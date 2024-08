As 10 principais alternativas ao Microsoft Copilot para facilitar sua vida e seus fluxos de trabalho em 2024

Você consegue se lembrar de uma época anterior à IA? Sinceramente, não consigo.

Uso a IA quase todos os dias para escrever meus e-mails, resumir reuniões e criar apresentações.

E das minhas ferramentas de IA preferidas baseadas em grandes modelos de linguagem, o Microsoft Copilot é uma das que utilizo com frequência - especialmente quando estou usando outros programas do Microsoft 365.

Mas o Microsoft Copilot tem suas desvantagens. Ele não oferece integrações para ferramentas fora do Microsoft 365 e tem suporte limitado para gerar códigos e saídas de texto humanizadas. A tecnologia de IA também pode ser lenta, processando dados limitados por vez (seu limite é de 500 linhas de informações no Excel).

Foi então que comecei a me perguntar: existe uma alternativa ao Microsoft Copilot (com recursos de IA) que eu poderia usar? Meus colegas tiveram a gentileza de compartilhar recomendações e eu compilei minha própria pesquisa para chegar a uma lista definitiva.

Neste guia, abordarei as 10 melhores alternativas ao Microsoft Copilot em detalhes e mencionarei seus recursos, benefícios, limitações e preços.

O que procurar em uma alternativa ao Microsoft Copilot

No que diz respeito à tecnologia de IA generativa, o Microsoft Copilot não é ruim. Mas há alguns aspectos que podem se tornar um obstáculo em seu trabalho.

Por exemplo, ele não consegue se lembrar de conversas anteriores e não é muito bom em produzir código. Além disso, seu resultado escrito parece claramente escrito por IA (pense em personalidade zero).

Com base na minha experiência, talvez seja melhor usar alternativas do Microsoft Copilot que ofereçam os seguintes recursos de IA.

Memória de conversação de longo prazo: O que mais me incomodou no Microsoft Copilot foi sua incapacidade de recuperar informações em várias interações. Um assistente de IA ideal deve ser capaz de fornecer respostas relevantes e, ao mesmo tempo, levar em consideração as informações compartilhadas nas conversas anteriores

O que mais me incomodou no Microsoft Copilot foi sua incapacidade de recuperar informações em várias interações. Um assistente de IA ideal deve ser capaz de fornecer respostas relevantes e, ao mesmo tempo, levar em consideração as informações compartilhadas nas conversas anteriores Respostas humanizadas: As ferramentas de IA são famosas por sua maneira repetitiva e algorítmica de responder às solicitações. Como eu estava usando o Microsoft Copilot para o conteúdo, as respostas mecânicas foram um grande desafio para mim, e tive que me esforçar muito para humanizar constantemente o conteúdo

As ferramentas de IA são famosas por sua maneira repetitiva e algorítmica de responder às solicitações. Como eu estava usando o Microsoft Copilot para o conteúdo, as respostas mecânicas foram um grande desafio para mim, e tive que me esforçar muito para humanizar constantemente o conteúdo Personalização: O Microsoft Copilot não tem personalidade. Sei que é estranho falar de um modelo de IA, mas seu assistente de IA deve entender seu estilo de escrita, tom e vocabulário exclusivos e ser capaz de reproduzi-los sem parecer genérico

O Microsoft Copilot não tem personalidade. Sei que é estranho falar de um modelo de IA, mas seu assistente de IA deve entender seu estilo de escrita, tom e vocabulário exclusivos e ser capaz de reproduzi-los sem parecer genérico Privacidade de dados : A Forbes apontou que a Microsoft afirma oferecer "proteção de dados comerciais gratuitamente" aos usuários corporativos conectados com o Microsoft Entra ID, garantindo que seus dados de bate-papo não sejam salvos e usados para treinamento. No entanto, essa proteção não é estendida aos usuários individuais do Microsoft Copilot Pro

: A Forbes apontou que a Microsoft afirma oferecer "proteção de dados comerciais gratuitamente" aos usuários corporativos conectados com o Microsoft Entra ID, garantindo que seus dados de bate-papo não sejam salvos e usados para treinamento. No entanto, essa proteção não é estendida aos usuários individuais do Microsoft Copilot Pro Competência de codificação: As habilidades de codificação do Microsoft Copilot são inconsistentes. Embora ele possa oferecer sugestões úteis, há bugs no código e a qualidade do resultado depende muito da capacidade do desenvolvedor de solicitar com precisão

Com isso, aqui estão 10 alternativas ao Microsoft Copilot que você deve experimentar.

As 10 melhores alternativas ao Microsoft Copilot

1. ClickUp (melhor para criação de conteúdo de IA e gerenciamento de projetos)

Crie conteúdo, resuma suas tarefas, acompanhe o progresso delas e obtenha atualizações instantâneas com o ClickUp Brain

O ponto forte do ClickUp está em sua solução multifuncional, que é excelente para a criação de conteúdo e o gerenciamento de projetos.

Eu o uso regularmente para criar, atribuir e monitorar tarefas e colaborar em projetos com minha equipe. É como usar vários aplicativos diferentes, mas em um único hub centralizado com uma interface intuitiva, que agora é ainda mais fácil de usar com o assistente de IA do ClickUp, Cérebro ClickUp .

Com o ClickUp Brain, a plataforma fornece suporte inteligente e personalizado para equipes de todos os tamanhos (mesmo que você seja um exército de uma pessoa só). A ferramenta consegue isso com automação extremamente rápida e respostas humanizadas inteligentes. Emparelhe-a com Automação do ClickUp e você terá um auxiliar avançado que pode automatizar todas as tarefas repetitivas incômodas.

Foque no trabalho profundo e deixe as coisas repetitivas para a automação do ClickUp

Minha parte favorita? Você também pode usar a ferramenta AI Writer para gerar ideias, criar esboços de artigos e escrever conteúdo por meio do ClickUp Brain Ferramenta de criação de conteúdo de IA para a maioria dos usuários. E tem mais. Você nunca perde atualizações importantes com o ClickUp Chat. Ele permite que você converse, atribua, comunique e compartilhe anexos e atualizações de toda a empresa em tempo real com sua equipe.

Além disso, modelos personalizados como o Modelo de brainstorming do ClickUp facilitam a geração de ideias e a discussão delas com sua equipe, criando um espaço que promove a colaboração e a inovação.

Modelo de Brainstorming do ClickUp

Projetado para eficiência e inovação, este modelo captura ideias de forma eficaz e facilita a integração perfeita do feedback. Quer esteja lançando novos produtos, planejando eventos ou simplesmente estimulando a criatividade, ele capacita a sua equipe a fazer mais, fornecendo exibições personalizadas como:

Visualização de lista para coletar ideias para uso posterior

Visualização de linha do tempo para organizar as ideias de acordo com a prioridade e o esforço necessário

Visualização de departamento para criar espaços de brainstorming dedicados a equipes específicas

By Stages View para planejar e executar essas ideias passo a passo

Prioridades Visualizar para classificar as ideias mais importantes nas quais se concentrar

melhores recursos do #### ClickUp

Visualize cronogramas, dependências e prioridades do projeto comVisualizações do ClickUp Divida tarefas complexas em etapas gerenciáveis por meio de subtarefas geradas por IA viaTarefas do ClickUp Criar campos personalizados para dados específicos do projeto (por exemplo, subcontratados, orçamentos)

Revisar e fazer anotações em documentos, imagens e planos comProva do ClickUp Realizar cálculos de estimativas, quantidades e materiais usando oEstimativas de tempo do ClickUp Trabalhe simultaneamente com sua equipe por meio de edição e colaboração em tempo real viaDocumentos do ClickUp* Use documentos pré-criadosModelos do ClickUp para vários tipos de projetos (por exemplo, construção, gerenciamento de clientes)

Acesse e gerencie projetos em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Conecte-se a outras ferramentas por meio de integrações fáceis para aprimorar seu fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

O acesso total ao ClickUp Brain requer um plano pago

Preços do ClickUp

Plano gratuito

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. IBM Watson Studio (melhor ferramenta de IA multilíngue para desenvolvedores)

via IBM Watson Studio Adoro ter muitas opções, e é por isso que o IBM Watson Studio é uma das melhores alternativas ao Microsoft Copilot, na minha opinião - se você for um desenvolvedor, claro.

O que quero dizer é o seguinte: A plataforma unifica ferramentas de código aberto (PyTorch, TensorFlow) com as ferramentas de ciência de dados visuais ou baseadas em código da IBM (notebooks Jupyter, R, Scala). Isso a torna uma das melhores ferramentas de IA para desenvolvedores e analistas criarem, executarem e gerenciarem modelos de IA.

Melhores recursos do Watson Studio

Colabore em todo o seu ciclo de vida de IA, desde a criação até a implantação e o monitoramento

Integre-se com suas estruturas preferidas, como PyTorch, TensorFlow e scikit-learn, usando Python, R ou Scala

Automatize a criação de modelos e economize tempo, especialmente se você for novo na área

Limpe e modele dados sem esforço com o editor visual do Watson

Desenvolva modelos visualmente usando o IBM SPSS Modeler, tornando a IA acessível a todos

Acompanhe e aprimore o desempenho e a imparcialidade do modelo após a implantação

Limitações do Watson Studio

Os custos variam de acordo com seu uso, pois o Watson Studio é um serviço baseado em nuvem

Começar a trabalhar com IA e ciência de dados ainda pode ser um desafio para iniciantes, apesar da automação oferecida

Considere a possibilidade de ficar preso ao ecossistema do IBM Cloud devido à sua integração com estruturas de código aberto

Preços do Watson Studio

Gratuito

Profissional: US$ 1,02 por unidade de capacidade/hora

Avaliações e resenhas do Watson Studio

G2: 4,2/5 (162 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Tabnine (Melhor assistente de IA para desenvolvedores)

via Tabnine O Tabnine é essencialmente um amigo de codificação alimentado por inteligência artificial, permitindo que os usuários escrevam códigos mais rapidamente ao sugerir as próximas linhas de codificação. É como ter alguém que conhece bem seu estilo de codificação e pode lidar com todas as coisas chatas e repetitivas.

Além disso, ele funciona com praticamente qualquer linguagem de programação ou editor de código que você use.

Isso torna o Tabnine um dos melhores Ferramentas de IA disponíveis para desenvolvimento de software .

No entanto, nem tudo é mágica. A qualidade de suas sugestões depende da complexidade do código e da quantidade de informações com as quais ele tem que trabalhar. Quanto menos complicado for o código, mais o Tabnine poderá ajudar.

Melhores recursos do Tabnine

Gerar código com eficiência e automatizar tarefas repetitivas

Bate-papo com IA para suporte durante toda a sua jornada de desenvolvimento

Experimente sugestões de código adaptadas ao seu estilo e ao contexto do projeto

Proteção da propriedade intelectual por meio de dados de treinamento cuidadosamente selecionados

Limitações do Tabnine

A qualidade das sugestões de código pode variar de acordo com a complexidade do código e os dados disponíveis

Confiar demais em uma ferramenta de IA pode prejudicar suas habilidades de solução de problemas

Preços da Tabnine

Grátis

Pro: US$ 12/usuário/mês (gratuito por 90 dias)

Enterprise: US$ 39/usuário/mês

Tabnine avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

4. ChatGPT (Melhor para respostas semelhantes às humanas)

via ChatGPT Lembro-me de quando o ChatGPT se tornou uma sensação na Internet - meu feed do LinkedIn estava cheio de pessoas fazendo experiências com ele (e rindo de suas alucinações iniciais).

Estou usando o ChatGPT há meses (principalmente os GPT-4 e 4o) e adoro a grande variedade de plug-ins disponíveis na loja do GPT. Isso me permite fazer com que o GPT execute muitas tarefas geradas por IA em uma única interface, como escrever uma nova postagem no blog, criar uma cópia do site, atualizar o conteúdo existente, realizar análise de dados e testar meu código.

Um de seus recursos de que realmente gosto é que, ao contrário do Microsoft Copilot, ele pode se lembrar de bate-papos anteriores e gerar resultados com base no que se lembra.

Mas ainda tenho dificuldade com o fato de que o número de prompts é limitado por usuário. Como criador de conteúdo, preciso ser detalhista com meus prompts, e o ChatGPT limita o nível de profundidade que posso atingir. Quando atinjo o limite, o GPT-4 muda para o GPT-3.5, o que é como passar de uma conversa com um PhD para uma conversa com um estagiário sobrecarregado e muito cafeinado.

Se isso também o incomoda, há outros Alternativas ao ChatGPT que podem fazer um trabalho semelhante.

Melhores recursos do ChatGPT

Executa uma ampla gama de tarefas, desde responder suas perguntas até criar formatos de texto criativos

Converse com o GPT 4 e peça que ele faça análises de dados, crie designs e resuma grandes quantidades de informações

Acesse centenas de plug-ins enviados por usuários na loja do GPT, o que elimina a necessidade de gerar prompts

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT às vezes gera informações incorretas ou enganosas devido à sua falta de experiência no mundo real e à dependência de dados de treinamento

O modelo pode exibir vieses presentes em seus dados de treinamento, levando a resultados potencialmente injustos ou discriminatórios contra determinado público

A versão gratuita do ChatGPT muitas vezes tem dificuldades com tarefas que exigem bom senso ou compreensão do mundo real, enquanto o GPT Plus tem um desempenho melhor

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus: US$ 20/mês

Equipe: US$ 25/mês

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (554 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (50 avaliações)

5. Claude (melhor para equipes de conteúdo)

via Claude AI O Claude AI é basicamente o primo urbano do ChatGPT. O assistente de redação com inteligência artificial é muito bom em coisas como escrever uma publicação de blog, criar textos para páginas da Web, resumir artigos, corrigir sua redação, atualizar conteúdo existente, responder a perguntas e até mesmo ajudá-lo a programar.

A melhor parte é que, ao contrário do Microsoft Copilot, você não precisa se preocupar com solicitações muito longas ou complicadas - o Claude pode lidar com todas elas com sua excelente memória de conversação. Parece que alguém está comendo suas amêndoas.

Mas é aqui que eu acho que o Claude falha em comparação com o Microsoft Copilot: O Claude não pode acessar a Internet no momento, portanto, não será capaz de encontrar informações atualizadas para você como algumas outras ferramentas de IA podem fazer.

Melhores recursos do Claude

Obtenha acesso gratuito a um dos principais modelos de assistente de IA (Claude-2), que é um dos modelos de linguagem de grande porte mais capazes

Obtenha 100.000 tokens e trabalhe com solicitações mais complexas

Converta textos de qualquer tamanho em resumos concisos

Limitações do Claude

Ao contrário de alguns concorrentes, o Claude não pode acessar e processar informações da Web em tempo real

O Claude não tem recursos como criação de imagens, análise de dados e navegação na Web

Como outras ferramentas de IA baseadas em grandes modelos de linguagem, o Claude pode gerar texto que pode não ser totalmente preciso e requer verificação de fatos

Preços do Claude

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Equipe: US$ 25/mês

Claude ratings and reviews

G2: 4,7/5 (22 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: Ferramenta de criação de conteúdo de IA

6. Simplificado (melhor para modelos de conteúdo)

via Simplificado Se a sua equipe de marketing estiver procurando uma alternativa ao Microsoft Copilot, o Simplified é o assistente de IA ideal para seu local de trabalho.

Fiquei impressionado com sua vastíssima coleção de modelos de IA para redação, imagens, design, edição e criação de vídeos. A única desvantagem é que há muitas ferramentas diferentes para usar, o que pode ser esmagador para um público iniciante.

melhores recursos do #### Simplified

Atenda às suas diversas necessidades criativas, desde a redação de IA até a edição de vídeo, em uma única interface intuitiva

Colabore com sua equipe e economize tempo com feedback e edição em tempo real

Mantenha uma identidade de marca consistente em todas as plataformas com sua coleção de modelos de design, vídeo e redação

Limitações simplificadas

O assistente de redação com IA pode, às vezes, produzir resultados imperfeitos, exigindo intervenção humana

O conjunto de ferramentas é amplo, mas alguns recursos não têm a profundidade das ferramentas especializadas de IA

Preços simplificados

Pro: US$ 9/mês

Simplificado: uS$ 24/mês

Simplified ratings and reviews

G2: 4,6/5 (4,5 mil avaliações)

Capterra: 4,7/5 (256 avaliações)

7. Writesonic (Melhor para redação de SEO)

via Writesonic Quando se trata de escrever com IA focada em SEO, não há muitas ferramentas que se compare ao Writesonic.

O assistente de redação com IA é uma das melhores alternativas do Microsoft Copilot para a redação de posts de blog com SEO e é muito bem avaliado entre os profissionais de SEO com quem trabalhei.

Portanto, embora algumas ferramentas possam lhe dar um discurso corporativo do tipo "compreenda a compreensão abrangente, preparada para o futuro em escala", o Writesonic é muito mais humano em seu esforço. E ela funciona bem para formatos de conteúdo que vão além dos blogs.

A Writesonic também oferece um chatbot avançado, o Chatsonic, que é ótimo para imagens e exploração de tópicos de tendências. A plataforma também tem uma interface intuitiva.

No entanto, se suas necessidades de redação forem diferentes, você pode considerar analisar alguns Alternativas ao Writesonic em vez disso.

Melhores recursos do Writesonic

Acesse uma vasta biblioteca de modelos de conteúdo para vários tipos de conteúdo e gere conteúdo personalizado com instruções simples

Alinhe o conteúdo gerado com a voz de sua marca fazendo o upload de amostras de voz da marca

Verifique automaticamente a originalidade do conteúdo com um verificador de plágio integrado (embora sejam recomendadas verificações adicionais)

Simplifique seus fluxos de trabalho integrando a ferramenta de IA a plataformas como Zapier e WordPress

Obtenha respostas a perguntas e gere respostas criativas por meio do Chatsonic, a ferramenta de IA conversacional da Writesonic

Converse com qualquer formato de arquivo, incluindo imagens, PDFs, sites e até mesmo clipes de áudio

Limitações do Writesonic

Navegar pelo extenso conjunto de recursos da plataforma pode ser um desafio

O desempenho pode variar, pois o assistente de escrita com IA é hospedado na nuvem (embora esse não seja um problema recorrente)

Preços do Writesonic

Gratuito

Chatsonic: US$ 12

Individual: US$ 16

Padrão: US$ 79

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (1,9 mil avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2 mil avaliações)

8. GitHub Copilot (melhor para equipes de software)

via GitHub Oh, o que seria da vida de um programador sem o GitHub Copilot.

Ouvimos falar que a IA está assumindo os trabalhos dos desenvolvedores, mas o GitHub provavelmente está salvando os trabalhos dos desenvolvedores de se tornarem muito chatos! (Recebi essa piada de um de meus amigos desenvolvedores)

Veja como ele funciona: A IA sugere linhas de código ou até mesmo funções inteiras à medida que você digita, com base no contexto do seu código e na linguagem de programação que você está usando.

Pense nisso como ter um parceiro de codificação altamente qualificado que pode ajudá-lo com tarefas repetitivas, sugerir melhorias e até mesmo aprender novos padrões de codificação.

Se você deseja que seu desenvolvedor se concentre na solução de problemas, o Copilot do GitHub é o exemplo perfeito para produtividade por meio de IA. Isso o torna uma das melhores alternativas ao Microsoft Copilot para programadores.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Economize tempo com a experiência da ferramenta de IA para acelerar a codificação, sugerindo trechos de código relevantes

Trabalhar com várias linguagens e estruturas de programação

Descubra novos padrões e soluções de codificação com base em sugestões inteligentes

Limitações do GitHub Copilot

Cuidado com as possíveis variações na qualidade e na relevância dos resultados gerados pela ferramenta de IA

Aprender a usar efetivamente as sugestões da ferramenta de IA pode ser um desafio

Preços do GitHub Copilot

Grátis

Equipe: US$ 4/mês

Empresa: US$ 21/mês

GitHub Copilot avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (138 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (21 avaliações)

9. IntelliCode (melhor para sugestões inteligentes de codificação)

via Intellicode da Microsoft O IntelliCode é um assistente de escrita de código orientado por IA que analisa padrões de código para fornecer sugestões inteligentes (está no nome!) para a conclusão do código.

Basicamente, a ferramenta aprende com seu código e sugere a melhor maneira de terminar suas linhas ou formatar seu código.

É uma das alternativas mais exclusivas do Microsoft Copilot que oferece grande valor para as equipes de desenvolvimento. Os programadores que conheço adoram sua interface limpa e as sugestões de código.

melhores recursos do #### IntelliCode

Obtenha sugestões com reconhecimento de contexto para otimizar seu esforço de codificação

Identifique padrões recorrentes e sugira implementações ideais

Personalize a ferramenta de IA para corresponder às suas preferências de codificação

Limitações do IntelliCode

Considerar abordagens alternativas para bases de código totalmente novas

Espere possíveis imprecisões nas sugestões

Preços do IntelliCode

Gratuito

Avaliações e resenhas do IntelliCode

G2: 4,5/5 (mais de 3,5 mil avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1,6 mil avaliações)

10. Wipro Holmes (Melhor para automação de fluxo de trabalho de TI)

via Wipro Holmes O Wipro Holmes é uma plataforma de aprendizado de máquina que ajuda as empresas a automatizar seus processos de negócios com IA.

Mas é aqui que a ferramenta de IA se destaca como uma das melhores alternativas ao Microsoft Copilot - o Wipro Holmes pode prever e evitar problemas antes que eles surjam.

Descobri que ele é bastante hábil em lidar com problemas técnicos comuns, mas nem sempre foi um milagreiro para problemas não relacionados à TI. Isso o torna uma ferramenta de IA de nicho que funciona melhor para empresas que precisam apenas de uma solução de automação de TI.

Melhores recursos do Wipro Holmes

Oferece aos usuários mais de 40 soluções pré-configuradas para problemas comuns de desktop, laptop e software

Responda a consultas e problemas e crie tíquetes de serviço com o assistente de conversação com tecnologia de IA

Identifique e resolva proativamente possíveis problemas antes que eles afetem a experiência do usuário por meio da manutenção preditiva

Libere a equipe de TI para tarefas complexas, permitindo que os usuários resolvam os problemas por conta própria

Limitações do Wipro Holmes

Alguns recursos podem exigir conhecimento técnico básico para a utilização ideal

As soluções pré-configuradas podem não abordar todos os problemas específicos

O Wipro Holmes se concentra principalmente em problemas de TI do usuário final, e não em processos de negócios mais amplos

Preços do Wipro Holmes

Não disponível

Avaliações e resenhas da Wipro Holmes

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não disponível

Não use apenas a IA, domine-a

A inteligência artificial não é mais coisa do futuro - já posso vê-la sendo usada por equipes de todos os setores, e todos a adoram!

E por que não gostariam? Quando usada com o treinamento adequado, a ferramentas com recursos de IA podem ajudá-lo a economizar tempo, melhorar a produtividade e aprimorar a colaboração com sua equipe de maneiras mais significativas.

Porém, com tantas ferramentas de IA no mercado, é importante que você pesquise e primeiro identifique suas necessidades exatas. No meu caso, percebi que o Microsoft Copilot não era ideal para todo o meu trabalho devido à sua exposição limitada fora do ecossistema do Microsoft 365.

Eu queria que meu assistente de IA me ajudasse a criar conteúdo, colaborar com minha equipe e gerenciar minhas tarefas diárias com mais eficiência. Depois de experimentar várias ferramentas de IA diferentes (inclusive o Microsoft Copilot), encontrei a opção perfeita: ClickUp.

Com o ClickUp Brain, estou sempre a apenas alguns comandos de criar ideias e discuti-las com minha equipe. Você pode experimentá-lo gratuitamente aqui e ver se ele funciona para você!