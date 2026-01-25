As 9 melhores alternativas ao Augmentcode para equipes em 2026

A maioria dos desenvolvedores que escolhem um assistente de codificação de IA se concentra na velocidade de autocompletar ou na qualidade do chat, mas o verdadeiro gargalo não é escrever código mais rápido. É a constante mudança de contexto entre seu IDE, rastreador de tarefas, documentação e ferramentas de comunicação que mata o ímpeto. Cada alternância entre aplicativos dispersa informações críticas e interrompe seu fluxo de trabalho.

Este guia detalha 9 alternativas ao Augment Code, desde ferramentas nativas de IDE, como GitHub Copilot e Cursor, até plataformas que abrangem fluxos de trabalho, como ClickUp, que conectam seu código à história completa do motivo pelo qual você o está criando. O objetivo não é apenas um preenchimento automático mais rápido. É encontrar a ferramenta certa para a forma como sua equipe realmente trabalha.

Por que escolher alternativas ao Augment Code

O Augment Code é um assistente de codificação alimentado por IA projetado para entender grandes bases de código em escala empresarial e fornecer sugestões sensíveis ao contexto. Ele foi criado para desenvolvedores que trabalham em repositórios extensos, onde ferramentas genéricas de IA perdem o contexto. Mas nem todas as equipes precisam desse nível de indexação de base de código, e alguns desenvolvedores acham que o suporte IDE ou a integração de fluxo de trabalho do Augment não combinam com sua pilha.

Muitos desenvolvedores querem interações mais profundas baseadas em chat, melhores preenchimentos automáticos ou ferramentas que funcionem em todo o seu ecossistema tecnológico — não apenas no IDE. Aqui estão as razões mais comuns pelas quais as equipes exploram alternativas:

Flexibilidade IDE: algumas ferramentas oferecem suporte mais amplo ao editor ou funcionam como aplicativos independentes.

Integração do fluxo de trabalho: os desenvolvedores podem precisar de um assistente de codificação com tecnologia de IA que se conecte ao gerenciamento de projetos, documentação ou pipelines de CI/CD

Escopo do contexto: diferentes ferramentas lidam com o contexto da base de código de maneiras diferentes — algumas se destacam em sugestões de arquivos únicos, outras na compreensão entre repositórios.

Colaboração em equipe: equipes empresariais podem precisar de recursos como equipes empresariais podem precisar de recursos como assistência na revisão de código , compartilhamento de conhecimento ou gerenciamento centralizado de IA.

📮 ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e alternância entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos alimentados por IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Alternativas ao Augment Code em resumo

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Equipes que gerenciam fluxos de trabalho de desenvolvimento junto com o código Tamanho da equipe: equipes pequenas a grandes empresas Codegen agent para geração de código, Brain para contexto em todo o espaço de trabalho, Docs, vinculação de tarefas, automações, gerenciamento integrado de fluxo de trabalho Gratuito para sempre; Personalização disponível para empresas GitHub Copilot Desenvolvedores que desejam integração perfeita com o GitHub. Tamanho da equipe: indivíduos a grandes equipes de desenvolvimento. Sugestões em linha, Copilot Chat, resumos de PR, contexto de vários arquivos, fluxos de trabalho nativos do GitHub. Nível gratuito, planos pagos a partir de $10/mês Cursor Desenvolvedores que buscam um IDE nativo de IA Tamanho da equipe: Equipes que se sentem à vontade para mudar de IDE Indexação de base de código, Composer para edições em vários arquivos, edição preditiva, comandos em linguagem natural Plano gratuito, planos pagos a partir de $20/mês Amazon Q Developer Equipes em ambientes centrados na AWS Tamanho da equipe: de startups a grandes empresas na AWS Assistência nativa da AWS, verificação de segurança, transformação de código, orientação de arquitetura Nível gratuito, planos pagos a partir de $19/usuário/mês Tabnine Equipes empresariais que priorizam a privacidade do código Tamanho da equipe: setores regulamentados e grandes empresas Implantação local, modelos personalizados, retenção zero de dados, flexibilidade IDE Planos pagos a partir de $59/usuário/mês Sourcegraph Cody Desenvolvedores que trabalham com bases de código massivas Tamanho da equipe: Grandes organizações de engenharia com muitos repositórios Contexto multirrepositório, pesquisa empresarial, opções de back-end LLM, inteligência de código profunda Nível gratuito, planos pagos a partir de $9/usuário/mês Windsurf Desenvolvedores que desejam fluxos de trabalho de IA agênica Tamanho da equipe: Equipes que exploram a execução autônoma de tarefas Cascata para tarefas com várias etapas, fluxos, indexação profunda, sugestões em linha Nível gratuito, planos pagos a partir de $15/mês Qodo Equipes focadas na qualidade do código e nos testes Tamanho da equipe: equipes com grande foco em controle de qualidade e organizações de engenharia Testes gerados por IA, análise de RP, insights sobre a qualidade do código, testes baseados em comportamento Nível gratuito, planos pagos a partir de $38/usuário/mês Replit Ghostwriter Desenvolvedores que codificam no navegador Tamanho da equipe: Iniciantes, educadores e equipes pequenas Cloud IDE, sugestões em linha, implantação instantânea, colaboração em tempo real Plano gratuito, planos pagos a partir de $20/mês Codeium Desenvolvedores que desejam amplo suporte IDETamanho da equipe: Qualquer equipe com editores mistos Autocompletar rápido, suporta mais de 70 idiomas e mais de 40 IDEs, assistência por chat. Nível gratuito, preços empresariais disponíveis

As melhores alternativas ao Augment Code para usar

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de fluxo de trabalho de desenvolvimento com tecnologia de IA)

As equipes de desenvolvimento frequentemente enfrentam dificuldades com a proliferação de ferramentas, em que o código fica no IDE, as tarefas em uma ferramenta, a documentação em outra e a comunicação dispersa por várias plataformas. Essa fragmentação retarda o lançamento, cria pontos cegos e deixa os desenvolvedores se perguntando por que estão criando um recurso, e não apenas como.

O ClickUp elimina essa dispersão de trabalho como um espaço de trabalho de IA convergente que conecta todo o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento. Ao contrário dos assistentes de codificação independentes que veem apenas o seu código, o ClickUp fornece o contexto completo do que você está construindo e por quê.

E se você deseja uma IA que forneça código, e não apenas sugira, o ClickUp Brain Agents pode ajudá-lo a passar da tarefa à implementação mais rapidamente. Por exemplo, o agente Codegen do ClickUp pode usar o contexto da tarefa para gerar código e ajudar a direcionar o trabalho para um fluxo de trabalho de RP, de modo que a execução permaneça conectada aos requisitos e decisões que a moldaram.

O agente Codegen no ClickUp atualiza automaticamente as tarefas com alterações de código, publica links de solicitações de pull e resume o progresso.

Com o ClickUp Brain, a assistência de IA funciona em todo o seu espaço de trabalho. Você pode @mencionar o Brain em um comentário de tarefa ou no ClickUp Chat, e ele responde usando o conhecimento de suas tarefas, documentos e conversas. Peça para ele resumir o progresso do sprint, redigir especificações técnicas a partir das descrições das tarefas ou exibir documentação relacionada instantaneamente, para que você gaste menos tempo buscando contexto e mais tempo entregando resultados.

O assistente de IA explica as questões de escopo do Python lambda e fornece um exemplo de código corrigido, facilitando a depuração e o aprendizado para os desenvolvedores.

Em seguida, o ClickUp Automations lida com as atualizações manuais que interrompem o trabalho profundo. Acione fluxos de trabalho a partir de eventos de desenvolvimento. Quando uma solicitação de pull for mesclada, mova automaticamente a tarefa vinculada para Concluída e notifique as pessoas certas. Quando um bug for registrado, atribua-o com base no componente ou na propriedade. Isso significa menos pingos de status, menos momentos do tipo “alguém atualizou isso?” e menos mudanças de contexto.

Configure automações ClickUp sem código para fazer o trabalho pesado por você.

Por fim, o ClickUp Docs mantém a documentação técnica conectada ao trabalho que ela descreve. Crie referências de API, decisões de arquitetura ou guias de integração que se conectam diretamente às tarefas relevantes do ClickUp. Assim, quando os requisitos mudarem, os documentos e tarefas afetados aparecerão juntos.

O ClickUp Brain cria um novo documento no estilo wiki com uma tabela personalizável, facilitando a organização e o acompanhamento de tarefas de conteúdo diretamente a partir de um simples prompt de IA.

Melhores recursos

Geração de código com inteligência artificial com o agente Codegen: Vá além das sugestões de código — Vá além das sugestões de código — o agente Codegen da ClickUp usa todo o contexto de suas tarefas para gerar código pronto para produção e avançar o trabalho em direção a uma solicitação pull. Isso mantém a implementação intimamente ligada aos requisitos e decisões, reduzindo erros de transferência e acelerando a entrega.

Assistência de IA em todo o espaço de trabalho com o ClickUp Brain: acesse instantaneamente o conhecimento de tarefas, documentos e conversas @mencionando o Brain em comentários ou bate-papos. Resuma o progresso do sprint, redija especificações técnicas ou apresente documentação relacionada em segundos, para que os desenvolvedores gastem menos tempo pesquisando e mais tempo construindo.

Automações flexíveis e orientadas por eventos: automatize atualizações manuais e tarefas repetitivas, acionando fluxos de trabalho a partir de eventos de desenvolvimento. Por exemplo, quando uma solicitação de pull é mesclada, o ClickUp pode mover automaticamente a tarefa vinculada para Concluída, notificar as partes interessadas ou atribuir ações de acompanhamento, minimizando a mudança de contexto e mantendo todos alinhados.

Documentos que permanecem conectados ao seu fluxo de trabalho: crie e mantenha documentação técnica (como referências de API ou decisões de arquitetura) que se vincula diretamente às tarefas relevantes. Quando os requisitos mudam, os documentos e tarefas afetados aparecem juntos, garantindo que sua equipe sempre trabalhe com as informações mais recentes.

Espaço de trabalho unificado e convergente: elimine a proliferação de ferramentas gerenciando códigos, tarefas, documentos e comunicações em um único lugar. O espaço de trabalho de IA convergente do ClickUp oferece à sua equipe uma visão completa e em tempo real do que está sendo construído e por quê, reduzindo pontos cegos e acelerando a colaboração.

Prós:

O contexto unificado de tarefas, documentos e conversas oferece aos desenvolvedores uma visão completa dos requisitos do projeto.

A automação flexível se adapta a qualquer fluxo de trabalho com gatilhos personalizados e ações encadeadas.

O espaço de trabalho completo elimina a fragmentação que dispersa o conhecimento da equipe por várias plataformas.

Contras:

Curva de aprendizado para equipes novas em plataformas multifuncionais

O aplicativo móvel tem menos recursos do que a versão para desktop.

Algumas automações avançadas requerem tempo para serem configuradas.

Preços

Avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o ClickUp.

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um que combina gerenciamento de tarefas, controle de tempo, documentação e relatórios em um único lugar. O que mais gosto é o alto nível de personalização: você pode adaptar visualizações, status e automações de acordo com cada fluxo de trabalho. As integrações com o Slack, Google Drive e ferramentas de calendário facilitam muito a colaboração. Também aprecio a facilidade de gerenciar vários projetos e acompanhar a produtividade da equipe em tempo real.

2. GitHub Copilot (ideal para desenvolvedores integrados ao ecossistema GitHub)

Para desenvolvedores que já vivem no GitHub, o atrito constante de trocar de ferramenta para fazer perguntas ou revisar pull requests pode ser um grande obstáculo à produtividade. O GitHub Copilot resolve isso trazendo assistência de IA diretamente para o seu fluxo de trabalho existente, com desenvolvedores que usam o Copilot concluindo tarefas 35% mais rápido do que aqueles que não o utilizam. Ele sugere código enquanto você digita, responde a perguntas no chat e ajuda com revisões de pull requests — tudo sem sair do seu editor.

O Copilot usa grandes modelos de linguagem treinados em código público para fornecer sugestões em linha. Ele entende o contexto do seu arquivo atual, abas abertas e estrutura do repositório. A interface de chat permite que você faça perguntas sobre sua base de código ou solicite explicações sobre códigos desconhecidos, tornando-o um poderoso assistente de IA para programação.

Melhores recursos:

Sugestões de código embutidas: enquanto você digita, o Copilot oferece sugestões que vão desde linhas únicas até funções inteiras. Ele aprende com seus padrões de codificação e o contexto ao redor, muitas vezes antecipando o que você precisa antes mesmo de terminar de digitar.

Copilot Chat: faça perguntas em linguagem natural diretamente no seu IDE. Solicite explicações sobre códigos complexos, peça sugestões de refatoração ou gere testes de unidade.

Assistência para pull requests: o Copilot pode gerar descrições de PR, resumir alterações para revisores e sugerir melhorias. Isso acelera o ciclo de revisão e garante que as PRs tenham um contexto significativo para os colegas de equipe.

Prós:

A integração profunda com o GitHub significa que as sugestões geralmente se alinham às convenções do seu projeto.

Amplo suporte a IDE, incluindo VS Code, JetBrains IDEs e Neovim.

Melhoria contínua com atualizações regulares e novos recursos

Contras:

As sugestões ocasionalmente incluem padrões obsoletos ou APIs desatualizadas.

Personalização limitada para padrões de codificação específicos da empresa.

Requer uma conta GitHub e assinatura.

Preços

Gratuito

Pró: US$ 10/mês

Pro+: US$ 39/mês

Negócios: US$ 19/usuário/mês

Empresa: US$ 39/usuário/mês

Avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o GitHub Copilot.

O GitHub Copilot melhorou significativamente minha produtividade em codificação. Ele sugere conclusões inteligentes de código e funções inteiras que muitas vezes correspondem ao que eu estava planejando escrever. O Copilot se destaca em tarefas rotineiras, como configuração de boilerplate, loops e padrões padrão, o que me poupa muito tempo e me ajuda a focar nas partes mais complexas do desenvolvimento. É como ter um segundo par de mãos no meu editor — especialmente útil para iniciar novos arquivos ou APIs desconhecidas.

3. Cursor (ideal para desenvolvedores que desejam uma experiência IDE nativa de IA)

Cansado de sentir que a IA é apenas um complemento do seu editor? Ao contrário das extensões, o Cursor é um IDE voltado para IA, desenvolvido do zero. É um fork do VS Code, portanto a interface é familiar, mas os recursos de IA estão integrados em todas as interações, tornando-o um dos melhores assistentes de codificação com IA.

A principal vantagem do Cursor é sua capacidade de indexar toda a sua base de código, permitindo perguntas e edições que abrangem vários arquivos. Peça para ele “refatorar o fluxo de autenticação” e ele entenderá quais arquivos estão envolvidos. Esse conhecimento de todo o projeto evita a frustração comum de a IA quebrar coisas que não consegue ver.

Melhores recursos:

Contexto em toda a base de código: o cursor indexa todo o seu projeto, para que as interações de IA compreendam as relações entre os arquivos. Essa visão holística evita a frustração de “a IA não compreende meu projeto”.

Composer: Descreva o que você deseja em linguagem simples e o Composer implementará as alterações em vários arquivos. Isso é uma revolução para tarefas de refatoração que levariam horas para serem feitas manualmente.

Edição preditiva: o cursor antecipa sua próxima alteração com base nas edições recentes. Se você estiver renomeando uma variável em um lugar, ele sugere a mesma renomeação em outros lugares.

Prós:

A verdadeira compreensão da base de código reduz as sugestões que prejudicam outras partes do seu código.

A interface familiar do VS Code significa uma curva de aprendizado mínima.

Suporta vários modelos de IA para equilibrar velocidade e capacidade

Contras:

Requer a mudança do seu IDE atual

A indexação da base de código pode ser lenta em repositórios muito grandes.

Algumas extensões do VS Code podem não funcionar perfeitamente.

Preços

Hobby

Prós: US$ 20/mês

Pro+: US$ 60/mês

Ultra: US$ 200/mês

Equipes: US$ 40/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Cursor.

Adoro como o Cursor integra perfeitamente a IA ao fluxo de trabalho de desenvolvimento. As sugestões de código inline são incrivelmente precisas, e a capacidade de fazer perguntas diretamente no editor me poupa muito tempo. É como programar em dupla com um desenvolvedor especialista que entende o contexto do meu projeto.

4. Amazon Q Developer (ideal para equipes que desenvolvem na AWS)

Se sua infraestrutura é executada na AWS, você sabe como é difícil fazer com que uma ferramenta de IA genérica compreenda as nuances das políticas de IAM ou das configurações do Lambda. O Amazon Q Developer é um assistente de IA que fala AWS nativamente. Ele vai além da simples conclusão de código para ajudar nas decisões de arquitetura, varredura de segurança e até mesmo na migração de aplicativos legados.

Por ter sido desenvolvido pela Amazon, o Q Developer compreende as relações entre os serviços da AWS e pode recomendar as melhores práticas específicas para sua arquitetura. Ele pode sugerir políticas de IAM, ajudar a configurar funções Lambda e explicar modelos do CloudFormation.

Melhores recursos:

Experiência em serviços AWS: pergunte como configurar uma política de bucket S3 ou otimizar uma consulta DynamoDB. As sugestões seguem as práticas recomendadas da AWS e levam em consideração as nuances específicas do serviço.

Transformação de código: está migrando um aplicativo Java legado? O Q Developer pode analisar sua base de código e orientar o processo de atualização, lidando com atualizações de dependências e alterações de API.

Verificação de segurança: a verificação de segurança integrada verifica seu código em relação a problemas de segurança conhecidos e padrões da AWS, com sugestões de correções.

Prós:

O conhecimento nativo da AWS evita erros comuns de configuração.

Os recursos empresariais permitem o treinamento em bases de código e padrões internos.

Amplo suporte a linguagens, incluindo Python, Java e JavaScript

Contras:

Mais valioso para ambientes com uso intensivo de AWS

Alguns recursos exigem integração com conta AWS.

O suporte IDE é mais limitado do que alguns concorrentes.

Preços

Nível gratuito

Nível Pro: US$ 19/usuário/mês

Avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Amazon Q Developer.

O Amazon Q Developer fornece assistência de codificação precisa e sensível ao contexto diretamente no IDE. Ele me ajuda a entender APIs, gerar trechos de código e depurar mais rapidamente sem sair do meu espaço de trabalho. A integração com os serviços da AWS é perfeita e economiza muito tempo ao trabalhar com configurações de nuvem ou SDKs.

5. Tabnine (ideal para empresas que priorizam a privacidade do código)

Enviar código proprietário para um servidor de terceiros é inviável para muitas empresas. Essa preocupação com a privacidade dos dados muitas vezes impede a adoção de poderosas ferramentas de codificação de IA — 57% dos profissionais de TI em empresas que não adotaram IA generativa citam as preocupações com a privacidade dos dados como seu principal inibidor. A Tabnine aborda diretamente esse ponto fraco com sua abordagem que prioriza a privacidade.

O Tabnine oferece implantação local, o que significa que seu código nunca sai da sua infraestrutura. Para empresas com políticas de dados rígidas ou aquelas em setores regulamentados, esse é um recurso essencial. Mesmo sua versão hospedada na nuvem oferece uma política de retenção de dados zero, garantindo que seu código não seja armazenado ou usado para treinar outros modelos.

Melhores recursos:

Implantação local: execute o Tabnine inteiramente dentro de sua própria infraestrutura. Isso satisfaz os requisitos de segurança que proíbem serviços externos de IA e oferece suporte a ambientes isolados.

Modelos personalizados: o Tabnine aprende com sua base de código para fornecer sugestões que correspondem aos padrões, convenções de nomenclatura e decisões arquitetônicas da sua equipe.

Retenção zero de dados: para implantações em nuvem, a política da Tabnine significa que seu código não é armazenado após o processamento, fornecendo assistência de IA sem preocupações com a privacidade dos dados.

Prós:

Recursos de privacidade de nível empresarial obtêm aprovação das equipes de segurança e conformidade

Promove a consistência em toda a equipe, sugerindo códigos que seguem seus padrões.

Amplo suporte a IDE funciona em VS Code, JetBrains, Vim e muito mais.

Contras:

A implantação local requer gerenciamento de infraestrutura.

A personalização requer tempo para treinar sua base de código.

Alguns recursos avançados são limitados aos níveis empresariais.

Preços

Tabnine Agentic Platform: US$ 59/usuário/mês (assinatura anual)

Avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um revisor da Capterra tem a dizer sobre o Tabnine.

O Tabnine é um assistente de codificação incrível para desenvolvedores de software. A quantidade de tempo que ele economizou na minha carreira é enorme. Ele aumentou minha produtividade. Não preciso mais escrever modelos de classe enfadonhos. Basta pressionar a tecla Tab para que todo o meu código seja concluído. Além disso, é muito fácil integrá-lo a editores de código.

📮 ClickUp Insight: 22% dos nossos entrevistados ainda têm receio quando se trata de usar IA no trabalho. Desses 22%, metade se preocupa com a privacidade dos seus dados, enquanto a outra metade simplesmente não tem certeza se pode confiar no que a IA lhes diz. O ClickUp aborda ambas as preocupações de frente com medidas de segurança robustas e gerando links detalhados para tarefas e fontes com cada resposta. Isso significa que mesmo as equipes mais cautelosas podem começar a desfrutar do aumento de produtividade sem perder o sono se suas informações estão protegidas ou se estão obtendo resultados confiáveis.

6. Sourcegraph Cody (ideal para navegar em bases de código empresariais massivas)

As bases de código empresariais podem abranger milhares de repositórios, tornando quase impossível para um desenvolvedor entender como tudo se conecta. Ferramentas genéricas de IA muitas vezes falham nessa escala. O Cody, desenvolvido pela empresa de pesquisa de código Sourcegraph, aproveita sua poderosa infraestrutura de pesquisa para fornecer assistência de IA que realmente entende toda a sua base de código.

O Cody se baseia nos anos de experiência da Sourcegraph em indexação de código, permitindo responder a perguntas que ultrapassam os limites do repositório. Pergunte como um serviço é chamado e o Cody encontrará todos os usos em toda a sua organização, não apenas no repositório atual.

Melhores recursos:

Integração de pesquisa de código empresarial: Cody aproveita a inteligência de código do Sourcegraph para entender as relações entre milhares de repositórios.

Contexto multirrepositório: ao contrário das ferramentas limitadas a um único repositório, o Cody pode extrair contexto de vários repositórios simultaneamente ao trabalhar em serviços interconectados.

Back-ends LLM personalizáveis: as empresas podem escolher o modelo de IA que melhor atende às suas necessidades — Claude, GPT-4 ou outros — com base na capacidade, custo ou requisitos de conformidade.

Prós:

Escala de base de código incomparável para organizações com centenas de repositórios

As respostas remetem para o código real, permitindo que os desenvolvedores verifiquem as sugestões.

Controles empresariais para gerenciar acesso, monitorar uso e configurar contexto.

Contras:

Para ter acesso a todos os recursos, é necessário implantar o Sourcegraph.

A configuração pode ser complexa para organizações novas no Sourcegraph.

Alguns recursos exigem licenciamento empresarial.

Preços

Cody Free

Cody Pro: US$ 9/usuário/mês

Avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (90 avaliações)

Capterra: Não encontrado

Veja o que um revisor da Gartner tem a dizer sobre o Sourcegraph Cody.

O Cody é meu principal assistente de codificação de IA. Já usei várias ferramentas semelhantes a essa antes. Praticamente todas as ferramentas de assistente de codificação de IA têm desempenho e recursos semelhantes. Onde o Cody se destaca é na interface do usuário. Especificamente, ele vem com uma enorme lista de personalizações. Você pode remover ou adicionar qualquer recurso da interface do usuário. Há uma opção para escolher o backend com uma boa variedade de IAs. Minha experiência geral tem sido positiva até agora em termos de desempenho também. Isso não afeta o desempenho geral do editor.

📹 Pare de escrever e reescrever código manualmente. Este vídeo analisa cinco agentes de IA que tornam a codificação mais rápida, limpa e muito menos frustrante.

7. Windsurf (ideal para desenvolvedores que desejam agentes de IA autônomos)

A maioria das ferramentas de codificação de IA apenas oferece sugestões, deixando você responsável pelo trabalho real. O Windsurf adota uma abordagem diferente, indo além das sugestões e realizando tarefas de forma autônoma. Sua IA agênica pode lidar com tarefas de codificação em várias etapas, mudando sua função de redator para revisor.

Você descreve uma meta e o recurso Cascade determina as etapas. O Windsurf também oferece Flows, que são fluxos de trabalho pré-construídos para tarefas comuns, como adicionar recursos ou corrigir bugs. A IA lida com o planejamento e a execução, verificando com você quando são necessárias decisões.

Para entender como os agentes de IA estão transformando o cenário da codificação, assista a esta visão geral dos agentes de IA para codificação e suas aplicações práticas nos fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Melhores recursos:

Cascade: Descreva uma tarefa de várias etapas, como “Adicionar autenticação de usuário com OAuth”, e o Cascade a divide e executa com a sua aprovação em pontos de verificação importantes.

Fluxos: fluxos de trabalho pré-construídos para tarefas comuns de desenvolvimento que geram código, testes e documentação, acelerando padrões repetitivos.

Indexação profunda da base de código: o Windsurf indexa código, comentários e configuração do projeto, de modo que suas ações autônomas levam em conta as convenções do seu projeto.

Prós:

A verdadeira capacidade autônoma pode executar tarefas em várias etapas.

Pontos de verificação bem pensados mantêm você no controle sem microgerenciamento.

Um período de avaliação permite que você avalie os fluxos de trabalho antes de se comprometer.

Contras:

Os recursos agenticos exigem um nível de confiança na tomada de decisões da IA.

Por ser uma ferramenta mais recente, ela tem uma comunidade menor do que as opções já estabelecidas.

Tarefas complexas ainda podem exigir intervenção manual.

Preços

Gratuito

Pró: US$ 15/mês

Equipes: US$ 30/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Windsurf.

Eu realmente adoro essa ferramenta para atualizar e editar meus vários arquivos ao mesmo tempo. Gosto dela pelo preenchimento automático do meu código por IA, o que torna minha experiência de codificação divertida. Ótima para conversas com minha base de código, com geração em tempo real do meu código. Confiável para edição inline do meu código com ajuda da IA. Interface de usuário limpa e fácil de usar para iniciantes, com facilidade de adoção.

8. Qodo (ideal para equipes focadas na qualidade do código e em testes)

Escrever código rapidamente é uma coisa; escrever código confiável é outra. Enquanto a maioria das ferramentas de IA se concentra na velocidade, o Qodo (anteriormente CodiumAI) se concentra na qualidade do código. Seu ponto forte é gerar testes, analisar a qualidade do código e melhorar as solicitações de pull.

O Qodo analisa seu código e gera casos de teste significativos, incluindo casos extremos que os desenvolvedores muitas vezes deixam passar. Ele entende o comportamento do código e cria testes que realmente verificam se ele funciona corretamente. Esse foco na qualidade é um diferencial importante no concorrido mercado do Augment Code vs. Cursor.

Melhores recursos:

Geração de testes de IA: o Qodo analisa suas funções e gera conjuntos de testes abrangentes, identificando casos extremos, condições de limite e cenários de erro.

Análise de pull requests: antes da revisão humana, o Qodo verifica os PRs em busca de possíveis problemas, como code smells ou áreas sem cobertura de teste, tornando as revisões humanas mais produtivas.

Informações sobre a qualidade do código: além dos testes, o Qodo fornece feedback sobre a estrutura, complexidade e manutenção do código para ajudá-lo a escrever um código mais limpo.

Prós:

Foca na geração de código melhor e mais confiável, não apenas mais código.

Os testes gerados verificam o comportamento, não apenas alcançam métricas de cobertura.

Integra-se naturalmente ao fluxo de trabalho de revisão de código

Contras:

Foco mais restrito do que assistentes de codificação de uso geral

A qualidade da geração de testes pode variar de acordo com a linguagem e a estrutura.

Alguns recursos exigem planos para equipes ou empresas.

Preços

Desenvolvedor: Gratuito

Equipes: US$ 38/usuário/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não encontrado

Veja o que um revisor do G2 tem a dizer sobre o Qodo.

Eu uso o Qodo Gen + VS Code para auditar, construir, refatorar, otimizar e revisar códigos de todos os tipos, desde HTML específico para SEO até arquiteturas Django e Next.js e scripts Python personalizados. O recurso mais poderoso que eu mais uso é a adição de contexto — isso é o que falta à maioria dos chatbots de interface do usuário para serem realmente úteis: o quadro completo! O Qodo faz um trabalho incrível ao detectar erros e ineficiências que eu não percebi, além de me ensinar conceitos por meio do código em que estou trabalhando. Com a atitude certa, essa ferramenta pode ser um sistema educacional completo!

9. Replit Ghostwriter (ideal para desenvolvedores que programam no navegador)

Configurar um ambiente de desenvolvimento local pode ser complicado. O Replit é um IDE baseado em nuvem onde você escreve, executa e implanta código inteiramente no seu navegador, e o Ghostwriter é seu assistente de IA integrado.

Como o Ghostwriter reside no Replit, ele compreende o ambiente de execução, as dependências e a configuração de implantação do seu projeto. As sugestões levam em consideração o que está realmente instalado e disponível, reduzindo os problemas do tipo “funciona na minha máquina”. A codificação colaborativa em tempo real do Replit significa que o Ghostwriter pode ajudar toda a equipe simultaneamente.

Melhores recursos:

Ambiente de nuvem integrado: não é necessária nenhuma configuração local — comece a codificar com assistência de IA imediatamente a partir de qualquer dispositivo.

Conscientização instantânea sobre a implantação: o Ghostwriter pode ajudar em todo o ciclo de vida, desde a codificação até a configuração de implantações e solução de problemas de tempo de execução.

Colaboração em tempo real: vários desenvolvedores podem codificar juntos no Replit, com o Ghostwriter auxiliando a todos, tornando-o excelente para programação em pares.

Prós:

Sem necessidade de configuração, você pode começar a codificar imediatamente.

Conhecimento completo do código e do seu ambiente de execução

O ambiente integrado é popular para aprender a codificar.

Contras:

Vinculado ao ambiente baseado em navegador da Replit

Menos adequado para projetos grandes e complexos.

Requer conexão com a Internet para todas as codificações.

Preços

Iniciante: Grátis

Replit Core: US$ 20/mês (por mês, cobrado anualmente)

Equipes: US$ 35/usuário/mês (cobrado anualmente)

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Veja o que um revisor da Capterra tem a dizer sobre o Replit Ghostwriter.

Ótimo produto no geral. Uma verdadeira revolução para profissionais que não são programadores poderem criar o que procuram. Um grande atalho para passar para desenvolvedores profissionais, construir ferramentas internas (onde não importa necessariamente se tudo funciona totalmente) e se você está procurando mergulhar no mundo do desenvolvimento de software para clientes, etc., então é um começo fantástico e torna-o muito mais fácil de usar e abrangente do que outras soluções disponíveis no mercado.

Conecte seu código ao seu fluxo de trabalho

O assistente de codificação de IA certo depende do seu contexto específico — seu IDE, escala de código-base e necessidades de privacidade. Não existe uma ferramenta “melhor” única, mas existe a melhor ferramenta para a sua situação. Equipes na AWS devem avaliar o Amazon Q Developer, enquanto empresas com políticas de dados rígidas devem considerar o Tabnine.

Mas os assistentes de codificação de IA estão evoluindo. As ferramentas vencedoras serão aquelas que compreendem não apenas o código, mas todo o contexto do motivo pelo qual você o está escrevendo — as tarefas, os requisitos e a colaboração em equipe que orienta as decisões. É aí que os espaços de trabalho convergentes que conectam a IA em todo o seu fluxo de trabalho se tornam essenciais.

Conecte seu código às tarefas, documentos e conversas que lhe dão significado. Comece gratuitamente com o ClickUp e veja como um espaço de trabalho convergente transforma seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.