As 10 melhores alternativas ao Mandolin AI para [ano]

O Mandolin AI é uma plataforma de automação de cuidados de saúde concebida especificamente para fornecedores de medicamentos especializados. Utiliza agentes de IA para lidar com o pesado trabalho administrativo por trás do acesso dos pacientes a esses medicamentos — coisas como admissão de encaminhamentos, verificações de benefícios de seguros, autorizações prévias e fluxos de trabalho de faturação.

Em termos simples, ele age como uma equipe administrativa digital, concluindo a documentação e a coordenação necessárias antes que um paciente possa receber tratamentos especializados.

No entanto, se você estiver procurando por agentes de IA que automatizem fluxos de trabalho além da área de saúde especializada — como operações entre departamentos, fluxos de trabalho multi-LLM ou automação comercial mais ampla —, talvez seja interessante explorar alternativas ao Mandolin AI.

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores opções.

O que você deve procurar nas alternativas ao Mandolin AI?

O Mandolin é usado principalmente por centros de infusão, farmácias especializadas e sistemas de saúde que gerenciam terapias complexas e de alto custo, como biológicos, terapias genéticas e tratamentos por infusão.

Essas organizações lidam com semanas de papelada manual, verificações de seguro e fluxos de trabalho de reembolso antes que um paciente possa iniciar o tratamento.

Ao avaliar alternativas, o objetivo vai além da simples automação para a execução de agentes em toda a sua pilha de negócios.

Veja o que você deve procurar nas alternativas ao Mandolin AI e nas plataformas modernas de orquestração de agentes:

Confirme se os agentes podem executar ações reais no sistema: escolha uma plataforma em que os agentes possam chamar APIs, atualizar registros e acionar fluxos de trabalho, em vez de operar apenas como camadas de raciocínio.

Analise como a lógica de execução é definida e aplicada: certifique-se de que você pode controlar o sequenciamento de tarefas, ramificações condicionais e coordenação de agentes para evitar resultados inconsistentes.

Verifique como os agentes acessam sistemas e dados externos: selecione uma plataforma que se integre diretamente à sua pilha operacional para permitir que os agentes operem com dados comerciais em tempo real.

Analise como as permissões e proteções são aplicadas: certifique-se de poder restringir o acesso dos agentes e impedir ações indesejadas em sistemas confidenciais.

Avalie os recursos de observabilidade e depuração: certifique-se de que você pode inspecionar as decisões dos agentes, rastrear os caminhos de execução e diagnosticar falhas quando os fluxos de trabalho forem interrompidos.

Verifique se a plataforma preserva o estado do fluxo de trabalho: Procure por memória persistente ou rastreamento de estado para que os agentes possam retomar a execução sem reiniciar tarefas ou perder o progresso.

👀 Você sabia? De acordo com uma pesquisa da American Medical Association, 78% dos médicos afirmam que os atrasos na autorização prévia levam os pacientes a abandonar completamente o tratamento. Quando as aprovações se prolongam por semanas, muitos pacientes simplesmente desistem antes mesmo de iniciar a terapia. Os prestadores de serviços de saúde estão recorrendo a agentes de IA e plataformas de automação para acelerar esse processo. Ferramentas como o Mandolin são criadas para reduzir o atrito administrativo nos fluxos de trabalho de admissão, verificação de seguro e reembolso.

📚 Leia também: Ferramentas de IA que transformam negócios e aumentam a produtividade

As principais alternativas ao Mandolin AI em resumo

Aqui está um resumo das melhores alternativas ao Mandolin AI e o que cada uma oferece.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Agentes de IA incorporados em tarefas e fluxos de trabalho, inteligência contextual do espaço de trabalho, automação de fluxos de trabalho, integrações entre ferramentas operacionais Equipes de produto, engenharia e operações incorporando IA nos fluxos de trabalho de execução Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas CrewAI Orquestração de agentes baseada em funções, memória compartilhada de agentes, coordenação de fluxos de trabalho, integrações de ferramentas, Python e interfaces visuais. Equipes de engenharia e automação que desenvolvem sistemas multiagentes estruturados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês AutoGen Orquestração de agentes com prioridade no código, estruturas de comunicação de agentes, ferramentas de observabilidade, coordenação de múltiplos agentes Equipes de engenharia e pesquisa que desenvolvem lógica personalizada de orquestração de agentes Código aberto Agentes GPT-4o Agentes habilitados por ferramentas, raciocínio multimodal, chamada de funções, integração SDK, suporte à automação de fluxos de trabalho Equipes de produto, engenharia e plataforma que implantam agentes de IA em aplicativos Preços personalizados Agentes Zapier Automação de fluxo de trabalho impulsionada por IA, criação de agentes de linguagem natural, mais de 8.000 integrações, controle de versão de automação Equipes de operações comerciais, marketing e RevOps automatizando fluxos de trabalho entre aplicativos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 50/mês Agentes n8n Construtor visual de fluxo de trabalho, memória de agente, integrações abrangentes, ferramentas de depuração, suporte para hospedagem própria Equipes de operações técnicas e automação que gerenciam fluxos de trabalho internos complexos Planos pagos a partir de US$ 28,40/mês. Relevância da IA Criação de agentes sem código, implantação de agentes em sistemas empresariais, rastreamento de metadados, automação de fluxo de trabalho Equipes de GTM, vendas e operações implantando agentes autônomos sem engenharia pesada Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês LangGraph Orquestração de fluxo de trabalho com estado, controle de execução, memória persistente, monitoramento em tempo real Equipes de engenharia que criam fluxos de trabalho de agentes de longa duração e com estado Gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/usuário/mês Agentes LlamaIndex Indexação de dados, fluxos de trabalho de agentes com recuperação aprimorada, gerenciamento de memória e estado, SDKs para desenvolvedores. Equipes de engenharia e dados que criam agentes que operam em grandes bases de conhecimento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 50/mês Vertex AI Agent Builder Infraestrutura de agentes gerenciada, acesso e orquestração de modelos, integrações empresariais, ferramentas de implantação Equipes de engenharia e plataforma empresarial que implantam agentes em escala de produção Preços personalizados

As melhores alternativas ao Mandolin AI

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Abaixo, você encontrará as melhores alternativas ao Mandolin AI para diferentes casos de uso, fluxos de trabalho e requisitos operacionais:

1. ClickUp (ideal para incorporar agentes de IA na execução de tarefas e coordenação de fluxos de trabalho)

Experimente o ClickUp Super Agents gratuitamente Com o ClickUp Super Agents, gerencie fluxos de trabalho inteiros, não apenas ações individuais, para que seus projetos continuem avançando mesmo quando ninguém estiver observando.

A maioria das alternativas ao Mandolin concentra-se na criação ou implantação de agentes fora do ambiente de trabalho diário. Elas funcionam como camadas de automação independentes, estruturas de desenvolvimento ou ferramentas de integração.

O ClickUp, por outro lado, funciona como um espaço de trabalho de IA convergente. Ele incorpora a IA diretamente em suas tarefas, documentos, conversas, painéis e fluxos de trabalho. Em vez de gerenciar os agentes separadamente da execução, você pode implantá-los onde o trabalho já está sendo realizado.

Aqui estão os principais recursos que a tornam uma forte alternativa ao Mandolin AI:

🧠 ClickUp Brain: IA sensível ao contexto que impulsiona a execução real

O ClickUp Brain compreende e memoriza os dados do espaço de trabalho para lhe oferecer insights contextuais.

A maioria dos agentes de IA falha porque não possui contexto operacional em tempo real. Muitas plataformas de orquestração de agentes exigem que você insira manualmente informações em prompts, armazenamentos de memória ou bases de conhecimento externas antes que os agentes possam agir de maneira confiável.

O ClickUp Brain incorpora IA contextual diretamente em seu espaço de trabalho. Ele entende como suas tarefas, documentos e conversas no chat do ClickUp se conectam entre projetos e equipes, dando aos agentes acesso ao contexto operacional em tempo real.

É uma IA que pode consultar automaticamente as últimas atualizações, mudanças de propriedade, dependências e documentação.

Você também pode consultar seu espaço de trabalho instantaneamente. Faça perguntas como “O que mudou no plano de lançamento do segundo trimestre esta semana?” ou “Resuma todos os comentários de integração do mês passado”, e o Brain recupera as respostas de todo o seu ambiente de trabalho real.

Obtenha respostas rápidas e em tempo real para perguntas relacionadas ao espaço de trabalho usando o ClickUp Brain.

✏️ Observação: com memória nativa e reconhecimento contextual integrados, você não precisa manter sistemas de conhecimento separados ou estruturar manualmente o contexto para os agentes. A inteligência já existe dentro dos fluxos de trabalho do ClickUp Brain AI, onde as decisões e a execução acontecem.

🤖 Superagentes ClickUp AI: Implante agentes de IA corporativos em fluxos de trabalho reais

Os Super Agentes da ClickUp são assistentes de IA autônomos e ambientais que observam as mudanças em seu espaço de trabalho e agem em nome dos usuários com base em regras, padrões de dados e contexto.

Enquanto o Brain se destaca em responder perguntas e gerar insights, os Super Agentes tomam medidas quando as condições são atendidas.

Por exemplo, um Super Agente pode:

Detecte tarefas atrasadas e reatribua ou notifique os proprietários de forma proativa.

Monitore o andamento do projeto e gere relatórios de status.

Acione tarefas de acompanhamento quando as dependências forem concluídas.

Sintetize retrospectivas de sprint e revele insights sobre riscos.

Ative os Super Agentes dentro do ClickUp para automatizar tarefas/fluxos de trabalho completamente.

Além disso: os Super Agentes de IA funcionam com memória infinita e contexto de espaço de trabalho. Eles utilizam a memória recente para o que acabou de acontecer, a memória de trabalho para o contexto ativo e a memória de longo prazo para a recuperação.

Além disso, com retenção de dados zero, suas informações nunca ficam fora do seu espaço de trabalho seguro.

Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agentes do ClickUp 📹

⭐ Bônus: ClickUp Brain MAX é o companheiro de desktop com tecnologia de IA que traz essa inteligência contextual para fora do navegador e para um aplicativo dedicado. Com ela, você pode: Trabalhe com vários modelos de IA em um só lugar: alterne entre o Brain e outros LLMs, como Clause, GPT, Gemini etc., com um único toque.

Pesquise rapidamente em arquivos, tarefas, documentos, etc.: use use a Pesquisa Empresarial para encontrar arquivos, tarefas ou documentos em todo o seu espaço de trabalho digital. Por exemplo, pesquise “o documento em que discutimos a experiência de preços B” e o Brain irá buscá-lo imediatamente.

Digite 400 vezes mais rápido com a voz: dite prompts, comandos de trabalho, comentários ou até mesmo respostas rápidas de chat com o Talk to Text do ClickUp

⚙️ ClickUp Automations: coordene agentes em toda a sua pilha de fluxo de trabalho

Depois que os agentes são criados, o ClickUp Automations ajuda você a implantá-los e coordená-los em todos os fluxos de trabalho. Em vez de operar como assistentes isolados, os agentes podem ser acionados dinamicamente com base em eventos operacionais reais dentro do seu espaço de trabalho.

Configure as automações do ClickUp para manter seu fluxo de trabalho sincronizado sempre que novos dados forem recebidos.

Você pode definir exatamente quando um agente é executado, quais dados ele usa e quais ações ele realiza. Por exemplo:

Quando uma tarefa passa para Pronta para QA, um agente pode gerar casos de teste, designar revisores e atualizar a documentação.

Quando um negócio fica parado, um agente de vendas pode acionar acompanhamentos e notificar a equipe.

Quando um novo feedback é registrado, um agente pode resumir as informações e atualizar as tarefas do produto.

O ClickUp combina automação baseada em regras com orquestração impulsionada por IA, para que você possa projetar fluxos de trabalho complexos de várias etapas sem código. Usando instruções simples e em linguagem clara, você pode criar gatilhos, condições e ações personalizados que ativam agentes em projetos, equipes e ferramentas.

⭐ Bônus: dê aos seus agentes de IA acesso a dados em tempo real de mais de 1.000 ferramentas externas usando as integrações nativas do ClickUp. Por exemplo, um agente de vendas pode ler leads do HubSpot, verificar o status do GitHub PR ou obter a opinião dos clientes a partir dos tickets do Zendesk — tudo isso sem precisar exportar CSVs ou criar APIs personalizadas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos pode ser um pouco complicada para usuários iniciantes.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.850 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Aprecio muito a inovação constante do ClickUp e como ele se apoia fortemente na IA. O AI Super Agent é poderoso e permite configurar tarefas rotineiras muito rapidamente.

Aprecio muito a inovação constante do ClickUp e como ele se apoia fortemente na IA. O AI Super Agent é poderoso e permite configurar tarefas rotineiras muito rapidamente.

História do cliente: ClickUp X Bell Direct 😓 O problema: “Trabalho sobre trabalho” estava bloqueando a produtividade real A equipe de operações da Bell Direct estava sobrecarregada. Todos os dias, eles lidavam com mais de 800 e-mails de clientes, cada um exigindo leitura manual, triagem, categorização e encaminhamento para a pessoa certa. A situação pressionava a eficiência, a visibilidade e a qualidade do serviço da equipe, mesmo que a empresa estivesse entregando resultados sólidos para os clientes. ✅ A solução: um espaço de trabalho unificado + agentes de IA que funcionam como colegas de equipe Em vez de adicionar outra ferramenta desconectada à pilha, a Bell Direct escolheu o ClickUp como seu centro de comando central. Eles consolidaram tudo, desde tarefas e documentos até processos e conhecimento, em um único espaço de trabalho onde a IA tinha contexto completo. Em vez de depender de bots ou modelos genéricos, eles implantaram um Super Agente que chamaram de “Delegator”. É um colega de equipe autônomo treinado para triar o trabalho recebido: Ele lê todos os e-mails que chegam à caixa de entrada compartilhada.

Ele classifica a urgência, o cliente e o assunto usando campos personalizados com tecnologia de IA.

Ele prioriza e encaminha cada tarefa para a pessoa certa em tempo real. Tudo isso sem pontos de contato manuais de operadores humanos. 😄 O impacto: ganhos operacionais mensuráveis Aumento de 20% na eficiência operacional, o que significa que mais trabalho é realizado mais rapidamente com os mesmos recursos.

Liberação da capacidade equivalente a dois funcionários em tempo integral, agora disponível para tarefas estratégicas de alto valor.

Mais de 800 e-mails diários de clientes triados em tempo real O Super Agent agora encaminha o trabalho da mesma forma que um ser humano faria, mas com a velocidade e a escala de uma máquina.

Se sua equipe lida com grandes volumes de solicitações, aprovações ou coordenação entre equipes, os Super Agentes podem ser configurados para gerenciar esses fluxos de trabalho de forma autônoma e em escala. Para ver como as equipes estão projetando esses fluxos de trabalho com tecnologia de IA no ClickUp, entre em contato com nossa equipe para explorar como um Super Agente poderia ser para sua empresa.

⭐ Bônus: Se você é usuário do ClickUp, aqui estão as diferentes ferramentas de IA do ClickUp que ajudam a automatizar o trabalho diário.

2. CrewAI (ideal para coordenar agentes especializados com funções definidas e objetivos comuns)

via CrewAI

A CrewAI é uma plataforma multiagente para criar, operar e manter uma equipe de agentes de IA.

Defina a função, o objetivo, a memória e as configurações LLM de cada agente e, em seguida, atribua tarefas com descrições claras e resultados esperados. Os agentes podem compartilhar o contexto e contribuir para tarefas maiores dentro de uma equipe.

Use o CrewAI Studio, o editor visual de arrastar e soltar com um copiloto de IA integrado, ou trabalhe com APIs baseadas em objetos e eventos para obter um controle mais profundo sobre o comportamento do fluxo de trabalho, a ordem de execução e a integração do sistema.

A plataforma oferece integrações de agentes com ferramentas como Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk e Asana. Você também pode aplicar controles de acesso para restringir quais ferramentas ou fontes de dados cada agente pode usar.

Melhores recursos do CrewAI

Aproveite um agente de planejamento especializado para criar planos de tarefas estruturados e distribuir responsabilidades entre vários agentes dentro de uma equipe.

Combine uma ampla variedade de fontes de conhecimento, incluindo arquivos, sites e bancos de dados vetoriais, para otimizar a precisão da recuperação de informações.

Visualize painéis administrativos para monitorar a atividade dos agentes, os padrões de uso e o desempenho em todas as implantações.

Limitações do CrewAI

A configuração de sistemas avançados de agentes no CrewAI requer familiaridade com Python, integrações de API e padrões de orquestração de agentes.

Preços do CrewAI

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 25/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CrewAI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CrewAI?

Feedback de um usuário do G2:

O que mais gosto no crewAI é a rapidez com que ele me ajuda a passar da ideia à execução. Na área de tecnologia, sempre há muito o que fazer e pouco tempo, e o CrewAI é como ter um colega de equipe extra que está sempre disponível e não se importa em fazer tarefas repetitivas ou tediosas. Gosto especialmente de como ele pode coordenar tarefas em diferentes ferramentas e fluxos de trabalho... não é apenas mais um chatbot de IA; é mais como um parceiro de operações. A interface do usuário é simples e não leva muito tempo para descobrir como fazer as coisas.

O que mais gosto no crewAI é a rapidez com que ele me ajuda a passar da ideia à execução. Na área de tecnologia, sempre há muito o que fazer e pouco tempo, e o CrewAI é como ter um colega de equipe extra que está sempre disponível e não se importa em fazer tarefas repetitivas ou tediosas. Gosto especialmente de como ele pode coordenar tarefas em diferentes ferramentas e fluxos de trabalho... não é apenas mais um chatbot de IA; é mais como um parceiro de operações. A interface do usuário é simples e não leva muito tempo para descobrir como fazer as coisas.

3. AutoGen (ideal para criar fluxos de trabalho personalizados com vários agentes e controle total)

via AutoGen

O AutoGen da Microsoft é uma das estruturas de agentes LLM de código aberto mais flexíveis para a criação de sistemas multiagentes personalizados. Ele oferece suporte em diferentes estágios do desenvolvimento da orquestração de agentes.

Por exemplo, você pode descrever como os agentes devem acionar ações, trocar contexto e coordenar tarefas em sequências de automação ou pipelines de pesquisa usando a camada central do AutoGen.

Se você deseja atribuir funções aos agentes, conectar modelos de linguagem e estruturar conversas orientadas por tarefas diretamente em Python, aplique a estrutura AgentChat.

E se você preferir um ambiente visual, o AutoGen Studio oferece uma interface baseada em navegador que permite configurar agentes, monitorar suas interações e avaliar seu comportamento sem precisar escrever código de orquestração do zero.

Melhores recursos do AutoGen

Inspecione caminhos de execução, monitore o comportamento de coordenação e depure fluxos de trabalho à medida que eles evoluem com ferramentas integradas de rastreamento e observabilidade.

Permita a interoperabilidade entre agentes desenvolvidos usando diferentes linguagens de programação, incluindo Python e .NET.

Use interfaces digitadas para validar as interações dos agentes e detectar erros de integração durante o desenvolvimento.

Limitações do AutoGen

A ampliação de sistemas de agentes além de implantações pequenas ou experimentais exige experiência em planejamento arquitetônico e configuração de infraestrutura.

Preços do AutoGen

Código aberto

Avaliações e comentários do AutoGen

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📮 ClickUp Insight: 40% dos participantes da nossa pesquisa afirmam que estão curiosos, mas ainda não têm certeza do que realmente se considera um “agente”. Isso mostra como a ideia dos agentes está se espalhando rapidamente, mas também como a categoria ainda parece abstrata na prática. Muitas ferramentas afirmam ser agenticas em teoria, mas não conseguem realmente participar do trabalho diário. Os Super Agentes no ClickUp residem no espaço de trabalho e podem operar de forma autônoma dentro das regras e aprovações que você definir. A melhor parte? Parece menos com “IA” e mais com um colega de equipe virtual que mantém o trabalho em dia discretamente.

4. Agentes com tecnologia GPT-4o (ideais para implantar agentes que combinam raciocínio, uso de ferramentas e entrada multimodal)

via OpenAI Agent Builder

Os agentes criados usando modelos OpenAI, como o GPT-4o, combinam raciocínio, uso de ferramentas e entradas multimodais para automatizar fluxos de trabalho complexos.

Usando as APIs da OpenAI e o Agents SDK, os desenvolvedores podem criar agentes que executam tarefas em várias etapas, seguindo instruções, chamando APIs externas e passando dados estruturados, como parâmetros JSON, entre as etapas.

Esses agentes podem recuperar informações de arquivos ou bancos de dados, interagir com sistemas externos e acionar ferramentas para realizar cálculos, gerar relatórios ou analisar entradas visuais.

A plataforma também fornece estruturas e SDKs que ajudam os desenvolvedores a integrar agentes em aplicativos de IA, conectá-los a serviços de terceiros e implantá-los em ambientes de produção, em vez de limitá-los a interfaces de bate-papo simples.

Melhores recursos dos agentes GPT-4o

Use agentes de exemplo pré-configurados para entender como as instruções, ferramentas e saídas são configuradas e, em seguida, modifique-as ou crie novos agentes.

Processe entradas visuais ao vivo a partir do compartilhamento de tela ou feeds de câmera para analisar fluxogramas, diagramas e ambientes operacionais.

Aciona ferramentas externas, APIs ou funções do sistema de forma dinâmica com base no contexto da conversa e nos requisitos da tarefa.

Limitações dos agentes GPT-4o

As respostas dos agentes podem apresentar conclusões plausíveis, mas incorretas, exigindo supervisão humana para verificar a precisão em fluxos de trabalho críticos.

Preços dos agentes GPT-4o

Preços personalizados

Avaliações e comentários dos agentes GPT-4o

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OpenAI Agent Builder?

Um usuário da Capterra diz:

Minha experiência geral tem sido excelente. O GPT-4 agora é uma ferramenta essencial no meu fluxo de trabalho de consultoria de TI. Eu confio nele para obter conselhos verificados e tecnicamente sólidos, respaldados pela documentação do fornecedor. Seja escrevendo scripts Bash, preparando auditorias ou criando estratégias de implantação para Kubernetes ou middleware Oracle, o GPT-4 acelera a entrega, mantendo a alta qualidade. Ele se adapta à complexidade de cada projeto e melhorou a maneira como entrego valor aos meus clientes.

Minha experiência geral tem sido excelente. O GPT-4 agora é uma ferramenta essencial no meu fluxo de trabalho de consultoria de TI. Eu confio nele para obter conselhos verificados e tecnicamente sólidos, respaldados pela documentação do fornecedor. Seja escrevendo scripts Bash, preparando auditorias ou criando estratégias de implantação para Kubernetes ou middleware Oracle, o GPT-4 acelera a entrega, mantendo a alta qualidade. Ele se adapta à complexidade de cada projeto e melhorou a maneira como entrego valor aos meus clientes.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de produtividade para agências e equipes

5. Zapier Agents (ideal para criar agentes de IA que automatizam tarefas em milhares de aplicativos)

via Zapier

O Zapier Agents permite que você crie assistentes com tecnologia de IA que automatizam o trabalho real em seus aplicativos conectados. Em vez de criar fluxos de trabalho rígidos do tipo “se isso, então aquilo”, você pode definir metas e instruções em linguagem simples e deixar que o agente decida quais ações realizar.

Esses agentes operam dentro do ecossistema de automação da Zapier, o que significa que podem monitorar gatilhos, interpretar informações recebidas e executar tarefas de várias etapas automaticamente. Por exemplo, um agente pode analisar um novo e-mail de suporte, classificar sua urgência, criar uma tarefa e notificar a equipe correta no Slack — tudo sem intervenção manual.

Você também pode fornecer contexto comercial aos agentes conectando documentos, perguntas frequentes ou links para que eles respondam com precisão e realizem tarefas usando o mesmo conhecimento em que sua equipe confia.

Como o Zapier se conecta a mais de 8.000 aplicativos, os agentes podem orquestrar ações em ferramentas como Salesforce, Slack, Google Sheets ou Zendesk, permitindo-lhes automatizar fluxos de trabalho que abrangem toda a sua pilha de tecnologia.

Principais recursos do Zapier Agents

Modifique fluxos de trabalho de IA, atualize configurações e gerencie o comportamento da automação por meio da interface visual do Zapier.

Salve pontos de verificação de automação e volte para versões anteriores para restaurar configurações anteriores ou comparar alterações.

Sincronize a atividade dos agentes com dados comerciais em tempo real dos seus aplicativos conectados, usando apenas os registros mais recentes para realizar tarefas.

Crie vários agentes que colaboram entre si, como um que qualifica leads enquanto outro os enriquece e encaminha.

Limitações dos agentes Zapier

Alguns usuários relatam que a interface pode parecer pouco intuitiva às vezes, especialmente ao navegar entre Zaps, pastas e históricos de tarefas.

Preços do Zapier Agents

Gratuito

Prós: US$ 50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier Agents

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? Cerca de 80% dos dados de saúde não são estruturados e permanecem inexplorados após serem criados. Isso inclui textos, imagens, sinais biológicos e vídeos de sistemas clínicos, dispositivos vestíveis e dispositivos médicos. Esses dados não estruturados são frequentemente ignorados ou abandonados porque os sistemas tradicionais de TI da área da saúde não conseguem gerenciá-los ou analisá-los de maneira eficaz.

6. n8n Agents (ideal para incorporar agentes de IA em fluxos de trabalho operacionais com várias etapas)

via n8n Agents

Os agentes n8n são componentes autônomos, alimentados por IA, dentro dos fluxos de trabalho n8n que combinam LLMs, ferramentas e memória para realizar tarefas complexas.

Você pode usar o editor visual do n8n ou escrever seu próprio código para criar agentes que recuperam informações em tempo real de documentos, dados internos ou APIs externas.

Esses agentes lidam com quase todos os casos de uso, desde automação de suporte ao cliente e fluxos de trabalho de pesquisa até operações de TI, enriquecimento de dados e orquestração de processos internos em várias ferramentas.

Precisa de visibilidade total sobre o comportamento dos seus agentes? O n8n oferece ferramentas de depuração integradas, incluindo logs em linha, reprodução de dados e inspeção visual do fluxo, que permitem monitorar o desempenho em tempo real, adicionar pontos de verificação de aprovação e testar alterações sem interromper os fluxos de trabalho.

Melhores recursos do n8n Agents

Amplie a funcionalidade do agente usando integrações pré-construídas, ferramentas HTTP personalizadas e fluxos de trabalho compatíveis com MCP.

Aplique lógica condicional e filtragem de dados para controlar os caminhos de processamento e otimizar o tratamento a jusante.

Monitore os registros do sistema e o uso de tokens para acompanhar a atividade dos agentes e os custos operacionais.

Limitações dos agentes n8n

O gerenciamento do fluxo de trabalho pode se tornar difícil em grande escala, especialmente ao manter grandes gráficos de automação e controle de versões.

Preços do n8n Agents

Teste gratuito

Starter: 24 €/mês (~$28/mês)

Pro: 60 €/mês (~70 $/mês)

Negócios: 800 €/mês (~936 $/mês)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o n8n Agents

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre os agentes n8n?

Um usuário do G2 diz:

O que mais aprecio no n8n é sua flexibilidade e poder. A ferramenta permite criar automações complexas, mantendo-se relativamente fácil de usar. A ampla gama de integrações, a lógica visual do fluxo de trabalho e as opções de personalização tornam-na uma solução altamente eficaz para automatizar processos de negócios. É uma ferramenta confiável e escalável, adequada tanto para necessidades técnicas quanto funcionais.

O que mais aprecio no n8n é sua flexibilidade e poder. A ferramenta permite criar automações complexas, mantendo-se relativamente fácil de usar. A ampla gama de integrações, a lógica visual do fluxo de trabalho e as opções de personalização tornam-na uma solução altamente eficaz para automatizar processos de negócios. É uma ferramenta confiável e escalável, adequada tanto para necessidades técnicas quanto funcionais.

7. Relevance AI (ideal para implantar agentes autônomos em sistemas de vendas, marketing e operacionais)

via Relevance AI

Se você está procurando uma plataforma sem código que ajude a criar e recrutar equipes de agentes de IA para realizar tarefas no piloto automático, a Relevance AI vem em seu socorro. Ela permite criar agentes, atribuir responsabilidades e executá-los continuamente em seus sistemas GTM.

Com a Relevance AI, você pode conectar agentes a CRMs, bancos de dados internos e APIs externas para que eles possam recuperar dados, atualizar registros e concluir tarefas operacionais sem intervenção manual.

E você pode até mesmo ampliar seus esforços de IA clonando e adaptando esses assistentes de IA para diferentes tarefas. Cada interação do agente gera automaticamente metadados estruturados que capturam a intenção do cliente, os resultados das tarefas, os níveis de prioridade e os campos de dados extraídos. Você pode usar esses metadados para filtrar tarefas, acompanhar o desempenho e gerar relatórios.

Com o controle de versão integrado, você pode revisar alterações, avaliar comportamentos e gerenciar implantações entre equipes.

Principais recursos da Relevance AI

Programe as atividades dos agentes usando gatilhos configuráveis, incluindo automação recorrente ou orientada por eventos.

Crie bases de conhecimento de agentes importando dados de arquivos, sites e sistemas externos conectados.

Organize fluxos de trabalho usando agrupamento em nível de projeto e controles de gerenciamento do espaço de trabalho.

Limitações da IA relevante

Sua saída visual e recursos de geração gráfica permanecem limitados em comparação com ferramentas de design especializadas, especialmente para fluxos de trabalho avançados de conteúdo 2D, 3D ou imersivo.

Preços da Relevance AI

Gratuito

Prós: US$ 29/mês

Equipe: US$ 349/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Relevance AI

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Relevance AI?

Um usuário do G2 diz:

A Relevance AI é muito simples de usar. A configuração dos agentes leva apenas alguns minutos e tudo é intuitivo — você não precisa vasculhar vários menus para encontrar o que precisa. Gosto de poder gerenciar todos os meus agentes em um só lugar, sem precisar alternar entre ferramentas.

A Relevance AI é muito simples de usar. A configuração dos agentes leva apenas alguns minutos e tudo é intuitivo — você não precisa vasculhar vários menus para encontrar o que precisa. Gosto de poder gerenciar todos os meus agentes em um só lugar, sem precisar alternar entre ferramentas.

📚 Leia também: As melhores ferramentas de produtividade de IA que vale a pena experimentar

8. LangGraph (ideal para gerenciar fluxos de trabalho de agentes de longa duração com estado persistente e controle de execução)

O LangGraph é uma estrutura de orquestração de agentes que ajuda você a projetar, executar e controlar fluxos de trabalho de IA como gráficos com estado. Cada nó representa uma etapa no fluxo de trabalho, como chamar um modelo de linguagem, executar uma ferramenta ou atualizar o estado do fluxo de trabalho.

Você pode configurar como os nós se conectam e como o estado flui entre eles. Após a execução de cada nó, o LangGraph atualiza o estado compartilhado e o passa para o próximo nó com base na estrutura gráfica definida.

Isso lhe dá controle total sobre o fluxo de execução, os caminhos de decisão e como os agentes fazem a transição entre as etapas. Você pode pausar o fluxo de trabalho em qualquer etapa e salvar seu estado atual. A execução aguarda até que você forneça uma entrada ou aprovação e, em seguida, retoma do mesmo ponto.

Você também pode ver o que o fluxo de trabalho está fazendo enquanto ele é executado. O LangGraph transmite atualizações de status, resultados intermediários e saídas de etapas em tempo real, o que ajuda a monitorar o progresso e depurar o comportamento do agente.

Melhores recursos do LangGraph

Transmita o estado de execução, as saídas dos nós e as atualizações do fluxo de trabalho em tempo real para monitoramento e depuração.

Armazene o estado do fluxo de trabalho e a memória entre sessões para manter o contexto e permitir fluxos de trabalho de agentes de longa duração ou retomáveis.

Coordene vários agentes usando padrões de orquestrador-trabalhador, nos quais um agente controlador atribui tarefas, gerencia a execução e combina os resultados.

Limitações do LangGraph

Isso aumenta o esforço de desenvolvimento e as despesas gerais em comparação com estruturas de agentes mais simples, pois você deve definir explicitamente o fluxo do agente, as transições de estado e a lógica de execução.

Preços do LangGraph

Desenvolvedor: Gratuito

Mais: $39/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do LangGraph

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LangGraph?

Um usuário do G2 diz:

É minha estrutura preferida para todos os casos de uso de IA agênica ou IA generativa que criei usando Python. É fácil de instalar, basta usar o comando pip install, e a documentação também é extensa; o número de recursos e a flexibilidade que oferece também são bons.

É minha estrutura preferida para todos os casos de uso de IA agênica ou IA generativa que criei usando Python. É fácil de instalar, basta usar o comando pip install, e a documentação também é extensa; o número de recursos e a flexibilidade que oferece também são bons.

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9. LlamaIndex Agents (ideal para permitir que os agentes recuperem e raciocinem sobre grandes fontes de dados externas)

O LlamaIndex, uma estrutura de agentes de IA, permite que você crie agentes sensíveis ao contexto que podem acessar e usar dados externos durante a execução.

Você pode carregar e organizar dados usando o sistema de indexação do LlamaIndex, convertendo conteúdo bruto, como PDFs, artigos da base de conhecimento ou registros de banco de dados, em índices estruturados que os agentes podem pesquisar com eficiência durante a execução.

Você também pode configurar protocolos para permitir que seus agentes armazenem interações anteriores, mantenham o contexto entre as etapas e usem ferramentas como pesquisa, calculadoras ou APIs internas.

Configure o acesso ao modelo, integrações de ferramentas e fontes de dados usando LLM. txt para prototipar fluxos de trabalho de agentes a partir de entradas em linguagem natural.

Principais recursos do LlamaIndex Agents

Integre SDKs Python e Typescript completos à sua pilha de desenvolvimento de agentes.

Analise e indexe dados não estruturados de vários formatos de arquivo, incluindo PDFs, imagens, tabelas e conteúdo manuscrito.

Utilize componentes essenciais como memória, gerenciamento de estado, human-in-the-loop, reflexão e muito mais para personalizar seus fluxos de trabalho de agentes.

Limitações dos agentes LlamaIndex

As restrições da janela de contexto podem limitar a quantidade de dados externos que os agentes podem processar de uma só vez, muitas vezes exigindo truncamento, resumo ou recuperação seletiva.

Preços dos agentes LlamaIndex

Gratuito (10.000 créditos/mês)

Inicial: US$ 50/mês

Prós: US$ 500/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários dos agentes do LlamaIndex

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre os agentes LlamaIndex?

Um usuário do G2 diz:

Como cientista de dados que lida com grandes modelos de linguagem (LLMs), achei o LlamaIndex bastante útil para gerenciar. Ele me permitiu inserir dados em formatos como PDFs ou API, bancos de dados e Excel, o que facilita o treinamento e a execução de LLMs com vários conjuntos de dados.

Como cientista de dados que lida com grandes modelos de linguagem (LLMs), achei o LlamaIndex bastante útil para gerenciar. Ele me permitiu inserir dados em formatos como PDFs ou API, bancos de dados e Excel, o que facilita o treinamento e a execução de LLMs com vários conjuntos de dados.

10. Vertex AI Agent Builder (ideal para desenvolver e dimensionar agentes em infraestrutura de IA empresarial totalmente gerenciada)

via Vertex AI Agent Builder Engine

O Vertex AI Agent Builder é uma plataforma de desenvolvimento de IA unificada e totalmente gerenciada pelo Google.

Ele ajuda você a criar e refinar fluxos de trabalho de agentes, solicitando modelos com texto, imagens, vídeo e código. Ele fornece acesso aos modelos Gemini do Google e outros sistemas alimentados por IA generativa, incluindo Anthropic Claude, Llama e Imagen.

Você pode selecionar modelos com base no seu caso de uso, configurar o acesso às ferramentas e integrá-las aos fluxos de trabalho dos agentes.

Você também pode usar extensões para conectar agentes a sistemas externos e permitir que eles recuperem informações em tempo real ou acionem ações em APIs e serviços empresariais. Isso permite que os agentes consultem dados em tempo real e atualizem registros como parte de fluxos de trabalho automatizados.

Principais recursos do Vertex AI Agent Builder

Registre e gerencie modelos usando o Vertex AI Model Registry e implante-os para inferência em lote ou em tempo real.

Aperfeiçoe continuamente seus agentes com base em padrões de uso e feedback, garantindo que eles atendam aos seus padrões de qualidade e às expectativas dos usuários.

Crie prompts de texto para lidar com qualquer número de tarefas, como classificação, resumo e extração, com o suporte de IA generativa do Vertex AI.

Limitações do Vertex AI Agent Builder

Os custos operacionais podem aumentar rapidamente se o uso de recursos, a execução de modelos ou as cargas de trabalho de experimentação não forem cuidadosamente monitorados e otimizados.

Preços do Vertex AI Agent Builder

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Vertex AI Agent Builder

G2: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vertex AI Agent Builder?

Um usuário do G2 diz:

O Vertex AI facilita experimentar os modelos GenAI mais recentes, integrá-los em aplicativos, criar nossos próprios modelos e expô-los como pontos finais. Uso o Vertex AI há mais de 5 anos para uma variedade de aplicações, como aplicativos móveis com reconhecimento de imagem, recursos de bate-papo e aplicativos da web que resumem e extraem conteúdo significativo. O Vertex AI funciona como um centro de comando para todas as aplicações de IA e é continuamente atualizado com os últimos desenvolvimentos em IA, especialmente IA generativa.

O Vertex AI facilita experimentar os modelos GenAI mais recentes, integrá-los em aplicativos, criar nossos próprios modelos e expô-los como pontos finais. Uso o Vertex AI há mais de 5 anos para uma variedade de aplicações, como aplicativos móveis com reconhecimento de imagem, recursos de bate-papo e aplicativos da web que resumem e extraem conteúdo significativo. O Vertex AI funciona como um centro de comando para todas as aplicações de IA e é continuamente atualizado com os últimos desenvolvimentos em IA, especialmente IA generativa.

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Amplie sua estratégia de IA para agentes com o ClickUp, a alternativa nº 1 ao Mandolin AI.

O Mandolin AI é poderoso em seu segmento. Ele resolve a administração especializada de cuidados de saúde com um contexto profundo do domínio. Mas se o seu objetivo é uma orquestração mais ampla de agentes em produtos, engenharia, vendas, operações e suporte, você precisa de uma plataforma onde a IA esteja dentro da execução, não fora dela.

É aí que o ClickUp se destaca.

Em vez de unir estruturas de agentes LLM, camadas de integração e ferramentas de automação, o ClickUp oferece um espaço de trabalho de IA convergente que conecta os seguintes elementos em um único sistema:

Contexto (ClickUp Brain)

Execução autônoma (Super Agentes)

Gatilhos de fluxo de trabalho (automações)

Dados operacionais em tempo real (integrações)

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