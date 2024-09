Como usar o Google Gemini: um guia para usuários de chatbot de IA

Profissionais de todos os setores estão se esforçando para simplificar os processos de trabalho e recuperar tempo e energia para se concentrar em tarefas mais importantes, recorrendo aos chatbots com IA.

Os modelos de IA atuais podem lidar com muitas tarefas, desde a elaboração de e-mails e tomar notas de reuniões para ajudar na pesquisa e gerar ideias de conteúdo.

Uma dessas ferramentas que se tornou popular ultimamente entre os que buscam eficiência é o Google Gemini (anteriormente chamado de Bard). O aplicativo Gemini tem uma interface fácil de usar e vem com recursos avançados de IA generativa. Ele também pode se integrar perfeitamente a outros aplicativos do Google.

Neste guia, exploraremos o Google Gemini em detalhes: principais recursos, preços, como usá-lo e outras ferramentas que você pode consultar.

O que é o Google Gemini?

via Google Gemini O Google Gemini é um chatbot avançado de inteligência artificial projetado para simplificar a recuperação de informações e a automação de tarefas.

Com o modelo Gemini Pro, esse chatbot de IA é excelente na compreensão e geração de texto, além de processar rapidamente várias formas de outras informações, incluindo imagens, áudio, vídeos e códigos.

Anteriormente, os usuários tinham que recorrer a métodos de pesquisa tradicionais, como navegar por várias páginas da Web e links do Google. Mas agora, o chatbot Gemini AI simplifica o processo de pesquisa, fornecendo resumos concisos e respostas às suas consultas.

Portanto, se você estiver procurando atualizações de notícias, insights de pesquisa ou informações gerais, essa ferramenta o ajudará a acessar informações relevantes de forma estruturada.

Embora o Google Gemini seja um produto totalmente funcional, a ferramenta ainda pode apresentar erros ou resultados imprecisos, pois está em constante evolução.

No entanto, o lado positivo é que ela melhorou substancialmente em relação aos modelos experimentais anteriores do Bard.

Principais recursos do Google Gemini

Seja você um especialista em SEO, um redator freelancer, um estudante ou um programador iniciante, a integração do Google Gemini ao seu fluxo de trabalho pode simplificar muitas das suas tarefas e aumentar a produtividade. Veja a seguir alguns de seus principais recursos:

Característica nº 1: Integração com o Google Apps

Integração da Gemini no Google Docs via Google Um dos principais recursos do Google Gemini é a integração perfeita com os aplicativos populares do Google Workspace que você já usa diariamente, como Docs, Planilhas, Google Maps, YouTube, Agenda, etc.

Essas integrações (diretamente nos aplicativos do Google ou indiretamente por meio do Gemini) permitem que os usuários interajam com o Gemini sem esforço por meio de texto, voz ou imagens, o que o torna uma ferramenta versátil para realizar tarefas em qualquer lugar.

Por exemplo, quando integrado ao Google Docs e Sheets, o Gemini pode analisar o seu conteúdo e sugerir melhorias, quer você precise de ajuda para estruturar um documento ou resumir um relatório extenso.

Abra a barra lateral 'Ask Gemini' diretamente no Docs ou Sheets. Você pode até escolher um prompt predefinido ou digitar sua própria solicitação. Depois que você digita a consulta, o Gemini analisa o documento ou a planilha e fornece sugestões na barra lateral.

Da mesma forma, se você estiver preso em um rascunho de e-mail, o Gemini pode analisar seus e-mails existentes e sugerir resumos concisos ou até mesmo ajudar a escrever seções específicas para maior clareza e impacto.

Integração da Gemini no Gmail via Google

Função de multimodalidade do recurso #2

O Google Gemini é multimodal, ou seja, ele pode manipular e processar vários formatos de entrada, como texto, imagens, trechos de código ou gravações de áudio.

**Geração e análise de imagens

Gêmeos resulta de um prompt de texto para imagem

Você pode descrever uma imagem que deseja para a geração de imagens ou fornecer um bloco de código, e o Gemini pode facilmente atender a essas solicitações com resultados relevantes. O único problema é que ele não pode gerar imagens de pessoas.

Está se perguntando por quê? Dê uma olhada no que o Gemini tem a dizer:

Resultado da pesquisa Gemini

O Gemini pode ler e compreender textos de várias fontes, como livros e artigos, e analisar conteúdo visual para identificar objetos e cenas em imagens.

Análise de imagem no Gemini

Análise de vídeo

O Gemini amplia seus recursos para o processamento de vídeo, permitindo que você faça perguntas, gere descrições e resuma os pontos principais dos vídeos.

Por exemplo, você pode simplesmente colar o link de um vídeo do YouTube no Gemini e pedir que ele resuma o conteúdo com um prompt do tipo "Resuma este vídeo" e obtenha a essência sem precisar assistir ao vídeo inteiro.

Observação: Essa função não funciona para todos os vídeos. Você terá que experimentar vídeos diferentes para descobrir!

**Tradução

O Google Assistente pode entender seu idioma preferido e traduzir solicitações faladas em mais de 100 idiomas. Ele também pode interpretar parcialmente o sentimento por trás de suas palavras, mas pode não captar tons sutis. Embora ele não possa transcrever gravações diretamente, você pode usá-lo para ditar textos, que podem ser traduzidos.

Feature #3 Resultados atualizados

Com o chatbot de IA do Google Gemini, obter resultados precisos e atualizados para consultas está a apenas uma conversa de distância. O Gemini acessa os resultados de pesquisa do Google, garantindo que as respostas sejam baseadas nos dados mais recentes disponíveis.

Por exemplo, esse assistente do Google pode fornecer uma cotação atual de ações se você perguntar sobre preços de ações. Embora não possa garantir informações em tempo real para cada consulta, o Gemini é excelente em oferecer resultados geralmente atualizados.

Lembre-se, a especificidade é sua amiga! Quanto mais precisas forem suas solicitações, maior será a probabilidade de obter resultados que correspondam às informações mais recentes disponíveis. Entretanto, para detalhes críticos ou sensíveis ao tempo, é aconselhável verificar novamente com fontes confiáveis e atualizadas com frequência.

Característica #4 Recursos de codificação

Capacidades de codificação da Gemini via G*oogle Se você é um programador iniciante, o Google Gemini AI pode ajudar. Ele *suporta mais de 20 linguagens de programação, incluindo Python, Javascript, Java e C++, e pode ajudá-lo a codificar tarefas facilmente.

Se você estiver com dificuldades para escrever funções ou blocos de código específicos, o Gemini pode ajudar. Basta descrever o que você deseja que o código atinja no prompt, e esse assistente do Google gerará o código na linguagem de programação que você preferir.

Além disso, se você acha que seu código pode ter erros, o Gemini pode analisá-lo, identificar possíveis bugs ou ineficiências e ajudá-lo a acelerar o processo de depuração.

O Gemini também pode atuar como seu explicador de código. Você pode fornecer um trecho de código, e o Gemini fará o possível para explicar claramente sua funcionalidade.

Observação: Embora o Google Gemini possa gerar código rapidamente, é importante testá-lo completamente antes do uso. Talvez seja necessário modificar o resultado para garantir que ele funcione perfeitamente e se alinhe às suas necessidades específicas.

Preços do Google Gemini

**Gratuito para sempre

Integração do Google Workspace: Gemini Business: US$ 24/mês por usuário Gemini Enterprise: US$ 36/mês por usuário

Plano Google One AI Premium: US$ 19,99/mês por usuário

US$ 19,99/mês por usuário Gemini Code Assist: uS$ 19/mês por usuário (compromisso de 1 ano)

Você também pode fazer upgrade para o Gemini Advanced, o modelo mais recente e avançado baseado no modelo de linguagem Gemini Ultra, que é apenas uma variante paga.

Como usar o Google Gemini

Usar o Google Gemini é muito fácil. Ele não requer um processo de inscrição complicado, com muitas verificações, e para usá-lo não é necessário ter conhecimentos técnicos. Veja a seguir como fazer isso:

Processo de registro do Google Gemini

Aqui está um processo passo a passo sobre como se inscrever no Google Gemini:

Passo 1: Visite gemini.google.com

Pesquise esse URL no Google em seu computador, dispositivo iOS ou Android e clique no primeiro link que aparecer na página.

Etapa 2: Faça login no Google Gemini

Selecione o botão "Chat with Gemini".

Observação: Para acessar o Gemini, você deve ter uma conta do Google confirmada para um usuário maior de 18 anos.

Etapa 3: Aceite os Termos de Serviço do Google Gemini

Ao fazer o login, você precisará aceitar os Termos de Serviço do Google Gemini clicando no botão "I agree" (Concordo).

Step 4: Start using Google Gemini

Depois de aceitar os termos de serviço, uma grande guia "Bem-vindo ao Gemini" será exibida na página com algumas dicas importantes sobre como usá-lo. Basta clicar em "Continue" e você será redirecionado para a página do Gemini. Além disso, essa página será a primeira coisa que você verá sempre que acessar gemini.google.com no futuro. É isso aí!

Se você for um usuário pago do Google Workspace (nível Business ou Enterprise), já terá o Gemini pré-integrado aos seus aplicativos familiares do Workspace, como o Docs e o Sheets. Não é necessário fazer um registro separado. Basta procurar o ícone do Gemini na ferramenta e começar a usar.

Como inserir uma consulta ou termo de pesquisa no Google Gemini

Ao usar ferramentas de IA como o Google Gemini, prompts eficazes (que geralmente são frases rápidas) são cruciais para aproveitar ao máximo a plataforma. Na parte inferior da página do Gemini, clique na guia "Insira um prompt aqui" e digite sua pergunta - um prompt para iniciar sua primeira conversa com a ferramenta.

Você também pode clicar no botão do microfone, presente no lado direito da guia prompt, para fazer suas perguntas, e o Gemini ouvirá e digitará o que você falar.

Aqui estão algumas práticas recomendadas a serem seguidas para criar um prompt eficaz:

Seja específico : Evite digitar prompts vagos; quanto mais detalhado, melhor. Em vez de simplesmente digitar "write a blog" (escrever um blog) no Gemini, especifique o tópico ou o conteúdo de que você precisa, como "Write a blog on how to use AI to increase productivity" (escrever um blog sobre como usar a IA para aumentar a produtividade)

: Evite digitar prompts vagos; quanto mais detalhado, melhor. Em vez de simplesmente digitar "write a blog" (escrever um blog) no Gemini, especifique o tópico ou o conteúdo de que você precisa, como "Write a blog on how to use AI to increase productivity" (escrever um blog sobre como usar a IA para aumentar a produtividade) Inclua detalhes no prompt : Especifique o tipo de informação que você deseja incluir ou excluir da resposta. Isso ajuda o Gemini a restringir a pesquisa e a fornecer resultados mais precisos. Mencione palavras-chave, tom, estilo de linguagem ou qualquer outro detalhe relevante para ajudar o Gemini a entender melhor suas necessidades. Por exemplo, para o exemplo mencionado acima, você poderia pedir ao Gemini que incluísse dois ou três exemplos reais de estudos de caso disponíveis publicamente e que mantivesse o tom profissional

: Especifique o tipo de informação que você deseja incluir ou excluir da resposta. Isso ajuda o Gemini a restringir a pesquisa e a fornecer resultados mais precisos. Mencione palavras-chave, tom, estilo de linguagem ou qualquer outro detalhe relevante para ajudar o Gemini a entender melhor suas necessidades. Por exemplo, para o exemplo mencionado acima, você poderia pedir ao Gemini que incluísse dois ou três exemplos reais de estudos de caso disponíveis publicamente e que mantivesse o tom profissional Aprenda com os erros, pois é um trabalho em andamento: Se a resposta de Gêmeos não for a que você esperava, não se preocupe. Entenda que o fato de errar uma resposta não significa começar do zero. O Google Gemini, assim como o Google Assistant, é um serviço contínuo. Você pode fazer perguntas de acompanhamento e fornecer feedback sobre respostas anteriores, e o Gemini ajustará suas respostas futuras de acordo com isso

Interpretação dos Termos de Serviço do Google Gemini

Aqui está uma interpretação dos principais pontos do Termos de serviço do Google Gemini:

O Google coleta dados

Quando você interage com o Gemini, o Google coleta dados para melhorar sua funcionalidade e personalizar sua experiência. Esses dados podem incluir suas consultas, a forma como você usa os recursos do Gemini e o conteúdo que você cria com a ajuda dele.

Normalmente, o Google anonimiza esses dados antes de usá-los para fins de desenvolvimento, de modo que suas informações pessoais não são diretamente vinculadas.

Seu controle sobre os dados

É importante entender que, embora o Google colete alguns dados, você geralmente mantém a propriedade do conteúdo que cria com a assistência do Gemini. Isso significa que você controla o que cria e pode escolher como usá-lo.

Restrições de uso

Os Termos de Serviço descrevem as limitações do Google Gemini. Isso proíbe atividades como:

Usar o Gemini para cometer crimes ou violar leis

Gerar conteúdo que promova violência, discurso de ódio ou discriminação

Criação de conteúdo enganoso ou ilusório

Como começar a usar o Google Gemini

Como dissemos, você pode começar a usar o Gemini digitando o prompt e obtendo respostas em segundos. Ele pode resumir e-mails, relatórios ou qualquer tipo de conteúdo longo para você.

Se quiser pesquisar um tópico, digite suas perguntas na interface de bate-papo, e o Gemini aproveitará sua vasta base de conhecimento para fornecer respostas informativas.

A ferramenta pode ajudá-lo a escrever um e-mail ou uma postagem de blog, fazer brainstorming de ideias criativas, pesquisar fatos e gerar diferentes formatos de texto com base em suas solicitações. Ela também vem com recursos de tradução que podem ajudar a preencher lacunas de comunicação.

Embora o Google Gemini não seja uma plataforma de codificação, ele pode oferecer sugestões e concluir tarefas básicas de codificação em sua integração com o Workspace.

Mas há muito mais para usar esse aplicativo e melhorar sua experiência com ele:

Refinar a resposta: Se você não gostar do primeiro rascunho gerado pelo Gemini, poderá fornecer mais instruções ou pedir que ele reformule a resposta de uma maneira específica. Você pode até mesmo refinar as respostas clicando no botão Modificar resposta (o terceiro botão abaixo da resposta). Aqui, você pode selecionar opções como mais curto, mais longo, mais simples, mais casual ou mais profissional para alterar seu resultado

Se você não gostar do primeiro rascunho gerado pelo Gemini, poderá fornecer mais instruções ou pedir que ele reformule a resposta de uma maneira específica. Você pode até mesmo refinar as respostas clicando no botão Modificar resposta (o terceiro botão abaixo da resposta). Aqui, você pode selecionar opções como mais curto, mais longo, mais simples, mais casual ou mais profissional para alterar seu resultado Verificação de fatos com o recurso "Double-Check": Você pode usar o recurso "Double-Check" (geralmente um ícone semelhante a uma lupa) para ver as fontes e as referências por trás da resposta do Gemini

Você pode usar o recurso "Double-Check" (geralmente um ícone semelhante a uma lupa) para ver as fontes e as referências por trás da resposta do Gemini Fornecimento de feedback: Você pode classificar todas as respostas geradas pelo Google Gemini como feedback. Logo abaixo da resposta, clique no ícone de polegar para cima se você gostou do conteúdo ou no ícone de polegar para baixo se não gostou. Você também pode fornecer um motivo específico para sua resposta e enviá-la

Você pode classificar todas as respostas geradas pelo Google Gemini como feedback. Logo abaixo da resposta, clique no ícone de polegar para cima se você gostou do conteúdo ou no ícone de polegar para baixo se não gostou. Você também pode fornecer um motivo específico para sua resposta e enviá-la Compartilhamento do seu trabalho: Depois de criar o conteúdo perfeito com a ajuda do Gemini, você pode compartilhá-lo facilmente com colegas ou exportá-lo para seus aplicativos preferidos, como o Google Docs ou o Gmail, para edição ou distribuição posterior

via Google Gemini_

Como gerenciar o uso de dados no Gemini

Se você estiver preocupado com o rastreamento dos seus dados, o Google Gemini permite desativar o rastreamento de atividades e excluir atividades anteriores no aplicativo. Veja a seguir o que fazer:

Acesse o Google Gemini : Visite a página do Google Gemini pelo navegador ou aplicativo de sua preferência

: Visite a página do Google Gemini pelo navegador ou aplicativo de sua preferência Acesse as configurações de atividade : Clique na guia "Activity" (Atividade), localizada no canto inferior esquerdo da interface

: Clique na guia "Activity" (Atividade), localizada no canto inferior esquerdo da interface Encontre a atividade do aplicativo Gemini : Na parte superior da página, você poderá ver a opção "Gemini App Activity

: Na parte superior da página, você poderá ver a opção "Gemini App Activity Desativar o rastreamento : Clique no botão "Turn off" (Desligar), visível à direita da seção Gemini App Activity

: Clique no botão "Turn off" (Desligar), visível à direita da seção Gemini App Activity Escolha a ação: Selecione "Turn off" (Desativar) para desativar o rastreamento de atividade ou "Turn off and delete activity" (Desativar e excluir atividade) para remover os dados de atividade existentes

Além disso, a plataforma permite que você apague prompts individuais, fornecendo mais controle sobre seus dados. Você também pode excluir dados de atividade de períodos específicos, como o último dia, a última hora ou todo o tempo. Você pode até mesmo definir um intervalo personalizado para a exclusão de dados entre datas específicas.

Vantagens de usar o Google Gemini

O Google Gemini é certamente avançado e bastante competitivo em relação a outras ferramentas de IA no mercado. Aqui estão alguns dos benefícios de usar a ferramenta:

Raciocínio aprimorado: A excepcional capacidade de raciocínio do Google Gemini ajuda a resolver problemas frequentemente observados em outros sistemas de IA, como respostas irrelevantes. Esse aspecto da ferramenta garante que as respostas sejam mais precisas e confiáveis e ajuda a criar confiança e satisfação entre os usuários

A excepcional capacidade de raciocínio do Google Gemini ajuda a resolver problemas frequentemente observados em outros sistemas de IA, como respostas irrelevantes. Esse aspecto da ferramenta garante que as respostas sejam mais precisas e confiáveis e ajuda a criar confiança e satisfação entre os usuários Processamento versátil : Os recursos de processamento de dados do Gemini vão além do texto, permitindo que ele manipule informações como imagens, códigos e muito mais para vários aplicativos. Essa funcionalidade torna o Gemini útil em vários setores e tarefas, desde a análise de dados até a geração de conteúdo

: Os recursos de processamento de dados do Gemini vão além do texto, permitindo que ele manipule informações como imagens, códigos e muito mais para vários aplicativos. Essa funcionalidade torna o Gemini útil em vários setores e tarefas, desde a análise de dados até a geração de conteúdo Uso eficiente de recursos: O Gemini opera com requisitos computacionais mínimos, o que o torna uma solução de IA de fácil utilização. Essa eficiência também resulta em tempos de resposta mais rápidos e experiências de usuário perfeitas

Pontos problemáticos comuns enfrentados pelos usuários do Google Gemini

Assim como qualquer outro aplicativo, o Google Gemini também é imperfeito. Ele também vem com seu próprio conjunto de limitações que os usuários atuais enfrentam e que os novos usuários devem conhecer:

Potencial imprecisão : Devido à natureza dos grandes modelos de linguagem, é possível que o Gemini gere resultados que pareçam factuais, mas que não sejam verificados em dados do mundo real

: Devido à natureza dos grandes modelos de linguagem, é possível que o Gemini gere resultados que pareçam factuais, mas que não sejam verificados em dados do mundo real Falta de fontes de informação : O Gemini geralmente não menciona as fontes das informações que gera. Essa omissão torna difícil verificar a credibilidade ou a precisão da resposta gerada

: O Gemini geralmente não menciona as fontes das informações que gera. Essa omissão torna difícil verificar a credibilidade ou a precisão da resposta gerada Criatividade e originalidade : Embora seja capaz de gerar resultados criativos, as criações do Gemini resultam principalmente dos dados de treinamento. Ele pode ter dificuldades com conceitos ou ideias totalmente originais que não tenha encontrado antes

: Embora seja capaz de gerar resultados criativos, as criações do Gemini resultam principalmente dos dados de treinamento. Ele pode ter dificuldades com conceitos ou ideias totalmente originais que não tenha encontrado antes Dependência da entrada inicial : As respostas do Gemini dependem muito da entrada inicial fornecida. Portanto, é necessário fazer perguntas completas e precisas no prompt para obter a resposta desejada

: As respostas do Gemini dependem muito da entrada inicial fornecida. Portanto, é necessário fazer perguntas completas e precisas no prompt para obter a resposta desejada Possível viés: O Gemini pode herdar vieses dos dados em que foi treinado. Isso significa que suas respostas podem favorecer determinados pontos de vista ou dados demográficos, levando a resultados injustos ou discriminatórios

Google Gemini Reviews on Reddit

Depois de pesquisar Reddit para obter informações sobre o Google Gemini se a ferramenta oferece vários benefícios, fica claro que ela também levou os usuários a encontrarem alguns desafios e pontos problemáticos.

Um usuário destaca como esse aplicativo do Google se compara ao ChatGPT:

Sim, o Gemini Advanced é comparável ao ChatGPT-4 (que estava piorando, mas ainda era melhor do que qualquer outro no mercado) para criação de conteúdo, resumo e assim por diante.

Outro usuário do Reddit diz-

A diferença na qualidade das respostas do gpt e do gemini é impressionante. As respostas do Geminis às vezes são realmente fora de contexto e totalmente erradas em muitos casos. Ele se destaca ao pegar vídeos do YouTube e resumi-los para mim, mas até mesmo isso às vezes sai pela janela.

Algumas avaliações destacaram claramente as áreas em que o Gemini precisa melhorar significativamente, como a precisão das informações e a consistência. Uma avaliação disse

Eu tinha algumas perguntas para o Gemini e ele se contradisse completamente várias vezes. Ele estava até mesmo se referindo a fotos de duas pessoas vistas juntas, com os URLs relevantes, e a segunda pergunta depois disso negou a existência de fotos e tudo voltou com uma resposta padrão de que ele ainda estava aprendendo

Uma análise também destacou como o Gemini se mostra um assistente de redação inestimável e afirma que seus resultados são imparciais-

Um item que adoro no Gemini é que a parte de redação é diferente de qualquer outra IA que já usei. Ela não apenas ajuda a reformular seus pensamentos, mas o faz de forma imparcial. Ela explica por que você escreveu naquele estilo e também acrescenta dicas úteis sobre por que retirou palavras, como palavras que invocam emoção ou que não se enquadram no ponto que você está tentando defender. Você pode de fato definir o tom para o público._

Ferramentas alternativas de IA para usar em vez do Google Gemini

Além do Google Gemini, há muitas outras ferramentas de IA que você pode usar para otimizar o trabalho.

Leia mais: Google Bard vs ChatGPT - Qual ferramenta de IA será a melhor em 2024? ChatGPT: Essa ferramenta de IA que capturou nossa imaginação coletiva no lançamento é provavelmente a plataforma de bate-papo com IA mais famosa atualmente. Usando suas habilidades de NLP (processamento de linguagem natural), ela pode ajudar os usuários em várias tarefas, desde responder a perguntas até gerar texto. Ela é hábil em compreender e produzir respostas semelhantes às humanas, o que a torna uma ferramenta útil para o usuário ferramenta para assistência virtual criação de conteúdo e muito mais. No entanto, sua maior limitação é que os dados de treinamento são atualizados somente até abril de 2023. Para superar essa limitação, é possível fazer upgrade para o Chat GPT Plus pago, que tem recursos de navegação na Web

Claude: O Claude da Anthropic é outra ferramenta de IA popular. Como o ChatGPT, o Claude também tem uma variante gratuita e outra paga. Ele se baseia no modelo Claude 3 e os usuários relataram que seu resultado é mais humano do que o do ChatGPT. Essa ferramenta pode gerar texto, editar seu texto e escrever peças criativas para atender às suas solicitações. Ela também é excelente em lógica e raciocínio - resolvendo enigmas e problemas científicos complexos - e seria uma boa parceira de estudos para um estudante

ClickUp Brain Cérebro ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções para otimizar sua eficiência no trabalho e, por sua vez, economizar tempo. Integrado ao

Plataforma ClickUp o ClickUp Brain foi projetado para dar suporte a profissionais de todos os setores para várias tarefas.

Resuma notas de reunião usando o ClickUp Brain em questão de segundos

Seu compromisso com a privacidade do usuário é um fator crucial que diferencia o ClickUp Brain. Ao contrário de algumas ferramentas de IA de terceiros, o ClickUp se abstém de treinar modelos de IA nos dados do usuário, garantindo controles de acesso rigorosos e compartilhamento seguro de respostas geradas por IA com usuários autorizados.

Aqui estão alguns de seus recursos:

Respostas personalizadas : Fornece respostas personalizadas para contextos comerciais específicos no ClickUp, auxiliando as equipes à medida que colaboram em projetos, determinadas tarefas ou documentos. Por exemplo, você pode pedir que ele analise os dados do projeto e compartilhe as principais conclusões com você. Você pode até pedir que ele verifique e informe se alguma tarefa da sua equipe está próxima da data de vencimento

: Fornece respostas personalizadas para contextos comerciais específicos no ClickUp, auxiliando as equipes à medida que colaboram em projetos, determinadas tarefas ou documentos. Por exemplo, você pode pedir que ele analise os dados do projeto e compartilhe as principais conclusões com você. Você pode até pedir que ele verifique e informe se alguma tarefa da sua equipe está próxima da data de vencimento Aprende e melhora : Aprende e se adapta às suas necessidades; quanto mais você usar o ClickUp Brain, melhor ele se tornará em antecipar suas necessidades e fornecer as informações mais relevantes

: Aprende e se adapta às suas necessidades; quanto mais você usar o ClickUp Brain, melhor ele se tornará em antecipar suas necessidades e fornecer as informações mais relevantes Mais tempo para o trabalho estratégico : Seu AI Project Manager permite que vocêautomatizar tarefas repetitivasliberando tempo para o pensamento estratégico e a tomada de decisões. Além disso, ele pode ajudá-lo a resumir suas anotações de reuniões e identificar itens de ação, gerar subtarefas, criar atualizações de projetos e standups, enviar lembretes para tarefas atrasadas e assim por diante

: Seu AI Project Manager permite que vocêautomatizar tarefas repetitivasliberando tempo para o pensamento estratégico e a tomada de decisões. Além disso, ele pode ajudá-lo a resumir suas anotações de reuniões e identificar itens de ação, gerar subtarefas, criar atualizações de projetos e standups, enviar lembretes para tarefas atrasadas e assim por diante Informações na ponta dos dedos: O AI Knowledge Manager do ClickUp Brain garante que você não precise mais procurar por toda parte uma mensagem ou um arquivo de meses atrás no espaço de trabalho do ClickUp. Basta pedir à IA para encontrá-lo, e a informação virá à tona em segundos. Se você conectou outros aplicativos ao ClickUp (Google Drive, por exemplo), ele pode até mesmo pesquisar dentro dele para encontrar o que você está procurando

O AI Knowledge Manager do ClickUp Brain garante que você não precise mais procurar por toda parte uma mensagem ou um arquivo de meses atrás no espaço de trabalho do ClickUp. Basta pedir à IA para encontrá-lo, e a informação virá à tona em segundos. Se você conectou outros aplicativos ao ClickUp (Google Drive, por exemplo), ele pode até mesmo pesquisar dentro dele para encontrar o que você está procurando Assistente de redação de IA: Permite criar conteúdo com mais eficiência com o Assistente de redação da IA, que pode gerar tudo, desde legendas rápidas para mídias sociais até artigos longos. Ele também oferece sugestões para aprimorar o tom, o estilo e a clareza em documentos, e-mails e descrições de tarefas. Além disso, você pode escolher entre mais de 100 prompts prontos baseados em funções para criar conteúdo rapidamente

_Crie conteúdo no tom e estilo desejados usando o ClickUp Brain

Além disso, o ClickUp Brain pode facilmente transcrever vídeos e traduzir notas para diferentes idiomas, aumentando ainda mais a produtividade e a colaboração entre as equipes.

Traduza textos em uma variedade de idiomas preferidos usando o ClickUp Brain

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

