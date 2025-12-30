Os melhores modelos de mapeamento de processos do Miro para visualizar fluxos de trabalho

Já tentou explicar um processo e viu todos concordarem com a cabeça... mas ainda assim se sentiram confusos?

É isso que acontece quando os fluxos de trabalho existem apenas na cabeça das pessoas.

O mapeamento de processos resolve isso. Com os modelos certos, você pode transformar fluxos de trabalho confusos em visuais claros que todos podem entender facilmente. E, com o Miro, você não precisa começar do zero. Seus modelos pré-construídos de mapeamento de processos ajudam as equipes a trabalhar com mais eficiência e melhorar seus processos.

Neste artigo, veremos os melhores modelos de mapeamento de processos do Miro que você pode usar para visualizar seus fluxos de trabalho de processos e melhorá-los sem pensar demais. Também incluiremos como você pode usar os modelos de mapeamento de processos do ClickUp para transformar esses recursos visuais em fluxos de trabalho acionáveis que você pode realmente executar e acompanhar.

🎥 Assista: É novo no mapeamento de processos? Este breve vídeo explica os conceitos básicos e apresenta exemplos reais para ajudá-lo a começar com confiança.

Modelos gratuitos de mapeamento de processos em resumo

O que são modelos de mapeamento de processos do Miro?

Os modelos de mapeamento de processos do Miro são layouts visuais prontos que ajudam as equipes a visualizar como o trabalho realmente acontece. Em vez de desenhar formas do zero, você começa com um modelo estruturado e simplesmente insere suas etapas, decisões e funções.

No Miro, esses modelos são criados para proporcionar clareza e colaboração remota. Ao usar elementos de fluxograma, como ações, pontos de decisão e transferências, eles facilitam a compreensão do processo por qualquer pessoa à primeira vista.

🎉 Curiosidade: o mapeamento de processos não começou como um diagrama “agradável de se ter”. Começou como uma arma de eficiência. Quando Frank e Lillian Gilbreth introduziram os gráficos de processos em 1921, o objetivo era simples: tornar o trabalho visível para que o desperdício não pudesse se esconder.

O que torna um modelo de mapeamento de processos do Miro bom?

Um modelo de mapeamento de processos do Miro bem projetado torna um processo claro, mesmo para alguém que o vê pela primeira vez. Veja o que realmente diferencia um modelo excelente de um modelo mediano 👇

Pontos de início e fim: mostra claramente onde o processo começa e termina, sem precisar de contexto

Pontos de decisão fáceis de identificar: destaca onde as escolhas são feitas, para que fique claro como os diferentes caminhos afetam o resultado. Se aprovado → faça isso. Se rejeitado → faça aquilo

Funções e relações definidas: define claramente quem é responsável por quê. Isso reduz a confusão e evita problemas de transferência de tarefas

Criado para colaboração: inclui espaço para notas, comentários, feedback e iterações para que a equipe possa colaborar em tempo real e criar uma versão compartilhada da verdade

Flexível, não rígido: não o limita a uma única forma de trabalhar e permite expandir, encurtar ou adaptar ao seu caso de uso

Foco na clareza: mantém os recursos visuais limpos e legíveis com formas consistentes, o mínimo de confusão e rótulos simples para facilitar o acompanhamento e a melhoria do processo

📌 Você sabia? O mercado global de sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho atingiu US$ 10,1 bilhões. Espera-se que esse mesmo mercado continue crescendo, impulsionado pela transformação digital e pelas necessidades de trabalho híbrido. Esse crescimento é impulsionado por uma necessidade fundamental. As empresas não estão pagando por mais ferramentas, mas por clareza. E os modelos de mapeamento de processos refletem essa mudança. Eles tornam os pontos de início e fim óbvios, destacam os caminhos de decisão, mostram claramente a responsabilidade e permanecem flexíveis à medida que o trabalho evolui.

Modelos gratuitos de mapeamento de processos do Miro

O Miro oferece uma variedade de modelos gratuitos de mapeamento de processos que ajudam as equipes a passar da discussão à clareza em questão de minutos.

Aqui estão alguns dos melhores.

1. Modelo de mapa de processos do Miro

através do Miro

O Modelo de Mapa de Processos do Miro ajuda você a dividir qualquer fluxo de trabalho em ações passo a passo, do início ao fim. Ele torna visíveis todas as transferências, decisões, atrasos e retrabalhos, para que nada fique oculto.

À medida que você mapeia cada etapa, o modelo incentiva naturalmente o pensamento enxuto, ou seja, levando você a questionar se uma ação realmente agrega valor para o cliente, é necessária para conformidade ou existe simplesmente porque “sempre foi assim”.

Por que você vai adorar este modelo:

Destaque os pontos de decisão, facilitando a visualização de onde o processo se ramifica, volta ou fica mais lento

Defina antecipadamente a responsabilidade e o escopo, para que todos se alinhem em uma visão única e confiável do processo atual

Crie uma base sólida que torne as melhorias, a automação ou a reformulação de processos muito mais eficazes

✅ Ideal para: Analistas de negócios e equipes de operações que mapeiam fluxos de trabalho atuais para descobrir gargalos e oportunidades de melhoria no Miro

📊 Alerta estatístico: De acordo com uma pesquisa da Camunda, 50% dos processos organizacionais já estão parcial ou totalmente automatizados, e 90% dos tomadores de decisão de TI planejam aumentar o investimento em automação nos próximos 24 meses.

2. Modelo de organização e mapeamento de processos do Miro

através do Miro

A maioria das equipes tem organogramas, documentos de processos e responsabilidades distribuídos por diferentes locais. O Modelo de Organização e Mapeamento de Processos do Miro reúne tudo isso.

Isso ajuda você a entender quem faz o quê e como o trabalho flui entre as pessoas. Os mapas de processos de alto nível mostram como a empresa funciona no dia a dia, dividindo o trabalho em funções essenciais, como vendas, marketing, operações, finanças ou suporte, com os principais processos que existem dentro de cada uma delas.

Por que você vai adorar este modelo:

Padronize a visualização dos processos usando um estêncil e uma legenda compartilhados que tornam todas as tarefas e decisões fáceis de entender

Mantenha a documentação precisa e atualizada, acompanhando as alterações e estabelecendo um ritmo claro para as atualizações

Alinhe as reuniões com o trabalho real, documentando quem se reúne, com que frequência e por quê, para que as conversas apoiem a execução em vez de distraírem dela

✅ Ideal para: Fundadores e equipes em expansão que precisam de uma única fonte de verdade para mapear a estrutura organizacional e documentar processos de ponta a ponta

📚 Leia mais: Explore exemplos de diagramas de fluxo de trabalho para entender como você pode mapear cada etapa para um responsável, entrada e resultado reais em seus processos.

3. Modelo básico de mapa de processos do Miro

através do Miro

O Modelo Básico de Mapa de Processos do Miro usa raias para tornar até mesmo fluxos de trabalho complexos fáceis de entender do início ao fim. O trabalho se move da esquerda para a direita em etapas práticas, de modo que mesmo alguém que está vendo o processo pela primeira vez pode entender rapidamente o que está acontecendo.

Cada faixa mostra quem é responsável em cada etapa, tornando as transferências visíveis e ajudando a identificar onde geralmente ocorrem atrasos. Aprovações, rejeições e exceções são mostradas com igual clareza, garantindo que casos especiais sejam tratados da mesma maneira todas as vezes e que o processo permaneça previsível tanto para as equipes quanto para os clientes.

Por que você vai adorar este modelo:

Separe os fluxos de trabalho diários dos casos excepcionais, mostrando onde o processo permanece simples e onde verificações adicionais retardam o andamento das coisas

Mostre retrabalhos e ciclos de feedback para que as equipes possam ver onde o trabalho volta e decidir se essas etapas são realmente necessárias

Torne o processo mais simples usando recursos visuais para cada etapa, decisão, início e fim, para que as equipes possam acompanhá-lo e reutilizá-lo sem confusão

✅ Ideal para: Equipes de processos e organizações que desejam entender como o trabalho realmente flui entre várias funções e departamentos

📚 Leia mais: Melhores alternativas ao Microsoft Word

4. Modelo de mapa de processos da experiência do cliente Miro

através do Miro

O Modelo de Mapa de Processos da Experiência do Cliente Miro é um plano abrangente e completo de como um cliente navega em sua empresa. Ele começa com a zona de cultivo, onde os leads chegam pela primeira vez e a confiança inicial é construída. É aqui que as pessoas descobrem você por meio de referências, conteúdo, divulgação ou conversas. O processo então passa para as vendas, onde as discussões se transformam em propostas, acompanhamentos, aprovações ou rejeições.

Depois que um negócio é fechado, o mapa muda para integração e, em seguida, flui para o gerenciamento do cliente. Entregas, check-ins, feedback e comunicação contínua são mostrados passo a passo. Por fim, o processo termina com a desintegração, que é tratada como uma parte planejada da experiência. Entregas finais, feedback e referências são incluídos para que os clientes saiam com clareza e uma impressão final positiva.

Por que você vai adorar este modelo:

Esclareça a qualidade dos leads, mostrando quem avança, quem faz uma pausa e quem desiste antes que o tempo de vendas seja desperdiçado

Lide com todos os resultados de vendas mapeando rejeições e alterações, em vez de presumir um caminho linear

Identifique rapidamente as ineficiências, separando a automação do trabalho manual e expondo loops e atrasos

✅ Ideal para: Equipes que desejam uma visão direta da jornada do cliente para que possam oferecer uma experiência mais consistente desde o primeiro contato até o encerramento do relacionamento

💡 Dica profissional: as jornadas dos clientes raramente são de canal único. Um estudo omnicanal amplamente citado descobriu que 73% dos compradores usaram vários canais durante sua jornada. É exatamente por isso que os mapas de processos devem mostrar pontos de contato digitais, transferências entre equipes e onde a comunicação inconsistente prejudica a experiência.

5. Modelo de fluxo de processos BPMN do Miro

através do Miro

Os padrões BPMN são uma forma amplamente utilizada para documentar processos, de modo que as equipes comerciais, operacionais e técnicas possam entender o mesmo diagrama sem interpretações errôneas.

No Modelo de Fluxo de Processos BPMN do Miro, cada processo começa com um gatilho que pode ser uma solicitação do cliente, uma decisão interna, um evento do sistema ou uma ação programada. O núcleo do processo é composto por blocos de tarefas. Cada tarefa representa uma ação específica realizada por uma pessoa ou um sistema e é colocada dentro de uma raia para mostrar claramente a propriedade e a responsabilidade.

O fluxo então se move em direção a pontos finais definidos, mostrando se uma solicitação foi concluída, rejeitada, pausada ou encerrada devido a uma exceção.

Por que você vai adorar este modelo:

Mostre onde as decisões são tomadas mapeando aprovações, rejeições, pausas e loops, para que as equipes saibam onde o trabalho pode mudar, desacelerar ou parar

Mostre tarefas que podem ser realizadas simultaneamente, ajudando as equipes a evitar realizar o trabalho passo a passo quando não for necessário

Melhore o processo em conjunto, permitindo que as equipes adicionem comentários e atualizem o fluxo ao longo do tempo

✅ Ideal para: Equipes que desejam mapear fluxos de trabalho do mundo real e alinhar várias partes interessadas sem depender de documentação longa e desatualizada

🎯 Vantagem do ClickUp: os mapas mentais do ClickUp se concentram na estrutura e na lógica. Eles ajudam você a dividir um processo em etapas menores, organizar dependências e ver como tudo se conecta. Os mapas mentais são especialmente úteis quando você está projetando ou refinando um processo antes de defini-lo como um fluxo de trabalho final. Organize projetos, ideias e tarefas no ClickUp Mind Maps por meio de um esboço visual flexível

6. Modelo de processo Doc-To-Flowchart da Miro Agentic

através do Miro

O Modelo de Processo Doc-to-Flowchart do Miro Agentic mostra como ideias brutas e não estruturadas podem ser transformadas em um sistema visual estruturado usando fluxos de trabalho agenticos. Você não precisa de entradas perfeitas: pensamentos vagos, notas adesivas, textos curtos, imagens ou esboços funcionam. A ideia é simples: adicione qualquer inspiração que você tiver e deixe o sistema dar sentido a ela.

O agente assume e transforma essas entradas em saídas predefinidas, como tabelas, prompts, expansões lógicas e análises de ideias. A partir daí, você é incentivado a experimentar, como adicionar novas ideias, mudar de direção, expandir personagens ou quebrar o fluxo. O modelo permanece flexível, assim como o trabalho criativo real, que raramente segue em linha reta.

Por que você vai adorar este modelo:

Gere várias saídas estruturadas em paralelo, desde moodboards de construção de mundos até design de personagens e ambientes, usando a mesma inspiração central sem duplicar esforços

Rastreie cada ideia até sua origem com links visuais, tornando a colaboração fácil e transparente

Visualize toda a jornada criativa à medida que ela se desenrola, com documentos e imagens colocados lado a lado para que todos possam acompanhar como as ideias iniciais se transformaram em conceitos refinados

✅ Ideal para: Equipes que trabalham com jogos, filmes, animação, narrativa, branding ou projetos de construção de mundos, onde as ideias evoluem rapidamente e precisam permanecer alinhadas

📌 Você sabia? De acordo com uma pesquisa global da McKinsey, 23% das organizações escalaram sistemas de IA agênica em pelo menos uma função de negócios, enquanto 39% já começaram a experimentar agentes de IA em seus fluxos de trabalho. Essa mudança mostra que as equipes estão indo além dos projetos-piloto e precisam de maneiras estruturadas de transformar ideias não estruturadas em sistemas utilizáveis.

7. Modelo de fluxograma do processo de design do Miro

através do Miro

O Modelo de Fluxograma do Processo de Design do Miro é um sistema de decisão visual que ajuda as equipes a mapear como as ideias de design são criadas, testadas e aprimoradas. Depois de definir um início, o fluxo passa pela definição da meta, exploração de ideias, construção de protótipos e teste de soluções.

Os pontos de verificação ajudam as equipes a fazer uma pausa, analisar o que está funcionando e decidir se devem melhorar uma ideia ou seguir em frente. Se algo não funcionar, o fluxo volta naturalmente ao ponto inicial, em vez de empurrar as equipes para frente sem pensar.

Por que você vai adorar este modelo:

Avalie ideias usando critérios práticos, como viabilidade, tempo, orçamento, necessidades dos usuários, regras da marca e limites técnicos

Refine o design final melhorando detalhes como layout, espaçamento, consistência, acessibilidade e acabamento visual para deixá-lo pronto para lançamento

Armazene informações importantes no documento paralelo, adicionando resumos, requisitos, pesquisas e notas, para que qualquer pessoa que se junte posteriormente compreenda tanto as decisões quanto o raciocínio por trás delas

✅ Ideal para: Equipes de design, equipes de produto, agências e não designers que desejam entender e melhorar o processo de design sem depender de documentos longos ou transferências pouco claras

⚡ Superagentes do ClickUp para execução de processosMesmo o melhor fluxo de trabalho pode falhar se ninguém o mantiver. Os superagentes ajudam nisso. Eles podem monitorar seus fluxos de trabalho, lembrar as equipes quando as etapas estão atrasadas, sinalizar aprovações ausentes e manter seus processos mapeados funcionando da mesma maneira todas as vezes. Pense neles como um pequeno colega de equipe de operações de processos que nunca esquece uma etapa.

8. Modelo de fluxograma de raias do Miro

através do Miro

Ao contrário de um fluxograma comum, que mostra apenas uma sequência de etapas, o Modelo de Fluxograma Swimlane do Miro divide o processo em faixas horizontais. Cada faixa representa um ator específico, como uma equipe, função, cliente ou sistema. Cada tarefa é colocada na faixa da pessoa ou sistema responsável por ela, para que a propriedade seja sempre visível. Quando o trabalho passa de uma faixa para outra, a transferência também é fácil de identificar.

O fluxograma concentra-se em tarefas reais, como verificar informações, processar solicitações ou entregar resultados, e também inclui caminhos para exceções. Se algo der errado, as próximas etapas já estão mapeadas. Isso torna o modelo especialmente útil para integração, pois os novos membros da equipe podem ver rapidamente como o trabalho flui, onde se encaixam e com quem precisam trabalhar.

Por que você vai adorar este modelo:

Mostre as transferências destacando onde o trabalho se move entre equipes ou sistemas, tornando visíveis os atrasos e as lacunas de responsabilidade

Crie um entendimento comum com nomes de faixas e rótulos de decisão bem definidos, para que todos interpretem o processo da mesma maneira

Adicione detalhes úteis às etapas, como notas, estimativas de tempo ou ferramentas, para que as equipes possam identificar rapidamente pontos lentos e áreas a serem melhoradas

✅ Ideal para: Equipes multifuncionais que desejam estruturar fluxos de trabalho complexos que envolvem várias pessoas ou sistemas

9. Modelo de mapeamento de resultados do Miro

através do Miro

O Modelo de Mapeamento de Resultados do Miro ajuda você a iniciar qualquer projeto com os resultados desejados e, em seguida, trabalhar passo a passo em direção ao que precisa ser construído.

Ele permite que você defina um objetivo comum, mapeie as principais pessoas envolvidas e se concentre nos resultados desejados, em vez de nos recursos. O modelo então conecta esses resultados a um impacto comercial mensurável e os traduz em itens de backlog acionáveis.

Por que você vai adorar este modelo:

Incentive o planejamento prático, ajudando as equipes a pensar em termos de ações combinadas que criam mudanças reais

Reduza o retrabalho, tornando a lógica por trás das decisões visível para designers, engenheiros, profissionais de marketing e equipes de produto

Adapte-se com confiança às mudanças, permitindo que as equipes troquem de táticas ou realizem novos experimentos sem perder de vista o resultado desejado

✅ Ideal para: Gerentes de produto e equipes de estratégia que desejam alinhar metas, resultados dos usuários e prioridades de backlog, mantendo a flexibilidade à medida que os planos evoluem

⚡ Arquivo de modelos: se você está passando do planejamento de resultados para a execução, o Miro também oferece uma ampla variedade de modelos de gerenciamento de projetos que ajudam a transformar metas em cronogramas, tarefas e planos de entrega sem perder o contexto estratégico que você mapeou.

10. Modelo de mapa de pontos de contato com o cliente do Miro

através do Miro

O Modelo de Mapa de Pontos de Contato com o Cliente do Miro ajuda a visualizar toda a experiência do cliente com sua marca em uma única linha do tempo. Ele divide a jornada em etapas como conscientização, compra, integração, uso, suporte e renovação, para que você entenda o que os clientes precisam em cada fase.

Cada ponto na linha do tempo representa um momento importante em que o cliente interage com sua marca, como visitar o site, falar com a equipe de vendas, usar o produto ou entrar em contato com o suporte.

Por que você vai adorar este modelo:

Mapeie várias jornadas reais dos clientes para que sua jornada reflita como as pessoas realmente descobrem, exploram, abandonam e retornam ao seu produto

Capture os pontos fracos e os pontos fortes em cada ponto de contato para entender o que frustra os clientes e o que gera confiança

Alinhe equipes multifuncionais, oferecendo às equipes de marketing, produto, design, vendas e suporte uma visão compartilhada da experiência do cliente

✅ Ideal para: Equipes de produto, experiência do usuário e operações que desejam mapear as interações com os clientes passo a passo e melhorar o fluxo de trabalho entre as equipes em cada ponto de contato com o cliente

⚡ Arquivo de modelos: Depois de decifrar a jornada do cliente, o próximo passo é decidir o que construir e quando. É aí que os modelos de roteiro de produtos do Miro ajudam as equipes a transformar os insights dos clientes em prioridades claras de produtos. Eles são especialmente úteis para: Conectando os pontos fracos dos clientes aos recursos planejados

Visualização de cronogramas entre lançamentos ou trimestres

Alinhando produto, design e engenharia em torno das prioridades

Limitações do uso do Miro para mapeamento de processos

O Miro é bom para mapeamento rápido e colaborativo, mas alguns usuários relatam alguns problemas repetitivos quando seus diagramas de fluxo de trabalho se tornam complexos ou precisam de manutenção de longo prazo. Aqui estão as limitações mais comuns que os clientes mencionam em sites de avaliações e discussões de usuários:

Quadros grandes podem ficar lentos ou parecer pesados , especialmente com conteúdo pesado ou muitos colaboradores trabalhando ao mesmo tempo

A pesquisa pode ser ineficaz em quadros grandes , tornando tedioso encontrar um comentário ou nota específica em meses de documentação de processos

A criação de diagramas precisos pode ser frustrante , porque o Miro se inclina mais para um quadro branco colaborativo do que para a modelagem detalhada de processos, especialmente para notações de processos complexos

Manter os mapas de processos atualizados pode se tornar uma tarefa árdua, e alguns usuários afirmam que os quadros ficam rapidamente desatualizados quando os processos mudam com frequência

A configuração pode parecer manual e demorada, especialmente se o seu processo não se encaixar perfeitamente em um modelo e você acabar criando a estrutura por conta própria

⚡ Arquivo de modelos: Explore mais modelos do Miro para encontrar o equilíbrio certo entre clareza visual e facilidade de execução para seus fluxos de trabalho.

Modelos alternativos de mapeamento de processos do Miro

O Miro é ótimo para visualizar ideias, mas muitas equipes acabam querendo que esses recursos visuais se transformem em trabalho real e rastreável. É aí que o ClickUp se encaixa naturalmente. Ele vai além dos diagramas e oferece suporte ao gerenciamento de processos de negócios, conectando o mapeamento de processos com a execução, a responsabilidade e o acompanhamento do progresso em um único lugar.

1. Modelo de quadro branco para mapeamento de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize fluxos de trabalho em várias etapas usando o modelo de quadro branco ClickUp Processes Map

O modelo de quadro branco ClickUp Processes Map é uma ferramenta de produtividade que ilustra como o trabalho progride de uma etapa para a outra, descrevendo exatamente o que precisa ser feito em cada etapa. A melhor parte é que ele não serve apenas para planejar como um quadro branco normal, mas está conectado a tarefas reais, de modo que seu mapa de processos pode realmente se transformar em trabalho realizado.

Os quadros brancos do ClickUp são perfeitos para o pensamento visual. Você pode esboçar fluxos de trabalho, mapear etapas, adicionar pontos de decisão e colaborar com sua equipe em tempo real. Isso é muito semelhante à experiência de um quadro branco, mas com uma grande vantagem. Ao contrário das ferramentas que dependem de integrações externas com quadros brancos, os quadros brancos do ClickUp são incorporados diretamente à plataforma.

Isso significa que as equipes podem mapear um processo visualmente e, em seguida, transformar etapas, formas ou seções em tarefas executáveis instantaneamente. O resultado é uma transição mais suave do projeto do processo para a execução, sem perder o contexto ou a clareza.

Por que você vai adorar este modelo:

Transforme planos em trabalho real convertendo itens de ação em tarefas do ClickUp com responsáveis, categorias, rótulos de prioridade, prazos, etc.

Analise o fluxo de trabalho mais rapidamente usando cores de categoria que separam visualmente o planejamento, a execução e o trabalho em nível de lista de verificação em processos grandes

Entenda o quadro instantaneamente com uma legenda integrada que explica cada categoria, tornando o mapa de processos fácil de acompanhar para novos membros da equipe e partes interessadas

✅ Ideal para: Equipes que desejam mapear visualmente processos de várias etapas e definir metas, atividades e itens de ação em cada etapa

💬 Verificação rápida da realidadeMuitos problemas de processo não são, na verdade, problemas de processo. São problemas de dispersão do trabalho. Quando as etapas estão em uma ferramenta, as aprovações em outra, os proprietários em um documento e o feedback em um quadro separado, as equipes perdem rapidamente a clareza. O mapeamento de processos ajuda a revelar essa fragmentação para que você possa finalmente ver onde as informações estão dispersas e o que precisa ser reunido.

2. Modelo de fluxograma de mapeamento de processos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie fluxos de trabalho baseados em funções usando o modelo de fluxograma de mapeamento de processos do ClickUp, com decisões, transferências e responsabilidades

O modelo de fluxograma de mapeamento de processos do ClickUp é basicamente um sistema de fluxograma em quadro branco pronto para uso.

Ele divide o fluxo de trabalho em duas partes principais: Participantes do processo e Atividades do processo.

Os Participantes do processo mostram quem está envolvido, usando colunas verticais para cada função, enquanto as Atividades do processo mostram o que cada função realmente faz. Você coloca as etapas do fluxo de trabalho na coluna da função relevante, tornando as responsabilidades claras e todo o processo realista, não apenas teórico no papel.

Por que você vai adorar este modelo:

Esclareça os resultados instantaneamente, rotulando os caminhos de decisão com Sim/Não, para que a lógica seja fácil de seguir

Expanda o processo facilmente duplicando etapas e blocos de decisão sem precisar reconstruir o layout

Compartilhe e colabore facilmente convidando colegas de equipe para dar sugestões ou revisar o fluxo juntos

✅ Ideal para: Equipes que gerenciam transferências entre departamentos, como vendas, entrega e sucesso do cliente.

📮 ClickUp Insight: Quase metade de todos os trabalhadores já considerou a automação, mas nunca levou adiante. Tempo limitado, sobrecarga de ferramentas e incerteza muitas vezes atrapalham. O ClickUp muda isso. Com agentes de IA, você pode criar em minutos, e comandos simples em linguagem natural tornam a automação acessível. Com recursos como atribuição automática de tarefas e resumos alimentados por IA, o ClickUp otimiza o trabalho sem impor uma curva de aprendizado íngreme. 💫Resultados reais: a QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights instantâneos.

🎥 Bônus: Para ver como esses fluxogramas se traduzem em fluxos de trabalho reais, assista a esta rápida visão geral dos fluxos de trabalho no ClickUp:

3. Modelo de mapa de processos de ponta a ponta do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda quem faz o quê e quando usando o modelo de mapa de processos de ponta a ponta do ClickUp

Outra ótima alternativa aos modelos de mapeamento de processos do Miro é o modelo de quadro branco ClickUp Processes Map.

O modelo é construído em torno de três grupos definidos de elementos: as atividades Terminais marcam onde o processo começa e termina, os elementos Atividade representam o trabalho real que está sendo feito em cada etapa e os elementos Decisão destacam os principais pontos de verificação onde o fluxo de trabalho se ramifica com base em um resultado sim ou não, refletindo cenários do mundo real onde os processos nem sempre se movem em linha reta.

Para levar isso ainda mais longe, o ClickUp BrainGPT adiciona uma camada inteligente aos seus processos mapeados. Você pode fazer perguntas sobre seus fluxos de trabalho, gerar resumos, redigir documentação ou até mesmo criar automações usando uma linguagem simples e natural.

Peça ao ClickUp BrainGPT para analisar a alocação de trabalho e reequilibrar as cargas de trabalho para melhorar a eficiência

Por que você vai adorar este modelo:

Esclareça instantaneamente a responsabilidade, mapeando cada ação para a função ou departamento certo, aumentando a clareza

Mantenha todos alinhados com um sistema de legenda consistente para que o processo permaneça claro, mesmo quando várias pessoas o editam

Transforme seu mapa de processos em execução real, convertendo etapas em Tarefas ClickUp com responsáveis, prazos e acompanhamento

✅ Ideal para: Gerentes de operações e proprietários de processos que precisam desvendar fluxos de trabalho de várias equipes e transformá-los em visuais fáceis de seguir que todos possam realmente executar

4. Modelo de mapa de processos PDCA do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture melhorias iterativas de processos usando o modelo de mapa de processos PDCA do ClickUp

O modelo de mapa de processos PDCA da ClickUp transforma o conceito de Planejar, Executar, Verificar e Agir em um sistema executável. A ideia é simples: você identifica uma oportunidade de melhoria, planeja-a adequadamente, testa-a, analisa os resultados e, então, consolida o que funcionou.

Visualmente, o modelo combina um quadro branco PDCA circular para brainstorming e acompanhamento do fluxo com uma visualização em lista que transforma cada ideia em uma tarefa real do ClickUp.

Por que você vai adorar este modelo:

Sincronize tarefas reais com o quadro branco, para que atualizações, responsáveis e prazos permaneçam conectados em todos os lugares

Organize o trabalho por estágio PDCA usando o seletor Plan/Do/Check/Act integrado para manter as tarefas filtráveis

Visualize os ciclos de melhoria com um quadro branco PDCA codificado por cores que mostra o que está sendo planejado, executado, revisado ou padronizado

✅ Ideal para: Equipes de processo e gerentes que desejam executar ciclos de melhoria contínua sem perder a clareza, usando um único sistema visual e baseado em tarefas

Veja o que um usuário real diz sobre o uso do ClickUp para gerenciar e executar seus fluxos de trabalho:

O ClickUp me oferece um verdadeiro “sistema operacional de trabalho”. Adoro poder alternar facilmente entre quadros brancos, documentos, tarefas e painéis sem perder o contexto. É a única plataforma em que posso mapear um plano de serviço completo, converter os nós em tarefas, criar automações em torno do fluxo de trabalho e, em seguida, acompanhar a execução em um único lugar. Ele mantém meu trabalho com clientes, sprints de produtos e projetos internos unificados, em vez de espalhados por diferentes ferramentas.

O ClickUp me oferece um verdadeiro “sistema operacional de trabalho”. Adoro poder alternar facilmente entre quadros brancos, documentos, tarefas e painéis sem perder o contexto. É a única plataforma em que posso mapear um plano de serviço completo, converter os nós em tarefas, criar automações em torno do fluxo de trabalho e, em seguida, acompanhar a execução em um único lugar. Ele mantém meu trabalho com clientes, sprints de produtos e projetos internos unificados, em vez de espalhados por diferentes ferramentas.

5. Modelo de mapeamento de processos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie o mapeamento de processos como um projeto usando o modelo de mapeamento de processos do ClickUp

O modelo de mapeamento de processos do ClickUp oferece uma maneira passo a passo de documentar qualquer processo, visualizar como ele realmente funciona e, então, melhorá-lo com estrutura. Você pode escolher como deseja mapear o processo, seja usando um fluxograma, um diagrama de raias ou até mesmo um mapa de fluxo de valor. Há também uma barra de progresso integrada que mostra automaticamente quanto do trabalho de mapeamento de processos está concluído, para que você sempre saiba em que ponto está.

Você recebe 22 subtarefas bem sequenciadas que o orientam do início ao fim. Essas tarefas o guiam por todas as fases, incluindo o alinhamento das partes interessadas, a configuração da documentação, a compreensão do processo atual, a identificação de problemas e desperdícios, o projeto do estado futuro aprimorado e, finalmente, a implantação e padronização do novo processo.

Depois que seu processo estiver claramente mapeado, o ClickUp garante que ele funcione perfeitamente, sem esforço manual constante. As automações do ClickUp ajudam as equipes a simplificar etapas repetitivas e reduzir transferências depois que um processo entra em operação. Você pode configurar regras que atribuem tarefas automaticamente, atualizam status, notificam as partes interessadas ou acionam ações de acompanhamento com base no que está acontecendo em seu fluxo de trabalho.

Automatize transferências, aprovações e atualizações com o ClickUp Automations

Por que você vai adorar este modelo:

Atribua responsabilidades definindo uma pessoa responsável que conduza todo o esforço de mapeamento de processos, desde o início até a implantação

Divida o trabalho em microetapas usando listas de verificação de tarefas para garantir que nada seja esquecido durante o mapeamento ou a execução

Armazene todo o contexto em um único lugar, anexando SOPs, capturas de tela e arquivos de referência diretamente às tarefas do processo

✅ Ideal para: Gerentes de operações e projetos que gerenciam processos multifuncionais e precisam de transferências claras e execução confiável

🎯 Bônus: o ClickUp BrainGPT pode analisar seus processos mapeados, resumir fluxos complexos, sugerir melhorias e até mesmo ajudar a gerar SOPs ou ideias de automação diretamente de seus fluxos de trabalho. Além disso, com o Talk-to-Text, você pode simplesmente falar as etapas do processo, decisões ou exceções, e o BrainGPT as converte instantaneamente em texto estruturado. Transforme ideias em bruto em documentação clara e prática com o ClickUp BrainMAX

6. Modelo de tarefa de mapa de processo simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente e sequencie fluxos de trabalho simples usando o modelo de tarefa ClickUp Simple Process Map.

O modelo de tarefa ClickUp Simple Process Map começa com instruções escritas simples que orientam seu raciocínio. Primeiro, você identifica o que precisa ser feito logo no início. Em seguida, lista tudo o mais que precisa ser feito, sem se preocupar com a ordem. Somente depois que tudo estiver visível, o modelo solicita que você organize os itens na ordem em que precisam ser concluídos.

O que torna este modelo altamente útil é a forma como ele captura o contexto e a responsabilidade. Os campos personalizados do ClickUp permitem definir o tipo de processo, explicar o objetivo e o escopo por meio de uma agenda de processos e designar uma única pessoa como responsável pelo processo como um todo.

O processo é dividido em subtarefas, com cada subtarefa representando uma etapa definida no processo. Isso transforma a documentação do processo em algo prático, fácil de manter e pronto para execução real.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o progresso visualmente com uma barra de conclusão que mostra quanto do trabalho de mapeamento de processos foi realmente feito

Centralize seu mapa de processos vinculando diagramas diretamente dentro da tarefa para acesso instantâneo e sem necessidade de pesquisa

Aplique a sequência correta usando Dependências no ClickUp para mostrar o que deve acontecer primeiro e onde existem gargalos

✅ Ideal para: Equipes e gerentes de operações que desejam documentar e sequenciar rapidamente processos do mundo real sem criar mapas de processos pesados ou excessivamente elaborados

📚 Leia mais: Principais alternativas ao Microsoft Excel

7. Modelo de mapa de processos ClickUp Swimlane

Obtenha um modelo gratuito Esclareça a responsabilidade e as transferências entre funções usando o modelo de mapa de processos ClickUp Swimlane

O modelo de mapa de processos ClickUp Swimlane é um sistema de mapeamento de processos que ajuda você a documentar quem faz o quê, quando e em que ordem dentro de um processo. O modelo começa ajudando você a nomear o processo que está mapeando, como integração de clientes, contratação, atendimento de pedidos ou suporte. Essa etapa simples define o contexto e garante que todos saibam exatamente do que se trata o fluxo de trabalho.

Cada faixa representa uma função ou equipe específica, e qualquer etapa colocada dentro de uma faixa pertence ao seu proprietário. Dentro dessas faixas, você adiciona caixas de ação para o trabalho real que precisa ser feito, como enviar propostas ou coletar documentos. Como cada etapa está vinculada a uma função e é mostrada em sequência, o processo se torna repetível, trazendo clareza e responsabilidade sem explicações adicionais.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina os limites do processo marcando exatamente onde o fluxo de trabalho começa e termina, eliminando confusões sobre o escopo

Mapeie pontos de decisão do mundo real usando pontos de verificação sim/não, em vez de presumir um processo linear

Visualize transferências e sequências com setas de fluxo, facilitando a identificação de mudanças de responsabilidade e gargalos

Padronize o mapeamento de processos com uma legenda integrada para que todos usem a mesma linguagem visual e entendam o fluxo instantaneamente

✅ Ideal para: Equipes de operações, RH e atendimento ao cliente que mapeiam fluxos de trabalho com várias etapas, transferências e aprovações frequentes.

⚡ Arquivo de modelos: Procurando inspiração antes de criar seu próprio processo? Esses modelos de fluxo de trabalho reúnem layouts prontos para uso para fluxos comerciais comuns, desde aprovações e transferências até integração e entrega. Além disso, confira estes exemplos de fluxo de trabalho que mostram como as equipes estruturam etapas, funções e decisões na prática, facilitando a adaptação de um modelo à sua própria maneira de trabalhar.

8. Modelo simples de mapa mental do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida conceitos em ramificações conectadas com o modelo de mapa mental simples do ClickUp

O modelo de mapa mental simples do ClickUp é uma maneira fácil para iniciantes de transformar uma ideia caótica em sua cabeça em algo que realmente faça sentido. Você começa com uma ideia principal no centro, como um projeto, plano ou processo, e depois cria ramificações ao redor dela. Cada ramificação divide a ideia em partes, e ramificações menores aprofundam os detalhes.

A melhor parte deste modelo é que ele oferece suporte a duas formas diferentes de trabalhar: Modo Tarefas e Modo Em Branco.

No Modo Tarefas, cada nó se conecta a Tarefas ClickUp e subtarefas reais, para que você possa ver todo o seu projeto como uma árvore, em vez de uma lista longa e confusa. No entanto, no Modo Em Branco, ele funciona como um quadro de brainstorming de fluxo livre, onde os nós representam ideias, permitindo que você pense abertamente, sem qualquer pressão.

Por que você vai adorar este modelo:

Converta ideias em tarefas reais somente quando elas forem viáveis, ajudando você a passar facilmente do planejamento para a execução

Reduza a sobrecarga mental mantendo todas as ideias, etapas e conexões em um sistema visual organizado

Alterne facilmente entre o Modo em Branco e o Modo Tarefas para debater ideias livremente ou planejar a execução sem configurações adicionais

✅ Ideal para: Equipes e indivíduos que desejam debater ideias visualmente e converter as ideias certas em tarefas somente quando estiverem prontos para executá-las

📚 Leia mais: Exemplos impressionantes de mapas mentais

9. Modelo de mapa conceitual do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Explore como as ideias se relacionam e levam a resultados usando o modelo de mapa conceitual do ClickUp

O modelo de mapa conceitual do ClickUp também ajuda você a pegar uma grande ideia e dividi-la em partes menores. O conceito principal mantém seu pensamento focado, porque tudo o que você adicionar posteriormente se conecta a essa ideia central.

A partir daí, você adiciona subconceitos, que são basicamente os pilares principais do seu tópico principal. Por exemplo, se o seu conceito principal for “Estratégia de Conteúdo”, seus subconceitos poderiam ser Pesquisa de Público, Criação de Conteúdo, Distribuição e Acompanhamento de Resultados.

Cada ideia está ligada a um resultado esperado, obrigando-o a pensar além do “o que fazer” e a concentrar-se no “o que isso irá alcançar”. Isso torna o mapa conceitual uma forma orientada para os resultados de planear e explicar ideias.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize as relações lógicas entre as ideias usando conectores rotulados que mostram como os conceitos levam a resultados

Mantenha-se organizado em grande escala com uma hierarquia codificada por cores que torna até mesmo mapas grandes fáceis de entender

Colabore com as equipes capturando e conectando as contribuições de todos em uma tela compartilhada

✅ Ideal para: Equipes de processo que planejam estratégias, estruturas de aprendizagem ou gerenciam projetos complexos que exigem lógica e resultados acionáveis

10. Modelo de quadro branco para plano de trabalho do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, analise e melhore projetos visualmente usando o modelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp

O modelo de quadro branco do plano de trabalho do ClickUp é inspirado na metodologia DMAIC, amplamente utilizada na melhoria de processos.

Ele orienta as equipes durante todo o processo de planejamento, desde a definição do problema até o controle do desempenho após a execução. Dispom-se em um quadro branco, ele funciona como um gráfico de gerenciamento de projetos dinâmico, tornando as prioridades mais fáceis de entender e a colaboração mais eficaz em tempo real. Isso o torna especialmente útil durante sessões de brainstorming, workshops de planejamento ou reuniões internas em que o alinhamento é importante.

As equipes podem usar este modelo para dividir metas, identificar o que precisa ser medido, analisar lacunas, planejar melhorias e decidir como os resultados serão acompanhados.

Por que você vai adorar este modelo:

Você pode adicionar notas adesivas, mover elementos e construir seu plano passo a passo até que ele pareça completo e lógico

Mapeie toda a lógica do seu projeto em um único quadro branco para que todos entendam o porquê, o quê e como antes que uma única tarefa seja criada

Projete não apenas o trabalho, mas também o sistema de acompanhamento e controle antecipadamente, para que as melhorias permaneçam por muito tempo após a execução

✅ Ideal para: Analistas de negócios e equipes de operações que desejam planejar visualmente projetos focados em melhorias com metas, ações e resultados

Quando o mapeamento de processos se encontra com a execução no ClickUp

Os modelos de mapeamento de processos do Miro são um ótimo ponto de partida. Eles ajudam você a visualizar fluxos de trabalho e trazer clareza a processos complexos. Se o seu objetivo é discussão, descoberta e entendimento compartilhado, o Miro faz isso muito bem.

Mas, uma vez que o processo esteja em vigor, o próximo desafio é a execução. É aí que o ClickUp se destaca. Os modelos de mapeamento de processos do ClickUp ajudam você a transformar visuais em ação.

Portanto, se você deseja que seus mapas de processos façam mais do que apenas ter uma boa aparência, vale a pena explorar o ClickUp. Comece a mapear, executar e deixar seus fluxos de trabalho realmente avançarem com o ClickUp.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.