Google Gemini (Bard) vs. ChatGPT - Qual ferramenta de IA será a melhor em 2024?

Os chatbots com IA estão facilitando a vida de todos.

Mas duas ferramentas transformaram completamente o trabalho das pessoas: Google Gemini (anteriormente Bard) e ChatGPT.

Ninguém imaginava que as ferramentas de IA se tornariam uma parte sólida de nosso dia a dia de trabalho, como já se tornaram.

E por que não? Um chatbot de IA vai tirar muita coisa do seu prato - desde fazer pesquisas acadêmicas e escrever e-mails até programar e compor músicas! Hacks de produtividade têm um novo nome: IA.

A verdadeira questão é: o uso da inteligência artificial é uma novidade para as organizações ou ajudará as pessoas a trabalhar de forma mais inteligente?

Faremos um confronto definitivo entre o Google Gemini e o ChatGPT para que você decida com base em fatos.

Também temos uma terceira opção excelente para as pessoas que querem mais. Portanto, fique conosco até o fim!

O que é o Google Gemini?

via Google Gemini Em Fevereiro de 2023, o Google lançou um bot de inteligência artificial, o Bard.

Os especialistas afirmam que o Bard (agora Gemini) é a resposta do Google ao ChatGPT da OpenAI.

O Gemini foi desenvolvido com base no modelo de linguagem de IA do Google para aplicativos de diálogo (LaMDA).

De acordo com Sundar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, o Gemini é um serviço experimental de IA de conversação que responde a perguntas e fornece informações como a pesquisa do Google de forma refinada.

Ele diz: "A tecnologia pode combinar a amplitude do conhecimento mundial e aproveitar as informações da Web para fornecer respostas novas e de alta qualidade"

É interessante notar que revisores humanos avaliam as conversas do Gemini para melhorar a qualidade das respostas.

A força do Gemini está em sua capacidade de oferecer respostas simples e contextuais (em vez de páginas intermináveis de conteúdo da Web).

Recursos do Google Gemini

A maneira como o Gemini recupera informações é o que o diferencia de outros chatbots com IA.

Ele extrai dados em tempo real, tendo sido treinado em dados de conversação (em vez de livros, artigos etc.), o que o torna um chatbot mais tagarela do que os outros.

Veja a seguir os seus três principais recursos:

1. Extensões do Gemini

O Google mantém atualizando o Gemini's sendo que o mais recente é o Gemini Extensions - um chatbot que extrai suas informações do Gmail, Google Docs, Google Maps, contas do Google Drive e muito mais.

Por exemplo, vamos supor que você planeje ir ao Grand Canyon com sua equipe de trabalho.

Em vez de fazer malabarismos com várias guias e perder tempo perguntando quem está livre e quando, deixe que o modelo de IA do Google Gemini assuma o controle.

Essa ferramenta com tecnologia de IA irá:

Obter as datas que funcionam para todos no Gmail

Procurar detalhes de voos e hotéis em tempo real

Enviar instruções do Google Maps para o aeroporto

Fornecer vídeos do YouTube sobre o que fazer no local

Gemini Extensions mostra informações relevantes de ferramentas comuns do Google - tudo em uma única conversa

2. Assistente com Gemini

O Google Gemini também lançou um novo recurso que pode ser particularmente interessante para você: Assistant in Gemini. É a união de um assistente personalizado que ouvirá você e um assistente de voz que será usado para ajudar a resolver problemas tecnologia de IA generativa que raciocinará com você e lhe responderá.

Use texto, voz ou imagens para interagir com essa ferramenta e obter seu assistente personalizado.

Veja um exemplo de como o Assistente do Google Gemini é útil:

Digamos que você queira fazer upload de uma foto do seu cachorro nas mídias sociais. Mas você tem dificuldades com legendas "inteligentes".

O Assistente do Gemini o ajudará.

Tudo o que você precisa fazer é colocar a sobreposição na parte superior da foto e pedir que ela faça uma publicação rápida na mídia social para você.

O Assistente com Gêmeos usará a imagem como a principal sugestão visual e selecionará uma publicação contextual para você.

Essa sobreposição de conversação tem a vantagem de ser a primeira, pois nunca foi experimentada por nenhuma marca antes!

3. botão "Google it" (G)

A Gemini também introduziu outro recurso interessante com seu botão "Google it" para verificar suas respostas rapidamente.

Quando você clica no ícone "G" após um resultado, o Gemini analisa a resposta e avalia se há conteúdo semelhante na Web para comprová-la.

Para obter insights sobre conteúdo semelhante da Pesquisa Google, clique nas frases destacadas.

Compartilhe um bate-papo do Gemini com um link público para continuar a conversa com outra pessoa. A pessoa com quem você compartilha o bate-papo pode fazer perguntas adicionais ao Gemini sobre esse tópico e continuar a conversa.

Limitações do Google Gemini

Embora o Google Gemini se destaque por seus recursos exclusivos e pela ampla capacidade de informações em tempo real, é importante abordar as limitações que os usuários podem enfrentar. A compreensão dessas restrições acrescenta uma camada de transparência e ajuda os usuários a definir expectativas realistas. Aqui estão algumas limitações do Google Gemini que devem ser consideradas:

Dependência da Internet: O Gemini requer uma conexão ativa com a Internet para funcionar, limitando sua acessibilidade em áreas com conectividade ruim.

O Gemini requer uma conexão ativa com a Internet para funcionar, limitando sua acessibilidade em áreas com conectividade ruim. Preocupações com a privacidade dos dados: Dada a integração do Gemini com os serviços pessoais do Google, como o Gmail e o Drive, os usuários podem ter preocupações sobre como seus dados são usados e protegidos.

Dada a integração do Gemini com os serviços pessoais do Google, como o Gmail e o Drive, os usuários podem ter preocupações sobre como seus dados são usados e protegidos. Compreensão contextual limitada: Embora o Gemini seja proficiente em lidar com uma ampla gama de consultas, sua capacidade de compreender e processar perguntas altamente matizadas ou específicas de um domínio pode ser limitada.

Embora o Gemini seja proficiente em lidar com uma ampla gama de consultas, sua capacidade de compreender e processar perguntas altamente matizadas ou específicas de um domínio pode ser limitada. Inconsistências nas respostas: Ocasionalmente, o Gemini pode produzir respostas sem consistência ou que contradizem respostas anteriores, refletindo os desafios de manter a coerência em interações prolongadas.

Ocasionalmente, o Gemini pode produzir respostas sem consistência ou que contradizem respostas anteriores, refletindo os desafios de manter a coerência em interações prolongadas. Adaptação a novas informações: A capacidade do Gêmeos de incorporar os últimos desenvolvimentos ou notícias de última hora em suas respostas pode ser atrasada, afetando a relevância de suas respostas.

Preços do Google Gemini

Gratuito para usar sem limites para o número de perguntas que você faz!

O que é o ChatGPT?

via ChatGPT Lançado em novembro de 2022, o ChatGPT é O sistema de IA da OpenAI que responde a perguntas e avisos em qualquer formato que você desejar.

O superpoder do ChatGPT é que, apesar de ser uma ferramenta de inteligência artificial, ele realiza conversas semelhantes às humanas.

Além disso, essa ferramenta de IA generativa faz o que somente os humanos eram capazes de fazer até agora: pensamento criativo.

Escreva poemas, e-mails, blogs e artigos,modelos de calendário de conteúdopostagens em mídias sociais, ensaios, etc.

Depurar código

Resumir podcasts e transcrições

Resolver problemas matemáticos complexos

Identificar palavras-chave para SEO

Recursos do ChatGPT

O ChatGPT extrai informações de montanhas de dados e de grandes modelos de linguagem de IA para formular respostas naturais, semelhantes às humanas, para casos de uso em entretenimento, negócios e educação

Ao contrário do que as pessoas acreditam, o ChatGPT não é senciente

O ChatGPT formula respostas a partir do texto de previsão do transformador. Isso inclui a próxima palavra, frase, parágrafo e assim por diante, com base nas sequências de texto treinadas por especialistas

1. Novos recursos de voz e imagem

Quer ter uma conversa por voz ou mostrar ao ChatGPT sobre o que está falando? Bem, agora isso é possível.

O ChatGPT está lançando novos recursos de voz e imagem, oferecendo um tipo de interface mais intuitivo.

Digamos que você esteja em casa e queira saber o que fazer para o jantar.

Basta tirar uma foto da sua geladeira e despensa para receber sugestões! Faça perguntas complementares para obter uma receita passo a passo!

2. Versões personalizadas do ChatGPT-GPTs

Se você acha que o ChatGPT não oferece entradas personalizadas, a nova atualização de GPTs da plataforma o surpreenderá.

Agora você pode criar sua versão personalizada do ChatGPT para qualquer finalidade específica em sua vida diária - e compartilhar essa criação com outras pessoas:

Por exemplo, os GPTs ajudam a ensinar matemática a seus filhos ou até mesmo a criar adesivos.

Faça um test drive da plataforma e veja por si mesmo!

3. Exemplos de prompts

A plataforma também tornou o início de uma nova conversa um pouco menos intimidador, graças à introdução de "Prompt Examples"

Portanto, agora, em vez de ficar olhando para o espaço em branco, use exemplos Modelos de prompt de IA no início de um bate-papo para promover conversas envolventes e significativas.

Limitações do ChatGPT

Apesar dos recursos impressionantes que o ChatGPT oferece, ele tem suas limitações. Compreender essas limitações é fundamental para que os usuários definam expectativas realistas e encontrem soluções alternativas para suas necessidades específicas. Aqui está uma olhada em algumas das limitações notáveis do ChatGPT:

Recência dos dados: O conhecimento do ChatGPT é baseado nas informações disponíveis até o último corte de treinamento. Isso significa que ele não pode fornecer atualizações ou informações sobre eventos que ocorreram após essa data.

O conhecimento do ChatGPT é baseado nas informações disponíveis até o último corte de treinamento. Isso significa que ele não pode fornecer atualizações ou informações sobre eventos que ocorreram após essa data. Risco de desinformação: Devido à sua dependência de dados pré-existentes, o ChatGPT pode inadvertidamente gerar respostas que contenham imprecisões ou informações desatualizadas.

Devido à sua dependência de dados pré-existentes, o ChatGPT pode inadvertidamente gerar respostas que contenham imprecisões ou informações desatualizadas. Compreensão do contexto: Embora o ChatGPT seja hábil em gerar respostas semelhantes às humanas, ele pode ter dificuldade em compreender o contexto ou as nuances de determinadas perguntas, levando a respostas irrelevantes ou genéricas.

Embora o ChatGPT seja hábil em gerar respostas semelhantes às humanas, ele pode ter dificuldade em compreender o contexto ou as nuances de determinadas perguntas, levando a respostas irrelevantes ou genéricas. Raciocínio ético e moral: O ChatGPT pode nem sempre estar alinhado com a ética ou o raciocínio moral humano, especialmente em situações que exigem compreensão e empatia diferenciadas.

O ChatGPT pode nem sempre estar alinhado com a ética ou o raciocínio moral humano, especialmente em situações que exigem compreensão e empatia diferenciadas. Dependência da qualidade da entrada: A qualidade das respostas do ChatGPT depende muito da clareza e da especificidade dos avisos de entrada. Perguntas vagas ou ambíguas podem levar a respostas pouco claras ou insatisfatórias.

Preços do ChatGPT

Gratuito: $0

$0 ChatGPT-4: $20/mês

**ChatGPT vs Google Gemini: Existe um vencedor?

Nós analisamos os recursos exclusivos do ChatGPT e do Google Gemini para facilitar sua vida.

Mas vamos abordar o elefante na sala: "Um é melhor do que o outro?

Continue lendo para explorar algumas diferenças críticas entre o ChatGPT e o Google Gemini e entender se há um vencedor claro.

1. Recursos generativos

O Gemini não possui os mesmos recursos de IA generativa que o ChatGPT.

Vamos ver o que essas ferramentas de IA mostram quando escrevo a solicitação: 'Escreva uma redação sobre por que ficamos tristes com a morte de Matthew Perry'

Primeiro, temos a resposta do Gemini:

Embora o objetivo do Gemini (pelo menos no momento) seja dar suporte à pesquisa do Google, ele também escreve de forma criativa para você. A mensagem conclusiva sobre saúde mental no final é um excelente acréscimo à redação, que difere da versão do ChatGPT.

O ChatGPT também faz um ótimo trabalho ao fornecer uma redação de alta qualidade que não se desvia do caminho.

O veredicto: Há um empate quando se trata de avaliar os recursos de IA generativa do ChatGPT e do Google Gemini.

2. Modelo de treinamento

Uma das principais diferenças entre o Google Gemini e o ChatGPT é o tipo de modelos de linguagem grande (LLMs) que eles empregam.

Enquanto o Gemini está na arquitetura PaLM 2, o ChatGPT está na arquitetura Transformer.

Mas o que isso significa para um usuário como você e eu?

A pesquisa do ChatGPT se baseia na alimentação de dados de treinamento no sistema. Naturalmente, a pesquisa fica desatualizada rapidamente.

O Gemini, por outro lado, vasculha as páginas da Web em tempo real, tornando as conversas mais relevantes para garantir respostas mais atualizadas.

Nosso veredicto: O Gemini está em vantagem em relação às informações mais recentes, devido ao seu modelo de treinamento.

3. Modificar respostas + uploads de imagens

O Google Gemini permite que os usuários modifiquem a resposta pela ferramenta e oferece muitas opções para isso.

O chatbot de IA também permite que você faça upload de anexos de imagens.

Esses dois recursos não estão disponíveis na versão gratuita do ChatGPT. No entanto, o ChatGPT permite que você dê feedback sobre a resposta e a gere novamente.

Nosso veredicto: Tanto o ChatGPT quanto o Google Gemini oferecem aos usuários algumas opções para fazer alterações na qualidade da resposta. Portanto, seria uma boa opção*

4. Integrações

Em termos de integrações, as extensões do Google Gemini oferecem mais conveniência, pois são adaptadas para ferramentas comuns do Google que as pessoas usam todos os dias.

Por outro lado, o ChatGPT oferece versões personalizadas exclusivas (GPTs) para atender às necessidades pessoais. Ele também permite entradas de imagem e voz.

Nosso veredicto: O ChatGPT tem uma vantagem por oferecer versões personalizadas, mas as extensões do Google Gemini são uma grande fonte de ajuda para a maioria dos usuários que trabalham com várias ferramentas do Google.

5. Experiência do usuário e acessibilidade

Ao avaliar o Google Gemini e o ChatGPT, é fundamental considerar a experiência do usuário e a facilidade de acessibilidade. O Google Gemini se integra perfeitamente a todos os outros aplicativos do Google, tornando-o inerentemente mais acessível para os usuários que já fazem parte do ecossistema do Google. Sua interface intuitiva e a sobreposição de conversação facilitam o envolvimento de usuários de todos os níveis de proficiência tecnológica com o Gemini.

O ChatGPT, embora não esteja diretamente integrado a plataformas específicas, é conhecido por sua interface de usuário ágil e direta. Sua capacidade de entender e gerar texto semelhante ao humano em vários tópicos o torna acessível e valioso para um público amplo. A introdução de recursos de voz e imagem no ChatGPT também aumenta significativamente sua acessibilidade, atendendo aos usuários que preferem interações audiovisuais em vez de texto.

Nosso veredicto: Para os usuários do Google Workspace, o Gemini pode oferecer uma experiência mais integrada. No entanto, a interface versátil e fácil de usar do ChatGPT, aliada aos seus recursos inovadores de voz e imagem, torna-o altamente acessível e atraente para uma ampla gama de usuários, o que deixa essa categoria empatada.

Google Gemini Vs. ChatGPT no Reddit

Vamos recorrer ao Reddit para ver o que os usuários dizem sobre a rivalidade entre o ChatGPT e o Google Gemini.

Quando você pesquisa Google Gemini vs. ChatGPT no Reddit você verá opiniões divergentes sobre ambos.

Alguns usuários dizem: "O Google pode ter uma vantagem de escala em dados e computação." Além disso, outro usuário observa: "O fato de o LaMDA não ser um modelo estático e estar constantemente se atualizando é uma grande vantagem sobre o GPT-3.5."

Mas nem toda a balança pende a favor do Gemini.

Alguns usuários acham que as respostas do ChatGPT oferecem mais qualidade e precisão em comparação com o Gemini.

Aqui está uma distinção interessante feita por um usuário que talvez valha a pena ser analisada:

"Para procurar informações atuais, o Gemini é muito melhor do que o ChatGPT com navegação. A implementação "com navegação" no Bing e no ChatGPT é absolutamente terrível. Presumo que o Google possa aproveitar as consultas de pesquisa armazenadas em cache para retornar informações atuais com muito mais rapidez. O Gemini também faz um trabalho muito melhor na formatação das respostas, inclui imagens etc., e é mais rápido.

No entanto, o Google Gemini fornece muitas informações falsas/não confiáveis, muito mais do que o ChatGPT. E não acho que ele seja tão bom em "outros" tipos de tarefas do tipo "escreva um poema para mim". Portanto, pessoalmente, acho que agora é uma corrida de duas vias. ChatGPT pela capacidade bruta do modelo, Gemini pela pesquisa de informações atuais e usabilidade em geral."

A melhor alternativa ao ChatGPT vs. Google Gemini

Tentei usar o Google Gemini e o ChatGPT para criar um blog sobre seus recursos comparativos.

No entanto, ambas as ferramentas de IA precisam de mais precisão factual e pesquisa verificada.

A IA ainda está evoluindo na batalha da nova era entre o Google Gemini e o ChatGPT Alternativas ao ChatGPT .

Felizmente, uma terceira opção é mais adequada para suas necessidades de chatbot de IA: ClickUp AI.

Use o ClickUp Brain para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas e muito mais

Em vez de simplificar os fluxos de trabalho, gaste seu tempo idealizando, criando e fazendo coisas que uma máquina não fará.

E o ClickUp Brain reduz o tempo do seu fluxo de trabalho pela metade. Adapte esse assistente com tecnologia de IA a qualquer função de sua escolha.

Ele inclui centenas de funções apoiadas por pesquisas Ferramentas de IA para cada função e caso de uso - desde o gerenciamento de projetos e o suporte ao cliente até a engenharia de produtos e o marketing.

O ClickUp Brain permite que as equipes de vendas tenham mais confiança em suas comunicações, revisando, encurtando ou redigindo o texto do e-mail

Por exemplo, obtenha um editor de texto pessoal que trabalhará em sua redação para torná-la mais clara, mais concisa e mais envolvente.

Você não precisa investir em um editor separado Ferramentas de escrita com IA para realizar o trabalho.

Use cabeçalhos pré-estruturados, tabelas, etc., para estruturar melhor seu conteúdo. Em suma, o ClickUp é um dos melhores Geradores de conteúdo de IA no mercado que se concentram na qualidade, precisão e relevância do conteúdo.

O ClickUp Brain tem recursos avançados de resumo. Está vendo um longo tópico de comentários sobre uma tarefa? Use o ClickUp Brain para resumir todo o tópico para você em segundos, para que você entenda o contexto imediatamente.

Acabou de sair de uma longa reunião com um cliente. Chegue aos pontos de ação críticos mais rapidamente com o ClickUp AI.

2. Documentos do ClickUp Criar wikis, documentos, etc., é uma parte da equação, mas mapeá-los para seus fluxos de trabalho e permitir que a equipe trabalhe neles em conjunto é igualmente importante. O ClickUp Docs faz isso e muito mais.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração da equipe Recursos como páginas aninhadas e opções de estilo levam seu documento a um novo patamar.

Com o ClickUp Docs, incorpore marcadores e adicione tabelas a roteiros, bases de conhecimento e outros documentos.

Usando o Google Docs, edite com a equipe em tempo real, marque comentários como se estivesse marcando no Instagram ou no Facebook, atribua itens de ação e muito mais.

3. Tarefas do ClickUp A organização de tarefas é a base para projetos bem-sucedidos. Use o ClickUp Tasks para atribuir tarefas a vários responsáveis e adicionar tópicos de comentários para diferentes tarefas.

Economize tempo com gravações de tela compartilháveis e deixe pouca ou nenhuma chance de erros

Use o ClickUp para gerenciar tarefas e projetos com facilidade e colaborar de forma eficiente com sua equipe

Mas o ClickUp Tasks não é unidimensional - ele permite personalizar subtarefas e exibir as informações necessárias na ponta dos dedos!

Personalize seu espaço de trabalho e gerencie o trabalho enquanto define os tipos de tarefas que sua equipe entende melhor.

Experimente todos esses recursos gratuitamente e aumente sua produtividade.

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre: $0

$0 Ilimitado: US$ 7 por membro por mês

US$ 7 por membro por mês Business: $12 por membro por mês

$12 por membro por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Otimize seus fluxos de trabalho com ferramentas de IA

O chatbot de IA do ClickUp automatiza todos os aspectos do seu trabalho para que você possa se concentrar no que realmente importa: seus clientes.

Em vez de ficar alternando entre Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA , criação de aplicativos e aplicativos de criação de conteúdo com o ClickUp, você tem a vantagem adicional da navegação simples em várias ferramentas e da colaboração eficaz entre várias equipes. Registre-se no plano gratuito para sempre do ClickUp para ver como a IA do ClickUp aumenta sua produtividade em 10 vezes.