Modelos de quadro gratuitos do monday.com para todas as equipes

É surpreendente como pequenos contratempos em projetos, como trabalho manual repetitivo, confusão na atribuição de tarefas e perseguição aos colegas de equipe para obter atualizações, acabam consumindo tempo e energia.

De acordo com o Project Management Institute, as empresas desperdiçam US$ 120.000 para cada US$ 1 milhão investido devido ao baixo desempenho dos projetos.

Os modelos de quadro da monday.com foram criados para quebrar esse ciclo ineficiente. Esses modelos personalizáveis prontos simplificam a configuração do projeto, fornecendo uma base para tudo, desde tarefas diárias até grandes lançamentos de produtos.

Você pode ajustá-los facilmente para se adequarem à sua equipe, assim não precisa reinventar a roda toda vez que surge um novo projeto. Neste artigo, apresentaremos alguns dos modelos de quadro personalizáveis mais úteis para você começar.

O que torna um modelo de quadro da monday.com bom?

Um modelo de quadro da monday.com é uma configuração de quadro pronta para uso. Ele contém grupos, itens, colunas, automações e visualizações pré-organizados, projetados para dar suporte a um fluxo de trabalho específico.

Quando você aplica um modelo, o monday.com gera automaticamente um novo quadro com todos os elementos já estruturados, para que você possa começar a usar o fluxo de trabalho imediatamente, sem precisar configurar o quadro manualmente.

Dessa forma, as equipes podem salvar, reutilizar e editar elementos específicos para atender às necessidades de seus projetos. Veja o que você pode fazer com o modelo de quadro ideal do monday:

✅ Organize tarefas com uma estrutura clara de grupos , itens e colunas para facilitar o acompanhamento

✅ Permita a personalização flexível de colunas, visualizações e fluxos de trabalho para diferentes tipos de projetos.

✅ Suporte a automações de quadro que simplificam ações repetitivas , como alterações de status ou atualizações de tarefas.

✅ Permita a colaboração com tarefas atribuídas, comentários e notificações em tempo real dentro do quadro.

✅ Facilite o armazenamento, a duplicação e a reutilização de quadros como modelos para projetos futuros.

💡 Dica profissional: os modelos de quadros podem ser igualmente úteis para rotinas pessoais e lembretes diários. Um usuário do Reddit compartilhou como o uso de um único quadro para tarefas profissionais e pessoais o ajudou a evitar a divisão de suas tarefas entre aplicativos e notas adesivas.

Modelos de quadro em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos modelos de quadro da monday.com e das alternativas do ClickUp:

Modelos de quadro gratuitos do monday.com

Muito bem, vamos mergulhar nos modelos de quadro gratuitos do monday.com que você pode começar a usar imediatamente!

1. Modelo de gerenciamento de portfólio de projetos

Nem sempre são os grandes projetos que o deixam exausto. Às vezes, é aquela pilha de pequenas atualizações e mudanças de prioridades que tornam o seu dia ainda mais desafiador. Este Modelo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos ajuda você a consolidar todos os seus projetos em um único local.

Agora, em vez de lutar contra um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, você só precisa prestar atenção a um único espaço.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Veja todos os seus projetos, prazos e tarefas em um quadro organizado.

Reúna novas solicitações de projetos e gerencie aprovações sem trocas desnecessárias de mensagens.

Acompanhe orçamentos, cronogramas e atribuições da equipe com atualizações simples.

Compartilhe arquivos, notas e atualizações em tempo real, exatamente onde o trabalho é realizado.

Use painéis, quadros Kanban ou linhas do tempo para acompanhar seu portfólio de projetos do seu jeito.

✨ Ideal para: equipes que gerenciam vários projetos, portfólios de clientes ou iniciativas multifuncionais.

2. Modelo de campanhas de clientes para agências

Um estudo recente da PWC descobriu que a maioria das equipes de alto desempenho tem uma coisa em comum: elas usam ferramentas de gerenciamento de projetos com recursos do centro de modelos que as ajudam a trabalhar de forma mais inteligente.

Como agência, você provavelmente já lidou com feedbacks dispersos, threads de e-mail enterrados e prazos instáveis. O Modelo de Campanhas de Clientes para Agências organiza todas as fases da campanha (briefings, aprovações, tarefas, cronogramas e feedback do cliente) em um espaço de trabalho sincronizado. Dessa forma, sua equipe e seus clientes permanecem alinhados, sem sobreposições ou confusão.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Organize detalhes de clientes, tarefas de campanhas e atualizações em um quadro claro.

Facilite a colaboração com os clientes com formulários personalizáveis e contatos sincronizados.

Acompanhe comentários, aprovações e o progresso da campanha sem precisar ficar procurando atualizações.

Gerencie a carga de trabalho da sua equipe enquanto mantém o foco nas metas de longo prazo.

Automatize tarefas rotineiras e lembretes para que nada importante seja esquecido.

✨ Ideal para: agências de marketing, equipes criativas e gerentes de projetos que lidam diretamente com os clientes.

👀 Curiosidade: Leonardo da Vinci também era um grande fã de listas de tarefas. Seus famosos cadernos incluem listas de coisas para aprender, pessoas para conhecer e projetos para experimentar.

3. Modelo de solicitações e aprovações de projetos

via monday

Aquela velha citação de George Bernard Shaw ainda é verdadeira, especialmente quando se trata de solicitações de projetos. Se você acha que ter tudo no e-mail vai ajudar a lembrar, pense novamente. A troca constante de mensagens provavelmente obscurecerá os detalhes importantes.

O Modelo de Solicitações e Aprovações de Projetos centraliza todas as solicitações de projetos recebidas em um único quadro, para que nada se perca em e-mails ou planilhas. Ele oferece suporte a formulários de solicitação personalizados, notificações em tempo real e lembretes automatizados para otimizar as aprovações e manter todos alinhados.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Reúna as solicitações de projetos em um único lugar com formulários personalizáveis e compartilháveis.

Mantenha todos os envolvidos informados com atualizações e notificações em tempo real.

Acompanhe aprovações, feedback e prazos sem precisar correr atrás das pessoas.

Classifique e gerencie solicitações por status, data ou equipe com grupos simples codificados por cores.

Use a automação para notificar os solicitantes quando seu projeto for aprovado ou precisar de alterações.

✨ Ideal para: gerentes de projeto, equipes de operações e líderes de departamento que lidam com solicitações internas ou de clientes.

💡Dica profissional: o ClickUp Brain adiciona uma camada extra de suporte ao gerenciamento do seu projeto. É um assistente com tecnologia de IA que pode resumir feedbacks, responder a perguntas relacionadas ao projeto e organizar notas diretamente no seu espaço de trabalho. Esse recurso significa menos tempo procurando informações e mais tempo criando.

4. Modelo de planejador de mídias sociais

via monday

Este Modelo de Planejador de Mídias Sociais reúne suas publicações, planos e dados de desempenho em um espaço organizado que você pode realmente gerenciar. Ele permite importar suas métricas de mídias sociais diretamente para o quadro, de modo que todas as suas informações e ativos sejam consolidados em um único espaço.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Armazene ativos criativos, cópias e arquivos de campanha em um espaço de trabalho compartilhado.

Planeje o conteúdo por plataforma, data de publicação e status com colunas claras e personalizáveis.

Importe métricas de redes sociais e conecte arquivos externos com apenas alguns cliques.

Designe membros da equipe, defina prazos e acompanhe o progresso do conteúdo com facilidade.

Use grupos codificados por cores para classificar campanhas, monitorar resultados e identificar tendências rapidamente.

✨ Ideal para: gerentes de mídia social, equipes de marketing e criadores de conteúdo que lidam com campanhas multicanais.

📮 ClickUp Insight: Quase 28% dos funcionários consideram o trabalho invisível simplesmente parte de ser um bom colega de equipe, mas para 10%, parece que sempre são as mesmas pessoas que acabam carregando a carga extra. O que começa como um trabalho em equipe pode facilmente se transformar em uma frustração silenciosa quando a carga não é compartilhada de maneira justa. A boa notícia é que o suporte nem sempre precisa vir de um colega de equipe. Esteja você procurando um documento antigo, verificando o status de uma tarefa que ninguém lembra ou tentando encontrar a pessoa que lidou com uma solicitação semelhante no ano passado, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a localizar rapidamente o que você precisa, garantindo que ninguém se sinta excluído.

5. Modelo de integração de clientes

via monday

Ele oferece visibilidade do progresso e do tempo gasto, ajudando as equipes internas a se manterem alinhadas e os clientes a se sentirem apoiados em cada etapa.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Gerencie todas as etapas de integração, desde as chamadas iniciais até as transferências de clientes, em um único quadro.

Acompanhe o progresso, o tempo investido e as próximas etapas com total visibilidade para sua equipe.

Mantenha as equipes de vendas, sucesso e atendimento ao cliente alinhadas em uma plataforma compartilhada.

Atribua responsáveis, defina prazos e compartilhe atualizações para que nada seja esquecido.

Adapte facilmente o quadro para atender às necessidades específicas de integração de cada cliente.

✨ Ideal para: equipes de sucesso do cliente, gerentes de contas e equipes de capacitação de vendas focadas no envolvimento pós-venda.

6. Modelo de desenvolvimento de produto

via monday

Este modelo de desenvolvimento de produto permite que as equipes planejem, acompanhem e gerenciem sprints de scrum com facilidade, cobrindo tudo, desde a priorização de backlogs até retrospectivas de sprints. Ele inclui ferramentas para mapear sua visão do produto com um roteiro de alto nível, acompanhar tickets de bugs e executar retrospectivas colaborativas.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Gerencie suas prioridades de backlog e sprint com responsabilidades e acompanhamento claros.

Planeje as metas do produto com um roteiro de alto nível conectado às tarefas de execução.

Acompanhe bugs, feedback de clientes e resoluções em um quadro organizado.

Realize retrospectivas eficazes com feedback da equipe e pontos de ação reunidos em um só lugar.

Fique por dentro do progresso do sprint e da melhoria contínua com atualizações claras e compartilhadas.

✨ Ideal para: gerentes de produto, equipes de engenharia e equipes ágeis que lidam com sprints e lançamentos.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research , em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

Limitações dos modelos do monday.com

Foi assim que um usuário do Reddit resumiu sua experiência com o monday.com.

Antes de mergulhar de cabeça, é bom saber onde as coisas podem não funcionar tão bem:

Muitos modelos oferecem uma configuração geral, o que significa que muitas vezes você precisará editá-los e personalizá-los para o seu projeto específico.

Os limites de automação nos planos gratuitos e de nível inferior podem dificultar a otimização total dos seus fluxos de trabalho.

Os registros de atividades dentro dos modelos nem sempre oferecem uma visão detalhada das atualizações ou alterações em vários painéis.

Não há espaço integrado para compartilhar ideias ou fazer brainstorming, então você pode precisar de ferramentas extras para uma colaboração criativa.

Quadros maiores e modelos complexos podem levar a tempos de carregamento mais lentos, especialmente à medida que seu espaço de trabalho cresce.

Modelos de quadro alternativos

A maioria dos modelos de quadro é muito genérica para se adequar ao seu fluxo de trabalho real ou muito rígida para se adaptar à medida que seus processos evoluem. Você acaba com um quadro que parece organizado, mas que na verdade não ajuda sua equipe a trabalhar mais rápido.

O ClickUp adota uma abordagem diferente como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo.

Os modelos de quadro no ClickUp não são apenas layouts visuais — eles vêm com automações integradas, documentos conectados e relações inteligentes entre tarefas que realmente refletem como o trabalho é feito. Isso elimina a dispersão do trabalho, conectando seus quadros diretamente a tudo o mais que sua equipe precisa: arquivos, comunicação, cronogramas e relatórios.

Chega de atualizações manuais — apenas 100% de contexto em um único lugar, onde pessoas e agentes trabalham juntos para manter os projetos em andamento.

Aqui estão 15 dos melhores modelos do ClickUp que realmente conectam seu trabalho diário às suas metas maiores:

1. Modelo de quadro ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie tarefas de maneira clara e conectada com o modelo de quadro ClickUp.

Mesmo com painéis disponíveis, 43% das equipes ainda recorrem a planilhas para resolver as coisas por conta própria. Isso geralmente ocorre porque os painéis não mostram o quadro completo ou não são flexíveis o suficiente para o trabalho diário.

O modelo de quadro do ClickUp resolve essa questão, fornecendo um fluxo de trabalho totalmente personalizável que funciona como um rastreador visual ao vivo.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Personalize as colunas para se adequarem ao seu fluxo de trabalho e manter tudo alinhado.

Visualize tarefas, status e progresso em uma única visualização do quadro.

Agrupe tarefas por sprint, prioridade ou responsável sem precisar alternar entre ferramentas.

Acompanhe as atualizações e avance nas tarefas com ações simples de arrastar e soltar.

Use as visualizações de quadro integradas sem perder a conexão com seus objetivos ou cronograma.

✨ Ideal para: equipes de projeto, chefes de departamento e equipes que procuram um quadro de projeto personalizável.

Já que estamos falando sobre visualização de dados, os gerentes de projeto podem acompanhar o progresso e as metas em tempo real usando um painel de gerenciamento de projetos personalizável. Aqui está um vídeo rápido explicando como funciona:

2. Modelo de quadro de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ofereça à sua equipe um espaço organizado para planejar, acompanhar e entregar através do modelo de quadro de projetos do ClickUp.

Gerenciar um projeto geralmente envolve equilibrar todos os componentes sem sacrificar a qualidade ou perder prazos. No entanto, quando suas listas de tarefas, atualizações e feedback existem em áreas distintas, a situação se torna desafiadora.

Criado para esses momentos, o modelo de quadro de projetos do ClickUp oferece o seguinte para reunir tudo em uma única visualização.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Divida projetos complexos em tarefas gerenciáveis e fluxos de trabalho claros.

Acompanhe o andamento das tarefas, prazos e responsabilidades em um único quadro.

Colabore com sua equipe e compartilhe atualizações do projeto com as partes interessadas.

Personalize visualizações e colunas para se adequar ao tamanho e ao escopo do seu projeto.

Obtenha uma visão geral do seu projeto sem perder os detalhes de vista.

✨ Ideal para: equipes multifuncionais, gerentes de projeto e equipes de operações que gerenciam projetos colaborativos.

3. Modelo simples de quadro Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Experimente uma maneira simples de se manter organizado com o modelo de quadro Kanban simples do ClickUp.

O modelo Kanban do ClickUp é uma ferramenta flexível que ajuda as equipes a visualizar e gerenciar seus fluxos de trabalho. Ele oferece status, campos e visualizações personalizados. Assim, fica mais fácil acompanhar o progresso, dividir projetos grandes e identificar gargalos.

Com ferramentas integradas de gerenciamento de projetos, como marcação, subtarefas e dependências de tarefas, as equipes podem aumentar a transparência e otimizar a utilização de recursos para aumentar a produtividade.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Visualize o progresso das tarefas com movimentos fáceis de arrastar e soltar entre colunas.

Divida projetos maiores em etapas menores e mais fáceis de gerenciar.

Identifique gargalos antecipadamente e ajuste as prioridades com menos suposições.

Melhore a comunicação, dando a todos visibilidade sobre o status das tarefas.

Personalize colunas, rótulos e fluxos de trabalho para atender às necessidades do seu projeto.

✨ Ideal para: equipes que buscam uma maneira clara e visual de acompanhar tarefas, fluxos de trabalho e etapas de projetos.

4. Modelo de quadro de gerenciamento de vários projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desfrute da tranquilidade de saber que todo o seu trabalho está em um só lugar usando o modelo de quadro para vários projetos do ClickUp.

Quase 60% dos gerentes de projeto lidam com até cinco projetos ao mesmo tempo. Com tantas coisas acontecendo simultaneamente, é natural que alguns detalhes escapem. Mas o modelo de quadro Kanban Simple Sprints do ClickUp vem em seu socorro. Esse modelo ajuda as equipes ágeis a planejar, executar, configurar e acompanhar seu trabalho com clareza.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Planeje sprints com visualizações pré-definidas de quadro e lista para obter melhor visibilidade.

Estime tarefas e acompanhe a conclusão em cada ciclo de sprint.

Personalize fluxos de trabalho e automações para se adequarem ao seu processo ágil.

Monitore o progresso do sprint e identifique obstáculos em tempo real.

Mantenha sua equipe alinhada com as metas, cronogramas e próximos passos.

✨ Ideal para: gerentes de projeto e equipes que lidam com vários projetos ou sprints ágeis simultaneamente.

📮ClickUp Insight: A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da alternância entre plataformas, gerenciamento de e-mails e mudanças entre reuniões. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e bate-papos) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto os recursos com tecnologia de IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

5. Modelo de roteiro da visualização Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o foco no panorama geral, mesmo quando os detalhes mudam, com o modelo de roteiro da visualização Kanban do ClickUp.

Os roteiros tradicionais geralmente parecem excelentes à primeira vista... até que os planos mudam. Ao ajustar metas e tarefas, você percebe o esforço significativo necessário para atualizar manualmente esses elementos.

O modelo de roteiro Kanban View do ClickUp facilita o ajuste imediato, sem precisar recomeçar sempre que suas prioridades mudarem. Ofereça à sua equipe uma maneira flexível e visual de gerenciar roteiros como um documento dinâmico.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Crie um roteiro visual claro com a funcionalidade simples de arrastar e soltar.

Adicione, mova ou remova tarefas facilmente à medida que seus planos evoluem.

Atribua responsáveis e prazos para tornar a responsabilidade parte do fluxo de trabalho.

Mantenha seu roteiro alinhado com o progresso do projeto em tempo real e com o feedback.

Compartilhe atualizações com as partes interessadas em um formato fácil de acompanhar e ajustar.

✨ Ideal para: gerentes de produto, planejadores de projetos e equipes de liderança que se alinham em planos estratégicos.

6. ClickUp Kanban para desenvolvimento de software

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento usando este modelo ClickUp Kanban para desenvolvimento de software.

Os projetos de software são conhecidos por sua natureza imprevisível. Há alguma verdade nas piadas sobre desenvolvedores recebendo acréscimos improvisados ao escopo.

O modelo ClickUp Kanban para desenvolvimento de software ajuda as equipes a visualizar e gerenciar seu fluxo de trabalho, representando as tarefas como cartões que passam por cada estágio do desenvolvimento. Ele oferece quadros Kanban personalizáveis, permite definir limites de trabalho em andamento (WIP) e inclui painéis para acompanhar o tempo de ciclo.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Visualize cada etapa do processo de desenvolvimento com quadros Kanban personalizáveis.

Defina limites para trabalhos em andamento para evitar gargalos e sobrecarregar sua equipe.

Otimize as solicitações de entrada e mantenha tudo organizado em um único fluxo de trabalho.

Acompanhe os tempos de ciclo e monitore o desempenho da equipe com painéis em tempo real.

Ajuste as prioridades e gerencie as tarefas de desenvolvimento com responsabilidades claras e acompanhamento do progresso.

✨ Ideal para: equipes de desenvolvimento, testadores de controle de qualidade e gerentes de produtos de software que acompanham solicitações de recursos e bugs.

👀 Curiosidade: os fluxogramas surgiram na indústria siderúrgica. Em 1921, os engenheiros industriais Frank e Lillian Gilbreth introduziram os fluxogramas para mapear os processos fabris.

7. Modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Dê à sua equipe as ferramentas para planejar com confiança com o modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp.

Sem um plano sólido, até mesmo as melhores equipes podem perder o foco. Mas isso não acontece com o modelo de planejamento ágil de sprints do ClickUp. Esse modelo ajuda você a mapear cada sprint com clareza, acompanhar dependências e manter todos alinhados.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Planeje sprints com quadros personalizáveis que se adaptam a qualquer tamanho de projeto.

Visualize tarefas, dependências e prazos em uma visualização de linha do tempo fácil de acompanhar.

Acompanhe o progresso do sprint do início ao fim com atualizações de status claras.

Alinhe as partes interessadas em relação a metas, cronogramas e alocação de recursos em um espaço compartilhado.

Ajuste rapidamente planos e prioridades com base em feedback ou mudanças nas necessidades.

✨ Ideal para: equipes Scrum, gerentes de projetos ágeis e equipes de desenvolvimento que executam ciclos de sprint iterativos.

8. Modelo de quadro de design do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje cada sprint e acompanhe as dependências com o modelo de planejamento ágil de sprints do ClickUp.

O modelo de quadro de design do ClickUp facilita a organização de conceitos, o compartilhamento de recursos visuais e a colaboração com sua equipe ou clientes sem as habituais idas e vindas. Você pode acompanhar todas as etapas do seu projeto com status, campos e cronogramas personalizados, adaptados especificamente para o trabalho de design.

O modelo também facilita a coleta de feedback, o gerenciamento de revisões e a organização de todos os recursos criativos em um único lugar para um trabalho em equipe perfeito.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Reúna elementos de design, rascunhos e comentários em um único quadro organizado.

Visualize ideias criativas com imagens, vídeos e notas, tudo em um único espaço.

Crie espaços de trabalho colaborativos onde sua equipe pode contribuir e compartilhar atualizações.

Compartilhe quadros com clientes ou partes interessadas para revisões e aprovações rápidas.

Personalize os fluxos de trabalho para se adequarem ao processo criativo do seu projeto.

✨ Ideal para: equipes de design, agências criativas e equipes multifuncionais que gerenciam ativos de design e feedback.

💡 Dica profissional: para equipes que desejam aumentar ainda mais a produtividade, o ClickUp Brain MAX oferece recursos avançados, como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados para localizar arquivos, documentos e anexos sem sair do seu fluxo de trabalho — não é mais necessário alternar entre guias para encontrar o que você precisa.

Use o Talk to Text para atualizar o status das tarefas, criar novos itens no quadro ou atribuir tarefas aos membros da equipe por voz, sem usar as mãos, enquanto você está em reuniões ou revisando as atualizações do projeto.

Acesse vários modelos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, em um único espaço de trabalho contextual que compreende a estrutura do seu quadro, os fluxos de trabalho da equipe e o histórico do projeto. Experimente o ClickUp Brain MAX — a IA que conhece seus projetos de cor e salteado. Abandone a proliferação de ferramentas de IA. Use sua voz para gerar automações de quadro, preencher modelos com dados reais do projeto e obter respostas instantâneas sobre o status do projeto.

9. Modelo Getting Things Done do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Realize suas tarefas sem sobrecarga usando o modelo Getting Things Done do ClickUp.

Listas intermináveis de tarefas no trabalho fazem você sentir que está trabalhando duro, mas raramente avançando. O modelo Getting Things Done (GTD) da ClickUp, inspirado no método de David Allen, ajuda você a capturar, organizar e gerenciar tarefas de uma forma que clareia a mente.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Reúna tarefas, ideias e itens de ação em um quadro organizado.

Classifique as tarefas por prioridade, contexto ou projeto com visualizações personalizáveis.

Divida projetos grandes em etapas menores e mais fáceis de gerenciar.

Revise e atualize as tarefas regularmente para manter-se em dia com os compromissos.

Use categorias claras como Próximas ações, Aguardando e Um dia para manter seu fluxo de trabalho em movimento.

✨ Ideal para: Indivíduos e equipes que praticam métodos GTD para captura, priorização e execução de tarefas.

10. Modelo de integração de clientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Faça com que cada novo cliente se sinta uma prioridade usando o modelo de integração de clientes do ClickUp.

Pode haver muita conversa sobre a IA roubar seus empregos, mas quando se trata de integração de clientes, o elemento humano ainda é o mais importante. 68% das empresas afirmam que a personalização é muito importante e 64% consideram a melhoria da experiência do cliente sua principal prioridade.

Tudo começa com um processo de integração tranquilo e bem planejado: um processo que faz com que os clientes se sintam valorizados desde o início. Este modelo de integração de clientes ajuda você a fazer exatamente isso.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Oriente novos clientes durante a integração com um processo claro e passo a passo.

Acompanhe tarefas, cronogramas e marcos em um espaço de trabalho compartilhado.

Alinhe suas equipes de sucesso do cliente, vendas e suporte no mesmo plano.

Automatize acompanhamentos, atualizações e lembretes para evitar etapas perdidas.

Personalize a experiência de integração para atender às necessidades de cada cliente sem perder a consistência.

✨ Ideal para: equipes de vendas, sucesso e atendimento ao cliente que otimizam os processos de integração de novos clientes para usuários.

11. Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma equipe que se adapte aos seus objetivos e cresça com você, mudando para o modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp.

Encontrar as pessoas certas para sua equipe nunca se resume apenas a currículos. O que realmente importa é que cada candidato receba uma avaliação justa com base no que é realmente importante para a função. Para ajudá-lo nisso, o modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp ajuda a estruturar seu processo de contratação.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Organize e acompanhe todas as candidaturas a empregos em um único quadro estruturado.

Avalie os candidatos usando critérios claros, como habilidades, experiência e qualificações.

Compare os candidatos lado a lado para uma tomada de decisão mais objetiva.

Otimize o processo de contratação com visualizações personalizáveis e acompanhamento do status.

Compartilhe feedback com sua equipe de contratação em tempo real para manter todos alinhados.

✨ Ideal para: equipes de RH, recrutadores e gerentes de contratação que avaliam candidatos com base em critérios estruturados.

👀 Curiosidade: os post-its se tornaram ferramentas acidentais de fluxo de trabalho. Originalmente uma experiência adesiva fracassada, os post-its encontraram seu propósito quando as pessoas começaram a usá-los para organizar ideias nas paredes.

12. Modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme cada projeto em uma experiência de aprendizado com o modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp.

Concluir um projeto é um marco, mas reservar um tempo para refletir sobre como ele ocorreu é o que realmente ajuda as equipes a crescerem. O modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp oferece uma maneira simples de analisar o passado e aprender com as vitórias e os contratempos.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Registre o que funcionou bem e onde as coisas poderiam ter sido melhores.

Identifique áreas que precisam ser melhoradas e defina etapas de ação claras para projetos futuros.

Avalie o desempenho da equipe em relação às metas de maneira aberta e estruturada.

Incentive o feedback honesto e fortaleça a colaboração por meio de reflexões compartilhadas.

Documente as lições aprendidas e as melhores práticas para levar adiante com sua equipe.

✨ Ideal para: equipes de projeto, Scrum Masters e líderes de equipe que realizam retrospectivas ou análises pós-projeto.

13. Modelo de suporte de TI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Permita que sua equipe de TI se concentre em resolver problemas, em vez de classificá-los, com o modelo de suporte de TI do ClickUp.

Quando as solicitações de TI começam a se acumular, isso pode afetar rapidamente sua equipe e seus clientes. Aqui, o modelo de suporte de TI da ClickUp oferece à sua equipe de suporte uma maneira simples e organizada de gerenciar solicitações e resolver problemas mais rapidamente.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Organize tickets de suporte e acompanhe seu status em um quadro centralizado.

Atribua tarefas e colabore com colegas de equipe para resolver problemas com eficiência.

Monitore o progresso, os prazos e as atualizações dos clientes com visibilidade clara.

Automatize atualizações e lembretes de rotina para evitar perder solicitações importantes.

Mantenha um registro pesquisável de tickets, resoluções e comentários anteriores para referência futura.

✨ Ideal para: equipes de suporte técnico de TI, departamentos de suporte interno e gerentes de suporte ao cliente que acompanham tickets de TI.

14. Modelo de relatório de despesas comerciais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se a par das finanças da sua empresa com o modelo de relatório de despesas empresariais do ClickUp.

Se você acha que as despesas comerciais são um problema, tente organizar os recibos espalhados. O modelo de relatório de despesas comerciais do ClickUp ajuda você a organizar seu controle financeiro. Você pode registrar, categorizar e monitorar facilmente todas as suas despesas comerciais em um espaço de trabalho organizado.

Este modelo simplifica aprovações e relatórios, tornando a gestão financeira mais simples e transparente.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Crie, atualize e acompanhe relatórios de despesas em um espaço de trabalho compartilhado.

Visualize as tendências de gastos e identifique áreas para redução de custos.

Monitore orçamentos, acompanhe reembolsos e gerencie aprovações com facilidade.

Mantenha os registros financeiros organizados para auditorias, relatórios ou previsões.

Colabore com equipes financeiras ou gerentes em tempo real no acompanhamento de despesas.

✨ Ideal para: equipes financeiras, chefes de departamento e gerentes de projeto que monitoram orçamentos e despesas.

15. Modelo de calendário editorial do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Concentre-se em escrever, não em organizar sua agenda, com o modelo de calendário editorial do blog ClickUp.

Um criador de conteúdo tem duas funções em tempo integral: criar conteúdo e organizá-lo. A segunda não deveria fazer parte da descrição do cargo. É por isso que o modelo de calendário editorial do blog ClickUp oferece uma maneira simples de mapear suas ideias e acompanhar prazos.

➡️ Por que você vai adorar este modelo

Planeje e organize todo o conteúdo do blog em um quadro claro e personalizável.

Defina prazos, atribua tarefas e acompanhe o progresso desde o rascunho até a publicação.

Colabore com escritores, editores e colaboradores em tempo real.

Identifique lacunas de conteúdo e planeje com antecedência para uma publicação oportuna e consistente.

Monitore o status das publicações, aprovações e feedback em um fluxo de trabalho editorial compartilhado.

✨ Ideal para: equipes de conteúdo, gerentes de marketing e blogueiros que planejam fluxos de trabalho editoriais e prazos.

Melhore suas segundas-feiras com os modelos gratuitos do ClickUp

Gerenciar projetos já é difícil o suficiente sem perder horas configurando os mesmos painéis. Em vez de se submeter a isso, por que não mudar para modelos prontos?

Os modelos de quadro da monday.com são um bom ponto de partida quando você deseja simplificar a configuração e começar a trabalhar rapidamente.

No entanto, se você está procurando mais flexibilidade e controle criativo, os modelos do ClickUp oferecem aquele toque a mais que sua equipe vai apreciar.

Desde o planejamento de projetos e quadros de sprint até fluxos de trabalho de integração e calendários editoriais, o ClickUp oferece modelos prontos para uso que realmente crescem com sua equipe. Pronto para simplificar seus processos e economizar tempo?

✅ Cadastre-se agora no ClickUp!