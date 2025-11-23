Mais de 15 dos melhores modelos de site Figma para um design web impressionante

Todo projeto de site começa com um plano. Mas, com uma tela em branco, pode levar uma eternidade para se inspirar e começar. Depois, horas se perdem na reformulação de botões e navegação. Os prazos passam enquanto você reconstrói os mesmos componentes, e o que deveria ser um trabalho criativo se transforma em um trabalho repetitivo.

Com os modelos de site do Figma, você não começa do zero. Você começa com o trabalho já feito.

De páginas de destino SaaS que vendem a portfólios que impressionam, esses modelos de site Figma oferecem tudo o que você precisa para projetar e dimensionar sites responsivos rapidamente.

O que são modelos de site Figma?

Os modelos de site Figma são layouts de site pré-projetados criados no Figma, uma ferramenta de design e colaboração baseada em nuvem. Cada modelo geralmente inclui componentes como barras de navegação, grades, botões, formulários e sistemas tipográficos que seguem as melhores práticas para design responsivo.

Como eles são totalmente editáveis no Figma, você pode adaptar esses modelos para se adequarem à identidade da sua marca e às necessidades do projeto sem precisar recriá-los do zero. Os modelos de site do Figma também são criados com a colaboração em mente. As equipes podem compartilhar, comentar e iterar designs em tempo real, enquanto os desenvolvedores podem extrair recursos e CSS diretamente do Figma quando chegar a hora de construir.

💡 Dica profissional: use um modelo como base e salve sua versão personalizada como uma biblioteca de design compartilhada. Isso garante que todos os projetos permaneçam alinhados com as diretrizes da sua marca desde o início.

Os melhores modelos de site em resumo

Modelos de site Figma

Com tantas opções na Comunidade Figma e em outras bibliotecas, pode ser difícil saber quais modelos valem o seu tempo. A boa notícia é que você não precisa examinar centenas de arquivos. Nós fizemos esse trabalho para você.

Abaixo, você encontrará os melhores modelos de sites Figma em categorias importantes, como páginas de destino, portfólios, SaaS, comércio eletrônico, blogs e painéis. Cada modelo vem com layouts e componentes prontos para uso que você pode personalizar para combinar com sua marca.

1. Modelo de página inicial minimalista

via Figma

O Modelo de Página de Aterragem Minimalista combina um layout completo de página de aterragem com um sistema de design pronto a usar. Além de um cabeçalho hero, logótipos de clientes, destaques de serviços, testemunhos e CTAs, inclui escalas tipográficas, variantes de botões, tokens de cores e conjuntos de ícones.

Ele tem uma estrutura de componentes organizada, com camadas bem identificadas e organizadas com o Auto Layout, para que você possa atualizar o conteúdo sem alterar o design.

🌟 Por que você vai adorar:

Reduza o tempo de configuração com seções pré-construídas e componentes reutilizáveis.

Mantenha a consistência da marca com um guia de estilo integrado.

Adaptável a diferentes setores graças aos seus layouts flexíveis.

🔑 Ideal para: Agências e empresas que desejam uma página inicial pronta para uso e um sistema de design reutilizável para projetos futuros.

2. Coleção de kits de páginas de destino

A coleção gratuita Landing Page Kit Collection oferece 13 modelos de páginas de destino para desktop e dispositivos móveis, com suporte de um sistema de design abrangente. Ela vem com 7 pacotes de ícones, um conjunto de bandeiras, mais de 10 designs de rodapé, mais de 250 estilos globais e mais de 100 componentes e variantes.

Tudo está organizado de forma clara para que você possa combinar seções rapidamente e manter a consistência em várias páginas.

🌟 Por que você vai adorar:

Reutilize elementos em vários projetos em vez de recriá-los do zero.

Personalize rodapés e seções para adaptar layouts para diferentes setores.

Expanda rapidamente quando estiver lidando com vários sites ou campanhas de clientes.

🔑 Ideal para: Freelancers e equipes de produto que precisam criar várias páginas de destino rapidamente, mantendo a consistência do design.

3. Modelo de site para portfólio de desenvolvedor web SinanTokmak

O Modelo de Site para Portfólio de Desenvolvedor Web SinanTokmak, de Johann Leon, vem com 12 páginas pré-construídas em 4 tamanhos de tela responsivos, facilitando a criação de uma presença online profissional que funciona em qualquer dispositivo. O arquivo inclui estilos claros, componentes reutilizáveis e uma estrutura de layout totalmente automática para garantir consistência e fácil personalização.

Você pode apresentar sua biografia, habilidades, projetos e publicações no blog em um layout coeso que destaca tanto o seu trabalho quanto a sua personalidade.

🌟 Por que você vai adorar:

Use os layouts de blog e estudo de caso para contar a história por trás do seu trabalho.

Economize tempo de configuração com um currículo, portfólio e blog em um único design profissional.

Crie um portfólio ou um site pessoal leve, de acordo com suas necessidades.

🔑 Ideal para: Freelancers e designers que desejam um portfólio que destaque sua marca pessoal em um formato clean e moderno.

4. Modelo de design de portfólio Bentolio

O Modelo de Design de Portfólio Bentolio é um portfólio pessoal elegante de uma página, criado com o layout Bento Grid, uma tendência de design conhecida por seus blocos limpos e narrativa altamente visual.

Cada seção é organizada em blocos modulares que podem ser usados para destacar projetos, habilidades, informações de contato ou detalhes pessoais de uma maneira visualmente estruturada. O design se concentra na clareza e no equilíbrio, oferecendo uma experiência fácil de navegar que funciona bem para profissionais criativos.

🌟 Por que você vai adorar:

Troque os blocos para reorganizar a grade sem precisar refazer toda a página.

Apresente rapidamente suas habilidades e projetos sem precisar rolar a tela infinitamente ou pular de página em página.

Obtenha pranchetas pré-criadas para seções como Página inicial, Projetos, Sobre, Contato, Blog

🔑 Ideal para: Profissionais criativos que desejam um portfólio com foco visual, leve, fácil de manter e instantaneamente memorável.

💡 Dica profissional: mesmo os melhores modelos não substituem um plano de projeto estruturado. Combinar modelos Figma com um software de gerenciamento de projetos de sites garante que seus esforços de design sejam apoiados por cronogramas e gerenciamento de escopo.

5. Modelo de site para SaaS e aplicativos

O Modelo de Site SaaS & App foi criado especificamente para plataformas SaaS, empresas de aplicativos e prestadores de serviços de TI. Você obtém várias variações de página inicial e uma biblioteca de componentes flexível construída em um sistema de grade Bootstrap. O arquivo é totalmente organizado em camadas, permitindo edições rápidas e personalização com combinações variadas.

🌟 Por que você vai adorar:

Use gráficos, painéis e seções de depoimentos para apoiar narrativas focadas na conversão.

Reorganize as seções para criar páginas para lançamentos, estudos de caso ou experiências de preços.

Obtenha opções de página inicial para o crescimento do SaaS, desde vitrines de produtos até planos de assinatura.

🔑 Ideal para: startups de SaaS e desenvolvedores de aplicativos que precisam de uma página de destino otimizada para conversão para apresentar seus produtos

6. Modelo de site SaaS Singular

Projetado com o design e o desenvolvimento em mente, o Modelo de Site Singular SaaS oferece blocos responsivos, componentes de kit de interface do usuário e layouts prontos para dispositivos móveis, facilitando a adaptação para páginas de destino ou vitrines de aplicativos.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie páginas exclusivas rapidamente com uma biblioteca de blocos do tipo arrastar e soltar.

Use animações integradas e HTML/CSS validados pelo W3C para uso no mundo real, não apenas em maquetes.

Mantenha os designs consistentes em toda a linha com os recursos de layout inteligente e tipografia colorida.

🔑 Ideal para: startups SAAS, equipes de produto e agências de marketing que precisam de uma solução de design para código.

7. Modelo de interface do usuário para blog sobre IA (tema escuro)

O Modelo de interface do usuário para blog de IA é um design com tema escuro criado para editores de IA e tecnologia. Ele inclui layouts para páginas iniciais, notícias, posts de blog, podcasts, recursos e páginas de contato com tipografia perfeita e layouts automáticos responsivos. A paleta escura adiciona um tom moderno e profissional que é agradável aos olhos e ideal para longas sessões de leitura.

🌟 Por que você vai adorar:

Expanda sua plataforma com páginas pré-projetadas para blogs, podcasts, notícias e recursos.

Mantenha experiências de leitura consistentes com três tamanhos de tela responsivos.

Use o sistema de pesquisa integrado, feito sob medida para conteúdo focado em tecnologia e IA.

🔑 Ideal para: redatores técnicos e pesquisadores de IA que desejam um blog rico em conteúdo com uma estética moderna e sombria.

8. Modelo de blog multifuncional MetaBlog

O Modelo de Blog Multiuso MetaBlog combina layouts limpos com flexibilidade. Ele oferece temas escuros e claros, para que você possa visualizar e projetar duas identidades visuais. O modelo segue a metodologia Atomic Design, o que significa que todos os botões, cartões e seções são reutilizáveis.

🌟 Por que você vai adorar:

Obtenha uma tipografia limpa e espaços em branco equilibrados com seções para imagens de destaque, cartões de blog, publicações em destaque, etc.

Use componentes reutilizáveis, como botões, cartões, cabeçalhos e rodapés, para obter um design consistente.

Converta o design para HTML/Webflow facilmente, com clareza no espaçamento e no layout.

🔑 Ideal para: Criadores de conteúdo que desejam lançar blogs com componentes de design reutilizáveis que não os limitem a um único estilo.

9. Modelo de site de comércio eletrônico de móveis

O Modelo de comércio eletrônico de móveis vem com uma página inicial, grade da loja, páginas de detalhes do produto, carrinho, checkout, tabelas comparativas e até mesmo um blog com dicas de estilo. O design usa uma paleta suave e neutra que coloca a fotografia do produto no centro, tornando-o ideal para mostrar imagens de decoração e estilo de vida.

🌟 Por que você vai adorar:

Obtenha um fluxo completo de comércio eletrônico (loja → carrinho → checkout) já projetado.

Use layouts simples e com destaque para as imagens para colocar em destaque as fotografias de móveis e decoração.

Construa autoridade e conteúdo inspirador junto com sua loja com o layout de blog de estilo de vida.

🔑 Ideal para: Marcas de móveis de pequena escala e designers de interiores que procuram uma loja pronta para ser lançada, com uma estética moderna e visualmente atraente.

⌛ Dica para economizar tempo: os fluxos de trabalho de design web raramente são lineares. Desde a coleta de requisitos e iterações de design até as revisões das partes interessadas e transferências de desenvolvimento, as constantes idas e vindas podem se tornar demoradas e caóticas. O poder combinado da IA e das automações pode ajudá-lo a atribuir tarefas automaticamente, encaminhar feedback para a equipe certa e acionar aprovações quando um design estiver pronto para revisão. Assista a este vídeo para liberar as equipes das tarefas administrativas e economizar até 26 horas por semana.

10. Modelo de site para assinatura de boletim informativo

O Modelo de Site para Assinatura de Boletim Informativo foi projetado para plataformas que se concentram na curadoria e gerenciamento de boletins informativos. O uso consistente de uma paleta verde ousada, combinada com tipografia limpa e ilustrações 2D leves, confere a ele uma aparência fresca e acessível. Embora alguns ajustes de design possam ser necessários (como remover sombras extras), sua estrutura minimalista e funcional facilita a adaptação.

🌟 Por que você vai adorar:

Cubra toda a jornada do usuário, desde o login e a assinatura até o faturamento e os feeds de notícias.

Escolha entre uma variedade de designs de modelos para notícias, blogs, enquetes, opiniões e muito mais.

Substitua as ilustrações provisórias e altere as cores, fontes e layouts para combinar com a sua marca.

🔑 Ideal para: Pequenas empresas e criadores que desejam operar um modelo de boletim informativo baseado em assinatura

11. Modelo de painel de gerenciamento de tarefas

O Modelo de Painel de Gerenciamento de Tarefas oferece um sistema moderno de gerenciamento de tarefas com foco na clareza e usabilidade. Ele inclui quadros Kanban, fluxos de tarefas em várias etapas e painéis de mensagens integrados. O design usa uma estética leve e minimalista, com etiquetas coloridas para indicar prioridades e status.

🌟 Por que você vai adorar:

Use cartões de tarefas com componentes que mostram comentários, tags e anexos de arquivos, para que você possa demonstrar um fluxo de trabalho ao vivo.

Experimente diferentes padrões de navegação (Painel, Projetos, Tarefas, Mensagens, Usuários) para espelhar aplicativos de produtividade populares.

Combine um sistema tipográfico simples com detalhes em cores contrastantes para tornar as longas sessões de trabalho mais agradáveis aos olhos.

🔑 Ideal para: Designers que apresentam protótipos que precisam ter uma aparência sofisticada e refletir recursos reais de colaboração

12. Aplicativo web – Modelo de painel de sustentabilidade e ferramenta de avaliação

Para organizações que precisam acompanhar e relatar iniciativas de sustentabilidade, este Modelo de Aplicativo Web de Sustentabilidade oferece um painel pronto para uso para visualizar o progresso e gerar relatórios de sustentabilidade com facilidade.

Ele possui painéis para governança, cadeia de suprimentos, sustentabilidade ambiental e social, além de ferramentas de avaliação interativas. Os recursos de design, como pontuação baseada em domínio, medidores de maturidade e painéis de acompanhamento de melhorias, tornam-no prático para relatórios corporativos de ESG (Meio Ambiente, Social e Governança).

Por que você vai adorar:

Simule avaliações corporativas reais, com intervalos de pontuação e insights acionáveis.

Inclua elementos visuais de relatórios, como mostradores, métricas codificadas por cores e tabelas estruturadas, que deixam seu relatório pronto para apresentações na sala de reuniões.

Adapte a ferramenta de avaliação e os componentes do painel a diferentes métricas de sustentabilidade ou KPIs.

🔑 Ideal para: consultores de ESG e diretores de sustentabilidade que precisam de uma maneira profissional de apresentar dados de desempenho e acompanhar o progresso do projeto em relação às metas de sustentabilidade.

🌟 Bônus: O desenvolvimento de sites é um negócio complicado. Sem uma ferramenta inteligente e centralizada, os requisitos dos clientes, discussões de design, comentários do Figma, descrições de wireframes etc. ficam espalhados por ferramentas diferentes, o que leva a ambiguidades e atrasos. O ClickUp Brain MAX traz calma a esse caos. Ele pode: Transforme longas e complicadas trocas de e-mails contendo todos os requisitos do seu cliente em tarefas claras e estruturadas.

Crie mapas do site com versões alternativas para diferentes jornadas do usuário e convenções de nomenclatura de páginas otimizadas para SEO.

Mova tarefas automaticamente entre os status, notifique as equipes quando os ativos forem enviados para revisão e gere relatórios de progresso regulares para as partes interessadas. Ele une dados e fluxos de trabalho entre sistemas e permite que você gerencie todo o processo a partir de um único painel. Veja como isso funciona na prática ⬇️

13. Modelo de site para negócios e coaching

O Modelo de Site para Negócios e Coaching é útil especificamente para prestadores de serviços que desejam uma maneira sofisticada de atrair, informar e converter clientes em potencial. O que o torna único é a inclusão de uma página de vendas estruturada e um fluxo de webinars, para que você não esteja apenas mostrando seus serviços, mas também construindo um caminho que incentive os clientes em potencial a fazer reservas ou compras.

🌟 Por que você vai adorar:

Obtenha páginas de webinar e reprodução prontas para uso, economizando horas na configuração de workshops online ou eventos ao vivo.

Use o design integrado da página de vendas, que se concentra na persuasão para aumentar as conversões.

Equilibre a marca pessoal com a apresentação do serviço por meio de uma estrutura de design simples, mas eficaz.

🔑 Ideal para: Coaches de negócios e de vida que desejam criar um site profissional para apresentar seus serviços e depoimentos de clientes.

14. Modelo de site para ONG

Este Modelo de Site para ONG é um sistema de design elegante e funcional para organizações sem fins lucrativos e de caridade. Ele vem com 8 layouts de página estruturados, incluindo uma página inicial, página de doações, eventos, blog, mídia e muito mais, tornando-o uma base pronta para uso para causas impactantes. O design equilibra acessibilidade e confiabilidade para organizações que dependem de doações e apoio da comunidade.

🌟 Por que você vai adorar:

Obtenha um guia de estilo e componentes reutilizáveis, garantindo consistência em todas as páginas.

Use tipografia e imagens simples para colocar a narrativa e a transparência em primeiro plano e conquistar a confiança dos doadores.

Adapte páginas prontas para eventos e mídia para mostrar histórias impactantes sem precisar começar do zero.

🔑 Ideal para: instituições de caridade, ONGs, iniciativas relacionadas a deficiência e acessibilidade, organizações comunitárias ou qualquer projeto voltado para o bem social e arrecadação de fundos.

15. Modelo de site para café

O Modelo de Site para Cafés foi criado para restaurantes que desejam comunicar sabor e hospitalidade por meio do design. Ele vem com 3 layouts exclusivos para a página inicial e mais de 12 páginas internas que abrangem menus, reservas, eventos, biografias da equipe e seções de blog. A tipografia ousada e os layouts com destaque para as imagens facilitam a apresentação de pratos exclusivos, promoções ou especialidades do chef.

🌟 Por que você vai adorar:

Obtenha estruturas prontas para uso para reservas, facilitando a conversão de visitantes em clientes.

Destaque a fotografia de alimentos com páginas dedicadas ao menu e à galeria, que ajudam os restaurantes a despertar o apetite instantaneamente.

Facilmente adaptável para cafés, bares, padarias e restaurantes finos que precisam de simplicidade e profundidade.

🔑 Ideal para: Proprietários de cafés que desejam um site bem projetado para mostrar seu estabelecimento, cardápio, ambiente, equipe e detalhes de reservas.

16. Modelo de design de site para aluguel de carros

O Modelo de Design de Site de Aluguel de Carros captura perfeitamente a jornada do usuário, combinando visuais limpos com fluxos de reserva intuitivos, facilitando a localização e a reserva de um veículo. Ele se concentra na clareza e na conversão, incluindo páginas dedicadas para navegar pelos modelos de carros, comparar preços e concluir reservas com apenas alguns cliques.

🌟 Por que você vai adorar:

Use fluxos de reserva pré-projetados para tornar o processo de aluguel fácil de visualizar e ainda mais fácil de personalizar.

Adicione tabelas comparativas de modelos de veículos, preços e principais características para ajudar os usuários a fazerem escolhas mais rápidas e seguras.

Destaque elementos que inspiram confiança no cliente, como avaliações, perguntas frequentes, políticas e espaço suficiente para fotos, a fim de causar o maior impacto possível.

🔑 Ideal para: Serviços de aluguel de carros, startups automotivas e empresas de viagens que desejam aumentar as conversões online.

Por que usar modelos de site Figma?

Os modelos de site Figma oferecem uma grande vantagem, permitindo que você pule a fase da tela em branco e vá direto para o trabalho de design real. Em vez de reconstruir botões, grades, layouts e navegação do zero, você começa com uma base refinada e pronta para edição que segue as melhores práticas modernas de UI/UX.

Veja por que as equipes confiam nos modelos do Figma:

Economize horas com componentes pré-construídos, seções e sistemas responsivos.

Mantenha a consistência entre as páginas com estilos compartilhados e elementos reutilizáveis.

Colabore mais rapidamente compartilhando arquivos, comentando, revisando e iterando em tempo real.

Entregue com clareza com camadas organizadas, tokens e especificações que os desenvolvedores podem usar imediatamente.

Reduza os erros de design graças ao espaçamento, tipografia e acessibilidade padrão da indústria incorporados.

✨ Dica de produtividade: use seus modelos Figma junto com uma biblioteca de componentes compartilhada para facilitar as atualizações em vários designs. Além disso, você pode usar uma lista de verificação para lançamento de sites para garantir que nada seja esquecido.

O que torna um modelo de site Figma excelente

Um bom modelo de site Figma oferece liberdade para ajustar layouts, mantendo a usabilidade e a qualidade do design consistentes em todas as páginas. Ele também deve dar às equipes uma vantagem inicial, sem limitar sua capacidade de personalização para as necessidades exclusivas da marca. Principais indicadores de qualidade:

Layouts responsivos criados para computadores, tablets e dispositivos móveis.

Componentes reutilizáveis (botões, barras de navegação, cartões, modais, formulários) que se adaptam à medida que seu site cresce.

Organização clara dos arquivos com nomes claros, layout automático e espaçamento consistente.

Tokens de design escaláveis para tipografia, cores, sistemas de grade e sombras.

Design com prioridade na acessibilidade (tipo legível, contraste, espaçamento, hierarquia de elementos)

Tipos de modelos:

Escolha com base no que você está criando:

Modelos de página de destino : focados em conversão, ideais para lançamentos e campanhas

Modelos de portfólio : vitrines de projetos, estudos de caso, biografias e layouts de destaque

Modelos de comércio eletrônico : grades de produtos, fluxos de carrinho, checkout e filtros

Modelos SaaS/startup : tabelas de preços, seções de recursos, depoimentos, painéis

Modelos de blog/conteúdo : cartões de categoria, layouts de artigos, experiências de leitura

Modelos de painel e aplicativo web: interface de usuário de análise, cartões, tabelas, painéis de administração

Ao escolher o tipo de modelo certo desde o início, você reduz drasticamente o tempo de iteração e mantém seu design alinhado com o objetivo do seu site.

🤔 Não é fã do Figma? Aqui estão algumas alternativas ao Figma com sistemas de componentes e recursos de colaboração mais robustos.

💡 Dica profissional: sempre verifique a organização dos arquivos do modelo antes de usá-lo. Por exemplo, um modelo bem estruturado terá componentes como botões e títulos configurados com Auto Layout e nomenclatura consistente (btn/primary, btn/secondary).

Limitações do uso do Figma para modelos de sites

Embora os modelos do Figma ofereçam uma vantagem inicial, eles não são uma solução completa para a criação de um site ativo. Aqui estão algumas limitações a serem consideradas:

Apenas design, não pronto para desenvolvimento: os modelos do Figma fornecem estrutura, recursos visuais e padrões de interface do usuário. Mas eles não incluem código funcional. Você ainda precisará entregar o design a um desenvolvedor ou usar um construtor de sites para torná-lo funcional.

A personalização requer habilidade: os modelos economizam tempo, mas para adequá-los à sua marca é necessário um conhecimento sólido das ferramentas do Figma. Sem conhecimentos de design, você pode acabar com uma tipografia inadequada, problemas de espaçamento ou layouts incorretos.

Considerações sobre desempenho: Alguns modelos vêm com componentes grandes e detalhados que podem tornar os arquivos Figma pesados e lentos para trabalhar, especialmente em ambientes colaborativos.

Não foi criado para gerenciamento de design de ponta a ponta: o Figma não possui recursos para planejar campanhas, acompanhar entregas, gerenciar cronogramas e monitorar o desempenho.

Modelos alternativos de sites Figma

Os modelos do Figma cuidam da parte criativa do design web, mas não resolvem o desafio maior: gerenciar tudo o que acontece em torno do design.

O ClickUp oferece um conjunto de modelos focados em sites que complementam o Figma, lidando com o gerenciamento de projetos de sites de ponta a ponta.

Embora os quadros brancos do ClickUp sejam ótimos para hospedar discussões virtuais sobre design e coletar feedback, as automações do ClickUp reduzem a sobrecarga administrativa de enviar manualmente os designs desde a criação até a revisão e aprovação final.

Você também pode conectar painéis do Figma a modelos de gerenciamento de projetos no ClickUp, sincronizando automaticamente o status do design com listas de tarefas.

Aqui estão os melhores modelos do ClickUp 👇

1. Modelo de plano de projeto de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje o lançamento do seu próximo site do início ao fim com o modelo de plano de projeto de site do ClickUp.

Lançar um site é mais do que apenas design. Inclui estratégia, prazos, testes e colaboração. O modelo de plano de projeto de site do ClickUp transforma esse processo complexo em um fluxo de trabalho estruturado e rastreável, para que sua equipe possa passar do conceito ao lançamento sem perder nada.

Em vez de começar do zero, este modelo oferece um plano de projeto pré-construído com listas e visualizações para cada fase da criação do site, desde a pesquisa inicial até a implantação final. Você pode designar responsáveis, definir prazos, acompanhar orçamentos e monitorar o progresso em todas as etapas, tudo em um só lugar.

🌟 Por que você vai adorar:

Planeje todas as fases do lançamento do seu site em um só lugar, agrupando tarefas desde a pesquisa até o desenvolvimento, enquanto acompanha o cronograma e o orçamento em tempo real.

Arraste e solte tarefas para ajustar datas, dependências e marcos instantaneamente, e alinhe equipes multifuncionais em relação aos prazos.

Equilibre as cargas de trabalho na visualização Carga de trabalho para identificar colegas de equipe com excesso ou falta de atribuições e redistribuir tarefas antes que ocorram atrasos.

Acompanhe os gastos com o Cost Tracker para comparar os custos estimados com os reais em todas as fases e manter os orçamentos sob controle.

🔑 Ideal para: equipes que estão lançando novos sites ou redesenhando sites existentes e precisam de uma estrutura clara para gerenciar tarefas, orçamentos e aprovações em um único lugar.

2. Modelo de plano de projeto de design de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje todas as fases criativas e mantenha-se dentro do cronograma com o modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp.

Depois de mapear todo o seu projeto de site no modelo anterior, vamos nos concentrar em uma das fases mais críticas: a etapa de design.

O modelo de plano de projeto de design de site da ClickUp oferece às equipes criativas um espaço dedicado para planejar, projetar e revisar todos os resultados do design, desde wireframes até layouts finais. Com apenas duas visualizações principais: Lista e Quadro, ele mantém seu fluxo de trabalho de design web simples e ágil.

🌟 Por que você vai adorar:

Divida as tarefas de design em partes gerenciáveis, como maquetes, atualizações de conteúdo e feedback do cliente na visualização Lista , para manter seu fluxo de trabalho estruturado e simples.

Mova tarefas facilmente entre as etapas na visualização do quadro para otimizar revisões e alterações.

Priorize a entrega com sinalizadores integrados e status claros que destacam edições urgentes e aprovações pendentes para que nada passe despercebido antes do lançamento.

🔑 Ideal para: Designers e gerentes de projetos criativos que precisam de uma maneira simples e visual de gerenciar tarefas de design de sites, revisões e aprovações dentro de um ciclo de produção acelerado.

3. Modelo de design web ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe solicitações de design, feedback e aprovações, tudo em um único espaço organizado com o modelo de design web do ClickUp.

Enquanto o modelo anterior se concentra na execução de um único projeto de design de site, o Modelo de Design Web ClickUp foi projetado para equipes de design que gerenciam vários sites, como um estúdio criativo interno ou agência.

Ele conecta a admissão de clientes, a priorização e a carga de trabalho do designer em um sistema contínuo, para que você possa entregar mais rapidamente sem sobrecarregar sua equipe.

🌟 Por que você vai adorar:

Centralize todas as solicitações de design com o Formulário de Solicitação de Design integrado, que captura os detalhes do projeto e cria tarefas automaticamente em seu espaço de trabalho.

Acompanhe o progresso no quadro Status do design , movendo as solicitações por etapas como Design, Necessita de informações, Revisão do cliente e Aprovado para manter designers e clientes alinhados.

Priorize projetos por complexidade e capacidade da equipe usando as visualizações Por complexidade e Capacidade do designer para equilibrar as cargas de trabalho de maneira eficaz.

Dimensiona seu fluxo de trabalho sem esforço com a visualização Novas solicitações de design, que mantém todos os projetos ativos e recebidos visíveis e classificáveis.

🔑 Ideal para: Estúdios de design, freelancers ou equipes internas que lidam com projetos em que o gerenciamento de ciclos de feedback e alocação de recursos é tão importante quanto a qualidade do design.

4. Modelo de plano de projeto de redesenho do site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Renove seu site com clareza e confiança, desde o conceito até o relançamento, com o modelo de plano de projeto de redesenho de site do ClickUp.

Depois de abordar como planejar e projetar um novo site, vamos passar para a reformulação e iteração de sites existentes.

O modelo de plano de projeto de redesenho do site ClickUp ajuda as equipes a lidar com o complexo processo de atualização das páginas existentes do site. Ao contrário de outros modelos que oferecem uma configuração de lista completa, este se concentra em modelos de tarefas individuais. Cada atividade de redesenho se torna uma tarefa reutilizável que você pode ajustar, duplicar e atribuir à sua equipe.

Você pode criar rapidamente tarefas como “Atualizar layout da página inicial” ou “Atualizar páginas de produtos”. Atribua-as à sua equipe e acompanhe o progresso em um só lugar. Isso facilita o gerenciamento do trabalho de redesenho, que muda com frequência.

🌟 Por que você vai adorar:

Reutilize e edite tarefas de redesenho à medida que seu projeto evolui para manter a flexibilidade sem precisar começar do zero.

Acompanhe cada etapa do processo de redesenho com visualizações integradas que movem as tarefas de Em andamento para Revisão e Concluído com facilidade.

Simplifique a colaboração com subtarefas, comentários e anexos armazenados em um único lugar para que todos fiquem alinhados nas próximas etapas.

🔑 Ideal para: equipes de web design ou marketing que lidam com reformulações regulares e precisam de uma configuração flexível e reutilizável para acompanhar alterações e aprovações.

5. Modelo de desenvolvimento de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe a codificação, o controle de qualidade e a implantação em um único fluxo de trabalho com o modelo de desenvolvimento de sites do ClickUp.

Depois de planejar, projetar e redesenhar seu site, a próxima etapa é construí-lo com o modelo de desenvolvimento de sites do ClickUp.

Este é um modelo em nível de pasta. Ele oferece um espaço de trabalho completo com várias listas, quadros e visualizações de progresso já configuradas. Você encontrará listas como Backlog e Mapa do site, cada uma ajudando você a organizar tarefas em todo o ciclo de vida do desenvolvimento.

A visualização integrada do quadro acompanha todas as etapas do trabalho, incluindo Descoberta, Revisão de Necessidades, Desenvolvimento, Teste e Lançamento. Você pode alternar facilmente entre as visualizações, ver o que está em andamento e monitorar como cada recurso está progredindo até a conclusão.

🌟 Por que você vai adorar:

Crie e implemente com confiança, acompanhando as tarefas de desenvolvimento, atualizações de código e lançamentos de recursos em um único espaço estruturado.

Mantenha designers, criadores de conteúdo, desenvolvedores e gerentes de projeto alinhados com visualizações compartilhadas e fluxos de trabalho consistentes que mantêm a sincronização da equipe.

Monitore o progresso e as dependências em visualizações de quadro e lista para identificar gargalos antecipadamente e evitar atrasos.

Duplique sua configuração de desenvolvimento personalizada para futuras compilações, a fim de manter um processo de desenvolvimento consistente e repetível.

🔑 Ideal para: Desenvolvedores web, gerentes de engenharia e equipes multifuncionais que precisam de uma estrutura adaptável para lidar com tudo.

Deixe que os agentes do ClickUp executem seu fluxo de trabalho em segundo plano Os agentes do ClickUp ajudam a manter a construção do site em andamento, monitorando tarefas, dependências, aprovações e prazos para você. Eles encaminham o trabalho automaticamente, notificam os proprietários quando os designs ou ativos estão prontos, escalam bloqueadores e geram resumos de progresso para que nada atrapalhe o design, o conteúdo e o desenvolvimento. Enquanto sua equipe constrói, os agentes cuidam do trabalho pesado. Agentes de IA ClickUp

6. Modelo de plano de produção de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene equipes e alcance todas as metas de lançamento usando o modelo de plano de produção de sites do ClickUp.

Depois que seu site estiver construído e testado, o foco muda para a produção, onde todas as atualizações ao vivo e envio de conteúdo devem ocorrer sem problemas. O modelo de plano de produção de sites do ClickUp ajuda as equipes a gerenciar lançamentos contínuos e monitorar ativos ao vivo sem interromper seu site.

Ele foi projetado para facilitar a colaboração entre desenvolvedores, gerentes de projeto, gerentes de conteúdo e equipes de controle de qualidade. Com recursos como histórias de usuários e marcação de prioridades, você pode gerenciar correções de bugs, ajustes de desempenho ou lançamentos de recursos como faria com qualquer lançamento de produto.

🌟 Por que você vai adorar:

Planeje, acompanhe e aprove atualizações de conteúdo ou design antes que elas sejam publicadas, para que todas as alterações ocorram de forma tranquila e sem erros.

Agrupe o trabalho por temas para identificar gargalos antecipadamente e resolver problemas antes que eles afetem os usuários.

Mantenha um site pronto para produção, gerenciando atualizações continuamente para melhorar sempre e manter a estabilidade.

🔑 Ideal para: Agências digitais, equipes de produto e gerentes web que supervisionam lançamentos envolvendo várias equipes.

7. Modelo ClickUp para criação de páginas da Web

Obtenha um modelo gratuito Crie e gerencie cada página da web com clareza usando o modelo ClickUp Building Web Pages.

O modelo ClickUp Building Web Pages é útil para transformar seu mapa do site em páginas da web ao vivo bem estruturadas, para que você possa planejar, projetar e publicar cada página de maneira organizada.

Em vez de gerenciar o site como um grande projeto, este modelo se concentra nas páginas reais que compõem o seu site. Ele mantém tudo, desde rascunhos de textos e feedback de design até links de páginas, em um único espaço de trabalho para que sua equipe possa colaborar sem confusão.

Você pode visualizar o progresso de várias maneiras: a visualização do mapa do site mostra como as páginas se conectam, enquanto as visualizações do quadro e da lista exibem o status de cada tarefa em tempo real. E se você estiver coordenando cronogramas, a visualização do gráfico de Gantt ajuda a acompanhar as entregas e os atrasos em um cronograma codificado por cores.

🌟 Por que você vai adorar:

Organize cada tipo de página de forma clara, separando as páginas principais, de produtos e de apoio, para que as equipes possam projetar e desenvolver em paralelo.

Centralize os designs e os comentários dos clientes diretamente nas tarefas para tornar as revisões mais rápidas e fáceis.

Capture comentários de forma eficiente com status como “Atualização necessária” e “Em revisão”, que mantêm os ciclos de feedback visíveis e organizados.

🔑 Ideal para: Agências que procuram uma ferramenta de design web para criar sites com várias páginas, em que cada página requer atenção personalizada.

8. Modelo de planejador de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme ideias em um plano estruturado para o site com o modelo ClickUp Website Planner.

O modelo ClickUp Website Planner oferece um roteiro completo do seu projeto web, transformando um processo confuso e envolvendo várias equipes em um fluxo de trabalho visual e organizado.

Desde a primeira sessão de brainstorming até a revisão final, todas as etapas, desde a concepção até o teste, são mapeadas. Você pode atribuir níveis de esforço e visualizar o trabalho de vários ângulos ( visualização Kanban, Gantt ou Linha do tempo ) para manter a entrega previsível e tranquila.

🌟 Por que você vai adorar:

Identifique rapidamente desequilíbrios na carga de trabalho com níveis de esforço integrados e tags de equipe que mostram quem está sobrecarregado e quem está disponível.

Simplifique as revisões criativas usando estágios de status claros, como “Revisão interna” e “Em andamento”, para otimizar o feedback entre as equipes.

Incorpore a responsabilidade em todas as fases com tarefas que mostram a propriedade, as equipes necessárias e os prazos para eliminar confusões e duplicações.

🔑 Ideal para: gerentes de marketing, estúdios de design ou startups que precisam coordenar várias disciplinas (redação, design e desenvolvimento) ao planejar e executar um novo site.

9. Modelo de escopo de trabalho para site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina expectativas e resultados claros desde o primeiro dia com o modelo de escopo de trabalho do site ClickUp.

Antes de escrever a primeira linha de código, todo projeto de site precisa de uma coisa: clareza. O modelo de escopo de trabalho do site ClickUp estabelece essa base.

Os documentos detalhados do ClickUp ajudam a armazenar todos os detalhes do projeto antecipadamente, como objetivos, resultados, cronogramas e custos, para que todos concordem com o que está sendo construído e quando. Esse documento abrangente sobre o escopo do trabalho pode ser vinculado às tarefas do ClickUp, para que as equipes que trabalham nos módulos de design, criação de conteúdo, integrações e atividades de lançamento possam verificar rapidamente o que está dentro do escopo e o que precisa de aprovação.

Este modelo é para equipes e clientes que desejam zero confusão durante a execução.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina os objetivos, os resultados esperados e os preços antecipadamente para estabelecer expectativas claras e evitar falhas de comunicação posteriormente.

Documente todas as suposições e regras de controle de alterações para manter todas as partes interessadas alinhadas à medida que o projeto evolui.

Atribua proprietários, cronogramas e divisões de tarefas a cada fase para garantir a responsabilidade e evitar confusão nas atribuições.

Mantenha a transparência com tabelas de preços e custos integradas que mantêm os orçamentos visíveis e os gastos sob controle.

🔑 Ideal para: Agências, consultores e gerentes de projetos internos que precisam formalizar acordos e escopo para projetos de desenvolvimento web.

10. Modelo de plano de projeto de migração de site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mude seu site de forma fácil e segura com o modelo de plano de projeto de migração de site do ClickUp.

Migrar um site é um dos projetos digitais mais complexos. Além de transferir arquivos, você precisa proteger a equidade dos links e a confiança dos usuários.

O modelo de plano de projeto de migração de site da ClickUp ajuda as equipes a planejar, testar e executar migrações com estrutura e confiança. Ele divide o processo em fases para que todas as dependências e redirecionamentos sejam tratados de forma sincronizada.

🌟 Por que você vai adorar:

Planeje migrações em fases estruturadas com pontos de verificação integrados e etapas de revisão para garantir que nada seja esquecido.

Proteja o valor do SEO e o desempenho do site acompanhando redirecionamentos, auditorias de metadados e tarefas de teste em uma visualização organizada.

Identifique riscos antecipadamente com status como “Bloqueado” e “Em revisão”, que sinalizam gargalos antes que eles afetem os cronogramas.

Unifique equipes técnicas e não técnicas em um espaço de trabalho compartilhado, onde desenvolvedores, profissionais de marketing e partes interessadas permanecem alinhados em tempo real.

🔑 Ideal para: equipes de marketing e TI que gerenciam mudanças de domínio, alterações de CMS ou redesenhos em grande escala.

11. Modelo de quadro branco do mapa do site ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie toda a estrutura do seu site visualmente com o modelo de quadro branco do mapa do site do ClickUp.

Antes que os wireframes ou mockups ganhem vida, todo site excelente começa com um mapa do site claro.

O modelo ClickUp Sitemap Whiteboard oferece à sua equipe uma maneira visual de planejar a estrutura do seu site, desde menus de nível superior até subpáginas aninhadas. Você pode arrastar, soltar e reorganizar elementos em tempo real. Dessa forma, é fácil alinhar o fluxo de conteúdo e as jornadas do usuário antes de escrever o código.

Esteja você esboçando as primeiras ideias ou finalizando uma estrutura de site aprovada, os quadros brancos do ClickUp oferecem um espaço de trabalho intuitivo onde você pode debater ideias com sua equipe, usar conectores para mapear as jornadas dos usuários, salvar ideias em notas adesivas e codificar elementos com cores para maior clareza visual.

🌟 Por que você vai adorar:

Visualize toda a arquitetura do seu site de uma só vez para identificar links ausentes e sobreposições de conteúdo instantaneamente.

Colabore ao vivo com designers, desenvolvedores e estrategistas de conteúdo usando comentários e notas adesivas para refinar ideias em tempo real.

Arraste e solte elementos à medida que seu projeto evolui para manter as relações entre as páginas claras e sua estrutura organizada.

Converta seções aprovadas do mapa do site em tarefas acionáveis para unir o planejamento e a execução sem configuração manual.

🔑 Ideal para: designers de UX, estrategistas de conteúdo e equipes web que precisam de uma maneira simples, mas poderosa, de alinhar a estrutura do site antes de construir.

12. Modelo de página inicial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e teste páginas de alta conversão mais rapidamente com o modelo de página de destino do ClickUp.

As páginas de destino são bem-sucedidas quando equilibram conteúdo atraente, design limpo e chamadas à ação claras. Mas comparar diferentes abordagens e acompanhar o que funciona (e o que não funciona) pode ser complicado. Em vez de marcadores dispersos ou capturas de tela aleatórias, o modelo de página de destino do ClickUp oferece um espaço centralizado para estudar opções de design, estilos de cópia e CTAs lado a lado.

🌟 Por que você vai adorar:

Compare marcas líderes salvando e analisando suas páginas de destino para estudar padrões de mensagens e layout.

Quantifique as discussões de design com campos de pontuação que avaliam o conteúdo e a usabilidade de forma objetiva.

Acompanhe elementos de design recorrentes, como posicionamento de botões e tom, para identificar o que gera cliques e conversões de forma consistente.

Crie um arquivo de inspiração compartilhado com o ClickUp Docs, onde sua equipe pode armazenar links e notas para futuros redesenhos.

🔑 Ideal para: equipes de marketing, designers e estrategistas de crescimento que procuram um sistema prático para analisar, comparar e replicar páginas de destino de alto desempenho.

13. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize e otimize cada jornada do usuário com o modelo de fluxo de usuários do ClickUp.

Toda experiência excelente com um produto começa com a compreensão de como os usuários realmente interagem com ele.

O modelo de fluxo de usuários do ClickUp transforma essas jornadas invisíveis em mapas visuais claros que mostram todas as ações e resultados ao longo do caminho. Em vez de adivinhar onde os usuários podem se perder, você pode ver o caminho deles passo a passo. Como resultado, isso ajuda a projetar experiências mais inteligentes e fluidas.

🌟 Por que você vai adorar:

Transforme caminhos complexos do usuário em fluxogramas visuais claros que qualquer pessoa pode entender instantaneamente.

Identifique pontos de atrito antecipadamente para refinar a jornada do usuário antes do lançamento e evitar desistências.

Compare fluxos alternativos lado a lado (como checkout de convidado x cadastro) para encontrar a experiência mais intuitiva.

Alinhe as equipes de experiência do usuário, produto e desenvolvimento em torno de um plano comum para reduzir idas e vindas e acelerar as decisões.

🔑 Ideal para: Designers de produto, pesquisadores de UX e desenvolvedores que precisam de uma maneira prática de mapear o comportamento do usuário e o design.

Planeje e crie sites mais rapidamente com o ClickUp

Os modelos do Figma oferecem uma vantagem inicial no lado criativo com maquetes, kits de interface do usuário e sistemas de design que economizam horas de trabalho de layout. Ao combiná-los com os modelos de site do ClickUp, você pode passar rapidamente do design à execução. Além disso, tudo, desde o planejamento do conteúdo até o acompanhamento das tarefas de desenvolvimento, fica organizado em um só lugar.

Além disso, a IA, as automações e as integrações do ClickUp mantêm os projetos em andamento. Eles atribuem tarefas instantaneamente, geram cópias, sincronizam atualizações entre ferramentas e acompanham o progresso sem microgerenciamento.

Juntos, os modelos do Figma e os modelos do ClickUp criam um caminho contínuo desde a ideia até o lançamento.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e crie sites de forma mais rápida e inteligente.