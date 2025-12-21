Os 11 melhores criadores de chatbots para automatizar conversas com clientes em [ano]

Os chatbots estão de volta ao centro das atenções. Desta vez, as plataformas de chatbot com IA estão gerando respostas precisas em tempo real, em vez de respostas rígidas e pré-programadas.

Essa mudança altera as interações diárias com os clientes para a maioria das empresas online. As conversas com chatbots de IA agora lidam com tudo, desde perguntas frequentes simples até soluções complexas de problemas.

Na verdade, cerca de 60% dos usuários entre 25 e 34 anos afirmaram ter usado chatbots em sites diretos ao consumidor (D2C).

Anteriormente, criar chatbots avançados significava contratar desenvolvedores ou aprender uma nova linguagem de script. Agora, os criadores de chatbots modernos permitem que você crie chatbots personalizados com criadores visuais, fluxos de arrastar e soltar e modelos de IA que entendem a linguagem natural (mesmo que você tenha conhecimento técnico limitado).

Neste guia, exploraremos os melhores criadores de chatbots e seus planos de preços, para que você possa automatizar conversas e expandir seus negócios sem precisar reconstruir toda a sua pilha.

Os 11 melhores criadores de chatbots em resumo

Aqui está uma comparação lado a lado dos principais criadores de chatbots, cobrindo os principais recursos, preços e avaliações reais dos usuários para ajudá-lo a escolher o mais adequado.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Suporte interno à equipe e automação de tarefas Agentes de IA, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, integrações profundas Planos gratuitos; personalizações para empresas. Botpress Agentes de IA personalizados com LLM e base de conhecimento Pipelines RAG, bots multiagentes, suporte LLM, sincronização em tempo real, lógica API Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 89/mês por usuário. Intercom Suporte ao cliente escalável com IA proativa Bot com IA Fin, criador sem código, roteamento ao vivo, integrações com CRM Planos pagos a partir de US$ 39/mês por usuário Chatbase Agentes de IA treinados com dados internos Carregue PDFs, integrações Slack/Notion, suporte multilíngue, automação de tarefas Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 40/mês por usuário. Dialogflow NLP multilíngue e chatbots contextuais Detecção de intenção por PNL, suporte a mais de 14 canais, criador de fluxos CX, análises Preços personalizados Tidio IA + chat ao vivo para pequenas empresas Chatbot Lyro, criador de arrastar e soltar, painel de controle de chat ao vivo, análise de chatbot Planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário Chatfuel Fluxos de chatbot para Facebook, Instagram e WhatsApp Integrações Meta, agentes de IA, gatilhos de comentários, integrações Stripe e Shopify. Planos pagos a partir de US$ 23,99/mês por usuário. Ada Suporte de IA empresarial em chat, SMS e voz Agentes de IA, automação de voz, gatilhos de CRM, personalização, integrações empresariais Preços personalizados IBM Watsonx Assistant Chatbots seguros, escaláveis e de nível empresarial Construtor visual, LLMs, conformidade com HIPAA, suporte multicanal, painéis de desempenho Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 140/mês por usuário. Kommunicate IA híbrida e suporte humano Integração com Dialogflow/OpenAI, transferência para agente ao vivo, análises, suporte multicanal Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 100/usuário.

O que você deve procurar em criadores de chatbots?

Imagine que você administra um negócio de comércio eletrônico em crescimento e deseja um chatbot para responder às perguntas mais comuns dos clientes e passar leads qualificados para o seu CRM. Provavelmente, você não tem tempo para aprender uma nova linguagem de programação ou combinar cinco ferramentas diferentes.

Os melhores criadores de chatbots ajudam você a construir interfaces conversacionais com estrutura suficiente para manter a identidade da marca, enquanto a IA preenche as lacunas com respostas precisas. Eles também se integram às suas ferramentas e base de conhecimento existentes, para que o bot possa agir com base em todos os dados dos seus clientes, em vez de adivinhar.

Procure um criador de chatbots que ofereça:

Um criador visual com design de fluxo do tipo arrastar e soltar, para que mesmo quem não é desenvolvedor possa criar chatbots e atualizar a lógica rapidamente.

Opções de personalização para o widget de chat, tom e conteúdo, para que seu bot reflita sua marca em sites e aplicativos.

Modelos integrados de PNL e IA, para que seu chatbot de IA possa entender a linguagem natural e lidar com variações nas perguntas dos clientes.

Integrações com CRMs, help desks, ferramentas de análise como o Google Analytics e canais de mensagens como o Facebook Messenger e o WhatsApp.

Painéis para analisar o desempenho do chatbot e acompanhar as taxas de resolução para ajustar os fluxos com base em conversas reais.

Os 11 melhores criadores de chatbots

Abaixo, reunimos 10 dos melhores criadores de chatbots — desde ferramentas intuitivas de arrastar e soltar até plataformas avançadas de chatbots com IA, com recursos poderosos de análise e integração.

1. ClickUp (ideal para suporte interno à equipe, encaminhamento de tarefas e assistência a projetos)

Torne a comunicação eficiente uma realidade com os recursos baseados em IA do ClickUp

A maioria das equipes não enfrenta dificuldades por falta de informações. Elas enfrentam dificuldades porque essas informações estão espalhadas por várias ferramentas ou enterradas em documentos desatualizados. Esse é um exemplo clássico de dispersão do trabalho. Os funcionários acabam gastando grande parte do dia procurando informações em diferentes canais, em vez de ajudar os clientes ou levar os projetos adiante.

O ClickUp transforma esse caos em um único espaço de trabalho de IA convergente. Com o ClickUp AI Agents e o ClickUp Brain, você pode criar experiências internas de chatbot de IA que funcionam diretamente no seu espaço de trabalho. Aqui está uma rápida visão geral do que você pode alcançar com o ClickUp.

AI Agent Chat + automação para suporte interno

Crie agentes de IA personalizados com instruções e responsabilidades predefinidas com o ClickUp AI Agents

Os agentes de IA do ClickUp funcionam como bots de suporte interno que conhecem seu espaço de trabalho por dentro e por fora. Eles respondem às perguntas da sua equipe, extraem respostas de documentos e tarefas e podem até mesmo encaminhar solicitações para fluxos de trabalho estruturados, para que nenhuma informação seja perdida.

Você pode adicionar agentes de chat ao ClickUp Chat para que eles monitorem canais específicos, respondam a perguntas internas repetidas, publiquem resumos diários ou sintetizem longas conversas. Isso significa que as equipes de TI ou operações podem usar o ClickUp Chat e o AI Agent Chat para classificar tickets internos, responder a perguntas comuns do tipo “como faço para” e encaminhar solicitações para as filas corretas sem a necessidade de um agente humano intervir todas as vezes.

Use agentes pré-construídos ou crie fluxos de trabalho personalizados no chat para gerenciar seus projetos.

Quando um colega de equipe preenche um formulário de solicitação, o agente pode criar uma tarefa estruturada e enviar uma resposta de IA por meio do ClickUp Brain para confirmar que a solicitação foi registrada. Esse nível de automação reduz a necessidade de um agente humano intervir em cada atualização de rotina.

Concierge de suporte interno sempre disponível por meio de IA

O ClickUp BrainGPT estende seu chatbot de IA além da janela do espaço de trabalho para o seu desktop e navegador, para que a IA possa dar suporte a conversas internas onde quer que você trabalhe.

Veja como usá-los para melhorar o suporte interno e o crescimento dos negócios:

Faça perguntas detalhadas sobre todos os seus dados de clientes : o ClickUp BrainGPT pode pesquisar em seus aplicativos de trabalho e na web usando vários modelos de IA. Você pode fazer perguntas como “Quais bugs abertos estão bloqueando nossas três principais contas?” ou “Mostre-me padrões em conversas recentes do chatbot sobre questões de faturamento”. Em seguida, ele extrai informações de tarefas, documentos e ferramentas conectadas para fornecer respostas contextuais, em vez de trechos isolados.

Escolha o modelo de IA certo para cada fluxo de trabalho interno: o ClickUp BrainGPT oferece suporte a vários modelos de IA, como ChatGPT e Gemini, em um único sistema de permissões seguro, permitindo que você selecione a melhor opção para cada tarefa. Como tudo é executado sob os controles de privacidade do ClickUp, os modelos de terceiros não são treinados com os dados da sua empresa.

Automações sem código com o AI Automation Builder

Ative a automação necessária ou personalize regras por meio de IA com base em seus fluxos de trabalho.

O AI Automation Builder da ClickUp permite que você descreva o que deseja automatizar em linguagem simples e sugere uma automação completa com gatilhos e ações. Você pode começar com mais de 100 modelos de automação e, em seguida, refinar o fluxo em vez de escrever código ou unir vários criadores de chatbots.

Por exemplo, você pode criar regras como:

“Quando um formulário marcado como ‘Interrupção urgente’ for enviado, crie uma tarefa P1, atribua-a ao engenheiro de plantão e publique uma atualização no canal de bate-papo de incidentes.”

“Quando um ticket no Intercom ou Zendesk for marcado como ‘solicitação de recurso’, crie uma tarefa vinculada para o produto, adicione a conta do cliente e mova-a para a lista de feedback.”

Como essas automações se baseiam em todos os seus dados de clientes e sistemas existentes, você pode conectar sites, canais de mensagens e ferramentas de suporte. Em seguida, você pode optar por analisar o desempenho do chatbot e o volume de solicitações internas com campos personalizados e painéis do ClickUp, em vez de exportar os dados para planilhas separadas.

Melhores recursos do ClickUp

Centralize conversas internas de chatbot, tarefas e documentos em um único espaço de trabalho com o ClickUp Chat e o ClickUp Brain.

Conecte o ClickUp a ferramentas como Intercom, Zendesk, e-mail e muito mais para que as conversas externas com clientes se tornem tarefas vinculadas com histórico completo.

Acompanhe filas de solicitações internas, tendências de resposta e métricas de SLA nos painéis do ClickUp para ver onde os agentes de IA e as automações estão reduzindo o trabalho manual.

Pesquise no ClickUp e em aplicativos conectados com o Enterprise AI Search e, em seguida, transforme as respostas em tarefas ou atualizações do ClickUp com um clique.

Limitações do ClickUp

Atualmente, o foco está mais voltado para o suporte interno à equipe do que para casos de uso de chatbots voltados para o cliente.

Alguns recursos de IA, como agentes personalizados e resumos, exigem um complemento pago do ClickUp Brain.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (mais de 10.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Esta avaliação da G2 observou:

Uma das novidades que mais se destaca é a ferramenta de IA, ClickUp Brain. Ela transformou a forma como gerencio tarefas e projetos, automatizando processos rotineiros e fornecendo sugestões inteligentes, economizando tempo e esforço consideráveis.

Uma das novidades que mais se destaca é a ferramenta de IA, ClickUp Brain. Ela transformou a forma como gerencio tarefas e projetos, automatizando processos rotineiros e fornecendo sugestões inteligentes, economizando tempo e esforço consideráveis.

🧠 Você sabia: embora a IA já tenha despertado receios quanto à perda de empregos, 89% dos funcionários afirmam agora que ela reduz tarefas repetitivas e lhes dá mais tempo para se concentrarem em outras tarefas importantes. Saiba mais sobre isso em IA no local de trabalho.

2. Botpress (ideal para criar agentes de IA personalizáveis com integração profunda de LLM)

via Botpress

A maioria das plataformas de chatbot oferece um kit de ferramentas simples ou complexo para desenvolvedores. O Botpress visa preencher essa lacuna, oferecendo às equipes um controle preciso sobre o comportamento dos agentes de IA, sem sacrificar um criador visual.

O Botpress permite que você crie chatbots avançados e agentes de IA que extraem informações do seu site, arquivos e base de conhecimento interna. Seu Knowledge Agent sincroniza o conteúdo quase em tempo real, enquanto os pipelines RAG (retrieval-augmented generation) ajudam seu bot a responder a perguntas complexas dos clientes com um contexto melhor.

Você pode conectar modelos populares de IA de fornecedores como OpenAI e Anthropic e criar interfaces conversacionais que funcionam em sites, widgets de chat e canais de mensagens.

Melhores recursos do Botpress

Empilhe vários agentes de IA em um único bot, como agentes de conhecimento, agentes de personalidade e agentes de resumo.

Treine chatbots personalizados em sites, PDFs e documentos usando pipelines RAG para que as conversas do chatbot permaneçam sensíveis ao contexto.

Implemente bots em sites, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e outras plataformas.

Amplie os fluxos com ações JavaScript, chamadas HTTP e integrações com ferramentas existentes para obter controle total.

Use análises para avaliar o desempenho do chatbot e refinar os fluxos com base em dados reais dos usuários.

Limitações do Botpress

Curva de aprendizado mais elevada para equipes pequenas ou profissionais de marketing sem conhecimento técnico.

A publicação em canais Meta, como Instagram ou Facebook, requer configuração adicional.

Os recursos nativos de transmissão e campanha são mais leves do que as plataformas completas de automação de marketing.

Preços do Botpress

Pagamento conforme o uso : Grátis

Plus : US$ 89/mês

Equipe : US$ 495/mês

Gerenciado: US$ 1.495/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Botpress

G2 : 4,5/5,0 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Botpress

Esta avaliação da G2 afirmou:

Gosto da combinação de LowCode e ProCode, bem como das integrações de várias ferramentas disponíveis para criar rapidamente chatbots baseados em RAG. A interface do usuário é intuitiva e fácil de entender.

Gosto da combinação de LowCode e ProCode, bem como das integrações de várias ferramentas disponíveis para criar rapidamente chatbots baseados em RAG. A interface do usuário é intuitiva e fácil de entender.

📽️ Quer criar seu próprio agente de IA personalizado no ClickUp? Veja como o ClickUp usa a IA para facilitar a automação de tarefas:

3. Intercom (ideal para ampliar o suporte ao cliente com chatbots proativos com IA)

via Intercom

Quando o volume de suporte ao cliente aumenta, as equipes muitas vezes acabam trabalhando com várias ferramentas: e-mail, chat ao vivo, caixas de entrada compartilhadas e chamadas telefônicas. Essa fragmentação dificulta a entrega de experiências consistentes.

A Intercom se concentra em unificar esses canais em uma plataforma de suporte ao cliente baseada em IA. Seu chatbot de IA, Fin, desenvolvido pela OpenAI, pode responder às perguntas dos clientes usando sua central de ajuda, base de conhecimento e conversas anteriores, e então transferir para um agente humano quando necessário.

O Fin foi especialmente projetado para fornecer respostas precisas e se integra aos dados do chat ao vivo para que as conversas pareçam naturais.

Principais recursos do Intercom

Use o Fin para responder às perguntas mais comuns dos clientes usando sua central de ajuda e base de conhecimento de IA.

Crie fluxos de chatbot com um criador visual sem código para automatizar o encaminhamento, as perguntas frequentes e a captura de leads.

Conecte os bots ao seu site, aplicativos móveis e outros canais de mensagens para proporcionar experiências consistentes.

Encaminhe automaticamente questões complexas para agentes humanos, preservando todo o contexto da conversa.

Integre-se a ferramentas como Salesforce, HubSpot e Google Analytics para manter as interações com os clientes vinculadas às métricas de negócios.

Limitações do Intercom

Os níveis de preços mais altos podem ser muito elevados para pequenas empresas.

A personalização dos bots é limitada em comparação com plataformas voltadas para desenvolvedores.

O desempenho da IA depende muito da qualidade da sua base de conhecimento de IA.

Preços do Intercom

Essencial : US$ 39/mês por usuário

Avançado : US$ 99/mês por usuário

Expert : US$ 139/mês por usuário

Fin AI Agent: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Intercom

G2 : 4,5/5,0 (mais de 3.650 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 1.120 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Intercom

Esta análise da Capterra destaca:

Ter um chat de suporte ao vivo com inteligência artificial disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, é uma ferramenta incrivelmente útil para muitas empresas. Sempre que os clientes tiverem dúvidas, o chat pode tentar ajudar, mesmo fora do horário comercial.

Ter um chat de suporte ao vivo com inteligência artificial disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, é uma ferramenta incrivelmente útil para muitas empresas. Sempre que os clientes tiverem dúvidas, o chat pode tentar ajudar, mesmo fora do horário comercial.

4. Chatbase (ideal para agentes de suporte com tecnologia de IA treinados com seus dados)

via Chatbase

As equipes de suporte ao cliente estão sob pressão constante, desde lidar com o aumento do volume de tickets até responder em várias plataformas.

À medida que as empresas crescem, o volume de perguntas repetitivas dos clientes pode sobrecarregar até mesmo equipes bem estruturadas: “Onde está meu pedido?” e “Como faço para cancelar?”

O Chatbase surge com uma abordagem mais inteligente. Este criador de chatbots permite que você treine um chatbot de IA com seu próprio conteúdo, como artigos da central de ajuda e documentação do produto, permitindo que ele forneça respostas rápidas e ricas em contexto, sem a necessidade de intervenção humana.

Melhores recursos do Chatbase

Treine os agentes com seus próprios dados, carregando PDFs, documentos da central de ajuda ou URLs públicas.

Conecte-se a ferramentas como Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk e muito mais para extrair e atualizar dados específicos dos clientes.

Personalize as ações de IA para permitir que o bot execute tarefas como remarcar reuniões, alterar endereços ou encaminhar questões complexas.

Revise facilmente as respostas do bot com uma interface de “Registros de bate-papo” e um filtro de pontuação de confiança.

Ofereça suporte multilíngue em mais de 80 idiomas com detecção automática de idioma e tradução.

Limitações do Chatbase

Sem criador de fluxo visual ou capacidade de definir caminhos de conversa

Personalização limitada da captura de leads; apenas campos básicos como nome, e-mail e telefone

Sem chat ao vivo integrado ou divulgação proativa em plataformas como Facebook ou WhatsApp.

Preços do Chatbase

Preços personalizados com base em crédito

Avaliações e comentários sobre o Chatbase

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5,0 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Chatbase

Esta análise da Capterra capturou:

Tem sido uma ótima experiência até agora. É possível personalizar um chatbot que compartilha informações relevantes sobre o nosso negócio.

Tem sido uma ótima experiência até agora. É possível personalizar um chatbot que compartilha informações relevantes sobre o nosso negócio.

📮 ClickUp Insight: Tarefas repetitivas impedem 24% dos trabalhadores de realizar um trabalho significativo, enquanto outros 24% sentem que suas habilidades não são utilizadas — deixando quase metade da força de trabalho bloqueada criativamente e subvalorizada. O ClickUp muda isso ao automatizar o trabalho rotineiro com agentes de IA que agem com base em gatilhos. Quando uma tarefa é concluída, o agente de IA do ClickUp pode atribuir instantaneamente a próxima etapa, atualizar status ou enviar lembretes, sem a necessidade de acompanhamento manual. Crie agentes de IA personalizados e sem código com o ClickUp. 💫 Resultados reais: a STANLEY Security reduziu o tempo de criação de relatórios em mais de 50% usando as ferramentas de relatórios personalizáveis do ClickUp, permitindo que as equipes se concentrassem em insights em vez de formatação.

5. Dialogflow (ideal para experiências avançadas de NLP e chatbots multilíngues)

via Google

Muitos chatbots falham quando os usuários fazem perguntas ligeiramente diferentes.

É aí que o suporte ao cliente fica parado. Se o seu bot não consegue entender a intenção, sua equipe acaba intervindo manualmente, contrariando o objetivo da automação.

O Dialogflow, a plataforma de chatbot com IA do Google, foi criado especificamente para isso. Em vez de depender de fluxos fixos, ele usa o processamento de linguagem natural (NLP) para entender a intenção do usuário e extrair dados significativos das conversas, independentemente de como elas são formuladas.

Melhores recursos do Dialogflow

Entenda a intenção do usuário com precisão usando frases de treinamento e entidades personalizáveis.

Ofereça suporte à implantação de chatbots com IA em mais de 14 plataformas, incluindo sites, aplicativos de mensagens e assistentes de voz.

Aproveite o criador de fluxos do Dialogflow CX para interfaces de conversação mais avançadas e contextuais.

Integre-se perfeitamente por meio de APIs e webhooks para conectar-se a ferramentas e sistemas existentes.

Analise o desempenho do chatbot com ferramentas de treinamento integradas, rastreamento de fallback e análise de entradas do usuário.

Limitações do Dialogflow

Requer programação para armazenar dados de clientes ou personalizar conversas com chatbots.

Não possui uma interface visual do tipo arrastar e soltar para criar fluxos de chatbot.

Sem integração nativa de chat ao vivo para transferência humana

Curva de aprendizado mais íngreme com o Dialogflow CX para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do Dialogflow

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Dialogflow

G2 : 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Dialogflow

Esta análise da Capterra observou:

O DialogFlow facilita o gerenciamento de agendamentos e o envio de informações aos clientes quando integrado aos aplicativos de chat que eles costumam usar para se comunicar com você.

O DialogFlow facilita o gerenciamento de agendamentos e o envio de informações aos clientes quando integrado aos aplicativos de chat que eles costumam usar para se comunicar com você.

6. Tidio (ideal para combinar chat ao vivo e chatbots com IA para dar suporte a pequenas empresas)

via Tidio

Pequenas empresas e equipes enxutas raramente têm capacidade para responder a todas as mensagens dos clientes em tempo real. Acrescente a isso os diferentes fusos horários, e os clientes podem facilmente esperar horas por uma resposta básica.

O Tidio combina chat ao vivo, personalização de widgets de chat e recursos de chatbot com IA em uma única interface, para que você possa automatizar a primeira linha de suporte e ainda assim participar das conversas quando necessário.

Seu chatbot com IA, Lyro, aprende com suas perguntas frequentes e base de conhecimento e, em seguida, responde às perguntas dos clientes automaticamente. Ele foi projetado para reduzir rapidamente a carga de suporte para equipes pequenas, sem exigir experiência em programação.

Melhores recursos do Tidio

Treine o chatbot Lyro automaticamente com suas perguntas frequentes e conteúdo de suporte.

Gerencie chat ao vivo, chatbots com IA e canais de mensagens a partir de um único painel.

Use o criador de arrastar e soltar para criar fluxos personalizados de chatbot.

Conecte-se a ferramentas de e-mail, Google Analytics e CRMs para obter insights mais profundos.

Monitore o desempenho do chatbot com relatórios integrados e estatísticas de conversação.

Limitações do Tidio

Complexidade de fluxo limitada em comparação com plataformas voltadas para desenvolvedores.

O plano gratuito inclui branding e restringe o volume do chatbot.

Preços do Tidio

Starter : US$ 29/mês por usuário

Crescimento : US$ 59/mês por usuário

Mais : US$ 749/mês por usuário

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Tidio

G2 : 4,7/5,0 (mais de 1.840 avaliações)

Capterra: 4,7/5,0 (mais de 575 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Tidio

Esta avaliação da G2 destacou:

O Tidio é uma ferramenta muito útil para gerenciar chats com clientes e automatizar conversas básicas. A interface é simples, fácil de usar e se integra bem à maioria dos sites.

O Tidio é uma ferramenta muito útil para gerenciar chats com clientes e automatizar conversas básicas. A interface é simples, fácil de usar e se integra bem à maioria dos sites.

💡 Dica profissional: Preocupado que a IA possa substituir sua equipe em vez de apoiá-la? Como usar a IA centrada no ser humano no local de trabalho mostra como transformar a IA em um poderoso colega de equipe.

7. Chatfuel (ideal para vendas e suporte diretamente nas plataformas Meta)

via Chatfuel

A maioria das marcas de comércio eletrônico perde clientes em potencial devido a jornadas de mensagens interrompidas.

Um comprador adiciona um produto ao carrinho, mas nunca conclui a compra. Ou faz uma pergunta no Instagram e espera horas por uma resposta. Agora, multiplique isso por centenas de interações diárias.

O Chatfuel resolve isso transformando seus canais do Facebook, Instagram e WhatsApp em mecanismos de vendas e suporte totalmente automatizados. Seu criador de fluxos intuitivo e agentes de IA com tecnologia ChatGPT ajudam você a criar interfaces conversacionais. Eles lidam com tudo, desde a recuperação de carrinhos abandonados e agendamento de consultas até a qualificação de leads e encaminhamento de chat ao vivo.

Melhores recursos do Chatfuel

Crie e automatize fluxos de chat no Facebook, Instagram e WhatsApp sem precisar programar.

Lide com carrinhos abandonados, vendas adicionais e captura de leads usando agentes de mensagens com tecnologia de IA.

Responda a comentários, menções e mensagens diretas com gatilhos e automação.

Integre com Stripe, Google Sheets, Calendly, Shopify e Zapier.

Use análises integradas e testes A/B para otimizar fluxos e o desempenho das campanhas.

Limitações do Chatfuel

Não é possível duplicar fluxos de chatbot em diferentes canais

Suporte multilíngue limitado para públicos globais

Sem widget de chat nativo para sites fora das plataformas Meta.

Casos de uso avançados (por exemplo, NLP personalizado ou chamadas de API) exigem configuração técnica.

Preços do Chatfuel

Business for Facebook : US$ 23,99/mês por usuário

Negócios para WhatsApp e Instagram : US$ 39/mês por usuário

Empresa: US$ 400/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Chatfuel

G2 : 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Chatfuel

Esta avaliação da G2 compartilhou:

Eu usei a maneira de blocos para criar um bot. Agora mudei para fluxos e estou adorando! Fácil de entender, fácil de gerenciar, sem necessidade de habilidades em programação, é perfeito!

Eu usei a maneira de blocos para criar um bot. Agora mudei para fluxos e estou adorando! Fácil de entender, fácil de gerenciar, sem necessidade de habilidades em programação, é perfeito!

8. Ada (ideal para automação de atendimento ao cliente de nível empresarial em todos os canais)

via Ada

A maioria das equipes de suporte empresarial está presa em um ciclo frustrante: expectativas crescentes dos clientes, volumes imprevisíveis de tickets e uma colcha de retalhos de sistemas que tornam tudo mais lento.

A Ada ajuda as empresas a escapar desse ciclo, oferecendo um atendimento ao cliente baseado em IA que automatiza as interações por voz, chat, SMS e muito mais.

O maior diferencial dessa ferramenta de comunicação com IA é a profunda integração empresarial: o Ada se conecta diretamente a CRMs, gateways de pagamento, plataformas de emissão de bilhetes e ferramentas de análise. Em seguida, ele sincroniza os dados dos seus clientes para oferecer experiências mais personalizadas e confiáveis.

Melhores recursos do Ada

Treine agentes de IA para lidar com milhões de conversas com clientes de forma autônoma, usando sua documentação, perguntas frequentes e fluxos de trabalho existentes.

Integre-se a mais de 30 ferramentas empresariais, como Salesforce, Shopify e Contentful, para extrair dados e acionar ações em tempo real.

Implemente agentes de voz com IA para automatizar o suporte por telefone, substituindo IVRs por IA conversacional e reduzindo o tempo de atendimento dos agentes em até 42%.

Treine seus agentes de IA ao longo do tempo usando testes, feedback e scorecards para promover melhorias contínuas.

Ofereça suporte a mais de 50 idiomas e amplie facilmente em canais digitais de alto tráfego com tempo de atividade e segurança de nível empresarial.

Limitações do Ada

Os preços não estão disponíveis publicamente e exigem uma consulta.

As avaliações da Trustpilot levantam preocupações sobre usabilidade e satisfação do cliente.

Visibilidade limitada da complexidade da configuração sem uma demonstração do produto

Menos adequado para pequenas empresas ou startups em estágio inicial devido ao seu foco empresarial.

Preços do Ada

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Ada

G2 : 4,6/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Ada

Esta avaliação da G2 destacou:

Temos um relatório semanal sobre chatbots, além de verificações diárias, para garantir que nossos clientes recebam respostas relevantes instantaneamente.

Temos um relatório semanal sobre chatbots, além de verificações diárias, para garantir que nossos clientes recebam respostas relevantes instantaneamente.

🧠 Você sabia: 37,1% dos profissionais de marketing afirmam que gerar leads de alta qualidade é seu maior desafio. Como usar a IA para gerar leads e ampliar seu funil de vendas mostra como automatizar o trabalho pesado e aumentar as conversões com uma segmentação mais inteligente.

9. IBM Watsonx Assistant (ideal para agentes virtuais de nível empresarial)

via IBM

Imagine um banco global que recebe mais de 10.000 consultas de clientes por dia, desde redefinições de senha até verificações do status de hipotecas. Sua equipe de suporte está sobrecarregada e seu chatbot antigo não consegue lidar com conversas multilingues e cheias de nuances.

É aí que o IBM Watsonx Assistant faz a diferença. Projetada para ambientes corporativos, essa ferramenta de IA para atendimento ao cliente ajuda as equipes a criar agentes virtuais.

Eles geralmente funcionam em canais da web, móveis e de mensagens, respeitando requisitos rigorosos de dados e conformidade. Com um criador visual sem código e os modelos de linguagem da IBM, você pode criar fluxos de conversação que se baseiam em sua base de conhecimento e se conectam a sistemas de back-office.

Melhores recursos do IBM Watsonx Assistant

Crie chatbots com tecnologia de IA usando um criador visual que pode ser compreendido por pessoas que não são desenvolvedoras.

Integre com aplicativos de terceiros e canais de comunicação como SMS, WhatsApp e widgets de chat na web.

Use painéis integrados e métricas de NLP para analisar o desempenho do chatbot e melhorar as intenções.

Implante bots em ambientes altamente regulamentados com recursos que oferecem suporte a implementações alinhadas com a HIPAA e ao tratamento seguro dos dados dos clientes.

Amplie as interfaces conversacionais com integrações de voz e telefonia para cenários de call center.

Limitações do IBM Watsonx Assistant

A integração pode parecer complexa devido aos requisitos de registro e verificação.

Menos tutoriais e recursos de aprendizagem do que outras plataformas de chatbot.

A integração com aplicativos de terceiros pode exigir conhecimento técnico.

Preços do IBM Watsonx Assistant

Lite : Gratuito

Mais : Preços de acordo com as especificações do usuário

Empresa: Preços de acordo com as especificações do usuário

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Assistant

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o IBM Watsonx Assistant

Esta avaliação da G2 capturou:

É impressionante no que diz respeito ao processamento de linguagem natural e torna nosso atendimento ao cliente mais ágil e o usuário mais intuitivo.

É impressionante no que diz respeito ao processamento de linguagem natural e torna nosso atendimento ao cliente mais ágil e o usuário mais intuitivo.

10. Kommunicate (ideal para chatbots híbridos de IA + suporte humano)

via Kommunicate

Imagine um cliente acessando seu site às 2 da manhã com uma dúvida sobre cobrança que é muito complexa para um bot simples, mas muito urgente para esperar até de manhã. Muitos criadores de chatbots automatizam tudo ou dependem inteiramente de agentes humanos.

O Kommunicate oferece um modelo híbrido. Você pode criar chatbots personalizados ou conectar mecanismos de IA como OpenAI, Dialogflow e Amazon Lex e, em seguida, adicionar um chat ao vivo em tempo real.

As conversas com os clientes podem começar com um bot e, em seguida, passar para um agente humano dentro do mesmo widget de chat, quando necessário.

Principais recursos do Kommunicate

Crie chatbots personalizados usando o recurso de arrastar e soltar ou integre-os aos principais mecanismos de chatbot com IA, como OpenAI, Dialogflow e Amazon Lex.

Automatize conversas com chatbots e ofereça a opção de transferência em tempo real para interações complexas com clientes.

Conecte seu chatbot a vários canais de mensagens, incluindo WhatsApp, Facebook Messenger e widgets de chat de sites.

Acesse análises detalhadas do desempenho do chatbot para melhorar as interações com os clientes e otimizar os tempos de resolução.

Use os dados dos clientes para personalizar respostas, atribuir conversas às equipes e acionar ações em plataformas como HubSpot e Salesforce.

Limitações do Kommunicate

O criador visual de chatbots pode parecer limitado para usuários avançados.

Algumas integrações exigem conhecimento técnico ou suporte de desenvolvedores.

O painel de relatórios e análises carece de opções de personalização.

Preços do Kommunicate

Starter : US$ 40/mês por usuário

Profissional : US$ 200/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Kommunicate

G2 : 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o Kommunicate

Esta avaliação da G2 observou:

Temos nos beneficiado muito com o uso do Kommunicate, que melhorou significativamente o atendimento às solicitações dos clientes e aumentou sua satisfação. É ótimo porque você pode conectá-lo a diferentes canais, como Facebook, WhatsApp e chat na web, tudo em um só lugar.

Temos nos beneficiado muito com o uso do Kommunicate, que melhorou significativamente o atendimento às solicitações dos clientes e aumentou sua satisfação. É ótimo porque você pode conectá-lo a diferentes canais, como Facebook, WhatsApp e chat na web, tudo em um só lugar.

🧠 Você sabia: quase 60% das empresas americanas já usam IA generativa para marketing, mas poucas sabem como criar agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho de ponta a ponta. O blog Como criar um agente de IA para uma melhor automação explica tudo para que você possa obter essa vantagem hoje mesmo.

Aqui estão três criadores de chatbots adicionais úteis que se alinham com as ferramentas que já apresentamos:

ManyChat : permite automatizar toda a jornada do cliente nos canais sociais para impulsionar conversões com atualizações de pedidos e sugestões de produtos.

Landbot : ajuda você a criar chatbots interativos e visualmente atraentes para seu site, WhatsApp ou fluxos de trabalho internos.

Voiceflow : combina design de conversação, mapeamento de fluxo e ferramentas de teste em um único espaço de trabalho para que você possa criar protótipos, testar e implantar agentes de voz e chat em todos os canais.

O ClickUp aumenta sua produtividade

Com um terço dos americanos usando chatbots com IA, fica claro que as empresas precisam acompanhar as expectativas dos clientes e oferecer atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O surgimento dos criadores de chatbots sem código significa que agora mais equipes podem projetar assistentes inteligentes sem precisar escrever uma única linha de código.

Mas há um porém: a maioria das plataformas se concentra na automação externa — chats de vendas, perguntas frequentes e tickets de clientes. É aí que o ClickUp se destaca. Enquanto outras plataformas ajudam você a responder às perguntas dos clientes, o ClickUp ajuda toda a sua empresa a pensar, trabalhar e decidir mais rapidamente.

Os resultados? Equipes reais já estão vendo a diferença:

O uso do ClickUp levou a um desenvolvimento de produtos 30% mais rápido na Atrato, além de uma redução de 20% na sobrecarga de trabalho dos desenvolvedores, graças à automação mais inteligente de tarefas.

Em um mundo onde as demandas de suporte são constantes e os projetos avançam rapidamente, um simples chatbot é insuficiente. Se você está procurando um que aja, encaminhe, resuma e aprenda, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!