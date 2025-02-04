De 10 bästa Webflow-alternativen för att bygga fantastiska webbplatser

För inte så länge sedan, om du ville bygga en webbplats och inte hade en aning om hur man kodar, ja, låt oss bara säga att du hade ett problem! ?

Att bygga en webbplats brukade vara en komplex process som krävde djupgående kunskaper om HTML, CSS och JavaScript. Men idag har landskapet förändrats drastiskt. Moderna webbplatsbyggare utan kod, som Webflow, har demokratiserat webbskapandet och gjort det tillgängligt för icke-tekniska digitala visionärer.

Trots sina kraftfulla funktioner och designmöjligheter är Webflow inte det perfekta valet för alla. I den här artikeln gräver vi djupt i de 10 mest funktionella Webflow-alternativen som finns idag och utforskar deras funktioner, begränsningar och priser.

Men det är inte allt! Häng kvar till slutet, för vi kommer att visa upp ett praktiskt verktyg som kan skapa ordning i den ofta kaotiska processen att bygga webbplatser! ?

Vad är Webflow?

Webflow är huvudsakligen uppbyggt som ett innehållshanteringssystem (CMS), vilket skiljer det från andra standardiserade drag-and-drop-program för webbplatsbyggande.

Det är dock värt att notera att Webflow intar en unik mellanposition. Det kombinerar de djupa anpassningsmöjligheter som vanligtvis finns i traditionella CMS-plattformar som WordPress med några användarvänliga funktioner som är typiska för moderna, kodfria webbplatsbyggare.

Denna blandning erbjuder en kontrollnivå som kan vara perfekt för erfarna användare och utvecklare, men överväldigande för nybörjare. ?

Webflow utmärker sig inom design och SEO (sökmotoroptimering), vilket gör det till ett attraktivt val för digitala marknadsförare. Men när det gäller e-handel erbjuder plattformen kanske inte en skalbar lösning, vilket är en av webbplatsbyggarnas största begränsningar.

Hur man väljer det bästa Webflow-alternativet

Dessa riktlinjer kan hjälpa dig att hitta ett Webflow-alternativ som inte bara uppfyller utan kanske till och med överträffar dina krav på webbplatsbyggande:

Användarvänlighet: Plattformen ska vara intuitiv att använda för någon med din kompetensnivå. Designflexibilitet och anpassningsmöjligheter: Leta efter variation i design- och anpassningsalternativ. Du kanske vill ha mallar för format som företag, portfölj och blogg. Mobilresponsivitet: Med tanke på det ökande antalet användare av handhållna enheter behöver du en webbplatsbyggare som anpassar sig till olika skärmstorlekar. SEO-funktioner: Inbyggda SEO-funktioner kan hjälpa din webbplats att rankas bättre i sökmotorerna, vilket genererar mer organisk trafik. E-handelsfunktioner: Om du driver en onlinebutik bör du också titta på lagerhantering, användarorienterade beställningsfunktioner och inställningar för fraktalternativ. Inbyggd analys: Analys i realtid kan ge ovärderlig insikt i användarnas beteende och hjälpa dig att göra datadrivna ändringar på webbplatsen (t.ex. ansluta till Google Analytics). Skalbarhet: Växande företag kanske vill undersöka vilka möjligheter som finns för ökad lagringskapacitet eller bandbredd för webbplatsen.

Skapa din drömwebbplats: De 10 bästa alternativen till Webflow

Oavsett vilken typ av webbplats du vill skapa kan du vara säker på att det finns en perfekt webbplatsbyggare för dig.

Ska du starta en webbutik? En blogg med miljontals besökare? Eller behöver du behålla ditt varumärke med en stilguide? Vi har kanske precis rätt val för dig – kolla in de 10 bästa plattformarna för att förverkliga din dröm om en egen webbplats! ?

1. WordPress

Om du letar efter ett innehållshanteringssystem för att finjustera varje detalj på din egenhushållna webbplats, behöver du inte leta längre än WordPress. Med full tillgång till dess kod kan du skräddarsy designinställningarna och SEO-plugins för att uppfylla dina specifika mål. ?️

Plattformen stöder olika typer av innehåll, inklusive långa inlägg och intervjuer. Dessutom har du möjlighet att lägga till röstsökfunktioner för att förbättra webbplatsupplevelsen för mobila användare.

Det bästa med WordPress är att dess grundversion är helt gratis! Som en öppen källkodsplattform uppmuntrar den alla att bidra med teman och plugins – vissa skapare erbjuder dem gratis, medan andra tar betalt för sina produkter. Observera att du fortfarande måste betala för en webbhotellstjänst om du väljer WordPress gratisplan.

WordPress bästa funktioner

Öppen källkodsplattform för den populära webbplatsbyggaren

Full kontroll över webbplatsens kod

Över 59 000 plugins och 11 000 teman

Flexibilitet att integrera tjänster från tredje part

WordPress begränsningar

Kompatibilitetsproblem kan uppstå vid uppdateringar.

Jämfört med andra webbplatsbyggare finns det ingen dedikerad kundsupport eftersom den drivs av volontärer.

WordPress-priser

Gratis

Personligt: 4 $/månad

Premium: 8 $/månad

Företag: 25 $/månad

E-handel : 45 $/månad

Enterprise: från 25 000 dollar/år

WordPress-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 500 recensioner)

2. Shopify

Shopify är en one-stop-shop för att bygga e-handelswebbplatser och betjänar ett brett spektrum av säljare – från nybörjare till erfarna entreprenörer. Du kan köpa ett domännamn via Shopify eller ansluta ett befintligt. Hosting ingår i tjänsten.

Med obegränsad lagringsutrymme, bandbredd och produktlistor är Shopify en mycket skalbar lösning för växande företag. Det är ett idealiskt webbdesignverktyg tack vare sitt användarvänliga dra-och-släpp-gränssnitt. Utnyttja Shopifys färdiga teman och AI-drivna textgenerering för att skapa en fullt fungerande onlinebutik på bara några timmar! ?

Shopifys bästa funktioner

Drag-and-drop AI-webbplatsbyggare

Över 100 gratis- och premiumteman

Inbyggd betalningshantering

Lagerhantering

Obegränsad bandbredd, vilket gör att detta sticker ut i vår lista över Webflow-alternativ.

Shopifys begränsningar

Kan vara dyrt för småföretag på grund av höga kostnader för plugins eller webbappar.

Begränsade annonseringsalternativ eftersom du inte kan skapa många produktvarianter

Shopify-priser

Starter : 5 $/månad

Basic : 24 $/månad

Shopify : 69 $/månad

Detaljhandel : 79 $/månad

Avancerad: 299 $/månad

Shopify-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

3. Wix

Med tre olika webbplatsredigerare som tillgodoser olika komplexitetskrav, ser Wix till att vem som helst kan bygga en webbplats, oavsett teknisk expertis. Lägg till det en samling med över 800 designmallar – med mobilvänliga alternativ! ?

Wix erbjuder visserligen vissa e-handelsfunktioner, såsom onlinebetalningar och lagerhantering, men är mer lämpligt för att skapa personliga eller företagswebbplatser och bloggar.

Wix SEO Wiz har verktyg som meta- och kanoniska taggar och omedelbar Google-indexering, vilket hjälper dig att göra din webbplats sökmotorvänlig!

Wix bästa funktioner

Tre enkla redigeringsprogram för webbplatsbyggare

Över 800 designmallar för att bygga webbplatser snabbare

Avancerade SEO-verktyg

Över 500 appintegrationer (analysverktyg, avancerade marknadsföringsverktyg osv. )

Mobilapp för att hantera din webbplats när du är på språng

Wix begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter för avancerade utvecklare

Navigeringen kunde vara bättre

Wix-priser

Light: 16 $/månad

Kärna: 27 $/månad

Företag: 32 $/månad

Business Elite: 159 $/månad

Enterprise: Tillgängligt efter kontakt

Wix-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9 000 recensioner)

4. Squarespace

Oavsett om du vill skapa en visuellt slående onlineportfölj, publicera en stilguide för att hantera dina varumärkesresurser eller lansera en detaljhandelswebbplats, så har Squarespace det du behöver. Squarespace är ett av de bästa alternativen till Webflow tack vare sin intuitiva dra-och-släpp-redigerare, som möjliggör anpassning för användningsfall som merchandising, bokning av möten och utcheckning när du bygger webbplatser.

En av plattformens mest framstående funktioner är dess mobiloptimering. Squarespace-mallarna är utformade för att se bra ut och fungera väl på alla enheter. Dessutom får du stöd för Accelerated Mobile Pages (AMP), en teknik som skapar lättviktiga versioner av webbsidor för att påskynda laddningstiden på mobila enheter. ⚡

Squarespaces bästa funktioner

Designmallar optimerade för mobila enheter

Integrerade e-handelsfunktioner

AMP-stöd

Inbyggda SEO-verktyg (ingen kodning eller redigering av markup behövs)

Squarespace-begränsningar

Inte helt lämpligt för att bygga omfattande webbplatser

Glesa integrationer från tredje part

Priser för Squarespace

Personligt : 16 $/månad

Företag : 23 $/månad

Commerce (Basic) : 27 $/månad

Commerce (Advanced) : 49 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Squarespace-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

5. SITE123

SITE123 är en idealisk inkörsport för dem som ger sig in i världen av webbplatsskapande för första gången. Dess förenklade gränssnitt erbjuder 16 anpassningsbara mallar för användningsområden som Företag, Blogg och Hälsa & välbefinnande. Du kan få igång din webbplats i tre steg:

Välj din webbplatstyp Ladda upp eller kuratera ditt innehåll med hjälp av dra-och-släpp-redigeraren. Publicera

SITE123 låter dig skapa en anpassad underdomän gratis eller ansluta din domän mot en avgift.

SITE123 erbjuder en rad e-handelsalternativ, men avancerade betalningslösningar som PayPal och Stripe är endast tillgängliga med ett Premium-abonnemang.

SITE123 bästa funktioner

16 anpassningsbara mallar för olika nischer

Flexibel webbplatsbyggnad för e-handel med anpassning av kategorier och produkter

Gratis tillfällig underdomän

Stöder webbplatsstrukturer med en sida

Begränsningar för SITE123

Restriktiva begränsningar för anpassad kod och sidantal

Ingen telefonsupport

Priser för SITE123

Gratis

Premium: 12,80 $/månad

SITE123 betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 250 recensioner)

6. Weebly

Weebly (nu ägt av Square, Inc. ) erbjuder viktiga funktioner för att bygga webbplatser utan att du behöver kunna koda. Med den intuitiva dra-och-släpp-redigeraren kan du designa en webbplats eller en onlinebutik på nolltid eller byta till HTML/CSS-redigeraren för att få större kontroll över utseendet och känslan på din webbplats. ?

Plattformen erbjuder över 40 teman för vanliga webbplatser och 15 teman för onlinebutiker – alla är mobilresponsiva. Den gör det också möjligt för dig att skicka e-post till din prenumerantlista.

När det gäller SEO möjliggör Weebly enkel integration av metataggar, alt-taggar och sidspecifika beskrivningar, bland andra element, för att hjälpa din webbplats att rankas högre i sökresultaten.

Weeblys bästa funktioner

Stöder både dra-och-släpp-funktion och HTML/CSS-redigering.

Mobilresponsiva teman för webbplatser och webbutiker

Inbyggda verktyg för e-postmarknadsföring och SEO

Stöds av Square för säker betalningshantering

Weeblys begränsningar

Begränsade alternativ för kodanpassning

Vissa användare anser att utvecklingsaspekterna försummades efter Square-förvärvet.

Weeblys priser

Gratis

Personligt : 10 $/månad

Professional : 12 $/månad

Prestanda: 26 $/månad

Weebly-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 500 recensioner)

7. HubSpot CMS Hub

CMS Hub från HubSpot effektiviserar processen för att skapa innehåll och utmärker sig särskilt när det gäller marknadsföringsfokuserade funktioner. Du kan till exempel övervaka dina sociala mediekonto och schemalägga inlägg för att optimera räckvidden till din målgrupp, allt från en enda instrumentpanel.

HubSpot hjälper dig att övervaka viktiga prestationsindikatorer i realtid, såsom webbtrafik, kundengagemang och nöjdhetsnivåer. Dess A/B-testfunktioner gör det möjligt att finjustera din webbplats för att öka konverteringsgraden. En annan fördel är förenklad bloggskapande med Hubspots kostnadsfria AI-skrivverktyg, som huvudsakligen baseras på OpenAI:s generativa AI-teknik.

HubSpot CMS Hubs bästa funktioner

Marknadsföringsfokuserade funktioner som A/B-testning och e-postkampanjer

Hantering av sociala medier från en centraliserad instrumentpanel

Inbyggd analys

AI-skrivassistent

Integrerad SSL för förbättrad webbplatssäkerhet

Begränsningar för HubSpot CMS Hub

Skulle behöva ett versionshanteringssystem

Rapporteringsfunktionen kan vara svår att använda.

Priser för HubSpot CMS Hub

Gratis

Starter : 23 $/månad

Professional : 360 $/månad

Enterprise: 1 200 $/månad

HubSpot CMS Hub – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

8. Hostinger

Hostinger, som ursprungligen var en webbhotellstjänst, har nyligen utökat sin verksamhet genom att lansera en integrerad webbplatsbyggare och webbhotellplan. Plattformen erbjuder över 140 snygga mallar som kan anpassas med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare.

Plattformens AI-byggare är riktad till nybörjare och lägger grunden för din webbplats, vilket underlättar ditt arbete. Utöver webbplatsbyggande utökar plattformen sina tjänster till AI-innehållsgenerering och erbjuder funktioner som logotypskapande och innehållsskrivning.

När det gäller e-handel tillgodoser Hostinger små till medelstora företag genom att stödja försäljning av upp till 500 produkter.

Hostingers bästa funktioner

Över 140 fördesignade mallar

AI-drivna verktyg för webbplatsbyggande och innehållsgenerering

E-handelssupport

Gratis domän under det första året

Hostingers begränsningar

Svaren från chatt-supporten kan vara långsamma.

Ingen möjlighet för användarens kunder att ladda upp filer

Hostingers priser

Premium : 2,99 $/månad (6,99 $/månad vid förnyelse)

Business : 3,99 $/månad (8,99 $/månad vid förnyelse)

Cloud Startup: 8,99 $/månad (19,99 $/månad vid förnyelse)

Hostinger-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

9. Softr

Softr handlar om att skapa programvaruapplikationer med hjälp av färdiga mallar – utan någon kodning. Skapa din app på bara några minuter med hjälp av dra-och-släpp-gränssnittet och färdiga block som listor, diagram och formulär. ?

Med Softr kan du ansluta din applikation till befintliga databaser och datakällor, såsom Airtables eller Google Sheets, för automatisk datasynkronisering. Dina teammedlemmar kan visa, redigera eller interagera med applikationen, vilket gör den till en idealisk lösning för att skapa ett privat teamintranät, ditt eget CRM-system (customer relationship management) eller en anpassad kundportal.

Softrs bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnitt med fördefinierade block

Sömlös integration av databaser och datakällor

Automatisering av arbetsflöden med Zapier eller Make

Anpassningsbara användarbehörigheter och åtkomstnivåer

Softrs begränsningar

Begränsat utbud av dashboardmallar

Mobilresponsiviteten kan förbättras

Softr-priser

Gratis

Basic : 49 $/månad

Professional : 139 $/månad

Företag : 269 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Softr-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

10. Big Cartel

Big Cartel är känt för sin användarvänlighet och fokus på enkelhet och är en e-handelslösning speciellt utformad för den kreativa gemenskapen. Du kan välja mellan 16 gratis mobilresponsiva teman och sedan fylla i anpassade sidor med företagsspecifika data. ?️

Big Cartel har inte så många avancerade funktioner, men det är lätt att komma igång med alternativ som:

Stripe eller PayPal för betalningshantering Grundläggande fraktfunktioner Verktyg för att analysera webbplatsens prestanda

Den erbjuder viktiga integrationer, som Mailchimp och Instagram, för marknadsföring och reklam. Du kan också ansluta din butik till en rad andra appar via Zapier.

Big Cartels bästa funktioner

Intuitiv användardashboard

16 gratis mobilresponsiva teman

Integrerade lösningar för betalning, frakt och prestationsanalys

Inbyggda integrationer med Mailchimp och Instagram

Inga extra transaktionsavgifter debiteras

Big Cartels begränsningar

Färre funktioner än vad konkurrenterna erbjuder

Instagram-integrationen kunde vara bättre

Priser för Big Cartel

Guld : Gratis

Platinum : 9,99 $/månad

Diamond: 19,99 $/månad

Big Cartel-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

En webbplatsbyggare är bara en del av pusslet som kallas att etablera en effektiv online-närvaro. Mycket av din framgång beror på kritiska faktorer som kvaliteten på innehållet du producerar och hur väl du hanterar din webbplats. Det är därför experter rekommenderar att man använder specialiserade projektledningsverktyg som ClickUp tillsammans med en webbplatsbyggare! ?

En snygg, visuellt tilltalande webbplats väcker besökarnas intresse, men det är bara övertygande, informativt och välskrivet innehåll som får dem att stanna kvar. Goda nyheter: ClickUp AI kan hjälpa dig att skapa sådant innehåll snabbare än någonsin!

Brainstorma bättre med ClickUp Brain Använd ClickUp AI för att generera innehåll specifikt för din målgrupp

ClickUp AI är din personliga redaktör som finputsar dina texter och gör dem tydliga och engagerande beroende på din målgrupp. Med omedelbar sammanfattning, grammatikfunktioner och rollspecifika uppmaningar kan du hantera allt från att skriva innehåll till att strukturera det med förformaterade rubriker och tabeller.

Locka kunder med elegant, övertygande webbplatsinnehåll eller behåll dem med skräddarsydda e-postmeddelanden – ClickUp AI hjälper dig. Det tar kreativiteten till nästa nivå genom att hjälpa dig att planera och brainstorma idéer utan ansträngning – skapa nya innehållsbriefingar, bädda in insiktsfulla undersökningar eller avslöja en slagkraftig marknadsföringsslogan som resonerar med din publik. ?

Från vision till genomförande: effektivisera ditt teams arbete med ClickUp

Projektledningspaketet ClickUp är perfekt för att hjälpa dig att hantera en webbplats med fullt förtroende. Oavsett om du arbetar ensam eller i ett stort team kan du skapa dedikerade uppgiftslistor för utveckling och underhåll av webbplatsen.

Övervaka framsteg och arbetsbelastning på ClickUp Dashboards. Samla viktiga indikatorer som teamets framsteg, uppgiftsstatus och tidrapportering för att få en helhetsbild av ditt webbplatsprojekt. Samarbete i realtid är också enkelt tack vare funktioner som:

ClickUp Whiteboards för dina design- och utvecklingsteam

Kommentera uppdraget

Direktchatt med stöd för emoji

Handlingsbara aviseringar

ClickUp erbjuder över 15 anpassningsbara vyer – lista, Gantt, tavla och mer – som gör det enkelt och intuitivt att visualisera arbetsflöden.

ClickUps 15+ vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

Med ClickUp Goals kan du sätta upp specifika milstolpar och koppla dem till mätbara mål, vilket skapar en tydligare plan för webbplatsbyggandet. För upptagna teamledare rekommenderar vi att använda plattformens att göra-listor och checklistor som gör uppgiftshanteringen till en barnlek.

Behöver du en kickstart? Använd en av de över 1 000 mallarna på ClickUp för att strukturera ditt projekt. Några av de bästa alternativen är:

Planera allt som har med din webbdesignprocess att göra för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

ClickUp utmärker sig också när det gäller att stödja mjukvaruutvecklingscykler med detaljerad buggspårning. Prova dess visuella roadmaps för att övervaka framsteg, beroenden och hinder, och klargöra prioriteringar för alla inblandade.

För dig som förlitar dig på Git-verktyg erbjuder ClickUp en helt integrerad Git-pipeline, komplett med anpassningsbara release trains och checklistor för lansering. Dessa synkroniseras automatiskt inom ClickUp för att förenkla releasehanteringen.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Docs med AI-stöd för att skapa och hantera innehåll

15+ anpassningsbara projektvyer för planering av webbplatsutveckling

Realtids samarbete i team

Projektmilstolpar för att markera viktiga faser i webbplatsutvecklingen

Tidsspårningsfunktioner för att övervaka leveranstider

Stöd för agilt arbetsflöde

Visuella färdplaner för att samordna design-, innehålls- och utvecklingsteam

Integrerade Git-verktyg för förenklad releasehantering

Effektiviserad spårning av buggar och problem med anpassade fält och statusar

Begränsningar för ClickUp

AI-funktioner endast tillgängliga i betalda abonnemang

Avancerade funktioner har en inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Välj ditt Webflow-alternativ och börja skapa med ClickUp!

Att bygga en webbplats är en sak, men att skapa en fantastisk webbplats är en helt annan sak. Det är där ClickUp kommer in i bilden. ?

Med plattformens oöverträffade AI-assistans och funktioner för webbplatsprojektledning har du alla verktyg du behöver för att navigera i komplexiteten med att bygga en förstklassig webbplats. Så sikta på det extraordinära – börja din ClickUp-resa med ett gratis konto idag!