfallodatum, vilket gör stora planer lättöverskådliga och mindre uppgifter anpassade efter övergripande mål.

Arbetsbelastnings- och kapacitetsplanering: Ger inbyggd resursöversikt, vilket säkerställer att ingen är överbokad eller sitter sysslolös.

Smart automatisering och triggers: Sparar tid genom att automatiskt tilldela uppgifter, skicka påminnelser eller flytta deadlines baserat på regelbaserade arbetsflöden.

Teamets synlighet och samarbete: Möjliggör kommentarer, fildelning, uppdateringar och godkännanden parallellt med uppgifterna, vilket minskar behovet av statuskontroller och håller alla synkroniserade.

Datakontroll och behörigheter: Planering på företagsnivå innebär robusta administratörsinställningar, användarroller, granskningsloggar och säkerhetsfunktioner som uppfyller kraven för regelefterlevnad.

Om ditt planeringsverktyg uppfyller dessa kriterier, grattis – du har hittat ett verktyg som du kan behålla. Låt oss nu titta på vilka verktyg som faktiskt klarar kraven.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är våra val av de bästa verktygen för projektplanering. 👇

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbara mål, tidslinjer och uppgifter i ett samarbetsutrymme)

Visualisera ditt arbete i ClickUp Views Använd ClickUps olika vyer för att visualisera arbetet på ditt sätt.

ClickUp Project Management Software är världens första konvergerade AI-arbetsyta. Den eliminerar spridda arbetsuppgifter genom att kombinera projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – med hjälp av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Börja med att välja hur du vill visa ditt arbete med fyra flexibla planeringsvyer i ClickUp.

Använd listvyn för att organisera ClickUp-uppgifter med beroenden och deadlines i ett detaljerat format. Växla till tavelvyn för en Kanban-layout med anpassade kort, tilldelade personer och sprintpoäng. Kalendervyn hjälper dig att upptäcka luckor, överlappningar och arbetsbelastningsproblem över dagar eller veckor. Och med tidslinjevyn kan du dra och ändra storlek på uppgifter samtidigt som teamets beroenden förblir intakta.

Målspårning som en mästare

Att planera hur arbetet ska utföras är en sak, att mäta effekten är en annan.

Använd ClickUp Tasks för att direkt sätta upp strategiska mål och hantera dem i ditt dagliga arbete. Skapa en måluppgift, dela upp den i delmål som underuppgifter eller ClickUp Custom Fields som numeriska värden eller sant/falskt-villkor, och spåra framstegen automatiskt när arbetet utförs.

Visualisera prestationer med ClickUp Tasks

Till exempel kan en teamledare som hanterar teamets prestanda skapa individuella resultatkort för medarbetarna med veckomål. Det kan handla om små uppgifter, som att slutföra 10 supportärenden, delta i tre kundsamtal och lämna in en veckorapport för projektet.

Integrerat AI-stöd

När strukturen är på plats accelererar ClickUp Brain den strategiska planeringsprocessen. Den är inbyggd direkt i din arbetsyta och förstår hela sammanhanget i dina komplexa projekt.

Låt ClickUp Brain sammanfatta mötesanteckningar och mycket mer på nolltid

Anta att du håller på att bygga upp en ny process. Istället för att manuellt skriva ner stegen kan du be ClickUp Brain om följande: ”Skapa en plan för introduktion av nyanställda på distans under de första 30 dagarna.” Det genererar omedelbart en stegvis checklista, komplett med förslag på ansvariga, tidsplaner och beroenden.

Och när det är dags att agera kan ClickUp Brain generera nya uppgifter, deluppgifter och till och med dokument. Det länkar dem till rätt plats och fyller automatiskt i fält som status, ansvarig och prioritet.

🎥 Titta på: Hur skapar man en övergripande projektplan?

⚙️ Bonus: Använd ClickUp-mallen för projektplanering för att kartlägga mål, prioriteringar och tidsplaner när du behöver samla teamet och hålla igång arbetet.

Detaljerad rapportering med anpassade instrumentpaneler

När planerna väl är igång hjälper ClickUp Dashboards dig att övervaka genomförandet utan att behöva sammanställa uppdateringar från flera olika projektledningsverktyg.

Undrar du hur de följer projektets framsteg?

De samlar in realtidsdata från uppgifter, mål, tidrapportering, anpassade fält och mer i ett visuellt gränssnitt. Övervakar du rekryteringsprocessen, granskar sprintens hastighet eller spårar milstolpar för efterlevnad? Med dashboards kan du skapa det du behöver med hjälp av diagram, tabeller, arbetsbelastningsvyer eller uppgiftslistor.

Använd ClickUp Dashboards med cirkeldiagram för att spåra uppgifter efter status, prioritet eller ansvarig i realtid

Du hanterar till exempel en kunds arvode. Skapa en instrumentpanel med tidrapportkort för att spåra fakturerbara timmar per kund, ett arbetsbelastningsdiagram för att övervaka teamets kapacitet och en beräkningswidget för att prognostisera överskridanden baserat på aktuell takt.

🚀 Fördelar med ClickUp: Använd ClickUps mall för projektplanering för en tydlig och strukturerad layout som låter dig kartlägga faser, milstolpar och deadlines. Med ClickUps mall för OKR-ramverk kan du sätta upp företagsövergripande mål och mätbara nyckelresultat.

ClickUps bästa funktioner

Koppla arbete till kunskap: Utnyttja Utnyttja ClickUp Docs för att skapa och organisera SOP:er, mötesanteckningar, projektbeskrivningar och projektplaner, och koppla dem sedan direkt till uppgifter för genomförande.

Omvandla idéer till handling: Använd Använd ClickUp Whiteboards för att visuellt brainstorma arbetsflöden, fördela ansvar och omvandla idéer till uppgifter.

Håll koll på läget: Spåra fakturerbara timmar, sätt tidsuppskattningar och visa tidsdata per projekt eller ansvarig med Spåra fakturerbara timmar, sätt tidsuppskattningar och visa tidsdata per projekt eller ansvarig med ClickUp Time Tracking.

Automatisera rutinprocesser: Ställ in regler för att automatiskt tilldela uppgifter, flytta statusar eller skicka uppdateringar med Ställ in regler för att automatiskt tilldela uppgifter, flytta statusar eller skicka uppdateringar med ClickUp Automations , vilket minskar manuella överlämningar för affärsverksamheten.

Sammanfatta möten direkt: Låt Låt ClickUp AI Notetaker spela in dina samtal, fånga upp viktiga punkter och extrahera åtgärdspunkter.

Hitta det du behöver: Sök bland uppgifter, kommentarer, dokument och integrationer med Sök bland uppgifter, kommentarer, dokument och integrationer med ClickUp Connected Search för att undvika förseningar och kontextbyten.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps breda utbud av funktioner och anpassningsbara alternativ kan kännas överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

ClickUp är ryggraden i vår byrå. Vi använder det till allt – projektledning, sprintplanering, tidrapportering, dokumentation och till och med uppdateringar till kunderna. Anpassningsmöjligheterna är oöverträffade. Med automatiseringar, anpassade fält, instrumentpaneler, AI-svar och uppgiftskopplad chatt har vi eliminerat behovet av Slack, Notion och ett dussin andra verktyg. Det är sällsynt att hitta en plattform som är tillräckligt kraftfull för utvecklare men samtidigt tillräckligt intuitiv för kunderna.

ClickUp är ryggraden i vår byrå. Vi använder det till allt – projektledning, sprintplanering, tidrapportering, dokumentation och till och med uppdateringar till kunderna. Anpassningsmöjligheterna är oöverträffade. Med automatiseringar, anpassade fält, instrumentpaneler, AI-svar och uppgiftskopplad chatt har vi eliminerat behovet av Slack, Notion och ett dussin andra verktyg. Det är sällsynt att hitta en plattform som är tillräckligt kraftfull för utvecklare men samtidigt tillräckligt intuitiv för kunderna.

💡 Bonus: Om du vill: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben för att hitta filer, dokument och bilagor.

Använd Talk to Text för att ställa frågor, diktera och ge kommandon till ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Utnyttja premium externa AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell, företagsanpassad lösning som tillför kontext och intelligens till dina planeringsbehov. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår din planeringsprocess eftersom den känner till ditt arbete. Sluta använda en massa olika AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

2. Wrike (Bäst för visuell arbetsflödeshantering)

via Wrike

Wrike är en flexibel plattform för arbetshantering och samarbete som är utvecklad för att öka teamets effektivitet och förenkla komplexa arbetsflöden. Dess anpassningsförmåga gör den till ett pålitligt alternativ för att minska manuellt arbete.

Från resursbokningar till dynamiska förfrågningsformulär möjliggör det detaljerad planering utan att offra hastigheten. Plattformens modulära upplägg gör att du kan hantera intag, fördela resurser och spåra genomförandet.

Wrikes bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden med hjälp av anpassade objekttyper som speglar ditt teams struktur, terminologi och processer.

Effektivisera projektmottagningen med dynamiska förfrågningsformulär som drivs av villkorslogik och automatisk vidarebefordran.

Håll tvärfunktionellt arbete sammankopplat med hjälp av korsmärkning, så att uppgifter visas i flera projekt utan dubbelarbete.

Översätt grova anteckningar eller projektidéer till strukturerade planer med AI som automatiskt genererar deluppgifter.

Begränsningar i Wrike

Begränsade möjligheter att anpassa vyer, fält och arbetsflöden

Användare rapporterar långa laddningstider när de arbetar med stora projekt eller tunga filuppladdningar.

Priser för Wrike

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

Direkt från en G2-recension:

Wrike är enkelt att installera, men anpassningsfunktionerna är begränsade. Integrationen med vårt DAM-system Bynder fungerar utmärkt, men det har varit svårt att integrera med vårt ärendehanteringssystem (ServiceDesk Now).

Wrike är enkelt att installera, men anpassningsfunktionerna är begränsade. Integrationen med vårt DAM-system Bynder fungerar utmärkt, men det har varit svårt att integrera med vårt ärendehanteringssystem (ServiceDesk Now).

🔍 Visste du att? Människors motivation inför deadlines försvagas ofta ju närmare deadline är, eftersom deras uppfattning om kostnad och belöning förändras över tid. Ansträngningen känns mycket större och entusiasmen avtar. Forskare kallar detta hyperbolisk tidsdiskontering, en dragkamp mellan nuvarande frestelser och framtida fördelar.

📚 Läs också: Vi testade de bästa alternativen och konkurrenterna till Wrike

3. Jira (Bäst för agil projektplanering och problemspårning)

via Atlassian

Jira anpassar sig efter ditt teams planeringsstil, från sprintbaserade tidslinjer till roadmaps för flera team. Detta projektplaneringsverktyg hjälper dig att bryta ner stora mål, kartlägga beroenden och justera kapaciteten.

Liveuppdateringar återspeglas automatiskt med synkronisering av planer i realtid, så att chefer och intressenter alltid har den senaste översikten. För att påskynda genomförandet erbjuder Jira ett brett utbud av färdiga planeringsmallar för strategiska projekt, tvärfunktionella program eller agila arbetsflöden.

Jiras bästa funktioner

Dela upp initiativ med avancerade färdplaner som samordnar flera team, spårar kapacitet och avslöjar beroenden mellan olika projekt.

Håll dig steget före hinder med beroendemappning mellan team och bädda sedan in planer i Confluence för ökad synlighet.

Planera sprintar utifrån tillgänglighet med hjälp av kapacitetsplanering för teamet, så att arbetet förblir realistiskt och genomförbart.

Modellera olika resultat med hjälp av scenarioplanering för att jämföra tidsplaner, resursbehov och risknivåer.

Jiras begränsningar

Vissa konfigurationer kräver administrativ expertis, vilket gör installationen tidskrävande.

De inbyggda samarbetsfunktionerna är begränsade och kräver ofta extern projektledningsprogramvara för kommunikation i realtid.

Priser för Jira

Gratis

Standard: 7,53 $/månad per användare

Premium: 13,53 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jira?

Se vad en recensent hade att säga:

Jag gillar att det sparar versioner för projektuppdateringar och att man kan se vem som har gjort vilka ändringar och vilka kommentarer som har lagts till vid olika tidpunkter. Möjligheten att enkelt dra och släppa för sprintplanering gör det superenkelt och mindre tidskrävande. Men jag ogillar att det kan vara för komplicerat för kreativa arbetsflöden och önskar att det var lika smidigt som utvecklingsarbetsflöden.

Jag gillar att det sparar versioner för projektuppdateringar och att man kan se vem som har gjort vilka ändringar och vilka kommentarer som har lagts till vid olika tidpunkter. Möjligheten att enkelt dra och släppa för sprintplanering gör det superenkelt och mindre tidskrävande. Men jag ogillar att det kan vara för komplicerat för kreativa arbetsflöden och önskar att det var lika smidigt som utvecklingsarbetsflöden.

📚 Läs också: Bästa Jira-alternativ och konkurrenter för agila team

4. Trello (Bäst för kortbaserad uppgiftsorganisation för personliga projekt)

via Trello

Trello förvandlar den dagliga planeringen till en visuell och flexibel upplevelse. Verktyget bygger på tavlor, listor och kort och erbjuder ett överskådligt sätt att organisera din vardag utan att komplicera processen.

Du kan omvandla inmatningar till åtgärder direkt genom att vidarebefordra e-postmeddelanden direkt till Trello med Email Magic eller skicka meddelanden från Slack och Teams till din Trello-inkorg. Här omvandlar Atlassian Intelligence dem till strukturerade uppgifter med sammanfattningar och länkar.

Trellos bästa funktioner

Skapa en daglig struktur genom att synkronisera din kalender och reservera tid för uppgifter med den inbyggda Planeringsvyn .

Automatisera repetitiva åtgärder med Butler för att ställa in regler, triggers och schemalagda arbetsflöden.

Spegla kort mellan flera tavlor med Card Mirroring för att spåra delat arbete i olika sammanhang utan dubbelarbete.

Utöka funktionaliteten med Power-Ups och koppla Trello till verktyg som Google Kalender, Jira och Confluence.

Trellos begränsningar

För att få tillgång till funktioner som Gantt View krävs en betald uppgradering eller ett tillägg.

Prestandan minskar märkbart när flera tavlor används samtidigt.

Trellos prissättning

Gratis för 10 användare

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En recensent sammanfattade det så här:

Jag uppskattar särskilt Trellos användarvänlighet – dess dra-och-släpp-funktion är intuitiv och gör hanteringen av uppgifter enkel och visuell. Trello har många funktioner, men antalet funktioner hamnar ibland i skymundan jämfört med andra projektledningsapplikationer när det gäller projektuppföljning på högre nivå.

Jag uppskattar särskilt Trellos användarvänlighet – dess dra-och-släpp-funktion är intuitiv och gör hanteringen av uppgifter enkel och visuell. Trello har många funktioner, men antalet funktioner hamnar ibland i skymundan jämfört med andra projektledningsapplikationer när det gäller projektuppföljning på högre nivå.

🔍 Visste du att? ”Illusionen av framsteg” påskyndar beteendet och ökar lojaliteten. I praktiken kan det att dela upp stora mål i synliga steg, eller till och med ge en försprång, avsevärt öka motivationen och slutförandegraden.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Trello

5. Microsoft Project (Bäst för resurshantering inom Microsofts ekosystem)

via Microsoft

Microsoft Planner, tidigare känt som Microsoft Project, omformar projektledning med ett mer intuitivt och samarbetsinriktat gränssnitt. Det är helt integrerat i Microsoft 365-ekosystemet och strukturerar uppgiftsuppföljning, teamkoordinering och projektgenomförande på välbekanta plattformar som Teams, Outlook och SharePoint.

Om du redan använder Microsoft är denna uppgiftshanteringsprogramvara pålitlig för onboarding-flöden, tvärfunktionella initiativ eller IT-drift.

De bästa funktionerna i Microsoft Project

Arbeta direkt i Teams, Outlook och SharePoint för att tilldela uppgifter, sätta deadlines och följa projektets framsteg.

Omvandla samtal till handling genom att bädda in planeringstavlor i Microsoft Teams-kanaler.

Håll koll på tidslinjerna med inbyggda diagram och schemavyer som visar arbetsbelastning och milstolpar.

Få en flygande start med mallar för målsättning inom HR, drift och mjukvaruutveckling.

Begränsningar i Microsoft Project

Planner erbjuder inte robusta rapporteringspaneler eller prognoser för arbetsbelastning för att spåra viktiga prestationsindikatorer.

Funktioner som Gantt-diagram, tidrapportering och uppgiftsberoenden kräver integration med andra planeringsverktyg.

Priser för Microsoft Project

Gratis

Planner Plan 1: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Planner och Project Plan 3: 30 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Planner och Project Plan 5: 55 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Microsoft Project

G2: 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Project?

En recension på Capterra uttrycker det så här:

Microsoft Planner är en dold pärla, helt molnbaserad, så du kan ta med den överallt och den är ett utmärkt verktyg för personlig användning eller för företag som vill hålla koll på saker. Den enda nackdelen med Planner är att de slutförda uppgifterna förblir registrerade i rullgardinsmenyn för slutförda uppgifter, så vid intensiv användning under en längre tid kan den bli överbelastad och sluta acceptera nya inmatningar.

Microsoft Planner är en dold pärla, helt molnbaserad, så du kan ta med den överallt och den är ett utmärkt verktyg för personlig användning eller för företag som vill hålla koll på saker. Den enda nackdelen med Planner är att de slutförda uppgifterna förblir registrerade i rullgardinsmenyn för slutförda uppgifter, så vid intensiv användning under en längre tid kan den bli överbelastad och sluta acceptera nya inmatningar.

6. Teamwork (Bäst för leverans av kundprojekt med fakturering och resursprecision)

via TeamWork

TeamWork är utformat för tjänstebaserade team och kombinerar projektplanering och resurshantering. Visualisera arbetsbelastningar, spåra tid och prognostisera kapacitet, så att du aldrig går med på något projekt utan att känna till ditt teams kapacitet.

Identifiera under- eller överutnyttjade teammedlemmar med hjälp av live-tillgänglighetsvyer och resursfördelningskartor. Flytta sedan arbetsbelastningen i farten med hjälp av en visuell planerare som markerar luckor, kapacitet och ledighet i en tydlig instrumentpanel.

TeamWorks bästa funktioner

Använd fakturerbar utnyttjandegradeföljning för att upptäcka ineffektivitet och skydda vinstmarginalerna i allt kundarbete.

Få AI-genererade utnyttjandesammanfattningar och prediktiva resursförslag för att ligga steget före när det gäller personalbehov.

Prognosera resursbehovet för preliminära eller kommande projekt med hjälp av platshållare och schemalagda uppdrag.

Balansera långsiktigt och kortsiktigt arbete genom tidsblockplanering, med dra-och-släpp-kontroll och inbyggda buffertar.

Begränsningar för TeamWork

Finansiella rapporter och resultatrapporter är inte särskilt väl anpassade för byråer, vilket begränsar den strategiska planeringen.

Användarna klagar över att de behöver avancerade korrekturverktyg och bättre integration med designspecifik programvara.

Priser för TeamWork

Gratis

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Anpassad prissättning

TeamWork-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TeamWork?

Ta en titt på denna G2-recension:

Flera av mina byråkunder har börjat använda Teamwork.com och är mycket nöjda. Tidigare använde de Excel (eller e-post) för att hantera projekt. Nu kan de enkelt hålla koll på uppgifter, deadlines, uppdrag osv. De flesta av mina kunder har ännu inte använt faktureringsfunktionerna, eftersom det finns en naturlig rädsla för att implementera något som påverkar verksamheten så direkt.

Flera av mina byråkunder har börjat använda Teamwork.com och är mycket nöjda. Tidigare använde de Excel (eller e-post) för att hantera projekt. Nu kan de enkelt hålla koll på uppgifter, deadlines, uppdrag osv. De flesta av mina kunder har ännu inte använt faktureringsfunktionerna, eftersom det finns en naturlig rädsla för att implementera något som påverkar verksamheten så direkt.

📮 ClickUp Insight: 78 % av våra undersökningsdeltagare gör detaljerade planer som en del av sin målsättningsprocess. Men överraskande nog följer 50 % inte upp dessa planer med särskilda verktyg. 👀 Med ClickUp omvandlar du smidigt mål till genomförbara uppgifter, så att du kan uppnå dem steg för steg. Dessutom ger våra kodfria instrumentpaneler en tydlig visuell representation av dina framsteg, vilket ger dig mer kontroll och översikt över ditt arbete. För att ”hoppas på det bästa” är ingen tillförlitlig strategi. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig ~10 % mer arbete utan att bli utbrända.

📚 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Teamwork

7. Toggl Plan (Bäst för enkel visuell planering i snabbrörliga projektmiljöer)

via Toggl Plan

Toggl Plan är ett verktyg som förvandlar klumpiga kalkylblad till eleganta projektplaner med dra-och-släpp-funktion, vilket gör planeringen intuitiv.

Växla mellan projekt- och teamtidslinjer, upptäck kapacitetsproblem i tid och flytta arbetsbelastningen på några sekunder. Med delade tidslinjer och mobil åtkomst förblir planeringen tydlig, även när projekt överlappar varandra.

Toggl Plans bästa funktioner

Upptäck och lösa schemakonflikter med hjälp av realtidsinformation om teamets tillgänglighet för olika projekt, semestrar och helgdagar.

Växla mellan dagliga detaljer, kvartalsöversikter och långsiktiga resursprognoser med zoomnivåer .

Håll dig informerad via e-post och aviseringar i appen varje gång en uppgift flyttas, uppdateras eller någon taggar dig.

Begränsningar för Toggl Plan

Synkronisering av Outlook-kalendern och uppgiftshantering är inte tillgängliga i gratisversionen, vilket begränsar användbarheten för vissa frilansare eller små team.

Det kan vara svårt att hantera tiden mellan flera projekt, särskilt för användare som hanterar överlappande uppgifter.

Priser för Toggl Plan

Gratis

Kapacitet: 6 $/månad per användare

Startpaket: 9 $/månad per användare

Premium: 15 $/månad per användare

Toggl Plan – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Hawthorne-effekten myntades 1958 av Henry A. Landsberger, efter att han granskat experiment från 1920- och 1930-talet vid Hawthorne Works Electric Company. Produktiviteten ökade oavsett om belysningen var uppskruvad eller nedskruvad, och sjönk igen när studien avslutades. Det betyder att arbetarna inte reagerade på bättre belysning, utan på att de blev observerade. Det psykologiska fenomenet fungerar även med tidrapportering.

📚 Läs också: De bästa alternativen till Toggl för tidrapportering

8. Todoist (Bäst för personlig produktivitet och grundläggande samarbete med minimalistisk användarupplevelse)

via Todoist

Todoist reducerar planeringen till det som är viktigt: tydliga prioriteringar, fokuserad genomförande och noll friktion. Lägg till uppgifter på några sekunder med naturligt språk, organisera dem efter projekt eller prioritet och se exakt vad som ska göras och när.

Det som utmärker plattformen är hur den kombinerar personlig produktivitet med smidig teamkoordinering. Du kan hålla dina egna planer strömlinjeformade eller involvera medarbetare med uppgiftsfördelning, kommentarer och fildelning.

Todoists bästa funktioner

Gruppera och prioritera uppgifter efter projekt, etikett eller prioritetsnivå för fullständig kontroll över vad som ska göras härnäst.

Använd sektioner och deluppgifter för att dela upp stora projekt i genomförbara steg.

Sätt upp och följ upp projektmål med dagliga/veckovisa uppgiftssträckor och en inbyggd produktivitetspoäng för att visualisera momentum.

Todoists begränsningar

Att ångra åtgärder på mobilen, som att av misstag markera en uppgift som klar, är inte intuitivt jämfört med alternativ till Todoist.

Helginställningarna är oflexibla och kalenderintegrationer leder ofta till röriga eller inkonsekventa visningar.

Todoist-priser

Gratis

Pro: 2,5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 560 recensioner)

💡 Proffstips: Börja med identitet för att minska prokrastinering i ditt team. Pychyl och Shanahan fann att personer som är trygga i sin identitet är mycket mindre benägna att prokrastinera. Det beror på att de inte slösar energi på att fundera över vem de är, utan använder den energin till att få saker gjorda.

9. MindMeister (Bäst för visuell brainstorming och planering med hjälp av kollaborativa tankekartor)

via MindMeister

MindMeister är ett molnbaserat verktyg för tankekartläggning som förändrar hur du fångar, utvecklar och presenterar idéer. Oavsett om du brainstormar ensam eller skapar en övergripande projektplan kan det vara ditt förstahandsval för att strukturera dina tankar med hjälp av intuitiva visuella kartor som är tillgängliga från vilken webbläsare eller enhet som helst.

Varje tankekarta börjar med en central idé och expanderar till sammankopplade grenar, vilket är utmärkt för att skissa strategier, hantera projekt eller studera komplexa ämnen.

MindMeisters bästa funktioner

Skapa skräddarsydda planer med dra-och-släpp-tavlor, kolumner och vyer som passar ditt arbetsflöde.

Byt perspektiv direkt med hjälp av tabell-, Kanban-, tidslinje- och Gantt-vyer för olika planeringsbehov.

Ge uppgifterna mer djup med bifogade filer, länkar, beroenden och anpassade fält.

Samarbeta i sammanhanget med hjälp av kommentarer, omnämnanden och kopplade uppdateringar inom varje uppgift eller objekt.

Begränsningar för MindMeister

Det är inte utformat för att visualisera arbetsflöden som traditionella flödesschemaplaneringsverktyg.

Prestandan kan sjunka när tavlorna blir stora eller innehåller tunga bilagor och flera beroenden.

MindMeister-priser

Gratis

Personligt: 4,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Pro: 5,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 8,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

MindMeister-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 290 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Mind maps aktiverar både den analytiska och kreativa delen av hjärnan, vilket förbättrar minnet, insikten och förståelsen. Denna aktivering av båda hjärnhalvorna är det som skiljer MM från traditionella anteckningsmetoder.

10. Asana (Bäst för samordning av arbete och anpassning av mål mellan olika affärsfunktioner)

via Asana

Med Asana kan du utforma arbetsflöden som speglar ditt teams processer, tilldela uppgifter med tydligt ansvar och koppla det dagliga arbetet till övergripande mål.

Dess kodfria automatisering och flexibla mallar för projektplaner gör det enkelt att standardisera hur arbetet utförs i olika team. Dess visuella Work Graph® kopplar samman uppgifter med företagsövergripande mål, så att alla inte bara vet vad de gör, utan också varför det är viktigt.

Asanas bästa funktioner

Utforma repeterbara arbetsflöden med Bundles för att paketera mallar, regler och formulär i återanvändbara system.

Balansera teamets arbetsbelastning med hjälp av Workload view , som visualiserar kapacitet och flyttar uppgifter innan utbrändhet uppstår.

Anpassa det dagliga arbetet till den långsiktiga strategin med hjälp av mål som spårar framstegen i realtid.

Prognosera personalbehovet med kapacitetsplanering för att säkerställa att prioriterade projekt får tillräckliga resurser.

Asanas begränsningar

Saknar detaljerad kapacitetsplanering per timme, vilket påverkar den exakta resursfördelningen.

Avancerade strategiska planeringsverktyg som Gantt-diagram och arbetsbelastningsvyer är begränsade till högre nivåer.

Asanas prissättning

Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Här är en G2-recension av detta verktyg:

Ett centraliserat arkiv för lagring av projekt som gör hanteringen enklare, centralt samordnad och rapporterbar. Har potential att sammanföra projekt, men för komplexa projekt med flera team, omfattande granskning, godkännande och överföring mellan flera ägare medför det komplikationer.

Ett centraliserat arkiv för lagring av projekt som gör hanteringen enklare, centralt samordnad och rapporterbar. Har potential att sammanföra projekt, men för komplexa projekt med flera team, omfattande granskning, godkännande och överföring mellan flera ägare medför det komplikationer.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Asana

11. Monday (Bäst för automatisering av arbetsflöden och projektuppföljning i ett modulärt visuellt format)

via Monday

Från projektstart till uppföljning av deadlines – Mondays färgkodade tavlor och anpassningsbara arbetsflöden med flexibla kolumner ger teamen ett gemensamt utrymme för planering, tilldelning och genomförande.

Plattformen erbjuder ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-element, mallar för projektledning och automatiseringar som minskar manuellt arbete. När dina planeringsbehov växer anpassar sig Monday med lagerindelade uppgiftsstrukturer, tidsspårning och anpassade projektdashboards som skalar med ditt team.

Måndagens bästa funktioner

Spåra prestanda med inbyggd tidsspårning för uppgifter och teammedlemmar.

Lägg till bifogade filer, kommentarer och inbyggda dokument direkt på uppgiftstavlorna.

Integrera med över 200 verktyg, inklusive ClickUp, Google Drive, Zapier och många fler.

Begränsningar på måndagar

Automatiserade åtgärder begränsas av planeringsnivåer, vilket kan begränsa skalbarheten.

Du kan inte skicka massmejl med mer än 500 objekt åt gången.

Priser för Monday

Gratis

Grundläggande: 12 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Måndagsbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday?

En G2-recensent delade med sig av följande feedback:

Det finns många saker jag gillar med Monday, vare sig det är enkelheten i att skapa arbetsflöden eller automatisera skapandet enligt alla krav eller den supersnabba integrationen för en anpassad app... Det har funnits tillfällen när jag behövt göra något med underobjekt, men på grund av begränsningarna i de åtgärder vi kan utföra på dem har jag varit tvungen att hitta en lösning.

Det finns många saker jag gillar med Monday, vare sig det är enkelheten i att skapa arbetsflöden eller automatisera skapandet enligt alla krav eller den supersnabba integrationen för en anpassad app... Det har funnits tillfällen när jag behövt göra något med underobjekt, men på grund av begränsningarna i de åtgärder vi kan utföra på dem har jag varit tvungen att hitta en lösning.

🎥 Titta på: Hur använder man ClickUp Whiteboards för projektplanering?

📚 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till monday.com

12. Zoho Projects (Bäst för heltäckande projektgenomförande med anpassningsbar uppgiftslogik)

via Zoho Projects

Zoho Projects är för planerare som uppskattar överskådlighet, automatisering och effektivt samarbete. Gantt-diagram hjälper dig att upptäcka förseningar i uppgifterna innan de blir allt större. Samtidigt loggar tidrapporter fakturerbara timmar i realtid och synkroniseras med Zoho Invoice, så att ditt team kan fokusera på arbetet istället för administration.

Det håller också teamen synkroniserade globalt med hjälp av AI och sökning på naturligt språk för att hitta vad som helst. Zia Translate bryter ner språkbarriärer med automatisk översättning på över 70 språk, vilket är perfekt för verkligt globala team.

Zoho Projects bästa funktioner

Skapa anpassade arbetsflöden med Blueprints , som möjliggör villkorade automatiseringar, rollbaserade åtgärder och aviseringar.

Få AI-drivna förslag och statusuppdateringar från Zia , den inbyggda assistenten för mätvärden, insikter och smart sökning.

Förenkla arbetsöverlämningar genom att tilldela godkännandesteg och automatisera fältuppdateringar med uppgiftsövergångslogik.

Begränsningar i Zoho Projects

Mallernas anpassningsmöjligheter är begränsade, särskilt när man hanterar flera liknande projekt.

Kräver omfattande utbildning för att teamen ska kunna anamma och utnyttja alla funktioner på ett effektivt sätt.

Priser för Zoho Projects

Gratis

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Projects?

En Zoho -användare på G2 uttryckte sig så här:

Zoho Projects utmärker sig genom sitt tydliga gränssnitt och sitt breda utbud av anpassningsbara funktioner. Uppföljning av uppgifter, tidsloggar och verktyg för teamsamarbete är väl integrerade, vilket gör projektledningen mer organiserad och effektiv. Det krävs dock en viss inlärningskurva för att utforska alla funktioner, särskilt för nya användare. Vissa integrationer kräver mer installation eller vägledning.

Zoho Projects utmärker sig genom sitt tydliga gränssnitt och sitt breda utbud av anpassningsbara funktioner. Uppföljning av uppgifter, tidsloggar och verktyg för teamsamarbete är väl integrerade, vilket gör projektledningen mer organiserad och effektiv. Det krävs dock en viss inlärningskurva för att utforska alla funktioner, särskilt för nya användare. Vissa integrationer kräver mer installation eller vägledning.

13. TeamGantt (Bäst för intuitiv Gantt-planering och samarbete i realtid)

via TeamGantt

TeamGantts dra-och-släpp-gränssnitt hjälper dig att skapa snygga projektplaner på några minuter, komplett med uppgiftsberoenden, milstolpar och baslinjejämförelser.

Du kan växla mellan Gantt-diagram, Kanban-tavlor, kalendrar eller listor. Inbyggd arbetsbelastningsbalansering, kostnadsuppföljning och kritisk väg-analys hjälper dig att upprätthålla realistiska leveranstider och hålla teamen fokuserade.

TeamGantts bästa funktioner

Jämför prognoser med faktiska resultat med hjälp av baslinjerapporter och upptäck förseningar innan de eskalerar.

Håll dig på rätt kurs ekonomiskt när uppgifterna utvecklas med kostnadsbaserad schemaläggning för att spåra budgetar.

Övervaka teamets tillgänglighet och tilldela uppgifter utan att överbelasta personalen med hjälp av en flik för live-resurser.

Skapa fullt strukturerade WBS-planer med AI Project Plan Generator och ladda upp dem direkt till din arbetsyta.

Begränsningar för TeamGantt

Begränsad beroendekontroll gör det svårare att automatisera uppdateringar mellan löst sammankopplade uppgifter.

För många funktioner för små team, vilket kan leda till underutnyttjande under introduktionsfasen jämfört med TeamGantt-alternativ.

Priser för TeamGantt

Gratis

Pro: 59 $/månad per användare

Obegränsat med allt: Anpassad prissättning

TeamGantt-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

💡 Proffstips: Infoga dummy-buffertuppgifter (som "Testning av buffert" eller "Granskning av Slack") utan tilldelade personer för att ta hänsyn till oförutsägbara förseningar. På så sätt kan du absorbera mindre förseningar utan att hela tidsplanen spårar ur.

14. Airtable (Bäst för strukturerad projektplanering med flexibla databaser och vyer)

via Airtable

Airtable ger struktur och flexibilitet i planeringen genom sin hybridanvändning av kalkylblad och databaser. Det låter dig planera projekt, hantera resursfördelning och organisera arbetsflöden genom att bygga baser som består av sammankopplade tabeller, länka uppgifter, team, kunder eller milstolpar.

Anpassade fält, relationer mellan poster och uppdateringar i realtid gör det enkelt att skapa en tillförlitlig källa för alla typer av projektplaner.

Airtables bästa funktioner

AI App Builder , som konverterar strukturerade data till interaktiva planeringsverktyg. Omvandla projektplaner till appar direkt med, som konverterar strukturerade data till interaktiva planeringsverktyg.

Automatisera beslutsfattandet med AI-agenter som utlöser åtgärder eller uppdateringar baserat på realtidsförhållanden.

Hantera stora planeringsdatamängder med HyperDB, som kopplar samman miljontals poster från plattformar som Snowflake och Databricks.

Airtables begränsningar

Prestandan kan bli långsam i stora eller komplexa databaser med stora datamängder och flera länkade tabeller.

Dataexporten är klumpig, särskilt när man slår samman fält eller exporterar strukturerade data.

Airtable-priser

Gratis

Team: 20 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 45 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable?

Ett kort utdrag från en verklig användare:

Airtable är ett utmärkt datalager som kombinerar kalkylblads enkelhet med app-liknande funktionalitet, vilket gör det mycket flexibelt för en mängd olika användningsområden. Airtable är dock kanske inte det bästa valet för projekt som involverar stora datamängder, eftersom begränsningar i antalet poster kan bli ett hinder beroende på dina behov.

Airtable är ett utmärkt datalager som kombinerar kalkylblads enkelhet med app-liknande funktionalitet, vilket gör det mycket flexibelt för en mängd olika användningsområden. Airtable är dock kanske inte det bästa valet för projekt som involverar stora datamängder, eftersom begränsningar i antalet poster kan bli ett hinder beroende på dina behov.

📚 Läs också: Bästa Airtable-alternativ och konkurrenter

15. Miro (Bäst för realtidswhiteboard för brainstorming och samordning)

via Miro

Miro är en programvara för projektplanering som förvandlar en organisation till en dynamisk, visuell och samarbetsinriktad process. Det är ett utmärkt verktyg för distansarbetande och tvärfunktionella team.

Den oändliga arbetsytan låter dig kartlägga idéer, organisera arbetsflöden och samordna intressenter i realtid. Drag-and-drop-verktyg, mallar och AI-assistans gör det enkelt att strukturera planer, koppla samman koncept och gå från idé till genomförande snabbare.

Miros bästa funktioner

Koppla automatiskt samman relaterade idéer under planeringsmöten med AI-drivna förslag.

Välj bland hundratals mallar som är utformade för agil projektplanering , retrospektiv, mind mapping och teamkoordinering.

Sammanfatta komplexa planeringstavlor direkt med AI-markeringar och åtgärdspunkter.

Samarbeta live med teammedlemmar genom kommentarer, reaktioner och redigeringar i realtid.

Miro-begränsningar

Filåtkomst på macOS kan vara svår att förstå, vilket gör det svårt att hitta eller hantera lokala tillgångar.

Bildlänkar kan inte uppdateras dynamiskt, vilket är begränsande när man använder bilder som ändras ofta i planer.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 10 USD/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

🔍 Visste du att? Mind mapping, som populariserades av Tony Buzan 1995, utnyttjar hjärnans naturliga sätt att tänka, vilket gör det lättare att komma ihåg information än traditionella anteckningar. Att använda färger, bilder och visuella ledtrådar kan stärka minnet och hjälpa dig att se sambanden mellan idéer med ett ögonkast.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Miro

Tiofaldiga din verksamhet med ClickUp

Varje team har sin egen rytm, och rätt planeringsverktyg hjälper dig att arbeta synkroniserat. Alla verktyg på denna lista har sina styrkor, men ClickUp sticker ut som den allt-i-ett-plattform som klarar allt.

Med ClickUp Brain för AI-drivna uppgiftsöversikter och skrivhjälp samt Dashboards för insikter i realtid vet du exakt vad du ska göra.

Dessutom ingår över 20 anpassningsbara vyer så att du kan se ditt arbete på ditt sätt, mål för att samordna teamen kring mätbara resultat och funktioner för samarbete i realtid.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅