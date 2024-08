10 melhores alternativas para o OpenAI Playground em 2024 (avaliações e preços)

O Open AI Playground é uma ferramenta de linguagem preditiva com IA treinada para responder como um ser humano responderia a um prompt ou a uma pergunta, mas apenas com sua vasta extensão de conhecimento.

Como o nome sugere, você pode brincar com prompts e perguntas e realizar experimentos.

O OpenAI Playground tem limitações: carece de recursos, fornece resultados não confiáveis, gera preocupações com a privacidade e tem tempos de resposta lentos. Essas limitações podem retardar seriamente a exploração do seu modelo de linguagem, atrasando sua pesquisa e seu desenvolvimento.

Você está no lugar certo se estiver procurando uma alternativa ao OpenAI Playground para realizar experimentos de linguagem mais avançados.

Compartilharemos as 10 principais alternativas ao OpenAI Playground que têm mais recursos, melhor personalização e foco na privacidade dos dados para que você possa obter melhores resultados com seus experimentos.

O que você deve procurar nas alternativas ao OpenAI Playground

Uma boa alternativa ao OpenAI Playground deve ajudá-lo a aprender, experimentar e ser criativo. Quando estiver comparando opções, procure estes recursos:

Interface intuitiva: Procure plataformas que ofereçam interação em tempo real e uma experiência fácil de usar. Elas permitem que você obtenha feedback instantâneo enquanto faz experiências com modelos

Considere se a alternativa permite a personalização de parâmetros. Isso o ajudará a configurar o ambiente específico para os requisitos do seu experimento e a ajustar os modelos

Considere se a ferramenta de IA (Inteligência Artificial) pode lidar com a escala de seus projetos e assumir uma variedade de tarefas, desde simples trechos de código até experimentos mais complexos

Procure alternativas que ofereçam suporte a várias linguagens de programação, permitindo que você faça experimentos com diferentes tecnologias e ferramentas de IA

Procure alternativas que ofereçam suporte a várias linguagens de programação, permitindo que você faça experimentos com diferentes tecnologias e ferramentas de IA Comunidade e suporte: Avalie a disponibilidade de uma comunidade ou de um sistema de suporte em que você possa buscar ajuda, fazer perguntas e compartilhar conhecimento com outros usuários. Uma comunidade forte é valiosa para a colaboração e a solução de problemas

As 10 melhores alternativas de playground OpenAI para usar em 2024

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que reúne perfeitamente todas as suas tarefas, documentos e trabalho em equipe em um só lugar, tornando tudo mais fácil e conveniente para você.

Elevando seus recursos de IA está IA do ClickUp -um assistente personalizado com tecnologia de IA, meticulosamente projetado para atender às suas necessidades específicas. Simplifique suas gerenciamento de projetos com mais de 100 ferramentas de IA artesanais e baseadas em pesquisa que se adaptam a todas as funções.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

Melhores recursos do ClickUp

Assistência à escrita: Melhore seu jogo de escrita! Ele torna seu trabalho claro e envolvente e economiza tempo com cabeçalhos prontos para uso, tabelas e muito mais. ComAssistência de redação do ClickUpseu conteúdo não é apenas bem escrito, mas também tem aparência profissional com formatação adequada

Melhore seu jogo de escrita! Ele torna seu trabalho claro e envolvente e economiza tempo com cabeçalhos prontos para uso, tabelas e muito mais. ComAssistência de redação do ClickUpseu conteúdo não é apenas bem escrito, mas também tem aparência profissional com formatação adequada Resumos: Obtenha os principais pontos e conclusões dos tópicos de comentários e discussões relacionados ao seu projeto de redação, pois a IA do ClickUp simplifica o processo de resumo

Obtenha os principais pontos e conclusões dos tópicos de comentários e discussões relacionados ao seu projeto de redação, pois a IA do ClickUp simplifica o processo de resumo Modelo de prompt: Aprimore sua experiência de redação com o ClickUpModelos de prompts. Ele fornece uma estrutura estruturada para gerar ideias, aprimorar seu estilo de redação e superar bloqueios criativos. Você também pode acessar mais de 200 prompts e aproveitar a tecnologia avançada de processamento de linguagem natural (NLP) para o processo criativo e para obter insights sobre seu estilo e preferências de redação

O modelo oferece mais de 190 prompts de IA para gerar ideias e conteúdo para o gerenciamento de projetos Six Sigma

Visualizações personalizadas: Visualize seu trabalho da maneira que preferir, escolhendo entre mais de 15 Visualizações personalizáveis do ClickUp como Gantt, Lista, AI Calendar, Mind Map e muito mais

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

Crie documentos: Crie e organize vários tipos de documentos com o ClickUp Documentos do ClickUp . Você pode acessar os recursos de IA do ClickUp usando os comandos /Slash e gerar conteúdo de qualidade nos documentos

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para entender completamente o potencial dos amplos recursos que o ClickUp oferece

O aplicativo móvel pode não ser tão perfeito quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Grátis para sempre: Versão de demonstração gratuita

Versão de demonstração gratuita Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Promptsandbox.io

via Promptsandbox.io O Promptsandbox.io é uma plataforma acessível para testar e refinar rapidamente seus modelos, sem a necessidade de se preocupar com infraestrutura ou configuração. Brinque com modelos GPT pré-treinados, ajuste e aperfeiçoe suas criações de IA sem complicações.

Use o Promptsandbox.io para fazer experiências com modelos GPT, ajustar seus projetos de IA ou colaborar com o fórum da comunidade.

Melhores recursos do Promptsandbox.io

Prototipagem sem esforço: Prototipe instantaneamente seus próprios modelos de IA sem o incômodo de lidar com problemas de infraestrutura ou configuração

Prototipe instantaneamente seus próprios modelos de IA sem o incômodo de lidar com problemas de infraestrutura ou configuração Modelos GPT pré-treinados: Acesse e experimente modelos GPT pré-treinados para diversos aplicativos e cenários de teste

Acesse e experimente modelos GPT pré-treinados para diversos aplicativos e cenários de teste **Ferramentas de refinamento: ajuste e refine seus modelos de IA dentro da plataforma, simplificando o processo de desenvolvimento

Fórum da comunidade: Participe de um vibrante fórum da comunidade, colaborando com outros usuários, compartilhando ideias e recebendo suporte valioso

Limitações do Promptsandbox.io

Você pode enfrentar desafios ao trabalhar off-line, pois a plataforma depende muito da Internet para a execução do modelo

Ela pode não oferecer muitas opções para você treinar modelos do zero

Preços do Promptsandbox.io

O preço não está disponível publicamente em seu site

Avaliações e resenhas do Promptsandbox.io

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. ChatGPT

via ChatGPT O ChatGPT é um chatbot de IA/modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, especificamente ajustado para ter um bom desempenho em contextos de IA de conversação. Ele é extremamente personalizado e tem uma extensão gratuita para o Chrome, embora não tenha caracteres de IA como o Chatsonic ou o Character AI.

Ele é executado na arquitetura GPT (Generative Pre-trained Transformer), especificamente na versão gpt-3.5-turbo, para produzir respostas que soam exatamente como os humanos com base na entrada que recebe.

Melhores recursos do ChatGPT

Conhecimento profundo: Beneficie-se do treinamento extensivo do modelo em diversos textos, fornecendo-lhe uma grande quantidade de informações (como um mecanismo de pesquisa inteligente) e nuances de linguagem

Beneficie-se do treinamento extensivo do modelo em diversos textos, fornecendo-lhe uma grande quantidade de informações (como um mecanismo de pesquisa inteligente) e nuances de linguagem Interação sob medida: Personalize sua experiência experimentando diferentes solicitações para que você possa escolher respostas que correspondam perfeitamente às suas preferências

Personalize sua experiência experimentando diferentes solicitações para que você possa escolher respostas que correspondam perfeitamente às suas preferências Integração perfeita: IntegrarChatGPT sem esforço em seus aplicativos usando a API fornecida, permitindo que você aproveite seus poderes de geração de linguagem de forma programática

Limitações do ChatGPT

Se você não fornecer entradas precisas, o ChatGPT poderá gerar informações incorretas

O modelo de IA pode mostrar variações porque é sensível a mudanças na forma como a entrada é formulada

Preços do ChatGPT

Modelo 3.5 do GPT : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Modelo GPT 4: $20/mês

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 32 avaliações)

4. Sudowrite

via Sudowrite A Sudowrite é uma ferramenta de assistente de escrita projetado para aprimorar e otimizar o processo de redação. Ao contrário do ChatGPT, ele fornece ideias, conteúdo gerado por IA e vários outros recursos para escrever projetos e melhorar a qualidade do seu trabalho.

Melhores recursos do Sudowrite

Recursos de redação: Integre o Sudowrite em seus aplicativos, sites ou projetos de pesquisa para aproveitar seus recursos de assistência à redação. Gerar texto econtornos para seu site,Conteúdo de SEOoumídia socialreceber feedback e acessar outras funcionalidades úteis

Integre o Sudowrite em seus aplicativos, sites ou projetos de pesquisa para aproveitar seus recursos de assistência à redação. Gerar texto econtornos para seu site,Conteúdo de SEOoumídia socialreceber feedback e acessar outras funcionalidades úteis Brainstorm: Use esse recurso para gerar ideias criativas para trabalhos de pesquisa, inovar em novos recursos para seu produto e muito mais

Limitações da Sudowrite

O enorme conjunto de ferramentas pode ser esmagador e pode atrapalhar seu fluxo de trabalho

Não possui um verificador de plágio embutido

Não oferece crédito gratuito

Preços da Sudowrite

Hobby e estudante: US$ 10/mês (30.000 palavras de IA/mês)

US$ 10/mês (30.000 palavras de IA/mês) Profissional : uS$ 25/mês (90.000 palavras de IA/mês)

: uS$ 25/mês (90.000 palavras de IA/mês) Máximo: US$ 100/mês (300.000 palavras de IA/mês)

Sudowrite ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. Liner.ai

via Revestimento O Liner é uma ferramenta avançada de IA que permite treinar modelos de aprendizado de máquina (ML) sem esforço, eliminando a necessidade de codificação ou conhecimento de ML.

Ele aproveita seus dados de treinamento para criar um modelo de ML fácil de integrar e pronto para uso.

Melhores recursos do Liner.ai

Variedade de casos de uso: Explore diversos modelos de projetos que abrangem imagem, texto, áudio e vídeo e classificação de poses para uma ampla gama de tarefas de aprendizado de máquina

Explore diversos modelos de projetos que abrangem imagem, texto, áudio e vídeo e classificação de poses para uma ampla gama de tarefas de aprendizado de máquina Sem necessidade de GPU: Obtenha resultados rápidos sem precisar de hardware de ponta - essa plataforma treina em CPUs e GPUs sem problemas

Obtenha resultados rápidos sem precisar de hardware de ponta - essa plataforma treina em CPUs e GPUs sem problemas Otimização de borda: Integre modelos treinados com dispositivos móveis e de borda, oferecendo suporte a várias plataformas para uma implementação flexível

Limitações do Liner.ai

Envolvimento limitado da comunidade e recursos de suporte

Preços do Liner.ai

Gratuito para sempre

Avaliações e críticas do Liner.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

6. Automação inteligente de conteúdo Doxis

via Ser A automação de conteúdo inteligente Doxis do SERgroup é uma plataforma de gerenciamento de conteúdo corporativo.

Essa ferramenta com tecnologia de IA conecta e automatiza o conteúdo em todo o seu ecossistema organizacional, resultando em uma visão abrangente de 360 graus de seus negócios.

Melhores recursos da automação de conteúdo inteligente Doxis

Integração de negócios: Conecte-se a uma ampla gama de aplicativos de negócios líderes, como SAP, Salesforce, Microsoft etc., para promover a interoperabilidade e a integração suave

Conecte-se a uma ampla gama de aplicativos de negócios líderes, como SAP, Salesforce, Microsoft etc., para promover a interoperabilidade e a integração suave **Conjuntos de soluções: compartilhe insights valiosos em diferentes facetas da organização com os pacotes de soluções nativas da nuvem estrategicamente projetados

ECM de última geração: Aumente a eficiência do seu fluxo de trabalho com automação de ponta a ponta e gerencie seu conteúdo sem esforço com os melhores sistemas da categoria

Limitações da automação inteligente de conteúdo da Doxis

A personalização limitada na versão móvel dificulta o uso do software em todo o seu potencial

Preços da automação de conteúdo inteligente Doxis

O preço não é mencionado no site

Avaliações e resenhas da Doxis intelligent content automation

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

7. Laboratório

via Laboratório O Colaboratory, ou Colab, é uma plataforma interativa desenvolvida pelo Google. Ela permite que os usuários escrevam e executem código Python diretamente no navegador da Web.

Ele oferece vários recursos que tornam as tarefas de codificação, análise de dados e aprendizado de máquina mais acessíveis e colaborativas.

melhores recursos do #### Colaboratory

Tutoriais interativos: Participe de tutoriais interativos criados para facilitar sua jornada em aprendizado de máquina e redes neurais

Participe de tutoriais interativos criados para facilitar sua jornada em aprendizado de máquina e redes neurais Serviços de nuvem gratuitos: Acesse um serviço de nuvem gratuito que inclui GPUs e TPUs, capacitando-o com recursos de computação robustos

Acesse um serviço de nuvem gratuito que inclui GPUs e TPUs, capacitando-o com recursos de computação robustos Interação com o GitHub: Importe ou publique Notebooks diretamente do e para o GitHub, aprimorando sua capacidade de colaborar e compartilhar seu trabalho sem esforço

limitações do #### Colaboratory

A plataforma oferece alguns recursos comunsFerramentas de IAmas elas podem não ser adequadas para tarefas especializadas

Você precisará operar em um ambiente restrito e executar somente os pacotes Python pré-incluídos nele

Preços do Colaboratory

Free forever: Gratuito, com restrições em alguns recursos

Gratuito, com restrições em alguns recursos Colab pro: US$ 11,79/mês (100 unidades de computação/mês)

US$ 11,79/mês (100 unidades de computação/mês) Colab pro+: US$ 58,99/mês (500 unidades de computação/mês)

US$ 58,99/mês (500 unidades de computação/mês) Colab enterprise: Pague pelo que você usa

Colaboratory ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

8. Jupyter

via JupyterLab O Jupyter é um software de código aberto que fornece uma plataforma de computação interativa baseada na Web. Ele permite que você crie e compartilhe documentos que contêm código ativo, equações, visualizações e texto narrativo.

Melhores recursos do Jupyter

Suporte a linguagens: Suporte de acesso a mais de 40 linguagens de programação, permitindo que você use a sua favorita, seja Python, Julia ou R

Suporte de acesso a mais de 40 linguagens de programação, permitindo que você use a sua favorita, seja Python, Julia ou R Colaboração e compartilhamento: Compartilhe facilmente seus notebooks com outras pessoas de forma reproduzível por e-mail, Dropbox, GitHub e outras plataformas

Compartilhe facilmente seus notebooks com outras pessoas de forma reproduzível por e-mail, Dropbox, GitHub e outras plataformas Saída interativa: Veja sua documentação de código ganhar vida com uma saída interativa avançada, incluindo HTML, imagens, vídeos, LaTeX e tipos MIME personalizados

Limitações do Jupyter

Os iniciantes podem encontrar um pouco de curva de aprendizado ao se adaptarem à natureza baseada em células dos notebooks Jupyter

Preços do Jupyter

Gratuito para sempre

Avaliações e resenhas do Jupyter

G2: 4,6/5 (mais de 220 avaliações)

4,6/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

9. Fast.ai

via Rápido.ai A Fast.ai é uma biblioteca de aprendizagem profunda criada para usuários com experiência em codificação, oferecendo componentes de alto nível para obter resultados de alto nível em áreas comuns de aprendizagem profunda.

Ela também capacita os pesquisadores a usar componentes de baixo nível para criar métodos inovadores e aproveita a dinâmica do Python junto com a biblioteca PyTorch.

Melhores recursos do Fast.ai

Sistema de retorno de chamada bidirecional: Facilite as alterações dinâmicas em qualquer estágio do treinamento usando o inovador sistema de retorno de chamada bidirecional, concedendo acesso a qualquer parte dos dados, do modelo ou do otimizador

Facilite as alterações dinâmicas em qualquer estágio do treinamento usando o inovador sistema de retorno de chamada bidirecional, concedendo acesso a qualquer parte dos dados, do modelo ou do otimizador Otimizador avançado: Simplifique suas tarefas de otimização sem esforço e implemente algoritmos de otimização em apenas 4 a 5 linhas de código

Fast.ai limitações

Essa ferramenta de IA não é compatível com o Mac OS e requer Linux ou Windows para instalação

Preços da Fast.ai

Gratuito para sempre

Fast.ai avaliações e críticas

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. Transformers por Hugging Face

via Transformadores Transformers, uma biblioteca de código aberto da Hugging Face, oferece uma ampla variedade de modelos e ferramentas pré-treinados para tarefas de PNL e aprendizado de máquina. A Hugging Face é especializada em tecnologias de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP).

O uso desses modelos pré-treinados ajuda a reduzir os custos de computação, diminuir sua pegada de carbono e economizar tempo e dinheiro recursos . Isso evita o trabalho de treinar modelos totalmente do zero.

melhores recursos do #### Transformers

Modelos pré-treinados: Explore uma ampla gama de modelos pré-treinados que atendem a diversas tarefas de PNL, como modelagem de linguagem, tradução, classificação de texto e imagem e muito mais

Explore uma ampla gama de modelos pré-treinados que atendem a diversas tarefas de PNL, como modelagem de linguagem, tradução, classificação de texto e imagem e muito mais Interoperabilidade de frameworks: Alterne entre frameworks durante todo o ciclo de vida de um modelo. Integre-se a estruturas de aprendizado como PyTorch, TensorFlow e JAX

Alterne entre frameworks durante todo o ciclo de vida de um modelo. Integre-se a estruturas de aprendizado como PyTorch, TensorFlow e JAX Tokenização rápida: Aumente a velocidade em comparação com os métodos tradicionais de tokenização usando tokenizadores rápidos compatíveis com a biblioteca Tokenizers

Limitações dos transformadores

O ajuste fino dos modelos e o trabalho com modelos de linguagem grandes (LLM), como o GPT-3.5, podem consumir muitos recursos

Alguns arquivos são muito grandes para carregar, o que pode afetar a experiência do usuário

Preços do Transformers

hub Hugging Face: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Pro: $9/mês

$9/mês Enterprise: $20/mês

Transformers classificações e resenhas

G2: 4,8/5 (mais de 19 avaliações)

4,8/5 (mais de 19 avaliações) Capterra: Avaliações insuficientes

Escolha a melhor alternativa ao OpenAI Playground para suas necessidades

Os usos da IA são infinitos - quanto mais você experimenta, maior a probabilidade de encontrar novos casos de uso ou aplicativos para a sua empresa.

À medida que você se aventura além das limitações do OpenAI Playground, essas dez alternativas servem como uma grande oportunidade, trazendo simplicidade e diversidade para transformar seu aprendizado de máquina e aplicação de IA

E se você quiser um assistente pessoal de IA para um fluxo de trabalho sem esforço, confira o ClickUp AI -o primeiro assistente de IA baseado em funções.