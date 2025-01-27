De 10 bästa Wix-alternativen 2025 (recensioner och priser)

Wix är ett gratis verktyg för webbhotell och webbbyggande. Användarna uppskattar funktionaliteten och priset, vilket gör programvaran till ett utmärkt alternativ för småföretagare och företag med begränsade budgetar.

Men Wix är inte det bästa verktyget för alla företag. Det är utformat för personer som letar efter billiga, enkla alternativ för att bygga webbplatser och är begränsat till ett fåtal mallar. Det innebär att det är svårare att få din webbplats att sticka ut från mängden – och det är svårt att skapa en anpassad webbplats med avancerade funktioner.

Lyckligtvis är Wix inte ditt enda alternativ när det gäller webbplatsbyggande. ?

Här presenterar vi 10 av de bästa alternativen till Wix. Vi går igenom allt från priser och betyg till funktioner och begränsningar så att du kan välja det som bäst passar dina behov.

Vad ska du leta efter i Wix-alternativ?

Alla Wix-alternativ är inte likadana. Vissa har en liknande approach och erbjuder grundläggande tjänster som vem som helst kan använda. Andra syftar till att erbjuda ökad anpassning, vilket kräver viss kodningskunskap eller en inlärningskurva för att behärska avancerade funktioner. ?

Det bästa Wix-alternativet behöver:

E-handelsfunktioner: Om du driver en e-handelsplattform eller onlinebutiker behöver du en webbplatsbyggare som inkluderar betalningshantering och andra e-handelsverktyg.

Dra-och-släpp-funktion : Många webbplatsbyggare har ett dra-och-släpp-verktyg, vilket gör det enkelt för frilansare och nybörjare att flytta runt sektioner och bygga en webbsida som är visuellt tilltalande och engagerande.

Handledning och kundsupport : Om du är en nybörjare inom bloggande, leta efter Wix-alternativ som inkluderar handledning för att göra processen snabbare.

Prisplaner : Webbplatsbyggare kan bli dyra, särskilt med tillägg som plugins, anpassade domäner och webbhotell. Välj ett verktyg som har flera prisplaner så att du kan välja en som passar din budget.

Analysverktyg: Vissa Wix-alternativ inkluderar verktyg för försäljning, rapportering och SEO som hjälper dig att bygga bättre webbplatser för att öka konverteringsgraden.

De 10 bästa Wix-alternativen att använda 2024

Är du redo att upptäcka ett alternativ till Wix? Här hittar du en lista över de bästa verktygen för webbplatsbyggande, e-handelslösningar och anpassningsbar programvara för att skapa din drömwebbplats. ?

1. WordPress

via WordPress

WordPress är en av de bästa webbplatsbyggarna som finns. Det är en av de mest anpassningsbara plattformarna och erbjuder tusentals plugins för att skapa webbplatser som kan göra allt från att ladda kartor och hantera betalningar till att spåra analyser. Med WordPress-hosting och WordPress-webbplatsverktyg kan du hantera webbdesign på ett och samma ställe.

WordPress bästa funktioner

Plugins och widgets erbjuder tusentals anpassnings- och skalbarhetsalternativ för saker som lagerhantering, e-postmarknadsföring och SEO.

Säkerhetskopior skyddar ditt arbete, oavsett om det är blogginlägg eller äldre versioner av din webbplats, så att du aldrig förlorar allt, även om det uppstår ett fel.

Total anpassning med CSS, HTML och en dra-och-släpp-redigerare som låter dig skapa anpassad kodning eller använda mallar för att ge liv åt webbplatser.

Många WordPress-webbplatsmallar har e-handelsbutiker, vilket gör det enkelt att hantera betalningar och försäljning direkt på din webbplats.

5 % av företagets tid ägnas åt att bygga upp en gratis community för öppen källkod på WordPress.

WordPress begränsningar

Den kostnadsfria webbplatsbyggaren har begränsade funktioner.

Funktionaliteten är omfattande och det tar ganska lång tid att lära sig hur man använder allt.

WordPress priser

Gratis

Personligt : 9 $/månad

Premium: 18 $/månad

Business : 40 $/månad

E-handel : 70 $/månad

Enterprise: Från 25 000 dollar per år

WordPress betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 8 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 700 recensioner)

2. Shopify

via Shopify

Shopify är ett innehållshanteringssystem och e-handelsverktyg som entreprenörer och företag använder för att bygga webbplatser och hantera betalningar. Den populära webbplatsbyggaren erbjuder onlinebutiker, flexibla transaktioner vid försäljningsstället och verktyg för hela försäljningsprocessen för att öka försäljningen på e-handelssajter. ?

Shopify bästa funktioner

Flera betalningsgateways gör det enkelt att hantera allt från transaktionsavgifter till anpassade utcheckningsprocedurer.

Integrationer med affärsappar, marknadsföringsprogramvara och försäljningsverktyg låter dig utöka din räckvidd, öka engagemanget och driva konverteringar.

Hantera lager och resurser för att omedelbart uppdatera din webbplats med aktuell tillgänglighet.

Tusentals teman och mer än 8 000 appar och anpassade domännamnsalternativ gör att din webbplats garanterat blir unik.

Shopify begränsningar

Med omfattande anpassningsalternativ finns det en inlärningskurva för att komma igång.

Premium-abonnemang blir snabbt dyra

Shopify priser

Basic : 39 $/månad

Shopify : 105 $/månad

Avancerad: 399 $/månad

Shopify betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 200 recensioner)

3. Squarespace

via Squarespace

Squarespace är en världskänd webbplatsbyggare som används av stora varumärken som bygger e-handelswebbplatser och småföretagare som just har startat sin verksamhet. Använd den för att boka möten, sälja produkter eller tillhandahålla tjänster inom en rad olika branscher. Inbyggda e-postkampanjer och sociala verktyg stöder dina webbplatsbyggnadsinsatser genom att utöka din räckvidd och bygga ditt varumärke.

Squarespace bästa funktioner

Filtrera bland dussintals mallar efter bransch, kategori eller stil för att börja skapa en webbplats på några minuter – eller skapa anpassade mallar för ett unikt utseende.

E-handelsfunktioner som betalningshantering, kassasidor och verktyg för leverans och orderhantering bakom kulisserna gör att allt fungerar smidigt.

Inbyggda schemaläggnings- och kalenderverktyg gör det möjligt för företagare att boka möten och tillhandahålla tjänster.

Marknadsförings- och SEO-verktyg inkluderar integration med sociala medier för att interagera med kunder och optimera räckvidden.

Squarespace begränsningar

Färre betalningsalternativ jämfört med konkurrenterna

Transaktioner i kassan kan vara buggiga och du kan inte aktivera försäljning i flera valutor.

Squarespace priser

Personligt : 23 $/månad

Business : 33 $/månad

Commerce Basic : 36 $/månad

Commerce Advanced: 65 $/månad

Squarespace betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 800 recensioner)

4. Weebly

via Weebly

Weebly – en e-handelsplattform som erbjuds av Square – är ett nybörjarvänligt verktyg för webbdesign med en mobilapp som gör att du kan skapa webbplatser även när du inte sitter vid din dator. Weebly är perfekt för upptagna nystartade företag som letar efter ett snabbt sätt att lansera webbplatser eller företag som vill optimera befintliga webbsidor på ett enkelt sätt. Tack vare att det är så enkelt att använda kan alla med behörighet hoppa in, skapa och lansera landningssidor i rekordfart. ?

Weeblys bästa funktioner

Gratis domänhosting för underdomäner erbjuder en bra startpunkt för nybörjare som vill prova på att ha en egen webbplats.

Teman som har skapats av designers ger alla webbplatser ett professionellt utseende.

Dra-och-släpp-byggaren är enkel att använda för alla och anpassningsverktygen för bilder och videor gör landningssidorna mer engagerande.

Integrerad analys ger dig insikt i din webbplats statistik så att du kan optimera den för bättre prestanda.

Weebly begränsningar

Ett av de enklaste Wix-alternativen, men också begränsat när det gäller anpassningsmöjligheter.

Om du vill kunna ringa kundsupport behöver du ett betalt abonnemang.

Weebly priser

Gratis

Personligt : 10 $/månad

Professional : 12 $/månad

Prestanda: 26 $/månad

Weebly betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 700 recensioner)

5. HubSpot

via HubSpot

HubSpot erbjuder en gratis webbplatsbyggare med dra-och-släpp-funktion för att skapa snygga webbplatser utan kodning eller tekniska kunskaper. Det är ett av de mest populära bloggverktygen och erbjuder en blandning av enkelhet och anpassningsbarhet som gör det perfekt för både nybörjare och utvecklare som har byggt hundratals webbplatser.

HubSpot Webbplatsbyggare bästa funktioner

Se direkt hur dina landningssidor kommer att se ut med live-redigeraren.

Kom igång med hundratals teman och dussintals stilar som du kan mixa och matcha för att skapa ett helt eget utseende.

Använd en anpassad domän gratis – något som de flesta Wix-alternativ tar extra betalt för.

Den integrerade kundplattformen håller dig i kontakt med din publik så att du kan hantera funktionsförfrågningar, felrapporter och frågor på ett och samma ställe.

HubSpot Webbplatsbyggarens begränsningar

Skalbarheten är begränsad, vilket gör detta verktyg till ett bättre alternativ för småföretag eller privatpersoner.

CMS sparar inte versionshistorik

HubSpot Webbplatsbyggare priser

Gratis

HubSpot Webbplatsbyggare betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Pixpa

via Pixpa

Pixpa är en webbplatsbyggare utformad för personer som vill skapa profiler, dela arbete eller sälja tjänster online. Detta verktyg är ett avskalat Wix-alternativ och är inte idealiskt för personer som letar efter e-handelsplaner med hög funktionalitet och omfattande bandbredd. Välj istället detta verktyg om du vill ha en enkel webbplats där du kan dela arbete du har gjort, erbjuda tjänster och komma i kontakt med potentiella kunder. ?

Pixpas bästa funktioner

Webbplatsbyggaren för portföljer erbjuder mer än 150 mallar.

Kundsupport dygnet runt via e-post och chatt innebär att du alltid har tillgång till hjälp om du behöver design- eller teknisk hjälp.

Begränsade e-handelsverktyg inkluderar en enkel, märkesanpassad kassa och lagerkontroll för digitala filer och tjänster.

Med mer än 100 verktyg och integrationer i appbutiken kan du koppla ihop allt från meddelandekanaler till sociala mediekanaler.

Pixpas begränsningar

Det är inte en webbplatsbyggare med dra-och-släpp-funktion

Den är inte lika skalbar eller anpassningsbar som andra alternativ till Wix.

Pixpa priser

Basic : 8 $/månad

Creator : 15 $/månad

Professional : 20 $/månad

Avancerad: 25 $/månad

Pixpa-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

7. Webnode

via Webnode

Webnode är en webbplatsbyggare som erbjuder dussintals mallar, AI-stöd och blockredigerare för att skapa visuellt tilltalande webbplatser. Den är enkel och lätt att använda och mindre skrämmande än vissa av de mycket anpassningsbara Wix-alternativen. Använd den för att bygga enkla webbplatser, oavsett om det är en portfölj eller en avskalad webbutik.

Webnodes bästa funktioner

Verktyget för webbplatsbyggare med AI skapar innehåll och genererar bilder som kan användas på alla sidor på din webbplats.

Appfunktionen låter dig bygga och omdesigna webbplatser från en mobiltelefon eller surfplatta.

Byggblockslayouten gör det enkelt att lägga till sammanhang och flytta sektioner för smidig rullning.

Tack vare prisvärda prisplaner är detta verktyg tillgängligt för nästan alla budgetar.

Webnodes begränsningar

Det finns få anpassningsalternativ, särskilt när det gäller designelement för webbsidor.

Även om webbplatsen säger att du kan ha din webbplats på olika språk, kan det vara krångligt att växla mellan olika språk.

Webnode priser

Gratis

Begränsat : 4,90 dollar

Mini : 8,90 dollar

Standard : 14,90 dollar

Profi: 24,90 dollar

Webnode-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

8. HostGator

via HostGator

Vill du bygga en webbplats snabbt, utan att behöva lära dig en massa nya saker? Prova HostGator, en webbplatsbyggare som använder mallar för att skapa design på några minuter, inte timmar. ⏰

HostGators bästa funktioner

Med tillgång till mer än 2 miljoner stockbilder och videor kan du välja grafik som representerar ditt varumärke.

Anslutna sociala medier-verktyg har inbäddade sociala flöden och anpassningsbara knappar för att interagera med användare över olika kanaler.

SSL-certifikat låter kunderna veta att deras data är säkra

Inbyggd webbhotell innebär snabbare laddningshastigheter

HostGators begränsningar

Långsam kundsupport kan leda till förseningar i webbplatsbyggandet.

Om du vill återställa din webbplats från en säkerhetskopia måste du betala en extra avgift.

HostGator priser

Express Start: 12,95 $/månad

Express Site: 14,98 $/månad

Express Store: 26,98 $/månad

HostGator-betyg och recensioner

G2 : 3,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4/5 (50+ recensioner)

9. Web. com

Web.com är en AI-webbplatsbyggare som gör allt det hårda arbetet åt dig. Svara bara på några frågor så genererar AI-verktygen hela webbplatser, domännamn, logotyper och webbplatsinnehåll. Det finns också ett alternativ att bygga din egen webbplats om du vill ha kontroll över olika aspekter av skapandeprocessen.

Web. com bästa funktioner

Inbyggda AI-verktyg hanterar allt från att skapa innehållskalendrar till att designa landningssidor och skapa logotyper.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar ett SSL-certifikat, säkerhetskopiering av webbplatsen och verktyg för att skydda mot hot online.

Marknadsföringsfunktionerna erbjuder inbyggda SEO-optimeringsverktyg, onlinekataloger och integration med Google Workspace.

Flera prisplaner erbjuder flexibilitet för team som bara vill bygga webbplatser och för dem som söker mer stöd i marknadsföringsplaneringsprocessen

Web. com begränsningar

Det finns inte lika många anpassningsmöjligheter jämfört med andra verktyg.

Du kan inte dra och släppa element som popup-fönster och kalendrar.

Web. com priser

Webbplats : 19,99 $

Webbplats + marknadsföring : 24,99 $

Onlinebutik : 34,99 $

Online-marknadsplatser: 49,99 $

Web. com betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 3,7/5 (över 100 recensioner)

10. Contentful

via Contentful

Contentful har en innehållsfokuserad approach till webbplatsbyggande. Med visuellt tilltalande gränssnitt behöver du inga tekniska kunskaper för att bygga en fantastisk webbplats med detta verktyg.

Contentfuls bästa funktioner

Anpassningsbar rollbaserad åtkomst låter dig kontrollera vem som kan göra ändringar i webbplatsens innehåll.

Det rena gränssnittet och redigeraren som fungerar enligt principen "vad du ser är vad du får" (WYSIWYG) låter dig visualisera hur allt kommer att se ut medan du arbetar med det.

Med inbyggd versionshistorik kan du se vilka ändringar som har gjorts och enkelt återställa äldre versioner.

Mallar kickstartar din skapandeprocess och påskyndar genomförandetiden.

Begränsningar i innehållet

Vissa användare önskar att det fanns fler anpassningsmöjligheter i backend.

Integrationerna är inte lika robusta som hos andra alternativ.

Contentful priser

Gratis

Basic : 300 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Innehållsrika betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Wix och dessa Wix-alternativ är utmärkta för att bygga webbplatser och landningssidor, men de erbjuder inte omfattande tjänster för att hantera arbetsflöden eller marknadsföringskampanjer när du har lanserat din webbplats. För det behöver du ett verktyg som ClickUp, som kan hjälpa dig att skapa texter för marknadsföringskampanjer, hantera marknadsföringspipelines och spåra framgångar mot KPI:er. ?

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp är en projektledningsprogramvara som är särskilt utformad för att hjälpa marknadsföringsteam att effektivisera processer och uppnå mål. Med hundratals funktioner hittar du garanterat vad du behöver för varje steg i din marknadsföringsprocess – från att brainstorma idéer till att analysera framgången för kampanjer för din onlinebutik.

ClickUps marknadsföringsfunktion erbjuder ett användarvänligt gränssnitt med flera olika vyer för att visualisera dina processer. Skapa marknadsföringsplaner och koppla dem till uppgifter för att dela upp arbetet mellan teammedlemmarna. Lägg till prioriteringsflaggor och beroenden för att markera arbete som måste göras först.

Realtidssamarbete i programvaran för innehållsflödet innebär att du kan arbeta med teamet med allt från brainstorming av kampanjer på sociala medier till att skapa rapporter. Anpassade aviseringar och triggers meddelar användarna när en uppgift är klar eller när den behöver deras uppmärksamhet.

ClickUp AI tar innehållsskapande till nya höjder och låter dig skriva bättre och snabbare. Inbyggda redigeringsverktyg korrekturläser ditt arbete medan förslagsverktyg gör ditt skrivande mer engagerande. Använd det för att skriva nyhetsbrev via e-post, virala inlägg på sociala medier eller SEO-drivna bloggartiklar.

ClickUps bästa funktioner

ClickUps AI-skrivverktyg sparar tid och gör att ditt innehåll sticker ut från mängden tack vare redigerare, sammanfattare och andra funktioner.

Integrationer låter dig ansluta alla dina favoritappar och verktyg från tredje part på ett och samma ställe.

Intuitiva instrumentpaneler låter dig visualisera arbetsflöden så att du kan hantera kapacitet och resurser samt spåra framsteg mot marknadsföringsmål – oavsett om du genomför en marknadsföringsplan eller bygger avancerade e-handelsverktyg.

Tusentals mallar, inklusive mallar för innehållsskrivning , gör det enkelt att skapa alla typer av innehåll, oavsett om du är expert eller nybörjare.

Förenkla arbetsflödena för innehållsskapande med fördefinierade automatiseringar som eliminerar redundanta och meningslösa uppgifter så att teamet kan fokusera på viktigare arbete.

Använd ClickUp Blog Management Template för att effektivt strukturera dina blogginlägg, samarbeta med ditt team och hålla koll på din skrivprocess innan du publicerar på ett CMS som Wix!

Ladda ner den här mallen Låt ClickUp sköta det tunga arbetet när det gäller dina innehållsflöden med mallen Blog Management.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är inte tillgängligt i gratisabonnemangen, men betalda abonnemang passar de flesta budgetar eftersom de börjar på 7 dollar per månad.

Det finns massor av funktioner, vilket innebär att du måste lägga lite tid på att lära dig dem alla.

ClickUp prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Hantera din webbplats och dina marknadsföringsflöden med ClickUp

Med dessa Wix-alternativ kan du bygga visuellt tilltalande webbplatser för din målgrupp. Välj mellan enkla verktyg utan kodning eller anpassa med mer avancerade plattformar som integreras med dussintals plugins. Under och efter webbplatsbyggandet kan du hantera arbetsflöden med ett projektledningsverktyg som ClickUp.

Registrera dig för ClickUp idag och börja bygga bättre processer för dina marknadsförings- och utvecklingsgrupper. Med inbyggd AI blir allt ditt innehåll – oavsett om det är för landningssidor eller blogginlägg – mer engagerande, effektivt och tilltalande för användarna. Skapa utrymmen för olika projekt och utnyttja automatiseringar för att påskynda arbetet och nå dina mål snabbare. ?