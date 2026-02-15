As 10 melhores alternativas ao Fyxer AI para 2026

A maioria das equipes não percebe que seu assistente de e-mail está, na verdade, piorando seu fluxo de trabalho, mantendo as mensagens presas em um aplicativo enquanto as tarefas, documentos e contexto do projeto ficam em outro lugar. Uma pesquisa da Microsoft mostra que os funcionários alternam entre aplicativos quase 1.200 vezes por dia, desperdiçando cinco semanas inteiras de trabalho por ano apenas para se reorientarem.

Este guia apresenta 10 alternativas ao Fyxer AI, desde ferramentas exclusivas para e-mail, como Shortwave e Superhuman, até espaços de trabalho unificados, como ClickUp, que conectam sua caixa de entrada diretamente ao trabalho prático.

Por que procurar alternativas ao Fyxer AI

Usar um assistente de e-mail independente pode parecer produtivo no início, mas muitas vezes cria um novo problema: um fluxo de trabalho fragmentado. Seu e-mail fica em uma ferramenta, suas tarefas em outra e suas notas de reunião em outro lugar completamente diferente. Você fica constantemente alternando entre aplicativos apenas para acompanhar uma única conversa, o que leva à dispersão do contexto — um problema em que as equipes perdem horas procurando informações, alternando entre aplicativos e buscando arquivos em várias plataformas —, tornando fácil perder detalhes importantes. Uma pesquisa da Gartner descobriu que 47% dos trabalhadores digitais têm dificuldade em encontrar as informações necessárias para realizar seu trabalho com eficácia.

Essa desconexão é o motivo pelo qual muitas equipes começam a procurar alternativas ao Fyxer AI. As principais questões geralmente se resumem a algumas frustrações importantes:

Limitações de personalização: as respostas redigidas por IA podem parecer genéricas e perder as nuances do seu estilo de comunicação único, obrigando-o a gastar tempo extra editando-as.

Preocupações com a confiabilidade: você pode achar que a categorização de e-mails e a qualidade dos rascunhos são inconsistentes, tornando difícil confiar totalmente na IA.

Falta de contexto de trabalho: um assistente de e-mail que só vê sua caixa de entrada não consegue entender como uma mensagem se relaciona com um projeto, tarefa ou meta de equipe específica. Você ainda precisa conectar os pontos manualmente.

Lacunas de integração: se o trabalho da sua equipe não se limita apenas ao Gmail ou ao Outlook, um assistente de e-mail dedicado não se encaixará em sua pilha de tecnologia mais ampla.

A melhor solução nem sempre é outra ferramenta exclusiva para e-mail. Muitas equipes encontram mais valor em um espaço de trabalho convergente que reúne e-mail, tarefas, documentos e IA. Isso permite que o contexto flua naturalmente da sua caixa de entrada diretamente para o trabalho prático.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

Antes de explorar alternativas específicas, é útil entender o panorama mais amplo das aplicações de IA em produtividade e gerenciamento de fluxo de trabalho. Este vídeo fornece uma visão geral de vários casos de uso de IA que podem ajudá-lo a avaliar quais recursos são mais importantes para as necessidades específicas da sua equipe.

Alternativas ao Fyxer AI em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes que desejam um gerenciamento de trabalho com IA que conecte o e-mail à ação ClickUp Brain, resumos de IA, tarefas internas de e-mail, automações, documentos, painéis Gratuito para sempre, planos pagos disponíveis para equipes; personalização empresarial. Shortwave Usuários avançados do Gmail que desejam uma caixa de entrada nativa de IA Agrupamento de IA, resumos de threads, pesquisa em linguagem natural Nível gratuito; Pro ~$8,50/usuário/mês, Business ~$18/usuário/mês, Premier personalizado Superhuman Executivos e usuários que enviam muitos e-mails e priorizam a velocidade Caixa de entrada dividida, resposta instantânea com IA, fluxos de trabalho com prioridade ao teclado Starter US$ 30/usuário/mês, Business US$ 40/usuário/mês, Enterprise personalizado Missive Equipes que precisam de colaboração em caixa de entrada compartilhada com chat integrado Atribuições por e-mail, chat interno, elaboração colaborativa Starter US$ 14/usuário/mês, Productive US$ 18/usuário/mês, Business US$ 26/usuário/mês, Enterprise personalizado Microsoft Copilot Organizações que utilizam o Microsoft 365 para e-mail, documentos e reuniões Resumos do Outlook, assistência na redação de rascunhos, inteligência entre aplicativos Complemento de US$ 30/usuário/mês Gemini (Google Workspace) Usuários do Google Workspace que desejam IA nativa no Gmail e no Docs Assistência na redação, resumos de threads de e-mail, contexto em todo o espaço de trabalho Gemini Business US$ 20/usuário/mês, Enterprise US$ 30/usuário/mês Hiver Equipes que gerenciam caixas de entrada compartilhadas do Gmail para suporte ou operações Atribuições, detecção de colisões, SLAs, análises Lite US$ 19/usuário/mês, Pro US$ 49/usuário/mês, Elite US$ 79/usuário/mês Gmelius Equipes que desejam um fluxo de trabalho de e-mail no estilo Kanban no Gmail Quadros Kanban, sequências, automação do fluxo de trabalho Meli US$ 19/usuário/mês, Growth US$ 25/usuário/mês, Pro US$ 40/usuário/mês, Enterprise personalizado Spike Usuários que preferem uma interface de e-mail conversacional Visualização conversacional, Caixa de entrada prioritária, notas integradas e vídeo Nível gratuito; Equipe ~$7,99/usuário/mês, Negócios ~$12,99/usuário/mês, Empresa personalizada SaneBox Indivíduos que desejam filtragem de e-mail por IA sem trocar de cliente Filtragem inteligente, SaneBlackHole, resumo diário Lanche ~$7/mês, Almoço ~$12/mês, Jantar ~$36/mês

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Fyxer AI para usar

Nem todas as ferramentas de e-mail com IA são criadas para execução real. Muitas ajudam você a redigir ou organizar mensagens, mas no momento em que o trabalho precisa de responsabilidade, acompanhamento e visibilidade, as lacunas começam a aparecer. As ferramentas abaixo vão além da assistência à caixa de entrada para dar suporte à forma como o trabalho realmente se move entre as equipes.

1. ClickUp (ideal para equipes que desejam um gerenciamento de trabalho com inteligência artificial que conecte o e-mail à ação)

Crie tarefas automaticamente a partir de chats, documentos e muito mais com o ClickUp AI.

A maioria dos assistentes de e-mail otimiza uma coisa: agilizar a sua caixa de entrada. Mas a maior perda de produtividade geralmente acontece depois que o e-mail é lido, quando o acompanhamento fica em uma ferramenta diferente, a decisão é registrada em um documento que ninguém vincula e o trabalho é rastreado em um quadro de projetos que não tem nenhuma conexão com a conversa original.

O ClickUp resolve isso tratando o e-mail como o ponto de partida da execução, não como o fim da comunicação.

No Espaço de Trabalho de IA Convergente da ClickUp, sua caixa de entrada não fica “ao lado” do seu trabalho. Ela se conecta diretamente a tarefas, documentos, cronogramas e relatórios, para que o contexto importante permaneça vinculado ao resultado final. Isso significa menos transferências de copiar e colar, menos itens de ação esquecidos e menos momentos de “espere, onde decidimos isso?”.

Pesquise suas tarefas, documentos e bate-papos no ClickUp e faça perguntas em linguagem natural com o ClickUp Brain.

Em vez de usar a IA para produzir respostas genéricas isoladamente, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a passar da conversa para a ação com consciência do projeto. Você pode resumir uma longa cadeia de e-mails em decisões importantes, extrair os próximos passos, criar tarefas com responsáveis e prazos e redigir uma resposta que reflita o que realmente está acontecendo no projeto, não apenas o que está escrito na última mensagem.

Tome decisões de campanha mais inteligentes e contextuais ClickUp Brain

E como as reuniões geram tanto acompanhamento quanto os e-mails, o ClickUp AI Notetaker pode participar automaticamente de chamadas, capturar transcrições e gerar resumos e itens de ação que ficam bem ao lado do trabalho, para que suas “coisas importantes” não fiquem presas em mais um aplicativo.

Obtenha notas e resumos automatizados com o ClickUp AI Notetaker.

Melhores recursos do ClickUp

Envie e receba e-mails diretamente dentro das tarefas para que as conversas permaneçam vinculadas ao trabalho ao qual se referem, com as respostas capturadas automaticamente no tópico da tarefa.

Transforme um e-mail em uma tarefa ou comentário acionável, encaminhando-o para que os acompanhamentos sejam atribuídos e rastreáveis em segundos.

Resuma threads de e-mail, extraia itens de ação e redija respostas usando IA que funciona em todo o contexto do seu espaço de trabalho, não apenas na sua caixa de entrada.

Grave reuniões automaticamente e gere transcrições pesquisáveis, resumos inteligentes e itens de ação que se conectam diretamente a tarefas e projetos.

Pesquise seu histórico recente de e-mails do Gmail diretamente no ClickUp para encontrar contextos importantes sem precisar alternar entre ferramentas.

Acione fluxos de trabalho a partir de tarefas relacionadas a e-mails, como atribuição automática de tarefas, atualização de status ou encaminhamento de solicitações no momento em que elas chegam.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Contexto unificado: tudo fica em um único espaço de trabalho, o que significa que as sugestões de IA são baseadas em todo o seu histórico de trabalho, não apenas na sua caixa de entrada.

IA sensível ao contexto: o ClickUp Brain conecta conversas a projetos, exibe tarefas relacionadas e redige respostas com o contexto real do projeto.

Flexibilidade do fluxo de trabalho: o ClickUp se adapta ao processo da sua equipe, seja você gerenciando comunicações com clientes, projetos internos ou o ClickUp se adapta ao processo da sua equipe, seja você gerenciando comunicações com clientes, projetos internos ou iniciativas multifuncionais

Contras:

A profundidade dos recursos pode representar uma curva de aprendizado para novos usuários.

A experiência do aplicativo móvel tem algumas diferenças em relação à versão para desktop.

Recursos avançados podem exigir algum tempo inicial para serem configurados para o seu fluxo de trabalho específico.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

📮 ClickUp Insight: Embora 34% dos usuários operem com total confiança nos sistemas de IA, um grupo ligeiramente maior (38%) mantém uma abordagem de “confiar, mas verificar”. Uma ferramenta independente que não está familiarizada com o seu contexto de trabalho geralmente apresenta um risco maior de gerar respostas imprecisas ou insatisfatórias. É por isso que criamos o ClickUp Brain, a IA que conecta o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de conhecimento e a colaboração em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas integradas de terceiros. Obtenha respostas contextuais sem a necessidade de alternar entre telas e experimente um aumento de 2 a 3 vezes na eficiência do trabalho, assim como nossos clientes da Seequent.

2. Shortwave (ideal para usuários avançados do Gmail que desejam gerenciamento de caixa de entrada nativo de IA)

via Shortwave

Se sua principal frustração é uma caixa de entrada do Gmail desorganizada, o Shortwave pode ser a resposta. É um substituto completo para a interface do Gmail, reconstruído do zero com IA em seu núcleo. Não é apenas um plug-in; é uma maneira totalmente nova de usar seu e-mail.

Sua característica de destaque é o “agrupamento”, que agrupa automaticamente e-mails relacionados. Boletins informativos, convites de calendário e notificações são organizados em pacotes organizados, deixando suas conversas importantes em destaque. Isso reduz drasticamente a desorganização visual e ajuda você a se concentrar no que é importante, um objetivo fundamental do gerenciamento eficaz de e-mails.

O Shortwave também oferece pesquisa em linguagem natural, permitindo que você faça perguntas como “mostre-me os e-mails da Sarah sobre o orçamento do terceiro trimestre”. Para indivíduos e pequenas equipes que vivem no Gmail e desejam uma caixa de entrada mais inteligente sem adotar uma plataforma de trabalho completa, é uma solução focada e poderosa.

Principais recursos do Shortwave

Agrupamento com tecnologia de IA: agrupa automaticamente e-mails semelhantes, reduzindo a sobrecarga da caixa de entrada sem que você precise configurar filtros complexos.

Resumos de threads: fornece resumos gerados por IA de longas cadeias de e-mails para que você possa se atualizar rapidamente.

Pesquisa em linguagem natural: permite encontrar e-mails fazendo perguntas em inglês simples, em vez de adivinhar palavras-chave.

Prós e contras do Shortwave

Prós:

Profundamente integrado ao Gmail para um fluxo de trabalho contínuo.

Agrupamentos e resumos inteligentes ajudam você a processar e-mails mais rapidamente.

Projetado para ser rápido, com uma interface fácil de usar no teclado.

Contras:

Funciona apenas com o Gmail, não com o Outlook ou outros provedores.

Os recursos de colaboração em equipe são limitados.

A funcionalidade completa de IA requer uma assinatura paga.

Preços Shortwave

Plano gratuito Pro: US$ 8,50/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresarial: US$ 18/usuário/mês (cobrado anualmente) Premier: Personalizado

Avaliações e comentários da Shortwave

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Não listado

3. Superhuman (ideal para executivos e usuários que enviam muitos e-mails e priorizam a velocidade)

via Superhuman

O Superhuman foi criado com um único objetivo: velocidade. É um cliente de e-mail premium com um design que prioriza o teclado, permitindo que você navegue pela sua caixa de entrada sem precisar tocar no mouse. Se você é um executivo ou fundador que recebe centenas de e-mails por dia, a economia de tempo pode ser significativa.

O recurso Split Inbox categoriza automaticamente seus e-mails em fluxos personalizáveis, como VIPs, mensagens da equipe ou boletins informativos. Isso permite que você processe cada categoria com o nível certo de atenção. O recurso AI Instant Reply também sugere respostas completas que você pode enviar com um único toque no teclado.

O Superhuman funciona tanto com o Gmail quanto com o Outlook, tornando-o mais flexível do que algumas outras alternativas. É um investimento, mas para aqueles cujo tempo é seu bem mais valioso, os ganhos de produtividade podem justificar o custo.

Melhores recursos do Superhuman

Caixa de entrada dividida: segmenta sua caixa de entrada em fluxos para que você possa se concentrar no que é importante sem distrações.

Resposta instantânea com IA: sugere respostas completas por e-mail que aprendem seu estilo de escrita ao longo do tempo.

Design voltado para o teclado: quase todas as ações têm um atalho de teclado, otimizando a interface para velocidade máxima.

Prós e contras do Superhuman

Prós:

Os usuários relatam melhorias significativas no tempo de processamento de e-mails.

Compatível com contas do Gmail e do Outlook.

Inclui recursos como rastreamento do status de leitura e lembretes de acompanhamento.

Contras:

Requer uma sessão individual de integração para começar.

Não há nível gratuito disponível para avaliação.

Os recursos de colaboração são limitados, pois foram projetados para uso individual.

Preços superhumanos

Inicial: US$ 30/usuário/mês Empresarial: US$ 40/usuário/mês Corporativo: Personalizado

Avaliações e comentários superhumanos

G2: 4,7/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Missive (ideal para equipes que precisam de colaboração em caixa de entrada compartilhada com chat integrado)

via Missive

O Missive foi projetado para equipes que colaboram na comunicação com os clientes. Ele combina e-mail, chat e gerenciamento básico de tarefas em uma única interface, para que você possa discutir e atribuir e-mails sem sair da conversa.

Em vez de encaminhar e-mails ou colocar colegas de equipe em cópia, você pode usar comentários internos que os clientes nunca veem. Isso elimina o clássico problema “alguém respondeu a isso?”, que aflige equipes que usam e-mails tradicionais para caixas de entrada compartilhadas, como suporte@ ou vendas@.

O Missive também permite a redação colaborativa, onde várias pessoas podem trabalhar na mesma resposta de e-mail ao mesmo tempo. Para equipes que gerenciam qualquer tipo de fluxo de trabalho de comunicação compartilhada, ele efetivamente preenche a lacuna entre o e-mail e a colaboração em equipe.

Melhores recursos do Missive

Caixas de entrada compartilhadas com atribuições: atribua e-mails aos membros da equipe como tarefas e acompanhe seu status.

Chat interno junto com o e-mail: discuta e-mails com colegas de equipe em uma conversa paralela que permanece anexada ao tópico.

Elaboração colaborativa: trabalhe em respostas de e-mail em conjunto e em tempo real.

Prós e contras do Missive

Prós:

Mantenha as conversas rastreáveis e as caixas de entrada mais organizadas, eliminando o encaminhamento interno de e-mails.

Consolida e-mails e bate-papos em equipe em uma única ferramenta

Traz uma organização semelhante à de um helpdesk para qualquer caixa de entrada compartilhada.

Contras:

Apresenta uma curva de aprendizado para equipes acostumadas ao e-mail tradicional.

O aplicativo móvel tem funcionalidades mais limitadas do que a versão para desktop.

Algumas integrações estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Preços do Missive

Starter: US$ 14/usuário/mês Productive: US$ 18/usuário/mês Business: US$ 26/usuário/mês Enterprise: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Missive

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Microsoft Copilot (ideal para organizações integradas ao Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Para organizações que já utilizam o ecossistema Microsoft, o Copilot oferece assistência de IA sem adicionar outro fornecedor. A IA está integrada nas ferramentas que você já utiliza, como Outlook, Teams e Word.

No Outlook, o Copilot pode resumir longas conversas por e-mail, redigir respostas e ajudá-lo a se preparar para reuniões, reunindo documentos relevantes. Sua verdadeira força é sua inteligência entre aplicativos. Ele pode consultar sua agenda, extrair dados de uma planilha do Excel ou incorporar conteúdo de um documento do Word ao ajudá-lo a escrever um e-mail.

Essa integração profunda torna o Copilot uma opção poderosa para equipes empresariais onde o Microsoft 365 é o padrão. No entanto, ele requer uma assinatura do Microsoft 365 e uma licença adicional do Copilot.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Resumo de e-mails do Outlook: fornece resumos gerados por IA de longas conversas, destacando pontos-chave e itens de ação.

Assistência na elaboração de rascunhos com contexto: rascunhos de respostas de e-mail informados pelo seu calendário, documentos recentes e correspondência anterior.

Inteligência entre aplicativos: extrai informações relevantes do Teams, SharePoint e Excel ao redigir e-mails.

Prós e contras do Microsoft Copilot

Prós:

A integração nativa significa que não é necessário instalar ou aprender a usar novos aplicativos.

Oferece segurança e conformidade de nível empresarial dentro do ecossistema da Microsoft.

Oferece amplos recursos de IA além do gerenciamento de e-mails.

Contras:

Requer uma assinatura do Microsoft 365 e uma licença adicional do Copilot.

Os recursos de IA são limitados ao ecossistema da Microsoft.

A disponibilidade dos recursos pode variar de acordo com o plano do Microsoft 365.

Preços do Microsoft Copilot

Copilot para Microsoft 365: US$ 30/usuário/mês (complemento)

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não listado

6. Gemini (ideal para usuários do Google Workspace que desejam assistência de IA nativa)

via Gemini

Semelhante ao Microsoft Copilot, o Gemini AI do Google integra-se diretamente ao Gmail e ao Google Workspace mais amplo. Para equipes construídas no ecossistema do Google, ele fornece assistência por e-mail sem a necessidade de sair das ferramentas que você usa todos os dias.

No Gmail, o Gemini pode ajudá-lo a redigir e-mails, resumir threads e sugerir respostas. A integração se estende a outros aplicativos do Google, como o Google Meet para resumos de reuniões e o Google Docs para redação colaborativa. Isso cria uma experiência de IA coesa em todas as suas ferramentas do Google.

A IA compreende seus arquivos do Google Drive, eventos do calendário e histórico de comunicação, tornando suas sugestões mais relevantes contextualmente do que uma ferramenta independente poderia oferecer.

Melhores recursos do Gemini

Assistência para rascunhos do Gmail: sugere conclusões enquanto você digita ou gera um rascunho completo com base em uma simples solicitação.

Resumo de conversas: Condensa longas conversas por e-mail em pontos-chave para ajudá-lo a se atualizar rapidamente.

Inteligência entre espaços de trabalho: consulta seus documentos do Google Drive e eventos do calendário para ajudá-lo a redigir mensagens.

Prós e contras do Gemini

Prós:

Aparece diretamente nos aplicativos do Google que você já usa, sem necessidade de instalação adicional.

Frequentemente incluído nos planos do Google Workspace, dependendo do seu nível de assinatura.

Oferece uma experiência de IA consistente em e-mails, documentos e reuniões.

Contras:

Limitado ao ecossistema Google Workspace.

Os recursos de IA variam significativamente dependendo do seu plano.

Alguns recursos ainda estão sendo implementados e podem não estar disponíveis para todos os usuários.

Preços do Gemini (Google Workspace)

Gemini Business: US$ 20/usuário/mês (complemento) Gemini Enterprise: US$ 30/usuário/mês (complemento)

Avaliações e comentários do Gemini

G2: Não listado como um produto independente “Gemini for Workspace” Capterra: Não listado

7. Hiver (ideal para equipes de suporte que gerenciam caixas de entrada compartilhadas do Gmail)

via Hiver

O Hiver transforma sua caixa de entrada do Gmail em um helpdesk sem forçar sua equipe a aprender uma nova interface. Ele foi projetado para equipes que gerenciam caixas de entrada compartilhadas, como suporte@ ou vendas@, que precisam atribuir, rastrear e colaborar em e-mails.

O Hiver adiciona recursos como atribuição de e-mails, rastreamento de status e detecção de colisão diretamente no Gmail. A detecção de colisão é particularmente útil, pois alerta você se um colega de equipe já estiver respondendo a um e-mail, evitando respostas duplicadas.

Para equipes de suporte e operações que desejam mais estrutura sem a complexidade de um sistema completo de tickets, o Hiver é uma escolha prática.

Melhores recursos do Hiver

Atribuição e status de e-mails: atribua e-mails aos membros da equipe e acompanhe seu status (aberto, pendente, fechado) no Gmail.

Detecção de colisão: alerta você quando um colega de equipe está visualizando ou respondendo ao mesmo e-mail.

Acompanhamento e análise de SLA: defina metas de tempo de resposta e monitore o desempenho da sua equipe.

Prós e contras do Hiver

Prós:

Funciona dentro do Gmail, o que reduz a curva de aprendizado para sua equipe.

Oferece recursos de helpdesk sem a complexidade de um sistema completo de tickets.

Rápido e fácil de configurar

Contras:

Funciona apenas com o Gmail.

Menos adequado para fluxos de trabalho de suporte complexos que exigem roteamento avançado.

Alguns recursos avançados são limitados a planos de nível superior.

Preços do Hiver

Lite: US$ 19/usuário/mês (cobrado anualmente) Pro: US$ 49/usuário/mês (cobrado anualmente) Elite: US$ 79/usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Hiver

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

8. Gmelius (ideal para equipes que desejam gerenciamento de e-mails no estilo Kanban no Gmail)

via Gmelius

O Gmelius traz conceitos de gerenciamento de projetos diretamente para sua caixa de entrada do Gmail. Ele permite visualizar seus e-mails em um quadro Kanban, criar sequências automatizadas de contato e construir fluxos de trabalho para lidar com tarefas repetitivas.

A visualização Kanban é o recurso de destaque, uma forma de visualização do fluxo de trabalho que transforma seus e-mails em cartões que você pode arrastar entre colunas. Isso é perfeito para pipelines de vendas ou filas de suporte, onde cada e-mail representa uma etapa de um processo.

Para equipes que pensam visualmente e desejam aplicar princípios de gerenciamento de projetos à sua caixa de entrada, o Gmelius oferece uma abordagem única e poderosa.

Melhores recursos do Gmelius

Quadros Kanban para e-mail: visualize e gerencie seu fluxo de trabalho de e-mail arrastando cartões de e-mail entre colunas personalizáveis.

Sequências de e-mail: crie sequências automatizadas de acompanhamento para campanhas de divulgação.

Automação do fluxo de trabalho: crie regras para atribuir, rotular ou mover e-mails automaticamente com base nos critérios definidos por você.

Prós e contras do Gmelius

Prós:

O quadro Kanban visual facilita a visualização do status do seu fluxo de trabalho em um piscar de olhos.

Combina o gerenciamento da caixa de entrada e o alcance em uma única ferramenta.

Funciona nativamente na interface do Gmail.

Contras:

Suporta apenas o Gmail.

A abordagem Kanban pode parecer estranha para alguns usuários.

Os recursos avançados de automação são limitados nos planos de nível inferior.

Preços do Gmelius

Meli: US$ 19/usuário/mês (cobrado anualmente) Crescimento: US$ 25/usuário/mês (cobrado anualmente) Pro: US$ 40/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Gmelius

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

9. Spike (ideal para usuários que preferem e-mails conversacionais em vez de threads tradicionais)

via Spike

O Spike reimagina o e-mail como uma conversa de chat. Ele exibe suas mensagens em um formato conversacional, o que pode tornar a comunicação mais imediata e menos formal.

Sua Caixa de Entrada Prioritária usa IA para destacar mensagens importantes, filtrando ruídos como boletins informativos e notificações. O Spike também inclui recursos integrados, como notas colaborativas e chamadas de vídeo, reduzindo a necessidade de ferramentas separadas.

O Spike funciona com vários provedores de e-mail, tornando-o mais flexível do que as alternativas exclusivas para o Gmail. Para aqueles que consideram as interfaces tradicionais de e-mail confusas, ele oferece uma experiência genuinamente diferente.

Principais recursos do Spike

Visualização de e-mail conversacional: exibe mensagens como balões de bate-papo para uma comunicação mais fácil e rápida.

Caixa de entrada prioritária: usa IA para identificar e exibir automaticamente suas mensagens mais importantes.

Ferramentas de colaboração integradas: inclui notas, tarefas e chamadas de vídeo dentro do aplicativo.

Prós e contras do Spike

Prós:

A interface semelhante a um chat pode reduzir a ansiedade relacionada ao e-mail e aumentar a velocidade de resposta.

Suporta várias contas de e-mail, não apenas o Gmail.

Consolida a comunicação e a colaboração básica em uma única ferramenta.

Contras:

A visualização conversacional pode ser desorientadora para usuários acostumados ao e-mail tradicional.

Menos adequado para correspondência comercial formal.

Alguns recursos funcionam melhor no aplicativo móvel do que no desktop.

Preços elevados

Plano gratuito Equipe: US$ 7,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Negócios: US$ 12,99/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários do Spike

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

10. Sanebox (ideal para pessoas que desejam filtragem de e-mail por IA sem mudar de cliente)

via Sanebox

O Sanebox funciona silenciosamente em segundo plano com seu cliente de e-mail existente para filtrar e organizar suas mensagens. Ele analisa seu comportamento de e-mail para aprender o que é importante para você e move automaticamente as mensagens menos críticas para pastas separadas.

Seu recurso mais famoso é o SaneBlackHole, que permite banir um remetente com um clique. Basta arrastar um e-mail para a pasta BlackHole e você nunca mais verá uma mensagem desse remetente.

Para pessoas que desejam gerenciamento de e-mail com tecnologia de IA sem adotar um cliente de e-mail totalmente novo, o Sanebox é uma solução leve e eficaz.

Melhores recursos do Sanebox

Filtragem de e-mail por IA: aprende seus hábitos de e-mail para classificar automaticamente as mensagens menos importantes em pastas separadas.

SaneBlackHole: um recurso de cancelamento de inscrição com um clique que realmente funciona.

Resumo diário: agrupa seus e-mails menos importantes em um único resumo diário.

Prós e contras do Sanebox

Prós:

Funciona com qualquer cliente de e-mail, incluindo Gmail, Outlook e Apple Mail.

Opera automaticamente em segundo plano com interação diária mínima.

Reduz de forma eficaz a desorganização e o ruído da caixa de entrada.

Contras:

Oferece apenas filtragem e não ajuda na redação ou resumo de e-mails.

Requer conceder acesso a um serviço de terceiros ao seu e-mail.

A IA pode ocasionalmente arquivar incorretamente um e-mail importante.

Preços do SaneBox

Lanche: ~$7/mês Almoço: ~$12/mês Jantar: ~$36/mês

Avaliações e comentários sobre o SaneBox

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

Escolha o fluxo de trabalho certo, não apenas a ferramenta certa

A melhor alternativa ao Fyxer AI para você depende do que você está tentando resolver. Se você deseja apenas uma caixa de entrada mais rápida ou organizada, um cliente de e-mail dedicado como o Shortwave ou o Superhuman pode ser suficiente. Se sua equipe já está integrada ao ecossistema da Microsoft ou do Google, o Copilot ou o Gemini são escolhas lógicas.

No entanto, os maiores ganhos em produtividade não vêm apenas do gerenciamento mais rápido do e-mail. Eles vêm da eliminação da desconexão entre o seu e-mail e o seu trabalho real. Quando suas comunicações, tarefas, documentos e projetos estão todos em um só lugar, sua IA se torna verdadeiramente inteligente — um benefício fundamental da IA contextual.

O objetivo não é apenas uma caixa de entrada vazia. É garantir que cada e-mail importante leve à ação certa, rastreado no lugar certo, com todo o contexto certo — o núcleo da automação do fluxo de trabalho. Para construir esse fluxo de trabalho verdadeiramente conectado, comece gratuitamente com o ClickUp. ✨

Perguntas frequentes

O Fyxer AI é um assistente de e-mail com tecnologia de IA para Gmail e Outlook que ajuda a gerenciar sua caixa de entrada. Ele usa IA para lidar com a triagem de e-mails, respostas automáticas e capturar notas de reuniões.

O Fyxer AI é um assistente de e-mail especializado, enquanto o Microsoft Copilot é uma camada de IA em todo o pacote Microsoft 365. O Copilot oferece um contexto mais amplo, conectando o e-mail ao seu calendário, documentos e Teams.

Sim, um espaço de trabalho convergente como o ClickUp substitui um assistente independente, lidando com e-mails dentro do contexto do seu trabalho. O ClickUp Task Management e o ClickUp Brain fornecem assistência de IA baseada em todo o histórico do seu projeto.

As limitações comuns incluem respostas genéricas redigidas por IA, categorização inconsistente de e-mails e falta de integração com o seu contexto de trabalho mais amplo. Isso significa que você ainda precisa conectar manualmente os e-mails aos seus projetos e tarefas.