Como dominar o Einstein Copilot (agora Agentforce) para previsões de vendas

Quatro em cada cinco líderes de vendas e finanças costumam errar nas previsões de vendas.

E não é preciso um grande erro para que as coisas saiam do controle. Imagine uma equipe de médio porte prevendo US$ 5 milhões em novas receitas para o trimestre e, em seguida, ficando 10% aquém dessa meta. São US$ 500 mil que nunca aparecerão. Se sua margem bruta for de 80%, isso representa aproximadamente US$ 400 mil em lucro bruto perdido que o departamento financeiro já pode ter planejado.

Então começa a correria: os líderes de vendas correm atrás de negócios em fase avançada, os representantes tentam antecipar os prazos e os descontos se tornam a alavanca mais rápida para “salvar o trimestre”. Se os descontos médios passarem de 10% para 18%, isso representa mais US$ 400 mil em valor perdido.

É por isso que as previsões modernas precisam de mais do que planilhas e intuição. Elas precisam de sinais em tempo real e de um sistema que possa transformar esses sinais em ação.

Este guia mostra como usar o Salesforce Einstein Copilot para previsão de vendas, para que você possa identificar negócios em risco mais cedo, entender o que está impulsionando a saúde do pipeline e passar mais rapidamente da “visão” para a “próxima etapa”.

O que é o Einstein Copilot (agora Agentforce) para previsão de vendas?

O Agentforce é o conjunto de experiências de IA agênica do Salesforce. Entre outros casos de uso empresarial, ele ajuda você a interagir com previsões e insights do pipeline usando linguagem natural, com base nos dados do seu CRM.

Usando o Agentforce, as equipes de vendas podem prever facilmente a receita analisando o histórico de oportunidades e a atividade do cliente. Ele foi desenvolvido para representantes de vendas, gerentes e equipes de operações que precisam de uma visibilidade mais rápida e precisa do pipeline sem perder horas em planilhas.

Você pode fazer perguntas em linguagem simples, como “Quais dos meus negócios correm o risco de não ser concretizados neste trimestre?” e obter uma resposta com base nos dados em tempo real da sua equipe. Ao contrário de um relatório estático que você gera na segunda-feira de manhã, essas previsões assistidas por IA são atualizadas à medida que os negócios avançam, oferecendo uma visão dinâmica do seu pipeline.

Como o Agentforce (anteriormente Einstein Copilot) prevê os resultados de vendas

O Agentforce usa modelos de aprendizado de máquina treinados com os dados históricos da sua equipe. Ele analisa vitórias e derrotas anteriores, velocidade das negociações ao longo das etapas e sinais de engajamento do cliente. Em seguida, ele pontua as oportunidades atuais e prevê a probabilidade de fechamento. Qual é o maior ponto forte do sistema? Ele identifica os padrões que levam ao sucesso do seu negócio.

Essas previsões não são um instantâneo único. Elas são atualizadas continuamente à medida que os dados em tempo real chegam. Quando um representante registra uma ligação, um cliente abre um e-mail ou um novo participante se junta a uma reunião, o modelo recalcula a pontuação de saúde da oportunidade. Se um tomador de decisão importante ficar repentinamente em silêncio, a pontuação refletirá esse risco aumentado.

Quando você faz uma pergunta ao Agentforce, ele sintetiza todos esses sinais em uma resposta clara e coloquial. Você pode perguntar: “Como está minha previsão para o terceiro trimestre?” e obter um resumo que destaca negócios em risco, oportunidades em alta e ações recomendadas para colocar as coisas de volta nos trilhos — tudo com base em suas atividades de vendas reais.

Principais recursos do Agentforce para previsão

Então, o que torna o Agentforce uma ferramenta poderosa para previsão de vendas? Você tem três recursos principais a agradecer. Cada um deles resolve uma frustração específica do processo tradicional de previsão.

Pontuação de oportunidades e insights

Em vez de confiar na intuição do representante, o Einstein Opportunity Scoring atribui uma pontuação de saúde de 1 a 99 a cada oportunidade. Essa pontuação representa a confiança da IA de que o negócio será fechado com base em padrões históricos e na saúde atual do negócio.

🌟 Uma pontuação mais alta significa que o negócio apresenta mais sinais positivos que levaram a conquistas anteriores.

Para tornar essa pontuação acionável, ele fornece cartões de insights que explicam por que um negócio está tendendo em uma determinada direção. Você pode ver alertas como:

“Sem atividade em 14 dias”

“A principal parte interessada não respondeu aos últimos três e-mails”

“A data da decisão está se aproximando”

Essa transparência elimina as suposições das revisões do pipeline.

Captura e automação de atividades

Como líder de vendas, você sabe que uma das principais razões pelas quais as previsões se tornam imprecisas é que os representantes ficam ocupados e se esquecem de registrar suas atividades. O Einstein Activity Capture no Agentforce resolve isso. Ele pode sincronizar e-mails, eventos da agenda e chamadas diretamente com o registro de oportunidade relevante no Salesforce.

E por que isso é importante? Porque um conjunto de dados completo leva a previsões mais precisas. Quando todos os pontos de contato são registrados, o modelo de aprendizado de máquina tem mais informações para trabalhar, permitindo identificar tendências sutis que você poderia deixar passar.

⚡️ Bônus: ele também libera seus representantes de vendas da tediosa entrada manual de dados, o que é uma vitória tanto para a produtividade quanto para a higiene dos dados.

Ações do Agentforce para fluxos de trabalho de vendas

As ações do Agentforce são prompts pré-construídos ou personalizados que permitem acionar tarefas diretamente da interface conversacional. São atalhos que preenchem a lacuna entre o insight e a ação.

📌 Por exemplo, depois de analisar um resumo de oportunidade, você pode usar uma ação para:

“Redija um e-mail de acompanhamento para o contato principal”

“Resuma a última reunião com o cliente”

“Atualize a categoria de previsão para Melhor Cenário”

Essas ações reduzem a mudança de contexto. Em vez de identificar uma informação e clicar no Salesforce para agir, você pode dar o próximo passo diretamente da conversa. Os administradores também podem personalizar a biblioteca de ações para corresponder ao processo de vendas exato da sua equipe.

A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões.

Benefícios do Agentforce para equipes de vendas

A vantagem do Agentforce Assistant varia um pouco dependendo da sua função. Mas o tema comum é o mesmo: menos atualizações, mais clareza e acompanhamento mais rápido.

Para representantes de vendas

Os representantes estão na linha de frente, e seu maior desafio geralmente é descobrir onde concentrar seu tempo. O Agentforce ajuda a identificar quais oportunidades precisam de atenção, para que os representantes possam priorizar os negócios com maior probabilidade de avançar (ou maior risco de estagnar).

Com resumos gerados por IA e um histórico de atividades mais completo (especialmente quando o Einstein Activity Capture está configurado), os representantes gastam menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo vendendo. Eles também podem solicitar informações rápidas antes de uma ligação, como um resumo do negócio, atividades recentes ou o que mudou desde o último contato, para que possam se apresentar bem preparados.

Para gerentes de vendas

Os gerentes são responsáveis pelas metas da equipe, mas muitas vezes sentem que estão voando às cegas, constantemente cobrando atualizações dos representantes. A IA da Agentforce beneficia os gerentes de vendas com visibilidade do pipeline em tempo real.

Eles recebem alertas antecipados sobre negócios em risco, o que significa que as conversas de coaching podem acontecer quando ainda podem fazer a diferença, e não depois que o negócio já está perdido. Quando a liderança solicita um resumo das previsões, os gerentes podem gerá-lo sob demanda, em vez de passar horas compilando planilhas.

Previsões de vendas precisas têm um efeito cascata em toda a organização.

Finanças e operações: obtenha dados mais claros e confiáveis para obtenha dados mais claros e confiáveis para o planejamento de receitas e a alocação de recursos.

Marketing: obtenha visibilidade sobre quais campanhas e mensagens estão influenciando oportunidades de alta pontuação.

Sucesso do cliente: é possível se preparar melhor para a integração de novos clientes quando eles têm uma visão mais clara de quais negócios provavelmente serão fechados e quando.

Como habilitar o Agentforce para previsões no Salesforce

Para começar a usar o Agentforce, é necessário ter acesso de administrador no Salesforce. As etapas são simples, mas vale a pena segui-las com cuidado para que o assistente tenha as permissões e os dados corretos para trabalhar.

Etapa 1: ative o Einstein (IA generativa)

Abra Configuração Na Pesquisa rápida, procure por IA generativa. Selecione Configuração do Einstein Alternar Ativar Einstein

Isso permite a camada central do Einstein na qual o Agentforce se baseia.

Você será solicitado a revisar e aceitar os termos de uso de dados do Salesforce, o que é padrão para recursos de IA que aprendem com seus dados.

💡 Dica profissional: certifique-se de que sua organização tenha a configuração correta do Sales Cloud e todos os recursos necessários do Einstein/IA habilitados antes de implementá-lo amplamente.

Etapa 2: habilite os agentes do Agentforce

Abra Configuração Na Pesquisa rápida, procure por Agentes. Clique em Agentforce Agents (em Agent Studio) Ative o Agentforce Ative o Agente Agentforce (padrão) em

Depois de ativado, você verá os agentes listados na parte inferior da tela.

Etapa 3: atribuir conjuntos de acesso e permissões

Em seguida, conceda acesso aos usuários certos, começando pelos representantes de vendas e gerentes. Atribua os conjuntos de permissões relacionados ao Agentforce/Copilot disponíveis em sua organização (os nomes do Salesforce podem variar ligeiramente de acordo com a edição e a versão).

Se você tiver um administrador do Salesforce ou especialista em operações de vendas que personalizará a experiência, também poderá atribuir a eles permissões de nível administrativo.

Além disso, verifique se os usuários têm acesso aos objetos necessários para que o Agentforce Assistant seja útil, como Oportunidades, Contas, Contatos, Atividades e campos relacionados à previsão.

Etapa 4: abra o agente no Agentforce Builder

Da lista de agentes:

Clique em Einstein Copilot (esse rótulo ainda pode aparecer, dependendo da configuração da sua organização). Clique em Abrir no Builder

Isso o levará ao Agentforce Builder, onde você poderá configurar o que o assistente pode fazer e quais ações ele tem permissão para realizar.

Etapa 5: Configure tópicos + ações para seu fluxo de trabalho de vendas

O Agentforce é mais valioso quando não se limita a responder perguntas, mas ajuda os usuários a dar o próximo passo. Analise os Tópicos + Ações prontos para uso disponíveis para o Sales Cloud e personalize-os com base na forma como sua equipe vende.

👀 Você sabia? No Agentforce Builder, um Tópico é uma configuração que: Define em que o agente pode ajudar (o escopo)

Mapeia que tipo de solicitações do usuário ele deve responder (intenção)

Conecta-se às ações que o agente pode executar para concluir a tarefa (como pesquisar registros, resumir, redigir, atualizar campos) Assim, em vez de o assistente ser um chatbot que “faz tudo”, o Topics o torna mais parecido com um colega de equipe especializado, com responsabilidades claras.

📌 Exemplo (previsão de vendas)

Você pode criar um tópico chamado “Previsão e saúde do pipeline”, onde o agente pode lidar com solicitações como:

“Quais negócios têm mais chances de não ser fechados neste trimestre?”

“Resuma minhas maiores oportunidades no Commit”

“O que mudou nesta conta desde a semana passada?”

E, nesse tópico, você anexaria as ações necessárias para realizar o trabalho (extrair oportunidades, resumir atividades, atualizar a categoria de previsão, redigir um acompanhamento).

Resumindo:✅ Tópicos = o que o agente deve tratar✅ Ações = o que o agente pode fazer a respeito

Etapa 6: trate a configuração como uma implementação, não apenas como uma ativação

O Agentforce Assistant se torna significativamente mais útil quando:

Seus dados do pipeline são atualizados constantemente

As ações certas são habilitadas (para que os insights levem a um acompanhamento)

Os usuários conhecem as 5 a 10 sugestões que devem realmente usar semanalmente.

🔑 Melhor prática: é sempre uma boa ideia testar quaisquer personalizações em um ambiente sandbox antes de implementá-las em toda a sua equipe.

Melhores práticas para previsão de vendas com inteligência artificial

Implementar uma ferramenta de IA não é uma solução mágica. Para aproveitar ao máximo a previsão de vendas com IA, você precisa combiná-la com hábitos operacionais sólidos.

Mantenha seus dados de oportunidades organizados

🧠 Curiosidade: Apenas 35% dos profissionais de vendas confiam totalmente na precisão dos dados do seu CRM.

Um modelo de IA é tão inteligente quanto os dados com os quais aprende. Se os registros de oportunidades em seu CRM estiverem incompletos ou desatualizados, suas previsões não serão confiáveis.

Estabeleça uma cadência: defina uma reunião recorrente da equipe ou um lembrete para que os representantes revisem e atualizem os principais campos de oportunidades, como data de fechamento, valor e estágio.

Use proteções: implemente regras de validação ou campos obrigatórios no Salesforce para impedir que os representantes salvem oportunidades com informações ausentes.

Alinhe as etapas de vendas às categorias de previsão

Seus estágios de vendas devem transmitir claramente em que ponto do processo de compra um negócio se encontra. Mapeie cada estágio para uma categoria de previsão correspondente, como Pipeline, Melhor Cenário, Comprometido ou Fechado, para que os resumos do Agentforce se alinhem com a forma como sua equipe fala sobre o funil.

Esse mapeamento deve ser revisado trimestralmente para garantir que seus estágios ainda reflitam a realidade.

Acompanhe a precisão das previsões ao longo do tempo

Não confie cegamente nas previsões da IA. Valide-as. A cada trimestre, compare as taxas de fechamento previstas pelo Agentforce com seus resultados reais para acompanhar a precisão das previsões ao longo do tempo.

Isso ajudará você a calibrar as expectativas e identificar áreas em que o modelo pode estar apresentando desempenho abaixo do esperado. Por exemplo, você pode descobrir que ele é menos preciso para uma determinada linha de produtos ou em um novo mercado. Esse é um feedback valioso para o treinamento e a melhoria de processos.

👀 Você sabia? A Gartner descobriu que os programas de análise liderados diretamente por diretores de vendas (CSOs) têm 2,3 vezes mais chances de alcançar uma precisão de previsão maior do que aqueles executados por outras pessoas.

Limitações do Agentforce para previsões

Como qualquer camada de previsão alimentada por IA, o Agentforce funciona melhor quando as bases já são sólidas. Aqui estão algumas limitações a serem lembradas ao implementá-lo.

A qualidade depende da qualidade dos seus dados do Salesforce.

O Agentforce pode revelar insights e responder a perguntas sobre previsões, mas não pode corrigir entradas confusas. Se os representantes não estiverem registrando atividades ou atualizando oportunidades, a IA não terá nada para analisar e suas previsões serão inúteis.

Ele faz parte do ecossistema Salesforce.

O Agentforce foi projetado para ser útil no Salesforce. Todas as informações e resumos que ele gera ficam dentro do ecossistema do Salesforce. Isso dificulta o trabalho das partes interessadas nas áreas financeira, operacional ou de liderança que não têm ou não usam uma licença do Salesforce.

Compartilhar o contexto do pipeline muitas vezes ainda significa exportar dados, enviar capturas de tela ou traduzir atualizações do Salesforce para outro sistema. E o resultado geralmente é perda de produtividade devido à dispersão do trabalho (quando as atividades de trabalho e o contexto estão espalhados por várias ferramentas que não se comunicam entre si).

Nossa pesquisa sobre maturidade em IA destaca um desafio claro: 54% das equipes trabalham em sistemas dispersos, 49% raramente compartilham contexto entre ferramentas e 43% têm dificuldade para encontrar as informações de que precisam. Quando o trabalho é fragmentado, suas ferramentas de IA não conseguem acessar o contexto completo, o que significa respostas incompletas, respostas atrasadas e resultados que carecem de profundidade ou precisão. Isso é o que chamamos de dispersão do trabalho, e custa às empresas milhões em perda de produtividade e tempo desperdiçado.

Ele pode destacar os riscos, mas o acompanhamento ainda ocorre em outro lugar.

O uso do Agentforce traz uma lacuna de ação. Embora seja ótimo para informar o que está acontecendo, como sinalizar um negócio em risco, ele não gerencia o trabalho de acompanhamento. Criar tarefas, definir lembretes e coordenar com outras equipes ainda requer um sistema para gerenciar a execução.

A adoção e a manutenção exigem tempo real de administração.

Para obter o máximo valor, as equipes geralmente precisam configurar permissões, ajustar ações e alinhar a experiência ao seu processo de vendas. Essa não é uma configuração única — é necessária uma manutenção contínua à medida que os fluxos de trabalho evoluem, os campos mudam e as equipes crescem.

💬 Essas limitações são o motivo pelo qual as equipes costumam complementar o Agentforce com uma plataforma de gerenciamento de trabalho mais abrangente (como o ClickUp!).

Como complementar o Salesforce Agentforce com o ClickUp?

O maior desafio de qualquer ferramenta de previsão é transformar insights em ação.

Embora o Einstein Copilot para previsão de vendas revele informações críticas, essas informações muitas vezes ficam presas no Salesforce, criando uma desconexão entre o saber e o fazer. Preencha a lacuna entre o insight e a ação com um espaço de trabalho de IA convergente como o ClickUp.

O ClickUp reúne todos os seus aplicativos, dados e fluxos de trabalho em uma única plataforma segura, onde a IA contextual atua como uma camada de inteligência integrada. 🛠️

Traga as previsões para fora do Salesforce (sem exportar planilhas)

Nem todos que precisam avaliar a previsão passam o dia todo no Salesforce, especialmente os profissionais de finanças, operações e liderança. Em vez de encaminhar capturas de tela ou exportar relatórios que ficam desatualizados imediatamente, você pode criar visualizações compartilháveis e sempre atualizadas do trabalho por trás dos números usando os painéis do ClickUp.

Configure um painel ClickUp ao vivo que acompanha a saúde do pipeline e os KPIs em tempo real.

Isso dá às partes interessadas uma visão clara sobre:

Onde o pipeline está tendendo

O que está bloqueado

O que está em andamento e

O que precisa de atenção a seguir

Suas equipes financeira e de liderança precisam ver a previsão, mas elas não trabalham no Salesforce. Crie visualizações dinâmicas e compartilháveis do pipeline com os painéis do ClickUp, em vez de exportar relatórios desatualizados. Esses painéis fornecem uma representação visual de alto nível da saúde do seu pipeline, reunindo dados de todo o seu espaço de trabalho. Você pode compartilhá-los com qualquer pessoa, independentemente de ela ter uma licença do Salesforce.

Aja mais rapidamente com base em insights com tarefas rastreáveis

O Agentforce Assistant pode sinalizar riscos. Mas ele não gerencia a execução por conta própria.

O ClickUp preenche essa lacuna convertendo insights em tarefas concretas, com responsáveis, prazos e visibilidade.

Transforme insights de vendas em ação com as tarefas do ClickUp, que você pode atribuir e acompanhar.

📌 Por exemplo:

Um negócio passa para “Em risco” → crie uma tarefa no ClickUp para o representante

A revisão jurídica está pendente → atribua uma tarefa ao responsável adequado

Uma renovação está atrasada → acione uma lista de verificação de escalonamento

Com o ClickUp Automations, você pode até padronizar esses fluxos de trabalho, para que os acompanhamentos ocorram de forma consistente, e não apenas quando alguém se lembra de colocá-los em andamento.

💡 Dica profissional: Quer ir além de “criar uma tarefa”? Combine esses gatilhos com os Super Agentes do ClickUp — colegas de equipe de IA dentro do ClickUp que podem agir em todo o seu espaço de trabalho usando seu contexto real (tarefas, documentos, comentários, campos e ferramentas conectadas). Crie Super Agentes personalizados e sem código no ClickUp para simplificar e acelerar o trabalho diário. 📌 Por exemplo, quando o Salesforce sinaliza um negócio como Em risco, um Super Agente pode automaticamente: Elabore uma mensagem pronta para enviar, para que o representante não precise começar do zero.

Gere um resumo rápido do negócio (o que mudou + o que está parado)

Puxe as notas, e-mails ou resumos de chamadas mais recentes do seu espaço de trabalho ClickUp para a tarefa.

Sugira a próxima melhor ação (acompanhamento, contato com as partes interessadas, orientação jurídica, escalonamento executivo)

Reduza a “dispersão de contexto” para representantes e gerentes

A previsão falha quando o contexto crítico está espalhado por muitos lugares: notas do Salesforce, threads de e-mail, mensagens do Slack, resumos de chamadas e documentos aleatórios. Os representantes acabam perdendo até 60% do tempo procurando detalhes, em vez de avançar nas negociações.

O ClickUp ajuda as equipes a centralizar as conversas e o trabalho em um único aplicativo.

Com a integração do ClickUp com o Salesforce, as equipes podem conectar registros do Salesforce ao espaço de trabalho do ClickUp. Pesquise e visualize registros do Salesforce, como oportunidades e contatos, sem alternar entre guias, para que o contexto da negociação permaneça acessível enquanto o trabalho é realizado.

E com a assistência de IA sensível ao contexto do ClickUp Brain, os representantes podem:

Resuma rapidamente o que está acontecendo com os negócios em andamento

Obtenha atualizações importantes que ajudam a avançar nas negociações e

Obtenha o contexto necessário sem precisar vasculhar cinco ferramentas diferentes.

Peça ao ClickUp Brain para resumir o status das negociações e as principais atualizações das suas contas.

Você pode até mesmo @mencionar o ClickUp Brain em um comentário de tarefa ou thread de chat para obter um resumo do status de uma negociação.

💡 Dica profissional: se sua equipe perde tempo constantemente com perguntas como “Onde estava esse tópico?” e “Quais são as últimas novidades sobre esse negócio?”, o ClickUp Brain MAX é uma ferramenta revolucionária. Este superaplicativo de IA para desktop não apenas resume o que está dentro do ClickUp, mas também ajuda você a pesquisar em todo o seu espaço de trabalho do ClickUp e aplicativos conectados (como Salesforce, Slack, e-mail e Google Docs) em um só lugar.

Crie uma narrativa de previsão dinâmica (não uma captura de tela em um e-mail).

As previsões não são apenas números, são histórias: o que está avançando, o que está parado e o que precisa de uma decisão. Mas essa narrativa muitas vezes fica presa em reuniões, mensagens do Slack ou apresentações pontuais.

Em vez disso, as equipes podem criar um documento de previsão dinâmico no ClickUp Docs que fica atualizado e vinculado diretamente ao trabalho de execução por trás dele. Os comentários e aprovações do ClickUp são integrados, criando uma única fonte de verdade para todas as suas discussões sobre previsões.

Transforme previsões em resultados com o Agentforce + ClickUp

Uma previsão de vendas precisa se resume a três coisas: dados limpos, um processo consistente e ações oportunas com base nas informações obtidas. Assistentes de IA como o Agentforce são uma grande ajuda, reduzindo o trabalho manual e detectando sinais que os humanos podem deixar passar. Mas eles funcionam melhor quando combinados com uma higiene disciplinada do pipeline.

A verdadeira lacuna na previsão está entre saber que um negócio está em risco e realmente fazer algo a respeito.

Ao combinar insights de previsão com um sistema criado para execução, você pode passar de uma correria reativa no final do trimestre para um ritmo repetível. É assim que você desenvolve a força necessária para atingir suas metas com confiança.

Quer começar a identificar riscos antecipadamente e agir mais rapidamente? Amplie seu fluxo de trabalho de previsão além do Salesforce.

Perguntas frequentes (FAQs)

O Einstein Forecasting é um recurso de análise preditiva que gera números de previsão automatizados, enquanto o Copilot (agora Agentforce) é um assistente de IA conversacional que permite fazer perguntas e obter resumos sobre sua previsão.

Não diretamente. As respostas do Agentforce estão contidas no Salesforce, portanto, compartilhá-las com partes interessadas externas normalmente requer a exportação dos dados ou a criação de relatórios separados.

Para obter previsões mais confiáveis, o Agentforce precisa de registros completos de oportunidades, um histórico de atividades registradas, como e-mails e chamadas, e os dados históricos de vitórias/derrotas da sua organização.

A previsão baseada em IA fornece atualizações contínuas e objetivas com base em dados em tempo real, enquanto os métodos manuais são estáticos e dependem de avaliações subjetivas de representantes de vendas individuais.