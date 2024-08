10 modelos gratuitos para organizações sem fins lucrativos no Excel e no ClickUp

Definir os objetivos de uma organização sem fins lucrativos e desenvolver estratégias eficazes para atingi-los pode parecer uma tarefa árdua, principalmente se você não souber por onde começar. Manter o foco é ainda mais difícil quando você está constantemente preocupado em levantar fundos, atrair visitantes para o site e melhorar o envolvimento dos doadores.

Descubra a solução perfeita para operações internas: modelos para organizações sem fins lucrativos! Essas ferramentas valiosas permitem que você crie um plano de ação abrangente para o seu projeto sem fins lucrativos, ajudando a sua equipe, os trabalhadores da comunidade, os membros do conselho, os doadores e outras partes interessadas a entender claramente as suas metas.

Reunimos nossos 10 modelos favoritos para organizações sem fins lucrativos para que sua organização, campanha ou evento de arrecadação de fundos comece a funcionar em pouco tempo. Mostraremos o que torna cada um deles especial e como maximizar seu potencial com aplicativos adequados. 🌻

O que é um modelo para organizações sem fins lucrativos?

Um modelo para organização sem fins lucrativos é uma estrutura multifacetada que ajuda as organizações sem fins lucrativos a criar apresentações profissionais, web design ou documentos para atingir seus objetivos principais em diferentes causas beneficentes.

A maioria das organizações sem fins lucrativos tem restrições orçamentárias e não podem se dar ao luxo de contratar equipes caras para manter e melhorar suas operações. Não há suporte quando se trata de planejamento estratégico ou de manter um fluxo constante de comunicações com os doadores.

Os melhores modelos de site para organizações sem fins lucrativos eliminam o incômodo de compartilhar a mensagem da organização, a declaração de missão e os detalhes do fluxo de trabalho com apoiadores, doadores e voluntários. Você pode usá-los para campanhas de arrecadação de fundos eventos, boletins informativos, materiais promocionais e muito mais. 🤩

Um modelo para organizações sem fins lucrativos é uma versão mais orientada para a ação de uma estrutura de plano de negócios comum usada para empreendimentos com fins lucrativos. Ele contém seções para delinear os aspectos fundamentais de um projeto sem fins lucrativos, como sua missão principal, objetivos de longo e curto prazo e um detalhamento das estratégias necessárias para atingir essas metas.

O que faz um bom modelo de organização sem fins lucrativos?

Um bom modelo de organização sem fins lucrativos deve ter os seguintes detalhes principais:

Clareza e simplicidade: Deve ser fácil de usar e projetar, com recursos de modelo como formatação de estilo

Deve ser fácil de usar e projetar, com recursos de modelo como formatação de estilo **Consistência: mantém a marca da organização sem fins lucrativos em diferentes plataformas e dispositivos

Personalização: Alinha-se com as necessidades e metas distintas das organizações sem fins lucrativos, atendendo a seus requisitos exclusivos de comunicação e apresentação por meio de opções de personalização

Alinha-se com as necessidades e metas distintas das organizações sem fins lucrativos, atendendo a seus requisitos exclusivos de comunicação e apresentação por meio de opções de personalização Estrutura abrangente: Um modelo bem estruturado tem seções essenciais e elementos contextuais para a causa da organização sem fins lucrativos. Isso inclui a definição de metas, o acompanhamento de conquistas e a organização de voluntários

Um modelo bem estruturado tem seções essenciais e elementos contextuais para a causa da organização sem fins lucrativos. Isso inclui a definição de metas, o acompanhamento de conquistas e a organização de voluntários Elementos visuais envolventes: Incorpora elementos visualmente atraentes, como gráficos, imagens e cores, para captar a atenção do público e transmitir a missão da organização sem fins lucrativos de forma eficaz

10 modelos impressionantes de organizações sem fins lucrativos para usar em 2024

Vamos explorar os 10 principais modelos para organizações sem fins lucrativos no Excel e no ClickUp que selecionamos para você. Explicaremos seus casos de uso e examinaremos de perto os recursos mais notáveis de cada um. ✨

1. Modelo de POP para organizações sem fins lucrativos do ClickUp

Compartilhe um SOP de modelo de site sem fins lucrativos com designers em um documento do ClickUp

Sem fins lucrativos procedimentos operacionais padrão (SOPs) têm como objetivo centralizar, padronizar e mapear as atividades cotidianas de sua organização. Um sistema abrangente de SOPs permite que você execute e supervisionar as operações diárias mantendo-se fiel à missão e às metas de sua organização.

Ainda assim, a criação de um SOP sólido requer uma avaliação completa de seus processos atuais para que você possa determinar o que pode ser melhorado. Não é uma tarefa fácil, mas você pode contar com o Modelo de POP do ClickUp para organizações sem fins lucrativos para suporte de A a Z!

Esse modelo totalmente personalizável Modelo de documento ajuda você processos de esboço para toda a sua organização. Ele contém as seções necessárias para definir como a sua equipe deve realizar atividades específicas. A parte introdutória consiste em três subseções:

Propósito do POP: Delinear as principaismetas e objetivos do documento Usuários pretendidos do SOP: Indicar os beneficiários ou facilitadores das atividades propostas Desenvolvimento do SOP: Fornecer um resumo do progresso do seu SOP

Depois de estabelecer a base do seu POP, passe para a Identificação preliminar para definir as etapas para que o procedimento entre em vigor. As seções finais descrevem quando e como o procedimento será iniciado, juntamente com as pessoas responsáveis por sua implementação.

O modelo abre um mundo de oportunidades de colaboração em sua organização sem fins lucrativos. Faça brainstorming sobre POPs com sua equipe, delegue tarefas e acompanhe o progresso - tudo em tempo real, diretamente no Doc! 📄

2. Modelo de tarefa de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Planeje seu próximo evento para arrecadar fundos com o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Os eventos típicos de organizações sem fins lucrativos, como jantares beneficentes e concertos para angariar fundos, envolvem muitas partes móveis e exigem planejamento meticuloso e trabalho em equipe para que brilhem. Felizmente, com o Modelo de tarefa de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp se você não tiver um coordenador de eventos, terá um coordenador de eventos pessoal que o ajudará a lidar com a logística 24 horas por dia. 🤖

O modelo de planejamento de eventos é basicamente uma lista de verificação de tarefas, para que o evento seja bem organizado e executado com perfeição. Cada tarefa da lista pode ser agrupada em um desses sete campos personalizados:

Descrição do evento Data do evento Beneficiários Gerente do evento Patrocinadores Lista de convidados Progress Rate (uma barra automática para rastrear a conclusão de uma tarefa)

Ser um modelo de tarefa é perfeito para simplificar processos repetitivos. Você pode aplicá-lo a eventos semelhantes no futuro e também conceder permissão a membros da equipe e convidados, permitindo que eles visualizem e/ou editem as tarefas incorporadas em tempo real.

3. Modelo de relatório anual sem fins lucrativos do ClickUp

Crie relatórios para membros atuais, grandes doadores e muito mais com o modelo de relatório anual para organizações sem fins lucrativos do ClickUp

Os relatórios anuais sobre o progresso de sua organização sem fins lucrativos são essenciais, pois são usados para resumir e compartilhar suas realizações com doadores, voluntários, apoiadores e o público. É exatamente isso que você pode fazer com o Modelo de relatório anual para organizações sem fins lucrativos do ClickUp !

Este é outro modelo de documento fácil de usar e prontamente editável, ideal para:

Apresentar realizações anuais de maneira profissional Atrair novos doadores e fortalecer os laços com os atuais Compartilhar detalhes e metas financeiras Transmitir mensagens baseadas em valores para as partes interessadas

Comece seu relatório anual com uma carta do líder da organização. Em seguida, apresente sua Missão e Visão para ajudar o leitor a entender o que é a sua organização sem fins lucrativos. Há também uma seção para Atividades do programa e principais realizações, na qual você pode fornecer aos interessados uma visão das atividades do ano anterior, marcadas com status personalizáveis, como Em dia, Atrasado e Crítico.

Na seção Declaração financeira do modelo, use campos personalizados como Item, Descrição e Custos para mostrar sua situação financeira. Por fim, descreva seus planos e objetivos para o próximo ano na seção Metas Futuras.

4. Modelo de lista de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Organize e planeje facilmente o próximo grande evento com este modelo de lista de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp

Organize e gerencie seu próximo evento com facilidade usando o Modelo de lista de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp ! Essa ferramenta on-line oferece o conjunto adequado de recursos para que todas as tarefas e atividades do processo de planejamento de eventos sejam atendidas.

O modelo permite que você organize eventos usando cronogramas e listas de verificação para cada etapa, fique de olho nos gastos acompanhando o orçamento e trabalhe com sua equipe para garantir que tudo corra bem.

As várias exibições personalizadas do modelo permitem abordar o processo de planejamento de eventos de várias perspectivas. Algumas das visualizações disponíveis são:

The Event Stage List view: As tarefas individuais são classificadas por prazos, mostrando claramente o progresso da equipe na preparação do evento

As tarefas individuais são classificadas por prazos, mostrando claramente o progresso da equipe na preparação do evento The Event Task Visualização de lista: Lista todas as tarefas necessárias para realizar a atividade e as agrupa de acordo com o estágio em que se encontram. Fornece detalhes sobre cada tarefa, como quem é responsável pelo quê e como está progredindo

Lista todas as tarefas necessárias para realizar a atividade e as agrupa de acordo com o estágio em que se encontram. Fornece detalhes sobre cada tarefa, como quem é responsável pelo quê e como está progredindo The Component Board view: Mostra todos os eventos classificados por seus componentes, como o local, o orçamento, os palestrantes e os fornecedores, organizados como cartões. Se você quiser mover uma tarefa para outro componente do evento, basta arrastá-la e soltá-la no local desejado no quadro

Mostra todos os eventos classificados por seus componentes, como o local, o orçamento, os palestrantes e os fornecedores, organizados como cartões. Se você quiser mover uma tarefa para outro componente do evento, basta arrastá-la e soltá-la no local desejado no quadro A visualização do gráfico de Gantt: Semelhante a uma linha do tempo, ela visualiza o cronograma e as relações entre as tarefas individuais na ordem correta

Esse modelo é ideal para planejadores de eventos experientes que lidam com grandes projetos, pois oferece vários elementos personalizáveis e opções de monitoramento.

5. Modelo ClickUp de resgate de animais de estimação sem fins lucrativos

Gerencie uma operação de resgate de animais de estimação sem problemas com o modelo de resgate de animais de estimação sem fins lucrativos do ClickUp

O gerenciamento de uma organização de resgate de animais de estimação exige comprometimento inabalável, coordenação em movimento e planejamento cuidadoso para contingências . O Modelo de resgate de animais de estimação sem fins lucrativos do ClickUp foi projetado especificamente para ajudá-lo a ser um líder de resgate confiável e garantir melhores lares para sempre para os animais necessitados. 🏠

Use este modelo abrangente para construir um banco de dados complexo e um sistema de agendamento. Mantenha o controle de tudo, desde voluntários e doações até a entrada de animais, consultas veterinárias e cronogramas de adoção.

Ele vem com pastas dedicadas à divulgação em mídias sociais, parcerias, processo de adoção e manutenção das instalações. Cada pasta contém listas de tarefas codificadas por cores. Basta clicar no botão Plus para adicionar e criar uma lista totalmente personalizável, um documento, um quadro branco e muito mais.

Acompanhe suas campanhas de adoção nas mídias sociais para cada plataforma separadamente, criando listas para acompanhar o progresso, gerenciar prioridades, escolher responsáveis e muito mais. Certifique-se de que os serviços veterinários, as doações e as colaborações estejam bem organizados dentro da pasta Partnerships.

Agilize o processo de adoção de seus amigos peludos criando listas separadas para Cães Adotáveis e Inscrições Recebidas. A Pasta de Adoção vem com Diretrizes de Adoção, que você pode compartilhar com os candidatos para garantir que os animais de estimação recebam o cuidado e a atenção que merecem. 🐶

6. Modelo de gerenciamento de voluntários do ClickUp

O Volunteer Management Template da ClickUp ajuda a lidar sem estresse com grandes grupos de voluntários

Gerenciar qualquer equipe é exigente, mas é preciso muita habilidade e esforço para lidar com grupos de dezenas ou até centenas de pessoas. Com o Modelo de gerenciamento de voluntários do ClickUp você poderá coordenar grandes grupos de voluntários e atingir suas metas sem esforço.

Esse modelo ocupa um espaço inteiro e foi projetado para usuários avançados. Ele o ajuda a recrutar novos voluntários, simplificar o processo de integração e controlar o tempo e o trabalho.

Clique na lista Active ou New Applications e você obterá uma lista de todos os voluntários em potencial. Escolha os candidatos mais adequados, atribua tarefas e acompanhe o progresso deles por meio de campos personalizados e status.

A lista New Applications permite que você definir prioridades usando colunas personalizadas. Quando você atribuir uma tarefa a um determinado candidato, ele será automaticamente movido para a lista Active Applications, o que o ajudará a a economizar tempo e trabalhar com eficiência. ⏰

O uso do modelo ajuda impulsionar a comunicação dentro da organização sem fins lucrativos, permitindo que você compartilhe seu Volunteer Management Space com a equipe. Dessa forma, todos ficam a par do trabalho prioritário, dos módulos de treinamento e dos próximos eventos.

7. Modelo de programação de voluntários do ClickUp

Anexe suas próprias fotos e arquivos a uma lista do ClickUp para facilitar o acesso

Se sua organização sem fins lucrativos depende muito de grandes grupos de voluntários, é essencial manter um cronograma bem estruturado e fornecer dados acionáveis. É aí que entra o Modelo de cronograma de voluntários do ClickUp entra em cena. Essa poderosa ferramenta permite monitorar a disponibilidade dos voluntários, atribuir tarefas com precisão e manter todos atualizados o tempo todo. 📅

Comece preparando seu formulário de voluntário, que pode ser modificado para se adequar ao seu evento, antes de enviá-lo aos candidatos interessados.

As principais informações fornecidas por seus respondentes serão exibidas na visualização Aspiring Volunteers List, que é agrupada de acordo com o Volunteer Process e inclui filtros para New e Processing Respondents.

Em seguida, há a visualização Volunteer Board, também classificada por Volunteer Process. Ela permite que você veja os voluntários em status personalizados, como Novo respondente, Processando, Inadequado e Aceito. Arraste e solte os cartões para mover os voluntários de um estágio para outro.

Por fim, aproveite a visualização New Volunteers List para integrar os candidatos que você aprovou. Eles são agrupados por funções de voluntário que você atribuiu a eles, como membros, líderes de equipe e coordenadores.

8. Modelo de trabalho voluntário do ClickUp

Crie uma programação de organização comunitária a partir de uma única lista do ClickUp

A coordenação de vários voluntários em campanhas pode ser complicada se não houver metas tangíveis e uma estrutura gerenciamento de tarefas sistema. Evite confusão e desordem com o sistema Modelo de trabalho voluntário do ClickUp e simplificar o processo de execução de atribuições de voluntários.

Esse modelo de nível de pasta é semelhante aos dois concorrentes anteriores da nossa lista, mas se concentra mais em atividades voluntárias individuais. Ele permite que você manipule e aloque recursos de voluntários em vários projetos e fornece uma visão geral das tarefas individuais e dos cronogramas.

O modelo oferece Campos personalizados, como Voluntário, Data de vencimento, Prioridade e Local para rastrear as informações de cada projeto. Ele também vem com várias visualizações personalizadas para manter o controle das cargas de trabalho dos voluntários. As visualizações incluem o seguinte:

visualização de Organizações: O layout fornece uma lista de todos os seus eventos sem fins lucrativos com diferentes tarefas e campos como Voluntários e Prioridade

O layout fornece uma lista de todos os seus eventos sem fins lucrativos com diferentes tarefas e campos como Voluntários e Prioridade Visualização do calendário : Exibe tarefas não programadas e atrasadas no lado direito do modelo, juntamente com sinalizadores codificados por cores que mostram suas prioridades

: Exibe tarefas não programadas e atrasadas no lado direito do modelo, juntamente com sinalizadores codificados por cores que mostram suas prioridades Visualização de documentos: Use-a para criar um banco de dados fácil de navegar de Voluntários, Locais de Voluntários e Coordenadores. Clique no nome de um voluntário na lista para acessar suas informações pessoais, como endereço, número de telefone e eventos nos quais ele já trabalhou

9. Modelo de planilha sem fins lucrativos do Excel por Template.net

Para um gerenciamento orçamentário sem estresse, aproveite o modelo de planilha sem fins lucrativos em Excel da Template.net

Não há espaço para erros ao acompanhar e calcular o orçamento da sua organização sem fins lucrativos. É por isso que o Excel Non-Profit Sheet Template da Template.net é uma excelente opção para um orçamento seguro e sem estresse.

Esse modelo em Excel para organizações sem fins lucrativos permite que você liste e calcule a Receita de contribuições, eventos, associações, subsídios e outras fontes. Em relação às Despesas, você pode levar em conta seguros, consultas, desenvolvimento de pessoal, taxas de viagem e suprimentos, salários e quaisquer outros custos em que possa incorrer.

Comece preenchendo os campos da tabela com as descrições das fontes de receita ou despesas que deseja calcular. Em seguida, insira os campos Current Budget e Current YTD Actuals. O valor total será calculado automaticamente e exibido na parte inferior da tabela.

Usar os modelos é o mais fácil possível - substitua o texto e os números do espaço reservado pelos seus próprios e pronto! Você também pode alterar a cor, o tamanho e a fonte do texto na guia Home, bem como ajustar o tamanho da linha e da coluna da tabela na guia Layout.

Esse é o único modelo da lista que requer uma assinatura mensal paga, mas se você não tiver uma assinatura, poderá usar o modelo para fazer a transição restrições monetárias é uma ferramenta útil para controlar as finanças de sua organização ou projeto. 💰

10. Modelo de inscrição de voluntário do Excel por Spreadsheet.com

Mantenha o controle das inscrições de voluntários e dos eventos sem esforço com o Modelo de Inscrição de Voluntários do Excel do Spreadsheet.com

Coletar inscrições e organizar eventos de voluntariado não precisa ser uma experiência estressante. Com o Excel Volunteer Sign-Up Template do Spreadsheet.com, você pode criar listas de eventos de voluntários, anotar detalhes do evento e acompanhar o número de participantes sem esforço.

Usando a visualização de formulário do modelo, compartilhe rapidamente um formulário de inscrição com voluntários em potencial, permitindo que eles escolham em uma lista de eventos disponíveis. Ele consiste em campos como Nome, Vaga de Voluntário, E-mail e Telefone que os candidatos devem preencher. 👨🏽‍💻

Depois de reunir sua lista, o modelo fornece uma visão geral clara das informações de cada voluntário, juntamente com o evento que eles escolheram para participar e a data e hora em que estão disponíveis.

Por fim, a área Volunteer Events tem uma seção dedicada a atividades associadas, vagas abertas, vagas preenchidas e calendários de eventos.

Eleve campanhas e eventos com modelos para organizações sem fins lucrativos no ClickUp

Se você está se preparando para uma campanha de arrecadação de fundos ou mergulhando em uma missão de resgate de animais de estimação, faça do seu próximo evento sem fins lucrativos um sucesso absoluto com estes modelos de primeira linha. Use-os para gerenciar diversas equipes de voluntários, criar relatórios anuais e planejar e programar eventos com menos estresse!

Se os recursos forem escassos, explore a ferramenta gratuita Biblioteca de modelos do ClickUp para encontrar o modelo que você precisa para contabilidade, design e tudo o mais. Personalize-o a seu gosto e veja seu próximo evento sem fins lucrativos se transformar em um sucesso estrondoso! 🏆