De 10 bästa konferenserna om UX-design som du inte vill missa [2025 års upplaga]

I denna teknik- och AI-drivna era är användarupplevelse (UX) och användargränssnitt (UI) designers mycket efterfrågade inom alla branscher. Faktum är att U.S. Bureau of Labor Statistics förutspår en ökning på 15 % i sysselsättningen för digitala gränssnitts- och webbdesignproffs mellan 2022 och 2032. Detta är enormt jämfört med andra yrken, som i genomsnitt bara ökar med 3 %!

UX/UI-designteman utvecklas dock ständigt, oavsett om det handlar om användarundersökningar om interaktion mellan människa och dator eller blueprints för informationsarkitektur (IA). Det är därför både produktchefer och UX-proffs håller utkik efter de mest framstående konferenserna om UX-design varje år.

Dessa evenemang gör det möjligt för UX-designers att hålla sig uppdaterade om den senaste UX-forskningen och trenderna, upptäcka nya verktyg och banbrytande teknik samt lära sig av framstående branschledare. ?

Kolla in vår lista över de 10 bästa UX-designkonferenserna 2024 och dra nytta av dina favoritalternativ. Vi presenterar också:

Fördelar du kan förvänta dig av dessa praktiska workshops och konferenser

Tips och verktyg som hjälper dig att förbereda dig för ett evenemang

Fördelar med att delta i UX-konferenser

Är det värt att delta i en UX-konferens, särskilt med tanke på pris och schemaläggning? Följande fördelar hjälper dig att fatta ditt beslut: ?

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna

UX-forskning och design är ett område i ständig utveckling. Den kunskap du samlade för några månader sedan kanske inte är relevant idag.

UX-praktiker bör läsa på om trender och designforskning året runt, men det tillgängliga innehållet är ganska teoretiskt. Konferenser är ett utmärkt sätt att få praktisk kunskap direkt från opinionsbildare och deras erfarenheter och fallstudier.

Hitta inspiration

Även om du tycker att UX-design är givande och spännande måste du erkänna att det dagliga slit kan dämpa din entusiasm med tiden. Att höra om framgångshistorier på dessa konferenser och träffa kollegor är ett trevligt avbrott som återuppväcker din passion och stimulerar din kreativitet.

Nätverksmöjligheter

UX-designkonferenser kan vara ett utmärkt sätt att knyta kontakter med erfarna UX-designers, forskare och produktchefer. Dessa kontakter är särskilt värdefulla om du letar efter samarbetspartners för nya projekt.

De flesta konferenser har avslappnande sessioner efter en lång dag av uppmärksamt lyssnande och antecknande. Du kan dela med dig av insikter, ventilera gemensamma utmaningar och kombinera hjärnkraft för att komma fram till innovativa lösningar.

Träffa dina förebilder

Om dina favorit-UX-designers talar på en konferens, missa inte chansen att höra om deras egna erfarenheter och hemliga framgångsrecept. Ibland kan du även träffa och interagera med dem. ?

Känner du inte till någon av talarna? Det är ändå värt att gå, eftersom du kan upptäcka olika perspektiv som du inte visste fanns. Dessa insikter kan förändra ditt designtänkande och din arbetsstil.

Kompetensutveckling inom branschen

Virtuella och fysiska workshops på UX- och designkonferenser leds av globala opinionsbildare. De fokuserar på praktisk kunskap som du ofta inte kan få från kurser och böcker. Du kan fördjupa dig i forskningsmetoder, interaktionstekniker och andra nischer som intresserar dig.

Denna erfarenhet kan vara ett viktigt steg framåt i din karriär. Du kan till och med visa upp din närvaro och bli uppmärksammad – och kanske till och med bli talare en dag! ?

Välja vilken UX-konferens du ska delta i

Det anordnas dussintals UX-konferenser varje år, och det är omöjligt att delta i alla. Gör noggranna efterforskningar för att ta reda på vilka som är värda din tid och dina pengar. Tänk på följande faktorer när du fattar ditt beslut:

Plats: Välj evenemang nära dig så att resan inte blir för betungande. De flesta konferenser är hybridkonferenser och erbjuder inspelningar eller möjliggör virtuellt deltagande, men du måste delta personligen för att kunna dra nytta av evenemangets interaktiva aspekter och nätverksmöjligheter. Talare: All kunskap är värdefull, men du bör prioritera evenemang där UX-experter från framstående branscher medverkar. Ämnen: Välj konferenser som behandlar ämnen inom det område du är intresserad av. De kommer att vara mer engagerande och kan omforma din karriär så att du får bättre möjligheter. Kostnad: UX-konferenser kan vara dyra, så leta efter rabatterade early bird-biljetter eller gruppbokningar. Du kan till och med övertyga din arbetsgivare att täcka din avgift om evenemanget fungerar som en möjlighet till kompetensutveckling. För internationella konferenser måste du räkna med kostnader för transport, boende och mat.

Om du är osäker kan du använda ClickUp Comparison Matrix Template för att lägga upp dina alternativ och utvärderingskriterier i ett enda fönster och bearbeta allt snabbare.

De bästa UX-konferenserna för UX-praktiker

Här är de mest omtalade UX-evenemangen som intresserar designers 2024 – vi har alternativ för både nybörjare och erfarna UX-designers ?

1. ConveyUX

Framväxten av artificiell intelligens (AI) har banat väg för nya insikter inom UX. ConveyUX har fokuserat sitt kommande tre dagar långa evenemang på nya AI-koncept inom UX-design, forskning och strategi.

Du kommer att få höra från över 30 branschexperter och hur de anpassar sina UX-processer i den nya AI-drivna eran. Förvänta dig att höra från de bästa globala opinionsbildarna, inklusive:

Dona Sarkar, Chief Troublemaker för Microsoft AI och Copilot Extensibility Program Dr Natalie Petouhoff, VD för Competitive Consulting Advantage Luke Wroblewski, verkställande direktör på Sutter Hill Ventures Andrew Hogan, chef för Insights på Figma Elizabeth Churchill, chef för användarupplevelse på Google

Kan du inte delta personligen? Lyckligtvis kan du få tillgång till inspelningar av föreläsningar och workshops, presentationer och annat innehåll från ditt hem i realtid.

Datum 27–29 februari Plats Seattle, Washington, USA (+online) Huvudtema Artificiell intelligens Webbplats https://conveyux.com/

Bonusläsning: De bästa AI-verktygen för presentationer!

2. UXTH-konferensen

UXTH Conference Thailand 2024 lovar ett fantastiskt aktivitetsprogram. Detta hybridevenemang kommer att äga rum under två helger och består av tre delar:

Tvådagars virtuell konferens (lämplig för unga designers med liten branscherfarenhet) Endags konferens på plats Endagsworkshop

Några av de branschledande talarna som medverkar vid evenemanget är:

Christopher Noessel, designprincip för tillämpad AI på IBM

Jonny Schneider, ägare och chef för Humble Ventures

Pete Chemsripong, produktstrategirådgivare på ThoughtWorks

Evenemanget arrangerar också ett flertal aktiviteter före konferensen, såsom den veckovisa livepodcasten LabMeet och månatliga möten. ?

Evenemangen kommer att hållas på engelska och en tolk kommer att finnas tillgänglig under workshopen. Videouppspelningar av konferensen kommer att finnas tillgängliga i tre månader.

Datum 16–24 mars Plats Bangkok, Thailand (+online) Huvudtema Go Global With the Flow Webbplats https://uxth.co/

3. UX Copenhagen

Den tionde upplagan av den internationella konferensen Copenhagen Human Experience kommer att innehålla paneldiskussioner om degrowth och konsumism inom UX-området. Förvänta dig att olika UX-experter diskuterar överkonsumtion, klimatförändringar, avfall och det välbehövliga avlärandet av skadliga produktionsprocesser. ?

Talarna kommer att presentera det arbete de redan har gjort för att bekämpa dessa problem och diskutera vad unga designers kan göra för att säkerställa en mer hållbar framtid.

UX Copenhagen har förberett olika aktiviteter för sina deltagare, såsom praktiska workshops, live-frågestunder, lotterier och boksigneringar.

Du kan se fram emot evenemangets rundabordssamtal, där talarna kommer att interagera med professionella designers i små deltagargrupper.

Datum 20–21 mars Plats Köpenhamn, Danmark (+online) Huvudtema Nedväxt och konsumism Webbplats https://uxcopenhagen.com/

4. UXDX

UXDX är en konferens som ägnar sig åt att lyfta fram nya UX-metoder och utmaningar. Den fokuserar på att optimera utvecklings- och designprocessen för den moderna eran.

Evenemanget i maj hålls i New York och erbjuder olika typer av innehåll, inklusive föreläsningar, interaktiva paneldiskussioner, forum och workshops.

Du kommer att kunna lyssna på experter från välkända företag som Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana och NASA. Viktiga diskussioner för produktchefer och UX-forskningsteam inkluderar:

Nedskärningar i teamet

Prioritering

Tjänstedesign

Omfamna osäkerheten

Hållbara metoder för användarupplevelse

Du får också höra UXDX:s grundare, Rory Madden, diskutera AI, (de)centralisering och visioner för arbetssätt.

Om du inte kan delta i evenemanget kan du kolla in UXDX:s andra evenemang under 2024: UXDX APAC i augusti (virtuellt) och Dublin UXDX EMEA i oktober (hybrid-evenemang).

Datum 15–17 maj Plats New York, USA (+online) Huvudtema Övergång från projekt till produktteam Webbplats https://www.uxdx.com/

5. UX360 Research Summit 2024, Europa

Även om evenemanget i maj bara är det fjärde i ordningen är UX360 Research Summit en av de mest kända UX-konferenserna i världen. Det kommande evenemanget är dock det första som hålls fysiskt, så det vill du inte missa.

Det är en konferens som ägnas åt de senaste metoderna för användarutvärdering och forskning, samt implementering av UX-insikter genom planering och analys. Med stöd av Merlien Institute, den välkända arrangören av B2B-evenemang, kan du förvänta dig gott om nätverksmöjligheter med de över 1 000 UX-forskare och praktiker som förväntas delta i konferensen.

UX360 Research Summit 2024 bjuder på fallstudier och diskussioner presenterade av UX-forskare från framgångsrika företag, såsom:

Google

Meta

Dropbox

Indeed

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Andra föreslagna aktiviteter inkluderar interaktiva paneldiskussioner, 1-2-1-möten och sociala nätverkssessioner. ?

Datum 16–17 maj Plats Berlin, Tyskland Huvudtema Forskning inom UX-design Webbplats https://www.ux360summit.com/

6. Human-Computer Interaction (HCI) International

HCI International är inte bara en konferens. Det är en serie med över 21 akademiska konferenser som du kan delta i med en enda registrering!

Årets upplaga kommer att äga rum i Washington D.C. Och gör dig redo för att det kommer att bli stort – HCI firar 40 år.

Som UX-designer är här några av de viktigaste konferenserna inom HCI-ekosystemet:

HCI: Human-Computer Interaction Thematic Area (det ledande evenemanget)

DUXU: Konferens om design, användarupplevelse och användbarhet

UAHCI: Konferens om universell tillgänglighet inom människa-datorinteraktion

MOBIL: Konferens om människocentrerad design, drift och utvärdering av mobil kommunikation

HCI-Games: Fokus på HCI i spel

Om du är student kan du skicka in din design till Student Design Competition och delta i en av de många aktiviteterna som riktar sig till studenter. Det inkluderar mentorskapssessioner, sociala UX-evenemang för nätverkande och till och med en grillfest! ?

Datum 29 juni–4 juli Plats Washington DC, USA (+online) Huvudtema Olika ämnen inom människa-datorinteraktion Webbplats https://www.hci.international/

7. UX Nordic

UX Nordic är en av Europas största UX-konferenser och erbjuder högkvalitativt, lättförståeligt innehåll som du kan tillämpa i verkliga livet.

Årets evenemang är inget undantag. Det kommer att gästas av internationella talare från branschledande företag som BMW, Philips och IKEA.

Under huvudkonferensdagen kan du delta i interaktiva sessioner om ämnen som framtiden för UX, AI:s inflytande på forskning och designsystem samt e-handels-UX. De andra två dagarna bjuder på mer avslappnade aktiviteter. Den sista dagen, Xperience Day, innehåller workshops om den senaste UX-forskningen och multisensorisk design.

Det finns både virtuella och fysiska biljetter, men om du kommer personligen kan du mingla med likasinnade och njuta av en prisutdelning, en komikerföreställning och till och med ett DJ-set. ?

Datum 28–30 augusti Plats Århus, Danmark (+online) Huvudtema Olika Webbplats https://www.uxnordic.com/

8. UX Conf London

Om du är ny inom UX-designsystem är denna konferens något för dig.

UX Conf London har anordnat roliga men lärorika evenemang sedan 2017. 2024 års upplaga kommer att gästas av talare från Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor och många andra välkända företag.

Istället för att överösa dig med teoretisk kunskap kommer denna endags-konferens att fokusera på den praktiska sidan av branschen. Talare demonstrerar ofta de bästa UI- och UX-designverktygen, såsom:

Notion

StoryTribe

Webflow

Typeform

Figma

Förutom föreläsningar kan du delta i intervjuer, live-frågestunder och nätverkssessioner om trender inom UX-psykologi och designledarskap. För att varva ner kan du njuta av yoga, kaffe och en exklusiv Designer vs. AI-quiz.

Datum 13 september Plats Southbank Centre i London (+online) Huvudtema Använda populära verktyg för UX- och UI-design Webbplats https://theuxconf.com/

9. World Usability Congress

World Usability Congress är en tvärvetenskaplig UX-konferens som täcker olika UX- och designunderteman, såsom haptisk och multimodal interaktion och tjänstedesign.

Med ett fråga-mig-vad-som-helst-format fokuserar denna internationella konferens mer på interaktioner och ger deltagarna möjlighet att utbyta idéer med över 50 internationella experter.

Evenemanget i oktober består av två delar. Huvudkonferensen innehåller keynote-tal, föreläsningar och masterclasses, medan Focus Days kretsar kring industriella UX-workshops. Förvänta dig att gå igenom ämnen som:

UX-strategi

UX-forskningsverksamhet

Designledarskap

Enterprise UX

Tillgänglighet

För att stärka dina kunskaper om UX bör du delta i workshopparna om AI, användbarhetstestning och mätningar, kartläggning av kundupplevelser samt designtänkande och beslutsfattande.

Datum 15–17 oktober Plats Graz, Österrike (+online) Huvudtema Olika Webbplats https://worldusabilitycongress.com/

10. PushUX

PushUX-konferensen har varit aktiv sedan 2012 och har perfekterat sitt format och skapat en atmosfär som är både avslappnad och professionell. Konferensen samlar över 650 UX-designentusiaster från hela världen, vilket ger dem möjlighet att föra vänliga diskussioner samtidigt som de tar till sig värdefull branschkunskap från kollegor.

På de flesta konferenser måste du välja vad du vill se, vilket innebär att du måste flytta runt och missa vissa föreläsningar. PushUX är annorlunda.

Det har ett noggrant sammanställt program med 18 presentationer och en logisk berättelse. Du kan fortfarande anpassa det efter dina önskemål genom att välja vilka community-breakout-sessioner du vill delta i.

Konferensprogrammet innehåller flera interaktiva inslag, bland annat en utställning med över 20 designprojekt. Arrangörerna lovar också att återuppta deltagarnas favoriter – Lean Coffee -diskussioner och Failure Slam-sessioner.

Datum 7–8 november Plats München, Tyskland (+online) Huvudtema Information ännu inte tillgänglig Webbplats https://push-conference.com/

Hur du förbereder dig för UX-konferenser: 5 tips

Att välja ut de UX-evenemang du ska delta i i år är ett utmärkt steg för att främja din karriär – men hur får du ut mesta möjliga av dessa konferenser? Vi hjälper dig!

Följ dessa fem tips för att förbereda dig för de bästa UX-konferenserna och se till att allt går smidigt. Vi visar dig också några verktyg och funktioner i ClickUp , en gratis visuell projektledningslösning som kan hjälpa dig att maximera din konferensupplevelse. ⭐

1. Planera noggrant

De flesta UX-proffs har mycket att göra och hoppar ofta över konferenser för att hinna med andra arbetsuppgifter. Det enda botemedlet är att planera långt i förväg och se till att din kalender har tillräckligt med utrymme för en berikande konferensupplevelse.

Om konferensplatsen kräver att du reser, börja planera dina arbetsflöden flera månader i förväg för att undvika att behöva ta itu med viktiga uppgifter under evenemanget.

Det första steget är att köpa biljetterna tidigt när priserna är lägre. Ordna resan och boka ett hotellrum nära evenemangsplatsen för att minimera resandet.

Det bästa sättet att optimera din schemaläggning är genom ClickUp Tasks och dess inbyggda kalender .

Med ClickUp Tasks kan du utforma framtida arbetsflöden med justerbara beroenden, taggar och prioritetsetiketter. Visualisera alla dina uppgifter och evenemang med hjälp av kalendervyn – dess dra-och-släpp-gränssnitt gör att du kan justera tidsluckor smidigt och hålla din schemaläggning flexibel.

Anslut ClickUp till Google Kalender för att enkelt se schemalagda möten och evenemang i ClickUp.

ClickUp synkroniseras med din Google Kalender, så det är enkelt att hålla koll på dina möten, uppgifter och evenemang på ett och samma ställe. Dessutom kan du med hjälp av anpassade fält lägga till viktiga detaljer till din konferensplats, till exempel:

Konferensens tema

Talare

Workshop-mentorer

2. Packa för framgång

Du bör förbereda bekväma men professionella kläder för evenemanget. De flesta konferenser kräver en affärsmässig eller akademisk-avslappnad klädkod, helst i dämpade eller konservativa färger. Välj andningsbara tyger för längre evenemang.

Glöm inte all din teknik och laddare. Om du har visitkort, ta med dem för att underlätta nätverkande.

Proffstips: För evenemang som du deltar i personligen kan du lägga till adresserna till ditt hotell, evenemangsplatsen och andra platser du vill besöka i ClickUp. Tack vare den interaktiva ClickUp-kartvyn kan du lägga till platser till uppgifter och evenemang för att underlätta navigeringen och till och med dela dem med hjälp av säkra länkar. ?

Använd ClickUp Map-vyn för att tilldela uppgifter till platser och bättre hantera platsspecifika arbetsflöden.

3. Sätt prioriteringar i ditt konferensschema

Konferenser kan ofta vara långa, intensiva och utmattande. Det är viktigt att sova gott, äta och dricka tillräckligt med vatten så att du har energi att orka med konferensen. ?

De flesta arrangörer publicerar konferensens fullständiga program i förväg, så att du får en timme-för-timme-översikt över presentationer och workshops. Många av dessa underarrangemang är valfria, så du måste studera schemat noggrant för att prioritera de evenemang du absolut vill se och planera utifrån dem.

För att visualisera ditt slutgiltiga schema kan du använda ClickUp Gantt Chart eller Timeline view . Båda alternativen låter dig definiera din dag timme för timme. Du kan inkludera färgkodade sektioner för varje delhändelse och lägga till prioritetsmarkeringar för allt du inte vill missa.

Skapa en detaljerad översikt över ditt konferensschema för UX med Timelines i ClickUp.

4. Förbättra dina anteckningsvanor

Var inte rädd för att ställa frågor under frågestunder och rundabordssamtal, och lyssna noga när andra delar med sig av branschspecifika problem och letar efter lösningar. Var noggrann med att anteckna under konferenserna så att dina nya UX-insikter stannar kvar länge.

Problemet är att dessa evenemang är visuellt och mentalt stimulerande, så det är lätt att hamna efter med anteckningarna. Det är klokt att göra det till en vana att använda ClickUp Notepad för att snabbt skriva ner viktiga idéer och diskussionspunkter. Den finns tillgänglig för både stationära och mobila enheter.

Skapa anteckningar utan ansträngning, redigera med avancerad formatering och konvertera dem till spårbara uppgifter som är tillgängliga var som helst i ClickUp Notepad.

Du kan också använda AI-aktiverade ClickUp Docs för att organisera dina anteckningar från de olika konferenser du deltar i. Skapa mappar för varje konferens och håll dina anteckningar, scheman och kunskapsdokument snyggt sorterade. Du kommer att älska möjligheten att sammanfatta med AI när du vill gå igenom dina anteckningar snabbt.

Sammanfatta konferensanteckningar på några sekunder med ClickUp AI

Du kan också använda verktygets översättningsfunktioner för att lokalisera dina anteckningar, presentationer och diskussioner på internationella konferenser. Allt du behöver göra är att markera den text du vill översätta, öppna rullgardinsmenyn Översätt och välja önskat språk.

Skapa nästan perfekta tolkningar av ditt innehåll på över 10 språk med hjälp av översättningsfunktionen i ClickUp AI.

5. Gör mallar till din bästa vän i verkstaden

Workshops inom konferenser är ett mycket produktivt sätt att lära sig om nya UX/UI-koncept och bästa praxis. Men dessa sessioner kräver aktivt deltagande, och det är ofta svårt att ge 100 % på en begränsad tid.

Det är här UX-mallar kommer in i bilden. De är förstrukturerade dokument som är optimerade för att du ska kunna prestera snabbare i pressade situationer.

ClickUp har över 1 000 mallar som hjälper dig med olika workshopuppgifter. Om workshopledaren till exempel ber dig att förbereda en exempelplan för användarupplevelsen kan du snabbt hoppa till ClickUp UX Roadmap Template och använda den färgglada kartan för att snabbt skapa ditt exempel.

Med den här mallen kan du snabbt ta fram en plan med detaljerade uppgifter om användartester, forskning och designiterationer.

Du kanske också är intresserad av mallar för att skapa marknadsföringskalendrar, heuristisk utvärdering och användbarhetstestning om din konferens har dessa koncept som tema.

Tillämpa nyfunna UX-kunskaper på framtida projekt med ClickUp

Med ClickUp är det enklare att implementera de insikter du får på evenemangen. Till att börja med har du ClickUp Docs för att organisera ny UX-forskning och effektivisera din designprocess på ett och samma ställe. Andra fördelar med plattformen är:

Tack vare ClickUp AI kan du skapa användarprofiler, användarresor och kreativa briefs på nolltid!

Utnyttja kraften i ClickUps noggrant tränade AI-verktyg för att snabbt skapa briefs och användarresor.

Förutom att hjälpa dig att planera ditt arbete kan ClickUp vara ett kraftfullt designverktyg. Du och ditt team kan använda ClickUp Whiteboards för att brainstorma och skapa wireframes tillsammans i realtid.

När mockuperna är klara skickar du dem för godkännande genom att tagga önskad medarbetare, som kan granska dem, lägga till anteckningar och kommentera för att ge feedback.

Använd ClickUp för att samarbeta med ditt team i realtid och skapa engagerande wireframes och användarkartor.

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg, inklusive designers favoriter som Figma, användarundersökningsprogramvara som Hotjar och till och med innehållskalendrar och marknadsföringsverktyg som Hootsuite och Hubspot.

Förbättra dina färdigheter med UX-designkonferenser och ClickUp

UX-designkonferenser är ett utmärkt sätt att hålla sig à jour med nya utvecklingar, utöka dina kunskaper genom tvärvetenskapliga workshops och knyta kontakter med andra yrkesverksamma inom användarupplevelse.

Med våra genomtänkta förberedelsetips och ClickUp-verktyg och mallar kan du få ut det mesta av de UX-konferenser du deltar i.

Registrera dig för ClickUp idag och anpassa det så att det blir din pålitliga hjälpreda för konferenser och det dagliga arbetet. ?