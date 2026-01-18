Frågor för kundundersökning som hjälper dig att fullt ut förstå din marknad och produktens potential

Anta att du vill plantera ett träd. Du skulle väl inte göra det på den första tomten du stöter på, eller hur?

Du skulle först göra din research – hitta bördig och väldränerad jord och leta efter en plats som garanterar optimalt solljus. Det är det enda sättet att säkerställa att dina planteringsinsatser bär frukt. 🍎

På samma sätt skulle du inte utveckla en produkt utan att undersöka vilka kundbehov du ska rikta in dig på. Undersökningar av kunder eller produkter är avgörande om du vill att din produkt ska bära frukt, det vill säga ge värde till potentiella kunder och uppnå ekonomisk och marknadsmässig framgång.

Som produktchef kan ditt tillvägagångssätt vid kundintervjuer leda dig mot rätt affärsbeslut. Du måste ställa rätt frågor för att få fram information som är tillräckligt viktig för att forma din produkt.

I den här artikeln delar vi med oss av våra bästa frågor för kundundersökningar som hjälper dig att skapa nya produkter eller anpassa befintliga lösningar. Du hittar också tips och verktyg som gör din undersökningsprocess effektiv och smidig.

Vad är frågor för kundundersökningar?

Frågor för kundundersökning är frågor som du ställer till kunder eller klienter för att upptäcka och förstå deras behov – särskilt de som ännu inte har tillgodosetts. Varje icke tillgodosett behov kallas för en smärtpunkt.

Problemområdena hjälper produktteam att verifiera sina antaganden om marknaden, uppskatta profilen för de som tidigt anammar produkten och fokusera på att utveckla något som både är användbart och väl mottaget. 💗

Kundundersökning: Koncept och process

Kundundersökning är processen att lära känna dina målkunder så att du kan utveckla en produkt som passar dem bäst, skapar engagemang och säljer bra.

Vanligtvis börjar processen med att man skapar en användarprofil som beskriver en specifik demografisk grupp och deras relevanta funktionella och psykologiska behov. Därefter använder du undersökningsfrågor för att samla in information från faktiska köpare och förfina profilen efter hand. I de flesta fall delas informationen med utvecklingsteamen som arbetar med produkten.

Upptäcktsprocessen slutar dock inte med produktlanseringen, eftersom kundernas behov förändras över tid. Du måste använda analysverktyg för att samla in realtidsinsikter om kundbeteende och anpassa produkten därefter för att behålla dina kunder.

Tips: Använd gratis ClickUp-mallar för att förenkla dina processer för kund- eller produktundersökning. Från produktstrategi till personliga användarmallar – du hittar över 1 000 färdiga dokument med inbyggda funktioner för datahantering som hjälper dig att effektivisera dina arbetsflöden.

Du kan till exempel använda ClickUps mall för kundkontaktformulär för att samla in och organisera svar från marknadsundersökningar och enkäter på ett och samma ställe.

Sambandet mellan kund- och produktundersökning

Kund- och produktundersökning är nära besläktade begrepp, men har olika syften.

Syftet med kundundersökningar är att förstå de ouppfyllda behoven hos din målgrupp, medan produktundersökningar handlar om att identifiera den produkt som uppfyller dessa behov. De fokuserar också på hur – vilka metoder du bör använda för att utveckla eller anpassa produkten och se till att den förblir relevant.

Vanliga metoder för kundundersökningar

Du kan få kundinsikter på många olika sätt:

Direkt från kunderna : Dokumentera kundernas problem genom att: Genomföra personliga kundintervjuer med enskilda personer och fokusgrupper Dela ut feedbackformulär online för att nå en bredare publik Utnyttja social listening för att följa diskussioner om din produkt online

Via intern kartläggning : Be om insikter från dina säljteam och kundtjänstmedarbetare som har daglig kontakt med kunderna

Genom produktanalys : Många : Många verktyg för produktledning har funktioner som sessionsinspelningar och värmekartor som hjälper dig att visualisera kundresor , spåra användningsmönster och upptäcka problemområden

Genom att analysera konkurrenter och branschtrender: Ta reda på vad dina huvudkonkurrenter och branschledare gör och varför. Sträva efter att erbjuda samma (eller mer) värde och hitta sätt att dra nytta av deras svagheter

Frågor från experter som du kan ställa vid kundundersökningar

I de följande fyra avsnitten föreslår vi några frågor som rekommenderas av experter och som du kan ställa till potentiella kunder (personligen eller online) för att bättre förstå deras problem. Du kan anpassa frågorna så att de passar just din produkt eller målgrupp.

1. Frågor som rör kundernas problem, roller och vardagliga uppgifter

Ställ dessa öppna frågor för att se hur din produkt kan vara till nytta för kunden:

Vad är ditt nuvarande jobb och vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?: Svaret på denna avgörande fråga kommer att styra utformningen och utvecklingen av din produkt. Det avslöjar i vilket sammanhang produkten kommer att användas oftast

Vilka är dina största problem just nu?: Kundens aktuella utmaningar visar var befintliga produkter brister. Din produkt bör helst lösa just dessa specifika problem

Vilka är de största utmaningarna du stöter på när du försöker utföra ditt arbete?: Även om den liknar den föregående frågan kan den här avslöja problem som inte är uppenbara direkt, vilket hjälper dig att skapa väl genomtänkta lösningar

2. Frågor relaterade till befintliga lösningar

För att förstå vilka produkter du konkurrerar med, ställ följande frågor:

Vilka verktyg använder du för närvarande för att lösa problem som är specifika för ditt jobb?: Med den här frågan kan du identifiera dina största konkurrenter. Ditt mål är att antingen komplettera de befintliga verktygen eller överträffa dem genom att erbjuda en mer optimal lösning

Vad tycker du inte om med de lösningar du har provat?: Svaret på denna fråga kommer att peka ut dina konkurrenters brister. Du kommer att veta vilka misstag du ska se upp för och vilka nya funktioner du bör lägga märke till när du utformar din produkt

Tips: Hur skapar man en överlägsen produkt? Använd ClickUps mall för konkurrentbevakning för att hålla koll på konkurrenternas produkter, funktioner och priser.

3. Frågor som rör användarens syn på din produkt

När din produkt är redo för testkörningar kan du använda frågorna nedan för att samla in initial feedback:

Hur lätt är det att använda den här produkten?: Intuitivitet och tillgänglighet är de första kriterierna som användarna kommer att bedöma. Om din produkt inte är användarvänlig kommer fler användare att avskräckas från att utforska den, oavsett antalet eller kvaliteten på dess funktioner

Finns det några nya funktioner som du skulle vilja att den här produkten hade?: Denna fråga avslöjar eventuella funktioner som du kanske har missat eller ytterligare funktioner som du bör inkludera

Om du kunde ändra något med den här produkten, vad skulle det vara?: Fråga vilka funktioner kunderna eller ett visst kundsegment vill justera, och notera orsaken till missnöjet

4. Frågor för att få andra värdefulla insikter

Använd följande för att få mer detaljerad feedback om din produkt:

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här produkten till en kollega eller vän?: Denna fråga gör det möjligt för dig att mäta användarens nöjdhetsnivå

Har du provat några alternativa lösningar innan du började använda den här produkten?: Förstå vad som skiljer din produkt från andra och vad som fick användaren att byta till den. Det avslöjar också en genomsnittlig användares kriterier för att utvärdera produkter inom den branschen

Finns det några funktioner som du inte använder?: Din produkt bör vara heltäckande, men den bör också vara enkel. Om en funktion inte tillför något värde bör du antingen revidera den eller ta bort den. Var dock försiktig. Ibland är den egentliga orsaken till problemet inte själva funktionen utan snarare hur den används. I så fall räcker det med att ge mer stöd till nya användare av produkten

Finns det något som skulle kunna få dig att sluta använda produkten?: Denna fråga är värdefull eftersom den pekar ut varningssignaler att hålla utkik efter. Den gör det möjligt för dig att upptäcka och åtgärda potentiella problem innan de uppstår

När ska man genomföra kundundersökningsintervjuer?

Frågor för kundundersökningar bör helst ställas under hela produktutvecklingscykeln. Eftersom marknaden är dynamisk och många oförutsedda variabler kan påverka kundernas preferenser är det avgörande att kontinuerligt utvärdera deras åsikter och initiera produktförbättringar.

I fasen före lanseringen ska du ställa upp hypoteser om dina målkunders behov – de frågor för kundundersökningar som vi diskuterade tidigare tjänar till att testa dina hypoteser.

När du vet vad du ska fokusera på när du utformar din produkt är det dags att gå vidare till prototyputveckling. Be om kundernas åsikter igen när du skapar en tidig version av produkten. Denna process gör att du kan förstå om produkten löser deras problem samt om den ser bra ut och känns rätt.

Efter lanseringen är syftet med dessa frågor att ge riktlinjer för produktoptimering och kundframgång. Du kan:

Finjustera funktionerna och användarupplevelsen

Ta itu med aktuella problem som du kanske har missat tidigare

Ta itu med de användarutmaningar som har dykt upp under tiden

En korrekt kundundersökning underlättar också din segmenteringsprocess. Du kommer att kunna identifiera lönsamma användarsegment för att implementera en anpassad prisstrategi eller erbjuda mer personliga upplevelser.

Om du utformar och optimerar din produkt med kunderna i åtanke säkerställer du en kontinuerlig produkt-marknadsanpassning och kundnöjdhet. Du lägger också grunden för effektiv produktmarknadsföring och får igång mun-till-mun-marknadsföringen. 🗣️

Du kan göra insamlingen och analysen av kunddata mer effektiv med rätt verktyg, till exempel:

Med dessa verktyg kan du ta kontakt med kunder, boka intervjuer och genomföra dem. Även om personliga samtal är att föredra vid kundintervjuer är det inte alltid möjligt, så videokonferenser är det näst bästa alternativet. 📹

Undersökningar, formulär och frågeformulär

Om du behöver samla in stora mängder kunddata kan du göra det online via verktyg för undersökningar och enkäter eller dela ut dina frågeformulär vid branschevenemang.

Verktyg för att lyssna på sociala medier gör det möjligt för dig att övervaka sociala mediekanaler för omnämnanden av din produkt eller ditt företag, mäta allmänhetens uppfattning och snabbt svara på beröm och synpunkter.

Bonus: Använd ClickUps mallar för sociala medier för att effektivisera dina onlinekampanjer. Marknadsföringsteam hos varumärken med stark närvaro på sociala medier kommer att uppskatta ClickUps arbetsflödesmall för sociala medier, som hjälper dem att schemalägga innehåll och analysera resultatmått.

CRM-programvara fungerar som en central plats där du kan lagra och hantera all kunddata du har samlat in, inklusive:

Kontaktuppgifter

Köphistorik

Användarfeedback

Klagomål

Kundundersökning är ett komplext och gemensamt arbete. Samordna alla uppgifter som ingår i arbetet mellan produkt- och marknadsföringsteamen med hjälp av projektledningsprogram. Sådana verktyg hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde, hålla tidsplanen och följa upp framstegen.

ClickUp: Ett verktyg som ersätter alla andra

Istället för att växla mellan alla dessa appar och verktyg, varför inte använda ClickUp? Det är en gratis och mångsidig arbetslösning för både projekt- och produktchefer!

ClickUp kan hjälpa till med produktledning och kundundersökningar under hela produktens livscykel – från den inledande idéstadiet till långt efter lanseringen. 🌸

Använd ClickUp Tasks för att planera och samordna arbetet mellan forsknings- och marknadsavdelningarna. ClickUp erbjuder också flera inbyggda kommunikationsverktyg, såsom chattvyn och @mentions, för att främja en tydlig förståelse av teamets arbetsflöden.

Du kan välja mellan över 15 olika vyer för att anpassa din arbetsyta. Använd till exempel tavlevyn för att planera ditt kundundersökningsarbete över olika produktfaser eller kalendervyn för att boka individuella kundintervjuer.

Med ClickUp Forms kan du skapa skräddarsydda kundundersökningar och distribuera dem via olika kanaler med några få klick. Om du inte vill börja från grunden kan du använda en av ClickUps många mallar för enkäter för att komma igång. ClickUp kan automatiskt omvandla svaren till uppgifter – följ dem i tabellvyn och håll koll på efterfrågade funktioner eller vanliga användarproblem.

ClickUps CRM-paket hjälper dig att hantera kundinformation, säljprocesser och order samt att upprätthålla starkare kundrelationer.

Till att börja med kan du organisera all din kunddata och dina produktstrategier med ClickUp Docs. Skapa och förfina kundprofiler snabbt tack vare plattformens AI-assistent — ClickUp Brain. Utnyttja färdiga frågor för att be verktyget generera:

Idealiska användarprofiler

Forskningsstudier

Användarberättelser

Frågor för produktutveckling

Innehållsbeskrivningar

Du kan också brainstorma med verktyget och generera idéer för produktoptimering! 💡

Behöver du visualisera användarresor med ditt team? Med ClickUp Whiteboards kan du kartlägga kundresor på en lättanvänd yta där du kan dra och släppa objekt. Använd funktionen tillsammans med dina teamledare för att identifiera flaskhalsar och proaktivt planera förbättringar.

Du kan också sätta upp mål för produktlanseringar och följa upp dem på en anpassad ClickUp-instrumentpanel – använd över 50 kort för att se alla kund- och produktmått på ett ögonblick.

Det bästa med ClickUp är att det integreras med över 1 000 verktyg, inklusive e-postleverantörer och mötesprogram, vilket säkerställer att alla dina appar är tillgängliga från ett och samma ställe.

Vad man ska göra och inte göra vid kundundersökningar

Följ tipsen nedan för att få ut mesta möjliga av ditt arbete med kundundersökningar.

GÖR: Förbered och dokumentera allt

Ha ett tydligt mål i åtanke när du kontaktar kunderna för att lära dig så mycket som möjligt om dem. Utforma frågelistan noggrant och håll dig till den för att undvika att slösa bort deras tid. ⌚

Anteckna alla relevanta iakttagelser under samtalet. Ordna informationen noggrant så att du enkelt kan komma åt den senare.

GÖR: Se till att det blir en vänlig konversation

Var vänlig när du intervjuar kunder personligen. Le och bryt den inledande spänningen med lite småprat. Även om du går in i situationen med ett specifikt syfte får samtalet inte kännas som ett förhör för kunden. På så sätt kommer den potentiella kunden att vara mer villig att öppna sig och dela med sig av värdefulla insikter. 🤝

GÖR INTE: Var inte rädd för avslag

Det gör ont att höra negativa kommentarer om din produktidé, men lyssna uppmärksamt på kundens problem när de klagar.

Tänk på det så här: om dina antaganden stämmer inte, är det bättre att få beskedet i ett tidigt skede, medan du ännu inte har investerat en betydande mängd tid, pengar och ansträngning i produktens utveckling och marknadsföringskampanjer.

GÖR INTE: Avslöja för mycket under samtalet

Avslöja inte för mycket om syftet med intervjun. Till exempel: Våra produktchefer kommer att använda dina svar för att utveckla en ny app.

För mycket information kan få kunden att känna sig överbelastad och obekväm, och de kan vägra att dela med sig av sina ärliga tankar.

Snabba upp kund- och produktundersökningar med ClickUp

Kundundersökningar är ett avgörande steg i utvecklingen och optimeringen av produkter. När dina beslut baseras på fakta ökar sannolikheten för att din produkt och ditt företag ska lyckas. 🌟

Med verktyg som ClickUp kan kundundersökningar inte bara bli givande utan också effektivare. Skaffa den kostnadsfria lösningen idag och börja få fram kundinsikter på nolltid.