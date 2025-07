Apresentando o Brain Max: o superaplicativo de IA que conecta o contexto do seu trabalho e elimina a proliferação da IA

Sabe aquela sensação de abrir o computador e ver dezenas de ferramentas de IA diferentes olhando para você?

ChatGPT, por um lado. Claude, por outro. Perplexity para pesquisa. Outra IA para imagens. Uma IA para seu CRM. Uma IA para seus documentos.

Cada um com seu próprio login, sua própria janela de contexto e sua própria assinatura.

Passamos da IA como solução para a IA como problema.

Em vez de economizar tempo, estamos afogados em um mar de ferramentas desconectadas que não se comunicam entre si, não entendem nosso trabalho e definitivamente não nos entendem.

Isto é AI Sprawl.

E é o assassino silencioso da produtividade no local de trabalho moderno.

Pense nisso:

Sempre que você alterna entre ferramentas de IA, perde o contexto .

Sempre que você copia e cola de um aplicativo para outro, perde tempo .

Cada vez que explica o seu projeto a mais um chatbot, perde o ritmo.

Todas as novas ferramentas de IA prometem magia, mas acabam criando mais silos, mais confusão e mais trabalho.

Esse não é o futuro que foi prometido. Esse não é o futuro que você merece.

Hoje, estamos eliminando a proliferação da IA com o Brain MAX

Estamos muito animados em apresentar o ClickUp Brain MAX — o super aplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho.

Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção.

Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

O Brain MAX é o que acontece quando a IA se conecta a todo o seu contexto de trabalho.

Ele conhece suas tarefas, seus documentos, suas reuniões, sua equipe e todos os aplicativos que você usa.

Uma IA para pesquisar, perguntar, automatizar e executar — qualquer coisa.

Como a IA contextual transforma a produtividade no local de trabalho

Descubra o poder da IA contextual

Diferente da IA genérica, que começa do zero todas as vezes, a IA do ClickUp consulta todo o seu trabalho para fornecer respostas relevantes — sem mais respostas genéricas de IA.

Pesquisa unificada em todos os seus aplicativos

Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, na web e muito mais.

Chega de procurar arquivos perdidos sem fim.

Produto de produtividade com prioridade para voz

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz, sem usar as mãos, em qualquer lugar.

Isso não é apenas conveniência — é uma mudança fundamental na forma como interagimos com o nosso trabalho.

Um aplicativo, uma assinatura, uma fonte de verdade

O Brain MAX substitui dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo.

O que torna o Brain MAX diferente

O Brain MAX não é uma melhoria incremental.

É uma mudança fundamental na forma como trabalhamos com IA:

Chega de copiar e colar entre ferramentas.

Chega de explicar o contexto repetidamente.

Chega de procurar em dezenas de aplicativos para encontrar o que você precisa.

Apenas uma IA que sabe tudo o que você sabe, encontra tudo o que você precisa e funciona em qualquer lugar onde você trabalha.

Recursos do Brain MAX

🧠 IA contextual que entende você

O Brain MAX entende seu trabalho como nenhum outro.

Ele conhece seus projetos, sua equipe, seus prazos e seu histórico de trabalho, para que você obtenha respostas e automação que realmente fazem sentido. Chega de respostas genéricas e fora de contexto da IA.

🔍 Pesquise tudo, instantaneamente

Uma caixa de pesquisa para toda a sua vida digital.

Encontre o que você precisa em:

ClickUp (tarefas, documentos, chats e projetos)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

A web

E muito mais

Chega de procurar em várias abas ou se perguntar onde você salvou aquele arquivo. Apenas respostas instantâneas.

🎙️ Produtividade com prioridade para a voz

Converse com o Brain MAX. Ele ouve, responde e executa.

Use o recurso Talk to Text para transformar instantaneamente ideias faladas em tarefas, e-mails, mensagens e conteúdo, sem interromper seu fluxo de trabalho.

🤖 Todos os melhores modelos de IA em um só lugar

Acesse as ferramentas de IA mais poderosas sem precisar alternar entre aplicativos:

ChatGPT (várias versões, incluindo GPT-4o)

Claude

Gemini

Alterne entre modelos para obter os melhores resultados em redação, codificação, resumos e muito mais. À medida que a IA evolui, o Brain MAX mantém você à frente da concorrência, sem esforço adicional.

🔒 Seus dados, suas regras

Sua privacidade é inviolável.

Retenção de dados zero com provedores de IA

A IA do ClickUp não é treinada com dados do seu espaço de trabalho. Seus dados NÃO são usados para treinar modelos de IA

Desenvolvida na AWS com segurança de ponta a ponta

Você mantém o controle, sempre.

🎯 IA mais inteligente, sempre

O Brain MAX escolhe o melhor modelo de IA para sua tarefa, seja escrever, analisar dados ou debater ideias.

Você obtém os melhores resultados sem precisar pensar nisso.

💻 Criado para o seu desktop

Disponível para Mac e Windows.

Não se trata apenas de uma extensão do navegador, mas de um aplicativo nativo projetado para funcionar perfeitamente com o seu sistema operacional, proporcionando velocidade e acessibilidade máximas.

♾️ Acesso gratuito

Qualquer pessoa pode experimentar o Brain MAX gratuitamente!

Se você está no plano AI Autopilot do ClickUp, aproveite o uso ilimitado do Brain MAX. Sem limites para sua produtividade.

O Brain MAX já está disponível gratuitamente

O Brain MAX já está disponível para Mac e Windows.

E a melhor parte é que o uso ilimitado está incluído para assinantes do ClickUp Brain durante a fase introdutória

Melhor ainda? Você pode experimentar gratuitamente

Chega de proliferação de IA. Um aplicativo, uma assinatura, uma fonte de verdade.

Baixe o Brain MAX agora e experimente o que acontece quando a IA finalmente entende o seu trabalho.

Este é o futuro da forma como o trabalho será feito.