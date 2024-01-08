De 10 bästa böckerna om UX-design som alla designers bör läsa 2025

UX-design har tagit en central plats i teknikbranschen och används ofta synonymt med god affärsverksamhet. Airbnb till exempel tillskriver sin framgångsrika omvandling från ett misslyckat startup-företag till ett miljardföretag till god UX-design.

Med karriärsidor fyllda med lediga tjänster för UX-designers är det uppenbart att företag kan koppla sina vinstmarginaler till användarupplevelse (UX) design.

Som UX-designer måste du hålla dig uppdaterad om nya trender och bästa praxis för att bygga upp din konkurrensfördel. Ett sätt att bli effektiv inom UX-design är att läsa böcker skrivna av branschexperter. Att investera i böcker om UX-design ger dig kreativ självförtroende och håller dig engagerad och motiverad att nå dina karriärmål.

Här diskuterar vi 10 måste-läsa UX-böcker som hjälper dig att utveckla dina färdigheter. Oavsett om du är en aspirerande designer eller en erfaren professionell, hjälper principerna som diskuteras här dig i din inlärningsprocess.

Topp 10 måste-läsa böcker om UX-design för designers

1. Lean UX: Tillämpa Lean-principer för att förbättra användarupplevelsen

via Amazon

Om boken

Författare : Josh Seiden och Jeff Gothelf

Utgivningsår : 2013

Beräknad lästid : 3 timmar

Rekommenderad nivå : Nybörjare, mellanliggande och avancerad

Antal sidor : 148

Betyg 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Denna bok täcker tre huvudområden: en introduktion till Lean UX och dess grundläggande principer, Lean UX-designprocessen och integrering av Lean UX i organisationer.

Lär dig de grundläggande principerna för att skapa användarcentrerad design, såsom tvärfunktionellt samarbete, lärande framför tillväxt och tillåtelse att misslyckas. Boken fördjupar sig i designprocessen för användarupplevelser baserat på agila principer och designtänkande i följande avsnitt.

Boken ger insikter i UX-design genom ett ”lean”-perspektiv, där man identifierar vad som är väsentligt och vad som kan tas bort eller ersättas.

Sammantaget är Lean UX en praktisk resurs för UX-designers, mjukvaruutvecklare, produktchefer, entreprenörer och alla som är intresserade av att skapa framgångsrika teknikprodukter.

”Vårt mål är inte att skapa en leveransbar produkt, utan att förändra något i världen – att skapa ett resultat. Det händer ofta att team som arbetar med agila processer inte går tillbaka för att förbättra programvarans användargränssnitt. ” – Josh Seiden

Viktiga punkter

Anpassa UX-designprinciperna till designprocessen genom snabba iterationer och kontinuerlig feedback under en lång, förhandsplanering.

Designteam bör fokusera på att skapa hypoteser om användarbeteende, utforma experiment för att testa dessa hypoteser och validera sina antaganden.

Vad läsarna säger

”Vanligtvis tycker jag att den här typen av böcker om UX-design inte innehåller tillräckligt med exempel, men i det här fallet har författarna tagit med konkreta exempel från sin egen arbetserfarenhet.”

2. UX för nybörjare: En intensivkurs i 100 korta lektioner

via Amazon

Om boken

Författare : Joel Marsh

Utgivningsår : 2016

Beräknad lästid : 4 timmar och 15 minuter

Rekommenderad nivå : Nybörjare och mellanliggande

Antal sidor : 255

Betyg 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

”UX for Beginners: A Crash Course in 100 Short Lessons” av Joel Marsh är en omfattande och lättillgänglig guide som förenklar UX-design för personer som är nya inom området.

Genom 100 koncisa lektioner i UX-resurser ger Marsh en praktisk och engagerande översikt över viktiga universella UX-principer för nybörjare.

Boken börjar med att etablera en grundläggande förståelse för UX-design och vad varje designer behöver veta om att skapa framgångsrika användarcentrerade produkter och kreativa appar.

Andra ämnen som behandlas är användarpsykologi, användarundersökningar, personas och vikten av att känna empati med användarna genom exempel från verkliga livet.

”Allt har en användarupplevelse. Din uppgift är inte att skapa användarupplevelsen. Din uppgift är att göra den bra. ” – Joel Marsh

Viktiga punkter

UX-design är iterativ. Ta vilket verkligt exempel som helst på ett UX-projekt som genomgår kontinuerliga förbättringar baserat på användarfeedback. Denna iterativa approach stämmer överens med den dynamiska och föränderliga naturen hos digitala upplevelser, vilket betonar behovet av flexibilitet och responsivitet inom UX-design.

Vad läsarna säger

”Numera är det svårt att hitta böcker om UX-design som går rakt på sak och inte tvingar oss att lära oss författarens livshistoria eller lyssna på alla deras personliga anekdoter. Den här UX-boken är fantastisk för nybörjare som vill lära sig mer om att designa gränssnitt.”

3. The User Experience Team of One: A Research and Design Survival Guide

via Amazon

Om boken

Författare : Leah Buley

Utgivningsår : 2013

Beräknad lästid : 4 timmar och 20 minuter

Rekommenderad nivå : Medel

Antal sidor : 246

Betyg 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

I The User Experience Team of One tar Buley upp de utmaningar som UX-designers möter när de arbetar självständigt inom organisationer utan dedikerade UX-team.

Författaren råder solo-UX-designers att anta ett strategiskt tankesätt och hur man blir resursstark, proaktiv och motståndskraftig samtidigt.

Denna bok är en utmärkt resurs för dem som söker praktiska råd för att uppnå resultat trots begränsade resurser eller teamstöd.

”I en alltmer digitaliserad värld hjälper det oss att utforma produkter med verkliga människor i åtanke att se till att tekniken integreras i våra liv på ett mänskligt sätt. Det är en röst för förnuftet, som hävdar att produkter och teknik kan stödja och till och med berika vår grundläggande mänsklighet.” – Leah Buley

Viktiga punkter

Anpassa ditt UX-designarbete efter affärsmålen för att skapa ett övertygande argument för värdet av användarupplevelsen vid utformningen av användargränssnitt och sätta igång din designprocess.

Vad läsarna säger

”Som någon som försöker starta sin karriär inom UX-forskning och/eller design älskar jag avsnitten ”Om du bara gör en sak” i slutet av varje kapitel. !”

4. Refactoring UI av Adam Wathan och Steve Schoger

via Goodreads

Om boken

Författare : Adam Wathan och Steve Schoger

Utgivningsår : 2018

Beräknad lästid : 4 timmar och 11 minuter

Rekommenderad nivå : Medel

Antal sidor : 252

Betyg 4,7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

Refactoring UI ger praktiska råd för att förbättra UI-design även med begränsad teknisk bakgrund. Boken täcker olika aspekter av UI-design, inklusive färgscheman, typografi, avstånd och layout.

Oavsett om du är produktchef eller UX-designer täcker denna bok principer för UX-skrivande och mänskligt beteende som påverkar köparnas beslut. Författarna guidar läsarna genom före-och-efter-exempel och illustrerar hur små, avsiktliga förändringar avsevärt förbättrar ett användargränssnitts visuella attraktionskraft och användbarhet.

Boken behandlar grundläggande principer för UX-design, såsom användartester, produktledning, grundläggande visuella aspekter och den målinriktade designmetoden.

Viktiga punkter

Fokusera på exceptionella användarupplevelser och design. Konsekvent anpassning, precision och uppmärksamhet på små detaljer höjer din design och bidrar till ett mer polerat och professionellt utseende.

Vad läsarna säger

”En utmärkt introduktion till hur man fattar enkla designbeslut som kan förbättra dina designer avsevärt. Inget fluff, 100 % signal, 0 % brus.”

5. Intervjua användare: Hur man får fram intressanta insikter

via Amazon

Om boken

Författare : Steve Portigal

Utgivningsår : 2013

Beräknad lästid : 2 timmar och 55 minuter

Rekommenderad nivå : Medel

Antal sidor : 176

Betyg 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Betrakta denna bok som din omfattande guide för designprojekt. Den guidar dig i att intervjua användare för att bredda designerns perspektiv.

Boken täcker hela intervjuprocessen, från planering och förberedelse till genomförande av intervjuer och dataanalys. Användarupplevelsedesigners bör lära sig om den mänskliga psykologin bakom intervjuer, vikten av empati och aktivt lyssnande, samt skapa en bekväm miljö för deltagarna.

Slutligen förklarar författaren att de flesta UX-designers måste utveckla förmågan att omvandla råa intervjudata till övertygande berättelser som tilltalar intressenterna, vilket underlättar förståelse och beslutsfattande.

”Det är i berättelserna som de mest värdefulla insikterna finns, och ditt mål är att nå dit i varje intervju.” – Steve Portigal

Viktiga punkter

Nya generationens UX-designers bör behärska de universella principerna om empati, aktivt lyssnande under användarundersökningar och storytelling för att kommunicera användarinsikter.

Vad läsarna säger

”Den är superpraktisk och inspirerande, och jag kommer att tipsa alla jag träffar om den. Jag ville bara dela med mig av det här, eftersom jag har läst många böcker om ”UX” och ”forskning” och den här är nu min absoluta favorit. ”

6. Don’t Make Me Think (Revisited)

via Amazon

Om boken

Författare : Steve Krug

Utgivningsår : 2015

Beräknad lästid : 3 timmar och 19 minuter

Rekommenderad nivå : Medel och avancerad

Antal sidor : 216

Betyg 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Denna bok om UX-design är en tidlös guide till webbanvändbarhet. I denna reviderade utgåva uppdaterar och utökar Krug sitt klassiska verk och erbjuder ovärderliga insikter och en bättre förståelse för hur man utformar användarvänliga webbplatser som prioriterar enkelhet och tydlighet.

Författaren anser att väl utformade webbplatser ska vara intuitiva och kräva minimalt med kognitiv ansträngning av användarna. Krug betonar vikten av att eliminera onödiga komplexiteter i digitala gränssnitt för att säkerställa att användarna snabbt hittar det de söker.

Ytterligare ämnen som behandlas är navigationsdesign, sidlayout och vikten av tydliga visuella signaler. Författaren introducerar begreppet ”happy talk” – onödiga instruktioner och information som användarna vanligtvis ignorerar – och ger råd om hur man kan effektivisera innehållet för att uppnå optimal användarengagemang.

En viktig aspekt av UX-principerna är att utvärdera om din målgrupp förstår syftet med webbsidan inom fem sekunder efter att ha sett den.

”Det spelar ingen roll hur många gånger jag måste klicka, så länge varje klick är ett enkelt och entydigt val.” – Steve Krug

Viktiga punkter

Skapa en enkel och snygg design för att minimera användarens kognitiva belastning. Prioritera intuitivitet för att säkerställa att användarna lär sig att navigera på webbplatsen utan onödig komplexitet.

Vad läsarna säger

”Det är verkligen en bok som står sig över tid. Alla tre upplagorna har samma ton och budskap: bra webbdesign börjar med användarens instinkt.”

7. The Design of Everyday Things: Reviderad och utökad upplaga

via Amazon

Om boken

Författare : Don Norman

Utgivningsår : 2013

Beräknad lästid : 5 timmar och 30 minuter

Rekommenderad nivå : Avancerad

Antal sidor : 368

Betyg 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Som UX-designer vet du att vissa användbarhetsprinciper ständigt utvecklas. Författaren fördjupar sig i den kognitiva psykologin bakom användarupplevelsen, samtida designutmaningar och hur framgångsrika UX-designer ger tydliga signaler om sin funktionalitet.

Det som skiljer erfarna designers från nybörjare är deras förmåga att skilja mellan ”användarfel” och ”designfel”. Nyckeln till att designa intuitiva och användarvänliga produkter är att minimera användarfel och minska risken för dålig interaktionsdesign.

”Design är i själva verket en form av kommunikation, vilket innebär att man måste ha en djup förståelse för den person som designern kommunicerar med.” – Don Norman

Viktiga punkter

När användare gör misstag beror det ofta på dålig design snarare än på användarnas inkompetens. Designers har ansvaret för att skapa produkter som stämmer överens med användarnas mentala modeller och förväntningar, vilket minskar risken för fel.

Vad läsarna säger

”Se dig omkring. Tragiskt nog bär den enhet du läser denna recension på förmodligen spår av en generation designers som aldrig kom sig för att läsa denna bok eller dess originalutgåva. Om jag var kung för en dag skulle alla designers tvingas lägga ner sina pennor och stylusar tills de hade läst Mr Normans MAGNUM OPUS från pärm till pärm. Därefter skulle de få återuppta sitt arbete, och det skulle bli mycket glädje. ”

8. Hooked: Hur man skapar vanebildande produkter

via Amazon

Om boken

Författare : Nir Eyal

Utgivningsår : 2014

Beräknad lästid : 2 timmar och 30 minuter

Rekommenderad nivå : Medel och avancerad

Antal sidor : 256

Betyg 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Hooked av Nir Eyal är en UX-bibel som utforskar psykologin bakom skapandet av produkter som bildar vanor. Eyal introducerar "Hook-modellen", en fyrstegsprocess som är utformad för att skapa produkter som användarna engagerar sig i upprepade gånger. Modellen består av Trigger, Action, Variable Reward och Investment för att förstå och tillgodose användarnas behov.

Författaren stöder sin modell med praktiska exempel och fallstudier som illustrerar hur företag som Facebook och Instagram utnyttjar ovanstående modell för att skapa produkter som användarna inte kan motstå. Boken är en praktisk guide för produktmarknadsförare, UX- och produktdesigners samt entreprenörer som vill utveckla produkter som skapar bestående vanor.

”Alla människor motiveras av att söka njutning och undvika smärta, söka hopp och undvika rädsla, och slutligen söka social acceptans och undvika avvisande.” – Nir Eyal

Viktiga punkter

Istället för att ge samma belöning hela tiden, introducera variation för att hålla användarna engagerade och nyfikna. Denna variation aktiverar hjärnans belöningssystem och förstärker vaneslingan, vilket gör att användarna är mer benägna att återvända till produkten.

Vad läsarna säger

”En av de bästa böckerna jag läst på länge om hur teknikföretag skapar sina beroendeframkallande produkter. Nirs modell gör det möjligt för dig att skapa en produkt som lockar användare och visar dig vad du behöver göra för att behålla dem.”

9. Rocket Surgery Made Easy

via Amazon

Om boken

Författare : Steve Krug

Utgivningsår : 2009

Beräknad lästid : 2 timmar och 40 minuter

Rekommenderad nivå : Nybörjare till medelnivå

Antal sidor : 161

Betyg 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Rocket Surgery Made Easy är en användarvänlig guide som hjälper designers och utvecklare att smidigt integrera användbarhetstestning för webb- och mobilgränssnitt i sitt arbetsflöde.

Författaren går in på detaljerna kring användbarhetstestning, planering och genomförande av tester samt hur man undviker vanliga fallgropar.

”Ja, det finns saker man bara kan lära sig genom att observera målgruppen använda webbplatsen. Men det finns också mycket man kan lära sig genom att observera nästan vem som helst använda den. När man börjar göra användbarhetstester kommer webbplatsen troligen att innehålla många allvarliga problem som ”nästan vem som helst” kommer att stöta på, så i början kan man vara mycket mer flexibel när det gäller rekryteringen.” – Steve Krug

Viktiga punkter

Skapa en tydlig ram för att planera och genomföra användbarhetstester utan behov av komplicerade installationer. Detta är ett utmärkt sätt att uppmuntra alla UX-designers i ditt team att regelbundet genomföra småskaliga tester med riktiga användare för att få fram värdefulla insikter.

Vad läsarna säger

”Precis som ”Don’t Make Me Think” är detta en koncis, lättläst och värdefull bok som alla inom produktledning och mjukvaruutveckling bör läsa. Jag kunde inte lägga ifrån mig den förrän jag hade läst ut den under en sex timmar lång flygresa.”

10. Valets paradox: Varför mer är mindre

via Amazon

Om boken

Författare : Barry Schwartz och Ken Kliban

Utgivningsår : 2010

Beräknad lästid : 3 timmar och 41 minuter

Rekommenderad nivå : Nybörjare, mellanliggande och avancerad

Antal sidor : 265

Betyg 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Denna UX-bok utforskar den psykologiska inverkan som många val har på människors beslutsfattande och välbefinnande. Schwartz hävdar att även om valmöjligheter generellt sett betraktas som en positiv aspekt av det moderna livet, leder ett överflöd av alternativ till beslutsförlamning, ångest och missnöje.

Valparadoxen leder till beslutsutmattning, ånger och en ständig jakt på perfekta alternativ. Troligtvis behöver dina användare hjälp att fatta beslut och hantera olika valmöjligheter.

Att begränsa valmöjligheterna och anamma en mer ”bra nog”-mentalitet kan lindra de negativa effekterna av ett överflöd av alternativ.

The Paradox of Choice utmanar uppfattningen att fler val leder till ökad lycka och ger insikter i hur man kan navigera i komplexiteten i beslutsfattandet i en värld av överflöd.

”Det är svårt att lära sig att välja. Det är ännu svårare att lära sig att välja rätt. Och det är ännu svårare, kanske till och med för svårt, att lära sig att välja rätt i en värld med obegränsade möjligheter.” – Barry Schwartz

Viktiga punkter

När du designar produkter, förenkla valen och minska antalet alternativ. Acceptera att det inte finns ett enda bästa val och att bra resultat är ett resultat av rimliga beslut.

Vad läsarna säger:

”Ett måste för alla som är intresserade av ”beslutsfattande”. En fantastisk bok om varför mer är mindre (eller mindre är mer).”

ClickUp: Det bästa designverktyget för UX-designers

Genom att läsa de bästa böckerna om UX-design lär du dig grunderna i UX-design, hur du anpassar UX-design efter användarnas beteende och förväntningar, och får kreativ självförtroende att prova nya teorier.

Samtidigt hjälper rätt UX-designverktyg dig att bemästra konsten att skapa en smidig och sömlös användarupplevelse genom hela produktutvecklingen. Från forskning och användartester till wireframing, testning och mycket mer – de ser till att du har alla element du behöver för att nå målet.

ClickUp är ett nybörjarvänligt UX-designverktyg som effektiviserar ditt arbete och ger bättre resultat.

De viktigaste funktionerna som gör ClickUp till den bästa programvaran för arbetsflödesdesign är:

Whiteboards

Använd ClickUp Whiteboards för att projektleda dina designarbetsflöden och möjliggöra smidigt samarbete mellan design- och utvecklingsgrupperna.

Med whiteboards kan designers brainstorma, planera och skapa wireframes, flödesscheman, prototyper och retrospektiver. Bädda in kommentarer, klisterlappar och mediefiler för att underlätta idéutbyte.

Det som gör den till den bästa whiteboard-programvaran är dess användarvänlighet och samarbetsfunktioner. Med ett enkelt användargränssnitt kan dina designers snabbt lägga till bilder och länkar som referens och flytta projekt från idéstadiet till åtgärdspunkter.

Se vem som gör ändringar i realtid och kartlägg projekt samtidigt, som om ni befann er i samma rum.

Färdiga mallar för att visualisera arbetsflöden och skapa designbriefs

Rätt UX-mall är avgörande för en framgångsrik produktlansering, förbättring eller omdesign, så att produkten ser bra ut och fungerar smidigt.

ClickUp har färdiga UX-designmallar för att visualisera arbetsflöden under utvecklingen, skapa roadmaps som hjälper designers att planera tidslinjer och designbriefs för att samordna alla över avdelningsgränserna.

Samarbeta enkelt mellan design- och mjukvaruteam för att bygga eller skapa idéer i mallar.

Med ClickUps mall för UX-projektplanering kan du skissa upp användarresan, skapa och prioritera uppgifter för teamet och enskilda användare samt samordna resurser för att säkerställa en smidig implementering.

Dina UX-designers kan markera omfattningsdefinitioner, utveckla användarpersonligheter, skapa wireframes och prototyper och testa och validera dem.

Använd denna mall för iterativa och inkrementella designer. Den integreras med verktyg från tredje part, såsom design thinking-verktyg och webbdesignverktyg, för bästa resultat.

ClickUp Design Review Template är vad du behöver för att utveckla smidiga, moderna användarupplevelser för dina kunder.

ClickUps UX Roadmap Template hjälper dig att visualisera produktens framsteg, samordna teamen kring milstolpar och prioritera idéer baserat på affärsbehov och användarbeteende.

Denna mall integreras med dina idébrädor och processkartläggningsverktyg, vilket gör den idealisk för att skapa fantastiska användarupplevelser.

UX-designers använder roadmap-mallen för att spåra användarupplevelsen och visualisera leveranstider under hela funktionsutvecklingsprocessen.

Designa bättre och samarbeta med ClickUps allt-i-ett-plattform för produktivitet.

ClickUps produktivitetsplattform för designteam hjälper dig att samarbeta, organisera och leverera enastående UX-design.

UX-designers och kreativa team använder ClickUp för att hantera designprojekt, resursplanering, kreativt samarbete, testning och validering samt feedback och godkännanden.

Innan du skapar wireframes och funktionella prototyper kan du använda Whiteboards för att brainstorma och utveckla produktplaner.

Med UX-designmallar kan du detaljera projektplanen, tilldela uppgifter till teamet och skapa en samarbetsmiljö så att alla arbetar synkroniserat.

Samla alla dina designteams behov på ett ställe, dela upp komplexa uppgifter i hanterbara mål och förbättra din användarupplevelse med ClickUp.

Om du vill effektivisera alla aspekter av din UX- och UI-process kan du registrera dig gratis på ClickUp.