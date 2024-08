10 modelos excepcionais de arrecadação de fundos para eventos e instituições de caridade em 2024

Organizar uma campanha de arrecadação de fundos é muito mais do que apenas pedir às pessoas que abram suas carteiras. Normalmente, envolve todos os tipos de eventos e atividades promocionais para que os possíveis apoiadores conheçam a sua causa. Se você se apressar, poderá parecer ansioso demais ou deturpar suas motivações.

É por isso que você precisa pensar bem e criar materiais e estratégias de alto nível que façam as pessoas dizerem: "Conte comigo." 💳

Felizmente, você não precisa fazer isso sozinho, não quando você tem modelos de captação de recursos à sua disposição! Eles permitem que você mapeie todas as etapas da sua campanha para divulgar com eficiência e atrair doadores de grande coração.

Neste artigo, apresentaremos a você os 10 melhores modelos para captação de recursos para turbinar sua campanha e atingir suas metas.

O que é um modelo de captação de recursos?

A captação de recursos é o ato de buscar apoio financeiro para uma causa beneficente ou empreendimento comercial por meio de eventos, jantares, shows e campanhas. Além de coletar dinheiro, a captação de recursos geralmente envolve a conscientização sobre uma determinada questão ou ideia.

Um modelo de captação de recursos fornece a base para a organização de atividades para fazer com que as pessoas falem sobre sua causa e, eventualmente, contribuam para ela. Sua estrutura pré-fabricada prepara o terreno para a criação de folhetos, pôsteres, apresentações, planos de eventos e campanhas de marketing informativos e fáceis de entender.

O que faz um bom modelo de captação de recursos?

Um bom modelo de captação de recursos precisa ter as seguintes características:

Facilidade de uso : O modelo deve ter seções bem organizadas que todos os envolvidos no projeto possam entender e seguir facilmente

: O modelo deve ter seções bem organizadas que todos os envolvidos no projeto possam entender e seguir facilmente Personalização: Ele deve permitir que você ajuste suas seções e elementos para criar materiais personalizados que transmitam a mensagem desejada à carta ✉️

Vários membros da equipe editando um documento ao mesmo tempo no ClickUp Docs

Recursos de colaboração : Ele deve ter opções como edição em tempo real, compartilhamento fácil e gerenciamento de tarefas. Você deve poder trabalhar nele com seus colegas de trabalho ou outras pessoas envolvidas na captação de recursos

: Ele deve ter opções como edição em tempo real, compartilhamento fácil e gerenciamento de tarefas. Você deve poder trabalhar nele com seus colegas de trabalho ou outras pessoas envolvidas na captação de recursos Versatilidade: O modelo deve ser capaz de se adaptar a diferentes propósitos de captação de recursos

10 modelos de captação de recursos para usar em 2024

Pesquisamos centenas de modelos de captação de recursos e reduzimos nossa seleção para os 10 melhores de ClickUp , Template.net, Adobe e Slidesgo. Eles atingem o equilíbrio perfeito entre praticidade e apelo estético, facilitando o planejamento e o trabalho em equipe.

Vamos começar e colocar sua campanha no caminho do sucesso! 💪

1. Modelo de planejamento de evento de captação de recursos do ClickUp

Modelo de planejamento de eventos de captação de recursos do ClickUp

Você é planejando um evento para aumentar a conscientização e arrecadar fundos para uma causa específica? Seja organizando um show em grande escala, um leilão ou um churrasco na vizinhança, a Modelo de planejamento de eventos de captação de recursos do ClickUp pode ser seu assistente pessoal de planejamento! ✅

Este modelo é essencialmente uma lista de tarefas de cada tarefa e atividade que você deve concluir para garantir que seu evento de arrecadação de fundos seja bem-sucedido. Antes da lista, você verá um resumo do evento de arrecadação de fundos, incluindo seu objetivo, meta de ganhos, data e progresso.

Por padrão, o modelo inclui uma lista de 15 subtarefas que tratam de todos os aspectos do planejamento do evento, desde a reunião das tropas que o ajudarão até a criação de um relatório pós-evento . Essas são apenas diretrizes - você pode personalizar, expandir, excluir e adicionar novas subtarefas para criar uma lista de tarefas personalizada que se alinhe às suas metas.

O charme do modelo está na adição de relações de tarefas. Você pode criar dependências de tarefas e garantir que o processo de planejamento e organização seja executado sem problemas e que nada seja esquecido.

Você também pode adicionar anexos ao modelo ou conectar subtarefas específicas ao ClickUp Docs para centralizar as informações. Delegar responsabilidades **e comunicar planos atribuindo tarefas aos membros da sua equipe. Seja para uma organização sem fins lucrativos ou para um leilão beneficente, você pode manter contato com sua equipe.

2. Modelo de plano de ação para captação de recursos do ClickUp

Modelo de plano de ação para captação de recursos do ClickUp

Sem um plano claro e organização meticulosa o processo de captação de recursos pode rapidamente se transformar em um caos. Felizmente, você pode evitar esses cenários com o Modelo de plano de ação para captação de recursos do ClickUp !

O modelo é como um farol que orienta seu navio de captação de recursos na direção certa. Ele o ajuda a definir metas de captação de recursos, determinar o público-alvo e o orçamento e criar planos de execução.

O uso de um modelo como esse faz uma enorme diferença quando se tenta alinhar os esforços de captação de recursos entre os membros da diretoria ou da comunidade que desejam participar.

Para começar a usar o modelo, vá para a Visão de etapas de ação e insira suas tarefas e atividades. Você pode definir prioridades e status, adicionar responsáveis, definir datas de início e de vencimento, especificar departamentos, avaliar a complexidade das tarefas e deixar comentários. O ClickUp classificará automaticamente as tarefas de acordo com a data de vencimento, fornecendo a você uma visão geral clara do que deve ser feito primeiro.

A Visão de Metas é uma Quadro Kanban que exibe suas tarefas como cartões e as agrupa de acordo com o departamento responsável por elas.

A Visão de linha do tempo é uma Gráfico de Gantt mostrando as atividades e tarefas programadas em um calendário, o que permite revisar e otimizar as cargas de trabalho e garantir que não haja sobreposições. Essa visualização também é excelente para criar e revisar dependências de tarefas.

O modelo vem com um exemplo de organização de um programa de doação de presentes. Use-o como uma ilustração de como liberar todo o potencial do modelo e personalizar o plano de ação perfeito para captação de recursos. 🎁

3. Modelo de plano de projeto de captação de recursos do ClickUp

Modelo de plano de projeto de captação de recursos do ClickUp

Independentemente do tamanho, os projetos de captação de recursos geralmente envolvem muito estresse. Um plano sólido pode aliviar a tensão e ajudá-lo a manter os olhos na meta, garantindo que a campanha transcorra sem problemas.

É aí que entra o Modelo de plano de projeto de captação de recursos do ClickUp é a solução. Ele permite que você:

Definir metas claras de arrecadação de fundos

Visualize seuo cronograma do projeto Crie tarefas de acordo com os recursos disponíveis eentender as restrições Descubra como cada tarefa contribui para suas metas egerenciar os estágios do programa O modelo tem várias visualizações que permitem que você examine seu projeto de captação de recursos de diferentes ângulos. Seu ponto de partida é a visualização do modelo de plano de projeto. É aqui que você adicionará a descrição do seu projeto de captação de recursos e criará as tarefas e atividades que precisa concluir para chegar à linha de chegada. 🏁

Além de inserir os nomes das tarefas, você pode (e deve) fornecer detalhes sobre elas, inclusive a data de vencimento, o status, a seção, o departamento, o nível de impacto e o apêndice. Se estiver trabalhando em um projeto com uma equipe, poderá atribuir a ela tarefas específicas, que o ClickUp agrupará de acordo com a seção designada (se você a tiver fornecido).

Essas seções identificam as atividades que você e sua equipe devem concluir para cada parte do projeto.

A Visão de progresso do planejamento é uma Quadro Kanban onde todas as tarefas da visualização anterior são agrupadas de acordo com seu status. Você pode clicar em um cartão para obter mais informações sobre uma determinada tarefa e mover os cartões usando o editor intuitivo de arrastar e soltar.

4. Modelo de plano de projeto de caridade ClickUp

Modelo de Plano de Projeto de Caridade ClickUp

Espere, isso é um erro? Este modelo é o mesmo que o anterior! É verdade, mas um modelo pode ter mais de uma finalidade. Nesse caso, você pode usá-lo para planejar, organizar e executar um projeto de caridade.

O modelo Modelo de plano de projeto de caridade do ClickUp pode facilitar o processo ao dividir seu projeto em partes menores e mais fáceis de gerenciar. Ele permite definir as metas do projeto beneficente e manter os membros da equipe na mesma direção.

As duas visualizações cuidadosamente projetadas do modelo fornecem tudo o que você precisa para gerenciar projetos beneficentes de todos os tipos e tamanhos.

Sua primeira etapa é dividir o projeto em atividades e adicioná-las à visualização do modelo de plano de projeto. Essa visualização de lista é fornecida com vários campos predefinidos, como status, data de vencimento e responsável, não deixando espaço para incertezas ou hipóteses.

A Visão do progresso do planejamento transforma as tarefas da Visão do modelo do plano do projeto em cartões e as classifica de acordo com seu status. Por padrão, você tem três status - A fazer, Em andamento e Concluído. Ainda assim, você pode personalizá-los para atender às especificidades do seu projeto de caridade.

5. Modelo de marketing de eventos ClickUp

Modelo de marketing de eventos do ClickUp

Ao organizar um evento de captação de recursos, há inúmeros detalhes nos quais você precisa se concentrar, desde encontrar o local perfeito até convidar os convidados e providenciar serviços de bufê. A situação se torna mais complicada se você estiver fazendo malabarismos com vários eventos e pode ficar ainda pior se todos estiverem acontecendo simultaneamente.

Felizmente, você tem uma arma secreta: o Modelo de marketing de eventos do ClickUp . Com ele, você pode:

Monitorar todas as tarefas e atividades relacionadas a eventos Unificar sua equipe e trabalhar como um só Economize tempo Controle as cargas de trabalho

O modelo tem duas seções: Marketing de eventos e Rastreamento de eventos. Comece fornecendo informações sobre seus eventos na Visualização de eventos da seção Marketing de eventos. Aqui, você descreverá os nomes dos eventos, as datas importantes, os responsáveis, os tipos, as fases e os locais. A Visão do calendário de eventos ajuda a planejar seu tempo e evitar sobreposições, enquanto a Visão do quadro mostra seus eventos como cartões agrupados de acordo com o status (Aberto, Em andamento e Fechado).

A parte Event Tracking desse modelo permite que você se aprofunde nos detalhes de cada evento. Use-a para acompanhar o progresso do evento, definir e monitorar metas de leads e planejar o orçamento. Também é possível anexar faturas e recibos e criar um hub centralizado onde você e os membros da sua equipe podem encontrar todas as informações relacionadas a um evento.

6. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Seja um pequeno jantar com apenas alguns convidados ou uma festa exclusiva de alto nível, o planejamento de um evento pode exigir muito. 🏘️

A Modelo de planejamento de eventos do ClickUp é exatamente o que você precisa para manter seu navio navegando tranquilamente em direção ao seu destino, garantindo que os convidados fiquem felizes e que o evento seja um sucesso. 🚢

O modelo é dividido em quatro seções:

Informações gerais Detalhes da configuração Lista de convites Lista de fornecedores A parte Informações gerais concentra-se na data, hora e local do evento. Se desejar, você também pode incluir instruções sobre como chegar ao local do evento.

A seção Detalhes da configuração contém três subseções: Configuração do registro, Configuração da hora do coquetel e Configuração da recepção, e cada uma inclui uma lista do que você precisa fazer. É claro que você pode personalizar as subseções e as listas para atender às suas necessidades.

Por exemplo, se estiver organizando um leilão para arrecadação de fundos, você deverá decidir quantas pessoas participarão, quantos itens serão leiloados, contratar um leiloeiro e preparar materiais escritos. Você pode dividir essas atividades em subtarefas para facilitar o acompanhamento e o gerenciamento.

A seção Lista de convites apresenta uma tabela com todos os seus convidados e endereços de correspondência. Na seção RSVP, é possível colocar uma marca de seleção ao lado das pessoas que confirmaram presença.

A parte Vendor List é onde você listará as empresas que contratou para o serviço de bufê, decoração e entretenimento.

7. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Uma organização sem fins lucrativos ajuda você a dividir as tarefas e atividades relacionadas ao evento, monitorar as datas de vencimento e garantir que tudo esteja de acordo com o planejado.

A principal vantagem desse modelo é sua simplicidade. À primeira vista, ele nada mais é do que uma breve descrição do evento e uma lista de tarefas. No entanto, se você se aprofundar mais, encontrará o verdadeiro charme do modelo.

Ele permite adicionar responsáveis e datas de vencimento a cada tarefa da sua lista de tarefas, facilitando muito a colaboração e o trabalho em equipe. Você pode priorizar tarefas urgentes ou importantes e acompanhar o progresso delas para minimizar problemas e soluços ao longo do caminho.

Outro recurso notável que esse modelo oferece é a criação de relações de tarefas. Você pode vincular duas ou mais tarefas e criar uma linha do tempo que simplifica a execução das atividades e mantém sua equipe no caminho certo.

O modelo permite adicionar anexos, o que significa que você pode manter toda a documentação relacionada ao evento, como faturas, recibos e contratos de fornecedores em um único local.

8. Modelo de festa de arrecadação de fundos do Google Docs por Template.net

Use o modelo Google Docs Fundraising Fest Template da Template.net para criar convites incríveis para seu evento

Você não precisa ser um designer para criar convites atraentes para o seu evento de arrecadação de fundos! O Google Docs Fundraising Fest Template da Template.net é tudo o que você precisa para apresentar seu evento da melhor maneira possível, impressionar os convidados desde o início e incentivá-los a participar.

Vamos deixar uma coisa bem clara desde já: embora o modelo tenha o Google Docs no nome, você pode salvá-lo em outros formatos, incluindo Word, Illustrator e PSD. Você também pode editar o modelo on-line no editor do Template.net.

Não deixe que a parte "Fundraising Fest" do nome o confunda. Sim, o exemplo é um convite para um festival de arrecadação de fundos. Ainda assim, você pode ajustá-lo para refletir sua ocasião, seja um leilão silencioso, um jantar ou um carnaval. 🎎

A melhor coisa sobre esse modelo é sua personalização. Todos os elementos que você vê podem ser redimensionados, excluídos ou editados. Você pode alterar cores, adicionar planos de fundo, inserir tabelas, carregar vídeos e arquivos e criar animações (se estiver fazendo um convite digital). O exemplo serve apenas para mostrar o que o modelo pode fazer - não hesite em desbloquear seu lado criativo e criar uma obra-prima de convite.

9. Modelo de pôster de arrecadação de fundos da Adobe

Crie pôsteres fantásticos para eventos de arrecadação de fundos com o Fundraiser Poster Template da Adobe

A criação de pôsteres para campanhas de arrecadação de fundos não é exatamente uma ciência de foguetes. 🔬

Mas requer atenção aos detalhes e esforço. Você deve ter cuidado para não sobrecarregar as pessoas com um monte de informações. Ou fazer o contrário e ignorar um detalhe crucial (como o horário e o local). O modelo de pôster para campanha de arrecadação de fundos da Adobe pode ajudar com ambos.

Esse modelo fácil de usar é, na verdade, um exemplo de pôster para um show beneficente. Ele mostra como equilibrar o texto e as ilustrações e fornece orientação sobre quais informações incluir em seu cartaz. No entanto, nenhum elemento é imutável - pense no modelo como uma tela onde você pode canalizar seu artista interior e criar pôsteres exclusivos.

Ao abrir o modelo, você entrará automaticamente no editor on-line da Adobe, que oferece centenas de opções para personalizar seu pôster. Você pode adicionar texto e fotos, inserir formas, alterar planos de fundo, escolher esquemas de cores, criar animações e personalizar a ordem das camadas.

Quando terminar, você poderá compartilhar o pôster diretamente do editor ou salvá-lo como um arquivo PNG, PNG com fundo transparente, JPG ou PDF.

10. Modelo de apresentação de captação de recursos de mídia social da Slidesgo

Use o modelo de apresentação de captação de recursos de mídia social da Slidesgo para descrever todos os detalhes da sua campanha de captação de recursos

Arrecadação de fundos pela Internet ( mídia social ) está se tornando cada vez mais popular a cada dia. Mas como persuadir as pessoas a doar dinheiro para a sua causa em meio a tantas campanhas de doação on-line? Você precisa criar uma maneira atraente e envolvente de apresentar suas intenções.

Em vez de criar uma apresentação do zero, experimente o modelo de apresentação para captação de recursos de mídia social da Slidesgo.

Esse modelo gratuito de captação de recursos contém 56 slides que você pode salvar e editar nos formatos Google Slides ou PowerPoint. Cada slide contém instruções detalhadas sobre as informações que você deve incluir nele. Por exemplo, o terceiro slide se concentra no índice e sugere possíveis seções como Sobre nós, Metas e estratégia e Orçamento.

Dependendo do seu objetivo, é possível atualizar seções, excluir slides, adicionar novos e inserir recursos visuais como fotos, gráficos e tabelas.

Digamos que você esteja arrecadando dinheiro para um abrigo de animais local. Você pode incluir fotos dos habitantes do abrigo e descrever seus comportamentos e peculiaridades, o que repercutirá entre os leitores. Você também pode descrever como alocará o dinheiro arrecadado e mostrar às pessoas que doar para a sua causa é uma boa decisão.

Modelos de captação de recursos: Atinja suas metas com facilidade

Não importa se você está encarregado de criar convites para um evento, apresentar uma campanha de arrecadação de fundos ou planejar e coordenar todo o projeto, os modelos de arrecadação de fundos podem ajudar muito. 🤝

Eles oferecem o suporte de que você precisa para transformar seus sonhos de captação de recursos em realidade, um passo de cada vez!