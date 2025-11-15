Você provavelmente já passou por aquela situação em que o Claude dá uma resposta tecnicamente correta, mas que não tem nada a ver com o que você queria.

Então você passa os próximos 10 minutos reformulando sua solicitação, esperando que os deuses da IA sorriam para você desta vez.

A diferença está nos prompts do Claude AI. Um prompt preguiçoso gera resultados preguiçosos. Um prompt preciso e específico transforma a ferramenta na sua ferramenta mais confiável.

Nesta postagem do blog, analisamos prompts sólidos da Claude AI para garantir que você obtenha exatamente o que precisa na primeira tentativa.

Como bônus, também exploraremos por que o ClickUp se destaca como a melhor alternativa de engenharia de prompts para produtividade impulsionada por IA. 🤩

O que é o Claude AI?

O Claude AI é um assistente de IA conversacional avançado criado pela Anthropic. Ele ajuda na redação, análise, codificação, matemática, pesquisa e projetos criativos por meio de conversas de texto simples.

Além disso, o Claude entende textos e imagens, escreve códigos, cria conteúdo e explica temas complexos de forma clara. Ele foi projetado para ser útil, preciso e seguro para uso em tarefas pessoais e profissionais.

O que são prompts da Claude AI?

Os prompts da Claude AI são as mensagens que você envia para a Claude, ou seja, sua parte na conversa. Um prompt pode ser qualquer coisa, desde uma pergunta rápida até uma solicitação detalhada. É assim que você diz à Claude o que precisa de ajuda.

Por exemplo, “Como está o tempo?” é um prompt. O mesmo vale para “Analise esses dados e explique as tendências”. Seu prompt pode solicitar que a ferramenta de IA escreva algo, resolva um problema, explique um conceito, revise seu trabalho ou faça um brainstorming de ideias.

Cada vez que você digita uma mensagem para o Claude, isso é um prompt. É simplesmente a entrada que você fornece para iniciar ou continuar a conversa.

Como o Claude AI difere do ChatGPT?

Aqui está uma comparação rápida para ajudá-lo a ver como o ChatGPT e o Claude diferem em estilo, raciocínio e uso diário.

Recurso Claude AI ChatGPT Desenvolvedor Anthropic OpenAI Abordagem central Desenvolvido com base em raciocínio ético e sensibilidade ao contexto. Projetado para adaptabilidade e resolução profunda de problemas. Tom e estilo Educado, moderado e reflexivo Conversacional, direto e criativo Força de raciocínio Excelente na análise de textos longos ou complexos Lida com raciocínio abstrato e lógica de várias etapas de forma eficaz. Nível de criatividade Mais cauteloso com ideias originais Mais liberdade para tarefas de brainstorming e narrativas Manipulação de arquivos e textos Lê e resume documentos longos com precisão Funciona bem com mídias mistas: texto, imagens e código. Mais adequado para Pesquisa, documentação e redação com grande ênfase na conformidade Trabalho criativo, projetos técnicos e resolução interativa de problemas

🔍 Você sabia? A OpenAI se recusou a lançar totalmente o GPT-2 no início porque um prompt simples como “Escreva uma notícia sobre o Brexit” poderia produzir notícias políticas falsas que soavam reais, gerando receios iniciais de máquinas de desinformação.

Como escrever prompts eficazes para a IA Claude

Siga estas etapas simples para criar prompts da IA Claude que funcionam.

Passo 1: Seja claro e específico

Quanto mais detalhes você fornecer, melhor o Claude entenderá sua solicitação.

Em vez de “escreva sobre marketing”, diga “escreva uma postagem de blog de 300 palavras sobre marketing por e-mail para pequenas empresas”. Inclua o que você deseja, qual deve ser o tamanho e para quem é destinado. Prompts vagos levam a respostas genéricas que você precisará reescrever de qualquer maneira.

💡 Dica profissional: peça ao Claude para “colocar isso em um artefato para que eu possa acompanhar as alterações”, mesmo para análises de texto ou resumos de pesquisa. Você pode então dizer “atualizar a linha 47” ou “alterar a seção de metodologia” e o Claude fará uma edição cirúrgica em vez de regenerar tudo. Isso economiza tokens e preserva as partes boas.

Etapa 2: forneça contexto

O Claude funciona melhor quando conhece o contexto da sua solicitação. Mencione o seu setor, público-alvo, nível de habilidade ou objetivos do projeto.

Por exemplo, “Explique SEO” obtém uma resposta básica, mas “Explique SEO para um dono de padaria que deseja mais clientes locais” obtém conselhos práticos e relevantes que você pode realmente usar.

Por exemplo, tentamos pedir ao Claude para nos ajudar com nossas prioridades P1. Veja o que aconteceu:

Etapa 3: especifique o formato, o tom e o estilo de redação

Suas preferências de saída moldam o resultado final. Informe ao Claude se você precisa de marcadores, parágrafos, uma tabela ou código. Mencione se deseja um tom profissional, casual ou amigável.

Diga “Escreva um e-mail formal para um cliente” em vez de “Escreva uma mensagem amigável para um colega de equipe”: o tom faz toda a diferença.

💡 Dica profissional: Envolva informações críticas em tags XML personalizadas: elas devem ser incluídas ou nunca exceder 100 palavras . O treinamento do Claude o torna hiper-responsivo à estrutura XML, de modo que o conteúdo marcado recebe grande peso mesmo em prompts longos.

Etapa 4: Divida tarefas complexas

Projetos grandes sobrecarregam tanto você quanto o Claude. Divida solicitações grandes em partes gerenciáveis. Em vez de “Crie uma estratégia de marketing completa”, comece com “Ajude-me a identificar meu público-alvo” e, em seguida, passe para “Sugira três canais de marketing para esse público”.

Cada etapa se baseia na anterior e oferece resultados de melhor qualidade.

Etapa 5: use exemplos quando for útil

Mostre ao Claude como é o sucesso.

Se você deseja um estilo de redação específico, cole um parágrafo de exemplo. Precisa de um formato de dados específico? Compartilhe um exemplo. Isso elimina suposições e garante que o Claude atenda às suas expectativas desde o início.

💡 Dica profissional: Exija “pensar em voz alta” para tarefas complexas. Comece com: “Antes de responder, escreva seu processo de raciocínio interno.” O Claude mostrará literalmente seu trabalho, detectará seus próprios erros no meio do raciocínio e produzirá resultados radicalmente melhores para quebra-cabeças lógicos, depuração de código ou análise estratégica.

Etapa 6: Revise e refine sua abordagem

A primeira resposta do Claude é um ponto de partida, não o produto final. Se algo estiver errado, diga ao Claude especificamente o que mudar: “Torne isso mais conciso” ou “Adicione mais detalhes técnicos”.

Cada conversa ensina o que funciona, tornando seus futuros modelos de prompts de IA ainda melhores.

🧠 Curiosidade: Pesquisadores descobriram que os LLMs se comportam de forma mais coerente quando recebem uma persona, semelhante a atores de improvisação que recebem um cartão de personagem.

Principais prompts da Claude AI para diferentes casos de uso

Aqui estão prompts práticos da Claude AI para diferentes usuários e finalidades. Use-os como modelos e personalize-os de acordo com suas necessidades específicas:

Para desenvolvedores

Crie funções Python com prompts da Claude AI

Escreva uma função Python que se conecte a um banco de dados PostgreSQL, recupere todos os usuários da tabela "clientes", trate erros de conexão com blocos try-except e retorne os resultados como uma lista de dicionários. Inclua dicas de tipo e uma string de documentação explicando os parâmetros e o valor de retorno Depure este código JavaScript e explique a causa raiz do erro, por que ele está ocorrendo, e sugira duas maneiras de corrigi-lo: [cole seu código]. Além disso, mencione quaisquer melhorias de desempenho que você notar Crie um endpoint de API REST no Node.js com Express para registro de usuários. Inclua validação de e-mail, verificação de força de senha (mínimo de 8 caracteres, um número, um caractere especial), hash bcrypt, códigos de status HTTP apropriados e tratamento para tentativas de e-mail duplicadas Explique async/await vs. promises em JavaScript usando dois exemplos de código que fazem a mesma coisa das duas maneiras. Concentre-se nas diferenças de legibilidade e no tratamento de erros. Diga-me quando usar cada abordagem em projetos reais Analise esta consulta SQL para verificar se há problemas de desempenho: [colar consulta]. Indique operações lentas, sugira índices específicos a serem criados, mostre a versão otimizada e explique o impacto de cada uma delas. Crie um componente React chamado ImageGallery que receba uma matriz de URLs de imagens como props, exiba uma grade responsiva (três colunas no desktop, duas no tablet e uma no celular), implemente carregamento lento com Intersection Observer e abra uma lightbox ao clicar. Use TypeScript e Tailwind para estilizar Converta este endpoint Python Flask para TypeScript com Express: [colar código]. Mantenha a mesma funcionalidade, adicione tipos adequados para solicitações e respostas, use async/await e siga as convenções do Node.js

🧠 Curiosidade: O prompt DAN (2022) foi um hack comunitário que se tornou global em 48 horas. O jailbreak “Do Anything Now” (Faça qualquer coisa agora) começou no Reddit como uma piada para contornar os filtros de segurança. Em dois dias, ele teve mais de 20 versões bifurcadas e inspirou toda uma onda de prompts de função para substituir as instruções do sistema.

Para iniciantes

Entenda conceitos técnicos com a orientação do Claude

Explique a inteligência artificial usando três exemplos cotidianos que encontro (como recomendações da Netflix ou playlists do Spotify). Em seguida, explique como a IA difere dos programas de computador comuns, usando uma linguagem simples, sem termos técnicos. Estou confuso sobre RAM x armazenamento. Explique a diferença com uma analogia clara, diga-me quanto preciso para uso básico (navegação na web, Netflix, documentos do Word) e o que acontece quando fico sem cada um deles Sou um estudante universitário que ganha US$ 800 por mês com meu trabalho de meio período. Meu aluguel é de US$ 400. Ajude-me a fazer um orçamento com os US$ 400 restantes para alimentação, transporte, lazer e poupança. Explique a regra 50/30/20 e mostre como ela se aplica à minha situação Ensine-me a cozinhar macarrão corretamente. Explique quanta água usar, quando adicionar sal, como testar se está pronto e os três maiores erros que os iniciantes cometem. Explique o que significa al dente e por que isso é importante Preciso entender a fotossíntese para minha prova na próxima semana. Explique o processo em etapas simples, como se eu não soubesse nada sobre ciências. Use comparações cotidianas e destaque as três coisas principais que devo lembrar. Tenho 22 anos e estou comprando meu primeiro carro. Explique a diferença entre novo, usado e leasing, quais custos ocultos existem além do preço (seguro, manutenção, combustível) e cinco sinais de alerta a serem observados ao verificar um carro usado Explique como funcionam os cartões de crédito, abordando taxas de juros, pagamentos mínimos e pontuação de crédito. Dê-me três regras específicas a seguir para que eu não acabe endividado Explique o que é uma hipoteca usando uma casa de US$ 200.000 como exemplo. Explique os pagamentos iniciais, as taxas de juros, os pagamentos mensais e o que preciso preparar antes de solicitar

📮 Insight do ClickUp: 33% das pessoas ainda acreditam que multitarefa é sinônimo de eficiência. Na realidade, a multitarefa apenas aumenta o custo da mudança de contexto. Quando seu cérebro alterna entre guias, bate-papos e listas de verificação, o foco profundo é o que mais sofre. O ClickUp ajuda você a realizar uma única tarefa com intenção, reunindo tudo o que você precisa em um só lugar! Está trabalhando em uma tarefa, mas precisa verificar algo na internet? Basta usar sua voz e pedir ao ClickUp Brain MAX para fazer uma pesquisa na web na mesma janela. Quer conversar com o Claude e aperfeiçoar o rascunho em que está trabalhando? Você também pode fazer isso sem sair do seu espaço de trabalho do ClickUp! Tudo o que você precisa — chat, documentos, tarefas, painéis, vários LLMs, pesquisa na web e muito mais — está em um único espaço de trabalho de IA convergente, pronto para uso!

Para profissionais de marketing

Impulsione seus esforços de marketing com os prompts da Claude AI

Escreva sete legendas para o Instagram (100-150 caracteres cada) para o lançamento de verão de uma marca de moda sustentável. Inclua CTAs, trabalhe com imagens de praia/natureza, enfatize materiais ecológicos, adicione 2-3 hashtags por legenda e varie o tom de inspirador a educativo e divertido Crie um calendário de mídia social de 30 dias para uma cafeteria local, abrangendo Instagram, Facebook e TikTok. Misture tipos de conteúdo: bastidores, produtos, recursos do cliente, dicas de café, promoções. Sugira os melhores horários para postagem e marque os dias focados no engajamento em comparação com os dias focados nas vendas. Escreva um e-mail frio B2B (com menos de 150 palavras) para o meu SaaS de gerenciamento de projetos. Comece com um ponto específico sobre colaboração em equipe, explique brevemente nossa solução, inclua uma estatística de produtividade e termine com um pedido gentil para uma demonstração de 15 minutos. Escreva três linhas de assunto para o teste A/B. Analise este feedback do cliente: [cole 10-15 avaliações]. Identifique os três principais pontos críticos, conte a frequência com que cada um aparece, extraia citações de exemplo e recomende ações específicas para resolver cada problema. Apresente em formato de tabela Gere 10 ideias de posts de blog sobre marketing digital para pequenas empresas com orçamentos apertados. Inclua títulos provisórios, palavras-chave alvo, pontos principais a serem abordados e por que cada um deles é importante para os proprietários de pequenas empresas. Concentre-se em táticas DIY Escreva três descrições de produto (100-150 palavras cada) para canecas de cerâmica feitas à mão (350 ml, acabamento fosco, próprias para micro-ondas, disponíveis nas cores sálvia, azul e creme). Primeiro, para o Etsy, com foco na qualidade artesanal; segundo, para o Instagram, enfatizando o estilo de vida; terceiro, para compradores atacadistas, destacando a durabilidade.

💡 Dica profissional: Se o Claude recusar algo, pergunte: “Explique qual diretriz de segurança específica o impede de fazer isso e, em seguida, sugira a alternativa mais próxima que você PODE fazer”. Isso força a transparência sobre os limites e geralmente revela uma solução alternativa que você não sabia que existia.

Para estudantes e pesquisadores

Resuma este artigo de pesquisa sobre mudanças climáticas em 400 palavras: [cole o artigo]. Estruture-o da seguinte forma: questão de pesquisa, metodologia, principais conclusões com dados, limitações do estudo e implicações. Escreva em um nível de graduação e destaque as conclusões mais significativas Analise este artigo sobre regulamentação das redes sociais: [cole o artigo]. Identifique o argumento principal, as três evidências mais fortes, quaisquer falácias lógicas, contra-argumentos que o autor não mencionou e o viés aparente do autor. Apresente como uma análise crítica Crie um esboço detalhado para um ensaio de 10 páginas sobre as causas da Revolução Francesa. Inclua uma tese argumentando que os fatores econômicos foram os mais importantes, cinco seções principais com subseções, eventos e datas específicos a serem mencionados e fontes primárias que devo citar Compare a economia keynesiana com a clássica nestes pontos: intervenção governamental, visões sobre o desemprego, abordagem à recessão, pressupostos de mercado e exemplos do mundo real. Faça uma tabela comparativa e, em seguida, escreva 300 palavras sobre qual das teorias se adapta melhor aos desafios modernos. Gere seis teses sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos adolescentes. Adote diferentes ângulos: causalidade versus correlação, plataformas específicas, resultados específicos. Explique qual abordagem de pesquisa cada tese requer. Analise este estudo sobre o sono para minha revisão bibliográfica: [cole o resumo]. Extraia o desenho da pesquisa, o tamanho da amostra, as variáveis, as principais estatísticas com valores p e a conclusão. Em seguida, escreva 100 palavras criticando as limitações do estudo. Analise o simbolismo do sangue, do sono e da escuridão em Macbeth. Para cada um: cite duas cenas específicas, explique o que elas representam, como o significado evolui e a conexão com os temas da culpa/ambição. Escreva 200 palavras por símbolo com citações

📮 Insight do ClickUp: Metade dos nossos entrevistados tem dificuldade em adotar a IA! 23% simplesmente não sabem por onde começar, enquanto 27% precisam de mais treinamento para fazer qualquer coisa avançada. O ClickUp AI resolve esse problema com uma interface de chat familiar e assistência altamente contextual. As equipes podem começar com perguntas e solicitações simples e, à medida que avançam, descobrir naturalmente recursos de automação e fluxos de trabalho mais poderosos, sem a curva de aprendizado intimidante que impede tantas pessoas.

Para criadores de conteúdo e escritores

Fortaleça sua estratégia de marketing de vídeo com os prompts da Claude AI

Escreva três parágrafos iniciais (150 palavras cada) para um mistério ambientado na Nova York dos anos 1920. A protagonista é uma cantora de jazz que encontra um corpo em seu bar clandestino. O primeiro parágrafo começa com um diálogo, o segundo com uma descrição do ambiente e o terceiro com uma ação. Estabeleça um tom noir e a era da proibição, terminando cada um com um gancho. Gere 12 títulos do YouTube (com menos de 60 caracteres) para vídeos de exercícios em casa voltados para profissionais ocupados. Inclua números, prometa resultados em menos de 30 minutos, mencione que não é necessário nenhum equipamento e use palavras fáceis de pesquisar, como corpo inteiro, queima de gordura e adequado para iniciantes. Anote um conceito de miniatura para cada um Estou escrevendo uma ficção científica sobre um cientista que inventa a viagem no tempo, mas só pode voltar 24 horas. Pense em cinco reviravoltas na trama dentro dessa restrição. Cada uma deve criar um dilema moral, ter consequências lógicas, evitar clichês de viagem no tempo e explicar como isso muda a história Reescreva a introdução deste blog para atrair os leitores: [cole o parágrafo]. O público-alvo são empreendedores que enfrentam dificuldades com a produtividade. Comece com um problema com o qual os leitores se identifiquem ou uma estatística surpreendente, elimine o excesso de detalhes e desperte a curiosidade sobre a solução. Mantenha o texto com menos de 100 palavras Crie perfis de personagens para três protagonistas de uma aventura fantástica. Cada um precisa ter: nome, idade, descrição, traços de personalidade, falha fatal, força oculta, história de fundo de 100 palavras, motivação, relacionamento com os outros, arco da trilogia e padrão de fala único. Torne-os diversos e complementares Escreva um roteiro de podcast de 15 minutos sobre produtividade para criativos. Inclua abertura fria (30 segundos), introdução, três segmentos principais com dicas, história pessoal, pergunta do ouvinte, CTA e encerramento. Escreva de forma coloquial, com pausas marcadas e marcas de tempo para cada seção

💡 Dica profissional: No Claude Projects, adicione um arquivo chamado “ClaudeInstructions.md” com suas preferências: “Não gosto de jargões corporativos”, “Sempre mostre o código Python com dicas de tipo”, “Prefiro a ortografia britânica”. O Claude trata os arquivos do projeto como instruções persistentes em todos os chats.

Saiba mais sobre como usar a IA como assistente pessoal:

Para empresários e empreendedores

Experimente o Claude AI para posicionar melhor sua experiência

Crie uma análise SWOT para meu negócio de aulas particulares online, que conecta alunos do ensino médio com professores universitários para matemática/ciências. Cobro US$ 30/hora, tenho 15 professores e 40 alunos. Liste cinco itens por categoria com explicações e uma ação para cada ponto fraco e ameaça *Um cliente deixou esta avaliação de duas estrelas: [colar avaliação]. Escreva uma resposta pública (com menos de 100 palavras) que reconheça a frustração, assuma a responsabilidade, explique nossa solução, ofereça uma resolução e termine de forma positiva. Combine com nossa voz de marca amigável, mas profissional. Elabore uma proposta de negócios para investidores em minha startup de embalagens ecológicas que fabrica plástico-bolha compostável a partir de micélio de cogumelos. Inclua um resumo executivo (250 palavras), além de esboços para: problema com dados de mercado, nossa solução, modelo de negócios, análise competitiva, projeções para três anos, solicitação de financiamento de US$ 500 mil e uso dos fundos. Sou um designer gráfico freelancer com três anos de experiência, especializado em identidade de marca para empresas sustentáveis. Crie três níveis de serviço com: o que está incluído, cronograma, preço, cliente ideal e vendas adicionais. Avalie-me como especialista em sustentabilidade Escreva uma descrição de cargo para um assistente virtual (20 horas/semana) responsável pelo atendimento ao cliente e pela administração da minha loja virtual de joias artesanais. Inclua um resumo das funções, responsabilidades (e-mails, pedidos, Instagram, Trello), habilidades necessárias e desejáveis, ferramentas utilizadas, perfil de personalidade e faixa salarial Redija um comunicado à imprensa (com menos de 400 palavras) anunciando nossa parceria com a EcoSupply a partir do próximo mês. Estamos reduzindo o uso de plástico em 80% e nos tornando os primeiros em nosso setor com embalagens totalmente compostáveis. Inclua uma citação do CEO, uma citação da EcoSupply, os boilerplates de ambas as empresas e um título interessante para a mídia empresarial local. Desenvolva uma estratégia de retenção para minha caixa de assinatura de café (US$ 35/mês, 500 assinantes, 8% de rotatividade mensal). Dê-me oito táticas para integração, engajamento, reconquista e fidelização. Para cada uma delas, explique as etapas de implementação, o impacto esperado na retenção e os custos envolvidos.

📖 Leia também: Como se tornar um engenheiro de prompts

Para tarefas diárias e uso pessoal

Aproveite a IA para gerar imagens com HTML e CSS

Planeje uma preparação de refeições vegetarianas para sete dias para uma pessoa com um orçamento de US$ 50. Inclua café da manhã, almoço, jantar e lanche diariamente. Refeições com menos de 30 minutos, use ingredientes que se sobreponham para reduzir o desperdício, atenda às necessidades nutricionais básicas e inclua uma lista de compras categorizada com preços. Anote as opções de cozimento em lote para domingo *Escreva um e-mail educado, mas firme, para o meu locador sobre o aquecimento quebrado (já faz 5 dias). Faça referência à cláusula de habitabilidade do meu contrato de locação, mencione minha mensagem de texto de 4 dias atrás, observe que a temperatura fica abaixo de 15 °C à noite, solicite o reparo em 48 horas e diga que estou documentando de acordo com os direitos do locatário. Mantenha-se profissional e factual. *Crie um plano de treino em casa para iniciantes com duração de 12 semanas (3 vezes por semana, sem equipamentos). Estrutura: semanas 1-4 para construir os fundamentos, 5-8 para aumentar a intensidade, 9-12 para adicionar desafios. Especifique exercícios, séries, repetições e descanso para cada semana com modificações mais fáceis. Inclua um aquecimento e um relaxamento de cinco minutos. Concentre-se na sustentabilidade. Gere uma imagem de um quarto escandinavo minimalista: cama baixa com lençóis brancos, piso de carvalho claro, janela grande com cortinas transparentes e luz natural suave, pequena mesa de cabeceira de madeira com abajur de cerâmica e planta, manta de lã creme, paredes brancas com uma obra de arte abstrata em tons terrosos, ambiente tranquilo e arejado, luz da manhã, fotografia arquitetônica Estou em Seattle planejando um encontro no sábado à noite com minha namorada, que adora atividades ao ar livre, mas preciso de um plano B caso chova. Sugira 5 ideias de encontros com atividades ao ar livre e alternativas internas, horários, por que são românticas, estimativa de custo e um local próximo para jantar/bebidas depois. Temos cerca de 30 anos e preferimos experiências a restaurantes sofisticados. *Crie uma lista de bagagem para duas semanas na Europa em outubro (Londres, Paris, Amsterdã). Organize por: roupas para 10-18 °C e chuva com camadas, produtos de higiene pessoal, anotando o que comprar lá, eletrônicos com adaptadores, documentos com cópias de backup, medicamentos e itens essenciais para a bolsa de dia. Marque bagagem de mão vs. bagagem despachada. Sugira 7-8 peças versáteis que combinam entre si.

Erros comuns a evitar com os prompts da Claude AI

Muitas avaliações da Claude AI destacam esses erros comuns que tornam as sugestões menos eficazes.

Erro O que acontece Como corrigir isso Usando conversas informais A IA perde tempo interpretando textos de preenchimento em vez de se concentrar na intenção. Mantenha a formulação direta e remova palavras desnecessárias. Estabelecer metas abstratas É difícil definir o que significa “melhor” ou “melhorar”. Transforme metas vagas em solicitações mensuráveis (por exemplo, “reduza isso em 30%”). Excesso de restrições Regras excessivas levam a respostas robóticas ou superficiais. Equilibre clareza com espaço para criatividade Contexto de função ausente Sem conhecer o público-alvo ou o objetivo, os resultados ficam sem direção. Informe ao Claude para quem ele está escrevendo ou por que (por exemplo, “para um e-mail de cliente”). Ignorando prompts de acompanhamento Entradas únicas raramente produzem a melhor versão. Baseie-se em respostas anteriores para refinar o tom, a lógica ou a estrutura.

🔍 Você sabia? As pessoas literalmente competem entre si escrevendo prompts de IA ao vivo no palco. Isso é chamado de Prompt Battle, e o público avalia os resultados em tempo real com base na vibração, no caos e na criatividade pura, não na habilidade técnica. Sim, escrever prompts agora é oficialmente uma arte performática.

Limitações do uso do Claude AI

O Claude AI foi projetado para raciocínio profundo e conversas naturais, mas ainda tem limites que afetam a confiabilidade em certos casos de uso. Alguns usuários exploram alternativas ao Claude AI devido a essas limitações:

Limites de uso e mensagens : usuários gratuitos enfrentam cotas diárias de mensagens, e planos pagos têm reinicializações contínuas (por exemplo, a cada cinco horas), limitando a continuidade.

Resposta mais lenta ou latência sob carga : as avaliações relatam um desempenho mais lento quando o sistema está sendo muito utilizado, o que pode atrapalhar os fluxos de trabalho.

Integração e personalização limitadas (especialmente na versão gratuita): alguns usuários dizem que, em comparação com outros, o ecossistema do Claude tem menos plug-ins ou integração empresarial profunda.

Lacunas em tarefas avançadas ou específicas: embora seja forte em raciocínio, pode ter dificuldades com domínios ultra-técnicos ou nuances emocionais.

📖 Leia também: Como usar o Claude Code para uma codificação eficiente e precisa

Alternativas ao Claude AI para explorar

Aqui estão algumas alternativas ao Claude para apoiar seus fluxos de trabalho. 👇

1. ClickUp

Por que se limitar a um LLM quando você pode tê-lo em um espaço de trabalho alimentado por IA?

Muitas alternativas ao Claude AI se concentram apenas em gerar ideias ou redigir textos.

Isso ajuda, mas as equipes ainda precisam de um lugar onde essas ideias se transformem em tarefas, aprovações, versões de conteúdo e entrega real. O ClickUp resolve essa lacuna.

É o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo alimentado por IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Veja mais detalhes sobre seus recursos de IA. 💬

Trabalhe com uma IA que “entende você” e seu trabalho.

Peça ao ClickUp Brain para atualizações de progresso, com tarefas atrasadas e bloqueadas sinalizadas

O ClickUp Brain compreende o contexto do seu trabalho.

Suponha que um gerente de crescimento pergunte: O que está atrasando o progresso no espaço de trabalho da campanha do terceiro trimestre? O ClickUp Brain analisa comentários de tarefas, subtarefas, status e dependências e responde de forma clara:

Tarefas não atribuídas

Aprovações ausentes

Atrasos na revisão de conteúdo

Trabalho parado devido a solicitações de ativos

O relatório de bloqueadores mostra os responsáveis pelas ações e o impacto no tempo, para que a equipe possa corrigir os problemas em vez de lidar com uma pilha interminável de tarefas.

📌 Experimente este prompt: Revise todas as tarefas marcadas como “Campanha do terceiro trimestre” e identifique os obstáculos agrupados em criatividade, produto e aprovações.

Chegue à mensagem certa mais rapidamente

O ClickUp Brain ajuda a definir a direção e a criar textos mais fortes diretamente no seu espaço de trabalho. Não é necessário alternar entre abas!

Suponha que sua equipe esteja preparando o lançamento de um novo recurso. O gerente de produto abre um documento do ClickUp e solicita ao ClickUp Brain que defina a declaração de valor central, crie variações de mensagens para diferentes níveis de público e esboce o arco narrativo. O sistema conecta essa narrativa às listas de tarefas e fluxos de responsabilidade já existentes, para que ninguém precise esperar pelo contexto posteriormente.

📌 Experimente estas sugestões de redação com IA: Defina a mensagem de valor central para o nosso próximo lançamento voltado para equipes SaaS que trabalham principalmente remotamente. Crie três variações para: site, apresentação de vendas e redes sociais

Escreva uma postagem de blog de 1.000 palavras sobre desenvolvimento de produtos em equipes distribuídas. Adicione títulos claros e use marcadores + tabelas sempre que possível

Reescreva este parágrafo para soar assertivo e focado nos benefícios. Remova o preenchimento

Transforme esta transcrição de chamada do cliente em três pontos de discussão e posicionamento recomendado do recurso

Centralize os modelos de IA em um único espaço de trabalho controlado.

O ClickUp Brain funciona como seu espaço de trabalho dedicado à IA. A experiência é estável e sólida, pois extrai o contexto de suas tarefas, documentos, espaços, base de conhecimento e ferramentas conectadas.

Além disso, você escolhe a inteligência que melhor se adapta ao momento: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini ou DeepSeek.

Essa escolha é importante:

As narrativas estratégicas fluem melhor através do Claude .

A redação voltada para o cliente fica mais concisa com o ChatGPT .

Pesquisas e análises técnicas ficam mais claras com o Gemini .

A síntese de alto nível funciona de maneira confiável por meio do DeepSeek.

Com sua pesquisa avançada por IA, você pode encontrar instantaneamente informações de tarefas, documentos, arquivos e até mesmo fontes externas como Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint e a internet em geral, eliminando a necessidade de alternar entre várias ferramentas. O recurso de pesquisa na web permite que você pesquise tendências atuais, dados de mercado ou melhores práticas diretamente do seu espaço de trabalho, facilitando a coleta e o compartilhamento de insights sem sair do ClickUp.

Além disso, o ClickUp Brain também oferece geração de imagens a partir de prompts de texto, permitindo que você crie visuais personalizados sob demanda.

Gere imagens poderosas usando prompts de linguagem natural no ClickUp Brain.

Transfira todo o seu trabalho para um superaplicativo de IA

Como superaplicativo de IA independente do ClickUp, o Talk to Text do ClickUp Brain MAX ajuda você a manter o ritmo e trabalhar 400% mais rápido. Basta pressionar uma tecla, falar naturalmente e o ClickUp converterá sua voz em texto estruturado para usar onde quiser. Ele também ajuda você a acessar vários LLMs, gerar relatórios e extrair dados do seu espaço de trabalho, tudo em uma única interface.

O Claude pode ajudar a escrever assim que você digita algo, claro, mas ele não captura o pensamento enquanto o trabalho está sendo feito. O ClickUp faz isso.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Seu conjunto de recursos e opções de personalização podem impressionar os novos usuários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.585 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp AI?

Um usuário do ClickUp também compartilha sua experiência no G2:

O ClickUp Brain MAX foi uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

O ClickUp Brain MAX foi uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

2. ChatGPT

via ChatGPT

O ChatGPT da OpenAI pode lidar com uma ampla gama de tarefas, desde escrever scripts Python até planejar o itinerário das suas próximas férias. Você obtém uma interface de chat limpa, que não o sobrecarrega com botões ou configurações, o que significa que você pode começar a trabalhar imediatamente.

Além disso, o recurso de memória aprende suas preferências ao longo do tempo, para que você não precise explicar seu estilo de escrita ou os requisitos do projeto a cada sessão. O ChatGPT funciona bem para pessoas que desejam flexibilidade sem precisar entender como a IA funciona nos bastidores.

Melhores recursos do ChatGPT

Treine GPTs personalizados em bases de conhecimento ou instruções específicas para lidar com tarefas específicas, como triagem de currículos ou modificação de receitas.

Carregue vários tipos de arquivos simultaneamente — PDFs, planilhas, imagens — e cruze informações entre eles em uma única conversa.

Use a Análise Avançada de Dados para executar código Python em conjuntos de dados carregados, criando visualizações e resumos estatísticos sem precisar programar você mesmo.

Acesse o ChatGPT por meio de integrações de API para incorporar respostas diretamente em seus próprios aplicativos ou fluxos de trabalho automatizados.

Limitações do ChatGPT

Os usuários gratuitos são transferidos para modelos mais lentos durante períodos de maior movimento, o que ocorre com mais frequência do que se imagina.

A geração de imagens vem com mais restrições do que as ferramentas dedicadas, rejeitando prompts de imagens de IA que outras plataformas lidam bem.

A qualidade da resposta varia de acordo com a versão do modelo com a qual você está interagindo em um determinado momento.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Mais: R$ 20/mês

Prós: US$ 200/mês

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.045 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Avaliação de um usuário:

Às vezes, ele perde o contexto, o que atrapalha o fluxo geral. As versões anteriores eram propensas a alucinações e frequentemente inventavam informações. Por exemplo, quando solicitei recomendações de livros, ele ocasionalmente sugeriu títulos que não existem. Além disso, quando o uso para gerar código, ele frequentemente me garante que o código funcionará, mas, na prática, ele não funciona como prometido.

Às vezes, ele perde o contexto, o que atrapalha o fluxo geral. As versões anteriores eram propensas a alucinações e frequentemente inventavam informações. Por exemplo, quando solicitei recomendações de livros, ele ocasionalmente sugeriu títulos que na verdade não existem. Além disso, quando o uso para gerar código, ele frequentemente me garante que o código funcionará, mas, na prática, ele não funciona como prometido.

3. Google Gemini

via Gemini

O Google Gemini acessa o enorme índice de informações da empresa e se conecta diretamente ao seu Google Workspace. Se você usa o Gmail, o Drive e o Docs, o Gemini pode vasculhar esses aplicativos para encontrar o que você precisa.

Os recursos multimodais também são sólidos. Você pode enviar vídeos, imagens e documentos simultaneamente, o que é útil para projetos complexos. Dito isso, às vezes parece que o Google ainda está descobrindo o que o Gemini deve ser. O conjunto de recursos é expandido regularmente, mas a experiência pode parecer irregular em comparação com ferramentas de assistência à escrita que tiveram mais tempo para amadurecer.

Melhores recursos do Google Gemini

Processe conteúdo de vídeo diretamente, enviando arquivos ou compartilhando links do YouTube para extrair momentos importantes, temas ou marcas de tempo específicas.

Use o Gems para criar versões personalizadas de IA ajustadas para diferentes finalidades, como um parceiro de brainstorming, um coach de carreira ou um editor de conteúdo.

Colabore nas conversas do Gemini compartilhando-as com membros da equipe que podem continuar a discussão e adicionar suas próprias perguntas.

Exporte trechos de código que o Gemini gera diretamente para os notebooks do Google Colab para testes e iterações imediatos.

Limitações do Google Gemini

As respostas tendem a ser conservadoras, às vezes evitando opiniões sutis ou ângulos criativos.

A forte integração com o ecossistema do Google significa que você está basicamente se comprometendo com todo o conjunto de produtos deles.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google AI Pro: US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 275 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

Avaliação de um usuário:

Aprecio muito a integração perfeita do Gemini com aplicativos do Google, como Gmail e Google Drive, que me permite redigir e-mails, resumir documentos e trabalhar em conteúdos sem ter que alternar entre diferentes ferramentas, economizando muito tempo e tornando minhas tarefas diárias muito mais fáceis.

Aprecio muito a integração perfeita do Gemini com aplicativos do Google, como Gmail e Google Drive, que me permite redigir e-mails, resumir documentos e trabalhar em conteúdos sem ter que alternar entre diferentes ferramentas, economizando muito tempo e tornando minhas tarefas diárias muito mais fáceis.

🧠 Curiosidade: os prompts estão sendo estudados do ponto de vista da segurança. O Instituto de Segurança de IA do Reino Unido descobriu que mesmo prompts básicos podem contornar as salvaguardas em LLMs, mostrando que o design de prompts é criativo + um vetor de risco.

4. Perplexity AI

via Perplexity AI

O Perplexity AI se autodenomina um mecanismo de respostas, e isso é verdade. Cada resposta inclui citações que mostram exatamente de onde veio a informação. Você também tem diferentes modos de pesquisa, dependendo do que procura: Quick para respostas rápidas, Pro para análises mais profundas usando modelos mais robustos e Focus para se concentrar em tipos específicos de fontes.

O Perplexity funciona melhor como um companheiro de pesquisa do que como um parceiro criativo. Peça à IA para escrever um poema ou debater ideias para uma campanha e você sentirá a diferença. Mas para reunir informações factuais rapidamente? Ele oferece exatamente o que você precisa.

Melhores recursos da Perplexity AI

Crie coleções para organizar tópicos de pesquisa por assunto e convide colaboradores para contribuir com perguntas e descobertas em espaços compartilhados.

Use a Pesquisa Profissional com raciocínio o1-mini para lidar com problemas complexos e de várias etapas que exigem uma análise lógica mais profunda, além da simples recuperação de informações.

Baixe threads de pesquisa completos como documentos formatados para preservar a pesquisa com citações intactas para relatórios ou apresentações.

Marque as fontes frequentemente referenciadas em uma conversa para que o Perplexity as priorize ao responder perguntas relacionadas subsequentes.

Limitações da Perplexity AI

O suporte para upload de arquivos continua básico, portanto, a análise de documentos complexos não funciona tão bem quanto em outras plataformas.

As solicitações criativas parecem rígidas e sem inspiração, pois a ferramenta otimiza a precisão em detrimento da imaginação.

As cotas de pesquisa profissional limitam seu uso diário, mesmo em planos pagos, o que se torna incômodo durante sessões de pesquisa intensas.

Você não pode definir instruções personalizadas ou criar personas para adaptar os estilos de resposta a diferentes projetos.

Preços do Perplexity AI

Gratuito

Prós: US$ 20/mês

Máximo: $200/mês

Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Enterprise Max: US$ 325/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Perplexity AI

G2: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity AI?

Avaliação de um usuário:

O que mais gosto no Perplexity é sua velocidade e precisão na recuperação de informações. Ele combina o poder de um modelo de linguagem de IA com pesquisa na web em tempo real, o que significa que obtenho respostas atualizadas e com fontes quase instantaneamente. É ótimo para pesquisas rápidas, verificação de fatos e exploração de tópicos sem se perder em dezenas de guias do navegador. Também aprecio a interface limpa e sem distrações e a forma como cita suas fontes de maneira transparente.

O que mais gosto no Perplexity é sua velocidade e precisão na recuperação de informações. Ele combina o poder de um modelo de linguagem de IA com pesquisa na web em tempo real, o que significa que obtenho respostas atualizadas e com fontes quase instantaneamente. É ótimo para pesquisas rápidas, verificação de fatos e exploração de tópicos sem se perder em dezenas de guias do navegador. Também aprecio a interface limpa e sem distrações e a forma como cita suas fontes de maneira transparente.

5. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

A abordagem integrada do Microsoft Copilot muda a forma como você trabalha. Analisando dados de vendas no Excel? O Copilot pode identificar tendências e criar gráficos com base em solicitações em linguagem natural. Elaborando uma apresentação no PowerPoint? Descreva o que você precisa e ele criará slides do zero.

A versão independente do chat também existe, mas o verdadeiro valor aparece nos aplicativos do Microsoft 365, onde o Copilot automatiza partes tediosas do seu fluxo de trabalho. A desvantagem? Você já precisa pagar pelo Microsoft 365, e então o Copilot adiciona outra camada de assinatura. Equipes pequenas ou usuários individuais podem achar a estrutura de preços difícil de justificar, a menos que estejam profundamente comprometidos com o ecossistema da Microsoft.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Faça referência a documentos específicos do SharePoint ou pastas do OneDrive em suas sugestões para que o Copilot extraia o contexto dos arquivos reais da sua organização.

Aplique os prompts do Copilot Lab como modelos iniciais para cenários comerciais comuns, como análises competitivas ou lançamentos de projetos.

Acompanhe as alterações e sugestões que o Copilot faz nos documentos do Word por meio do histórico de revisões padrão para manter o controle total da versão.

Programe e-mails de resumo automatizados no Outlook que compilam notas de reuniões, itens de ação e decisões das suas conversas no Teams.

Limitações do Microsoft Copilot

A eficácia varia drasticamente dependendo do aplicativo da Microsoft que você estiver usando em determinado momento.

Pessoas que não estão familiarizadas com o ecossistema da Microsoft enfrentam um período de adaptação mais difícil para aprender tanto os aplicativos quanto os recursos de IA.

Preços do Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: gratuito

Microsoft Copilot Pro: US$ 20/mês

Microsoft 365 Copilot: US$ 31,50/mês

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 125 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Avaliação de um usuário:

O que mais gosto no Microsoft Copilot é a forma como ele se integra perfeitamente aos aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel e Outlook. Ele economiza tempo ao gerar rascunhos, analisar dados e resumir longas conversas ou documentos em segundos. Os prompts em linguagem natural tornam-no muito fácil de usar, mesmo para quem não tem muitos conhecimentos técnicos. Para tarefas repetitivas ou que exigem muita pesquisa, é como ter um assistente pessoal integrado ao meu espaço de trabalho, o que melhora tanto a produtividade quanto o foco.

O que mais gosto no Microsoft Copilot é a forma como ele se integra perfeitamente aos aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel e Outlook. Ele economiza tempo ao gerar rascunhos, analisar dados e resumir longas conversas ou documentos em segundos. Os prompts em linguagem natural tornam-no muito fácil de usar, mesmo para quem não tem muitos conhecimentos técnicos. Para tarefas repetitivas ou que exigem muita pesquisa, é como ter um assistente pessoal integrado ao meu espaço de trabalho, o que melhora tanto a produtividade quanto o foco.

Supere o pensamento de modelo único com o ClickUp

Ótimas sugestões da IA Claude moldam um pensamento melhor. Embora ela possa ajudá-lo a explorar ideias, escrever rascunhos ou testar orientações, você ainda precisa de um lugar onde o trabalho avance.

O ClickUp torna isso simples. Ele reúne planejamento, redação, colaboração e entrega em um único espaço de trabalho. E você não fica restrito a um único modelo de IA. Você pode alternar entre Claude, ChatGPT e Gemini, dependendo do que o momento exigir.

Estratégia, elaboração, aperfeiçoamento, pesquisa, tudo em um único lugar que já contém suas tarefas, documentos, decisões e cronogramas.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅