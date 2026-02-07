10 plataformas de engajamento do público fã para 2026

A questão não é “Como conseguir mais fãs?”.

A questão é: “Como fazemos com que eles continuem voltando quando estão assistindo em uma segunda tela, têm pouca capacidade de atenção e outras 10 coisas competindo pelo seu tempo?”

Os fãs desta era querem votar, prever, jogar, reagir, coletar recompensas e se sentir vistos em tempo real. E as equipes que estão vencendo agora são aquelas que transformam espectadores passivos em comunidades ativas.

É exatamente para isso que as plataformas de engajamento do público são criadas. Elas oferecem enquetes ao vivo, questionários, brindes, bate-papo, programas de fidelidade e experiências personalizadas que fazem com que cada partida, show ou lançamento pareça um evento.

Neste blog, apresentamos as 10 melhores plataformas de engajamento do público fã, os pontos fortes de cada uma e como escolher a mais adequada para o seu público.

O que é uma plataforma de engajamento do público fã?

Uma plataforma de engajamento do público é um software que ajuda equipes esportivas, marcas de entretenimento e criadores de conteúdo a construir relacionamentos significativos e bidirecionais com seus públicos. Ela usa experiências digitais interativas, gamificação, programas de fidelidade e ferramentas de comunicação em tempo real para transformar espectadores passivos em participantes ativos.

As organizações que mais se beneficiam são aquelas que buscam aprofundar sua conexão com o público, como ligas esportivas profissionais, serviços de streaming OTT e criadores que constroem comunidades dedicadas.

Visão geral do software de plataforma de engajamento do público fã

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Formulários para tarefas, fluxos de trabalho de campanhas e conteúdo, documentos e revisão, IA para ideias e respostas, painéis e automações. Execute campanhas de engajamento de fãs e fluxos de trabalho comunitários em um único espaço de trabalho com tecnologia de IA. Gratuito para sempre; preços personalizados para empresas. Salesforce Media Cloud CRM de mídia e modelo de dados, gerenciamento do ciclo de vida dos assinantes, gerenciamento de vendas de publicidade, ferramentas OmniStudio de baixo código, Einstein AI Organizações empresariais de mídia e entretenimento Os planos pagos começam em US$ 325/usuário/mês (cobrados anualmente). LiveLike SDK de engajamento, enquetes e curiosidades ao vivo, previsões, chat ao vivo, ganchos analíticos Adicione interatividade em tempo real e gamificação aos aplicativos para fãs. Preços personalizados Genius Sports Ativação do FANHub, otimização criativa dinâmica, jogos gratuitos Ligas esportivas e engajamento integrado a apostas Preços personalizados Cortex Plataforma de dados de fãs, ativações e jornadas, mecanismo de conteúdo, patrocínio e ferramentas de inventário. Conectando dados de fãs, conteúdo e inventário comercial Preços personalizados Monterosa Centros de eventos, elementos interativos reutilizáveis, perfis de público, sincronização de transmissão, conversores para registro e valor para patrocinadores. Transmita e faça streaming de experiências interativas Preços personalizados Flockler Agregação social e murais de conteúdo gerado pelo usuário, moderação, layouts com a marca, galerias com produtos disponíveis para compra. Agregação de mídias sociais e exibição de conteúdo gerado pelo usuário Os planos pagos começam em US$ 129/mês. Sport Buff Sobreposições interativas no fluxo, previsões e curiosidades ao vivo, momentos dos patrocinadores, SDK multiplataforma. Sobreposições de engajamento no fluxo Preços personalizados Choicely Criador de aplicativos para fãs sem código, votações e batalhas, notificações push, incorporações na web Lançamento de um aplicativo de engajamento de fãs da marca sem ativações de código Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16/mês. Socios.com Ofertas de Fan Tokens (FTO), enquetes vinculativas e não vinculativas, recompensas com tokens, AR Token Hunt, jogos para celular e questionários. Fan tokens e influência baseada em blockchain Preços personalizados

O que procurar em uma plataforma de engajamento do público fã

Aqui estão os principais recursos a serem procurados: 🛠️

Propriedade do público e dados primários: perfis de fãs, obtenção de consentimento e segmentação para que você possa interagir diretamente sem depender de plataformas de terceiros.

Ferramentas de interação em tempo real: enquetes, questionários, previsões, curiosidades, perguntas e respostas ao vivo e bate-papo sincronizados com transmissões, streams ou momentos no local do evento.

Personalização e segmentação: feeds personalizados, recomendações e feeds personalizados, recomendações e jornadas baseadas no comportamento que se adaptam ao que cada fã faz.

Gamificação e recompensas: sistemas de pontos, emblemas, níveis, tabelas de classificação e recompensas resgatáveis que mantêm a participação consistente.

Recursos e moderação da comunidade: grupos, comentários, conteúdo gerado pelo usuário , denúncias e controles de moderação para manter as conversas saudáveis e alinhadas à marca.

Campanhas de mensagens e ciclo de vida: e-mails, SMS, notificações push e notificações no aplicativo com agendamento, modelos e testes A/B.

Análise e atribuição: retenção, coortes, funis e retenção, coortes, funis e acompanhamento de conversões que relacionam o envolvimento com os resultados de ingressos, produtos e assinaturas.

Confiança, segurança e conformidade: suporte a GDPR/CCPA, criptografia, SSO/2FA, registros de auditoria e opções de residência de dados quando necessário.

As 10 melhores plataformas de engajamento do público fã

Agora, vamos dar um zoom e analisar as 10 principais plataformas de engajamento do público fã e o que cada uma delas faz de melhor 👇

1. ClickUp (ideal para realizar campanhas de engajamento de fãs e fluxos de trabalho comunitários em um único espaço de trabalho com tecnologia de IA)

O engajamento dos fãs significa lidar com várias partes ao mesmo tempo.

Você tem campanhas para lançar, conteúdo para aprovar, conversas da comunidade para moderar, entregas de criadores para acompanhar e um fluxo constante de feedback dos fãs que pode mudar o plano da noite para o dia.

Quando tudo isso passa por chats, planilhas e documentos distribuídos, você corre o risco de perder o fio da meada sobre o que está acontecendo e quem é o responsável pela próxima decisão.

Conheça o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, que reúne planejamento, execução e IA em um único sistema para garantir que seu trabalho permaneça vinculado ao contexto que o criou.

Para começar, você tem o ClickUp Forms. As solicitações de engajamento dos fãs vêm de todos os lugares, como inscrições em concursos, consultas VIP, envios de criadores, entregas de patrocinadores e escalações da comunidade.

Capture solicitações de engajamento de fãs em concursos, VIPs, patrocinadores e criadores com o ClickUp Forms

Os formulários ajudam você a capturar tudo isso de forma integrada, convertendo-os em tarefas no ClickUp!

Em outras palavras, o ClickUp Tasks oferece à sua equipe de engajamento um centro de controle para tudo. Cada ativação de campanha, entrega do criador, fila de moderação ou compromisso do patrocinador pode ser considerado um trabalho mensurável com proprietários e etapas.

Transforme cada ativação e entrega em um trabalho próprio e rastreável com o ClickUp Tasks

E se você precisa de uma visão do “ciclo de vida” de seus fãs, patrocinadores ou assinantes, não precisa de criadores de jornadas complexos e orientados por consultores para chegar lá. Basta recorrer aos campos personalizados do ClickUp! Use seus campos de relacionamento para conectar contas a campanhas, campos de progresso para acompanhar a conclusão das etapas e campos de fórmula para avaliar a saúde do engajamento.

Ela oferece uma estrutura de jornadas predefinidas, com a liberdade de alterar etapas rapidamente à medida que sua estratégia de engajamento evolui.

Acompanhe o desempenho da campanha com os campos Relacionamento, Progresso e Fórmula usando os campos personalizados do ClickUp

E, uma vez que o trabalho está estruturado, a próxima pergunta é sempre a mesma. Onde fica o manual de estratégias e como a equipe se mantém alinhada quando o plano muda no meio da campanha?

Bem, a resposta é o ClickUp Docs. O Docs oferece uma única fonte de verdade para briefings de campanha, diretrizes para criadores, regras de moderação, etapas de escalonamento, notas de patrocinadores e modelos de resposta. Você pode estruturar um Doc como um hub de campanha e, em seguida, dividi-lo em páginas aninhadas para cada ativação, canal ou parceiro, a fim de garantir que o contexto permaneça fácil de localizar e simples de atualizar.

Centralize briefings, diretrizes e modelos em uma única fonte confiável com o ClickUp Docs

E quando você estiver criando momentos de engajamento em tempo real, o ClickUp se tornará a sala de máquinas por trás da experiência. Use o Docs para escrever roteiros e notas de execução do programa e, em seguida, use o ClickUp Proofing para deixar comentários diretamente nos quadros de vídeo ou recursos de imagem enquanto sua equipe finaliza as enquetes e os criativos dos patrocinadores.

Para manter respostas rápidas e consistentes, basta usar o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado.

O ClickUp Brain ajuda você a debater novos conceitos de engajamento, elaborar perguntas para enquetes, criar mecanismos de brindes para workshops e desenvolver variações para textos sociais e notificações push.

Faça um brainstorming e esboce ideias de engajamento, perguntas para enquetes e textos para redes sociais com o ClickUp Brain

Também se torna o seu atalho para respostas e recursos. Pergunte ao ClickUp Brain: “Quais campanhas ainda estão aguardando aprovação?” ou “Onde está a última criação do patrocinador?”, e ele pode exibir o contexto exato de que você precisa em segundos.

E quando você precisar de recursos visuais, o Brain pode gerar imagens para apoiar conceitos sociais rápidos, rascunhos de gráficos para dias de jogos ou ativos de marca provisórios que você deseja revisar antes de projetar.

Gere recursos visuais e todos os tipos de imagens com o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe as campanhas dos fãs do início ao fim: monitore cronogramas de lançamento, pipelines de conteúdo, SLAs de resposta da comunidade e carga de trabalho da equipe em tempo real com os painéis do ClickUp

Conecte sua pilha de engajamento: sincronize o trabalho com ferramentas como Slack, Google Drive, GitHub e muito mais usando as integrações do ClickUp , mantendo os ativos dos patrocinadores, os arquivos dos criadores e as atualizações em um único fluxo.

Use o companheiro de desktop com IA para agir mais rapidamente: pesquise em seu espaço de trabalho, aplicativos conectados e na web com o ClickUp BrainGPT , o aplicativo de desktop independente, e use o Talk-to-Text para redigir respostas, atualizações e notas sem usar as mãos.

Automatize fluxos de trabalho de engajamento de alto volume: encaminhe envios de formulários, atribua proprietários, atualize status, acione aprovações e inicie acompanhamentos automaticamente com encaminhe envios de formulários, atribua proprietários, atualize status, acione aprovações e inicie acompanhamentos automaticamente com o ClickUp Automations.

Limitações do ClickUp

A variedade de opções de personalização pode parecer um pouco complicada para novos usuários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um revisor da G2 afirma:

A grande flexibilidade do ClickUp é seu maior ponto forte. Como alguém que gerencia iniciativas multifuncionais em uma empresa de IA SaaS em rápido crescimento, aprecio a forma como ele consolida tarefas, documentos, metas, bate-papos e até mesmo pipelines leves semelhantes a CRM em uma única plataforma. A capacidade de alternar entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário e Gantt sem duplicar dados economiza muito tempo. Campos personalizados, automações e painéis nos permitem refletir nossos fluxos de trabalho exatos de vendas e produtos.

A grande flexibilidade do ClickUp é seu maior ponto forte. Como alguém que gerencia iniciativas multifuncionais em uma empresa de IA SaaS em rápido crescimento, aprecio a forma como ele consolida tarefas, documentos, metas, bate-papos e até mesmo pipelines leves semelhantes a CRM em uma única plataforma. A capacidade de alternar entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário e Gantt sem duplicar dados economiza muito tempo. Campos personalizados, automações e painéis nos permitem refletir nossos fluxos de trabalho exatos de vendas e produtos.

🏆 Vantagem do ClickUp: use os Super Agentes do ClickUp para executar suas operações de engajamento em segundo plano. Esses são colegas de equipe com tecnologia de IA que você pode criar e personalizar para executar fluxos de trabalho com várias etapas. Por exemplo, configure um Super Agente para monitorar uma lista de formulários para novos envios e, em seguida, faça o acompanhamento automaticamente: Categorize as solicitações por tipo, como criador, brinde, patrocínio, escalonamento.

Resuma os detalhes principais e adicione um resumo claro à tarefa.

Atribua o proprietário certo e defina o status adequado com base nas suas regras.

Encaminhe itens urgentes para o canal certo para análise E como os Super Agentes são controláveis, você decide o que eles podem acessar usando permissões e conjuntos de ferramentas, além de poder revisar o que eles fizeram quando o fluxo de trabalho envolve interações confidenciais.

2. Salesforce Media Cloud (ideal para organizações empresariais de mídia e entretenimento)

via Salesforce Media Cloud

O Salesforce Media Cloud (agora chamado Agentforce Media) é um CRM do setor desenvolvido para equipes de mídia e entretenimento que precisam gerenciar o crescimento do público, a jornada dos assinantes e as vendas de publicidade. Ele foi projetado para conectar os dados do público e dos anunciantes e, em seguida, operacionalizar esse contexto em fluxos de trabalho de vendas e serviços, incluindo o Agentforce Sales e o Agentforce Service.

Além disso, o Media Cloud se concentra nos fluxos de trabalho do ciclo de vida. O Subscriber Lifecycle Management (SLM) se concentra no ciclo atrair → adquirir → atender → reter, com jornadas predefinidas e uma visão interna de CSR que reúne as interações dos clientes e os produtos em um único lugar.

E para monetização, o Gerenciamento de Vendas de Publicidade (ASM) é construído em torno das operações de publicidade na mídia, com o objetivo de reduzir o trabalho manual de back-office e apoiar o engajamento e a colaboração entre canais.

Melhores recursos do Salesforce Media Cloud

Comércio específico para mídia: trabalhe com um modelo de dados do setor de mídia, além do Catálogo de Produtos Empresariais e do CPQ para Indústrias para ofertas, pacotes e vendas guiadas.

Recomendações baseadas em IA: aproveite a Einstein AI para sugerir conteúdo, produtos ou experiências personalizadas de acordo com as preferências individuais dos fãs.

Crie experiências guiadas para fãs e assinantes: crie fluxos OmniScript que impulsionam interações dinâmicas com os clientes em todos os canais e dispositivos com ferramentas de baixo código.

Limitações do Salesforce Media Cloud

A experiência completa geralmente depende da combinação do Media Cloud com produtos e complementos adicionais do Salesforce, o que aumenta a complexidade da implementação.

Os relatórios em nível de conta podem parecer restritivos. Alguns usuários desejam mais flexibilidade para combinar três ou quatro tipos diferentes de relatórios em uma visualização unificada.

Preços do Salesforce Media Cloud

Crescimento da nuvem de mídia: US$ 325/usuário/mês (cobrado anualmente)

Media Cloud Advanced: US$ 475/usuário/mês (cobrado anualmente)

Media Cloud Einstein 1 para vendas: US$ 850/usuário/mês (cobrado anualmente)

Media Cloud Einstein 1 for Service: US$ 850/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Salesforce Media Cloud

G2: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Media Cloud?

Um revisor da G2 afirma:

O que mais gosto na plataforma Salesforce são seus poderosos recursos de relatórios e painéis. Também aprecio muito os layouts das páginas de contas e contatos e a flexibilidade da plataforma em termos de configuração. A capacidade de personalizar campos, relacionamentos e layouts com base nas necessidades comerciais é extremamente valiosa para mim, pois nos permite adaptar o Salesforce a diferentes casos de uso sem um desenvolvimento pesado.

O que mais gosto na plataforma Salesforce são seus poderosos recursos de relatórios e painéis. Também aprecio muito os layouts das páginas de contas e contatos e a flexibilidade da plataforma em termos de configuração. A capacidade de personalizar campos, relacionamentos e layouts com base nas necessidades comerciais é extremamente valiosa para mim, pois nos permite adaptar o Salesforce a diferentes casos de uso sem um desenvolvimento pesado.

3. LiveLike (ideal para adicionar interatividade em tempo real e gamificação em aplicativos para fãs)

via LiveLike

O LiveLike é uma plataforma de engajamento do público criada para equipes esportivas e de mídia que desejam que os fãs participem enquanto assistem. Em vez de substituir sua experiência atual com os fãs, ele se conecta a ela com um SDK de engajamento que traz camadas interativas para seu aplicativo móvel ou experiência de vídeo na web, incluindo enquetes, curiosidades, previsões e bate-papo ao vivo.

Em comparação com uma plataforma que prioriza o CRM, o LiveLike é mais parecido com um mecanismo de engajamento. Ele se concentra na participação imediata e nos ciclos da comunidade e, em seguida, oferece as ferramentas para lançar essas experiências repetidamente por meio do Producer Suite e das APIs.

Melhores recursos do LiveLike

Envie widgets interativos rapidamente: lance enquetes, questionários de curiosidades, controles deslizantes, medidores de torcida e perguntas e respostas no estilo AMA como módulos de engajamento prontos para uso.

Acompanhe o engajamento em sua pilha de análises: combine o painel de análises do LiveLike com ganchos SDK que enviam eventos do lado do cliente para suas próprias ferramentas de análise.

Motor de fidelidade e recompensas: crie sistemas baseados em pontos onde os fãs ganham recompensas pela participação.

Limitações do LiveLike

O atraso na transmissão de conteúdo pode reduzir a sensação de envolvimento em tempo real dos momentos ao vivo.

Atrasos nas mensagens dos usuários podem atrapalhar o fluxo do chat durante eventos de alto tráfego.

Preços do LiveLike

Preços personalizados

Avaliações e comentários do LiveLike

G2 : 4,4/5

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LiveLike?

Um revisor da G2 afirma:

O Livelike é uma ferramenta interativa que ajuda a aumentar o envolvimento dos espectadores e permite que eles compartilhem interações em tempo real. Ele oferece widgets personalizados e opções de integração que as emissoras podem adaptar para se adequar à sua marca.

O Livelike é uma ferramenta interativa que ajuda a aumentar o envolvimento dos espectadores e permite que eles compartilhem interações em tempo real. Ele oferece widgets personalizados e opções de integração que as emissoras podem adaptar para se adequar à sua marca.

🧠 Curiosidade: Pokémon GO mudou a maneira como as pessoas viam a gamificação. Um importante estudo estimou que ele adicionou 144 bilhões de passos à atividade física nos EUA em um curto período, e os usuários engajados caminharam cerca de 1.473 passos a mais por dia.

4. Genius Sports (ideal para ligas esportivas e engajamento integrado a apostas)

via Genius Sports

A Genius Sports foi criada para os momentos antes, durante e depois do jogo, quando a atenção dos fãs se transforma em ação em todos os canais.

Por meio de sua plataforma FANHub, a Genius Sports atua como uma camada de ativação omnicanal. Em outras palavras, o FANHub reúne compras programáticas e de mídia social, ativação de público e personalização criativa em uma plataforma voltada para esportes, construída com base no comportamento dos fãs nas telas.

E quando você quiser ciclos de participação repetíveis, a Genius também oferece formatos gratuitos por meio do conjunto de jogos do FanHub, incluindo trivia, desafios de chaves, pick'em e enquetes.

Melhores recursos da Genius Sports

Resolução de identidade dos fãs: use o FANHub:ID para unificar a identidade dos fãs em um único perfil para segmentação e medição em todos os canais.

Personalização baseada em esportes: use a Otimização Dinâmica de Criativos para personalizar criativos de display e vídeo usando o contexto esportivo e os sinais dos fãs.

Experiências em segunda tela: forneça estatísticas sincronizadas e elementos interativos que aprimoram a visualização ao vivo.

Limitações da Genius Sports

Uma pilha de ativação de fãs orientada por campanhas e mídia pode ser menos plug-and-play para equipes que desejam principalmente módulos de interação no aplicativo, como enquetes ao vivo e bate-papo.

A implementação geralmente é voltada para empresas, exigindo coordenação entre fluxos de trabalho de dados, mídia e medição antes que as equipes vejam um aumento consistente.

Preços da Genius Sports

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Genius Sports

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

👀 Você sabia? O uso da IA ClickUp disparou para mais de 2 milhões de clientes de IA, ante 665 mil. Isso significa que o número de espaços de trabalho que utilizam IA mais que triplicou em apenas um ano.

5. Cortex (ideal para otimização de conteúdo com inteligência artificial e engajamento social)

via Cortex

A Cortex é uma plataforma de tecnologia de engajamento de fãs e marketing projetada especificamente para esportes. Ela conecta conteúdo, dados de fãs e inventário comercial em um só lugar. E, em vez de usar ferramentas separadas para executar ativações, armazenar perfis de fãs e rastrear resultados de patrocínios, a Cortex integra tudo isso em um só lugar.

Um diferencial importante é a maneira como ela combina uma plataforma de dados de fãs focada em esportes com ferramentas de engajamento, como ativações digitais e fluxos de trabalho de conteúdo ao vivo.

Isso significa que um questionário, uma competição ou o envio de um formulário podem alimentar diretamente um registro unificado de fãs, o que é útil quando você deseja personalizar acompanhamentos e comprovar o valor para os parceiros.

Melhores recursos do Cortex

Base de dados de fãs: use a Fan Data Platform para resolver fontes de dados de fãs desconectadas em uma use a Fan Data Platform para resolver fontes de dados de fãs desconectadas em uma fonte centralizada de verdade para personalização e segmentação multicanal.

Motor de conteúdo para momentos de jogos: publique e gerencie conteúdo com ferramentas como CMS esportivo, gerenciamento de ativos digitais e blogs ao vivo criados para cobertura em tempo real.

Kit de ferramentas de ativações digitais: execute formulários, perguntas e respostas e competições com opções lógicas, como menus suspensos e seleção múltipla, criadas para capturar dados dos fãs durante momentos de engajamento.

Limitações do Cortex

Seus recursos (como o “Fandom Engine”) são codificados com lógica específica para esportes, dificultando a adaptação para eventos não competitivos.

A arquitetura MACH, API-first e headless aumenta a complexidade da implementação, e as equipes podem precisar de recursos técnicos para integrações, fluxos de dados e design de pilha.

Preços do Cortex

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Cortex

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

6. Monterosa (ideal para experiências interativas de transmissão e streaming)

via Monterosa

A Monterosa, por meio de sua plataforma Interaction Cloud, foi criada para equipes que desejam que o engajamento dos fãs seja visto como uma camada do produto.

Ela oferece uma grande biblioteca de “Elementos” interativos prontos para uso que podem ser combinados em Experiências personalizadas e, em seguida, implantados em telas, transmissões, estádios e emissoras sem precisar ser reconstruídos a cada vez.

Um caso de uso útil são os Centros de Eventos, que funcionam como um único destino para os dias de jogos, onde conteúdo ao vivo, momentos interativos e comércio coexistem. Pense em comentários ao vivo, clipes exclusivos, dados esportivos e módulos interativos, como previsões de placares, questionários e enquetes, reunidos em uma única linha do tempo.

Melhores recursos do Monterosa

Captura de identidade e dados primários: use perfis de público para coletar dados comportamentais e de preferências a partir de interações e encaminhe-os para seu CRM, CDP ou plataforma de marketing para obter melhores resultados de segmentação e patrocínio.

Votação e enquetes em grande escala: lide com milhões de votos simultâneos durante transmissões ao vivo com confiabilidade comprovada.

Ferramentas de acesso e conversão: use conversores como Access Gate, patrocinadores, links em destaque e banners promocionais para transformar a participação em registro, valor para os parceiros e resultados rastreáveis.

Limitações do Monterosa

Algumas funcionalidades podem exigir a habilitação do fornecedor (por exemplo, os documentos instruem você a “abrir um ticket” para habilitar o Identify), o que aumenta a dependência do suporte para os prazos de implementação.

Oferece uma API de controle do lado do servidor para gerenciamento programático de conteúdo e automações, o que significa que você pode precisar de tempo de desenvolvimento para integrações mais profundas.

Preços da Monterosa

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Monterosa

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: O Reddit já transformou a internet em um mural colaborativo gigante. No r/place 2022, o Reddit afirma que as pessoas colocaram mais de 160 milhões de blocos, e mais de 10,4 milhões de usuários colocaram pelo menos um bloco.

7. Flockler (ideal para agregação de mídias sociais e exibição de conteúdo gerado pelo usuário)

via Flockler

A Flockler é uma plataforma de agregação de mídias sociais e exibição de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) que ajuda as equipes a extrair conteúdo de mais de 13 fontes, organizá-lo e publicá-lo como murais, grades, carrosséis e apresentações de slides com a marca em sites e telas digitais.

É uma boa opção quando o engajamento dos fãs precisa de exposição, como um hub de jogos, uma página de destino de campanha, uma página de patrocinadores ou uma tela no estádio onde o conteúdo dos fãs se torna parte da experiência.

Além dos feeds sociais, o Flockler também oferece suporte à coleta de conteúdo fora das redes sociais por meio de conteúdo personalizado e avaliações, combinados com controles de moderação para aprovar publicações antes que elas sejam divulgadas e ocultar conteúdo indesejado a qualquer momento.

Melhores recursos do Flockler

Agregação social automatizada: colete conteúdo do Instagram, Twitter/X, TikTok e YouTube com base em hashtags, menções ou contas específicas.

Layouts de exibição personalizáveis: crie murais sociais, carrosséis e grades que correspondam às diretrizes da sua marca e se integrem perfeitamente.

Galerias de fãs com possibilidade de compra: marque o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) com produtos para criar feeds com possibilidade de compra que conectam a prova social às páginas de produtos e comércio.

Limitações do Flockler

A reordenação dos blocos é limitada após a publicação, o que pode tornar mais difícil selecionar manualmente a sequência exata na tela depois que a exibição estiver ao vivo.

A atualidade orgânica depende do volume de conteúdo dos fãs, e os murais podem parecer estáticos se a marca ou comunidade não publicar com frequência.

Preços do Flockler

Básico: US$ 129/mês

Negócios: US$ 229/mês

Pro: US$ 379/mês

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Flockler

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Flockler?

Um revisor da G2 afirma:

Gosto da operação simples e das diversas opções de configuração do Flockler. O Social Wall oferece visibilidade nos sites individuais de nossos clientes, o que é uma grande vantagem. Aprecio particularmente o fato de termos reunido todos os canais de mídia social que usamos em uma única ferramenta, e a atribuição automática é um recurso excelente. A interface do Flockler é claramente projetada, o que torna seu uso muito agradável. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil.

Gosto da operação simples e das diversas opções de configuração do Flockler. O Social Wall oferece visibilidade nos sites individuais de nossos clientes, o que é uma grande vantagem. Aprecio particularmente o fato de termos reunido todos os canais de mídia social que usamos em uma única ferramenta, e a atribuição automática é um recurso excelente. A interface do Flockler é claramente projetada, o que torna seu uso muito agradável. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil.

8. Sport Buff (ideal para sobreposições de engajamento no fluxo)

via Sport Buff

O Sport Buff é uma plataforma interativa que se sobrepõe diretamente aos vídeos esportivos ao vivo, transformando transmissões passivas em algo com que os fãs podem interagir em tempo real. Ele adiciona momentos de engajamento cronometrados à experiência de transmissão, como enquetes ao vivo, previsões, curiosidades e prompts interativos que aparecem junto com a ação.

Como o Sport Buff é fornecido como um SDK, as emissoras e os detentores de direitos podem incorporá-lo em seus próprios aplicativos OTT e ambientes de vídeo. Isso mantém a experiência nativa do seu produto, ao mesmo tempo em que oferece um formato repetível para engajamento em conteúdo ao vivo, VOD e arquivado.

Ela também se inclina para a monetização e a captura de dados. A sobreposição oferece suporte ao comércio e aos momentos de patrocínio durante a transmissão, ajudando as equipes de engajamento a criar novos inventários enquanto coletam sinais de interação que podem informar campanhas futuras.

Melhores recursos do Sport Buff

Design de sobreposição não intrusivo: cartões interativos “buff” aparecem na borda das transmissões, envolvendo os fãs sem bloquear o conteúdo principal.

Jogos de previsão e curiosidades: permita que os fãs prevejam os resultados das partidas e competam em tabelas de classificação durante transmissões ao vivo.

Entrega multiplataforma: execute a mesma camada de engajamento em OTT na web, iOS, Android e outras plataformas parceiras.

Limitações do Sport Buff

Alguns comentários sobre a experiência do usuário observam que os avisos de inscrição podem bloquear a transmissão e prejudicar a visualização.

Os momentos ao vivo podem se desviar da transmissão de vídeo se a latência do stream variar, portanto, o tempo precisa ser cuidadosamente configurado.

Preços do Sport Buff

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sport Buff

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

9. Choicely (ideal para lançar aplicativos de engajamento de fãs sem código)

via Choicely

A Choicely é uma plataforma de aplicativos móveis sem código usada por equipes esportivas e de entretenimento para criar um aplicativo de fãs com a marca e mantê-lo atualizado com ativações interativas que ocorrem durante e entre os eventos.

Ela foi projetada para equipes de engajamento que desejam publicar conteúdo, enviar atualizações e realizar momentos de participação em um único lugar.

Grande parte do apelo está na velocidade. O editor visual da Choicely oferece suporte à edição de aplicativos em tempo real, e seu kit de ferramentas de engajamento de fãs abrange formatos comuns de ativação, como votações, enquetes, avaliações, pesquisas e batalhas, com incorporação na web disponível quando você quiser que esses momentos vivam além do aplicativo.

Os melhores recursos da Choicely

Criador de campanhas de votação: crie competições de votação em várias rodadas, torneios no estilo chaveamento e campanhas de premiação.

Medidas de integridade da votação: proteções integradas contra manipulação de votos, incluindo opções de limitação de taxa e verificação.

Implantação com marca branca: apresente experiências de votação com a sua própria marca, com opções de design e domínio personalizáveis.

Limitações da Choicely

O upload de conteúdo pode apresentar falhas às vezes, o que retarda a publicação quando você está tentando agir rapidamente.

A personalização tem limites claros em comparação com aplicativos totalmente personalizados, o que pode ser restritivo para equipes com requisitos específicos de interface do usuário ou recursos.

Preços selecionados

Gratuito (máximo de 50 usuários ativos mensais)

Premium: A partir de US$ 16/mês

Avaliações e comentários da Choicely

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Choicely?

Um revisor da Capterra afirma:

No geral, estou muito feliz por trabalhar com a Choicely. Ótima empresa, as melhores ferramentas para aplicativos.

No geral, estou muito feliz por trabalhar com a Choicely. Ótima empresa, as melhores ferramentas para aplicativos.

10. Socios.com (Melhor para tokens de fãs e influência baseada em blockchain)

A Socios.com é a plataforma líder de engajamento de fãs baseada na tecnologia blockchain. Ela foi projetada especificamente para entidades esportivas e de entretenimento que desejam oferecer aos fãs um nível mais profundo de “propriedade” e influência.

Ao contrário dos aplicativos de fidelidade tradicionais, o Socios usa Fan Tokens — ativos digitais que os fãs compram para obter direitos de voto nas decisões oficiais do time, como designs de uniformes, murais do estádio ou até mesmo músicas de entrada.

Ela foi projetada para marcas globais que desejam monetizar suas bases de fãs internacionais que talvez nunca pisem no estádio da equipe. Ao possuir tokens, os fãs entram em um ecossistema gamificado onde sua participação é acompanhada em tabelas de classificação, levando a recompensas que “o dinheiro não pode comprar”, como experiências VIP, memorabilia autografada e encontros com os ídolos.

Principais recursos do Socios.com

Ofertas de tokens para fãs (FTO): crie ativos digitais da marca que proporcionam aos fãs uma “filiação” permanente e um lugar nas votações sancionadas pelo clube.

Recompensas e experiências com acesso restrito por tokens: use a propriedade digital para desbloquear conteúdo exclusivo, ingressos com acesso antecipado e recompensas no mundo real com base nos níveis de atividade dos fãs.

Caça aos tokens em realidade aumentada (RA): promova o envolvimento físico e digital, permitindo que os fãs “coletem” tokens e recompensas em locais específicos usando a câmera de seus celulares.

Limitações do Socios.com

O uso de criptomoedas e blockchain pode ser uma barreira para fãs menos experientes em tecnologia e requer um conteúdo educativo significativo.

A volatilidade financeira dos tokens pode, por vezes, levar a um sentimento negativo por parte dos fãs se o valor do ativo cair, desviando o foco do engajamento.

Preços do Socios.com

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Socios.com

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Crie um mecanismo de engajamento de fãs que sua equipe pode usar com o ClickUp

Escolher uma plataforma de engajamento do público é empolgante. O difícil é mantê-la funcionando semana após semana. As ideias surgem rapidamente, as aprovações ficam confusas, os recursos se perdem e os aprendizados acabam obscurecidos nas conversas.

O ClickUp reúne tudo isso em um só lugar.

Use os formulários do ClickUp para capturar solicitações e contribuições para campanhas de maneira clara e consistente. Crie seus manuais, cronogramas e documentos de execução de programas no ClickUp Docs. Em seguida, deixe o ClickUp Brain ajudá-lo a avançar mais rapidamente com um contexto melhor, desde a elaboração de rascunhos até o resumo de feedbacks e a definição das próximas etapas.

Quando tudo funciona em conjunto, sua equipe pode dedicar menos tempo à coordenação e mais tempo à criação de momentos que os fãs possam sentir.

Comece gratuitamente com o ClickUp! ✅

Perguntas frequentes

Um CRM rastreia os dados dos clientes e gerencia os relacionamentos por meio de interações de vendas e serviços. Uma plataforma de engajamento de fãs se concentra especificamente em experiências interativas, como enquetes, previsões e gamificação, que transformam públicos passivos em participantes ativos.

Com certeza. Muitas plataformas de engajamento de fãs atendem a serviços de streaming, artistas musicais e criadores de conteúdo que precisam construir relacionamentos interativos com seu público por meio de mecanismos semelhantes, como votação, recompensas e interação em tempo real.

A maioria das plataformas oferece APIs e integrações nativas com ferramentas de automação de marketing, CRMs e plataformas de análise. Para gerenciar as campanhas, as equipes costumam usar ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para coordenar a criação de conteúdo, acompanhar cronogramas e centralizar o feedback.

Priorize experiências que privilegiem os dispositivos móveis, recursos de interação em tempo real que funcionem em diferentes fusos horários e análises robustas para entender o comportamento do público distribuído. Além disso, procure flexibilidade de integração para se conectar às plataformas de streaming e canais sociais onde seus fãs digitais já passam seu tempo.