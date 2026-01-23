O LinkedIn Premium vale a pena? Prós, contras e alternativas

Com mais de 1,2 bilhão de usuários espalhados por mais de 200 países, o LinkedIn é a maior plataforma de networking profissional do mundo.

Assim como sua presença nas redes sociais, sua presença profissional nesta plataforma é mais importante do que nunca. Seja para prospectar clientes, explorar novas oportunidades de emprego, atrair talentos ou buscar mais entrevistas de emprego, o LinkedIn está na vanguarda.

É claro que a conta Premium do LinkedIn pode oferecer mais acesso e insights.

Mas isso deixaria a parte difícil de gerenciar conversas e acompanhamentos inteiramente a seu cargo.

Dito isso, se você está se perguntando como potencializar sua presença no LinkedIn com a conta premium empresarial, este guia é para você.

O que o LinkedIn Premium oferece

O LinkedIn oferece planos premium em quatro categorias principais: Carreira, Negócios, Vendas e Recrutamento. Cada um deles é voltado para um público específico e vem com um conjunto distinto de recursos, subcategorias e preços.

Aqui está uma rápida visão geral de cada plano e seus principais recursos 👇

Plano Premium Ideal para Principais recursos incluídos Preços (aproximados) Carreira Premium Candidatos a emprego, profissionais em busca de novas oportunidades Veja todos os visitantes do seu perfil, 5 créditos InMail, informações sobre candidatos a vagas, dados salariais e acesso ao LinkedIn Learning. ~$29,99/mês Premium Business Fundadores, consultores, profissionais independentes Navegação ilimitada, insights de negócios, filtros de pesquisa avançados, 15 créditos InMail ~$59,99/mês Sales Navigator Representantes de vendas, fundadores que fazem outbound, parcerias Pesquisa avançada de leads e contas, alertas de leads, integrações de CRM, 50 limites de InMail ~$99,99/mês Recruiter Lite Gerentes de contratação e recrutadores Pesquisa avançada de candidatos, insights de contratação, InMail, acompanhamento de candidatos ~$170/mês

👀 Você sabia? A taxa média de resposta a e-mails frios é de 5,1%, enquanto as mensagens diretas do LinkedIn obtêm 10,3%, o dobro do engajamento. No entanto, 90% dos esforços de saída ainda são direcionados para e-mails.

Vantagens do LinkedIn Premium

Vamos entender os benefícios do LinkedIn Premium para orientar suas decisões.

Maior visibilidade e informações detalhadas sobre o perfil

via LinkedIn

Com o LinkedIn Premium, você pode ver quem visualizou seu perfil (até 365 dias) e como as pessoas o encontraram, por meio de pesquisa, feed, conexões compartilhadas ou páginas da empresa. Essas informações são importantes quando você precisa de uma vantagem inicial.

Por exemplo:

Quando um gerente de contratação visualizar seu perfil → entre em contato com uma mensagem direta personalizada apresentando-se ou demonstrando seu interesse na vaga.

Quando um cliente potencial ou lead verificar seu perfil → entre em contato imediatamente, enquanto você ainda está em destaque.

Quando os recrutadores pesquisam suas habilidades → você sabe exatamente quais palavras-chave estão atraindo tráfego e pode otimizar seu perfil de acordo com isso.

As contas Premium Business também recebem um selo dourado em seus perfis, o que pode sinalizar credibilidade para potenciais empregadores e clientes. Você também pode navegar pelos perfis anonimamente e realizar pesquisas ilimitadas, filtrando por cargo, tamanho da empresa, localização, setor ou conjunto de habilidades.

💡 Dica profissional: use modelos de rastreamento de leads para segmentar as conexões do LinkedIn por nível de engajamento. Isso evita que você trate prospects frios da mesma forma que leads quentes prontos para conversão.

InMail para contato direto

via LinkedIn

Com os planos premium, você recebe 3 meses de créditos InMail contínuos para entrar em contato com membros do LinkedIn fora da sua rede. Isso é útil quando você está tentando se conectar com tomadores de decisão ou equipes de contratação que normalmente não veriam sua solicitação de conexão.

No entanto, aqui estão algumas coisas que você deve saber sobre o InMails ⚠️

Existem três tipos de InMails: gratuito, pago (para Sales Navigator e Recruiter Lite) e patrocinado (plataforma LinkedIn Ads).

O InMail serve para o contato inicial; você não pode enviar outro para a mesma pessoa, a menos que ela responda.

Se o destinatário responder dentro de 90 dias, o LinkedIn reembolsará seu crédito InMail em sua conta.

As mensagens InMail têm um limite de 200 caracteres para o assunto e 1.900 caracteres para o corpo do texto.

✏️ Observação: os recrutadores devem manter uma taxa de resposta ao InMail de pelo menos 13% em 100 ou mais mensagens enviadas a cada período de avaliação de 14 dias.

Pesquisa avançada e filtros de leads

via LinkedIn

O LinkedIn Premium oferece opções avançadas de pesquisa e filtragem. Você pode restringir os leads de vendas ou clientes potenciais por nível de senioridade, tamanho da empresa, anos de experiência ou setor. Isso é importante quando você está criando listas de divulgação, acompanhando os padrões de contratação dos concorrentes ou identificando os tomadores de decisão nas contas-alvo.

Plano Filtros de pesquisa e leads disponíveis Carreira Premium Filtre por empresa, localização, setor Premium Business Pesquisa de empresas por setor, localização da sede e número de funcionáriosPesquisa de clientes potenciais por empresa atual/anterior e cargoPesquisa de clientes potenciais por localização geográfica, nome e instituição de ensino Sales Navigator Tudo o que está incluído no Premium Business, além de: Pesquisar clientes potenciais por antiguidade, função e mudanças recentes de emprego Pesquisar por interesse do comprador e conexões mútuas Pesquisar por sinais de intenção do comprador Filtrar por listas personalizadas de leads/contas Pesquisar empresas por receita anual e número de funcionários por departamento Pesquisar em contas salvas e filtrar por listas personalizadas de contas Pesquisar empresas sincronizadas em seu CRM Recruiter Lite Pesquise por cargos, localização, empresas, habilidades e avaliações. Filtre por escolas, setores e idiomas falados. Pesquisa avançada de candidatos com filtros de certificação.

💡 Dica profissional: use a pesquisa booleana para criar consultas altamente específicas. Combine palavras-chave com operadores para filtrar exatamente o que você precisa: E : Requer todos os termos (por exemplo, “vendas E gerente”)

OU : Inclui qualquer termo (por exemplo, “CEO OU Fundador”)

NÃO : Exclui termos (por exemplo, “gerente NÃO estagiário”)

Aspas ” “: Pesquisa frases exatas (por exemplo, “gerente de mídias sociais”)

Parênteses ( ): Termos de grupos para pesquisas complexas (por exemplo, “(vendas OU marketing)NÃO gerente”)

Aprendizagem e desenvolvimento

via LinkedIn

O LinkedIn Premium oferece acesso a mais de 20.000 cursos ministrados por especialistas do setor e focados nas habilidades mais procuradas atualmente. Você pode encontrar cursos sobre tudo, desde fórmulas do Excel até noções básicas de IA e gerenciamento de projetos.

📚 Leia mais: As melhores comunidades de gerentes de produto para se conectar e fazer networking

A maioria deles tem avaliações, arquivos de exercícios e transcrições de vídeos. Cada vez que você conclui um curso, recebe um certificado que é exibido automaticamente em seu perfil do LinkedIn com um selo de verificação.

Principais informações sobre vagas e candidaturas

via LinkedIn

Como usuário premium, você pode ver como sua candidatura se compara às de outros candidatos. O LinkedIn destaca as habilidades e a experiência que faltam em você e mostra como seu perfil se encaixa nos requisitos do cargo.

Contras do LinkedIn Premium

O LinkedIn Premium vale o seu dinheiro? Confira as desvantagens se você estiver pensando em assinar.

Planos premium na faixa mais alta

O custo pode aumentar rapidamente, especialmente se você não estiver procurando emprego ou prospectando ativamente. Veja o que você pode esperar:

Plano Preços mensais Preço mensal (quando cobrado anualmente) Carreiras Premium US$ 29,99/mês US$ 19,99/mês Premium Business US$ 59,99/mês US$ 47,99/mês Sales Navigator Core US$ 99,99/mês US$ 79,99/mês Sales Navigator Advanced US$ 149,99/mês R$ 108,33/mês Recruiter Lite US$ 170/mês US$ 140/mês

Você tem direito a um mês de teste gratuito em todos os planos, mas precisará fornecer os dados do seu cartão de crédito.

Os recursos podem não se materializar

A lista de ofertas dos planos premium é exaustiva, e é provável que você não utilize todas elas.

O que você também precisa saber é que:

Baixas taxas de resposta : enviar uma mensagem InMail não garante uma resposta. Especialmente se você estiver enviando mensagens padronizadas sem muito esforço e seu perfil não tiver substância. Se o seu público-alvo não for receptivo às mensagens InMail, você apenas gastará seus créditos.

Pesquisa avançada exagerada : os filtros de pesquisa avançada podem ser exagerados se você estiver fazendo networking casualmente ou se candidatar a apenas algumas vagas por mês. A maioria dos candidatos a emprego não precisa filtrar por número de funcionários da empresa ou tecnologia utilizada — mesmo uma pesquisa básica é suficiente.

Navegação privada redundante: se um usuário com conta gratuita visualizar seu perfil no modo privado, você não verá os detalhes dele, mesmo com uma conta premium. Isso anula o objetivo do recurso “quem visualizou seu perfil” quando uma parte dos visitantes está navegando anonimamente.

Créditos InMail não utilizados: os créditos expiram após três meses se não forem utilizados. Se você não estiver procurando ativamente por novos clientes ou emprego, verá esses créditos expirarem e desaparecerem sem nunca terem sido utilizados.

👀 Você sabia? Os membros têm 87% mais chances de aceitar sua mensagem InMail se você tiver um perfil completo no LinkedIn. O LinkedIn Premium não terá utilidade se você não construir uma marca pessoal com a qual as pessoas se identifiquem.

Recursos de IA com inteligência limitada

O LinkedIn oferece ferramentas com tecnologia de IA em todos os seus níveis premium:

via LinkedIn

Assistência de mensagens: gere comunicações personalizadas com IA para economizar tempo e aumentar as taxas de resposta dos compradores.

Account IQ e Lead IQ: reduza o tempo de pesquisa com insights instantâneos sobre contas e leads, alimentados por IA.

Informações sobre vagas de emprego com tecnologia de IA : avalie sua adequação a uma vaga e receba dicas personalizadas para se destacar aos recrutadores.

Assistente de redação de perfil com IA: aprimore seu perfil e destaque-se para obter mais oportunidades

Coaching e aprendizagem com tecnologia de IA: receba orientação profissional personalizada e recomendações de recursos

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

O LinkedIn Premium vale a pena? Casos de uso

A avaliação dos prós e contras nos leva à nossa pergunta final: vale a pena assinar o LinkedIn Premium?

Honestamente, depende.

Para alguns profissionais, os recursos premium se traduzem diretamente em negócios fechados ou ofertas de emprego. Para outros, é dinheiro gasto em ferramentas que nunca serão totalmente utilizadas.

Quando o Premium faz sentido?

✅ Se você tem usado ativamente o plano gratuito do LinkedIn para construir uma marca pessoal e expandir sua rede de contatos, o plano premium aumenta sua credibilidade. Você pode acompanhar o engajamento e refinar sua estratégia de divulgação com as métricas e insights que ele oferece.

Aqui estão alguns exemplos em que o Premium faz sentido:

Quando o LinkedIn Premium faz sentido? Por que isso funciona? Você quer conseguir o emprego ideal Os candidatos a emprego que se inscrevem agressivamente em várias vagas podem personalizar suas inscrições usando informações sobre os candidatos e entrar em contato com os gerentes de contratação por meio de InMails personalizados. Os membros premium têm 2,6 vezes mais chances de serem contratados por meio da plataforma. Você tem um orçamento para investir em maior eficiência na geração de leads Os filtros avançados e as recomendações de leads do Sales Navigator tornam a prospecção mais eficiente. A integração com o CRM simplifica o alcance e o gerenciamento de leads, reduzindo o tempo de pesquisa em horas. Você está contratando para várias funções ao mesmo tempo A pesquisa avançada de candidatos, as pastas de projetos e os créditos InMail do Recruiter Lite tornam mais rápida a busca e a organização de talentos. O Recruiter Lite provavelmente se pagará se você estiver contratando cinco ou mais candidatos por ano. Você é um consultor ou freelancer que oferece serviços Os tomadores de decisão nas empresas-alvo raramente aceitam solicitações de conexão frias. Uma abordagem personalizada e calorosa antes de enviar uma solicitação de conexão ajuda.

❌ Vamos tornar a decisão ainda mais simples. Se você se enquadra em uma dessas categorias, o Premium pode não valer a pena:

Cenário Por que o Premium não é suficiente Você está fazendo networking de forma casual Publicar conteúdo, participar de comentários e aumentar a visibilidade não requer o Premium. A versão gratuita já oferece suporte à construção de relacionamentos orgânicos. Você não acompanha os follow-ups O InMail abre conversas, mas o Premium não oferece nenhuma maneira de gerenciar respostas, lembretes ou o contexto do relacionamento em andamento. O não acompanhamento rápido corrói o ROI. Seu volume de alcance é baixo Enviar algumas mensagens ou candidaturas por mês raramente justifica o custo recorrente dos planos Premium. Você espera automação ou estrutura O Premium não oferece fluxos de trabalho, sequenciamento ou pipelines de leads. É uma camada de acesso, não um sistema de execução. Você não tem uma meta com prazo determinado Sem um resultado claro (entrevistas, contratações, negócios), o Premium muitas vezes se torna uma assinatura não utilizada, em vez de uma alavanca de desempenho.

👀 Você sabia? As mensagens InMail têm uma taxa de abertura 2,5 vezes maior (57,5%) em comparação com os e-mails (21,6%). Para garantir que suas mensagens InMail recebam respostas, personalize-as com base nas atividades recentes e adote uma abordagem cordial. Não seja agressivo na primeira mensagem.

LinkedIn Premium x versão gratuita: resumo

Aqui está uma comparação entre os principais recursos do LinkedIn e o que você obtém nos planos gratuitos e pagos.

Recurso Conta gratuita no LinkedIn Plano premium Visualizações do perfil Últimos 5 (até 90 dias) Lista completa (365 dias) com dados demográficos Créditos InMail Nenhum 5 (Carreira), 15 (Negócios) Filtros de pesquisa Filtros básicos para filtrar pesquisas por pessoas, empregos, publicações, grupos, empresas, escolas e eventos. Filtros de pesquisa avançados com filtragem booleana. Útil quando você deseja pesquisar muitas pessoas fora da sua rede de 1º, 2º e 3º graus. Recursos de IA NA Acessível em regiões selecionadas Rastreamento de candidatos NA Acompanhe quem visualiza suas publicações de vagas e o status das candidaturas Integração com CRM NA Integra-se com HubSpot, Salesforce, Oracle e muito mais. Uso mensal da pesquisa de pessoas Pesquisas limitadas por pessoas que não são suas conexões diretas Ilimitado (embora o plano para candidatos a emprego tenha um limite) Recursos de aprendizagem Acesso limitado Acesso a mais de 20.000 cursos Limites de conexão 30.000 conexões de primeiro grau 30.000 conexões de primeiro grau Recomendações e endossos Solicite recomendações e exiba-as no perfil Igual ao plano gratuito

Dito isso, o sucesso do networking vem da estratégia e da consistência, não apenas dos recursos premium. Você pode crescer no LinkedIn e gerenciar seus relacionamentos muito bem, mesmo com um plano gratuito.

📚 Leia mais: Os melhores blogs para engenheiros de software seguirem para obter insights

Alternativas ao LinkedIn Premium

Dividimos as alternativas ao LinkedIn Premium em duas seções: ferramentas de networking e ferramentas de automação do LinkedIn.

As ferramentas de networking incluem:👇

1. AngelList (ideal para contratação de startups, networking de fundadores e investimentos em estágio inicial)

via AngelList

O AngelList conecta profissionais de startups, fundadores e investidores em um único ecossistema. Quem está procurando emprego pode navegar pelas vagas em startups. Eles obtêm informações sobre faixas salariais e detalhes sobre participações acionárias antecipadamente. Os fundadores podem usá-lo para encontrar cofundadores e recrutar talentos em estágio inicial. Os investidores podem procurar negócios na plataforma.

Ao contrário do foco profissional amplo do LinkedIn, o AngelList foi criado especificamente para contratação de startups, captação de recursos e networking em estágio inicial.

Principais recursos do AngelList

Dados transparentes sobre salários e participações acionárias : exibe faixas salariais e porcentagens de participações acionárias antes de você se candidatar, eliminando ofertas surpreendentemente baixas.

Portal de empregos voltado para startups : filtra cargos por estágio de financiamento, tamanho da empresa, tecnologia utilizada e flexibilidade remota para pesquisas direcionadas.

Correspondência entre investidores e fundadores : conecta startups com potenciais investidores e cofundadores com base no setor, estágio e interesses.

Listas de talentos selecionados : os recrutadores criam listas privadas de candidatos que desejam acompanhar para futuras vagas ou apresentações.

Consórcios para investidores: permite que investidores-anjos reúnam capital e coinvestam em startups com investidores líderes experientes.

Limitações do AngelList

O foco restrito limita a utilidade para profissionais fora do ecossistema de startups e capital de risco.

A concorrência por vagas de emprego pode ser intensa, já que os cargos atraem candidatos globais dispostos a trabalhar por participação acionária.

Preços do AngelList

Tradicional : 0,1% do tamanho do fundo + US$ 10 mil/ano

Serviço completo: 0,15% do tamanho do fundo + US$ 20 mil/ano

2. Bumble Bizz (ideal para networking profissional sem pressão, com foco em relacionamentos)

via Bumble Bizz

O Bumble Bizz traz a mecânica de deslizar para a direita dos aplicativos de namoro para as redes profissionais. Crie um perfil Bizz separado destacando suas habilidades, setor e o que você está procurando: mentoria, colaboradores, clientes ou oportunidades de emprego. O aplicativo mostra profissionais próximos a você, e você desliza para a direita para se conectar ou para a esquerda para passar.

O Matches desbloqueia mensagens diretas sem a formalidade dos pedidos de conexão do LinkedIn ou InMails. Ele pode ser usado por freelancers, consultores e empreendedores que desejam um networking sem pressão e menos transacional.

Principais recursos do Bumble Bizz

Correspondência baseada em deslizar : navegue pelos perfis e deslize para a direita nas pessoas com quem deseja se conectar para uma rede de contatos mútua.

Modo profissional separado : alterna entre os modos de namoro, amizade e networking profissional dentro do mesmo aplicativo.

Descoberta baseada em localização : encontra profissionais próximos a você para networking local, encontros ou oportunidades de colaboração.

Filtragem por interesse e objetivo : filtra correspondências de acordo com o que elas estão buscando — contratação, parcerias, mentoria ou clientes freelance.

Mensagens diretas no Match: desbloqueia o chat instantâneo sem esperar pela aceitação ou gastar créditos do InMail.

Limitações do Bumble Bizz

Uma base de usuários menor em comparação com o LinkedIn significa menos executivos de alto nível e profissionais de setores de nicho.

A interface casual pode parecer muito informal para setores conservadores ou situações de networking de alto nível.

Preços do Bumble Bizz

Preços personalizados

3. Xing (ideal para networking profissional na Europa de língua alemã)

via Xing

O Xing domina as redes profissionais na Alemanha, Áustria e Suíça, com mais de 20 milhões de usuários na região DACH. Ele funciona como o LinkedIn, mas com maior penetração no mercado local e recursos adaptados à cultura empresarial europeia.

Profissionais a utilizam para encontrar empregos, participar de eventos do setor e ingressar em grupos especializados focados nos mercados de língua alemã. Se o seu público-alvo ou negócio opera na Europa de língua alemã, o Xing geralmente oferece um engajamento melhor do que o LinkedIn para conexões regionais.

Principais recursos do Xing

Domínio do mercado DACH : presença mais forte do que o LinkedIn na Alemanha, Áustria e Suíça para conexões comerciais locais

Descoberta de eventos e networking : navegue por eventos profissionais, conferências e encontros com RSVP integrado e networking entre participantes.

Grupos específicos do setor: participe de comunidades de nicho focadas em setores de negócios alemães com discussões ativas e anúncios de emprego.

Recurso ProJobs : quadro de empregos premium com anúncios exclusivos de empresas que visam especificamente a rede profissional do Xing.

Privacidade em conformidade com o GDPR: controles de dados mais rigorosos e transparência alinhados com as regulamentações europeias de privacidade.

Limitações do Xing

O alcance global limitado fora dos países de língua alemã torna-o ineficaz para o networking internacional.

Uma base de usuários menor em comparação com o LinkedIn significa menos conexões em mercados não europeus.

Preços do Xing

Preços personalizados

💡 Dica profissional: Está se sentindo esgotado com o networking e a divulgação constantes? Use o bloqueio de tempo, dedicando de 90 a 120 minutos por dia a uma área de foco — branding no LinkedIn ou divulgação para clientes em potencial. Isso evita a fadiga da mudança de contexto e oferece melhores resultados do que um envolvimento disperso ao longo do dia.

1. ClickUp (ideal para centralizar o alcance, o acompanhamento, o planejamento de conteúdo e o gerenciamento de relacionamentos no LinkedIn)

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp.

Ao fazer networking no LinkedIn, você precisa de um espaço de trabalho centralizado para gerenciar contatos e acompanhamentos, além de um local para planejar o conteúdo e acompanhar os resultados.

Conheça o ClickUp, um espaço de trabalho convergente com IA. Ele unifica seus fluxos de trabalho e ferramentas, permitindo que você gerencie seu alcance no LinkedIn em um só lugar. Os principais recursos incluem:

Ter uma ferramenta de gerenciamento de contatos ou um local centralizado para armazenar todos os seus contatos comerciais e suas informações torna o alcance mais gerenciável.

Ao gerenciar leads, clientes e interações em grande escala, você precisa do modelo de lista de contatos do ClickUp para manter tudo sob controle.

Use este modelo para:

Obtenha um modelo gratuito Pesquise contatos facilmente e filtre-os com base na prioridade com o modelo de lista de contatos do ClickUp.

Capture detalhes de contato por meio de um formulário — reúna nomes, e-mails, números de telefone, perfis do LinkedIn e notas sem precisar alternar entre ferramentas.

Armazene informações de clientes com status personalizados , como “Primeiro contato”, “Ativo”, “Desengajado”, “Inativo”, “Lead” ou qualquer outro que seja mais relevante.

Organize seus contatos usando as visualizações personalizadas — visualização em lista para uma análise rápida, visualização em quadro para acompanhamento visual do pipeline ou visualização em tabela para dados classificáveis.

Adicione 11 campos personalizados diferentes, como perfil do Facebook, localização, e-mail do palestrante, perfil do Instagram e classificação, para salvar informações importantes sobre contatos e visualizar facilmente os dados de contato.

Atribua tarefas de acompanhamento diretamente dos registros de contato aos membros da equipe com datas de vencimento e tags de prioridade.

💡 Dica profissional: armazene modelos de mensagens para diferentes cenários de divulgação no ClickUp Docs. Use o modelo de mensagem e as sugestões do ClickUp Brain para criar uma mensagem personalizada e com tom humano. Dessa forma, sua equipe não precisa repensar os sistemas do zero, sem comprometer a qualidade das mensagens com um tom robótico.

Depois de rastrear os contatos, a próxima etapa é movê-los pelo seu funil de vendas.

Você precisa de um sistema para qualificar leads, agendar acompanhamentos e fechar negócios sem deixar escapar possíveis clientes.

O modelo de funil de vendas do ClickUp vem em seu socorro. Com esse modelo, você pode:

Obtenha um modelo gratuito Visualize todo o seu funil de vendas em uma única tela com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp.

Visualize as etapas do negócio, desde o contato inicial até o fechamento, em quatro visualizações diferentes do ClickUp.

Automatize a criação de tarefas quando um lead passar de uma etapa para outra — acione e-mails de acompanhamento, agende chamadas de descoberta ou atribua propostas.

Acompanhe o valor dos negócios e preveja a receita filtrando as oportunidades ativas por data de fechamento e tamanho potencial do contrato.

Defina lembretes para check-ins para nunca perder um acompanhamento.

Inteligência contextual alimentada por IA

O ClickUp Brain, uma IA contextual, compreende seu sistema de divulgação, pois reside dentro do ClickUp. Ele tem contexto de suas listas, tarefas, documentos, campos de CRM e notas.

Ele pode gerar mensagens de divulgação, resumos e tarefas de acompanhamento com base no seu fluxo de trabalho real.

Para o seu alcance no LinkedIn, o assistente de IA pode resumir as publicações do LinkedIn, extrair pontos críticos específicos da função e destacar detalhes importantes que você pode usar em sua mensagem.

Em seguida, use o BrainGPT para reescrever sua mensagem de divulgação em diferentes tons. Você pode até criar versões diferentes com vários ângulos (baseadas em valor, problema ou insight). Teste essas variações para ver o que mais repercute em cada ICP.

Elabore e-mails de contato inicial no LinkedIn com o ClickUp Brain.

Lembre-se de humanizar o conteúdo gerado por IA e adicionar sua personalidade à mensagem.

Se você está começando a usar conteúdo gerado por IA, criamos este vídeo para você.

Além disso, se digitar tudo está atrasando você, você tem o Talk-to-Text do ClickUp. Com o Talk-to-Text, você pode:

Marque automaticamente colegas de equipe, tarefas ou documentos enquanto dita usando @menções e links sensíveis ao contexto.

Crie um vocabulário pessoal que preenche automaticamente nomes de produtos, siglas e palavras mais usadas para que o texto ditado soe como se fosse você quem estivesse falando.

Transforme memos de voz em texto estruturado e atribua-os como tarefas

Acesse ChatGPT, Claude, Gemini e outros modelos de IA sem precisar alternar entre aplicativos, reduzindo a dispersão da IA

Configure fluxos de trabalho automatizados

Quando você gerencia o alcance em grande escala, não há como lidar com tudo isso manualmente. Você precisa de fluxos de trabalho automatizados por IA que continuem funcionando mesmo quando você não estiver monitorando todas as respostas.

No entanto, ao automatizar o alcance do LinkedIn com IA, certifique-se de configurar os seguintes limites:

Defina solicitações de conexão diárias

Envie solicitações de conexão em intervalos regulares

Envie mensagens durante o horário de trabalho dos clientes em potencial para maximizar as taxas de resposta e parecer mais humano.

Usando as automações sem código do ClickUp , você pode criar fluxos de trabalho baseados em gatilhos que são ativados quando você envia uma solicitação de conexão no LinkedIn. Eles executam a prospecção em segundo plano.

Ative a automação de que você precisa ou personalize regras por meio de IA com base em seus fluxos de trabalho.

Defina regras “se isso, então aquilo” em automações que economizam horas e eliminam etapas perdidas. As automações também podem ser vinculadas a prazos futuros, mudanças de responsáveis ou até mesmo eventos de controle de tempo, garantindo que as tarefas permaneçam consistentemente rotuladas.

🚀 Vantagem do ClickUp: os Super Agentes do ClickUp são seus colegas de equipe de IA que fazem o trabalho pesado por você. Com o Super Agents, você pode: Acione tarefas de acompanhamento automaticamente quando um lead não responder dentro de um prazo definido.

Encaminhe clientes potenciais de alto valor para membros específicos da equipe com base no território, experiência ou carga de trabalho — algo fundamental quando você está gerenciando vários leads.

Envie sequências personalizadas de divulgação que se adaptam com base nas respostas dos leads, sem atualizações manuais.

Sincronize as atividades do LinkedIn com seu CRM para que novas conexões preencham automaticamente sua lista de contatos com dados enriquecidos. Assista a este vídeo para saber mais sobre os Super Agentes e como eles funcionam 👇

Principais recursos do ClickUp

Colaboração instantânea por áudio e vídeo: inicie inicie o ClickUp SyncUps diretamente das tarefas para discutir estratégias de divulgação, revisar listas de clientes potenciais ou percorrer sequências de acompanhamento em tempo real.

Integrações do ClickUp : O ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos e oferece integrações nativas com CRMs, plataformas de e-mail e ferramentas de automação, permitindo que você centralize os dados de leads e elimine a troca de contexto. O ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos e oferece integrações nativas com CRMs, plataformas de e-mail e ferramentas de automação, permitindo que você centralize os dados de leads e elimine a troca de contexto.

Pesquisa em toda a empresa: encontre detalhes de contato, conversas anteriores ou modelos de divulgação instantaneamente em seu espaço de trabalho ClickUp e aplicativos conectados usando encontre detalhes de contato, conversas anteriores ou modelos de divulgação instantaneamente em seu espaço de trabalho ClickUp e aplicativos conectados usando a Pesquisa Empresarial.

Centro de conhecimento centralizado: armazene todas as estratégias do LinkedIn, modelos de divulgação e manuais de networking no armazene todas as estratégias do LinkedIn, modelos de divulgação e manuais de networking no ClickUp Docs para que toda a sua equipe tenha acesso às mesmas informações.

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes vêm com uma curva de aprendizado que pode parecer complicada para novos usuários.

Não automatiza o agendamento de publicações no LinkedIn de forma nativa.

Preços do ClickUp

O que os usuários reais dizem sobre o ClickUp?

Veja o que diz um avaliador do G2:

Eu uso o ClickUp para gerenciar tarefas diariamente. Ele reúne todas as ferramentas de que precisamos em um só lugar, e isso é incrível! Adoro a visão geral rápida que ele oferece dos projetos e a possibilidade de usar painéis para torná-los ainda mais visuais. Também gosto da possibilidade de personalizar campos, status e visualizações.

Eu uso o ClickUp para gerenciar tarefas diariamente. Ele reúne todas as ferramentas de que precisamos em um só lugar, e isso é incrível! Adoro a visão geral rápida que ele oferece dos projetos e a possibilidade de usar painéis para torná-los ainda mais visuais. Também gosto da possibilidade de personalizar campos, status e visualizações.

💟 Bônus: Ferramentas e estratégias para aumentar a produtividade dos negócios

Ferramentas de automação de terceiros para o LinkedIn podem lidar com tarefas repetitivas, como extrair dados de leads e agendar acompanhamentos, sem acionar os sistemas de detecção do LinkedIn. Aqui estão algumas que você deve conhecer:

1. Phantombuster (ideal para extrair e enriquecer dados de leads do LinkedIn em grande escala)

via Phantombuster

O PhantomBuster é uma plataforma baseada em nuvem que facilita a coleta, organização e exportação de dados estruturados do LinkedIn sem a necessidade de copiar e colar manualmente. Ele oferece uma variedade de ferramentas específicas para o LinkedIn que permitem criar listas a partir de pesquisas, páginas de empresas, membros de grupos, atividades de perfis e engajamento com publicações.

Você pode extrair detalhes importantes do perfil público, informações da empresa e metadados de atividades para planilhas ou sistemas de CRM e centralizar esses dados em um único espaço de trabalho para uso posterior. Você também tem acesso a um hub de “Leads do LinkedIn”, onde pode filtrar, agrupar e gerenciar os leads coletados do LinkedIn com eficiência.

Principais recursos do Phantombuster

Automatiza a extração de perfis: Extraia nomes, cargos, detalhes da empresa e informações de contato das pesquisas do LinkedIn ou dos resultados do Sales Navigator.

Enriquece os dados de leads: extrai endereços de e-mail e números de telefone de perfis do LinkedIn usando fontes de dados de terceiros.

Integra-se com CRMs e software de gerenciamento de leads : envia os dados de leads extraídos diretamente para o HubSpot, Salesforce ou Google Sheets, sem a necessidade de exportações manuais.

Agenda fluxos de trabalho: executa o Phantoms no piloto automático em intervalos definidos para manter uma atividade de prospecção consistente.

Limitações do Phantombuster

Risco de restrições na conta do LinkedIn se os limites diários forem excedidos ou a atividade parecer artificial

Requer ferramentas separadas de localização de e-mails para um enriquecimento completo dos contatos, uma vez que o LinkedIn não divulga publicamente os e-mails.

Preços do Phantombuster

Starter : US$ 69/mês

Pro : US$ 159/mês

Equipe: US$ 439/mês

O que os usuários reais dizem sobre o Phantombuster?

Veja o que diz um avaliador do G2:

O que mais gosto no PhantomBuster é a facilidade de automatizar o alcance e a geração de leads no LinkedIn sem precisar programar nada. Os modelos são superintuitivos e, depois de configurar alguns fluxos de trabalho, eles economizam horas todas as semanas. Também gosto muito de como você pode encadear diferentes automações — por exemplo, extrair perfis, enriquecer dados e enviar solicitações de conexão personalizadas automaticamente. É confiável, bem documentado e a equipe de suporte é rápida e prestativa.

O que mais gosto no PhantomBuster é a facilidade de automatizar o alcance e a geração de leads no LinkedIn sem precisar programar nada. Os modelos são superintuitivos e, depois de configurar alguns fluxos de trabalho, você economiza horas todas as semanas. Também gosto muito de como você pode encadear diferentes automações — por exemplo, extrair perfis, enriquecer dados e enviar solicitações de conexão personalizadas automaticamente. É confiável, bem documentado e a equipe de suporte é rápida e prestativa.

2. Expandi (ideal para executar sequências condicionais e em várias etapas de divulgação no LinkedIn com segurança)

via Expandi

A plataforma de prospecção do LinkedIn Expandi oferece um espaço de trabalho centralizado para gerenciar contatos do LinkedIn. Você pode visualizar informações detalhadas sobre leads e filtrar clientes potenciais por critérios como cargo, empresa, setor e sinais de engajamento.

O Expandi também inclui uma caixa de entrada inteligente para consolidar mensagens e simplificar o acompanhamento das conversas. Para avaliar o desempenho da campanha, você tem acesso a análises e relatórios avançados. Ele se conecta a outras ferramentas para integrar os insights de leads do LinkedIn em fluxos de trabalho mais amplos.

Expanda os principais recursos

Automação baseada em nuvem : executa campanhas a partir de endereços IP dedicados, em vez do seu navegador local, para minimizar o risco de detecção.

Sequências inteligentes com lógica condicional : aciona diferentes caminhos de acompanhamento com base no fato de os clientes potenciais aceitarem, responderem ou ignorarem sua abordagem.

Campanhas multicanais : combina LinkedIn InMails, solicitações de conexão e divulgação por e-mail em um único fluxo de trabalho

Teste A/B para mensagens : testa várias variações de mensagens simultaneamente para identificar qual texto gera taxas de resposta mais altas.

Retira automaticamente as solicitações pendentes: remove as solicitações de conexão não respondidas após o prazo especificado para manter seu perfil organizado.

Expanda as limitações

Preço mais alto em comparação com outras ferramentas de automação do LinkedIn, especialmente para usuários individuais.

Risco de restrição da conta quando os usuários realizam campanhas excessivamente agressivas

Preços do Expandi

Business: US$ 99/mês

Agência: Personalizado

O que os usuários reais dizem sobre o Expandi?

Veja o que diz um avaliador do G2:

Eles estão chegando bem perto. Está quase lá. Fiquei impressionado com o atendimento ao cliente sempre que interagimos. Essa parte os destaca. Eles claramente levam a sério o feedback dos clientes e trabalham para acertar as integrações. Quando tivemos problemas de integração ou cobrança, a equipe deles se prontificou a resolvê-los imediatamente. Bom trabalho. Isso foi raro e impactante.

Eles estão chegando bem perto. Está quase lá. Fiquei impressionado com o atendimento ao cliente sempre que interagimos. Essa parte os destaca. Eles claramente levam a sério o feedback dos clientes e trabalham para acertar as integrações. Quando tivemos problemas de integração ou cobrança, a equipe deles se prontificou a resolvê-los imediatamente. Bom trabalho. Isso foi raro e impactante.

3. Dux Soup (ideal para prospecção no LinkedIn baseada em navegador com automação leve)

via Dux Soup

O Dux-Soup automatiza as tarefas de prospecção do LinkedIn por meio de uma extensão do Chrome que funciona diretamente no navegador.

Profissionais de vendas a utilizam para visitar perfis, enviar solicitações de conexão e cultivar leads em grande escala, imitando o comportamento humano para evitar a detecção. A ferramenta se integra a CRMs e oferece suporte a sequências de mensagens personalizadas para campanhas de divulgação eficientes.

Principais recursos do Dux Soup

Agendamento de campanhas de gotejamento : distribui solicitações de conexão e mensagens ao longo do dia para simular padrões de atividade orgânicos.

Marcação de perfis e notas : marca clientes potenciais com rótulos personalizados e adiciona notas privadas visíveis apenas para você, para uma melhor organização dos leads.

Recomendações de habilidades em grande escala : recomenda automaticamente habilidades em perfis-alvo para aumentar a visibilidade e o engajamento antes de enviar solicitações.

Exportação CSV para sincronização com CRM: baixa dados de clientes potenciais em planilhas para importação manual no HubSpot, Salesforce ou outros sistemas.

Limitações do Dux Soup

Sem integrações nativas de CRM — depende de exportações e importações manuais de CSV para sincronizar dados de leads

Análises básicas em comparação com plataformas em nuvem, tornando mais difícil acompanhar o desempenho da campanha em várias sequências

Preços do Dux Soup

Pro Dux Individual : US$ 14,99/mês

Turbo Team : US$ 55/mês

Agência na nuvem: US$ 99/mês

O que os usuários reais dizem sobre o Dux Soup?

Um revisor do G2 diz:

A Dux-soup está sempre à procura de excelentes profissionais de marketing para nos ajudar a comunicar melhor com o nosso mercado. Utilizo a Dux-soup há mais de um ano. É a melhor ferramenta de automação para o LinkedIn e conecta-se a muitos produtos de CRM.

A Dux-soup está sempre à procura de excelentes profissionais de marketing para nos ajudar a comunicar melhor com o nosso mercado. Utilizo a Dux-soup há mais de um ano. É a melhor ferramenta de automação para o LinkedIn e conecta-se a muitos produtos de CRM.

4. Dripify (ideal para prospecção e acompanhamento de desempenho no LinkedIn em equipe)

via Dripify

O Dripify oferece um conjunto de recursos focados na criação e execução de sequências de engajamento em várias etapas no LinkedIn, acompanhamento de métricas de desempenho e gerenciamento das atividades da equipe a partir de um painel central.

Os usuários podem extrair dados estruturados de leads, filtrar clientes potenciais com base em critérios como cargo ou empresa e exportá-los para uma análise mais aprofundada.

Uma caixa de entrada integrada permite centralizar as conversas no LinkedIn. O Dripify também oferece modelos e ferramentas de relatórios para apoiar os esforços contínuos de prospecção no LinkedIn.

Principais recursos do Dripify

Construtor visual de fluxo de trabalho : interface de arrastar e soltar para criar campanhas de várias etapas com ramificações condicionais com base nas respostas dos clientes potenciais.

Ferramentas de colaboração em equipe: compartilhe modelos de campanha, atribua leads aos membros da equipe e monitore o desempenho coletivo de divulgação a partir de um único painel.

Limites de segurança integrados : restringe automaticamente as ações diárias para permanecer dentro dos limites recomendados pelo LinkedIn e reduzir o risco de banimento.

Pontuação e filtragem de leads : classifica os clientes potenciais com base nos níveis de engajamento e filtra os leads mais promissores para acompanhamento prioritário.

Integrações nativas de CRM: sincroniza dados de leads diretamente com o Pipedrive, HubSpot e Salesforce sem exportações manuais

Limitações do Dripify

Atrasos ocasionais na sincronização do webhook com algumas plataformas de CRM durante transferências de dados de alto volume

Personalização limitada para usuários que desejam controle granular sobre o tempo de ação além das janelas de segurança predefinidas

Preços do Dripify

Básico : US$ 59/usuário/mês

Pro : US$ 79/usuário/mês

Avançado : US$ 99/usuário/mês

Enterprise: personalizável

O que os usuários reais dizem sobre o Dripify?

De acordo com um avaliador do G2:

Eu uso o Dripify para adicionar clientes potenciais do LinkedIn e gosto do fato de ele permitir que a automação conecte e envie mensagens para começar a construir um relacionamento automaticamente. Gosto da maneira como posso fazer uma pesquisa e ele automatiza a conexão com as pessoas da minha pesquisa e o envio de mensagens para elas. A configuração inicial é super fácil, e a automação é melhor, mais rápida e mais eficiente, o que levou minha equipe a mudar do Octopus para o Dripify.

Eu uso o Dripify para adicionar clientes potenciais do LinkedIn e gosto do fato de ele permitir que a automação se conecte e envie mensagens para começar a construir um relacionamento automaticamente. Gosto da maneira como posso fazer uma pesquisa e ele automatiza a conexão com as pessoas da minha pesquisa e o envio de mensagens para elas. A configuração inicial é super fácil, e a automação é melhor, mais rápida e mais eficiente, o que levou minha equipe a mudar do Octopus para o Dripify.

Então, vale a pena ter o LinkedIn Premium?

O LinkedIn Premium pode ser realmente útil quando você está trabalhando para alcançar um resultado específico, seja assumir uma nova função, acelerar o processo de contratação ou abrir portas para conversas de vendas. Quando usado de forma casual, muitas vezes parece decepcionante. Quando usado com foco, pode encurtar prazos e revelar oportunidades que você não alcançaria de outra forma.

Tão importante quanto a assinatura em si é a forma como você organiza o trabalho em torno dela. Networking, acompanhamentos, ideias de conteúdo, conversas e leads perdem valor quando ficam espalhados em notas e lembretes vagos. Combinar as atividades do LinkedIn com um sistema centralizado como o ClickUp ajuda a transformar conexões em progresso consistente, e não apenas em mais notificações.

De ferramentas para gerenciar contatos à criação de conteúdo, gerenciamento de tarefas e automações, o ClickUp simplifica seus esforços de networking. Inscreva-se gratuitamente agora e aproveite o ClickUp para o crescimento do seu LinkedIn.

Perguntas frequentes

Não. Você não precisa de uma conta premium para receber ofertas no LinkedIn. Você pode se candidatar a vagas através do LinkedIn Apply, mesmo com um plano gratuito. Mais importante do que os recursos premium é ter uma estratégia sólida de busca de emprego — visando as vagas certas, personalizando as candidaturas e fazendo um acompanhamento estratégico. Embora suas chances de ser contratado aumentem em 2,6 vezes através de recursos premium como o InMail e o Applicant Insights.

Não. Você recebe apenas 5 créditos InMail por mês na versão Premium Career e 15 na versão Premium Business. O Sales Navigator oferece 50 créditos por mês. Os créditos são acumulados por três meses se não forem usados, mas nunca são ilimitados.

O Premium Career custa US$ 29,99 por mês, mas cai para US$ 19,99 por mês com o pagamento anual. O preço dos outros planos chega a US$ 170 por mês.

Você tem acesso a mais de 20.000 cursos no LinkedIn Premium. A qualidade desses cursos e seu valor variam dependendo do seu nível de especialização.

As pequenas empresas recebem um selo de ouro e recursos assistidos por IA com o LinkedIn Premium Business. Elas podem visualizar os perfis das pessoas que as visualizaram nos últimos 365 dias e enviar 15 créditos InMail mensalmente. Vale a pena se as empresas conseguirem fechar negócios de alto valor, comprovando que o ROI vale o investimento mensal de US$ 59,99.