As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas em 2026

Quando sua equipe distribuída está espalhada por diferentes fusos horários, a última coisa que você precisa é de uma pilha de tecnologia mantida por integrações frágeis que quebram durante as transferências.

O software de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas sem integrações consolida tarefas, documentos, bate-papo, controle de tempo e relatórios em um único espaço de trabalho, para que sua equipe possa colaborar sem precisar alternar entre contextos ou solucionar falhas de sincronização entre cinco fornecedores diferentes.

O que é um software de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas sem integrações?

O software de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas sem integrações refere-se a plataformas de gerenciamento de trabalho completas que consolidam tarefas, documentos, comunicação e relatórios em um único ambiente. Isso elimina a necessidade de conectar várias ferramentas de terceiros. Para equipes remotas e híbridas espalhadas por diferentes fusos horários, isso é importante porque cada integração externa introduz atritos, silos de dados e mudanças de contexto que reduzem a produtividade.

Gerenciamento da carga de trabalho de equipes remotas no ClickUp

O principal problema é a dispersão do contexto — quando as equipes perdem horas procurando informações em ferramentas desconectadas, com 70% gastando pelo menos uma hora procurando uma única informação e repetindo as mesmas atualizações em várias plataformas.

Sua equipe pode estar lidando com um aplicativo de chat, uma plataforma de documentos, um rastreador de tarefas e um painel de relatórios, cada um com seu próprio login e permissões. Quando algo dá errado, você fica preso resolvendo problemas com diferentes fornecedores, em vez de realizar o trabalho.

Um espaço de trabalho convergente resolve isso ao incorporar documentos, chat, controle de tempo e automação com IA diretamente na plataforma. Sua equipe obtém uma única fonte de verdade, onde todas as conversas, arquivos e tarefas coexistem com contexto completo. Essa é a diferença entre “integrado” e “embutido” — e, para equipes distribuídas, isso determina se o trabalho avança ou fica parado.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Software de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas sem integrações em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes que precisam de um espaço de trabalho totalmente integrado para tarefas, documentos, chat, controle de tempo e IA. Gerenciamento de tarefas, documentos, chat, e-mail, controle de tempo, painéis, calendário, resumos de IA, transferências de IA Gratuito para sempre; Personalização disponível para empresas Monday.com Planejamento visual de projetos e configuração rápida do fluxo de trabalho Quadros visuais, automações, visualização da carga de trabalho, painéis, modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de $9/usuário/mês Asana Equipes que gerenciam fluxos de trabalho multifuncionais estruturados Gráfico de trabalho, linha do tempo, carga de trabalho, AI Studio, relatórios de portfólio Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de $10,99/usuário/mês. Basecamp Equipes que desejam um gerenciamento de projetos simples e direto, sem complexidade. Quadros de mensagens, chat Campfire, gráficos Hill, check-ins Planos a partir de $16/usuário/mês Notion Equipes com grande volume de documentação que precisam de gerenciamento de conhecimento flexível Documentos, wikis, bancos de dados, Notion AI, modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de $9/usuário/mês Trello Quadros de tarefas visuais leves para fluxos de trabalho distribuídos simples Quadros Kanban, automação Butler, visualizações de calendário e linha do tempo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de $6/usuário/mês Smartsheet Equipes que priorizam planilhas e precisam de uma estrutura de gerenciamento de projetos em camadas sobre grades Exibição em grade, Gantt, painéis, automações, ferramentas de portfólio Planos pagos a partir de $10/usuário/mês Wrike Equipes empresariais que precisam de governança, revisão e visibilidade multifuncional Marcação cruzada, revisão, IA do Wrike, modelos de projeto Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de $10/usuário/mês Zoho Projects Equipes que utilizam o ecossistema mais amplo do Zoho Gráficos de Gantt, planilhas de horas, acompanhamento de problemas, integração com Zoho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de $5/usuário/mês Teamwork.com Agências e equipes de atendimento ao cliente que precisam de faturamento + acesso ao cliente Controle de tempo, faturamento, permissões de clientes, planejamento de carga de trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de $11,99/usuário/mês.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que procurar em um software de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas sem integrações

O software de gerenciamento de projetos certo deve parecer um espaço de trabalho coeso, não uma colcha de retalhos de plug-ins. O software de gerenciamento de projetos certo deve parecer um espaço de trabalho coeso, não uma colcha de retalhos de plug-ins.

Comece perguntando: esta plataforma lida com documentos, chat, tarefas e relatórios de forma nativa ou vou precisar adicionar extras?

Procure por estes recursos integrados:

Documentação nativa : crie, compartilhe e vincule documentos diretamente às tarefas sem exportar para ferramentas externas.

Comunicação em tempo real e assíncrona : conversas vinculadas a tarefas ou projetos específicos para que o contexto nunca se perca em um canal separado.

Controle de tempo integrado: registre horas, defina estimativas e gere relatórios sem um cronômetro de terceiros.

Painéis e relatórios personalizados: extraia dados em tempo real de tarefas, sprints e cargas de trabalho para painéis visuais, sem necessidade de exportação para CSV.

Assistência com inteligência artificial : resuma tópicos, redija atualizações e revele informações relevantes sem sair da plataforma.

Permissões granulares : controle quem vê o quê no nível do espaço de trabalho, pasta ou tarefa — essencial para equipes distribuídas que lidam diretamente com os clientes.

A segurança também é mais importante quando você não está encaminhando dados por meio de conectores externos. Menos pontos de acesso significam menos superfícies de ataque, o que é fundamental quando 30% das violações agora são atribuídas a ecossistemas de terceiros.

📮 ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com inteligência artificial mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para equipes distribuídas sem integrações

1. ClickUp

Visualização do quadro Kanban do ClickUp com colunas de status personalizáveis e fluxo de trabalho de tarefas com recurso de arrastar e soltar

Sua equipe distribuída está se afogando em uma “proliferação de contextos” — pulando entre um aplicativo de chat para perguntas rápidas, uma ferramenta de documentos para especificações e um rastreador de tarefas para atribuições. Essa fragmentação significa que cada conversa, documento e tarefa fica em um lugar diferente, criando confusão e transferências assíncronas ineficientes.

Elimine esse caos reunindo seus projetos, conhecimentos e comunicações em um único espaço de trabalho com inteligência artificial usando o ClickUp. Mantenha as discussões diretamente relacionadas ao trabalho relevante com o ClickUp Chat, para que seus colegas de equipe em outros fusos horários nunca precisem procurar por atualizações em threads desconexas.

Corrigindo a proliferação de trabalhos desconectados

Você também pode criar wikis, SOPs e resumos de projetos sem sair da plataforma usando o ClickUp Docs, que pode ser vinculado, incorporado ou convertido em tarefas com um único clique.

Clique no chat do ClickUp para ver a opção de criar uma tarefa a partir do chat com ou sem IA.

Transforme o fluxo de trabalho da sua equipe distribuída com o ClickUp Brain, o recurso de IA que mantém o contexto vivo em todos os fusos horários. Esse recurso de IA pode resumir longas sequências de comentários para atualizações rápidas, redigir atualizações de status para as partes interessadas e responder a perguntas sobre os dados do seu espaço de trabalho. Quando metade da sua equipe está dormindo, o ClickUp Brain mantém o contexto vivo, tornando as transferências entre fusos horários mais fluidas e menos caóticas.

Reuniões ClickUp e Calendário ClickUp

Tudo começa com a visibilidade do tempo. Com o ClickUp Calendar, as equipes podem planejar o trabalho com base em cronogramas reais, não apenas em prazos, para que as transferências sejam mais fáceis de coordenar entre fusos horários e as prioridades permaneçam visíveis no dia a dia.

O ClickUp Calendar e o ClickUp AI podem ajudá-lo a encontrar o momento ideal para suas equipes distribuídas.

E se sua equipe ainda usa o Google Agenda, a integração do ClickUp permite sincronizar tarefas com sua visualização de calendário para que sua programação reflita o trabalho que você realmente precisa entregar.

Principais recursos do ClickUp:

Mantenha conversas assíncronas vinculadas a tarefas e projetos específicos para que os colegas de equipe possam se atualizar sem precisar procurar por tópicos dispersos usando o ClickUp Chat.

Crie wikis, SOPs e resumos de projetos dentro do mesmo espaço de trabalho para que a documentação permaneça conectada à execução usando o ClickUp Docs.

Obtenha resumos, atualizações e respostas instantâneas extraídas do contexto real do espaço de trabalho para que as transferências permaneçam claras em todos os fusos horários usando o ClickUp Brain.

Acompanhe o tempo, as estimativas e a capacidade sem depender de cronômetros externos, para que equipes distribuídas possam planejar e relatar em um único lugar usando o ClickUp Time Tracking

Crie visualizações de relatórios em tempo real para carga de trabalho, entrega e progresso, para que as partes interessadas sempre vejam o status atual usando os painéis do ClickUp.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Tudo em um só lugar: com tarefas, documentos, chat e controle de tempo reunidos, sua equipe evita mudanças de contexto e problemas com integrações defeituosas.

IA que conhece seu trabalho: o ClickUp Brain cria resumos e sugestões relevantes a partir dos dados reais do seu espaço de trabalho, o que é uma grande ajuda para transferências assíncronas.

Visualizações flexíveis para diferentes estilos de trabalho: quer sua equipe prefira quer sua equipe prefira quadros Kanban gráficos Gantt ou listas do ClickUp , o ClickUp oferece várias visualizações dos mesmos dados.

Contras:

Os novos usuários podem precisar de algum tempo para explorar a profundidade dos recursos e personalizar seu espaço de trabalho.

A experiência do aplicativo móvel, embora funcional, ainda não corresponde ao conjunto completo de recursos da versão para desktop.

Algumas automações avançadas exigem o aprendizado da lógica do criador de automações.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.810 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.530 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está a avaliação do G2:

Gosto muito de usar o ClickUp porque é muito intuitivo e estou apenas começando a explorar todo o seu potencial. Aprecio o fato de que você pode criar, mover e atribuir tarefas com facilidade, que é exatamente a funcionalidade básica que estávamos procurando. Ele faz isso de forma realmente intuitiva e profissional, elevando nosso fluxo de trabalho além do simples sistema de cartões que usávamos antes. Também é ótimo para nossa pequena equipe remota criar tarefas e subtarefas que constroem um pipeline de planejamento, o que é crucial para nossa organização. O produto nos permite otimizar processos, combinando tudo em um só lugar com muitos recursos, o que reduz a necessidade de várias licenças. Mudar para o ClickUp a partir de outras ferramentas fez sentido para nós, pois oferecia um produto mais profissional com tudo centralizado. Achei a configuração inicial muito fácil também, pois pudemos importar tickets do Trello e rapidamente nos familiarizar com ele e configurar fluxos de trabalho com facilidade.

2. Monday.com

O Monday.com se posiciona como um “Work OS” — uma plataforma flexível onde usuários sem conhecimentos técnicos podem criar fluxos de trabalho personalizados usando painéis visuais coloridos. Para equipes distribuídas, o atrativo é a baixa barreira de entrada. Você pode criar um novo fluxo de trabalho em minutos, sem precisar esperar pela TI.

Os recursos nativos da plataforma incluem automações, painéis para relatórios entre quadros e visualizações da carga de trabalho para planejamento de capacidade. Onde o Monday.com se destaca para equipes distribuídas é no gerenciamento visual de tarefas. Os status codificados por cores facilitam a visualização de um quadro e a compreensão do andamento do projeto em um piscar de olhos.

Monday.com: melhores recursos

Quadros do Visual Work OS: os quadros usam colunas codificadas por cores e rótulos de status que tornam o status do projeto imediatamente visível, reduzindo a necessidade de reuniões de status.

Automações sem código: crie regras do tipo “se isso, então aquilo” para automatizar ações repetitivas, como notificar um colega de equipe quando um status muda.

Visualização da carga de trabalho: veja a capacidade da equipe em todos os projetos em uma única visualização, ajudando os gerentes a equilibrar as atribuições entre fusos horários.

Prós e contras do Monday.com

Prós:

A interface altamente visual torna a integração rápida e o status do projeto fácil de visualizar.

Uma extensa biblioteca de modelos ajuda as equipes a começarem rapidamente.

Recursos de automação robustos para usuários sem conhecimentos técnicos

Contras:

A estrutura baseada em licenças pode exigir planejamento à medida que as equipes crescem.

Os limites de automação podem exigir ajustes no plano à medida que o uso cresce.

Hierarquias de projetos complexas podem parecer estranhas em uma estrutura centrada em quadros.

Preços do monday.com

Básico gratuito: US$ 9/usuário/mês (cobrado anualmente) Padrão: US$ 12/usuário/mês (cobrado anualmente) Pro: US$ 19/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: personalizado

Avaliações e comentários sobre monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.540 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 5.690 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Aqui está a avaliação do G2:

Adoro a interface limpa e os recursos fáceis de usar do monday Work Management. A profundidade do programa realmente me impressiona. Também gosto da capacidade de interagir com meus colegas de trabalho dentro do programa, pois ele oferece a flexibilidade necessária para o nosso escritório e torna o trabalho remoto muito mais viável, especialmente com os recursos de chat e atribuição de tarefas.

🎥 Assista a este vídeo para ver como as ferramentas modernas de comunicação no local de trabalho ajudam equipes distribuídas a se manterem alinhadas sem reuniões constantes.

3. Asana

via Asana

O Asana foi criado para equipes multifuncionais que precisam coordenar fluxos de trabalho complexos. Seu modelo de dados “Work Graph” conecta tarefas a projetos e portfólios, dando aos líderes visibilidade sobre como o trabalho se encaixa nos objetivos estratégicos. Para equipes distribuídas, isso significa menos tempo buscando atualizações.

O AI Studio da plataforma permite que as equipes criem fluxos de trabalho de IA personalizados sem código. As visualizações de linha do tempo e carga de trabalho ajudam os gerentes no planejamento de capacidade, o que é fundamental quando sua equipe abrange vários fusos horários. O ponto forte do Asana é a governança e a estrutura, mas equipes menores podem achá-lo mais rígido do que o necessário.

Melhores recursos do Asana

Modelo de dados Work Graph: conecta tarefas a projetos, projetos a portfólios e portfólios a metas da empresa.

AI Studio: crie fluxos de trabalho de IA personalizados que automatizam a triagem de tarefas, geram resumos ou priorizam o trabalho.

Visualizações de cronograma e carga de trabalho: visualize dependências e capacidade da equipe em visualizações dedicadas para ajudar a equilibrar as atribuições.

Prós e contras do Asana

Prós:

A forte governança e os controles administrativos tornam-no adequado para equipes empresariais.

O Work Graph oferece visibilidade clara, desde tarefas individuais até metas em nível corporativo.

O AI Studio permite a automação personalizada sem exigir conhecimento técnico especializado.

Contras:

O número mínimo de licenças pode não ser adequado para equipes muito pequenas.

A abordagem estruturada pode parecer rígida para equipes que desejam mais flexibilidade.

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao configurar fluxos de trabalho complexos.

Preços do Asana

FreeStarter: US$ 10,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Avançado: US$ 24,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: Personalizado

Avaliações e comentários da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 13.520 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Aqui está a avaliação do G2: Aprecio muito o fato de o Asana ter uma interface de usuário limpa e muito fácil de entender, o que aumenta significativamente a adoção pelos usuários em nossa equipe. O esforço para reduzir o atrito na experiência do usuário é evidente e contribui para sua implementação perfeita em nosso fluxo de trabalho. O uso do Asana ajudou a otimizar nossos processos de negócios, incluindo o gerenciamento de nosso pipeline de clientes potenciais e o acompanhamento de tarefas internas. Ele mantém todos conectados e informados sobre diferentes tarefas e projetos, permitindo-nos trabalhar de forma assíncrona com confiança. A configuração inicial do Asana foi super fácil e relativamente simples, com apenas pequenos ajustes necessários para integrações, como com o Zapier. Ele oferece quadros de mensagens para discussões assíncronas, Campfire para bate-papo em tempo real e To-dos para listas de tarefas. Os “Hill Charts” da plataforma oferecem uma maneira única de visualizar o progresso, mostrando se o trabalho está na fase de “descobrir” ou “fazer acontecer”. A limitação do Basecamp também é sua força. Equipes que precisam de gráficos de Gantt ou permissões granulares vão achar que ele é insuficiente, mas ele elimina a sobrecarga para equipes que valorizam a clareza. Prós: Contras: Basecamp: US$ 16/usuário/mês Basecamp Pro Unlimited: US$ 300/mês (cobrado anualmente) G2: 4,1/5 (5.448 avaliações) Capterra: 4,3/5 (14.400 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: O que mais gosto no Basecamp é como ele nos ajuda a gerenciar nosso processo de trabalho remoto de maneira integrada. Como empresa, ele nos permite acompanhar perfeitamente todas as nossas conversas, planejamentos, tarefas e o andamento dos projetos. É incrivelmente funcional para a atribuição de tarefas, comunicação da equipe e monitoramento do desenvolvimento dos projetos. Além disso, sua interface simples e intuitiva permite que os membros da equipe se adaptem rapidamente. Tudo isso facilita a colaboração e aumenta nossa eficiência geral. O Notion é um espaço de trabalho modular que combina documentos, wikis e bancos de dados em um sistema flexível. Para equipes distribuídas que lidam com muita documentação, o Notion se destaca no gerenciamento de conhecimento. Seus bancos de dados relacionais permitem vincular tarefas a documentos, documentos a projetos e projetos a diretórios de equipes. O Notion AI adiciona recursos de resumo e perguntas e respostas diretamente no editor. A desvantagem é que a flexibilidade do Notion requer configuração. Para equipes que adoram personalização, isso é um recurso, mas para aquelas que querem começar a trabalhar imediatamente, pode parecer um projeto antes do projeto. Prós: Contras: Gratuito Plus: US$ 9/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: US$ 16/usuário/mês (cobrado anualmente) Corporativo: Personalizado G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.685 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: Adoro o fato de o Notion ser simples, mas robusto, permitindo-me fazer quase tudo. Todas as páginas que crio são totalmente personalizáveis e ele também tem ótimos modelos que são muito úteis. Ele me ajuda a manter-me organizado e conectado aos meus colegas de equipe remotos. Todos nós o usamos no trabalho, e ele nos poupa muito tempo e dores de cabeça. A configuração inicial foi super fácil; migramos nossos documentos e começamos a criar tudo lá com facilidade, mas ele oferece muitas funcionalidades diferentes. Eu o uso diariamente para compartilhar documentos, organizar tarefas, criar notas e até mesmo gravar ou transcrever minhas chamadas. O Notion é revigorante e nos mantém todos conectados e organizados em nossa grande empresa de cerca de 300 pessoas. O Trello é o quadro de tarefas original no estilo Kanban, agora propriedade da Atlassian. Sua simplicidade de arrastar e soltar o torna uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais fáceis de adotar. Para equipes distribuídas com automação de fluxo de trabalho direta, a abordagem visual do Trello mantém todos alinhados sem a necessidade de treinamento. O Butler, mecanismo de automação integrado do Trello, permite criar regras para automatizar ações repetitivas. A limitação do Trello é a profundidade. Projetos complexos com dependências ou relatórios detalhados sobrecarregam a metáfora do quadro, mas ele continua sendo uma opção leve e sólida. Prós: Contras: GratuitoPadrão: US$ 6/usuário/mês (cobrado anualmente)Premium: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)Empresarial: a partir de US$ 17,50/usuário/mês (o preço varia de acordo com o número de usuários) G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (23.450 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: O que muitas pessoas mais gostam no Trello é sua simplicidade visual e flexibilidade. Os quadros no estilo Kanban facilitam a organização de tarefas, o acompanhamento do progresso do projeto e a colaboração com os membros da equipe de uma forma altamente visual. Sua interface de arrastar e soltar, juntamente com quadros, cartões e listas personalizáveis, permite que os usuários adaptem o Trello aos seus fluxos de trabalho específicos. A plataforma também se integra a muitos aplicativos de terceiros (como Slack, Google Drive e Jira), o que aumenta a produtividade e otimiza o gerenciamento de projetos. O Smartsheet traz uma interface no estilo planilha para o gerenciamento de projetos, tornando-o familiar para equipes que estão migrando do Excel. Ele inclui recursos de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, automações e painéis sobrepostos. Para equipes distribuídas em setores que exigem conformidade, as autorizações FedRAMP e DoD do Smartsheet o tornam uma opção viável. A desvantagem é a complexidade. As fórmulas do Smartsheet diferem das do Excel, e os recursos avançados exigem compras adicionais. As equipes que esperam uma planilha simples podem encontrar uma curva de aprendizado mais íngreme do que o previsto. Prós: Contras: Pro: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente) Business: US$ 20/usuário/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Personalizado G2: 4,4/5 (23.019 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.471 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: Eu uso o Smartsheet diariamente no meu trabalho para registrar e manter informações sobre centenas de clientes e pedidos que eles fizeram. O Smartsheet proporcionou à minha equipe uma maneira de integrar funcionários remotos, atuando como um ponto de compartilhamento de informações. Gosto da facilidade e funcionalidade das planilhas. Inserir informações e anexar documentos no Smartsheet tem sido a maneira mais eficiente que já encontrei para rastrear e registrar informações. O Wrike é voltado para equipes de médio porte e empresariais que precisam de governança robusta e fluxos de trabalho de revisão. Seu sistema de marcação cruzada permite que uma única tarefa exista em vários projetos simultaneamente, para que diferentes equipes possam visualizar o mesmo resultado sem duplicar o trabalho. O Wrike AI oferece previsão de riscos e resumos de IA. Para equipes distribuídas que gerenciam trabalhos criativos, o recurso de revisão do Wrike oferece suporte a marcações e aprovações em mais de 30 formatos de arquivo diretamente na plataforma. A desvantagem é a complexidade e o custo, já que os recursos completos exigem planos e complementos de nível superior. Prós: Contras: FreeTeam: US$ 10/usuário/mêsBusiness: US$ 25/usuário/mêsEnterprise: PersonalizadoPinnacle: Personalizado G2: 4,2/5 (4.519 avaliações) Capterra: 4,4/5 (2.876 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: O Wrike é uma ótima plataforma para gerenciamento de projetos, especialmente para equipes grandes e remotas. É fácil de entender e usar, muito mais do que alguns concorrentes, como o SmartSheet. A capacidade do Wrike de controlar as versões dos documentos no processo de revisão é fantástica e nos permite iterar textos criativos de maneira integrada. Agora eu o uso diariamente e não sinto falta de outras plataformas que costumava usar, como Asana ou Monday.com. O Zoho Projects faz parte do ecossistema mais amplo do Zoho, tornando-o uma opção natural para equipes que já utilizam outros aplicativos do Zoho. A plataforma oferece gráficos de Gantt, acompanhamento de problemas, planilhas de horas e dependências de tarefas a um preço acessível. Para equipes distribuídas, inclui chat e fóruns integrados para discussões assíncronas. A plataforma também oferece suporte a relatórios de controle de tempo e utilização de recursos, auxiliando os gerentes no gerenciamento da carga de trabalho. A desvantagem é que o Zoho Projects funciona melhor dentro de seu ecossistema. Equipes que não utilizam outros produtos Zoho podem achar a experiência autônoma menos refinada do que a dos concorrentes. Prós: Contras: Premium gratuito: US$ 5/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente) G2: 4,3/5 (528 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: Eu uso o Zoho Projects para planejar, acompanhar e gerenciar o trabalho. Gosto de como ele organiza o trabalho por meio de tarefas, marcos e gráficos de Gantt, facilitando o acompanhamento do progresso e dos prazos rapidamente. Aprecio os recursos de colaboração, como comentários, compartilhamento de arquivos e feeds de atividades, que mantêm tudo em um só lugar. A automação e os lembretes ajudam a reduzir os acompanhamentos manuais. Ele também resolve problemas como baixa visibilidade das tarefas, prazos perdidos e comunicação dispersa, mantendo todos os planos de projeto, tarefas, cronogramas e discussões em um só lugar. Acho-o prático e fácil de usar, o que ajuda minhas equipes a se manterem alinhadas e produtivas. Criar projetos, adicionar usuários e configurar tarefas e marcos foi bastante fácil e direto. O Teamwork.com foi criado para equipes de atendimento ao cliente, como agências e consultorias, que precisam rastrear horas faturáveis e gerenciar permissões de clientes. Para equipes distribuídas que atendem clientes externos, esse foco na faturabilidade e na visibilidade do cliente o diferencia. A plataforma inclui recursos nativos de controle de tempo, planejamento de carga de trabalho e faturamento. Os usuários clientes podem ter acesso limitado a projetos específicos, o que é útil para colaborar com partes interessadas externas em diferentes fusos horários. A desvantagem é que seu foco em serviços ao cliente pode parecer excessivamente especializado para equipes internas. Prós: Contras: Gratuito: US$ 11,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Crescimento: US$ 20,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Escala: Personalizado G2: 4,4/5 (1.375 avaliações) Capterra: 4,5/5 (919 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: Para praticamente tudo o que eu quero organizar ou programar no meu fluxo de trabalho, o Teamwork tem uma funcionalidade para isso. Além disso, ele tem uma equipe de desenvolvimento muito ativa, que está sempre pesquisando, absorvendo feedback e adicionando recursos novos e aprimorados, além de correções. E o suporte (que eu nunca precisei, mas uma vez usei para fazer uma pergunta sobre uma funcionalidade específica) é SUPER responsivo, amigável e fácil de se comunicar. Há um ícone “Feedback” na barra de ferramentas que você sempre pode usar para fazer comentários e sugestões à equipe de desenvolvimento, o que também aprecio. Adoro eles...

Aqui está a avaliação do G2:

Aprecio muito o fato de o Asana ter uma interface de usuário limpa e muito fácil de entender, o que aumenta significativamente a adoção pelos usuários em nossa equipe. O esforço para reduzir o atrito na experiência do usuário é evidente e contribui para sua implementação perfeita em nosso fluxo de trabalho. O uso do Asana ajudou a otimizar nossos processos de negócios, incluindo o gerenciamento de nosso pipeline de clientes potenciais e o acompanhamento de tarefas internas. Ele mantém todos conectados e informados sobre diferentes tarefas e projetos, permitindo-nos trabalhar de forma assíncrona com confiança. A configuração inicial do Asana foi super fácil e relativamente simples, com apenas pequenos ajustes necessários para integrações, como com o Zapier. No geral, o design e a funcionalidade do Asana têm apoiado muito as operações e a produtividade da nossa equipe como uma empresa totalmente remota.

4. Basecamp

via Basecamp

O Basecamp adota uma abordagem deliberadamente opinativa, com menos recursos, menos personalização e um modelo de preços fixos. Para equipes distribuídas que buscam simplicidade, isso pode ser revigorante. Ele oferece quadros de mensagens para discussões assíncronas, Campfire para bate-papo em tempo real e To-dos para listas de tarefas.

Os “Hill Charts” da plataforma oferecem uma maneira única de visualizar o progresso, mostrando se o trabalho está na fase de “descobrir” ou “fazer acontecer”. A limitação do Basecamp também é sua força. Equipes que precisam de gráficos de Gantt ou permissões granulares vão achar que ele é insuficiente, mas ele elimina a sobrecarga para equipes que valorizam a clareza.

Melhores recursos do Basecamp

Fóruns: discussões assíncronas longas organizadas por tópico, mantendo as conversas pesquisáveis.

Chat Campfire: chat em grupo em tempo real dentro de cada projeto para perguntas rápidas.

Gráficos Hill: um indicador visual de progresso que mostra se o trabalho está na fase de resolução de problemas ou de execução.

Prós e contras do Basecamp

Prós:

O design opinativo mantém a equipe focada no trabalho, não na configuração da ferramenta.

O design opinativo reduz a fadiga da tomada de decisões.

Os check-ins automáticos solicitam atualizações aos membros da equipe, reduzindo as reuniões de status.

Contras:

Personalização limitada e sem gráficos de Gantt ou rastreamento avançado de dependências.

As permissões são relativamente básicas em comparação com ferramentas voltadas para empresas.

Equipes com hierarquias de projetos complexas podem superá-la rapidamente.

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 16/usuário/mês Basecamp Pro Unlimited: US$ 300/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Basecamp

G2: 4,1/5 (5.448 avaliações) Capterra: 4,3/5 (14.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Aqui está a avaliação do G2: O que mais gosto no Basecamp é como ele nos ajuda a gerenciar nosso processo de trabalho remoto de maneira integrada. Como empresa, ele nos permite acompanhar perfeitamente todas as nossas conversas, planejamentos, tarefas e o andamento dos projetos. É incrivelmente funcional para a atribuição de tarefas, comunicação da equipe e monitoramento do desenvolvimento dos projetos. Além disso, sua interface simples e intuitiva permite que os membros da equipe se adaptem rapidamente. Tudo isso facilita a colaboração e aumenta nossa eficiência geral.

5. Notion

via Notion

O Notion é um espaço de trabalho modular que combina documentos, wikis e bancos de dados em um sistema flexível. Para equipes distribuídas que lidam com muita documentação, o Notion se destaca no gerenciamento de conhecimento. Seus bancos de dados relacionais permitem vincular tarefas a documentos, documentos a projetos e projetos a diretórios de equipes.

O Notion AI adiciona recursos de resumo e perguntas e respostas diretamente no editor. A desvantagem é que a flexibilidade do Notion requer configuração. Para equipes que adoram personalização, isso é um recurso, mas para aquelas que querem começar a trabalhar imediatamente, pode parecer um projeto antes do projeto.

Melhores recursos do Notion

Bancos de dados relacionais: vincule páginas, tarefas e bancos de dados para que as informações permaneçam conectadas.

Notion AI: resuma documentos longos, gere rascunhos ou faça perguntas sobre o conteúdo do seu espaço de trabalho.

Modelos flexíveis: comece com modelos da comunidade ou da equipe para wikis, rastreadores de projetos e muito mais.

Prós e contras do Notion

Prós:

A abordagem altamente flexível de “tela em branco” permite que as equipes criem exatamente o espaço de trabalho de que precisam.

Documentação robusta e recursos wiki são ideais para equipes com grande volume de conhecimento.

Os bancos de dados relacionais reduzem a duplicação de dados.

Contras:

Requer um tempo significativo de configuração para criar um espaço de trabalho funcional.

O desempenho pode ficar lento em espaços de trabalho muito grandes.

Os recursos nativos de gerenciamento de projetos são menos robustos do que as ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos.

Preços do Notion

Gratuito Plus: US$ 9/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: US$ 16/usuário/mês (cobrado anualmente) Corporativo: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.685 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Aqui está a avaliação do G2: Adoro o fato de o Notion ser simples, mas robusto, permitindo-me fazer quase tudo. Todas as páginas que crio são totalmente personalizáveis e ele também tem ótimos modelos que são muito úteis. Ele me ajuda a manter-me organizado e conectado aos meus colegas de equipe remotos. Todos nós o usamos no trabalho, e ele nos poupa muito tempo e dores de cabeça. A configuração inicial foi super fácil; migramos nossos documentos e começamos a criar tudo lá com facilidade, mas ele oferece muitas funcionalidades diferentes. Eu o uso diariamente para compartilhar documentos, organizar tarefas, criar notas e até mesmo gravar ou transcrever minhas chamadas. O Notion é revigorante e nos mantém todos conectados e organizados em nossa grande empresa de cerca de 300 pessoas.

6. Trello

via Atlassian

O Trello é o quadro de tarefas original no estilo Kanban, agora propriedade da Atlassian. Sua simplicidade de arrastar e soltar o torna uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais fáceis de adotar. Para equipes distribuídas com automação de fluxo de trabalho direta, a abordagem visual do Trello mantém todos alinhados sem a necessidade de treinamento.

O Butler, mecanismo de automação integrado do Trello, permite criar regras para automatizar ações repetitivas. A limitação do Trello é a profundidade. Projetos complexos com dependências ou relatórios detalhados sobrecarregam a metáfora do quadro, mas ele continua sendo uma opção leve e sólida.

Melhores recursos do Trello

Quadros Kanban: a interface clássica de cartões com recurso de arrastar e soltar que torna o status das tarefas visível rapidamente.

Automação Butler: crie regras como “quando um cartão for movido para Concluído, verifique todos os itens” sem escrever código.

Visualizações de linha do tempo e calendário (Premium): visualize cartões em uma linha do tempo ou calendário para um planejamento focado em prazos

Prós e contras do Trello

Prós:

Curva de aprendizado extremamente baixa, para que a maioria das equipes possa começar a usá-la imediatamente.

A automação Butler lida com regras complexas para uma ferramenta leve.

Integração profunda com o ecossistema Atlassian (Jira, Confluence)

Contras:

Relatórios e análises nativas limitadas

O rastreamento de dependências e o gerenciamento de recursos são mínimos.

Limites de quadro e automação se aplicam aos planos iniciais.

Preços do Trello

GratuitoPadrão: US$ 6/usuário/mês (cobrado anualmente)Premium: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)Empresarial: a partir de US$ 17,50/usuário/mês (o preço varia de acordo com o número de usuários)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (23.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Inserir informações e anexar documentos no Smartsheet tem sido a maneira mais eficiente que já encontrei para rastrear e registrar informações. O Wrike é voltado para equipes de médio porte e empresariais que precisam de governança robusta e fluxos de trabalho de revisão. Seu sistema de marcação cruzada permite que uma única tarefa exista em vários projetos simultaneamente, para que diferentes equipes possam visualizar o mesmo resultado sem duplicar o trabalho. O Wrike AI oferece previsão de riscos e resumos de IA. Para equipes distribuídas que gerenciam trabalhos criativos, o recurso de revisão do Wrike oferece suporte a marcações e aprovações em mais de 30 formatos de arquivo diretamente na plataforma. A desvantagem é a complexidade e o custo, já que os recursos completos exigem planos e complementos de nível superior. Prós: Contras: FreeTeam: US$ 10/usuário/mêsBusiness: US$ 25/usuário/mêsEnterprise: PersonalizadoPinnacle: Personalizado G2: 4,2/5 (4.519 avaliações) Capterra: 4,4/5 (2.876 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: O Wrike é uma ótima plataforma para gerenciamento de projetos, especialmente para equipes grandes e remotas. É fácil de entender e usar, muito mais do que alguns concorrentes, como o SmartSheet. A capacidade do Wrike de controlar as versões dos documentos no processo de revisão é fantástica e nos permite iterar textos criativos de maneira integrada. Agora eu o uso diariamente e não sinto falta de outras plataformas que costumava usar, como Asana ou Monday.com. O Zoho Projects faz parte do ecossistema mais amplo do Zoho, tornando-o uma opção natural para equipes que já utilizam outros aplicativos do Zoho. A plataforma oferece gráficos de Gantt, acompanhamento de problemas, planilhas de horas e dependências de tarefas a um preço acessível. Para equipes distribuídas, inclui chat e fóruns integrados para discussões assíncronas. A plataforma também oferece suporte a relatórios de controle de tempo e utilização de recursos, auxiliando os gerentes no gerenciamento da carga de trabalho. A desvantagem é que o Zoho Projects funciona melhor dentro de seu ecossistema. Equipes que não utilizam outros produtos Zoho podem achar a experiência autônoma menos refinada do que a dos concorrentes. Prós: Contras: Premium gratuito: US$ 5/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente) G2: 4,3/5 (528 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: Eu uso o Zoho Projects para planejar, acompanhar e gerenciar o trabalho. Gosto de como ele organiza o trabalho por meio de tarefas, marcos e gráficos de Gantt, facilitando o acompanhamento do progresso e dos prazos rapidamente. Aprecio os recursos de colaboração, como comentários, compartilhamento de arquivos e feeds de atividades, que mantêm tudo em um só lugar. A automação e os lembretes ajudam a reduzir os acompanhamentos manuais. Ele também resolve problemas como baixa visibilidade das tarefas, prazos perdidos e comunicação dispersa, mantendo todos os planos de projeto, tarefas, cronogramas e discussões em um só lugar. Acho-o prático e fácil de usar, o que ajuda minhas equipes a se manterem alinhadas e produtivas. Criar projetos, adicionar usuários e configurar tarefas e marcos foi bastante fácil e direto. O Teamwork.com foi criado para equipes de atendimento ao cliente, como agências e consultorias, que precisam rastrear horas faturáveis e gerenciar permissões de clientes. Para equipes distribuídas que atendem clientes externos, esse foco na faturabilidade e na visibilidade do cliente o diferencia. A plataforma inclui recursos nativos de controle de tempo, planejamento de carga de trabalho e faturamento. Os usuários clientes podem ter acesso limitado a projetos específicos, o que é útil para colaborar com partes interessadas externas em diferentes fusos horários. A desvantagem é que seu foco em serviços ao cliente pode parecer excessivamente especializado para equipes internas. Prós: Contras: Gratuito: US$ 11,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Crescimento: US$ 20,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Escala: Personalizado G2: 4,4/5 (1.375 avaliações) Capterra: 4,5/5 (919 avaliações) Aqui está a avaliação do G2: Para praticamente tudo o que eu quero organizar ou programar no meu fluxo de trabalho, o Teamwork tem uma funcionalidade para isso. Além disso, ele tem uma equipe de desenvolvimento muito ativa, que está sempre pesquisando, absorvendo feedback e adicionando recursos novos e aprimorados, além de correções. E o suporte (que eu nunca precisei, mas uma vez usei para fazer uma pergunta sobre uma funcionalidade específica) é SUPER responsivo, amigável e fácil de se comunicar. Há um ícone “Feedback” na barra de ferramentas que você sempre pode usar para fazer comentários e sugestões à equipe de desenvolvimento, o que também aprecio. Adoro eles...

7. Smartsheet

via Smartsheet

O Smartsheet traz uma interface no estilo planilha para o gerenciamento de projetos, tornando-o familiar para equipes que estão migrando do Excel. Ele inclui recursos de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, automações e painéis sobrepostos. Para equipes distribuídas em setores que exigem conformidade, as autorizações FedRAMP e DoD do Smartsheet o tornam uma opção viável.

A desvantagem é a complexidade. As fórmulas do Smartsheet diferem das do Excel, e os recursos avançados exigem compras adicionais. As equipes que esperam uma planilha simples podem encontrar uma curva de aprendizado mais íngreme do que o previsto.

Melhores recursos do Smartsheet

Grade no estilo planilha: linhas e colunas familiares com fórmulas e formatação condicional

Visualizações Gantt e Calendário: visualize cronogramas e dependências sem sair da planilha

Centro de Controle (complemento): padronize e gerencie grandes portfólios de projetos com modelos e relatórios.

Prós e contras do Smartsheet

Prós:

A interface familiar da planilha reduz as barreiras de adoção para equipes que vêm do Excel.

As autorizações FedRAMP e DoD tornam-no adequado para contratantes governamentais.

Recursos robustos de gerenciamento de portfólio para PMOs

Contras:

As fórmulas e funções diferem do Excel, exigindo um novo aprendizado.

Recursos premium exigem compras adicionais.

O desempenho pode ficar lento em planilhas muito grandes.

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente) Business: US$ 20/usuário/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Personalizado

Avaliações e comentários do Smartsheet

G2: 4,4/5 (23.019 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.471 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Aqui está a avaliação do G2: Eu uso o Smartsheet diariamente no meu trabalho para registrar e manter informações sobre centenas de clientes e pedidos que eles fizeram. O Smartsheet proporcionou à minha equipe uma maneira de integrar funcionários remotos, atuando como um ponto de compartilhamento de informações. Gosto da facilidade e funcionalidade das planilhas. Inserir informações e anexar documentos no Smartsheet tem sido a maneira mais eficiente que já encontrei para rastrear e registrar informações.

8. Wrike

via Wrike

O Wrike é voltado para equipes de médio porte e empresariais que precisam de governança robusta e fluxos de trabalho de revisão. Seu sistema de marcação cruzada permite que uma única tarefa exista em vários projetos simultaneamente, para que diferentes equipes possam visualizar o mesmo resultado sem duplicar o trabalho. O Wrike AI oferece previsão de riscos e resumos de IA.

Para equipes distribuídas que gerenciam trabalhos criativos, o recurso de revisão do Wrike oferece suporte a marcações e aprovações em mais de 30 formatos de arquivo diretamente na plataforma. A desvantagem é a complexidade e o custo, já que os recursos completos exigem planos e complementos de nível superior.

Melhores recursos do Wrike

Marcação cruzada: atribua tarefas a vários projetos para que diferentes equipes vejam o mesmo trabalho em seu próprio contexto.

Revisão e aprovações: marque imagens, vídeos e PDFs diretamente no Wrike com fluxos de trabalho de aprovação integrados.

Wrike AI (Work Intelligence): previsão de riscos, resumos e assistente de perguntas e respostas com tecnologia de IA.

Prós e contras do Wrike

Prós:

A marcação cruzada elimina tarefas duplicadas e mantém as equipes multifuncionais alinhadas.

A revisão integrada reduz a necessidade de ferramentas externas de revisão criativa.

Controles empresariais robustos com certificações SOC 2 e ISO 27001.

Contras:

A funcionalidade completa requer vários complementos.

A interface pode parecer confusa e complexa para novos usuários.

A disponibilidade do suporte prioritário varia de acordo com o plano.

Preços do Wrike

FreeTeam: US$ 10/usuário/mêsBusiness: US$ 25/usuário/mêsEnterprise: PersonalizadoPinnacle: Personalizado

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (4.519 avaliações) Capterra: 4,4/5 (2.876 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Aqui está a avaliação do G2: O Wrike é uma ótima plataforma para gerenciamento de projetos, especialmente para equipes grandes e remotas. É fácil de entender e usar, muito mais do que alguns concorrentes, como o SmartSheet. A capacidade do Wrike de controlar as versões dos documentos no processo de revisão é fantástica e nos permite iterar textos criativos de maneira integrada. Agora eu o uso diariamente e não sinto falta de outras plataformas que costumava usar, como Asana ou Monday.com.

9. Zoho Projects

via Zoho

O Zoho Projects faz parte do ecossistema mais amplo do Zoho, tornando-o uma opção natural para equipes que já utilizam outros aplicativos do Zoho. A plataforma oferece gráficos de Gantt, acompanhamento de problemas, planilhas de horas e dependências de tarefas a um preço acessível. Para equipes distribuídas, inclui chat e fóruns integrados para discussões assíncronas.

A plataforma também oferece suporte a relatórios de controle de tempo e utilização de recursos, auxiliando os gerentes no gerenciamento da carga de trabalho. A desvantagem é que o Zoho Projects funciona melhor dentro de seu ecossistema. Equipes que não utilizam outros produtos Zoho podem achar a experiência autônoma menos refinada do que a dos concorrentes.

Melhores recursos do Zoho Projects

Gráficos de Gantt com dependências: visualize cronogramas de projetos e relações entre tarefas com reprogramação por arrastar e soltar.

Planilhas de horas integradas: registre o tempo dedicado às tarefas e gere relatórios de utilização sem precisar de ferramentas de terceiros.

Integração com o ecossistema Zoho: conecte-se perfeitamente ao Zoho CRM, Zoho Docs e outros aplicativos Zoho.

Prós e contras do Zoho Projects

Prós:

A configuração rápida permite que equipes pequenas e startups comecem a trabalhar em poucos minutos.

A integração nativa com o ecossistema Zoho reduz a necessidade de conectores externos.

O acompanhamento de problemas e as planilhas de horas de trabalho integrados atendem às necessidades comuns de gerenciamento de projetos.

Contras:

A experiência autônoma é menos refinada para equipes que não utilizam outros produtos Zoho.

As opções de personalização e fluxo de trabalho avançado são limitadas.

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com ferramentas mais modernas.

Preços do Zoho Projects

Premium gratuito: US$ 5/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Zoho Projects

G2: 4,3/5 (528 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Aqui está a avaliação do G2: Eu uso o Zoho Projects para planejar, acompanhar e gerenciar o trabalho. Gosto de como ele organiza o trabalho por meio de tarefas, marcos e gráficos de Gantt, facilitando o acompanhamento do progresso e dos prazos rapidamente. Aprecio os recursos de colaboração, como comentários, compartilhamento de arquivos e feeds de atividades, que mantêm tudo em um só lugar. A automação e os lembretes ajudam a reduzir os acompanhamentos manuais. Ele também resolve problemas como baixa visibilidade das tarefas, prazos perdidos e comunicação dispersa, mantendo todos os planos de projeto, tarefas, cronogramas e discussões em um só lugar. Acho-o prático e fácil de usar, o que ajuda minhas equipes a se manterem alinhadas e produtivas. Criar projetos, adicionar usuários e configurar tarefas e marcos foi bastante fácil e direto.

10. Teamwork.com

O Teamwork.com foi criado para equipes de atendimento ao cliente, como agências e consultorias, que precisam rastrear horas faturáveis e gerenciar permissões de clientes. Para equipes distribuídas que atendem clientes externos, esse foco na faturabilidade e na visibilidade do cliente o diferencia. A plataforma inclui recursos nativos de controle de tempo, planejamento de carga de trabalho e faturamento.

Os usuários clientes podem ter acesso limitado a projetos específicos, o que é útil para colaborar com partes interessadas externas em diferentes fusos horários. A desvantagem é que seu foco em serviços ao cliente pode parecer excessivamente especializado para equipes internas.

Melhores recursos do Teamwork.com

Controle de tempo e faturamento integrados: registre horas faturáveis, defina tarifas e gere faturas diretamente da plataforma.

Permissões do cliente: conceda a clientes externos acesso limitado a projetos específicos, controlando o que eles podem ver.

Planejamento da carga de trabalho: visualize a capacidade da equipe e equilibre as atribuições entre os membros distribuídos da equipe.

Prós e contras do Teamwork.com

Prós:

Desenvolvido especificamente para equipes de atendimento ao cliente com controles de faturamento e acesso ao cliente.

O controle de tempo é profundamente integrado, tornando o gerenciamento de horas faturáveis perfeito.

As visualizações da carga de trabalho ajudam os gerentes a equilibrar as atribuições.

Contras:

O foco nos serviços ao cliente pode parecer exagerado para equipes internas.

A interface pode parecer confusa com recursos que equipes que não são de agências não precisam.

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao configurar modelos de projeto.

Preços do Teamwork.com

Gratuito: US$ 11,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Crescimento: US$ 20,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Escala: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Teamwork.com

G2: 4,4/5 (1.375 avaliações) Capterra: 4,5/5 (919 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork.com?

Aqui está a avaliação do G2: Para praticamente tudo o que eu quero organizar ou programar no meu fluxo de trabalho, o Teamwork tem uma funcionalidade para isso. Além disso, ele tem uma equipe de desenvolvimento muito ativa, que está sempre pesquisando, absorvendo feedback e adicionando recursos novos e aprimorados, além de correções. E o suporte (que eu nunca precisei, mas uma vez usei para fazer uma pergunta sobre uma funcionalidade específica) é SUPER responsivo, amigável e fácil de se comunicar. Há um ícone “Feedback” na barra de ferramentas que você sempre pode usar para fazer comentários e sugestões à equipe de desenvolvimento, o que também aprecio. Adoro eles...

Escolher um software de gerenciamento de projetos para uma equipe distribuída não se resume apenas a recursos, mas também à redução de atritos. Cada integração que você adiciona é mais um ponto potencial de falha e mais um lugar onde o contexto se perde. As melhores ferramentas para equipes remotas consolidam tarefas, documentos, bate-papo e relatórios em um único espaço de trabalho para que sua equipe possa se concentrar no trabalho em si.

Priorize recursos nativos em vez de longas listas de integração. Pergunte se a plataforma pode lidar com suas necessidades de documentação, comunicação e relatórios sem adicionar extras. O objetivo é ter uma única fonte de verdade, onde todas as conversas, documentos e tarefas coexistam com contexto completo. É assim que equipes distribuídas se movem mais rapidamente — não adicionando mais ferramentas, mas precisando de menos.

Pronto para ver o que um espaço de trabalho verdadeiramente convergente pode fazer pela sua equipe? Comece gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo.

Perguntas frequentes

Procure por documentos integrados, chat nativo vinculado a tarefas, controle de tempo, painéis de relatórios e assistência de IA — tudo em uma única plataforma. Quando esses recursos são nativos, você evita problemas de sincronização e mantém o contexto da sua equipe em um único lugar.

Plataformas completas consolidam tarefas, documentos, bate-papo e relatórios com dados e permissões unificados. Ferramentas que dependem de integrações encaminham dados por meio de conectores externos, causando falhas de sincronização e contexto fragmentado.

Sim. Quando seu software de gerenciamento de projetos inclui documentos nativos, chat assíncrono, controle de tempo e painéis, sua equipe pode usar ferramentas de colaboração online para se comunicar, compartilhar arquivos e acompanhar o trabalho sem mudar de contexto.

Menos pontos de acesso significam menos superfícies de ataque. Os recursos integrados mantêm os dados dentro do perímetro de segurança de uma plataforma, simplificando as auditorias de conformidade e reduzindo os riscos de vazamento de dados.