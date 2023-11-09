Hur du skalar upp din marknadsföringsbyrå: 10 beprövade tips för framgång

Inom marknadsföring är anpassningsförmåga och organisation avgörande. Under de senaste tre åren sedan vår grundande har Nantucket Island Marketing genomgått en remarkabel tillväxt, samarbetat med över 200 företag och vuxit till över 20 teammedlemmar.

Vår resa mot att bli en ledande marknadsföringsbyrå i New England möjliggjordes till stor del av den mångsidiga och anpassningsbara plattformen som har blivit vårt hemliga vapen: ClickUp.

Vi har alltid förstått att skalning som marknadsföringsbyrå kräver inte bara ambition utan också ett effektivt sätt att hantera projekt, resurser, kommunikation och kundrelationer.

ClickUp har visat sig vara en viktig del av vår strategi, som gör det möjligt för oss att uppnå våra mål, betjäna våra kunder in i minsta detalj och hålla kursen. Låt oss utforska de praktiska metoder som har fungerat för oss när vi har utnyttjat ClickUp för att driva vår byrås tillväxt.

1. Definiera och följ upp tillväxtmål

Det första steget i vår tillväxt var att sätta upp tydliga och ambitiösa mål.

ClickUp erbjuder en serie verktyg för målsättning som har varit ovärderliga för att följa upp framstegen i vårt marknadsföringsarbete och visualisera vår väg till framgång. Med ClickUps funktion för måluppföljning har vi skapat en färdplan för tillväxt som håller vårt team samstämt och fokuserat, både som individer och när det gäller målsättning och benchmarking för hela teamet.

Spåra mål för tjänsteerbjudanden, marknadsföringskampanjer och mycket mer i ClickUp.

Med ClickUp Goals kan du sätta upp tydliga tidsplaner för projekt och mätbara mål som hjälper dig att organisera och hålla koll på dina mål – med eller utan dina befintliga kunder. Funktionen ger digitala marknadsföringsbyråer en tydlig väg till framgång genom att hjälpa din marknadsföringsbyrå att fokusera på de mål som verkligen har betydelse, så att du kan uppnå dem ännu snabbare.

2. Segmentera arbetsprocesser med hjälp av uppgiftsstatusar

Effektiv projektledning är ryggraden i digitala marknadsföringsbyråer. ClickUps verktyg för uppgifts- och projektledning har revolutionerat hur vi optimerar arbetsflöden för marknadsföringstjänster.

Vi använder ClickUp för att dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter, fördela ansvar och övervaka framstegen i realtid. Detta gör inte bara att alla är på samma sida, utan förbättrar också ansvarstagandet så att alla, från praktikanter till högsta ledningen, vet exakt vad som pågår, dygnet runt.

Anpassa statusar i ClickUp för att skilja mellan olika digitala marknadsföringstjänster.

Exempel: Våra marknadsföringsstrateger, copywriters och kundansvariga samarbetar smidigt genom att noggrant övervaka uppgiftsstatus. Som ett distansarbete är dessa funktioner ovärderliga för att hålla oss väl informerade medan vi arbetar igenom vår omfattande lista med prioriteringar.

Enkla men effektiva funktioner, som att ändra uppgiftsstatus från "Skapa bilder" till "Skapa text", signalerar till copywritingteamet att ta över. Det är den typen av effektivitet som betyder mycket i vår dagliga verksamhet.

I vårt distansarbete hjälper plattformen vårt team med intern kommunikation och samarbete, särskilt med tanke på de olika tidszoner vi arbetar i. Funktionen för uppgiftskommentarer i ClickUp underlättar smidiga diskussioner och håller alla informerade, oavsett var de befinner sig eller vilken tidszon de befinner sig i.

Omnämnanden möjliggör direkt och effektiv kommunikation mellan teammedlemmarna, vilket förenklar samordningen.

Få feedback, ge godkännande, spåra snabba vinster och formatera innehåll i ClickUp-kommentarer.

Uppdateringar i realtid spelar en avgörande roll för att upprätthålla ett sammanhängande arbetsflöde trots fysiska avstånd. Delnings- och redigeringsfunktionerna i ClickUp Docs är grundläggande för vår process för att skapa innehåll och säkerställer ett smidigt samarbete kring marknadsföringsinitiativ.

I sammanhanget med distansarbete utmärker sig ClickUp som ett av de mest praktiska projektledningsverktygen för att överbrygga klyftor och främja effektivt samarbete inom vårt team. Ju mer samarbetsvillig vår digitala byrå är, desto fler kunder kan vi hantera framgångsrikt.

Stärk relationerna med dessa presentidéer till kunderna!

4. Optimera resursfördelningen för produktivitet i hela teamet

Produktivitet är avgörande för alla marknadsföringsbyråer, och med tjänster som resursallokering är dessa funktioner banbrytande i ClickUp. Det gör det möjligt för vår digitala byrå att tilldela teammedlemmar projekt och uppgifter baserat på deras specifika kompetens och aktuella tillgänglighet.

Denna strategiska approach säkerställer att uppgifterna anpassas efter varje teammedlems unika styrkor, vilket förhindrar överbelastning och utbrändhet samtidigt som det garanterar att projekten drar nytta av rätt expertis.

Se individuella och teamets arbetsbelastningar i realtid för att fördela uppgifter

Genom att undvika onödig belastning på våra team bidrar ClickUps resursallokeringsfunktion avsevärt till att minska byråns omkostnader. Det är en win-win-situation: maximerad teameffektivitet, optimerade projektresultat och i slutändan minimerade driftskostnader för marknadsföringsbyråer.

5. Förenkla introduktions- och utbildningsuppgifter med en resurshub

För ett team som ständigt växer spelar ClickUp en avgörande roll för att effektivisera våra introduktions- och utbildningsprocesser på Nantucket Island Marketing.

Vi har skapat automatiseringar och anpassade fält i ClickUp som gör det möjligt för oss att smidigt introducera nya teammedlemmar och ge dem exakt de utbildningsvideor de behöver baserat på deras roll på bara några sekunder.

Använd ClickUp Docs för att dela branschtrender, genomföra marknadsundersökningar och mycket mer.

Allt utbildningsmaterial, inklusive videor och textdokument, är överskådligt organiserat i ClickUp, vilket skapar en centraliserad resurshub för enkel åtkomst – oavsett om det gäller befintliga eller nya kunder.

6. Använd automatisering för att förbättra den operativa effektiviteten

Plattformens automatiseringsfunktioner fungerar som ett pålitligt verktyg för att effektivisera repetitiva uppgifter, vilket frigör värdefull tid och resurser. Denna effektivitet har resulterat i en minskning av manuellt arbete, vilket gör att vårt team kan arbeta mer dynamiskt och smidigt svara på tillväxtkraven.

ClickUps engagemang för att förenkla processer utan att kompromissa med kvaliteten har varit en tyst men betydelsefull drivkraft bakom vår förbättrade skalbarhet.

Använd färdiga recept i ClickUp för att automatisera onboardingprocessen för kunder.

Förutom den flexibilitet som automatiseringen ger har ClickUps tidsbesparande funktioner blivit en hörnsten i vår dagliga verksamhet. Genom att minimera manuellt arbete har vi inte bara ökat effektiviteten utan också sett en märkbar minskning av omkostnaderna i hela vår digitala marknadsföringsbyrå.

ClickUp fungerar som vår centrala knutpunkt för kundhantering och erbjuder en smidig CRM-lösning för marknadsföring för Nantucket Island Marketing. Genom delade uppgifter, filer och e-postintegration effektiviserar vi kundkommunikationen utan ansträngning.

Spåra nya och befintliga kunder i ett enda ClickUp-dashboard

ClickUps integration med Google Drive förbättrar vårt samarbete med kunderna och säkerställer att vårt team har tillgång till de senaste dokumenten och informationen på en central plats. Det fungerar också som en "bas" för all kundrelaterad information, vilket främjar transparens och tillgänglighet bland våra teammedlemmar.

8. Bygg upp och vårda kundrelationer

Utöver de professionella insikterna är det de genomtänkta detaljerna som är viktiga. Nantucket Island Marketing vårdar våra kundrelationer genom att använda ClickUp-funktioner för att ställa in påminnelser om kundernas födelsedagar och viktiga datum.

Dessa små men betydelsefulla gester förstärker vårt engagemang för personlig kommunikation, vilket får kunderna att känna sig uppskattade och omhändertagna.

Ställ enkelt in påminnelser med ClickUps kortkommando "R" på tangentbordet.

Det slutgiltiga målet är tydligt: att behålla kunderna. Genom att hålla kunderna nöjda och glada främjar vi inte bara långsiktiga partnerskap utan öppnar också dörren för värdefulla rekommendationer.

9. Delta i PR-initiativ

Att delta i föreläsningar, säkra pressreportage, delta i podcastintervjuer, ansöka om utmärkelser och upprätthålla en aktiv närvaro i det lokala samhället är avgörande för att öka vår synlighet och etablera ett starkt rykte.

ClickUp är en värdefull allierad som hjälper oss att systematiskt följa upp framstegen för varje PR-initiativ. Tack vare de intuitiva ClickUp-taggarna och kategoriseringsverktygen kan vi se att varje uppgift övervakas och utvärderas noggrant.

Lägg till anpassade taggar och använd filteralternativen i list- och tavelvyn för att identifiera dina högst prioriterade uppgifter.

Detta underlättar inte bara ett strategiskt tillvägagångssätt för PR, utan ger oss också möjlighet att fatta välgrundade beslut som bidrar till vårt övergripande mål om hållbar tillväxt och ökad synlighet.

10. Var aktiv på sociala medier

Att upprätthålla en aktiv närvaro på sociala medier är en viktig del av Nantucket Island Marketings strategi för att nå ut till kunder. Genom att dela våra projekt, kundframgångar, meddelanden och inspirerande innehåll med vår målgrupp skapar vi meningsfulla relationer.

ClickUp spelar en avgörande roll i detta arbete genom att fungera som vår informationshub. Vår centrala kundpanel samlar data, uppdateringar och kundrelaterade händelser på ett och samma ställe.

Använd ClickUp AI för att generera kampanjidéer med målgruppen och kampanjmålen i åtanke.

Detta effektiviserar inte bara vår strategi för sociala medier, utan säkerställer också att våra budskap förblir konsekventa och samstämmiga på alla plattformar.

Gör din marknadsföringsbyrå mer produktiv med ClickUp

När vi analyserar vår tillväxtresa blir sanningen tydlig – ClickUp är NIM:s okända hjälte. Inget fluff, bara ett jättebra verktyg som har hjälpt Nantucket Island Marketing att utvecklas till den tuffa, resultatinriktade byrå det är idag.

Med ClickUp i vårt arsenal är vi redo att navigera i marknadsföringsvärldens oförutsägbara hav, leverera imponerande resultat och ta NIM till nya höjder!

Gästskribent:

Renee Perkins är grundare och VD för Nantucket Island Marketing, en digital marknadsföringsbyrå med full service som betjänar östkusten. NIM har arbetat med över 200 företag och har ett team på 20 personer som stöd. År 2022 utnämndes Renee till Boston Business Journals lista "25 Under 25", som uppmärksammar unga, ambitiösa individer och framtida ledare inom Bostons startup-scen.