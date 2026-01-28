Qual pilha de IA é adequada para equipes novas na área?

Uma equipe experimenta uma ferramenta de redação com IA para economizar tempo na criação de conteúdo. Logo depois, alguém experimenta um gerador de imagens com IA. Mais tarde, outra ferramenta é adicionada para automatizar algumas tarefas repetitivas.

Individualmente, essas ferramentas parecem úteis. Mas, com o tempo, a configuração começa a ficar confusa.

As ferramentas não se comunicam entre si. Algumas fazem coisas semelhantes. Os resultados são espalhados por diferentes aplicativos, e é difícil dizer o que realmente ajuda e o que apenas adiciona ruído.

Para equipes novas em IA, esse caos, também conhecido como expansão da IA, é uma primeira fase comum. Faz parte da curva de aprendizado.

Mas adivinhe só? Você não precisa de mais ferramentas de IA, mas sim da combinação certa que atenda às necessidades específicas da sua equipe e ao nível de maturidade da IA.

Neste blog, mostraremos como superar a adoção ad hoc da IA e construir uma pilha de tecnologia de IA eficaz. Uma que realmente reduza o trabalho pesado para você.

O desafio de começar a usar a IA

Os aplicativos com tecnologia de IA estão chegando ao mercado mais rápido do que nunca.

Qualquer pessoa pode criar uma ferramenta de IA com algumas APIs, modelos pré-treinados e infraestrutura em nuvem. Cada ferramenta promete um trabalho mais rápido, decisões mais inteligentes ou menos etapas manuais.

Você tem dezenas de estruturas de aprendizado de máquina, plataformas em nuvem e ferramentas de armazenamento de dados para escolher. Quanto mais opções disponíveis, mais difícil fica a decisão.

Mas isso não é tudo. O verdadeiro desafio começa depois disso:

A migração é arriscada, pois transferir fluxos de trabalho ativos e dados confidenciais para sistemas habilitados para IA pode facilmente interromper o trabalho.

A curva de aprendizado é implacável . Se as ferramentas parecerem estranhas ou intrusivas, as equipes deixarão de usá-las, independentemente de quão poderosas elas sejam.

O ROI permanece obscuro, com os líderes sem saber ao certo como seria o sucesso ou quanto tempo levaria para ver os resultados.

A dívida técnica aumenta, à medida que escolhas precipitadas de IA aumentam a complexidade de sistemas que já estavam sobrecarregados.

A adoção precoce é frágil para equipes novas em IA. O que você precisa é de uma configuração simples, com alta usabilidade e integração perfeita em todos os aspectos.

As pilhas de tecnologia de IA certas adicionam a estrutura necessária a todo o ciclo de vida da IA, tornando a mudança para a IA muito mais fácil.

Como? Vamos descobrir!

👀 Você sabia? De acordo com a pesquisa sobre lacunas no uso da IA da ClickUp, 23% dos profissionais estão essencialmente “paralisados pela IA” — eles querem usar a tecnologia, mas não têm ideia por onde começar ou como incorporá-la às suas tarefas diárias sem complicar ainda mais as coisas.

O que é uma pilha de IA?

Uma pilha de IA é o conjunto interconectado de ferramentas, tecnologias, infraestrutura e estruturas que você usa para executar recursos de IA em toda a sua equipe ou organização.

Entendendo as camadas de uma pilha de IA

As pilhas de tecnologia de IA são criadas em camadas. Você escolhe as ferramentas certas para formar cada camada e, juntas, essas camadas compõem sua pilha de IA.

As três camadas principais são:

1. Camada de dados

A IA aprende com as informações que você fornece. Essa camada compreende tudo o que a IA pode aprender. Ela garante que as informações da sua empresa estejam organizadas, limpas e fáceis de serem encontradas pela IA.

✅ Os principais componentes incluem: Documentos, bancos de dados, ferramentas, sistemas de registro

Ferramentas de limpeza de dados para melhorar a qualidade dos dados

Armazenamentos de dados, lagos de dados e bancos de dados vetoriais para armazenar dados brutos

Pipelines de dados para extrair e enviar dados

Sistemas de controle de versão de dados para rastrear alterações no conjunto de dados

2. Camada de inteligência

Essa é a parte pensante da sua pilha de tecnologia de IA. Ela processa os dados coletados para oferecer previsões, resumos ou decisões automatizadas.

✅ Os principais componentes incluem: Visão computacional

Estruturas de aprendizado de máquina para desenvolvimento de modelos

Modelos reais de IA

Mecanismos de inferência

Processamento de linguagem natural (NLP)

Prompting, raciocínio e lógica de decisão

3. Camada de aplicação

A camada de aplicativos conecta a IA aos seus fluxos de trabalho para que os membros da equipe possam realmente usá-la para realizar suas tarefas.

✅ Os principais componentes incluem: Lógica específica para tarefas ou fluxos de trabalho

Mecanismos de captura de feedback para refinar modelos de aprendizado de máquina

Interfaces de chat, copilotos, recursos integrados

Aplicativos para usuários finais onde os resultados da IA são gerados e revisados

🧠 Curiosidade: Na década de 1770, um relojoeiro suíço, Pierre Jacquet-Droz, construiu “The Writer”, um menino mecânico feito de 6.000 peças que podia escrever qualquer frase personalizada com até 40 caracteres. Ele é considerado um dos primeiros exemplos de computador. via Colossal

Ao escolher ferramentas de IA independentes, você deve perguntar: O que essa ferramenta faz?

Velocidade e conveniência imediatas são prioridades. Você prefere uma solução plug-and-play que resolva um único problema agora mesmo.

📌 Exemplo: você copia e cola seus dados de vendas mensais, insights e resumos em um gerador de relatórios de IA para criar rapidamente um relatório profissional.

Ao criar uma pilha de IA, o foco está em: Como essa ferramenta se encaixa em nosso fluxo de trabalho?

O objetivo é investir em soluções de IA que:

Resolva seus pontos fracos

São altamente compatíveis entre si

Integre facilmente com seus sistemas/fluxos de trabalho legados

Apoie sua equipe a longo prazo

📌 Exemplo: você configura um sistema em que seus registros internos de vendas e notas de projeto fluem automaticamente para um modelo de IA que foi treinado com a voz da sua marca. Esse modelo elabora o relatório e o coloca diretamente na pasta compartilhada da sua equipe para revisão.

Por que equipes novas em IA precisam de uma configuração integrada e modular

É tentador pegar algumas ferramentas de IA e administrar sua loja com elas. Mas se você deseja que sua IA cresça junto com sua equipe, é muito importante criar uma configuração integrada e modular.

Veja por quê:

É fácil trocar de ferramentas: O cenário da IA é altamente volátil. As equipes devem atualizar para alternativas melhores a fim de acompanhar as tendências emergentes. Com uma pilha modular, é muito mais fácil adicionar ou remover uma ferramenta de IA sem interromper o trabalho.

Resolva mais problemas com uma única ferramenta: equipes novas em IA acabam comprando um aplicativo de IA separado para cada ponto fraco, o que só aumenta a dívida técnica. Ao criar uma camada de inteligência centralizada, você pode impulsionar todas as suas operações sem precisar de várias ferramentas.

Consistência entre diferentes equipes: como as ferramentas de IA independentes não se comunicam entre si, diferentes equipes ou membros da equipe são forçados a trabalhar com resultados inconsistentes. Uma configuração integrada resolve isso criando uma única fonte de verdade para todos.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Exemplos de pilhas de IA simples em uso diário

Acha que as pilhas de IA são complicadas? Na prática, elas são muito mais simples e não exigem engenharia avançada ou desenvolvimento de IA do zero.

O importante é escolher os aplicativos de IA certos e combiná-los com um planejamento adequado. Faça isso e você estará pronto para obter o verdadeiro valor da IA, com menos confusão, interrupção mínima do fluxo de trabalho e custos mais baixos.

Abaixo estão alguns exemplos simples de como as equipes utilizam ferramentas baseadas em IA para o trabalho diário.

1. CRM + análise + IA de redação

📌 Exemplo: você gerencia uma equipe de vendas que lida com centenas de leads ativos. Em vez de pedir aos representantes que analisem manualmente os registros do CRM, você adiciona análises baseadas em IA ao seu CRM para rastrear o comportamento recente dos leads e os sinais de compra.

Quando o sistema identifica um lead com alta intenção de compra, ele passa esse contexto para uma ferramenta de redação de IA. A ferramenta redige um e-mail de acompanhamento personalizado, que o representante analisa rapidamente e envia.

2. Gerenciamento de projetos + automação de reuniões + alocação inteligente de tarefas

📌 Exemplo: durante a sincronização da sua equipe, uma ferramenta de reunião escuta, transcreve a conversa e identifica todas as “tarefas” mencionadas.

Ele envia automaticamente essas ações para sua ferramenta de gerenciamento de projetos. Ao final da reunião, o quadro do projeto é atualizado com todas as novas tarefas.

A IA também analisa automaticamente a carga de trabalho e as habilidades de cada membro da equipe antes de atribuir as tarefas e notificá-los.

3. Chat interno + pesquisa com IA

📌 Exemplo: em vez de os membros da equipe trocarem mensagens entre si para obter contexto ou arquivos perdidos, você integra a IA ao wiki e às pastas compartilhadas da sua empresa. A IA lê tudo: suas políticas de RH, planos de projetos anteriores e guias técnicos.

Em seguida, você vincula isso ao seu aplicativo de chat interno. Quando um membro da equipe tem uma dúvida, ele a digita no chat e a IA busca as informações para ele.

Como escolher a pilha de IA certa para iniciantes (passo a passo)

Veja como escolher a pilha certa para uma implantação bem-sucedida de IA:

Etapa 1: defina suas necessidades

Comece observando como sua equipe trabalha atualmente.

Sua equipe usa a IA principalmente para tarefas individuais, como redigir conteúdo, resumir notas ou debater ideias? Nesse caso, algumas ferramentas de IA independentes podem parecer suficientes no início.

Mas se a IA começar a afetar fluxos de trabalho compartilhados — atualizações de status, criação de tarefas, relatórios ou documentação interna —, você rapidamente encontrará atritos. Copiar e colar contextos, reexplicar tarefas e acompanhar resultados em diferentes ferramentas se tornam uma tarefa diária desgastante.

Em seguida, considere onde se espera que a IA economize tempo.

Se o objetivo é velocidade em tarefas pontuais, uma configuração leve pode funcionar.

Mas se você deseja que a IA reduza a coordenação, os acompanhamentos e as atualizações manuais em toda a equipe, precisará de ferramentas que se conectem diretamente aos seus fluxos de trabalho existentes.

Por fim, pense na adoção.

Se a IA exigir que sua equipe aprenda novas interfaces ou troque de ferramentas constantemente, o uso diminuirá. Para equipes novas em IA, a pilha certa se integra às ferramentas que sua equipe usa no dia a dia.

👀 Você sabia? A palavra “robô” vem de uma peça teatral tcheca de 1920 intitulada Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. )*, de Karel Čapek. “Roboti” é derivado de “robota”, que significa trabalho forçado ou trabalho árduo. Na peça, os robôs são, na verdade, entidades sem alma, criadas por bioengenharia, com carne e sangue semelhantes aos humanos. Eles acabam se revoltando e exterminando toda a raça humana.

Etapa 2: Agrupe, classifique e priorize os pontos críticos

Por que você precisa organizar seus pontos fracos e objetivos de IA antes de selecionar as ferramentas?

Digamos que a equipe de marketing precise de ajuda para redigir textos publicitários. A equipe de vendas precisa de ajuda para escrever argumentos de venda.

Se ambas as equipes adquirirem ferramentas de redação de IA separadas, você terá duplicado seus custos sem resolver um novo problema.

Para evitar isso, lembre-se: não agrupe os pontos fracos por equipes ou departamentos. Agrupe-os pelo tipo de recurso de IA necessário.

Capacidade de IA O que ele abrange Exemplos comuns Geração de IA Criação ou transformação de conteúdo Resumir documentos longos, reescrever atualizações internas, gerar agendas de reuniões e criar imagens Análise de IA Interpretando dados e identificando padrões Analisando tendências de comportamento do cliente, sinalizando campanhas com baixo desempenho e identificando inconsistências nos dados Roteamento e automação de IA Movimentação de trabalho sem coordenação manual Converter itens de ação de reuniões em tarefas, encaminhar aprovações, categorizar trabalhos recebidos e atualizar o status das tarefas

Em seguida, analise uma capacidade por vez e avalie cada problema usando duas perguntas:

Com que frequência esse problema ocorre? Quanto tempo ou esforço isso consome quando acontece?

Os problemas que ocorrem diariamente e impedem o progresso devem vir em primeiro lugar. Essas são as capacidades que sua pilha de IA não pode comprometer.

Trate esses problemas de alto impacto como seus casos de uso piloto.

Ao escolher as ferramentas certas para sua pilha de IA moderna, procure construir um ecossistema coeso, não apenas encontrar os recursos certos para resolver os pontos fracos.

Algumas considerações importantes a serem lembradas ao selecionar ferramentas de IA:

Integrações nativas e APIs: priorize ferramentas com integrações nativas (embutidas) para seus sistemas existentes (por exemplo, seu CRM). Se uma ferramenta não tiver uma conexão nativa, ela deve ter uma API robusta. Isso garante que você possa usar ferramentas de ponte como Zapier ou Make para automatizar o fluxo de dados.

Menos é mais: procure plataformas que resolvam vários problemas relacionados de uma só vez — por exemplo, uma ferramenta de IA que lida com transcrição de reuniões, resumos e atribuição de tarefas de uma só vez. Isso evita sobreposições e reduz as taxas de assinatura.

Curva de aprendizado mínima: como sua equipe é nova em IA, evite ferramentas que exijam engenharia imediata ou programação complexa.

Infraestrutura de dados segura: procure uma privacidade de nível empresarial para que seus dados sejam criptografados.

Escalabilidade modular: escolha ferramentas que permitam começar com uma única licença ou um pequeno projeto piloto e depois expandir para lidar com um aumento significativo de dados ou usuários.

Etapa 4: conecte fluxos de trabalho de IA com orquestração unificada

O que acontece quando você lida com muitas ferramentas de IA?

A proliferação de ferramentas prejudica sua produtividade, orçamento e foco. Antes que você perceba, isso se transforma em uma proliferação de trabalho, em que arquivos, atualizações e decisões ficam espalhados por aplicativos, threads e caixas de entrada.

E o custo é enorme: uma perda estimada de US$ 2,5 trilhões em produtividade global a cada ano.

Depois que sua pilha de IA estiver em funcionamento, você precisará de uma única camada de orquestração para conectar tudo — ferramentas, fluxos de trabalho e equipes.

Essa camada de orquestração atua como o sistema de registro para:

Trabalho em andamento

Resultados gerados por IA

Propriedade e responsabilidade

Visibilidade entre equipes

O ClickUp se torna essa camada de orquestração. O primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo conecta aplicativos e fluxos de trabalho em uma plataforma unificada.

O que isso significa para você? Assista a este vídeo para descobrir 👇

Etapa 5: Implante a pilha e treine sua equipe

Quando sua pilha de IA estiver pronta, implemente-a em fases para garantir uma adoção tranquila e minimizar os riscos.

Comece com fluxos de trabalho que agreguem valor imediato, como resumir atualizações, redigir conteúdo rotineiro ou encaminhar solicitações repetitivas. Refine esses fluxos de trabalho antes de expandir ainda mais.

Se sua equipe for pequena, implemente a pilha primeiro em um único projeto.

Use os primeiros resultados positivos para construir confiança e obter a adesão das partes interessadas e, em seguida, amplie gradualmente a adoção da IA em todas as equipes.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Automations para lidar com tarefas repetitivas de coordenação, para que sua equipe possa se concentrar em trabalhos significativos. Configure gatilhos simples, como alterações no status da tarefa, lembretes de prazos ou ajustes de prioridade, que atualizam automaticamente os campos da tarefa, enviam notificações ou criam acompanhamentos. Transforme suas tarefas repetitivas em piloto automático com o ClickUp Automations. Por exemplo, você pode automatizar transições de status quando uma subtarefa é concluída, notificar as partes interessadas quando um marco importante é atingido ou atribuir tarefas automaticamente com base em regras de carga de trabalho.

Se você está começando com automações pela primeira vez, criamos este vídeo para você 👇

Etapa 6: Monitore, avalie e ajuste sua pilha de tecnologia

Monitorar a pilha de IA significa duas coisas:

Avaliação do desempenho do fluxo de trabalho: compare as linhas de base antes e depois do processo exato que você testou. Analise métricas como tempo para concluir uma tarefa, número de etapas manuais, ciclos de revisão, taxas de retrabalho e tratamento de exceções.

Avaliando a confiabilidade da pilha: verifique se as integrações funcionam de maneira consistente e se as automações são acionadas no momento certo. Monitore o desempenho do modelo para entender e mitigar o “desvio do modelo” — quando os resultados da IA se deterioram com o tempo.

Lembre-se também de que o acompanhamento do progresso é um processo contínuo.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos entrevistados usa três ou mais ferramentas diariamente, lutando contra a “ proliferação de aplicativos ” e fluxos de trabalho dispersos. Embora possa parecer produtivo e ocupado, seu contexto está simplesmente se perdendo entre os aplicativos, sem mencionar o desgaste energético causado pela digitação. O BrainGPT reúne tudo isso: fale uma vez e suas atualizações, tarefas e notas vão parar exatamente onde devem estar no ClickUp. Chega de alternar entre aplicativos, chega de caos — apenas produtividade centralizada e perfeita.

Exemplos de pilhas de IA para equipes novas na área

Abaixo está uma visão completa de uma pilha de tecnologia de IA criada para iniciantes. Selecionamos cuidadosamente ferramentas que oferecem o melhor custo-benefício, mantendo as coisas simples.

Use isso como inspiração para sua pilha de tecnologias e ajuste como desejar.

1. Camada de dados, relatórios e análises

Essa camada é a base da pilha de tecnologia. Ela ajuda a reunir informações do seu site, anúncios e CRM para que todas as outras ferramentas de IA da sua pilha possam trabalhar com os mesmos dados de alta qualidade.

Ela inclui ferramentas responsáveis pela coleta, ingestão, armazenamento, validação, análise e gerenciamento geral de dados de qualidade.

Airbyte

O Airbyte é uma plataforma de integração de dados de código aberto. Ele ajuda a transferir dados de centenas de fontes diferentes, como seus anúncios do Facebook, loja Shopify ou conta Stripe, para um armazenamento central.

Principais recursos

Três maneiras de integrar: sem código, com pouco código e kits de desenvolvimento de conectores específicos para cada idioma

Conecte suas ferramentas favoritas e até mesmo aplicativos legados em menos de 10 minutos.

Integra-se às principais plataformas de dados, incluindo Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate, etc.

Preços

Preços personalizados

Google BigQuery

O Google BigQuery é um data warehouse sem servidor que pode lidar com grandes quantidades de dados e executar pesquisas complexas (consultas) em segundos. Ele possui recursos integrados que permitem executar modelos de IA diretamente nos seus dados armazenados.

Principais recursos

Consultas rápidas para grandes conjuntos de dados

Conecta-se ao Google Sheets, Dataflow, Spark, Hadoop e outras ferramentas

Altamente econômico, pois você paga separadamente pelo que armazena e pelo que pesquisa.

Preços

Preços personalizados

Grandes expectativas

O Great Expectations é uma solução alimentada por IA que garante que apenas dados de alta qualidade fluam pelos seus pipelines. Por exemplo, se houver um preço negativo ou um endereço de e-mail ausente, ele alerta você antes que os dados incorretos/incompletos cheguem aos seus modelos de IA.

Principais recursos

Monitoramento da integridade dos dados em tempo real para detecção instantânea de anomalias

Vem com ferramentas integradas de observabilidade de dados

Usa IA para gerar testes automaticamente e validar a qualidade dos dados

Preços

Preços personalizados

🚀 Vantagem do ClickUp: Embora o BigQuery armazene os dados, o Airbyte os mova e o Great Expectations os valide, você ainda precisa de uma ferramenta para analisar e visualizar os resultados. Os painéis do ClickUp transformam dados brutos em tempo real em insights fáceis de entender para todos na sua empresa. Receba atualizações baseadas em IA sobre seus fluxos de trabalho usando os painéis do ClickUp. Personalize seu painel organizando vários cartões (gráfico circular, gráfico de barras, etc.) para acompanhar o trabalho, o tempo, a receita, os sprints e o desempenho da equipe em uma única visualização. Com o AI Cards, você pode resumir automaticamente o trabalho, identificar gargalos e gerar resumos narrativos de status usando os mesmos dados subjacentes. Essa combinação de personalização do tipo arrastar e soltar + cartões de IA ajuda a criar painéis prontos para execução com gráficos, KPIs e resumos automatizados em um só lugar.

2. Camada de conteúdo criativo

A IA não pode substituir a criatividade. Mas pode reduzir o tempo gasto em rascunhos, revisões e reutilização.

Com isso em mente, vamos explorar as principais ferramentas de IA para a camada de criação de conteúdo:

Jasper

A plataforma de automação de conteúdo de IA Jasper unifica a voz da sua marca, conecta seus fluxos de trabalho e automatiza o ciclo de vida do seu conteúdo por meio de pipelines de conteúdo inteligentes.

Principais recursos

O Jasper tem consciência da marca, o que significa que usa modelos de aprendizado profundo para entender o tom, o estilo e o conhecimento específico sobre os produtos da sua empresa.

Integra-se com o Surfer SEO e o Semrush para otimizar seu conteúdo para SEO.

Oferece suporte à criação de conteúdo em mais de 30 idiomas

Preços

A partir de US$ 69/mês por usuário

Canva Magic Studio

O Canva Magic Studio é um pacote completo de design com IA. Ele simplifica tarefas complexas, como edição de fotos, design de layout e criação de vídeos, em ações com um clique.

Principais recursos

Gera modelos de design editáveis e alinhados com a marca para publicações em redes sociais, apresentações, cartazes, etc., a partir de simples prompts de texto.

Transforma dados brutos em gráficos visualmente atraentes e personalizados com a marca

Suporta trabalhos de design e edição em massa de nível profissional.

Preços

Gratuito

Os planos pagos começam em US$ 15/mês por usuário.

HeyGen

Use a plataforma de geração de vídeos com IA HeyGen para produzir vídeos de nível profissional, mesmo a partir de apenas um roteiro. Ela automatiza o processo e economiza horas de produção. Gere vídeos de alta qualidade com narração, recursos visuais e um avatar de IA.

Principais recursos

Clone sua própria voz e aparência para criar um avatar digital para seus vídeos.

Transforme uma única foto ou imagem em um vídeo falante com sincronização labial precisa.

Traduz automaticamente seus vídeos para mais de 175 idiomas e dialetos

Preços

Gratuito

Os planos pagos começam em US$ 29/mês por usuário.

🚀 Vantagem do ClickUp: Procurando uma ferramenta completa de geração de conteúdo de IA que se integre às suas tarefas, documentos e todo o seu espaço de trabalho? Experimente o ClickUp Brain. Seja para redigir um resumo de projeto em um documento, criar uma imagem ou escrever uma descrição de tarefa, basta um único clique para fazer tudo isso. Use o ClickUp Brain para lidar com a criação e análise de conteúdo. Com o Brain, você pode: Refine o texto existente para melhorar a clareza, o tom, a gramática e a estrutura.

Identifique as tarefas que precisam ser corrigidas com base nos seus dados existentes.

Gere resumos de conteúdo, artigos, documentos técnicos, SOPs, descrições de produtos, textos publicitários, legendas para redes sociais, guias de integração, manuais de treinamento etc. em segundos.

3. Camada de capacitação de marketing e vendas

Se você gerencia uma equipe de marketing ou vendas, suas iniciativas de IA devem se concentrar em hiperpersonalização, automação de agendamento e divulgação e análise de comportamento. Exatamente o que as ferramentas nesta camada abrangem:

ActiveCampaign

A ActiveCampaign lida com a estratégia e execução de marketing em vários canais. Ela usa IA para orquestrar toda a jornada do cliente, gerenciar campanhas de marketing de ponta a ponta, construir segmentos de público e personalizar mensagens.

Principais recursos

Gera campanhas completas, com textos e imagens, a partir de prompts de texto simples.

Automação de e-mails e mensagens com base no comportamento

Suporta automação omnicanal (WhatsApp, SMS, e-mails, site, etc.)

Preços

A partir de US$ 15/mês por usuário (cobrado anualmente)

Apollo.io

A Apollo.io é uma plataforma de inteligência de vendas e engajamento B2B que combina um enorme banco de dados verificado com mais de 275 milhões de contatos com ferramentas automatizadas de divulgação. É a interface principal ideal para qualquer equipe de prospecção.

Principais recursos

Sinais de intenção para sinalizar empresas que estão pesquisando ativamente sua solução

Reúne insights sobre empresas e contatos de forma autônoma para gerar pontos de discussão personalizados.

Gera e-mails, respostas e linhas de assunto com reconhecimento da marca

Preços

Gratuito

Os planos pagos começam em US$ 59/mês por usuário.

4. Camada de suporte e atendimento ao cliente

Integrar a IA à sua camada de CX significa passar de um atendimento reativo para um atendimento proativo. O objetivo é resolver consultas simples instantaneamente usando bots, enquanto equipa os representantes humanos com o contexto necessário para lidar com situações complexas e de alta emoção.

As duas ferramentas a seguir estabelecem as bases para essa camada:

Intercom

A Intercom lida com a comunicação em tempo real com o cliente por meio de chat, mensagens no aplicativo e caixas de entrada de suporte. Seus recursos de IA ajudam a classificar solicitações, sugerir respostas e resolver dúvidas comuns antes que elas cheguem a um agente humano.

Principais recursos

Um bot com tecnologia GPT-4 para suporte de primeira linha

Perfis contextuais de clientes com histórico de conversas

Caixa de entrada unificada para bate-papo, e-mail e mensagens no aplicativo

Preços

A partir de US$ 39/mês por usuário

Gong

O Gong atua como os ouvidos e os olhos da sua equipe de pós-vendas. Ele grava, transcreve e analisa todas as interações com os clientes (ligações, e-mails e reuniões) para identificar padrões, riscos e oportunidades que os representantes humanos muitas vezes deixam passar.

Principais recursos

Análise orientada por IA do sentimento e dos tópicos dos clientes

Avalie a adoção de metodologias em campo, amplie a visão para identificar tendências agregadas da equipe e diminua o zoom para ver padrões em nível individual.

Informações sobre o desempenho dos agentes e oportunidades de treinamento

Preços

Preços personalizados

5. Camada de orquestração do fluxo de trabalho

Uma coisa é comprar e implementar sistemas, outra é criar fluxos de trabalho baseados em IA para as operações diárias. Não é de se admirar que esse seja o passo mais intimidador para equipes novas em IA.

O ClickUp reduz essa barreira com automação de fluxo de trabalho sem código e fácil para iniciantes. Ele oferece ferramentas integradas e intuitivas para começar aos poucos, como automatizar atualizações de status de tarefas, e rapidamente expandir para a criação de agentes de IA totalmente autônomos que gerenciam projetos inteiros para você.

Vamos explorar seus recursos como um agente de IA contextual para sua equipe:

IA contextual que entende o seu trabalho

O ClickUp BrainGPT é o seu assistente de IA para desktop sempre ativo, que entende seu trabalho, tarefas, documentos, bate-papos, projetos, planos de ação e equipes. Tudo fica dentro e está conectado ao seu espaço de trabalho ClickUp.

Peça ao ClickUp BrainGPT para atualizações de progresso, com tarefas atrasadas e bloqueadas sinalizadas.

O BrainGPT, a IA contextual, entende o contexto do seu trabalho. Como está integrado diretamente aos seus fluxos de trabalho, ele pode responder:

Que trabalho está em andamento

Quem é o proprietário de quê

O que está atrasado, bloqueado ou aguardando entrada

Como as tarefas e os documentos se relacionam entre si

📌 Exemplo: imagine um líder de projeto que chega ao trabalho no meio da semana, após um dia repleto de chamadas. Em vez de procurar atualizações em chats e documentos, ele pergunta ao BrainGPT: qual é o status atual do lançamento do site?

O BrainGPT extrai o contexto diretamente do espaço de trabalho e responde com um resumo conciso:

O design da página inicial foi aprovado e está pronto para desenvolvimento.

As atualizações do texto estão em revisão e foram atribuídas ao líder de conteúdo.

O controle de qualidade está bloqueado, aguardando os recursos finais.

Duas tarefas estão atrasadas e atribuídas ao mesmo responsável

A partir daí, o BrainGPT também pode resumir os bloqueadores e criar uma breve atualização de status para as partes interessadas.

Um assistente de IA que elimina a proliferação da IA

A expansão da IA geralmente começa com boas intenções. Uma ferramenta para escrever. Outra para reuniões. Uma terceira para pesquisa. Em pouco tempo, sua equipe está lidando com vários aplicativos de IA, cada um com sua própria interface, preço e curva de aprendizado.

Em vez de simplificar o trabalho, a IA adiciona atrito.

Veja como o BrainGPT reduz a proliferação da IA:

Acesso a vários modelos de IA em um só lugar: com o ClickUp Brain GPT, as equipes podem acessar vários modelos de IA líderes a partir de uma única interface, sem precisar alternar entre ferramentas ou gerenciar assinaturas separadas.

Um aplicativo para trabalho e IA: o ClickUp incorpora a IA diretamente em tarefas, documentos, chats e projetos. Isso significa que os resultados da IA são automaticamente vinculados à execução — sem copiar e colar, sem perda de contexto, sem ferramentas extras.

Pesquisa empresarial em todo o seu espaço de trabalho: em vez de pesquisar manualmente em pastas, chats e drives, o Brain GPT permite que as equipes façam perguntas em linguagem simples e obtenham respostas de tarefas, documentos e ferramentas conectadas. em vez de pesquisar manualmente em pastas, chats e drives, o Brain GPT permite que as equipes façam perguntas em linguagem simples e obtenham respostas de tarefas, documentos e ferramentas conectadas.

Talk to Text para atualizações mais rápidas: para ideias rápidas, notas ou atualizações de tarefas, o Talk-to-Text permite que os membros da equipe falem naturalmente, em vez de digitar tudo. para ideias rápidas, notas ou atualizações de tarefas, o Talk-to-Text permite que os membros da equipe falem naturalmente, em vez de digitar tudo.

O AI Notetaker transforma conversas em ação: o AI Notetaker captura discussões, resume pontos-chave e converte itens de ação diretamente em tarefas, mantendo o trabalho em andamento sem acompanhamentos manuais.

Veja o que você pode fazer com o AI Notetaker 👇

Juntas, essas capacidades substituem um conjunto heterogêneo de ferramentas de IA por uma única camada contextual de IA. Para equipes novas em IA, essa consolidação é o que mantém a adoção inicial sustentável.

Agentes com tecnologia de IA que fazem o trabalho pesado

Para automações de processos de negócios personalizadas, com várias etapas ou complexas, você tem os Super Agentes do ClickUp.

Os Super Agents são agentes alimentados por IA projetados para lidar com fluxos de trabalho complexos e completos sem supervisão humana constante. Em vez de acionar uma única ação, eles podem observar o trabalho, interpretar o contexto e realizar uma sequência de ações com base em objetivos predefinidos.

Converse em linguagem natural com os Super Agents usando o ClickUp Brain.

Como os Super Agentes residem no ClickUp, eles operam com total conhecimento de suas tarefas, documentos, status, proprietários e prazos.

📌 Exemplo: Os Super Agentes se destacam quando os fluxos de trabalho abrangem várias ferramentas ou etapas e podem ser repetidos entre equipes. Os casos de uso incluem:

Caso de uso O que o Super Agent faz Briefings criativos Elabore briefings criativos usando o contexto de tarefas ou conversas de chat e sugira melhorias práticas. Resumo dos recursos Converte solicitações de recursos brutos em briefings estruturados com escopo, premissas e requisitos essenciais. E-mails de acompanhamento Transforme as notas de reunião do AI Notetaker em e-mails de acompanhamento concisos e prontos para o cliente, com decisões, responsáveis e prazos. Escalonamento de problemas Mantém um resumo centralizado de escalonamento Doc vinculado a cada tarefa Descrições de cargos Gera descrições completas de cargos usando detalhes de tarefas e contexto relevante da web. Pesquisa no SharePoint Pesquise diretamente no SharePoint a partir do ClickUp para responder a perguntas postadas em um canal de bate-papo.

Conecte sua pilha de tecnologia de IA com mais de 1000 ferramentas essenciais de negócios, como Google Sheets, Gitlab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio, etc., usando as integrações do ClickUp.

Crie uma pilha de tecnologia de IA integrada usando as integrações do ClickUp.

Basta selecionar a ferramenta desejada e ativá-la para configurá-la rapidamente. Você também pode configurar integrações personalizadas usando APIs para completar sua pilha de tecnologias.

Economize tempo com modelos pré-construídos

Mas você sabe o que realmente torna o ClickUp AI fácil para iniciantes?

Modelos pré-construídos para tudo — fluxos de trabalho, automações, calendários de conteúdo, quadros de visão, campanhas de marketing, análise da concorrência, gestão de frotas, gestão de projetos e muito mais.

O ClickUp Template Center oferece mais de 500 modelos pré-construídos para dar início aos processos de negócios.

Cada modelo oferece um ponto de partida. Por exemplo, você pode adotar um modelo de produção de conteúdo e, em seguida, ajustar facilmente os agentes de IA dentro dele para atender às suas necessidades específicas.

Isso elimina a ansiedade do “estado em branco” que muitas vezes impede a adoção da IA em novas equipes.

Você não só pode escolher entre a extensa biblioteca de modelos do ClickUp, como também pode criar e salvar modelos personalizados para uso futuro.

Erros comuns que as equipes cometem ao adotar a IA

Aqui estão quatro desafios comuns na adoção da IA e soluções práticas para resolvê-los:

Armadilhas comuns Por que isso acontece Soluções ✅ Automatizando processos ineficientes As equipes presumem que a IA irá “limpar” fluxos de trabalho ineficientes. Elas enviam dados incompletos ou inconsistentes, o que leva a resultados pouco confiáveis e amplifica os erros existentes. Primeiro, estabilize o fluxo de trabalho para operações de aprendizado de máquina contínuas. Use a IA para eliminar atritos de um processo claro, não para compensar um processo defeituoso. Comprando ferramentas de IA por causa do hype As novas ferramentas de IA prometem amplos recursos e ganhos rápidos, criando pressão para adotá-las logo. Avalie as ferramentas com base na qualidade da integração, acesso aos dados, adequação operacional e histórico sólido do fornecedor. Investimento inicial excessivo Avalie as ferramentas com base na qualidade da integração, acesso aos dados e adequação operacional. Comece com dados limitados, um pequeno grupo de usuários e um ou dois fluxos de trabalho. Expanda somente após medir o desempenho do fluxo de trabalho e a precisão do modelo. Supondo que todas as ferramentas de IA sejam “fáceis” de usar As equipes presumem que “IA é fácil” e depois enfrentam dificuldades com o uso inconsistente e a baixa adoção. Para aprimorar a experiência da equipe em ferramentas de IA, forneça a eles um manual. Crie uma biblioteca de prompts de IA comprovados, realize tutoriais curtos e tenha especialistas em IA para facilitar a adoção.

Benefícios de uma pilha de IA fácil de usar para iniciantes

Aqui estão cinco benefícios principais de começar com uma pilha de IA fácil para iniciantes:

Você não precisa ser um especialista em tecnologia: pessoas sem conhecimentos técnicos podem criar facilmente uma pilha de tecnologia de IA de nível profissional usando ferramentas sem código e automação. Você não precisa aprender a programar nem contratar um desenvolvedor caro.

O investimento se paga quase imediatamente: como você não está gastando milhares em taxas de configuração, o tempo que você economiza nas primeiras semanas geralmente cobre o custo das ferramentas.

Você pode começar aos poucos e adicionar mais recursos posteriormente: não é necessário reformular todo o negócio de uma só vez. Comece automatizando apenas o gerenciamento de projetos . Quando isso estiver funcionando, você poderá adicionar uma ferramenta para automatizar o suporte ao cliente.

Sua equipe realmente vai usar: em vez de se sentirem ameaçados por tecnologias complexas, os funcionários veem essas ferramentas como atualizações úteis para seu fluxo de trabalho diário. Isso leva a uma maior satisfação e muito menos “resistência à mudança”.

Você não fica “preso” a uma única ferramenta: se uma ferramenta melhor for lançada no mês que vem, uma pilha para iniciantes facilita a troca da antiga. Você não fica preso a um contrato de três anos por uma ferramenta que pode ficar desatualizada em breve.

Crie sua pilha de IA em minutos com o ClickUp

Estamos testemunhando a adoção tecnológica mais rápida da história e, embora seja natural se sentir sobrecarregado, você não pode se dar ao luxo de esperar.

O ClickUp oferece uma vantagem inicial, ajudando você a adotar a IA sem a curva de aprendizado.

O ClickUp oferece o ambiente de produção sem código perfeito para criar pilhas de IA personalizadas. Você pode integrar todos os seus aplicativos, configurar automações complexas, analisar métricas em tempo real e gerar recursos criativos em minutos.

Mais importante ainda, a IA contextual do ClickUp atua como a cola que conecta toda a sua pilha sem qualquer complicação.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

Uma pilha de IA é uma combinação estrategicamente planejada de ferramentas de IA para automatizar e aprimorar as operações comerciais. Normalmente, ela inclui três camadas: dados (para armazenar e processar dados antes de alimentar as ferramentas de IA), inteligência (contém todos os seus modelos de IA e infraestrutura de inteligência) e aplicação (são as ferramentas que você usa para acessar a IA). Para quem está começando, a pilha se concentra em ferramentas fáceis de usar e sem código que resolvem gargalos imediatos sem exigir profundo conhecimento técnico ou codificação personalizada.

Comece mapeando os processos existentes para identificar os principais gargalos. Isso ajudará você a entender as metas de IA que precisa seguir para sua pilha. Em seguida, agrupe esses problemas para definir os recursos específicos de que você precisa, como resumo ou extração de dados. Selecione fornecedores confiáveis, configure o software para o seu fluxo de trabalho e realize treinamentos com a equipe. Por fim, monitore o desempenho por meio de auditorias regulares para garantir que a pilha permaneça confiável.

As “melhores” ferramentas para equipes pequenas priorizam alta versatilidade, baixa manutenção e custo-benefício. Elas devem ter várias funções para evitar a proliferação de ferramentas. As principais opções incluem o ClickUp para inteligência e automação de projetos tudo-em-um, o ActiveCampaign para marketing, o Intercom para suporte ao cliente e o Jasper para redação.

O ClickUp simplifica a adoção da IA, fornecendo um ambiente unificado e sem código, onde a inteligência é integrada nativamente. Recursos como o ClickUp BrainGPT oferecem respostas instantâneas a partir da base de conhecimento da sua empresa, enquanto as automações sem código lidam com a entrada de dados e atualizações de status automaticamente. Ele elimina a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas, permitindo que as equipes acessem vários LLMs de elite — como GPT e Claude — diretamente em suas tarefas e documentos existentes.

Avalie o sucesso comparando as linhas de base de desempenho antes e depois. As principais métricas incluem o tempo necessário para concluir tarefas específicas, a redução das etapas manuais e a melhoria nas taxas de retrabalho. Além disso, acompanhe o ROI calculando as horas economizadas em relação aos custos da ferramenta.