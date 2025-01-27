Låsa upp tillväxt för ditt företag: 10 användbara verktyg för kundsegmentering [Recensioner och priser]

Är du inte trött på att kasta ut ett stort marknadsnät i hopp om att fånga rätt kunder till ditt företag? 🕸️

Självklart! Tänk dig att kunna identifiera värdefulla kunder, förutsäga deras preferenser och skapa hyperpersonliga kampanjer som tilltalar dem. Det är löftet med effektiv kundsegmentering!

Det handlar inte bara om att dela upp din kundbas, utan också om att vinna deras hjärtan och sinnen med skräddarsydda upplevelser. Enligt marknadsföringsstatistik från 2021 kan segmenterade kampanjer öka din intäktsökning med hela 760 %!

Om du vill ligga steget före är det klokt att leta efter verktyg för kundsegmentering. Det är mjukvarulösningar som gör det möjligt för företag att samla in och analysera data för målgruppens undergrupper, vilket minskar marknadsföringsteamens arbetsbörda.

I den här guiden hjälper vi dig att hitta det bästa verktyget för kundsegmentering och presenterar även en allt-i-ett-marknadsföringslösning för marknadsföringsteam! 😊

Här är en sammanfattning av de viktigaste egenskaperna som kan hjälpa dig att välja rätt kundsegmenteringsprogramvara för dina behov:

Dataintegration: Avgör om verktyget är kompatibelt med och möjliggör aggregering av data från befintliga system, såsom verktyg Avgör om verktyget är kompatibelt med och möjliggör aggregering av data från befintliga system, såsom verktyg för marknadsföringsautomatisering , analysplattformar och CRM-programvara , för att ge dig en balanserad helhetsbild av användargrupper. Användarvänligt gränssnitt: Ett enkelt gränssnitt minimerar inlärningskurvan, så att ditt team kan fokusera på att extrahera insikter istället för att brottas med komplexitet. Flexibilitet i segmenteringen: Verktyg som är flexibla i segmentutvecklingen möjliggör större precision i anpassningen av Verktyg som är flexibla i segmentutvecklingen möjliggör större precision i anpassningen av marknadsföringskampanjer till målgrupper. Datakvalitet och noggrannhet: En bra segmentering bygger på noggranna data. Se till att verktyget kan hantera datarensning, validering och berikning för att upprätthålla integriteten hos den tillgängliga informationen. Skalbarhet: Se till att det valda verktyget för kundsegmentering är tillräckligt skalbart för att rymma din växande kund- och leadbas och stödja nischer i utveckling. Analys och insikter : Sök efter verktyg som ger värdefulla rapporter, så att du kan övervaka segmentets prestanda, spåra konsumentbeteende och identifiera trender som bör styra dina strategier. Sök efter verktyg som ger värdefulla rapporter, så att du kan övervaka segmentets prestanda, spåra konsumentbeteende och identifiera trender som bör styra dina strategier. Budget: Jämför funktioner mellan olika verktyg och bedöm om investeringen står i proportion till det värde verktyget tillför ditt företag 🌺

Vi har undersökt dussintals kundsegmenteringsprogram på marknaden och sammanställt en lista med 10 produkter som kan revolutionera hur du förstår och interagerar med din målgrupp. Våra minirecensioner nedan hjälper dig att göra det bästa valet för ditt företag och förbättra kundnöjdheten! 💯

1. Userpilot

Om du vill hitta en balans mellan kundbehållning och kundförvärv för ditt SaaS-företag kan Userpilot vara ett utmärkt verktyg för kundsegmentering!

Denna plattform har avancerade segmenteringsalternativ baserade på analys av produktanvändning. Skapa precisa kundgrupper baserade på beteende i appen, undersökningar och A/B-testning och använd data för att påskynda införandet av funktioner.

Userpilot hjälper till att skapa kodfria, personaliserade onboarding-upplevelser för användare, vilket gör det till ett kraftfullt alternativ för att öka konverteringarna. 🤩

Detta verktyg nöjer sig inte med att spåra klick. Du kan ställa in anpassade händelser för varje interaktion, från verktygstips till knapptryckningar, och få en omfattande förståelse för användarnas engagemang. Segmentera kunder baserat på roller, användningsfall eller resestadier och identifiera områden som kan orsaka friktion.

Userpilots bästa funktioner

Insiktsfulla funktioner för kundspårning

Segmentering baserad på användarbeteende i appen

Checklistor för onboarding av nya användare

Stöder datadrivna experiment för att optimera användarinteraktioner

Begränsningar för Userpilot

Kan innebära en utmanande inlärningskurva

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för Userpilot

Startpaket: 249 $/månad

Tillväxt: 499 $/månad

Företag: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Userpilot-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

2. Amplitude

Amplitude utmärker sig som ett robust B2B-vänligt analysverktyg för kundsegmentering som erbjuder djupgående insikter i kundbeteende för att förbättra tillväxt- och användarupplevelsestrategier. Detta verktyg möjliggör enkel effektivisering av data över hela din stack med inbyggd integration och beteendeanalys.

Amplitude ger en omfattande bild som går utöver bara webbplatsinteraktioner. Du får till exempel en nyanserad förståelse för kundbeteendet i appen. Det pekar ut ofta använda funktioner, identifierar avhoppspunkter och lyfter fram områden som orsakar friktion.

Denna datadrivna metod utvärderar inte bara aktuell prestanda utan förutsäger även framtida trender. Med några få klick låter Amplitude dig mäta en funktions potentiella framgång. Med hjälp av förstahandsdata har du friheten att experimentera med segment och brainstorma personliga användarstrategier. 💫

Amplitudes bästa funktioner

Segmentering i kombination med beteendeanalys

Experimentera med produkter och funktioner

Testa olika målgruppssegment

Identifierar efterfrågan på högvärdiga funktioner

Begränsningar i amplitud

Vissa användare ogillar användningsbegränsningarna för segment, förhandsvisningar, händelser etc.

Komplexa filtreringsalternativ

Amplitude-prissättning

Starter: Gratis

Plus: Från 49 $/månad

Tillväxt: Anpassat pris

Företag: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Amplitude-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

3. Baremetrics

Baremetrics hjälper dig att organisera kunderna på ett enkelt sätt och ger dig inte bara data utan också meningsfulla och omedelbara historiska jämförelser direkt till hands.

Är du nyfiken på tillväxten hos dina B2C-kunder eller de som registrerade sig under det senaste kvartalet? Baremetrics har lösningen! Dess omfattande rapporteringsfunktioner gör din instrumentpanel till en samlingspunkt för användbara insikter.

Med Baremetrics tar det bara några sekunder att skapa och spara anpassade kundgrupper, vilket ger dig oöverträffad flexibilitet. Du kan snabbt utvärdera hur olika segment presterar genom att spåra nya tillskott, expansioner och till och med avgångsfrekvenser med ett ögonkast. Dess praktiska prognosfunktioner erbjuder ovärderliga insikter om framtida affärsprognoser och utnyttjar mätvärden som kassaflöde och månatliga återkommande intäkter (MRR) för välgrundade planeringsbeslut.

Baremetrics bästa funktioner

Filter för att analysera specifika kundsegment

Spårar tillväxt, expansion och kundomsättning

Insikter om framtida affärsprognoser

Jämförelser av historiska data

Integration med populära plattformar som Shopify, Stripe och Slack

Baremetrics begränsningar

Kan ha lång väntetid för synkronisering

Ibland felaktig rapportering

Baremetrics prissättning

Mätvärden: Från 108 $/månad

Recover: Från 58 $/månad

Cancellation Insights: Från 108 $/månad

Forecast+: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Baremetrics betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (mindre än fem recensioner)

4. Mixpanel

Vill du se hur din webbplats och din produkt uppfattas av dina användare? Mixpanel hjälper dig att ta reda på vad som fungerar, var och varför. 👀

Detta verktyg kan jämföra användargrupper för att avslöja beteendemönster och skillnader, vilket ger insikter som går djupare än ytan. Du kan till exempel koppla din webbplats till din produkt och analysera användarnas beteende i olika kanaler. I praktiken innebär detta att du skapar separata användargrupper från sociala medier och organiska kanaler, vilket gör att du kan identifiera skillnader i deras produktanvändning.

Plattformen möjliggör en ganska enkel segmenteringsprocess. Du börjar med att sätta upp ett mål, samla in data, välja segment, spåra engagemang, kuratera personaliserat innehåll och njuta av resultatet. Det är så enkelt!

Mixpanels bästa funktioner

Gruppera användare i varje steg och över olika kanaler

Kohortjämförelse för distinkta beteendemönster

Omvandla data till användbara insikter

Användbara integrationer som mParticle och Freshpaint

Begränsningar med Mixpanel

Kan vara kostsamt för användare med begränsad budget

Potentiellt komplex installation och konfiguration

Mixpanel-priser

Starter: Gratis

Tillväxt: Från 20 $/månad

Företag: Från 833 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Mixpanel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

5. Heap

Heap är som att ha en VIP-biljett som låter dig följa varje steg dina kunder tar. Det spårar automatiskt alla detaljer – klick, svep, tryck, sidvisningar, you name it. Du behöver inte längre bestämma vilka händelser du ska spåra. 🖱️

Heap ger dig en guide till hur du kan justera din webbplats för att förbättra kundupplevelsen. Vad är ännu coolare? Du kan dyka in i data och segmentera dina användare baserat på deras handlingar. Identifiera mönster, gruppera människor efter deras interaktion med din app eller sortera dem efter de marknadsföringskanaler som ledde dem till din webbplats.

En stor fördel är att det är en low-code-plattform . Så även om kodning inte är din starka sida, omvandlar Heaps visuella rapporter data till en berättelse som alla i ditt team kan tolka.

Heaps bästa funktioner

Automatisk spårning av användaraktivitet

Segmentering baserad på åtgärder som vidtas på webbplatsen eller i appen

Low-code-plattform

Inbyggd ROI-kalkylator för att spåra årlig avkastning

Begränsningar i Heap

Spårar endast frontend-interaktioner

Att köra stora sökningar kan ta lång tid

Heap-prissättning

Gratis

Tillväxt: Anpassat pris

Fördel: Anpassat pris

Premier: Anpassat pris

Heap-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

6. Piwik PRO

Piwik PRO utmärker sig genom att ge företag fullständig kontroll över sina data och sin integritet genom att möjliggöra självhosting på deras servrar. Detta är en game changer för företag som navigerar i strikta regler för datalagring eller prioriterar robust säkerhet. 🔒

En ytterligare fördel är Tag Manager, en räddning för företag som vill hantera spårningskoder utan hjälp från utvecklare. Det förenklar integrationen av analys- och marknadsföringsverktyg, från Google Analytics till AdWords och Facebook Pixel.

Consent Manager är en annan stjärnfunktion som säkerställer smidig efterlevnad av dataskyddsförordningar som GDPR och CCPA genom att effektivt hantera och spåra användarnas samtycke till datainsamling.

Som grädde på moset samlar funktionen Customer Data Platform (CDP) data från olika källor och ger en omfattande översikt över kundernas beteende, preferenser och interaktioner med varumärket.

Piwik PRO:s bästa funktioner

Självhosting för datakontroll

Kodspårning utan hjälp från utvecklare

Användarens samtycke för datainsamling i enlighet med gällande regler

Samla in, lagra och hantera kunddata från flera källor

Begränsningar för Piwik PRO

Begränsad spårning av e-handel

Dyrt för vissa användare

Piwik PRO-priser

Kärna: Gratis

Företag: Anpassat pris

Piwik PRO-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

7. Kissmetrics

Kissmetrics är som en pålitlig vän för din webbplats eller app, som berättar vad som händer och vad som skulle behöva en liten boost. Inget tekniskt snack, bara gamla goda insikter för kundframgång och marknadsföring!

Om du är intresserad av SaaS, fundera på att ta reda på exakt var dina webbplatsbesökare blir fans baserat på hur de hittade dig. För online-återförsäljare, hitta dina storsäljare, ta reda på hur de hittade dig och gör om det vinnande draget igen. 💃

Med Kissmetrics kan du skapa anpassade segment som är skräddarsydda efter kundparametrar, vilket garanterar precisionsinriktning. Dess engagemangsverktyg låter dig kommunicera direkt med användarna genom riktade e-postmeddelanden och meddelanden i appen, allt baserat på deras beteende.

Känner du dig experimentell? Prova A/B-testning för att finjustera meddelanden och timingstrategier inom dina utformade segment. Slutligen får du med rapportering och spårning detaljerade rapporter baserade på kundinteraktioner och data, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut.

Kissmetrics bästa funktioner

Beteendeanalys

Skräddarsydda grupper för precisionsinriktning

Experimentera med meddelandestrategier

Rapporter som stöd för välgrundade beslut

Kissmetrics begränsningar

Inlärningskurva för nya användare

Begränsade integrationer med andra plattformar

Kissmetrics prissättning

Silver: 199 $/månad

Guld: 499 $/månad

Platinum: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Kissmetrics betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

8. Google Analytics

Google Analytics sticker ut som det självklara verktyget för kundsegmentering, och det finns goda skäl till det. Det är gratis och kan hantera stora mängder kunddata, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg. Det är utvecklat av Google och extraherar information om besökares beteende, köp, plats, enhetsanvändning och mycket mer, samtidigt som det respekterar sekretessreglerna. 🆓

Google Analytics använder maskininlärningsmodeller och automatisering för att erbjuda prognoser och praktiska insikter som förbättrar den digitala upplevelsen. Med funktionen för rapportering i realtid kan du övervaka aktiviteten på webbplatsen eller i appen direkt, medan konverteringsspårning ger viktiga insikter om kundernas beteende.

Dessutom integreras det sömlöst med Google Ads och länkar webbplatsens prestandadata för en omfattande översikt.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Drivs av maskininlärning och automatisering

Detaljerad segmentering baserad på demografi, intressen och beteenden

Omedelbar övervakning av aktivitet på webbplatsen eller i appen

Integration med Google Ads

Begränsningar i Google Analytics

Hastigheten för dataextrahering kan förbättras avsevärt

Begränsningar med realtidsdata

Priser för Google Analytics

Gratis

Google Analytics 360: Offertbaserad plan

Betyg och recensioner på Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

9. Segmentera

Segments huvuduppgift som verktyg för kundsegmentering är kristallklar: demokratisera bra data för alla team och erbjuda en enhetlig bild av kunderna.

Det samlar in data från mobil- och webbappar och ansluter till över 300 programvaror för att skapa en centraliserad hubb för smidig åtkomst och bearbetning.

Segment har förmågan att skapa dynamiska segment baserade på kunddata i realtid, vilket banar väg för personlig kommunikation som verkligen når fram. Med denna kundsegmenteringsprogramvara når du inte bara kunder utan skapar också anpassade målgrupper för marknadsföringskampanjer som känns skräddarsydda.

Segment är ett utmärkt val för alla företag, från nystartade företag till snabbväxande företag, som vill förbättra kundinteraktionerna, förfina marknadsföringsplaneringsprocessen och öka konverteringsgraden. 📈

Segmentera de bästa funktionerna

Datainsamling från alla källor

Enhetlig bild av kunderna

Dynamiska segment baserade på realtidsdata

Anpassade målgrupper för riktad marknadsföring

Segmentbegränsningar

Det kan vara svårt att skapa exkluderande målgrupper.

Tenderar att bli dyrt med tiden

Segmentprissättning

Gratis

Team: Från 120 $/månad

Företag: Anpassat pris

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Segmentera betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

10. Optimove

Optimove erbjuder en sofistikerad segmenteringsprocess som använder kundklusteranalys och matematiska modeller för att hitta grupper av liknande kunder. Dessa mikrosegment, som uppdateras dagligen, skapas utifrån demografi, beteendemönster och realtidsåtgärder.

Det som verkligen utmärker Optimove är mångsidigheten i segmenteringen – från fördefinierade kluster till anpassade segment får du mycket material för djupgående kundsegmenteringsanalyser eller riktade kampanjer. Denna kundsegmenteringsprocess drivs av plattformens inbyggda marknadsföringsoptimeringsbot, Optibot, som outtröttligt går igenom data inom segmenten för att hitta trender och användbara insikter. 🤖

Optimove gräver också djupare i kundens livscykel och spårar förändringar mellan mikrosegment för att fånga upp förändrade beteenden, vilket gör det till ett av de bästa verktygen för kundsegmentering!

Optimoves bästa funktioner

Insikter från olika källor

Skräddarsydda segment för riktade kampanjer

Inbyggd bot för marknadsföringsoptimering

Fångar upp förändringar i kundbeteenden

Begränsningar för Optimove

Det går inte alltid att uppdatera data i realtid

Anpassningsbegränsningar kan förbättras

Optimove-prissättning

Anpassat pris för planerna Build, Grow, och Scale .

Optimove-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (mindre än 5 recensioner)

Även om de verktyg vi presenterat fokuserar på specialiserad kundsegmentering behöver du fortfarande en dedikerad mjukvarulösning för att implementera dina marknadsförings- och leadgenereringsplaner. Det är här ClickUp kommer in i bilden, med en rad marknadsföringsfunktioner som du kommer att finna ovärderliga! 😻

Många team spenderar hundratals dollar varje månad på olika typer av marknadsförings- och projektledningsverktyg. Men med ClickUp får du en strömlinjeformad och kostnadseffektiv lösning som stöder dina kampanjidéer, lanseringar och uppföljningsaktiviteter från början till slut! Låt oss utforska hur.

Brainstorma, utveckla strategier och genomföra marknadsföringskampanjer i valfri skala med ClickUp.

Som ett högt rankat projektledningsverktyg är ClickUp mycket effektivt när det gäller att stärka multikanalkampanjer. Dess skalbara arbetsyta och attraktiva Marketing Teams Suite handlar om att implementera de bästa strategierna för leads och konvertering inom ramen för begränsade resurser!

Det krävs samordnade insatser från flera avdelningar för att få en nyutvecklad produkt på köparnas radar. Med hjälp av ClickUps 15+ vyer kan du enkelt hantera och övervaka framstegen för marknadsföringsuppgifter över olika team eller kundsegment.

Låt oss säga att du vill tilldela eller omfördela arbetsuppgifter eller minska överflödiga resurser inom teamet – då kan du använda vyn Arbetsbelastning för att justera teamets ansvarsområden under hela kampanjen. På samma sätt är vyerna Kalender och Gantt-diagram livsviktiga visuella verktyg om du behöver hålla koll på pressade marknadsföringsscheman.

Vi har bara skrapat på ytan här! Plattformen erbjuder ett komplett paket med funktioner för marknadsföringsprojektledning – brainstorma segmenteringsstrategier med hjälp av Whiteboards eller håll marknadsföringsdokumentationen strömlinjeformad med ClickUp Docs! Koppla dina marknadsföringsplaner direkt till uppgifter, så att strategidokumentation och kampanjkalendrar finns tillgängliga parallellt med ditt dagliga arbete.

Börja planera en smidig kampanj med ClickUp

Är du nervös inför att starta en ny kampanj? Med ClickUp Marketing Plan Template kan du få igång din produktmarknadsföring på några minuter! Den hjälper dig att fastställa specifika mål och prioriteringar med uppnåeliga riktmärken. ClickUp har ett galleri fullt av andra marknadsföringsmallar, inklusive alternativ för designbriefs, produktlanseringsplaner och kundresekartor.

ClickUps visuella instrumentpaneler gör det enkelt att följa framstegen – du kan ställa in månatliga eller kvartalsvisa marknadsföringsmål och skapa widgets för att noggrant övervaka hur dina leads och användare utvecklas.

Om du planerar en storskalig eller komplex kampanj rekommenderar vi att du använder ClickUp Automations för att spara tid på rutinuppgifter, såsom att uppdatera leadstatus eller skicka e-postmeddelanden.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Utnyttja ClickUps sömlösa integration med andra analys- och SEO-verktyg för att få tillgång till all marknadsföringsdata utan att byta plattform. Du har flera inbyggda och API-aktiverade integrationer!

Så ta steget, få ordning på dina marknadsföringsaktiviteter och låt ClickUp vara med dig!

Bläddra igenom tillgängliga appar och integrationer i ClickUp för att få jobbet gjort på en centraliserad plattform.

ClickUps bästa funktioner

Allt-i-ett-lösning för hantering av marknadsföringsarbetsflöden

Uppgiftsfördelning och övervakning

Inbyggda visuella samarbetsverktyg för att ta fram idéer till design och processer

Centraliserad lagring för marknadsföringsdokumentation

Checklistor, kommentarer, chatt i realtid och bilagor för att lägga till sammanhang till uppgifter

Anpassade instrumentpaneler för att följa framstegen

Över 1 000 lättanvända mallar för marknadsföring, influencersamarbeten etc.

Över 1 000 integrationsalternativ med deras marknadsförings- och kommunikationsverktyg

Målspårning med ClickUp Goals

Anpassningsbara åtkomstnivåer för data med ClickUp Hierarchy

Kundsupport dygnet runt

AI-skrivassistent för att skapa marknadsföringsbriefar och fallstudier

Begränsningar i ClickUp

Det tar tid att fullt ut förstå bredden av funktioner och funktionaliteter.

Mobilappen skulle kunna ha fler funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta företaget för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Få dina kundsegmenteringsplaner att klicka med ClickUp

Dina potentiella kunder och kundgrupper har olika behov, och hur du hanterar dem har stor inverkan på dina intäkter. Oavsett vilken produkt det gäller kan kundsegmentering avsevärt förbättra avkastningen på dina marknadsföringsinvesteringar över tid.

ClickUp framstår som en pålitlig lösning för att stärka marknadsföringsplaner med optimerad arbetsflödeshantering. Dess samarbets- och spårningsfunktioner samt användarvänliga design gör det till den perfekta plattformen för att utveckla din kundsegmenteringsstrategi!

Registrera dig gratis för att utforska dess mångsidiga funktioner!