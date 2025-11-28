Modelos gratuitos de lista de observação de criptomoedas para monitorar seu portfólio

As criptomoedas costumavam ser uma curiosidade noturna. Agora são uma estratégia séria. Quer esteja interessado na tecnologia ou nos retornos, acompanhar os seus investimentos é fundamental para tomar decisões mais inteligentes.

De acordo com relatórios, 39% dos entrevistados nos EUA afirmam que compram e mantêm criptomoedas para se proteger contra a inflação, mas muitos ainda dependem de uma mistura de aplicativos de câmbio, abas abertas e planilhas pela metade.

Um modelo simples de lista de observação de criptomoedas não vai prever a próxima alta do mercado. Mas ele vai lhe dar uma visão clara e centralizada de seus tickers, preços, pontos de entrada e notas para que sua estratégia permaneça organizada, mesmo quando os mercados não estiverem.

Neste artigo, compartilharemos os melhores modelos gratuitos de listas de observação de criptomoedas para ajudá-lo a monitorar seu portfólio com mais estrutura e menos suposições.

13 modelos de lista de observação de criptomoedas em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos do ClickUp e outros modelos de lista de observação de criptomoedas:

O que são modelos de lista de observação de criptomoedas?

Um modelo de lista de observação de criptomoedas é simplesmente uma ferramenta estruturada para acompanhar as moedas que você deseja monitorar antes de entrar em uma negociação. Ele centraliza preços, metas e notas para que as decisões permaneçam consistentes.

A maioria dos modelos de lista de observação de criptomoedas inclui campos estruturados, tais como:

Ticker, nome do ativo e bolsa

Preço atual, preço de entrada e data de adição

Metas, limites e tags de risco básicas

Notas, links de pesquisa e status (por exemplo, Observando, Entrou, Saiu)

Você pode registrar negociações, agrupar ativos por setor ou tema e conectar a lista de observação a uma planilha de portfólio simples que mostra a alocação, os lucros e perdas não realizados e o desempenho ao longo do tempo.

Quer você prefira uma lista do ClickUp ou um layout do Google Sheets, a ideia é a mesma: uma lista de observação em que você confia, em vez de dez guias das quais você mal se lembra.

📖 Leia também: Como criar uma estratégia de gestão de risco de portfólio

O que torna um modelo de lista de observação de criptomoedas bom?

Um bom modelo de lista de observação de criptomoedas mantém seus dados claros, atualizados e prontos para ação. Você deve ser capaz de analisá-lo em segundos e saber quais ativos precisam de atenção hoje.

Procure modelos que:

Use colunas claras para ticker, ativo, preço, quantidade, data e notas.

Facilite o registro de negociações, acompanhe os lucros e perdas e visualize a alocação básica do portfólio.

Suportam filtros ou etiquetas para que se possa concentrar nos ativos mais relevantes.

Trabalhe facilmente com funções de preços em tempo real ou fórmulas de importação simples.

Conecte-se ao seu fluxo de trabalho mais amplo para pesquisas, tarefas e análises.

Um modelo de lista de observação de criptomoedas robusto também oferece suporte a um processo repetível. Você pode reutilizar as mesmas etapas todas as semanas: adicionar tickers, revisar níveis, atualizar status e registrar resultados. É assim que você aprende com as negociações anteriores, em vez de repetir os mesmos erros.

💡 Dica profissional: o ClickUp Brain lê suas visualizações de lista de observação, negociações e portfólio e transforma pesquisas dispersas em resumos curtos que você pode realmente usar. Faça uma pergunta simples e ele extrai o contexto de tarefas, documentos e sua planilha vinculada, respondendo com os tickers, datas e níveis de preço exatos de que você precisa. O ClickUp Brain também pode elaborar metas e limites a partir de suas notas e sugerir campos ausentes para que seu modelo permaneça consistente ao longo do tempo. A IA analisa as entradas do registro de negociações, identifica detalhes ausentes e solicita a manutenção de registros completos e consistentes.

Os 13 melhores modelos de lista de observação de criptomoedas

Acompanhar as variações dos preços das criptomoedas pode se tornar complicado rapidamente. Um dia você está verificando os preços em um aplicativo de câmbio; no dia seguinte, você está alternando entre listas de observação no Sheets, capturas de tela no chat e notas enterradas no Docs.

Essa acumulação é expansão do trabalho, quando suas informações estão espalhadas por diferentes aplicativos e documentos.

O ClickUp ajuda você a reunir tudo isso em um único espaço de trabalho convergente com IA. Você pode manter sua lista de criptomoedas, dados de portfólio, notas de pesquisa e tarefas de revisão no mesmo espaço de trabalho. Em vez de ficar alternando entre ferramentas, você acompanha ativos, define lembretes e registra negociações onde já planeja seu trabalho.

Esses 13 modelos gratuitos de lista de observação de criptomoedas oferecem opções para você pensar e trabalhar com listas, quadros, planilhas e documentos. Escolha um que combine com seu estilo e, em seguida, adicione os recursos do ClickUp para transformar números em um processo confiável.

1. Modelo de ecossistema de blockchain do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reúna as tarefas do projeto em um resumo simples do portfólio para ver a exposição com o modelo ClickUp Blockchain Ecosystem.

O modelo ClickUp Blockchain Ecosystem oferece uma visão única de projetos, pessoas e marcos em torno de uma cadeia ou setor. Em vez de documentos dispersos e notas ad hoc, você obtém listas e quadros que mostram quais protocolos você segue, o que eles estão construindo e quando as datas importantes chegam.

Você pode adicionar tarefas para L1s, L2s e aplicativos importantes e, em seguida, armazenar links para white papers, auditorias e suas análises. Visualizações como Quadro, Lista e Gantt facilitam a visualização de como os cronogramas de desenvolvimento se alinham com seu portfólio e lista de observação.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe L1s, L2s e dApps com status para pesquisa, testes, auditorias, lançamento e manutenção.

Adicione campos personalizados para ticker, setor, notas de oferta circulante e métricas importantes na cadeia.

Defina lembretes antes de desbloqueios, votações ou listagens para que você possa decidir se um ativo permanece na sua lista de observação ou não.

Vincule tarefas a uma planilha separada de lista de observação de criptomoedas para que as pesquisas e os dados de preços permaneçam conectados.

✨ Ideal para: equipes de pesquisa e operadores de protocolo que mapeiam cadeias e aplicativos, vinculando cada projeto a uma lista de observação de criptomoedas estruturada.

📖 Leia também: Como organizar suas finanças

2. Modelo de gerenciamento de portfólio ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma biblioteca de pesquisa com tags para setor, risco e convicção por meio do modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp.

Atualmente, as criptomoedas estão ao lado de ações e ETFs em muitas carteiras. O Modelo de Gerenciamento de Carteira ClickUp ajuda você a tratar sua lista de observação de criptomoedas como uma carteira real. Organize posições abertas, entradas planejadas e ideias apenas para observação em uma única lista. Em seguida, você pode usar campos personalizados para ticker, tipo de ativo, preço de entrada, tamanho e convicção.

As visualizações para “Posições abertas”, “Lista de observação” e “Negociações fechadas” permitem que você veja onde seu tempo e capital estão sendo alocados. Você também pode registrar notas sobre por que entrou, o que está observando e o que o faria sair.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe posições abertas e itens da lista de observação em um só lugar, com campos para ticker, preço e tese.

Agrupe por setor ou tema para ver como seu portfólio está inclinado antes de adicionar novas negociações.

Adicione as próximas datas de revisão para saber sempre quando revisitar um ativo ou reequilibrar.

Crie um painel de controle simples do portfólio mostrando a alocação, os lucros e perdas não realizados e o número de negociações ativas.

✨ Ideal para: Traders e gerentes de portfólio que desejam ter sua lista de observação de criptomoedas, posições ativas e cadência de revisão em uma única visualização de portfólio.

💡 Dica profissional: Transforme as revisões de portfólio em um fluxo de trabalho repetível com os painéis do ClickUp. Você pode usar os painéis do ClickUp para extrair dados em tempo real da sua lista de portfólio e alocá-los por ativo, número de negociações em aberto e tarefas marcadas como de alto risco. Dessa forma, sua “revisão de portfólio” não é mais outra planilha. Em vez disso, ela se torna um conjunto de widgets que são atualizados automaticamente a partir dos mesmos dados que sua equipe já mantém.

3. Modelo de gestão financeira ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os orçamentos de negociação por bolsa e ativo com a ajuda do modelo de gestão financeira do ClickUp.

Negociar sem um orçamento pode ser um desafio para os traders. Você pode chegar a algum lugar, mas não saberá como nem a que custo. O Modelo de Gestão Financeira ClickUp oferece um painel de controle para gerenciar finanças, cobrindo métricas importantes, como câmbios, taxas, reservas de caixa e lucros e perdas realizados.

Você pode definir orçamentos mensais de negociação por bolsa ou estratégia, registrar depósitos e retiradas e marcar cada entrada com um ticker ou categoria. Como isso fica no ClickUp, você pode anexar CSVs de bolsas, fazer upload de recibos e armazenar notas fiscais ao lado de cada registro. Isso torna as revisões e relatórios de fim de ano menos dolorosos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina orçamentos para cada bolsa ou estratégia e compare os gastos planejados com os reais.

Marque as entradas por ticker, tipo de ativo e estratégia para ver para onde seu capital realmente vai.

Anexe arquivos CSV, PDF e extratos para facilitar a preparação de impostos e auditorias.

Use as visualizações “Este mês”, “Por bolsa” e “Por ativo” para tomar decisões mais claras sobre seu portfólio.

✨ Ideal para: Traders ativos que acompanham orçamentos, taxas e lucros e perdas em diferentes bolsas e relacionam isso aos ativos em sua lista de observação.

📮 ClickUp Insight: Quase 4 em cada 10 pessoas afirmam que a instabilidade financeira é sua maior preocupação ao considerar uma carreira diversificada, e a incerteza está no topo da lista. Em vez de adivinhar para onde seu tempo e dinheiro vão, acompanhe cada hora dentro do ClickUp com o controle de tempo integrado. Marque o trabalho por cliente ou fonte de renda, registre as horas faturáveis e use campos personalizados para armazenar taxas e pagamentos. Com os painéis do ClickUp, você pode ver quanto tempo investe, quanto isso vale e quais projetos são mais lucrativos em tempo real.

4. Modelo de contrato de investimento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Arquive contratos executados, recibos e alterações para relatórios usando o modelo de contrato de investimento do ClickUp.

O Modelo de Contrato de Investimento ClickUp ajuda você a organizar SAFTs, SAFEs, warrants de tokens e outros documentos de negócios em um único documento ClickUp estruturado. Seções para termos, aquisição de direitos, direitos e detalhes de transferência bancária ficam ao lado de comentários e tarefas para due diligence e assinaturas.

Você pode acompanhar o status de “Rascunho” a “Assinado” e definir lembretes para marcos importantes, como a primeira data de aquisição ou expiração do bloqueio. Em seguida, vincule cada contrato ao ticker ou projeto relacionado em suas visualizações do Ecossistema Blockchain ou Gerenciamento de Portfólio. Dessa forma, quando um desbloqueio de token chegar à sua planilha, você também verá o contexto jurídico e a tese original por trás da alocação.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre transações SAFT, SAFE ou warrants com campos para ticker, alocação, aquisição de direitos e bloqueio.

Acompanhe assinaturas, KYC, financiamento e itens da lista de verificação de fechamento com status claros.

Anexe rascunhos, revisões e PDFs finais para uma trilha de auditoria organizada.

Conecte cada negócio à entrada da lista de observação para que as avaliações e decisões permaneçam vinculadas a termos reais.

✨ Ideal para: Investidores, fundos e operadores que desejam que documentos de negócios, termos legais e dados de listas de observação fiquem no mesmo espaço de trabalho.

📖 Leia também: Os melhores modelos de planilhas para planejamento de aposentadoria para um orçamento eficaz

5. Modelo de acompanhamento de ativos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Anexe capturas de tela e faturas para que as auditorias e atualizações sejam fáceis de ler usando o modelo de rastreamento de ativos do ClickUp.

Perder a chave da carteira ou esquecer em qual dispositivo está armazenada a frase-semente é um risco que nenhuma planilha sozinha pode resolver. O Modelo de Rastreamento de Ativos ClickUp oferece um registro centralizado para tudo o que sustenta seu portfólio de criptomoedas.

Você pode registrar carteiras, dispositivos de hardware, contas de câmbio, NFTs e licenças com campos para proprietário, método de acesso, localização de backup e data da última verificação. Você também pode adicionar tags para “Alto valor”, “Custódia” ou “Armazenamento frio” para poder classificar rapidamente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre carteiras, backups de chaves, detalhes de dispositivos e licenças.

Defina tarefas recorrentes para testar backups, alternar chaves API ou revisar listas de acesso.

Anexe capturas de tela e faturas como comprovante de compra e custódia.

Crie links cruzados com sua lista de observação e listas de portfólio para ter uma visão completa de “onde tudo realmente está”.

✨ Ideal para: Indivíduos e equipes que buscam equilíbrio entre conveniência e segurança, mantendo registros de ativos próximos à sua lista de observação de criptomoedas e dados de portfólio.

🤯 Curiosidade: analistas estimam que uma parte significativa de todos os Bitcoins já minerados está inacessível devido a chaves perdidas ou carteiras esquecidas. Esse número é frequentemente citado como cerca de 20% do fornecimento total de Bitcoins.

6. Modelo de lista do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha seus dados, pesquisas e execuções no mesmo lugar com o modelo de lista do ClickUp.

O Modelo de Lista ClickUp é a maneira mais simples de transformar uma lista de criptomoedas em um sistema de tarefas funcional. Cada linha se torna uma moeda, e cada moeda contém tudo o que você precisa para agir: ticker, preço atual, data de adição, tese, meta e stop.

Você pode usar uma lista como sua lista de observação principal e dividi-la por visualização: “Alta convicção”, “Curto prazo”, “Longo prazo” ou “Precisa de pesquisa”. Os comentários armazenam perguntas e acompanhamentos, enquanto os anexos contêm capturas de tela ou PDFs que você precisará mais tarde.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Capture um backlog de ativos com ticker, preço, tese e próximo passo em uma única visualização.

Filtre por setor, convicção ou data do catalisador para se concentrar em um pequeno conjunto a cada dia.

Adicione subtarefas para entradas, saídas e revisões para que você possa seguir a mesma rotina todas as vezes.

Reúna as negociações concluídas em uma visualização separada para ver o desempenho das ideias da sua lista de observação ao longo do tempo.

✨ Ideal para: Traders e pesquisadores que desejam uma lista de observação de criptomoedas simples, que possam atualizar em minutos e agir sem precisar alternar entre ferramentas.

📖 Leia também: Resumo de A Psicologia do Dinheiro

7. Modelo de planilha ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Configure sua lista no ClickUp — nomeie-a, escolha um espaço e selecione os itens a serem importados.

O Bitcoin atingiu níveis recordes em 6 de outubro de 2025, mas logo recuou, pois as mudanças nas manchetes econômicas provocaram um clima mais avesso ao risco. Notícias, tópicos e gráficos sempre chegam rapidamente no mundo das criptomoedas. O Modelo de Planilha ClickUp ajuda você a registrar o que viu, quando viu e por que foi importante, para que seu eu futuro possa entender as decisões passadas.

Cada linha pode conter um ticker, nome do ativo, preço no momento da anotação, data, resumo da tese, link da fonte e um status simples como “Observando”, “Inserido” ou “Aprovado”. Você pode adicionar campos para janela de catalisador, tag de risco e pontuação de convicção.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie uma planilha de pesquisa com colunas para ticker, preço, tese e links de fontes.

Filtre por tag ou período para encontrar as configurações mais relevantes a cada semana.

Vincule linhas promissoras a tarefas em sua lista de observação ou portfólio Listas para execução

Mantenha comentários e anexos (gráficos, PDFs, tópicos) vinculados a cada linha.

✨ Ideal para: Analistas e traders que desejam uma planilha de pesquisa estruturada que se conecte de forma clara à sua lista de observação de criptomoedas e aos fluxos de trabalho do portfólio.

8. Modelo Kanban do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Leia insights em segundos com níveis de preços claros e próximos passos usando o modelo ClickUp Kanban.

Se você pensa em colunas em vez de linhas, o Modelo Kanban do ClickUp transforma sua lista de observação de criptomoedas em um quadro organizado. Defina colunas como “Observando”, “Entrada planejada”, “Comprado”, “Reduzido” e “Vendido” e, em seguida, arraste os cartões à medida que as negociações evoluem.

Cada cartão pode mostrar o ticker, o preço atual, a data de entrada, a meta, o stop e uma breve tese. Você pode então agrupar as raias por setor, convicção ou conta para ver os padrões rapidamente. Este quadro se torna uma rápida análise diária: verifique o que está em “Entrada planejada”, confirme os níveis de preço e mova para “Comprado” ou volte para “Observando”.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as moedas visualmente, desde a observação até a venda, com colunas claras e simples.

Adicione dados importantes em cada cartão para não precisar abrir todos os painéis de detalhes.

Agrupe por setor ou nível de risco para manter seu portfólio equilibrado.

Use filtros e limites de WIP para evitar sobrecarregar qualquer coluna.

✨ Ideal para: Pensadores visuais que desejam uma lista de observação de criptomoedas que possam ler em poucos segundos, em vez de percorrer uma longa planilha.

💡 Dica profissional: transforme suas anotações sobre criptomoedas em um fluxo de trabalho com prioridade para voz com o ClickUp Brain MAX Quando os mercados se movem rapidamente, o gargalo geralmente é a sua velocidade de digitação, não o seu raciocínio. O Talk to Text do ClickUp Brain MAX permite que você fale atualizações da lista de observação, ideias de negociação e entradas no diário enquanto mantém os olhos no gráfico. Ele ajuda a transformar sua fala em um texto limpo e estruturado até 4 vezes mais rápido do que digitar. Mas isso não é tudo. Como ele está conectado ao seu espaço de trabalho ClickUp, essas notas podem se tornar instantaneamente tarefas, comentários ou atualizações em seus modelos de lista de observação de criptomoedas. O ClickUp Brain MAX também se baseia em vários modelos de IA premium, como GPT-4.1, Claude Sonnet 4 e Gemini 2.5 Pro, e seleciona automaticamente o melhor para o que você está fazendo. Especificamente para criptomoedas, você pode: Dite novos tickers com entrada, invalidação e notas, e deixe o ClickUp Brain MAX colocá-los diretamente na sua lista do ClickUp ou visualização Kanban para sua lista de criptomoedas.

Discuta seu raciocínio após uma negociação (“Vendi SOL a $X porque o financiamento disparou e a narrativa esfriou”) e, em seguida, peça para resumir a lição e vinculá-la a essa tarefa para revisão futura.

Faça perguntas como “Quais tickers da minha lista de observação estão dentro de 3% de sua meta?” ou “Resuma o PnL realizado desta semana e os maiores ganhadores da minha carteira” e obtenha respostas com base em suas tarefas reais, documentos e arquivos vinculados do Google Drive (incluindo planilhas de lista de observação), em vez de conselhos genéricos. Obtenha resumos detalhados e resumos de alto nível com o ClickUp Brain MAX

9. Modelo de plano de negócios para bancos de investimento ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Tome decisões informadas quando seu mandato abrange tokens e ações usando o modelo de plano de negócios para bancos de investimento do ClickUp.

Em agosto de 2025, as fusões e aquisições mundiais atingiram cerca de US$ 2,6 trilhões no acumulado do ano, com muitas equipes agora avaliando tokens juntamente com ações, previsões de receita e tendências do setor. O Modelo de Plano de Negócios para Bancos de Investimento ClickUp oferece um layout que prioriza documentos, onde você pode combinar métricas on-chain com análises de mercado clássicas.

Você pode estruturar seções para o panorama do mercado, conjunto competitivo, impulsionadores de receita, economia de tokens e riscos principais. Os tickers e preços da sua lista de observação de criptomoedas podem ser referenciados diretamente nessas seções, para que seu plano permaneça vinculado aos dados em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um plano único que abranja o tamanho do mercado, comparações, design de tokens e notas de risco.

Anexe modelos, memorandos e listas de verificação de diligência a cada seção.

Atribua responsáveis e prazos para cada parte do plano para manter o trabalho em andamento.

Crie um link para sua lista de observação de criptomoedas e portfólio para referência rápida.

✨ Ideal para: equipes de investimento que equilibram a exposição a tokens e ações e precisam de um plano estruturado conectado à sua lista de observação e pesquisa contínuas.

📖 Leia também: Um guia completo para a Matriz de Crescimento e Participação de Mercado da BCG

10. Modelo de acompanhamento de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha um registro contínuo das alterações na alocação, metas e riscos para que você possa ler os resultados posteriormente com o modelo ClickUp Project Tracker.

Os mercados se movem de acordo com seu próprio cronograma. Reequilíbrios de índices, reuniões de política e mudanças nas bolsas podem afetar seu portfólio. O Modelo de Rastreador de Projetos ClickUp ajuda você a programar e acompanhar o trabalho recorrente em torno da sua lista de criptomoedas.

Configure tarefas para revisões semanais da lista de observação, rebalanceamentos mensais e sessões trimestrais de estratégia. Use as visualizações Calendário, Gantt e Linha do tempo para ver quando os eventos importantes se concentram e, em seguida, atribua responsáveis para que sempre haja alguém encarregado de verificar os riscos e a exposição. Você também pode anexar capturas de tela ou trocar notas de cada revisão para documentação adicional.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Programe verificações recorrentes para sua lista de observação e portfólio com proprietários claros.

Mapeie eventos externos (datas de desbloqueio, decisões políticas, principais divulgações econômicas) em seu calendário de revisão.

Anexe notas e arquivos de cada revisão para manter um histórico das decisões.

Use visualizações para ver todo o trabalho de revisão futuro em todas as contas e estratégias.

✨ Ideal para: Traders e líderes de operações que desejam que as revisões de portfólio sejam realizadas de acordo com um cronograma, em vez de apenas após grandes movimentos de preços.

💡 Dica profissional: O ClickUp AI Notetaker pode participar de suas chamadas no Zoom ou em outros aplicativos compatíveis, gravar áudio, gerar uma transcrição e destacar itens de ação e decisões da reunião. Convide o AI Notetaker para sua revisão mensal de portfólio e, em seguida, vincule o resumo diretamente às tarefas para que os acompanhamentos sejam incorporados imediatamente ao seu fluxo de trabalho.

11. Modelo OKR do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Compare métricas antes e depois em uma única planilha para uma análise clara usando o modelo OKR do ClickUp.

Bons resultados vêm com bons hábitos. O Modelo OKR do ClickUp permite definir objetivos trimestrais para o seu processo de criptomoedas e vinculá-los diretamente à sua lista de observação e dados de negociação.

Você pode definir um objetivo como “Melhorar a disciplina de risco” com resultados-chave como “Registrar 100% das entradas com preço, data e tese” ou “Manter a redução máxima abaixo de uma porcentagem definida”. Cada resultado-chave pode ser vinculado a uma guia, lista ou painel específico. A cada revisão, você pode atualizar o progresso, ajustar as metas e anotar o que funcionou ou não.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Transforme metas vagas (“negociar melhor”) em resultados-chave específicos e mensuráveis.

Vincule cada KR a dados em tempo real — lista de observação, planilha de pesquisa ou painel de portfólio.

Programe verificações para ver as tendências antes do final do trimestre.

Analise os objetivos concluídos para saber quais hábitos fizeram a maior diferença.

✨ Ideal para: Traders e pequenas equipes que desejam listas de observação de criptomoedas e hábitos de negociação vinculados a metas claras e rastreáveis.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de carteira de investimentos para acompanhar e gerenciar seus ativos

12. Modelo de acompanhamento de portfólio de criptomoedas do Google Sheets da SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Alguns traders preferem permanecer no Sheets, especialmente quando desejam controle total sobre as fórmulas. O Modelo de Rastreador de Portfólio de Criptomoedas do Google Sheets da SpreadsheetPoint oferece uma lista de observação e um portfólio de criptomoedas prontos em uma única planilha.

Você pode registrar o ticker, a quantidade, o preço de compra e a data de compra e, em seguida, usar fórmulas para calcular o valor atual e os lucros e perdas. Filtros e gráficos simples facilitam a visualização dos ativos que dominam seu portfólio e aqueles que mal movimentam o ponteiro.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o ticker, a quantidade, o preço de compra e o preço atual em uma única planilha gratuita.

Use fórmulas de importação para atualizar os dados de preços sem precisar digitá-los manualmente.

Adicione notas e tags para estratégia, setor ou convicção.

Amplie o modelo com seus próprios gráficos e métricas à medida que você aprende.

✨ Ideal para: Qualquer pessoa que deseje uma lista de observação de criptomoedas e um rastreador de portfólio gratuitos no Google Sheets, que possam ser personalizados à medida que sua estratégia amadurece.

💡 Dica profissional: os agentes de IA do ClickUp podem monitorar listas ou painéis e acionar ações quando algo parecer errado, como campos ausentes ou datas desatualizadas. Você pode configurar um agente para verificar suas tarefas importadas da lista de observação todas as manhãs e criar uma tarefa sempre que um ticker estiver sem uma meta, stop ou nota de preço mais recente. Isso pode ajudar a manter seu processo organizado sem verificações manuais. Delegue verificações de rotina e mantenha sua lista de observação atualizada facilmente com os agentes de IA do ClickUp

13. Modelo de gráfico de criptomoedas da Template. Net

Os números são úteis, mas os gráficos são mais fáceis de memorizar. O Modelo de Gráfico de Criptomoedas da Template.net permite que você insira dados do seu modelo de lista de observação de criptomoedas ou do Google Sheets e os transforme imediatamente em visuais claros.

Você pode mostrar a alocação por ativo, tendências de preços ao longo do tempo ou mudanças na dominância das principais participações. Troque gráficos de barras por gráficos de linhas, ajuste rótulos e destaque os níveis importantes para você. Depois de configurados, esses recursos visuais podem ser facilmente exportados para relatórios, tópicos ou atualizações da equipe.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Transforme os dados da sua lista de observação e carteira em gráficos claros para uma leitura rápida.

Visualize a alocação por ativo, setor ou nível de convicção.

Marque entradas e saídas para estudar o momento e os resultados das negociações.

Exporte imagens refinadas para atualizações, análises ou publicações nas redes sociais.

✨ Ideal para: Traders e escritores que desejam uma maneira rápida de transformar dados de listas de observação de criptomoedas em gráficos para tomada de decisões e comunicação.

🤯 Curiosidade: o governo dos EUA agora detém dezenas de bilhões de dólares em ativos criptográficos apreendidos, incluindo uma grande reserva de Bitcoin, destacando como os ativos digitais se tornaram parte dos balanços patrimoniais nacionais.

Eleve seu jogo de criptomoedas para o próximo nível

A maioria das pessoas começa com um sistema improvisado: aplicativos de câmbio para preços, uma lista de observação no Google Sheets, notas no chat e a sensação de que estão perdendo algo. Com o tempo, esse sistema improvisado se torna um trabalho excessivo, e fica mais difícil ver quais negociações realmente importam.

O ClickUp oferece um lar para sua lista de observação de criptomoedas. ✨

Centralize vários pontos de dados em listas ou tabelas, anexe pesquisas, programe tarefas de revisão e conecte tudo a painéis para uma visualização simples do portfólio. Com o ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker e AI Agents, você pode resumir dados, ditar notas, capturar reuniões e automatizar pequenas verificações. Se isso parece o tipo de organização que você deseja, inscreva-se no ClickUp e comece a construir um espaço de trabalho onde sua lista de observação, portfólio e próximos passos finalmente coexistam.